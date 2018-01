¿Ha desaprovechado otra oportunidad la unidad B del Real Madrid?

Voz 1619 00:00 pero antes abrimos mini Sanedrín el Real Madrid el primero del año Romero sigues para innato han cerrado todavía no ha cerrado todavía esto está por ahí Álvaro Benito tocayo o la Álvaro que vas a tocayo saqueando Julio Pulido hola qué tal buenas noches como has vuelto de la Nochevieja además Julio

Voz 1 00:15 la fuerza como si toda la fuerza del mundo os deseo feliz año a todos lleno de salud de buenas noticias se convence lo que decía Iturralde la de las jugadas polémicas sí creo que sí creo que hay un penalti claro de Theo que evidentemente podía haber cambiado el partido y luego el segundo penalti que piten a favor de Madrid creo que no es penalti que sí que polémica pero pero clara sí pero aún así

Voz 1619 00:42 el tres y el Real Madrid sin hacer demasiado ruido hasta casi los cuartos de final entrenador qué te ha parecido el partido del Madrid hoy esta unidad B no sé si a ti te gusta eso de la unidad B pero bueno es cierto que el el equipo de Zidane lo utilizo bastante la temporada pasada en muchos partidos de liga fuera de casa creo recordar en Ipurúa en Riazor en muchos partidos de Copa pero este año no funcionaron

Voz 2 01:03 no pero tampoco funciona igual la unidad no si el vamos a mala ciertos unidades entonces yo creo que es un tema más colectivo de dinámica de

Voz 1 01:12 de equipo que que de unidades

Voz 0097 01:15 yo creo que el partido ha sido flojo ha sido flojo parecía que los primeros minutos el Real Madrid quería darle ritmo a la pelota hay meterles a velocidad extra que que se supone que debe tener un equipo de más nivel contra uno que que es de de la Liga un dos tres pero no ha sido así no ha estado muy plano muy estático velocidad muy lenta de de pelota el Numancia eso ha hecho un trabajo tremendo en lo en lo defensivo eso también es cierto que incluso con un hombre menos pues teniendo opciones para empatar el partido como a las ha tenido eh pues oportunidad para jugadores que se tienen que reivindicar que tienen que que es seguir poniéndose lo difícil al al entrenador que yo creo que que este año lo tiene más claro que nunca hay oportunidad perdida para algunos de las cosas buenas que podemos destacar es ver a Bale sin miedo yo le he visto arrancar sin miedo es los otros minutos que jugó hoy cuando se ha visto reaparecer hombre el Fuenlabrada en aquel partido de dieciseisavos de cuerdas iba midiéndose mucho hay incluso el otro día tan bueno pues tampoco se les pudo ver demasiado pero pero hoy se la ha visto arrancar chocar cae por sin ningún tipo de temor que que fíjate que la parte mental cuando se suceden este tipo de lesiones creo que es la más importante quizá es lo poco positivo con Lucas que queda puesto muchas ganas Llorente ha corrido mucho chaval también Nacho Vallejo bueno pero pero así la gente que tiene que poner la brillantez osados que es que no se ha visto ni un detalle que decía Romero es que aunque AIS cojo dan dando es que Isco anotado hoy ha salido perdón y en y en cinco minutos en seis minutos se ha notado que estabais con el campo de dejados detalles te deja destellos deja un regate te deja una jugada es quién no ha visto ni ni ni esa calidad no que tiene que tenerlo jugadores del mal

Voz 0239 03:03 eh

Voz 1619 03:04 Romero dando un poquito lo que decía antes de Gareth Bale importante que esté bien físicamente en este mes con tantos partidos y en el que Karim Benzema no estar sea es que el Real Madrid necesita Bale a un buen Bale en este mes

Voz 0239 03:15 yo estoy muy de acuerdo con con vosotros

Voz 3 03:17 es una cosa diferente Álvaro te digo un un Bale diferente de ver vaya más vaya más un Bale diferente

Voz 0239 03:27 pero hay que ser prudentes con este futbolista porque es un jugador que tiene que demostrar que está capacitado para jugar no sé si noventa minutos cada dos partidos a la semana pero por lo menos para jugar noventa minutos una vez a la semana al máximo nivel hoy ha visto muy por encima del partido yo el rato que le he visto en la primera parte cuando el partido estaba más equilibrado estaba sobrado jugando por Izquierda jugando por derechas sin hacer un gran partido repito sería he visto con la calidad que tiene con la potencia que tiene muy por encima del partido pero por ejemplo el domingo contra el Celta de Vigo jugando de delantero con con Cristiano Ronaldo de un partido de más exigencia saliendo de titular va a ser un buen momento para ver cómo está Gareth Bale físicamente Icomos recupera Gareth Bale físicamente porque luego podrá descansar el miércoles en este partido de de vuelta a la Copa del Rey en el que Madrid así pero

Voz 1619 04:14 no es que va a jugar miércoles domingo miércoles domingo no lo creo

Voz 0239 04:16 le tendrán que cuidar pero son Gareth Bale no no pero sí Gareth Bale quiere ser un futbolista referencia en el Real Madrid tiene que ser capaz de jugar miércoles domingo miércoles domingo dicho de otra manera hay dos futbolistas que tienen seis meses por delante para demostrar que quieren seguir en el Real Madrid uno es Karim Benzema que se lo está poniendo muy difícil al club para la demostrar que quiere seguir en el Real Madrid el próximo año porque todos sabemos que el próximo año Florentino Pérez va a pegar un esta cazo arriba y el otro es Gareth Bale que gusta mucho a Zinedine Zidane pero es un futbolista de cien millones de euros que de momento no puede jugar al máximo nivel durante tres meses seguidos tienen seis meses por delante por diferente motivos pero seis meses por delante para demostrar que se quieren quedar en el Madrid para para demostrar que te quieras quedar tienes que jugar Álvaro sino así

Voz 1 05:02 mire yo no saco ni aquí ni siquiera una sola conclusión digna de ser reseñar de sesenta minutos de Bale en un Numancia Real Madrid

Voz 1619 05:12 ni acumulados a los del otro día frente al verdaderamente

Voz 1 05:14 te creo que no es un partido como para sacar una conclusión de Si Bale está ya recuperado o no si es cierto lo que dice Álvaro que es el ha visto un poco más suelto y no agarrotado como como los últimos partidos a Bale pero tampoco le he visto explosivo ni muchísimo menos en en el partido yo creo que a Bale hay que medirla en un partido con exigencia donde tiene que demostrar ser diferente que es para lo que ese fichó a Bale para hacer cosas diferentes y hasta ese punto no hemos llegado todavía luego sacar grandes conclusiones

Voz 1619 05:49 sea que sigues manteniendo tus reservas no ante la pésima reaparición de guardia

Voz 1 05:54 algo quería ser justo esta noche con un Zidane al que hemos criticado yo el primero por no utilizar la

Voz 0239 06:00 no tu fundamentalmente bueno bien estoy

Voz 1 06:03 diciendo que yo el primero por no utilizar en muchas ocasiones la unidad B por no dar oportunidades a la unidad AVE Si el partido de esta noche sirve para que los Ceballos CEO Marcos Llorente Borja Mayoral o Vallejo eh pidan una oportunidad Zidane evidentemente ciudad lo va a tener clarísimo Innova contar con ninguno de ellos los partidos que necesite tirar de esa unidad be creo que es decepcionante que estos jugadores que quieren o deben de derribar la puerta hagan partidos como los de hoy para derribar

Voz 1619 06:34 dame un segundito Pulido que nos come la de SCO ya la vuelta ya remataba el Real Madrid el primero del año después de la victoria cero tres en Soria frente al Numancia seguimos en el larguero

Voz 0239 10:59 lo Arévalo doce de la noche once en Canarias antes los preferidos Beto

Voz 1619 11:02 sí creo en breve lo Ferrer Romero quería que habláramos de dos nombres propios el de Lucas Vázquez y el de Theo Hernández ya lo hemos hablado de Benzema también de Gareth Bale pero Lucas Vázquez excesos futbolistas fíjate cuando estamos hablando de esa segunda unidad del Real Madrid que no lo está haciendo demasiado bien en esta temporada al igual que la primera pero Lucas siempre que entra cumple

Voz 0239 11:19 no hoy ha sido el mejor del partido para mí de largo jugando por derecha jugando por Izquierda metiendo intensidad derribando esa puerta que decía Pulido con razón que no ha sido capaz de de derribar otro futbolistas que es difícil porque entrar en un partido aquí contra un buen rival y derribar la puertas y de buenas a primeras es complicado pero a mí el partido de Luca bajen me encanta hoy lo de Theo es preocupante porque no es la primera vez que Theo hace un partido malo que Theo comete errores infantiles atrás y que se le ve muy perdido cuando muchas veces nos preguntamos por qué juega Marcelo si no está del todo bien y no sale de una oportunidad que ha valido cuarenta millones de euros hoy hemos tenido la respuesta

Voz 1619 11:53 MR cómo se arregla lo de Theo porque es cierto que ha llegado muy joven al Real Madrid después de una gran temporada en el Deportivo Alavés ahora es complicado tener San Marcelo ahí delante las oportunidades que les está dando Zinedine Zidane no la salsa aprovechando hoy ha habido una jugada no se ha fijado en la primera parte que le gana la partida un futbolista del Numancia en banda

Voz 1 12:09 y es que no esprinte no reacciona no sé si os habéis fijado que sí

Voz 0239 12:13 caso fija el Zidane que le falta al salir al campo Morell

Voz 1 12:18 Julio sí o MR es que libere debe reaccionar de Hernández seguramente

Voz 0097 12:24 al final el yo siempre uso una frase que es el campo dicta sentencia arreglar él en el campo oportunidades va a tener porque no hay otro lateral izquierdo hoy Marcelo pues de vez en cuando suele lesiona SEO alguna tendrá que descansar porque porque ya no es un chaval si te ha costado dinero oí tiene que dar rendimiento tiene que cambiar sumó su manera de enfocar los partidos desde ya a nivel de concentración porque había incluso yo creo que ha salido mal mal flojo de concentración no no no con la concentración necesaria que requiere un partido profesional e hemos hablado de todo no de que el ciertamente por sus características como jugador que es realmente es un portento físico el año pasado pues con un Alavés que que jugaba más replegado y Tomás esperando a un bloque medio bloque bajo con tres centrales donde el tenía todo el carril pues podía explotar todas sus cualidades pero aún así no no nos podemos quedar solamente con eso que quedarse con un jugador que que por su juventud condiciones tiene que dan mucho más Pedro

Voz 1 13:27 querido ponerle la guinda que tenemos portada del Numancia diez para saber si no solamente decir que creo que es un florista este unas condiciones extraordinarias pero quizás es de esos futbolistas que necesita a lo mejor un mayor tiempo de maduración en otros equipos antes de llegar al Real Madrid quizás ha llegado demasiado pronto al Madrid y quizás la solución sea que vuelva a jugar cuarenta partidos en un equipo de Primera División y adquiera ese periodo de madurez que a lo mejor le está faltando Ike no va a poder tener en el Real Madrid porque Marcelo como dice Romero es titular indiscutible

Voz 1619 13:59 sin muchos nombres propios si lo seguiremos analizando el próximo domingo en el larguero en el Sanedrín después del Celta Real Madrid