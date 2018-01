¿Necesita el Barça fichar ahora a Coutinho?

Voz 1 00:00 no Laboa

Voz 1284 00:08 atentos todos doce cuarenta y tres son Zigor el cuarenta y tres en Canarias que vienen aquí los cuatro con los cuchillos bien afilados que tienen ganas de ganar debates en este año dos mil diez

Voz 1501 00:17 dicho buenas que de hecho a Mario Torrejón lleva unos cuantos en ganar buenos con los que me han tocado como ya hemos dado un poquito de descanso a Gasol once tú crees que consigue lo vas a conseguir no yo pero estoy seguro de que porque sí que ahora lo voy a contar lo que representa sic que representará se rodaría

Voz 1906 00:30 diez hola así que yo tal hombre cómo estás la todos muy bien quién oye como tenéis preparado mañana lo del Captain lo tenían preparado no si es una maratón solidaria cincuenta y un años ya que buscarán como todos sabéis que ningún niño se quede sin juguete en una noche mágica como es la de Reyes es un día histórico para la SER en Cataluña para Radio Barcelona y y la gente que quiera pues puede otra él juguetes a la puerta de la radio que se reparten después por miles de niños pobres de de toda Cataluña o parte que en la subasta que empezará a las siete de la tarde y que tiene objetos espectaculares como por ejemplo las botas firmadas por Leo Messi los guantes

Voz 1284 01:13 vados por Ter Stegen

Voz 1906 01:14 las botas de Portu con las que remarcó

Voz 2 01:17 Corona histórico del Girona al Real Madrid

Voz 1906 01:20 una pelota de Pau Gasol hay una camiseta del Real Madrid también del español en fin hay ventajas de creo que treinta objetos deportivos y luego pues pinturas gerentes gorrazos con

Voz 1284 01:33 bañeros de Radio Barcelona y estaremos muy pendientes ello también en El Larguero a ver el Barça necesita fichar ahora Coutinho creen que si Jesús

Voz 2 01:40 la llego Jordi Martí hola Gallego buenas noches si Jordi Martí hola Jordi otra seguimos por aquí a ver más

Voz 1501 01:46 de qué vas a decir nos lleva a decir que de ir con sí que hoy porque así que representa lo que es el barcelonismo joven

Voz 2 01:52 en este sentido empezamos

Voz 1501 01:56 les pisan no el espíritu ganador de un equipo que hay que está acostumbrado a a estar arriba no no les Pitu cago aunque tiene Jordi Martí de treinta kilómetros

Voz 2 02:05 claro que todavía no ha ganado el debate la semana pasada yo creo que es la primera vez que tú y yo estamos de acuerdo la verdad Jordi

Voz 1501 02:12 los representa el barcelonista cago en ese temeroso de que vengan malos tiempos Cinecittà fichajes que cuidado

Voz 3 02:18 puede representar lo que quiera pero como te el celebra Recopa copas correcto el Barça jugaría mejor y la prueba está la prueba está en lo que hemos visto hoy lo que hemos visto hoy pues también habla de

Voz 2 02:29 me voy mejor que a catorce puntos del Madrid que ha que a diez del Valencia que me da igual vamos

Voz 4 02:34 que hoy que hoy sí Messi en el campo quién era el líder del Barça quién quién dirigía el ataque del Barça Andrés Gómez Kiki

Voz 0919 02:43 Paulinho estamos hablando en partido de Copa en el cancerbero suplente pero da igual que eso es que es el Barça y que y que no tenía patrón de juego yo creo que Valverde lo tiene muy claro ya lo que te gusta el Barça porque tienen muy claro necesita que venga ahora aunque no pueda jugar en Champions al Barça le queda más de media Liga ese equipo necesita Coutinho en el centro del campo si lo vas a fichado a final de temporada tráete lo ya ciudad pasta además te la van a pedir igual en junio que ahora hágalo ahora tiene diecinueve partidos jugando en el Barça

Voz 0985 03:14 yo estoy con Jesús y estoy con Jesús porque además creo que un club como Barcelona que para mí está es el mejor del mundo es el que tiene más ingresos es el que está más obligado tiene que fichar el talento que se ponga a su alcance un club como el Barcelona está obligado desde a las alud que es la situación actual de la salud está obligado a fichar talento Easy vosotros escucháis lo que dice Bruno Alemany en todos los Sanedrín es en todos los laboratorios de fútbol internacional de la casa los informes sobre Coutinho son no formidable saque dices que sí porque si no hombre haber Bruno

Voz 1501 03:50 pero eso es una cosa menor yo no las cosas no a sobre el luego Hermes va yo creo yo pensaba que era Maradona me dijo que tenía llegada a quién

Voz 2 04:01 la saludo pero tienes Lucas ese jugador que tuvo el Real Madrid

Voz 1501 04:03 lo tuvo que hacer bueno pero que no jugaba no digo que es que que sean los únicos pues a lo mejor te parece Maradona pero que Coutinho siendo muy bueno que seguro que lo es y aportando cosas al Barça que seguro que me va a aportar cambió completamente innecesario primero porque metes otro elemento extraño como innecesario porque el equipo va bien no va a poder jugar Champions esta Liga va a reforzar te permanentemente para que para para tener que quitan jugador que está quitar a Rakitic para tener que quitar en mil los accidentes que tú Madrid no con

Voz 0919 04:33 sigue pero que Iniesta no está ya para jugar te vamos a ver seguidos que hay que asumirlo pero tienen tienen

Voz 1501 04:37 jugar también creo que este es un jugador dice

Voz 0919 04:40 Drenthe es este es su jugador que hace jugar al Barça como realmente juega el Barça contó que con posesión criterio bueno cómo jugaba efectivamente pero eso tiene que venir maniobra

Voz 0985 04:50 pero otra cosa más porque tiene una versatilidad le hemos visto jugar

Voz 1501 04:54 en lo que Jordi que yo lo que dudo es que meter un elemento extraño ahora extraño completamente innecesarios que gastarte ahora ciento cincuenta millones de euros para que no pueda jugar Champions que al final es lo más importante que tiene el Barça ahora porque lo demás está encarrilado

Voz 1284 05:07 sí pero varios es que es absurdo pero ya lo tiene el Barça si lo extraño es Arda Turan André Gomes Denis Suárez Rafinha todos estos que no pintar una obra es que no es nada no

Voz 1501 05:18 hay que pensar más en salidas que en llegar por eso sí

Voz 1284 05:21 hay que sacar a seis traerá este que vale

Voz 1906 05:24 a ver si quieres yo no te hemos escuchado no no hay que yo creo que el Barça lo que debería batallar es por cerrará Coutinho para verano ahorrándose dinero es decir ya lo querían en verano pasado no lo trajeron lo querían ahora en enero el libro pura aprieta para quedárselo pues eh que se negocia una rebaja para que Coutinho continúen el Liverpool hasta final de temporada y luego se incorpora al Barça yo creo que sí puede rascar millones así es mejor que el Barça espere a verano porque la Liga se va no puede jugar

Voz 1284 05:54 la Champions exacto porque la Liga el Barça latina

Voz 1906 05:56 hay que ganar sin Coutinho porque la Copa del Rey es una competición para que por ejemplo juegue a leña que ese un futbolista del Barça B que tiene que tener minutos en el primer equipo porque en la Champions Coutinho tampoco va a poder jugar es decir que el club no se debería volver loco aunque en el Barça están cada vez más convencidos que Coutinho llegó hará ahora voy a hacer un regalo se va a dar una curiosa circunstancia si llega a Coutinho es que por primera vez en la historia del Barça presidente entrenador y fichaje estrella habrán jugado en el español como favoritos como eh

Voz 2 06:30 Bartomeu sí sido el de baloncesto antes no sabía lo de los otros dos verde estuvo en el Espanyol

Voz 1906 06:36 eh

Voz 2 06:37 y Coutinho también jugó en el Espanyol puedo decir que el Barça va a tener alma

Voz 1284 06:40 nunca se como materia los españoles

Voz 2 06:43 de hecho este regalo de Navidad para que lo has hecho este regalo de Navidad para que lo pueda utilizando a lo largo de la temporada valles gallego eso lo tienes que utilizar tu directo eh para completar la verdad

Voz 0919 06:57 es decir si que si es que si el si el si el Barça si el Barça permite que Coutinho si se quede hasta junio en el Liverpool corre peligro corre peligro de que venga uno con doscientos millones en vez de ciento cincuenta qué es lo que va a pagar el Barça

Voz 2 07:11 yo no pero que lo es una cosa que venga al fin y ahora es innecesario

Voz 0919 07:16 vas a tener al jugador cinco meses en Liverpool sabiendo que ha firmado por el Barça con el mal rollo que eso supone tráete lo ya libera lo utilizan en la Liga que te quedan diecinueve o veinte partidos y cabrear todos los que bueno pero mira te voy a una cosa al Barça tú crees que le puede preocupar que se cabrea André Gomes que se abre no sale a hombros

Voz 1501 07:34 titular ahora pero es que es Rakitic es

Voz 0919 07:37 Iniesta más que va a ser titular dentro de poco tiñó es titular en este Barça y además eso te lo estoy viviendo no se cabrea nadie no admito

Voz 0985 07:45 sí me gustaría que la extraña pareja formada hoy por si Mario Mario

Voz 2 07:50 Saur Garay para

Voz 0985 07:53 déjanos dijera que a qué se refieren cuando hablan de locura eh cuando hablan de de una operación de locos Kiki decir locura en el fútbol actual o acaso no lo son los doscientos veintidós de los ciento cuarenta de DVD o los ciento cuarenta y cinco de embate esa esa todos te ciento diez o los ciento diez que pagó el Madrid por

Voz 1501 08:13 eso es otro debate pero tú ponía algo normal de la te puedes pelear como dices sí que por rebajar el dinero que te va a costar Coutinho cuando de verdad le vas a necesitar que es la temporada que viene que ahora tienes el título de Liga encarrilado y que lo importante es la Champions que no va a poder jugar saque no necesitas para nada y tú puedes sacar una ventaja Naimi venga o te vas a estamos en mejores condiciones si os os abandona

Voz 0985 08:34 carajillo números de luego de sabemos

Voz 1501 08:37 los turrones aunque paso más en el Génesis formas Mats cada vez más en lo que se habla entre hace bromas que no vienen a cuento digo que además eh para un equipo como el Barça necesita que las cosas encajen mucho mejor y ahora las cosas están encajando bien que es muy importante para Valverde que las cosas estén encajando bien quién sabe si meter un elemento extraño oye el Madrid lo mismo

Voz 0919 08:57 es verdad que lo extraño pero que esto no es un pedazo de futbolista que va a hacer que jueguen

Voz 1501 09:01 otra Juanma P o no no pujó más que meter un elemento extraño en un equipo campeón no

Voz 2 09:06 alguien iba a salir un otoño cobrando quince millones de euros

Voz 0919 09:09 a ver a empresas para que la gente vuelva a ir con ilusión al Camp Nou que ahora no van no nos engañemos que ahora no van hace falta que venga un tipo como este que era al Barça jugar como jugaba que si el Barça si el Barça está ganando si lo que tú quieras pero el Barça no juega bien al fútbol Barça necesito jugador de la marca de Coutinho que es el relevo natural de Andrés Iniesta en el Barça todos queremos a Iniesta pero Iniesta no está para jugar tres partidos seguidos y lo estamos viendo lo está volviendo hilos que hay al margen de Iniesta no tienen ese juego Coutinho lo tiene traerlo ahora juega veinte partidos de Liga y estás haciendo Barça de ahora

Voz 0985 09:43 el futuro decisivo por su visión de juego asistencias decisivo por su capacidad goleadora decisivo por su versatilidad no sólo puede jugar en el rol de Iniesta es un hacerlo también como extremo

Voz 2 09:54 muy Izquierdo simulando lo que Neymar quien negó y negó elegido en Brasil juega por la tele

Voz 0985 09:59 echa es un tipo que se adapta perfectamente al fútbol de Valverde te puede jugar a contragolpe te puede jugar con espacios cerrados yo sé que a ti te recorre Mario un sudor frío por la frente cuando ves perdona cuando besa Coutinho con la zamarra azulgrana pero vete tomando la pastilla porque más pronto que tarde le verás con la zamarra azulgrana yo yo

Voz 1501 10:21 creo que lo que interesa al al madridista sí me imagino me lo dices por eso lo que le puede preocupar es a partir de la temporada que no porque hoy un acoso ya es apretó Florentino está seco todos los de Guatemala que viene el verano que viene eso es otro cantar y me parece a mí que la pelea porque desde luego no va a ser el Madrid Barça seguro

Voz 1284 10:39 a ver último alegato que tenemos que escuchar a los oyentes que Rodríguez de Jesús Gallego si quieres decir algo más llego yo pude has dicho de Bartomeu has hecho lo que tenía que sí

Voz 2 10:51 vamos a buscar la foto por favor de Bartomeu cuando estaba

Voz 1284 10:54 en el Espanyol ha versionado cuando clamando por vuestro bonitos sería subimos ahora

Voz 0919 11:00 yo voy a decir que ahora puede que cueste ciento cincuenta millones como no venga ahora esperen a junio claro pero cuesta cuesta escúchame

Voz 2 11:09 pues ya lo hemos dicho mayo Torrejón y yo que lo cierren ahora pero para bueno pero es que eso no se puede revalorizar el Mundial

Voz 0919 11:17 la ventaja aunque no lo va a querer jugador yo digo que según está el mercado en junio este futbolista en vez de ciento cincuenta vale doscientos amarra lo más vale pájaro en mano que ciento volando es correcto

Voz 1284 11:29 pues yo creo que la suerte está echada recuerda nueve cero dos catorce sesenta sesenta nada hacemos una pausa enseguida ese turno el de los oyentes para dilucidar quién se lleva el primer debate del año si se lo lleva la extra

Voz 2 15:03 en seguida a las redes sociales del Larguero dado Sique Rodríguez B

Voz 1501 15:10 pacto veus cuando jugaba al baloncesto con el España el documento e voz presionante que jugaba de base lo que reponer

Voz 2 15:17 sí que tú sabes eso no no no

Voz 1284 15:20 de lo que podía supongo medios todo sería presidente entrenador

Voz 2 15:26 además como como como jugador de la base del español tenía ya

Voz 1284 15:33 a ver recuerdo la la la pregunta porque han surgido muchas su preguntas en el debate lo digo para que el oyente lo tenga claro si crees que el Barça necesita fichar ahora a Coutinho necesidad de cara B ahora no necesita que es el verbo y ahora que es es un elemento importante dentro de la frase hola Juan hola desde donde no sea más amigo

Voz 19 15:54 da un pueblecito costero a veinte kilómetros de Barcelona

Voz 1284 15:57 qué bonito hombre

Voz 2 15:59 a ver Vilassar de Mar es algo así como músico

Voz 1284 16:02 está lloviendo mira

Voz 2 16:05 sí estamos hablando hablando del español en Brasil además de divisas

Voz 19 16:09 Stalin varíe dari era el presidente del Espanyol vive lo conozco hay muy buena persona eh

Voz 1501 16:16 claro pero porque es después

Voz 2 16:19 si no le desagrada de España

Voz 1501 16:21 ya en la zona lo que te gusta

Voz 19 16:24 Jordi Martí hombre hola qué tal ya me parecía eres el mejor Norbert Wall bueno ya me ha parecido que es un hombre sensato no se chato no soy un poco así

Voz 2 16:36 bendito sea abre abre opciones para los alegando que Rodríguez y María Torrijo María Torrejón para la para pelear por que pareció perdido bastantes récord

Voz 19 16:44 no lo siento no pues y no tiene tiene Sevilla por pero es que además yo permite ver un saludo a todas las contertulios que todavía estáis todos tanto los que van a ganar como lo que bueno es verdad pero yo creo

Voz 20 16:56 que es posible que sea

Voz 19 16:59 que ahora a Guti yo porque es un negocio el Florentino sabéis que siempre está con lo galáctico y al final lo que hace ganar dinero pues si el Barça no va a perder dinero con ciento cuarenta o ciento cincuenta Villoro que salga esté ahora lo va a multiplicar además y como decía alguien ahí cuando los Mundiales va a subir a ciento ciento cincuenta en fin yo creo que es muy necesario fichara Agustín yo porque va a dar mucho al Barça ya que tiemblen los contrarios

Voz 1284 17:29 se puede hacer una pregunta las que tuviera éxito

Voz 1906 17:31 con la mano en el corazón por favor la res pues sí cuantos partidos has visto en tu vida

Voz 19 17:36 yo he visto a niños con Brasil y con el último viajó ahora

Voz 2 17:42 así que esta lo que era no te deja planchado

Voz 19 17:45 esto lo he visto jugar con el español con el español jugó muy poquito lo pasaron enseguida pero cuchillo actualmente es uno de los mejores que el centrocampista que existen en el mundo además puede jugar en cualquier sitio es que es un jugadorazo y además va a multiplicar al Barça no le va a sentar mal porque además él tiene muchas ganas de jugar en el Barça y eso es muy importante para un jugador

Voz 2 18:10 a sí que es verdad que no lo ciento cincuenta

Voz 1501 18:14 a revalorizar al hotel en Belén lo ciento cuarenta al pincho porque habrá que poner en la

Voz 2 18:17 puesto uno cero al centro del campo y habría que es verdad lo que diga también

Voz 1284 18:22 perdona así que habría que clasificar también los oyentes a los que son muy de Jordi Martí porque hay muchos oyentes que a hacer una fiesta eh

Voz 19 18:27 sí sí me Jordi Martí yo lo digo con la mano en el corazón yo sé que es un gran negocio fichar ahora gustillo porque a lo mejor luego lo va a costar fichan lo hago acordaros que en verano lo quiso fichar en vinieron doscientos kilos ya

Voz 2 18:44 Juan un abrazo muy fuerte que pase usted

Voz 1284 18:46 es una buena noche Hay lloviendo ahí vale

Voz 2 18:49 igualmente el dos por matizar porque

Voz 1906 18:53 eso lo dijo Albert Solé el ex responsable del fútbol profesional del del Barça que el Liverpool había pedido doscientos kilos y que el Barça no los quiso pagar no es cierto el Liverpool no puso precio a Coutinho en verano lo que pasó es que el representante de Coutinho le dijo al Barça que por doscientos kilos el Liverpool lo vendería pero el Liverpool nunca puso precio eso ya sabes que en el mundo del fútbol de de intermediarios te dicen una cosa hay termina siendo otra muchas veces a veces no pero que decirle que el Liverpool en verano nunca puso precio Coutinho

Voz 1284 19:26 una llamada ola Carlos hola buenas noches buenas noches te dónde llamas Carlos Madrid eso era un barrio donde sí sí claro que sí buen sitio está ahora mismo nos espera mañana lluvias e la cabalgata no sé si no ahora no ahora está bien

Voz 21 19:43 qué pasa tiempo sino ver qué crees que eres muy del Jordi o muy de Mario muy deseado muy de Gallego te quiere saber hombre claro que sí también bueno

Voz 1906 19:56 es una crees que

Voz 1284 19:58 Pinho lo necesita el Barça fichar ahora ya en el mercado de invierno

Voz 22 20:04 sí por supuesto que sí yo creo que quiere ficharle ya no le vale pasar lo que a mí yo tenía una novia preciosa que estaba enamorado exige para la verano me declaro conmigo cuando fui a a decírselo

Voz 1284 20:19 se había casado con

Voz 19 20:23 esta decir sí voy con Jordi Camí

Voz 2 20:27 yo también pues no acaba de convencer como digo no pero ahí

Voz 1284 20:34 se puede hacer es bueno darle manivela al Barcelona creo es lo que es tanto

Voz 22 20:39 estos meses ahora sin futuro eh agencia en que que quitara el puesto a Haití hasta puede jugar implícitamente

Voz 2 20:48 de Carlos oye Carlos

Voz 0985 20:51 los perdón Carlos que a estos Bribón es les hará más o menos gracia pero a ti no te note debía hacer ninguna gracia

Voz 1284 20:57 hombre ahora es si le hará gracia porque incluso lo contó la radio lo nada no me había una enorme luego me casé pero

Voz 1501 21:05 hay gente ANPE pero no sabe

Voz 1284 21:08 cometidos no no no no no sabes prometidos que me iba iba a prometer judía para meterme Usera o a lo mejor como podía pasar una sí cobijados al menos Torres el anillo eh eh yo al menos casera bueno yo yo lo empleó este bien pero lo que sí es bueno Carlos pues gracias por llamar eh muchísimo a vosotros un abrazo muy fuerte que va a darlo todo va dos a cero

Voz 1501 21:35 contra así yo tengo hay claudicar la derrota vais a no

Voz 1284 21:40 hola Andrei qué tal buenas noches muy buenas de dónde llamas Yago desde Asturias que bonito Asturias si quiere ceso ahora mismo Andrei

Voz 20 21:49 pues nada aquí estamos yo ya me porque tienen el el debate

Voz 1284 21:53 si tú que claro es que el Barça necesita fichar ahora no

Voz 20 21:57 pues yo voy a romper un poquito y no intentar igualar el marcador creo que no que en el mercado invernal que no hace falta básicamente porque bueno pues la Liga está ya medio encarrilada Coutinho no nos va a dar o no le va a dar al Barcelona la Liga la Champions no la puede jugar por lo tanto no les vamos a dar utilidad para ganar la Copa del Rey no no hace falta Contini por lo tanto no creo que en este mercado invernal se vaya a tener que a el Barcelona el dinero que piden por él habría que esperar a ver cómo acaba la temporada porque si el Madrid gana la Champions aunque el Barça gane los otros dos títulos para el Barcelona va a ser un fracaso igual entonces habría que mirar por dónde hay que reestructurar el equipo sí

Voz 1501 22:44 ya verano sí aplastante

Voz 1284 22:46 ha explicado el barcelonismo modernos lo que representa así que

Voz 1501 22:49 decía yo antes al principio está eso

Voz 1906 22:52 que a Coutinho lo cogen les pones un poquito de barba muy con el siete en la espalda lo colas como Arda Turan

Voz 23 23:00 librillo y no algo más algo más de calidad

Voz 20 23:02 tienes

Voz 1284 23:03 Andrei muy bien eh y algo menos de Barrika tener claro

Voz 1501 23:07 es del Barça no has dicho antes

Voz 20 23:11 sí del Barcelona bastante

Voz 2 23:13 ah vale vale no no utilizaremos y mañana después fíjate yo no lo que dijo que sí es verdad que no lo siguiente clarinete trombón

Voz 1284 23:22 es que es Andrei a vosotros

Voz 2 23:25 a uno ganando Jordi Gallego a Mario ya Barcelonismo moderno hasta donde va a haber remontado remontada cuarta llamada Mari Carmen hola

Voz 1501 23:35 buenas noches como usted

Voz 20 23:37 seguí que siestas igualmente llevo muy bien aquí que haga el favor de lavarse la boca bueno vale vale

Voz 19 23:51 sí sí sí sí señora pero con respeto si bien eh

Voz 20 23:58 determina cada quiero pero yo soy soy español y que se vaya a tomar por culo

Voz 2 24:05 no no no no no Maricarmen narre falta caer era falta de recomponer encantadora en casarme

Voz 1284 24:13 pero no hace falta de verdad

Voz 2 24:17 bueno no no por favor no no no no ese encima de palabras no

Voz 1284 24:22 no son aceptables en este programa y en ninguno de la Cadena Ser por los pitos por favor nos puede decir si cree usted que el Barça necesita fichar ahora Gutiña un soborno

Voz 20 24:32 entonces en esta nueva era

Voz 24 24:35 pues vamos a pasar a la siguiente ya a las nueve claro esto último lo primero no ha hecho gracia porque han mejor porque

Voz 2 24:44 Aritz este supuesto para nosotros no absolutamente no no te digo una cosa te vale tu malo me va Benito esta mano que lo a tener la estola Álvaro

Voz 1284 24:59 hola buenas noches no me vallisoletanos también llegar hasta aquí pero bueno usted o tú porque creo que debes tener una edad parecida a la mía por lo que escucho a ver si crees que el Barça necesita fichar ahora mismo

Voz 20 25:11 bueno pues yo estoy convencido de que si primero a nivel deportivo por lo que puede aportar que es evidente que no puede jugar la Champions pero que un futbolista como Andrés Iniesta puede estar en plenas condiciones qué es lo que en las últimas temporadas un poco la ardilla saltando Barcelona tener continuidad al final frescos al tramo decisivo de las campañas hay luego pues en segundo motivo es a nivel de de reforzar su poderío el mercado yo pienso creo que a finales de verano quedó un poco debilitada la imagen de Barcelona con una salida de animar parecía todo muy crítico mi creo que fichara Godiño sucumbir a ir Bono futbolistas quieren jugar aquí

Voz 19 25:59 por

Voz 20 26:00 si quieren jugar con dos buenos futbolistas

Voz 2 26:03 se acabó el tema lo explica muy bien estos te argumentó que va bien no quiere venir tiene maneras Álvarez Se nota el nombre hombre

Voz 25 26:11 los estudiantes de Periodismo sólo te queda es que el antiguo aquí

Voz 2 26:17 sí aquí nada miras más a Mario así que a Jordi

Voz 23 26:20 Mari Carmen Romero no es otra opción

Voz 20 26:25 a Maricarmen nada americana y un poquito pero

Voz 1284 26:29 bueno bueno bueno tampoco tapadas plan de que lleguen por cierto ahora que hablo de Iniesta recuerdo que renovado con el

Voz 1906 26:36 Barça pero que si él quiere Se marcha final de temporada eh

Voz 1284 26:39 y lo va a hacer has visto como has dicho antes tres Álvaro gracias adiós estallarle esto ya está a uno me pasa

Voz 2 26:50 sí pero no no no que tenemos otra llamada qué te crees

Voz 26 26:55 es una he tenemos por ahí ha

Voz 1284 26:58 a Eduardo eso es gracias compañeros Hola Eduardo hola buenas noches buenas noches de dónde llamas Eduardo De este modo estaba a buen Barreda

Voz 1501 27:09 todo por el momento no no no no

Voz 2 27:11 bueno ahora te has se quiero infantiles pero tampoco es plan a ver

Voz 1284 27:19 sí gallego o con he Sique Rodríguez y Mario Torrejón

Voz 27 27:23 Eduardo yo creo que Coutinho no iba a aportar nada al Barça ni ahora ni en vez bueno a lo mejor en verano sí pero ahora no

Voz 0985 27:32 más hoy en el cuarto si no es indiscreción abrazan la fe azulgrana o la fe merengue

Voz 27 27:40 te voy a ser sincero la fe merengue pero es que estás escuchando la tesis de que en verano se va a revalorizar porque debe ser el que tenéis ahí una bola de cristal lo hay gente que es futuro Logan bueno yo no sé yo creo que hay jugadores que lo puede hacer bien pues incrementa su precio pero también lo pueden hacer mal si hay otros jugadores si ahora mismo no puedo aportar nada

Voz 1501 28:05 el interés de que se revaloriza ese lado venderlo si es que va a subir de precio todo quiere vender lo tiene cerrado

Voz 1284 28:12 me ha quedado muy claro Dabiz que estás ha apuntado acostarte como bien

Voz 2 28:17 eh Eduardo perdona

Voz 1284 28:21 una mezcolanza de nombres que no veas entre los tachados elogió Tarno estoy preparado para los reyes para ir me gusta sí a los reyes Eduardo Félix redes un abrazo gracias a Dios bueno pues el debate

Voz 2 28:38 Jordi Martí hay que nos ha costado buenas rachas de verdad entre Meana ahí sí que me están dando

Voz 1284 28:47 venga que ha sido el lastre esta noche no sé si no sí que Rodríguez pues oye empezar una victoria no sé si pírrica pero a favor de los mismos se quemó por ciento cuarenta y cinco por ciento

Voz 2 29:01 no habría que recordar que hubo un momento la temporada pasada Mario que Jordi Martín no gana

Voz 3 29:05 fíjate yo cojo empresas como los goles de los yo me manda un mensaje Maricarmen

Voz 2 29:11 pero yo llamaba Maricarmen porque no me ha quedado claro lo que quería es la intención del mensaje no no la capta fíjate queremos dar estabilidad pero lo lo ha dejado caer en la cama y dormir agusto no te creas termino decir lo que quería

Voz 1284 29:37 durante una función social sí claro

Voz 2 29:40 a varios porque que Jordi Martí