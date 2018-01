Cuando se apaga la luz

Voz 1389

00:00

buenos días Aimar esta noche del día cinco es mi ex noche favorita del año yo no sé si tú recuerdas cuando teníamos cosas favoritas todo el rato que era cuando éramos niños yo recuerdo que salía a la calle hasta tenía mi paso de peatones preferido porque entonces estaba todo sometido a juicio luego creces y lo somete esa condena pero tengo la impresión que de niños sabíamos distinguir mejor lo que nos gustaba más y cuando nos hacemos mayores distinguimos mejor lo que nos gusta menos seguramente sea una forma de adaptarse al mundo una forma de defenderse del también cuando tenía una noche preferida ahora que ninguna lo es era esta noche era la noche de Reyes era la luz de la cocina con los mayores en la mesa que llegaba hasta mi habitación que uno te dormía nunca estabas nervioso pero yo sabía que cuando apagaba la luz empezaba la fiesta que los últimos que apagaban la luz eran los que se quedaban colocando los regalos cuando crecía Vide más ese trabajo que el de los propios Reyes y no me refiero al trabajo de colocar los paquetes me refiero al trabajo muchísimo más complejo con muchas más consecuencias al trabajo de apagar la luz porque era la hora en la que el mundo empezado a conspirar para hacerte feliz a tus espaldas que en eso consiste al fin y al cabo la noche de Reyes en una enorme conspiración dirigida a los niños creo que fue entonces cuando descubrí que era lo que más le gustaba de esa noche que es también lo que más me gusta de la vida no recibir regalos sino estar a punto de recibirlos no la felicidad sino la víspera de la felicidad no tanto cuando se enciende la luz por la mañana sino cuando esa paga por la noche por eso siempre es bueno tener a alguien a tu lado que lo haga cuando nos hacemos viejos creemos haber perdido la inocencia un beso