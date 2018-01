El Larguero: Victorias de Real Madrid y Barça, el debate de los jueves y la situación del rugby femenino (04/01/2018)

Voz 1296 00:00 pues jugando se les ha llamado a filas han han cumplido con creces no al final el Barça la sensación que da es que va va creciendo a imagen y semejanza de del carácter de Valverde decirnos un equipo de muchos alardes no da mucho espectáculo pero es un equipo serios un equipo trabajador es un equipo fiable que no se complica la vida que va cumpliendo con los resultados y que saca petróleo de los recursos de los que dispone ahora a la espera de es en este mercado invierno llegan más efectivos para para Valverde al que realmente pues hay que reconocerle el éxito de esta racha de veintiséis partidos sin perder de tener la capacidad de convencer hoy a los menos habituales para salir a jugar a Balaídos un campo recordemos maldito para el Barça las nuevas las nuevas temporadas siempre que ha venido a Vigo la pasado realmente mal jugando con los cracks pues hoy ha hecho un partido muy serio en la primera mitad intentando controlar un Celta que hay que reconocer que en los primeros cuarenta y cinco minutos ha estado bien hasta mejor pero que en la segunda parte se ha visto superado en muchas fases por un Barça que incluso con un poco de acierto podría haber sentenciado

Voz 0985 00:54 eso opinó pero si me permites una cosa tendremos que admitir que Valverde tiene Santo porque fíjate hoy como el comer

Voz 0341 01:02 que tú decías hace tiempo de Zidane no

Voz 0985 01:04 sí sí es verdad esto es una virtud tener Santos una virtud y Valverde tiene Santo porque fíjate hoy nos preguntábamos bueno quién va a rematar a puerta no esta Messi no está Suárez

Voz 0341 01:16 de esa década Deulofeu bruto lo cero

Voz 0985 01:18 es caso aparte es caso aparte supongo que luego ya hablaremos de listas

Voz 1906 01:21 entonces sí porque es un asunto muy grave pero bueno hoy

Voz 0985 01:24 estábamos viendo la ONCE bueno quién va a rematar insisto no está Messi notas Juárez no está Alcácer no nos le va a jugar Paulinho de falso nueve quién ejerce quién va a rematar y remata José Arnaiz oye un chaval de veintidós años que hoy no ha dado también unas sensaciones muy positivas por sus Oencia porque leemos un tipo maduro un tipo que conoce su oficio la remata a primeras de cambio que si sumas los partidos que hizo contra el Murcia contra hoy en Ceuta verás que de cuatro disparos tres de las enchufada a puerta por lo tanto todo le sale bien

Voz 1 01:58 todo le sale bien a la hora de quitando lo de los palos porque lleva ya una barbaridad

Voz 2 02:02 sí Flagey tienes que entrar ahí en el vestuario de decir a ver qué pasa aquí

Voz 1296 02:06 cómo bajaron al césped de noche

Voz 0889 02:09 la aportó un poquito haylos palos y alguna cosa

Voz 1296 02:12 es tremendo lo de los la cantidad de palos vamos supongo que es un es un registro histórico que a estas alturas de temporada lleva prácticamente treinta palos hoy un par más imagínatelo que podría ser no este equipo que lleva catorce puntos de ventaja en la Liga que se metió en Champions en sin complicaciones en octavos y que que que tiene un buen resultado para acceder a cuartos en Copa si le llegara a entrar esos esos treinta palas de estos treinta palos dentro las estadísticas que que estaríamos hablando no

Voz 1 02:35 lamenta el resultado es bueno Jordi pero yo no sé si ves peligrar la eliminatoria quiero decir el Celta es un equipo muy competitivo el típico equipo que es un poquito como no sé si decir Curro Romero que lo gustar a los que les gusten los toros qué contra equipos grandes siempre se crece quiero decir vale Bernabéu Isabel que la puede liar va al Camp Nou sabes te la puede liar de hecho el resultado de Liga de hace dos meses le valdría al Celta para pasar

Voz 0985 02:59 Armin imprime Mi primera pregunta bueno creo yo pienso que si yo pienso que si yo quiero entender ABAO verde que Messi y Luis Suárez por lo que dijo en la rueda de prensa es porque no quiere asumir riesgos acababan de aterrizar prácticamente fue el día dos hoy es día cuatro entonces no quiere asumir riesgos y me parece razonable bien en el Camp Nou teniendo en cuenta como Marcos López publicó que Messi es capaz de pasárselo ochenta y tres por ciento del partido andando y que es capaz de dosificarse pero la esencia de Messi es vital para conseguir superar esta eliminatoria y por lo tanto yo creo que sí que jugará es más si es verdad que son veintiséis partidos invicto el Barcelona pero si hay un equipo que le ha marcado dos goles este es el Ceuta no hay nadie más que le haya marcado dos goles a Barcelona

Voz 1906 03:46 en el Camp Nou y otra más hoy bueno

Voz 3 03:48 eh y otra más hoy quiero decir dos y sin una buena si Jordi yo creo que

Voz 1296 03:52 el Celta hoy ha desaprovechado no ha podido aprovechar una gran oportunidad de hacerle más daño al Barça decir yo me imagino que cuando ayer con once en la lista de Valverde en que no está Messi que no está Suárez que no está Iniesta B del once de hoy con Arnáiz titular con jugadores muy poca habituales me imagino que antes del partido el empate a uno al Celta luego le ha sabido a poco

Voz 0341 04:11 ya dejando momentito porque nos está escuchando precisamente un futbolista del Celta que ha sido titular hoy que estuvo con él en el Barça hace tiempo y además también con Lionel

Voz 1 04:19 Messi es Andreu Fontàs que no se escucha a esta hora de la noche doce y veintidós once veintidós en Canarias hola Andreu buenas noches

Voz 4 04:25 hola buenas noches sí es un buen empate para

Voz 0341 04:27 a vosotros tal y como trascurrido el partido no

Voz 5 04:30 bueno sí se creo que al final hay que hay que darlo por bueno creo que hemos tenido opciones de ganar creo que sobre todo la primera parte hemos estado muy bien y hemos sido mejores que ellos pero también una segunda parte ellos han tenido un rato que que nos han dominado alguien tiene alguna ocasión así que al final el resultado que es hay que hay que darlo por bueno hay que viene a a pelear intentar

Voz 6 04:53 a dar la campana no sé si esperábais

Voz 1 04:55 más teniendo en cuenta que sea dejado a Iniesta a Messi a Suárez a muchos de los titulares en Barcelona Valverde

Voz 5 05:02 bueno sí siempre que no estén en poco después piensas que puedes que que puedes sacar algo algo más positivo pero pero bueno o el Barça es el Barça tiene jugadores muy buenos aunque no estén nosotros que eso es lo que se refiere a lo mejor desde desde el mundo pero pero bueno o te digo tienen una plantilla muy competitiva es verdad que nosotros y lo que somos un partido muy muy serio otra vez hemos jugado un partido muy bueno y como te digo hemos tenido sobre dos final una cosa muy clara de Demme prepara para llevarnos algo mejor aún pero pero bueno ya te digo así resultando que es y creo que que no se lo puede permitir muy soñar con algo grande

Voz 1 05:43 vais a desempolvar el vídeo del empate a dos en Liga de hace unos cuantos meses no

Voz 5 05:47 ojalá a partir de decimos regreso fue muy bueno el resultado no que es el serial perfecto para para poder para poder pasar de ronda que sería para nosotros algo espectacular no ojalá que que se que se vuelve a dar partidos y sobre todo el resultado

Voz 1 06:03 cómo crees que esta porcentaje cincuenta cincuenta sesenta ó cuarenta parados por aquello de el valor de los goles en campo contrario

Voz 5 06:09 sí creo que que el gol que los han metido ya el hecho de jugar en el Camp Nou les les da un poco de ventaja a ellos pero pero bueno como te digo creo que lo es definitiva ni mucho menos no iremos allí a pelear ya lo hemos hecho varias veces sabemos que que va a ser muy complicado pero seguramente muchos jugadores que hoy que hoy no han estado pero pero bueno es imposible

Voz 4 06:33 ya lo demostró para la vuelta mejor que no esté Messi

Voz 5 06:37 siempre es mejor que nuestra Messi cuando juegas contra el Barça la verdad no montañera dado el mejor jugador del mundo le afecta cualquier equipo oí por muy bueno que que que sea el Barça sin sin Messi pues pues es un poco menos bueno y yo ya te digo que que no creo que que tengamos donde las desde la vuelta ahí ir que que va a jugar pero pero bueno porque te digo que hay que intentar e intentar sacar un buen resultado allí poder pasar de ronda que sería bueno nosotros muy bueno

Voz 1 07:07 sin tiempo para parar este domingo al Madrid ha comenzado el año

Voz 5 07:10 sí sí sí sí ya sabíamos hace tiempo que hay que sería inició un año duro duro uno de los ahí a la verdad en la semana jugar tres partidos contra dos contra el Barça sino contra el Madrid pues evidentemente que que va a desgastar que va a ser que va a ser duro y complicado pero también son partidos bonitos de jugar de de estar ahí de que todo el mundo tiene que quiere jugar que no el cansancio así que a por ellos el domingo y luego ya pensaremos en el Barça

Voz 2 07:39 cuando los dos rápidas para acabar si os va a Guidetti

Voz 5 07:43 sí eso eso parecen espera que no sea oficial no lo no hay nada hecho pero pero ganó una pena sería una pena para para mí creo que para para todos los compañeros porque es un tío genial espectacular de sólo suman en el en el vestuario hay Ivano y luego te me cuando juegas sólo un jugador así que es una pena pero son cosas que pasan en el fútbol hay es porque tanto pues sólo desea lo mejor que es lo que importa es verdad

Voz 1 08:09 que están personaje como parece después ante los medios de comunicación tipo tan peculiar si no

Voz 5 08:14 totalmente es una sonrisa de verdad es un tío que transmite alegría siempre no en los buenos de los malos momentos siempre te saca una una sonrisa un tío como te digo espectacular muy bueno en El Vestuario todo lo va nota por si acaba habiendo urgencia pero pero como te digo al final de fútbol son cosas que pasan y le deseamos lo mejor a él que que no

Voz 1 08:38 unos que se van y otros que pueden llegar estamos en el mercado de invierno Denis Suárez que además es de la tierra sería un buen fichaje para vosotros en este mes de enero no

Voz 5 08:46 Lucia evidentemente sí sí ojalá ojalá que que es un jugadorazo pero bueno yo creo que hay que tiene contrato y en el Barça yo nosotros estaremos evidentemente de recibirlo aquí en su tierra creo que que su equipo de corazón también pero pero como te digo que tiene contrato en el en el Barça hay y lo veo complicado pero evidentemente que sumaría hay no soportaría mutismo es un grandísimo jugador

Voz 1 09:12 Andreu mucha suerte frente al Real Madrid este domingo y también la semana que viene ya comenzado

Voz 4 09:17 para vosotros un abrazo muchas gracias Gloria las palabra

Voz 0341 09:20 las de Andreu Fontás te había dejado justo antes de charlar con el central del Celta Fleck y con la palabra

Voz 1 09:25 la boca sino decía que que tenía la impresión

Voz 1296 09:28 de que el Celta igual escuchando a Fontàs por podría ir por ahí el tema de viendo la la convocatoria a la ausencia ajuares como Messi que evidentemente todo rival prefería enfrentarse al Barça sin Messi pues quizá el Celta le puede saber a poco en el empate a uno imaginados en la previa que podría haberle hecho mucho más a un Barça que que que venía con con con con jugadores que no son los cracks no ahí a mi mi reflexión y que no sé hasta qué punto también le puede pesar mucho del partido el jueves el eh gaste que pueda sufrir en el en el partido del domingo ante el Real Madrid es una semana muy dura para arrancar el año hemos visto al Celta bien alguna el partido que el físico igual parecía que le iba un poco justo con lo cual veremos en el partido vuelta en un bar tiene como decía Jordi yo estoy convencido también de que sigue bastar

Voz 1 10:09 bastar Leo Messi en el campo hablando de Messi bueno ese información de los compañeros del diario El Mundo me imponen una cláusula al Barça en caso de independencia contrato millonario firmado en noviembre incluye a las condiciones en las que dejaría el club en caso de c6 secesión solo seguiría vinculado al equipo si podrá competir en las ligas española lo cual ahora mismo lo prohibe la Ley del Deporte inglesa alemana o francesa Jordi

Voz 2 10:32 pues poco impactado no por esta noticia

Voz 0985 10:35 bueno a mí lo que me ha sorprendido más es la palabra imposición no en el hecho de que Messi exija o Messi imponga bueno me parecería un poco un exceso de celo por parte de Leo Messi porque por otra parte todo el mundo puede comprender que si el Barça algún día juega la liga catalana no es que no sólo no pueda pagar a Messi no podrá pagar a Messi no pagada de la podrá pagar a Suárez no podrá pagar a Coutinho no podrá pagar a tantos otros Barcelona piensa una cosa y Álvaro de los setecientos millones que ingresa el ochenta y cuatro por ciento lo consume la masa salarial es evidente que una masa salarial de de quinientos o de seiscientos millones no se puede sostener jugando en la liga catalana lo que pasa que yo creo que aquí o se está armando un revuelo un tanto innecesario e porque yo soy de los que cree que el Barça siempre jugará la Liga española en tanto en un caso como en el otro en por lo tanto me parece que lo que más me sorprende bueno todo esto nos ha pillado un poco de improviso por más que alguna música de fondo nos pudiera sonar no en el sentido de que al Barcelona bueno pues pide también estar preocupado a la hora de redactar sus contratos de que un eventual cambio de la coyuntura política tendría repercusión sobre el futuro y el presente de sus jugadores no a mi lo que más me sorprende es quizá la palabra imposición la palabra exigencia si es es si esos así me parecería un tanto un exceso de celo por parte de Messi

Voz 1 12:06 para acabar con este tema hay alguna reacción del Barça o ninguna

Voz 0985 12:09 bueno de momento no hemos conseguido ninguna reacción oficial ahora sí te digo que poco o mucho en nuestros programas a nivel local sí que habíamos dejado caer la posibilidad de que la coyuntura política de alguna forma tiene que aparecer en los contratos o en las conversación

Voz 1906 12:27 en entre los futbolistas porque quieras o no Álvaro

Voz 0985 12:29 el escenario de una hipotética independencia de Catalunya claro que les preocupa sobre todo para saber si bueno cómo va a cambiar su relación contractual con el club de momento insisto reacción oficial la palabra oficial no se ha producido por más que la estamos intentando recabar por parte del Fútbol Club Barcelona aumento no lo hemos conseguido

Voz 1 12:48 pues lo vamos a dejar ahí lo que nos gusta es verá Lionel Messi sobre el campo

Voz 7 12:52 sí seguramente llevaba ya estar este fin de semana veremos el

Voz 1 12:55 desde la semana que viene nuevo y media Carrusel después Larguero en ese duelo entre el Barcelona y el Celta de Vigo en el estadio del Camp Nou

Voz 0341 13:01 yo es que Jordi Martí hasta luego bueno Jordi que te quedas tú para el debate flaco bombo lo de vuelta muchas gracias buenas noches hacemos una pausa breve si a la vuelta repasamos el otro partido de hoy en Leganés uno Villarreal cero bueno Calleja ya confirmado que se va Bakambu también un par de conexiones antes ir con el debate te recuerdo el tema del debate si el Barcelona debe incorporar ya a Coutinho en este mercado de invierno bueno no

Voz 1 13:23 pregunta exacta es la siguiente si crees que el Barça necesita fichar ahora Coutinho pueden pedir cita al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 8 13:33 con el euro por de la ONCE a ir millonario yo voy a ser millonario yo voy a Chen millonario no millonarios yo ya yo yo yo a ver a ver esperaba momento ni Johny Johnny nada tú vas a ser millonario tú porque este viernes hay voten el Eurochamp de la ONCE y y tú puede ser millonario Eurojust

Voz 9 13:55 la ONCE bote de cuarenta y tres millones de euros este llegan esto sitúa puede ser millonario euro Jack tutela once

Voz 5 14:06 sí

Voz 3 14:09 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 10 14:13 de arrendamiento el tranquilizar el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético lo practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 11 14:42 hola amigos soy Leo Harlem hasta aquí hemos llegado tercera temporada en el teatro Infanta Isabel en la calle Barquillo con mis compañeros Sergio Olalla y con silencio a pasarlo bien a disfrutar con un body quizás acepten la temporada práctica ciega maravilla

Voz 12 14:57 venta de entradas en El Corte Inglés Grupo es media bien pagas pulpo con eso es a lo que tenemos personas que van conduciendo tenemos personas que están en la cama tenemos a otro sentados en la cocina tomando es más feliz

Voz 13 15:14 no hay oyentes que son lectores escritores Morcín

Voz 12 15:17 queremos que pases con nosotros la noche he de decir así en petit comité que

Voz 13 15:22 de los objetivos del programa eh

Voz 14 15:25 yo todo todo es posible usted cree en la magia de la radio

Voz 15 15:29 ambas por hablar a partir de las dos de la madre

Voz 12 15:31 cada una hora menos en Canarias

Voz 15 15:34 Adriana Mourelos que apenas

Voz 16 15:37 José María Aznar conoció la existencia de una caja B con dinero negro en el Partido Popular pues no

Voz 17 15:43 hay veinte cargos públicos procesados a dónde miraban los dirigentes del PP donde mira con ustedes

Voz 18 15:48 yo comprendo que hay muchísimas personas que estén profundamente irritado profundamente molestas que puedes decir o puedes contar cómo es posible que estos hicieran esto vestirá

Voz 17 15:58 qué ha querido de las Azores falta hostense arrepiente se disculpa tiene remordimientos por dar apoyo a que ya no

Voz 18 16:04 voy a pedir disculpas con eso que hubo errores de inteligencia a eres inteligente el interés nacional de España pasaban por no dejar a los Estados Unidos solos Ángel situación no abandona

Voz 12 16:16 José María Aznar muy buenos días

Voz 19 16:20 hoy por hoy con Toni Garrido y Pepa Bueno

Voz 12 16:23 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 20 16:28 Carlitos Carlitos tío Antony mira

Voz 1906 16:30 a ti te quería haber Luisa frena eh que acabo de ella

Voz 21 16:33 Vercher Geo que te llaman dos hermanos

Voz 22 16:35 pasa de ellos Carlitos no me llames estarle no levantas la voz a tu hermano que os ponéis todos con

Voz 23 16:40 mi verdad que inmediatamente ayer veinte

Voz 12 16:43 que cuatro de diciembre

Voz 24 16:45 Nos desapareció en el centro de Madrid responde al nombre de Chencho Alonso apenas sabe hablar

Voz 12 16:51 pero a partir de las cinco y medio

Voz 25 16:53 tarde en la Ventana vuelve

Voz 14 16:57 la Gran Familia

Voz 26 17:04 descubre unas en cadenaser punto com

Voz 29 17:21 exigir es hablar compartir tu historial en Hablar por hablar es muy fácil

Voz 30 17:25 se puede enviar también una nota de voz un audio al whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco para compartir sus reflexiones en Twitter arroba hablarporhablar esa es nuestra culpa

Voz 29 17:41 también puedes llamar al número de cuando quiera puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa y quieres compartir quieres hablar te escuchamos hablar por hablar con Adriana Mourelos de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en qué

Voz 0889 17:55 Canarias Cadena SER

Voz 31 18:09 Larguero

Voz 0341 18:16 los Veinticinco todo menos veinticinco en Canarias cerca la hora canalla de la radio deportiva en España con el debate de los jueves aquí en El Larguero enseguida consigue Rodríguez con Mario Torrejón con Jordi Martí con Jesús Gallego ya aviso que son extrañas parejas entre comillas o no tan extrañas antes le ha ganado en Leganés al Villarreal como empieza el año dos mil dieciocho el equipo de Garitano chita callando está haciendo una gran temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho Oscar

Voz 1 18:42 hola hola hola muy buenas Victoria

Voz 4 18:44 por uno cero con gol de Amrabat

Voz 5 18:46 nada más comenzar la segunda parte en un partido en el que ha sido mejor lo ha tenido más la pelota menos en la una parte de oro de Villarreal ha sido un poquito superior al menos no tiene más ocasiones pero llegaba el Villarreal a Butarque con ocho bajas una de ellas la de Bakambu era la más importante así que ha tenido que debutar vale el turco que incluso durante el partido se ha rumoreado que estaba incumpliendo el Villarreal Quique había alineación indebida porque viendo desgajar a la ficha de N me una al en verano ir habían vuelto a dar de alta a defender la sesión en el Levante decían que eso era irregular

Voz 32 19:23 el Villarreal ha aclarado que estaba todo correcto

Voz 5 19:25 tiene permiso de la federación que no profesional provisional y que luego iba a ser ella un permiso definitivo para que fuera jugaron se ha notado en el Villarreal que no había un gravedad que fijará las defensas le falta de Guardamar podamos saciado muchísimo falta a Bakambu el jugador que se marcha a la liga china de eso no preguntado a fábrica Yesa llamado Triguero cuando acaba de partido

Voz 33 19:49 jamás reprocha a ningún jugador y menos a Cedric el tiempo que ha estado profesional sobresaliente ahí entonces las cosas que tiene el bueno de de taquilla otro día es por otro equipo hay lo importante es que nosotros sepamos Zar

Voz 34 20:09 pues pensamos que jodido no eh ser un jugador muy importante para para nosotros los ha mucho espero que le vaya bien pero está claro que es un jugador importante

Voz 5 20:19 así en Camul vuelta el próximo miércoles a las que tiene hoy día con este resultado

Voz 35 20:22 B uno cero en un momento eliminatoria abierta implicada Messi vísceras

Voz 1 20:27 abrazos hasta mañana en él

Voz 0341 20:29 Atlético de Madrid ayer hasta ahora hacíamos un sanedrín especial lo que

Voz 1 20:32 lamente después el debut de Diego Costa tres años y medio después con el conjunto rojiblanco

Voz 0341 20:37 con esa duda que teníamos a cerca de AVE

Voz 1 20:39 por qué iban a dictaminar las pruebas médicas y cómo iba a estar Diego Costa después de ese golpe fuerte que le propinó evidentemente de manera fortuita Martorelles bueno es el futbolista del Lleida que ya ayer pasaba por los micrófonos de El Larguero y que había hablado con Diego Costa decía que parecía sólo un golpe parece que se confirma además Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 20:57 qué tal Álvaro buenas noches pues pues si se queda o no sé si hoy se ha quedado en el gimnasio pero con el resto de compañeros pero sin embargo bueno pues no hay que alarmarse es verdad que tiene en la zona amoratado a que tiene esos tacos marcados pero bueno si no pasa nada raro Diego Costa mañana entrenar con el resto de sus compañeros y ni siquiera está descartado para el partido del sábado frente al Getafe por lo tanto es una buena noticia el punta de lagarto que dio el susto que debutó con gol con buenas sensaciones no va tener problemas a priori sino evoluciona de forma desfavorable las próximas horas para poder estar con los suyos el el próximo sábado día de Reyes

Voz 1 21:33 es decir dentro de día y medio apenas una curiosidad porque obviamente mañana en Madrid y en el resto de España no es un día cualquiera es el día de la cabalgata de Reyes que por cierto anuncian lluvias en en buena parte del Estado a Simeone me imagino que le da igual quiero decir el partido es el sábado a la una del mediodía pues los concentrará mañana digo yo no

Voz 1576 21:52 bueno en principio no va a cambiar nada de nada

Voz 4 21:55 pero el Atlético de Madrid no entienden que

Voz 1576 21:58 qué bueno que Antillas sus vacaciones de Navidad que les ha tocado ese calendario ese partido como te puedes imaginar no les ha gustado nada a la mayoría de los jugadores que tienen niños pequeños pero bueno al final caballo son profesionales y les ponen jugar el día seis a la una de la tarde pues Ayestarán

Voz 1906 22:13 abrazo a Talavera mañana

Voz 0341 22:15 esta mañana el debate también un pasito por Valencia porque salió del Atlético de Madrid ha llegado a un a un rival directo el conjunto rojiblanco un futbolista

Voz 1 22:26 pues con muy buena pinta y quizás le falta un poquito de gol pero solo puede recuperar perfectamente en Valencia ahí está Frank

Voz 4 22:31 hola Fran hola Álvaro buenas noches ni es el caso de Luciano

Voz 1 22:35 lo que hoy se ha cerrado

Voz 0691 22:36 sí sí cerrado el Valencia pagará dos millones de euros por la cesión se establece una opción de compra no obligatoria de trece millones y medio y es el primer regalo de Reyes para Marcelino dijo primero porque ha dicho el presidente el Murcia hoy que van a buscar más refuerzos en el mercado de invierno el objetivo al Valencia es estar en Champions la temporada que viene a ser posible pelear por la Copa del Rey ha dado Vietto de Marcelino se iba a Portugal Sporting de Lisboa pero recibió en vacaciones de Navidad una llamada telefónica de sino toda la historia cambió

Voz 36 23:07 recibí la llamada de Massereene oí bueno para mí es muy importante porque ella me conoce a mí eso ya lo conozco de esta forma trabajar y la verdad es que con él cuando estuvimos juntos yo me siento muy cómodo y con con mucha confianza trabajando con él y yo creo que fue de gran parte de la decisión el llamado deseo y la segunda de tengo cláusula

Voz 7 23:30 Liga no sé si en Copa

Voz 36 23:33 ese otorgará la misma la misma hora que me lo preguntes

Voz 5 23:39 respondía Álvaro a preguntas de la Cadena SER

Voz 0691 23:42 que tú la primera con veinte goles en el Villarreal temporadas catorce quite su mejor temporada de largo en la Liga española y le preguntábamos con la cláusula del miedo no poder jugar en Liga el

Voz 1 23:51 el hombre se puede entender más o menos porque a ver yo aquí el Atlético de Madrid sí que ha cumplido con Luciano Vietto el Sporting de Portugal es un rival menos poderoso para el Atlético de Madrid que el Valencia que el Valencia es un rival directo en Liga lo que pasa es que no sabe muy bien lo de la Copa del Rey no

Voz 0691 24:07 eso es aceptábamos al presidente del Valencia en el Murphy no sabía qué responder le preguntábamos abierto que decía que no había preguntada por la Copa del Rey bueno es una hipótesis no confirmada porque puede haber o no exactamente en Copa del Rey pero si lo hubiera tendríamos la información irá contaríamos numeroso del mítico Rubén Baraja se quedan del Valencia cuando acabe la temporada firmará por cuatro años más Luciano Vietto

Voz 4 24:31 ya sabes cómo son las bolas que las carga el diablo pasa el Valencia ser el Atleti ya sabes lo que va a pasar es arte ya no abrazo Guaita esta mañana Liga hasta luego este tengo por aquí

Voz 37 24:41 a Mario Torrejón hola Mario muy buena Álvaro

Voz 0889 24:44 Le todavía adelanta para el debate no a ver qué quieres

Voz 4 24:49 con un programa en directo contigo no recordaban recordó lo que es hoy mismo dos veces pero parqué porque que no lo sepa tú estás tan tarado que te pones

Voz 0889 24:58 de palabra en los auriculares y te escucha y me Ana

Voz 4 25:01 no será para tanto cree si el Barça necesita fichar ahora a Coutinho nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida como Mario Torrejón Sique Rodríguez Jesús Gallego Jordi Martí el debate de los jueves aquí en el larguero

Voz 12 25:11 a ver un coche deportivo descapotable si le un coche de época Basile un biturbo con miles de caballos Seeley sumergible si le vete preparando para tener todos los coches que quieras porque este viernes hay voten el euro Jack

Voz 8 25:26 y tú si tú puedes ser millonario

Voz 9 25:31 Eurojust put de la ONCE bote de cuarenta y tres millones de euros este viernes tú situ puede ser millonario Eurojust pote la ONCE

Voz 38 25:42 no

Voz 0341 25:47 atentos todos doce y cuarenta y tres once igual el cuarenta y tres en Canarias que vienen aquí los cuatro con los cuchillos bien afilados que tienen ganas de ganar debates en este año dos mil diez

Voz 0889 25:56 hay algunos que de hecho a Mario Torrejón llevo unos cuantos sin ganar buenos porque los que me han tomado como ya hemos dado un poco de descanso ahora Gasol tú crees que consigue que lo vas a conseguir no yo creo estoy seguro porque si quiero pues ahora lo voy a contar lo que representa que representará se Rodri

Voz 1906 26:10 diez hola así que qué tal hombre cómo está la todos digo bien quién oye como tenéis preparado mañana lo del sin lo tenían preparado no si es una maratón solidaria cincuenta y un años ya que busca la como todos sabéis que ningún niño se quede sin juguete en una noche mágica como es la de Reyes es un día histórico para la SER en Cataluña para Radio Barcelona y y la gente que quiera pues puede otra él juguetes a la puerta de la radio por que se reparten después por miles de niños pobres de de toda Cataluña o participar en la subasta que empezará a las siete de la tarde y que tiene objetos espectaculares como por ejemplo las botas firmadas por Leo Messi los guantes firmados por Ter Stegen las botas de Portu con las que remarcó el Corona histórico del Girona al Real Madrid una pelota de Pau Gasol hay una camiseta del Real Madrid también del español en fin hay doce creo que treinta objetos deportivos y luego pues pinturas como

Voz 0341 27:12 a los compañeros de Radio Barcelona y estaremos mañana muy pendientes ello también en el Larguero

Voz 4 27:16 a ver el Barça necesita fichar ahora Coutinho creen que si Jesús

Voz 37 27:20 gallego Jordi Martí hola Gallego buenas noches si Jordi Martí hola Jordi otra seguimos por aquí

Voz 4 27:25 veo que ibas a decir te lleva a decir que me alegro mucho de que sí que hoy porque sí que representa lo que es el barcelonismo joven

Voz 0889 27:32 en el sentido empezamos a colación

Voz 4 27:36 es bueno pero no el espíritu ganador de un equipo que hay que está acostumbrado a a estar arriba no no les Pitu cago aunque tiene Jordi Martí de te has cuidado que todavía no ha ganado el debate la semana pasada

Voz 0889 27:47 no yo creo que es la primera vez que tú y yo estamos de acuerdo la verdad que Jordi

Voz 4 27:51 es representa el barcelonista cago en ese temeroso de que vengan malos tiempos se Cinecittà fichajes que cuidado

Voz 0889 27:58 puede representar lo que quiera pero como usted el celebra Recopa correcto correcto del Barça jugaría mejor y la prueba está la prueba está en lo que hemos visto hoy lo que hemos visto hoy pues también ahora voy mejor que a catorce puntos del Madrid que ha que a diez del Valencia que que da igual vamos

Voz 7 28:13 que hoy que hoy sí Messi en el campo quién era el líder del Barça quién quién dirige al ataque del Barça Andrés Gómez Kiki que

Voz 1906 28:23 ti te hablando un partido de Copa en el cancerbero suplente pero da igual que es que es el Barça y que y que no tenía patrón de juego yo creo que Valverde lo tiene muy claro ya que el Barça tiene muy claro lo necesita que venga ahora aunque no pueda jugar en Champions al Barça le queda más de media Liga ese equipo necesita Coutinho en el centro del campo si lo vas ha fichado a final de temporada tráete ya ciudad pasta además tela van a pedir igual

Voz 4 28:48 en junio que ahora hágalo ahora

Voz 1906 28:50 en diecinueve partidos jugando en el Barça

Voz 0985 28:53 yo estoy con Jesús y estoy con Jesús porque además creo que un club como Barcelona que para mí está es el mejor del mundo es el que tiene más ingresos es el que está más obligado tiene que fichar el talento que se ponga a su alcance un club como el Barcelona está obligado desde las alud que es la situación actual desde la salud está obligado a fichar talento Easy vosotros escucháis lo que dice Bruno Alemany en todos los Sanedrín es en todos los laboratorios de fútbol internacional de la casa los informes sobre Coutinho son formidables aquí dice es que sí porque tiene que si no hombre haber Bruno

Voz 39 29:30 Nuestros médicos de cabecera claro eh a los una cosa menor ya es cosa manual sobre el luego Messi

Voz 4 29:36 yo creo yo pensaba que era Maradona me dijo que tenía llegada Vox tumbó quiebras también

Voz 1906 29:41 pero quiénes Lucas Silva jugador que tuvo el Real Madrid

Voz 4 29:43 crecer bueno pero no jugaba no digo que es que que escuche sabes

Voz 0889 29:47 no con los fondos públicos pues a lo mejor te vas

Voz 4 29:49 de Maradona pero que Coutinho siendo muy bueno que seguro que lo es y aportando cosas al Barça que seguro que nos va a aportar cambió completamente innecesario primero porque metes otro elemento extraño perdió necesario porque el equipo va bien no va a poder jugar Champions

Voz 39 30:02 esta Liga blanquear es reforzar te permanentemente para que para para tener que quitan jugador quitar a Rakitic para tener que quitar minutos que los accidentes que tú Madrid no con

Voz 1906 30:12 sigue pero que Iniesta no está ya para jugar te vamos a ver seguidos que hay que asumirlo pero tienen Belletti

Voz 4 30:17 jugar también tiene aquí más Aguilera que este un jugadores

Voz 1906 30:19 frente es este es un jugador que hace jugar al Barça como realmente juega el Barça contó que con posesión criterio bueno cómo jugaba efectivamente pero eso tiene que venir maniobra

Voz 0889 30:29 pero bueno como digo porque tiene una persona

Voz 39 30:32 utilidad le hemos visto jugar en el más

Voz 4 30:35 el Jordi que yo lo que dudo es que meter un elemento extraño ahora extraño completamente innecesarios que gastarte ahora ciento cincuenta millones de euros para que no pueda jugar Champions que al final es lo más importante que tiene el Barça ahora porque lo demás está encarrilado pero varios es que es absurdo pero es que ya lo tiene el Barça si lo extraño es Arda Turan André Gomes Denis Suárez Rafinha todos estos que no pintas nada para que no se daría que pensar más en salidas que en llegar por eso no hay hay que va a echar a seis traerá este que bares

Voz 1906 31:04 a ver si quieres que no te hemos escuchado no no es que yo creo que el Barça lo que debería batallar es por cerrara Coutinho para verano ahorrándose dinero es decir ya lo querían en verano pasado no lo trajeron lo querían ahora en enero el Liverpool aprieta para quedárselo pues que se negocia una rebaja para que Coutinho continúe en el Liverpool hasta final de temporada y luego se incorpora al Barça yo creo que sí puede rascar millones así es mejor que el Barça espere a verano porque la Liga se va

Voz 0889 31:33 que no puede jugar la Champions porque la Liga

Voz 1906 31:35 el Barça la tiene que ganar sin Coutinho porque la Copa del Rey es una competición para que por ejemplo juegue a leña que ese un futbolista del Barça B que tiene que tener minutos en el primer equipo porque en la Champions Coutinho tampoco va a poder jugar es decir que el club no se debería volver loco aunque en el Barça están cada vez más convencidos que Coutinho

Voz 4 31:53 llegará ahora me voy a hacer un regalo

Voz 1906 31:56 se va a dar una curiosa circunstancia si llega a Coutinho y es que por primera vez en la historia del Barça presidente entrenador y fichaje estrella habrán jugado en el español como favoritos como eh

Voz 0889 32:10 Bartomeu sido el de baloncesto antes no sabía lo de de los otros dos verde estuvo en el Espanyol

Voz 1906 32:16 no

Voz 0889 32:16 Il Coutinho también jugó en el Espanyol se puede decir que el Barça va a tener alma perica se como las materias los españoles Sergio lo hemos hecho este regalo de Navidad para que lo has hecho este regalo de Navidad para que lo pueda inutilizando a lo largo de la temporada Bayern gallego eso lo tienes que utilizar tu directo eh para que Hoff completar lo acaba

Voz 1906 32:36 de decir si que si es que si el si el Barça Barça permite que Coutinho si se quede hasta junio en el Liverpool corre peligro corre peligro de que venga uno con doscientos millones en vez de ciento cincuenta que es lo que va a pagar el Barça

Voz 0889 32:50 no no pero que lo hagan una cosa Ferrer que venga aquí y ahora

Voz 1906 32:56 te vas a tener al jugador cinco meses en Liverpool sabiendo que ha firmado por el Barça con el mal rollo que eso supone tráete lo libera lo utilizan en la Liga que te quedan diecinueve o veinte partidos Cabrera todos los que aquí me parece bueno pero mira te voy de una cosa al Barça tu crees que les puede preocupar que se cabrea André Gomes que se abre no sé qué que titular ahora pero que este rally es Iniesta va a ser de melé que va a ser titular dentro de poco tiñó es titular en este Barça y además eso te lo estoy viviendo no se cabrea nadie no

Voz 0985 33:24 a mí también me gustaría que la extraña pareja formada hoy por si Mario Mario

Voz 0889 33:30 a Garay o que la extraña para

Voz 0985 33:32 déjanos dijera que a qué se refieren cuando hablan de locura cuando hablan de de una operación de locos Kiki decir locura en el fútbol actual o acaso no lo son los doscientos veintidós de los ciento cuarenta de DVD o los ciento cuarenta y cinco de todos hace ciento diez o los ciento diez que pagó el Madrid por Picasso

Voz 4 33:53 debate pero tú puñado hablaba te puedes pelear como dices sí que por rebajar el dinero que te va a costar Coutinho cuando de verdad le vas a las que sí que es la temporada que viene que ahora tienes el título de Liga encarrilado y que lo importante es la Champions que no va a poder jugar saque no necesitas para nada Itu puede sacar una ventaja

Voz 39 34:09 el nivel de baja estaba voz en mejores condiciones os Osa abandona el carajillo oros pasos más jóvenes y formas más cada vez que lo que se habla en broma

Voz 4 34:23 que además que para un equipo como el Barça necesita que las cosas encajen mucho mejor y ahora las cosas están encajando bien que es muy importante a Valverde que las cosas están encajando bien quién sabe si meter un elemento extraño oye el Madrid hizo lo mismo con el mapa

Voz 1906 34:37 es verdad que extraño pero que esto no es un pedazo de futbolista que va a hacer que jueguen

Voz 4 34:41 el Madrid otra Juanma P o no no pujó más que meter un elemento extraño un equipo campeón no

Voz 0889 34:45 alguien iba a salir otoño cobrando quince millones de euros

Voz 1906 34:49 era pasajera para que la gente vuelva a ir con ilusión al Camp Nou que ahora no van no nos engañemos

Voz 1 34:54 es que ahora no hace falta que venga un tipo con

Voz 1906 34:56 este que llega al Barça jugar como jugaba porque si el Barça está líder si el Barça está ganando si lo que tú quieras pero el Barça no jugaba bien al fútbol y el Barça necesito jugador de la marca de Coutinho que es el relevo natural de Andrés Iniesta en el Barça todos queremos a Iniesta pero Iniesta no está para jugar tres partidos seguidos y lo estamos viendo lo está volviendo y los que hay al margen de Iniesta no tienen ese juego Coutinho lo tiene traerlo ahora juega veinte partidos de Liga y estás haciendo Barça de ahora

Voz 0985 35:22 el futuro decisivo por su visión de juego asistencias decisivo por su capacidad goleadora decisivo por su versatilidad no sólo puede jugar en el Robe Iniesta sino hacerlo también como extremo

Voz 0889 35:33 Izquierdo simulando lo que Neymar tiene elegido en Brasil juega por la tele

Voz 0985 35:38 echa es un tipo que se adapta perfectamente al fútbol de Valverde te puede jugar a contragolpe te puede jugar con espacios cerrados yo sé que a ti te recorre Mario un sudor frío por la frente cuando ves perdona cuando besa Coutinho con la zamarra azulgrana pero vete tomando la pastilla porque más pronto que tarde le verás con la zamarra azulgrana

Voz 4 36:00 yo yo creo que lo que interesa al al al madridista Easy me imagino me lo dices por eso lo que les puede preocupar es a partir de la temporada que viene porque hoy una

Voz 0889 36:09 sí

Voz 39 36:09 el aspecto Florentino está seco te Florentino está pelada que viene están pelados

Voz 4 36:13 con el verano que viene eso es otro cantar y me parece a mí que la pelea por desde luego no va a ser el Madrid Barça seguro

Voz 6 36:19 sí sí

Voz 0341 36:19 a ver último alegato que tenemos que escuchar a los oyentes de sí que Rodríguez de Jesús la digo quieres decir algo más llego yo pude has dicho de Bartomeu has hecho lo que tenía que ver

Voz 0889 36:30 vamos a buscar la foto por favor de Bartomeu cuando estás

Voz 1 36:33 con el español aun cuando clamando por goteo bonito

Voz 4 36:37 además tuvimos ahora Gasol reales

Voz 1906 36:40 yo voy a decir que ahora puede que cueste ciento cincuenta millones como no venga ahora esperen a junio pero pero esta cuesta escúchame

Voz 0889 36:49 pues lo hemos dicho mayo Torrejón y yo que lo cierren ahora pero para bueno pero es que eso no se puede revalorizar el Mundial

Voz 4 36:56 ventaja aunque no lo va a querer jugador yo digo

Voz 1906 36:59 lo que según está el mercado en junio este futbolista en vez de ciento cincuenta vale doscientos amarra lo más vale pájaro en mano que ciento volando

Voz 0985 37:07 lo correcto

Voz 4 37:08 pues yo creo que la suerte está echada recuerda nueve cero dos catorce sesenta sesenta nada hacemos una

Voz 0341 37:14 la pausa enseguida ese turno el de los oyentes para dilucidar quién se lleva el primer debate del año si se lo lleva la extra

Voz 4 37:21 la pareja formada por Jordi Martí Jesús Gallego o la extraña pareja formada por Mario Torrejón

Voz 0341 37:25 dice que rodea

Voz 40 37:28 la ley donde Berlín Inés

Voz 20 37:35 eh Carlitos Carlitos tío Anthony mira te quería haberlo hecho

Voz 21 37:40 tan frena eh que acabo de llegar

Voz 22 37:43 creo que aquella mantos armenios pasa de ellos Carlitos no me llame estarle no levantas la voz a tu hermano

Voz 12 37:49 mi inmediatamente ayer

Voz 23 37:51 el cuatro de diciembre un niño de dos años

Voz 24 37:54 Nos desapareció en el centro de Madrid responde al nombre de Chencho a Alonso y apenas hablar

Voz 25 37:59 cinco de enero a partir de las cinco y media de la tarde en la Ventana vuelve

Voz 14 38:06 la Gran Familia

Voz 26 38:10 de la Peña se descubre más en Cadena Ser punto com

Voz 8 38:22 el veinticuatro

Voz 12 38:25 vi

Voz 41 38:31 sí sí has oído bien en Bingo Copacabana casino para sortea hemos un Peugeot doscientos ocho Style consigue tu papeleta día a día para participar colaboran recuerda juega con responsabilidad

Voz 12 38:42 busque compare y sólo en ocasión Plus liquidación total final de año coches de ocasión a precios irrepetibles que no se te escape ocasión Plus liquidación

Voz 42 38:54 un gol de Maura La Script no está de resaca dando una contra tranquiliza Teno me emborracharse hasta después de perder no sólo eso sino que encima me antes trabajar después de los Reyes Magos es que no me dejan de abrirlos jugué Tito pero que Pepa querer republicana así que deja los dos ya abre la ginebra que tenemos en la madrugada del domingo al lunes a la una y media especial logos de urgentes ginebra con tónica llevas tres Ginebra sido una tónica que unas de las otras dos hay que portarse bien esta noche sacia Icon retransmisión envidio If Facebook claro

Voz 8 39:26 dónde coño todas estas mirando no puedes mirar a la cámara

Voz 42 39:30 no os encima voy a tener que venir vestida de etiqueta de negro en protesta por el acoso a las mujeres de Hollywood in nuestro hashtag es La Script Black el cine

Voz 12 39:40 con la Script queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Solís estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos

Voz 3 40:11 pero cada uno la suya parapente

Voz 12 40:13 la Cadena SER

Voz 3 40:16 no

Voz 1 40:29 el Larguero

Voz 0889 40:42 en seguida del todo quedó a las redes sociales del Larguero dado Sique Rodríguez le bastó veus cuando ha jugado al baloncesto con el España documento impresionante que jugaba de base au que reponer me sigue tú sabes eso

Voz 10 40:59 de lo que podías medios todo

Voz 4 41:02 sería presidente entrenador Voro

Voz 0889 41:05 además como como como jugador de la base del español tenía Sabrià

Voz 4 41:13 a ver recuerdo la la la pregunta porque han surgido muchas su pregunta

Voz 0341 41:16 estás en el debate lo digo para que el oyente lo tenga claro

Voz 4 41:19 si crees que el Barça necesita fichar ahora a Coutinho necesidad de cara no lo de ahora no necesita que es el verbo

Voz 7 41:24 y ahora que es es un elemento importante dentro de la frase hola Juan

Voz 1576 41:31 hola deseo dándonos más amigo de Barcelona un pueblecito costero a veinte kilómetros de Barcelona

Voz 0341 41:37 qué bonito hombre

Voz 0889 41:39 a ver Vilassar de Mar es algo así como músico está lloviendo y ahora mira estamos hablando hablando del español enviadas además de de divisas

Voz 1576 41:49 sí Gary era el presidente del español y vive lo conozco es muy buena persona eh no porque sea un poco poder

Voz 0889 41:59 si no le desagrada a España

Voz 4 42:01 no no no que no te gusta

Voz 39 42:04 Jordi Martí Brea qué tal ya me aparecía eres el mejor del nombre ritual bueno ya me pareció que eres un hombre sensato no se chato no soy un poco sí

Voz 0889 42:15 se abre abre opciones para los alegando que Rodríguez y María Torrijo Mario Torrejón para la para pelear por que parecía perdido bastante pero es el mejor recuerdo

Voz 1576 42:24 no lo siento no tiene pagar

Voz 0889 42:27 bueno pero es que además yo

Voz 1576 42:29 el saludo a todas las contertulios que estáis todos tanto los que va a ganar como lo que van verdadero

Voz 0341 42:34 sí pero yo creo que

Voz 1576 42:36 es posible que se fije ahora acude yo porque es un negocio el Florentino sabéis que siempre está con lo galáctico y al final lo que hace ganar dinero pues el Barça no va a perder dinero con ciento cuarenta o ciento cincuenta Villoro que salga esté ahora lo va a multiplicar además se como decía alguien ahí cuando los Mundiales va a subir a ciento ciento cincuenta en fin yo creo que es muy necesario fichara Agustín yo porque va a dar mucho al Barça ya que tiemblen los contrarios

Voz 1906 43:09 entonces bueno hacer una pregunta las que quizás con la mano en el corazón por favor la respeto

Voz 1576 43:13 sí cuantos partidos has visto en tu vida yo he visto a Gutiña con Brasil con el último viajó ahora

Voz 0889 43:22 yo sé esto es lo que era no te deja planchado

Voz 1576 43:24 esto lo he visto jugar con el español con el estalló jugó muy poquito y lo pasaron enseguida pero cuchillo actualmente es uno de los mejores que es centrocampista existe en el mundo además puede jugar en cualquier sitio Thomas es que es un jugadorazo y además va a multiplicar al Barça no le va a sentar mal porque además él tiene muchas ganas de jugar en el Barça

Voz 2 43:47 y eso es muy importante para paramos jugado

Voz 0889 43:50 sí que es verdad lo ciento cincuenta

Voz 4 43:53 de valorizar a los ciento cuarenta al pincho porque habrá que poner en la

Voz 0889 43:57 con uno cero dentro del campo ya habría que es verdad lo que también

Voz 1 44:02 perdona así que habría que clasificar a los oyentes a los que son muy de Jordi Martí porque hay muchos oyentes

Voz 0889 44:07 venga si Jordi Martí yo me pico

Voz 1576 44:10 con la mano en el corazón yo sé que es un gran negocio fichar ahora gustillo porque es que a lo mejor luego lo lo va a agotar ficha lo hago acordaros que en verano lo quiso fichar al en vinieron doscientos kilos ya

Voz 0889 44:23 Juan un abrazo muy fuerte que pasa

Voz 1 44:26 es usted una buena noche Hay lloviendo ahí vale

Voz 0889 44:28 igualmente dos por matizar porque eso lo dijo ver si

Voz 0341 44:33 Le el ex responsable del fútbol profesional del del Barça que Liverpool le había pedido

Voz 1906 44:39 doscientos kilos y el Barça no los quiso pagar no es cierto el Liverpool no puso precio a Coutinho en verano lo que pasó es que el representante de Coutinho le dijo al Barça que por doscientos kilos el Liverpool lo vendería pero el Liverpool nunca puso precio ya sabes que en el mundo del fútbol de de intermediarios te dicen una cosa y termina siendo otra muchas veces a veces no pero que desde que el Liverpool en verano nunca puso precio Coutinho

Voz 4 45:05 una una llamada ola Carlos hola buenas noches buenas noches de dónde llamas Carlos Madrid Usera

Voz 1 45:14 Barrio de cloro que si el sitio está

Voz 4 45:17 pero ahora mismo no se espera mañana lluvias e la cabalgata claro no ahora no ahora está bien está tiempo sin órgano que quieres quieres muy del Jordi o muy de Mario muy