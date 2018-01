Lourdes Alameda: "Hay que eliminar los prejuicios"

Voz 1026 00:00 quizá no se veía raro que una mujer jugar al baloncesto jugar al voleibol poco a poco se ha conseguido en el fútbol y ahora es el momento que un deporte de contacto que no agresivo como es el rugby también se vaya habiendo Iker a las niñas puedan jugar

Voz 1 00:12 les España yo creo que eso es una cosa que también persigue está

Voz 2 00:16 el vídeo que estamos viendo ya en en las redes sociales el del Larguero por si al tiempo que

Voz 3 00:22 quieres escuchar esta historia quieres quieres volver a escuchar incluso ver el ver el vídeo haya aparecen entre otras pues por ejemplo a Lourdes Alameda Carlota Melis en fin otro tipo de de jugador así como has podido escuchar pues denunciar los prototipos del machismo y homofobia que pueden sufrir en el mundo del deporte nos ha School una de ellas de hecho no sé si es una de las primeras en hablar en ese spot que es Lourdes Alameda que es jugadora del San ser rugby también de la selección española de rugby a quince o la Lourdes

Voz 1 00:47 claro qué tal buenas noches

Voz 3 00:49 de cuánta gente ha visto el vídeo lo han dicho o no

Voz 1640 00:53 he pues la ultimas de lo vi en más de cien personas creo teníamos

Voz 3 01:00 tú te puedes imaginar que va a llegar a tanto

Voz 1640 01:02 no bueno yo hubiera daba nuestro público que es el rompí insistí pero bueno no la verdad es que el juez y más vistas sí sí sí

Voz 3 01:17 la idea salió de Joma salió de vosotras de quién salió

Voz 1640 01:22 sí la Joma tío le pilla la Federación jugadoras para poder hacer una entrevista unas unas fotos

Voz 1 01:30 sí fue una idea suya entonces pues esta es la primera una compañera la mitomanía que jugará la primera porque era muy bien

Voz 3 01:41 sí

Voz 1640 01:45 ellas Jordi quería estaban esperando el fallo fue dando al fallo dímelo

Voz 3 01:51 no pero bueno y qué te ha dicho la gente que te han dicho tus familiares amigos compañeros

Voz 1640 01:58 bueno pues es que es la más próximos que tenga uno que que están muy orgullosos que les han cantado luego está acompañar de equipo todos nuestros amigos y esto pues que que es que es muy que es muy emotivo muchísima gente joven no sabes si de bueno que he llorado y he recibido mensajes de mucha gente joven osada os habéis emocionado he llorado lágrimas que pasar de anuncio

Voz 3 02:31 sí muy buenas críticas que años tienes tú Lourdes lleva jugando al rugby desde

Voz 1640 02:39 yo llevo jugando al rugby desde el dos mil nueve

Voz 3 02:42 no sé a qué llevas nueve años de los

Voz 4 02:46 de diecisiete sine die

Voz 3 02:48 desde los dieciocho años quién te animó Juan Carlos V

Voz 1640 02:52 en nadie realidad fui cuyos sola

Voz 3 02:56 nadie te haya puesto trabas para para jugar al rugby nadie te dijo pero para que vas a jugar a este deporte porque ya sabes eso estigmas estas que siguen produciéndose yo creo que cada fin de semana en por desgracia digo tanto

Voz 2 03:08 a nivel de nivel alto nivel medio nivel bajo nivel regional nivel locales así que produciendo

Voz 1 03:14 a nadie dijo nada para que a Ruby no bueno

Voz 1640 03:19 yo sí jugar al rugby porque dado un deporte que no conocía no existía el el balonmano que era el tío y decidí que quería conocer este deporte que era el algo acá hay la pareja que tenía por aquel entonces me animó de hombre que acompañó al primer entrenamiento y desde entonces pues me vinculada este mundo muy pocas veces he visto he visto machismo he visto pero sí que es putas comentarios como que el rugby así como que este en este deporte de la mayoría de Ana que es deporte para chicas que es que este deporte es muy muy violento que ceros y esto no es demasiado fuerte para usa comentarios no mal pero que reflejan una realidad de la sociedad que que la la igualdad de todos los prejuicios que hay hacia determinados deportes pues danos no solamente eso sino por ejemplo la gimnasia rítmica que lo aún está como raro visto

Voz 1026 04:29 bueno

Voz 1640 04:30 no pues estábamos prejuicios que tuvimos ante diferentes deportes que que hay que ir cambiando seguramente

Voz 3 04:37 hay mucha gente de querer meterse en la vida de otra gente educada que cada uno viva la vida que le de la gana vivir así de claro

Voz 1640 04:45 no yo creo que ya no es solamente de la gente en la vida de otros sino que dejemos que se metan que no falte nos falte esa bueno esa valentía que negarlo Thais en en el vídeo Yes de Nos importa no nos importe que que la gente piense lo que quiera sabes a qué me refiero que que que la gente y que los niños sobre todo es cien tan que cuando algo les gusta que luchen por ellos que por lo que les gusta Hay que que da igual lo que les digan

Voz 3 05:21 cuando los hice lo de que se escuchan comentarios tú tú los has escuchado en estos nueve años jugando al Rubio son cosas que después fuera si hay ahí dentro espectadores

Voz 1640 05:31 sí sí sí sí no por parte del Tratado de ir por parte de aunque jugador por parte de agua no

Voz 3 05:39 por parte de algún entrenador

Voz 1640 05:43 bueno ahora mismo no no podré tampoco lo Taposiris

Voz 1 05:48 no no no no no no no nada pero si se sigue más que nombres porque seguramente sí

Voz 3 05:51 deben avergonzarse a un jugador sea del equipo contrario sea un entrenador sea un espectador pero para que sientan en sus propias carnes la vergüenza de decir tales salvajadas cosas como que

Voz 1640 06:05 bueno pues eso para mí esto esto es una frase que que parece una tontería pero que te ha escuchado decir a bastante gente lo de que rukis Avelino en diez días Rufi ha abierto la primera vez que lo escuché pensé de esta bueno si quiere es capaz de decir esto que no no lo entiendo yo la verdad es que estoy de acuerdo en que existe una diferencia entre el deporte que entre un deporte que Juan Pablo chicos porque hay una diferencia física real es una cosa objetiva que no se puede no se puede discutir vale pero pero eso no quiere decir que el deporte deje de ser más deporte porque los alojó en mi mi que esté bien y que te hagan esos comentarios di que una jugada a la animadora un equipo de rugby era de chicas sea el equipo animados del tendedero el chicos que también lo ha escuchado que también se nota está bueno pues no no es que lo haya escuchado mucho ni que ni siquiera mira que yo me he sentido ofendida porque la verdad es que yo me he sentido muy a gusto con la gente que me rodea pero sí que bueno pues que deben cuando vas a unos entornos y a otros se generan

Voz 1 07:29 hasta entonces las que o te lo cuentan o no existe vaya si

Voz 3 07:36 sí sí existe y es evidente sino no hubieseis hecho este spot seguramente has pensado alguna en en alguna ocasión en dejarlo por hartazgo propio de comentarios de este tipo

Voz 1640 07:49 no de hecho es cuando creo que no bueno no sé si es generalizado pero creo que cuando escuchas esto dices pues en tu cara es que además lo voy a hacer en tu cara ir voy a hacer feliz y voy a lo voy a hacer lo mejor que que pueda buena

Voz 1 08:13 sí o sí cuanto más Cessna más nevadas

Voz 3 08:18 totalmente Lourdes y tengo que ha apuntado que tenemos un amistoso dentro de poco frente a Escocia es pues el campeonato de Europa que empieza a finales de febrero en Bélgica una especie de Cuatro Naciones velas que somos las actuales campeonas me gustaría hablar de este tipo de cosas pero lo otro por desgracia en el año dos mil dieciocho sigue sucediendo en España y nos queríamos hacerle que obviamente de esa campaña yo creo que tus testimonio ha quedado ha quedado bastante claro para que algunos se den cuenta de que no sólo viven en la más profunda ignorancia sino que insisto parece que no dejan vivir a cada uno la vida que quieren vivir para que nos dejen tranquilos a todos Lourdes un beso muy fuerte y yo seguiremos pero para hablar de otro tipo de cuestiones vale

Voz 1640 08:59 eh

Voz 1 08:59 un beso

Voz 3 09:02 Vera seguiremos atentos también hay en rugby como todos los jueves verdad

Voz 1026 09:06 pues sí estaremos cada semana hablaremos lógicamente como hemos hablado esta semana de la Copa de España para Escocia también de femenino quedó que sobre todo importante ya en el caso de Lourdes que ya está consolidada es capitana de Sanse internacional creo que todo esto tiene que ayudar sobre todo al problema general que puede estar en la base el momento en el que una niña decide arrancar jugar al rugby para que su entorno la apoye como si fuera cualquier otro deporte

