Ernesto: "Tengo 22 años, soy católico practicante y lo he ocultado en mi entorno universitario"

Voz 0020 00:00 al novecientos cien ochocientos Ernesto desde Cáceres buenas noches

Voz 1 00:04 hola muy buenas noches Adriana qué tal

Voz 2 00:07 pues bien aquí un poco en en duermevela escuchando y me ha parecido que que el tema de esta noche que ha visto puesto eran eran los secretos si pues yo quería comentar una situación muy muy gracioso que me que me paso con lo como sacramento sí con un secreto que yo empecé yo cuando estoy terminan de la universidad pues cuando cuando la empecé yo desde pequeño yo siempre he ido a a colegios católicos para mí el tema de la religión algo que yo bebía con mucha naturalidad bueno pues según empieza la universidad automáticamente recuerdo que lo lo culpe que para mí es una parte importante bueno pues como por miedo a ser un un bicho raro pues yo me me calle salió nunca yo nunca decían y te iba los domingos a misa ni nada de eso pero es que me ha pasado estas navidades algo muy curioso yo me he ido de vacaciones a a Madrid con mi familia

Voz 0020 01:00 yo quería ir a ver el musical

Voz 2 01:02 dada la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora Ana porque se ha para el que no lo conozcas sin desvelar el argumento el musical de la llamaba y luego la película va sobre una chica que vio se le aparece cantando entonces hubo una hay una escena muy puntuales la que dice dice no es que Dios me ha parecido ha cantado Benicio establece que las hecho yo restarle entonces ha ido en mi casa y claro yo pensaba como porque yo se dio tan tan imbécil estar guardando una parte de mi vida que la hermana

Voz 0020 01:38 Ernesto y esto ocurrió al empezar la universidad

Voz 2 01:42 claro yo siempre había estado en un colegio donde uno hora católico sin sin ser para nada ningún extremistas

Voz 0020 01:49 inconexo culto aleja sino un colegio católico en el que el entorno a todo similar

Voz 2 01:54 si no damos muchos compañeros creían muchos otros no menos yo verdad más que que bueno que era algo normal que algunos compañeros nos juntábamos para ir alguna Mis a los jóvenes de que escogemos los guitarras en el coro Iker me hizo mucha gracia porque yo según ha pasado esto yo se lo conté algunos compañeros y los tengo ahora todos preguntándome por temas sexuales por temas de moral como si de repente efectivamente como si esto que hubieran conocido antes de repente hubiera desaparecido en el momento que he dicho que lleva los domingos situaciones tan esperpénticas como decirme pero tú has tenido novia no sigas con los iba

Voz 0020 02:32 osea que cuando usted se destapó hoy decidió que ya no tenía porque seguir ocultando esta parte católica de su vida empezarán las preguntas sí sí sí

Voz 2 02:41 domésticamente veré situaciones los que tengo que compartirlo porque situaciones realmente graciosas quiere decir pero pero si tú sales de fiesta me me llegaron a decir si tu parecías normal algo que era verdad tampoco es un secreto pero fue algo que si no llevarlo pues como por miedo a porque ahí todo está una mente mucho más laico

Voz 0020 03:03 el ambiente de la universidad pública en Madrid eran poco más Like un poco

Voz 2 03:07 no en él este verano aquí en Extremadura

Voz 0020 03:10 en extremo

Voz 2 03:12 sí sí es un ambiente más la encontramos que yo con el que estoy encantado decir que no que yo mi única diferencia es que los domingos a mi me gusta ir a misa compartir al un un aspecto de Mi vida con gente que Time que también lo vi que no me no me también ganarías iba a llegar las preguntas Adriana pero que una probaturas diosas

Voz 0020 03:30 claro como si fuera incompatible ser católico ir a misa los domingos tener juventud y tener una novia

Voz 2 03:36 vivir practican lo digo con lo que no podía vivir sin pero el espacio de fiesta pero si tú ha salido pero sí pues hombre dijo pero me los conociendo ya cuatro años he sido algo que de verdad me me extraño de una la imagen que está proyectando también lo sabe yo lo tengo que decirlo para que vean que no que no todo es gente que los atada por supuesto que Vidal hace de forma muy rigurosa digo cuando lo sabrán ellos querrán visualizarse pero pero nosotros lo que somos más gente normal por decirlo de alguna manera pues me ha hecho gracia resolver haberlo llevado en secreto y cómo reacciona la gente ante ante ese secreto

Voz 0020 04:19 claro porque porque lo achaca Ernesto cree usted que el asociar un joven en concreto una persona joven con el catolicismo se asocia a posturas más radicales en cuanto a la religión o por que este tipo de preguntas no porque supongo que con una persona mayor que que declaren católica que se sepa que va a misa los domingos las preguntas no son las mismas

Voz 2 04:43 pero también hay que pensar que la la gente mayor vivía El PP encima de España porque no le quedaba más remedio era lo lo que había que ir hace cuarenta años aquí el que no era católico estaba señalado ahora sin embargo bueno pues los que decidimos vivir el porque de verdad sin bueno pues se vimos esa esa gente del mundo no se lo he inculcado una cultura de pensar diferente de pensar mal de él quién Bay contrario de por ejemplo El mis amigos hola T hice en la gente habrá gente que diga a mí eso me decía uno yo eso ya tiene dicho que ir al infierno entonces bueno yo no decido quién va al infierno que él no

Voz 0020 05:29 claro es que al final la fe es una cuestión muy personal muy muy interior

Voz 2 05:34 y además soy de los que piensa que todo el mundo Adriana tiene fe en algo yo lo llamo la humanidad otros tienen fe en el progreso la ciencia todos queremos cosas que no vemos yo decido por llamarlo Dios urnas el Ibex trenzas que he tenido pero esa experiencia que he tenido yo de Dios es de de acogida habían Borno no de rechazo enfrentamiento como ahora se está siendo muchas veces a ver yo lo veo por ejemplo ahora en el debate que está viendo en la cabalgata vallecana que iba a ser en Madrid pero vamos a ver las cabalgatas ya no son obviamente Sergio es una tradición católica pero ya es una cosa de la cultura popular decide que vaya muy bien el cuenco en este caso como es la prohibida lo tiene que llegar también de orgullo a nosotros de decir algo que ha nacido rito de los ritos católicos de la tradición católica la que ellos Xavier de Oriente ha pasado con la cultura popular y atrae a gente de todas las risión esas ateos ostras qué bonito también que podemos compartir en el mensaje que estamos enviando en estas navidades que su mensaje a fin de cuentas de ver mandar de todo normalidad con todo el mundo con gente de ir al mar y estoy convencido que está tal y como son dos cuentos ha creado eh no los ha hecho altos otro enrachado bajos algunos feos a gente lo ha hecho que de manera que sienta El efecto de forma homosexual al otro de forma heterosexual esto habrá gente que se escandalice yo sí lo creo

Voz 0020 06:55 digamos que tiene usted una una fe

Voz 1 06:59 aperturista sí claro

Voz 2 07:02 yo ya habrá otras personas que vengan a hacerlo no solamente no

Voz 0020 07:05 claro que sí

Voz 2 07:06 y mucho menos pienso que Dios puede cerrarnos puertas al contrario

Voz 0020 07:12 pero sí que es verdad de Ernesto que se suele asociar esta fe como decíamos en la juventud en personas especialmente jóvenes a determinados sectores por tanto a determinados puntos de de vista o de determinadas maneras de vivir más radicales no entiendo que de ahí surgen esas preguntas sobre pero si tienes novia pero como si se pensara que que el tener fe pues hace vivir la religión vivir la vida a través de la religión con ojos de ese tipo de bueno tendrá novia pero no mantenía relaciones sexuales con ella no hay como mucho prejuicio también no es otro

Voz 2 07:50 porque yo pienso que los que lo estamos los que no fe como lo vivo yo tendemos a no visibilizar su five eso ellos lo viven de esa manera hizo muy visible nosotros traigo de esta como nos habíamos como que lo llegamos ya sé que estoy pero cuando vi este este musical he dicho es que tengo que decirlo cuando llega a mis amigos de decir es que como en el caso del musical a la chica celebrarían bailar que baile no tiene que ponerse a rezar que le ofrezca a Dios lo que yo lo convivida ya me liberando una serie de cosas eso es lo que voy a ir pues mira sirvió me ha regalado esto pues tendrá que compartirlo con los demás no tengo que cambiar mi forma de ser mi forma de ver la vida de mi pueblo por lo que creo al contrario precisamente además como quería por digo mira pues si tengo estos dones voy a ponerlos a servicio

Voz 0020 08:41 claro digamos que que es más que la creencia esté al servicio de su vida y no su vida al servicio de una creencia

Voz 1 08:49 efectivamente es no

Voz 2 08:51 ponerte mallas a ti mismo

Voz 1 08:54 este tipo de totalmente

Voz 2 08:56 qué tal esa cada uno vive sufre como quiere yo viendo lo vivo así porque yo entiendo que sería por que que modo puede incluso parte pero bueno cada uno que iba a suceder insisto como quiera eso nace como comenta montante personalmente ellos halal pero yo sí que quería comentar esto es decir mi forma de vivir mi fe quiero compartirla también porque leyó el secreto y no quiero que sea un secreto

Voz 0020 09:23 Ernesto cuántos años tiene

Voz 2 09:25 yo tengo veintidós estoy terminando ahora a la carrera

Voz 1 09:28 veintidós años

Voz 0020 09:30 veintidós años y una fe absolutamente elegida decidida más allá

Voz 2 09:36 decide efectivamente de tradición familiar más allá no de decidido que yo

Voz 0020 09:40 eh

Voz 2 09:41 cuando se iba acercando mesa vi una iglesia tener gusto fui entrando fui conociendo yo digo momento cuando yo fui a hacer la confirmación teorice esto lo que dice me diese estoy de acuerdo pasar algunas cosas y en otras no lo fundamental estoy de acuerdo estoy de acuerdo pues voy a vivir que lo fundamental no es otra cosa más que el mensaje de Jesucristo que es amor es el amor los unos a los otros

Voz 0020 10:11 ese es el mensaje del del que parte todo

Voz 2 10:15 el amor es que tome parte del amor cuando una cosa no se vive desde el amor desde la lógica del amor yo creo que hay Adriana sí la lógica del amor no está presente nada sirve no yo creo que en todos los aspectos de la vida en el trabajo en las relaciones de pareja en todos los aspectos sí sí sino parte de las More de qué sirve

Voz 0020 10:39 porque estamos hablando Ernesto de de una fe en un sentido privado en el entorno íntimo en el entorno más personal otra cosa es que nos metamos en debates con la Iglesia

Voz 2 10:50 bueno sí claro pero la Iglesia está avanzando en esa lógica se cuando escucho hablar al Papa Francisco cuánto me alegro de cosas que se están diciendo que cuando Francisco la laudatio si hablando lo ecologista retirar la tierra dale que es nuestro que vamos a dejar a nuestros hijos que hace griega cuando hablaba Elia Angélica alguien de decir no es que la Iglesia no puedo ha cegado pues claro que no hay que las puertas me diesen salida prevalecen salida no significa diciendo salgo porque yo soy cristianos soy mejor que tú no le dejan salir en defensa donde se no necesita vamos a estar

Voz 0020 11:29 y a partir de ahora Ernesto ya nunca más va a guardar este secreto

Voz 2 11:35 no yo creo que no es decir para que no es un secreto si contarlo también es bueno que también va a romper muchos prejuicios No somos gente no somos extraterrestres No somos gente aislada No somos gente anclada en otro tiempo son los que en todo el mundo

Voz 0020 11:52 en su entorno Ernesto en su entorno de de amigos su entorno universitario extremeño hay dice muchas personas muchos de su entorno que son ateos hay también muchos creyentes que también lo esconde

Voz 2 12:08 no sé si esconderlo pero yo creo que tampoco lo va anunciando que yo los conozco de verlos en misa pues por decir que comparten tampoco a su día a día pero entiendo que sí que tampoco lo va haciendo tan visible como pueden hacerlo otro sector del inglés pero yo creo que eso es lo que somos gente más normal podremos no normal perderme no quiero decir eso quiero gente que que hasta ahora no habíamos no no lo dicho tan presentes vagamente que no que no están en los sectores como lo hemos dicho antes más radicales bueno no ser de otra manera que ellos han hecho siempre muy presentes nosotros que ninguna otra manera tenemos que decir yo te aquí está todos compartimos la misma esas personas pues lo viven de otra manera

Voz 0020 12:53 cree usted que se juzga menos a a una persona que dice que es atea que aún católico hoy en día depende del Círculo

Voz 2 13:01 yo no que depende circula bueno está muy de moda también es decir de las quiera yo yo soy P totalmente respetable tienes que ella no preocuparte una persona creía uno crea va a ser determinante de nada de nada yo creo tiene cada importante esa persona que hubiera personal más esa persona personas buena usa lo fundamental yo no soy mejor que nadie por tener estas viendo muchísimo

Voz 0020 13:34 todo esto por el musical la llamada

Voz 2 13:38 sí cuando vi me me me dijo es que la acción es la de no es que yo yo sólo ha cantado indies yo estoy en tu casa H se restarle dice que ha podido se ha reído mi cara pues como no se va a reír les estamos presentarse algo encorsetado algo ya hecho presenta me pregunta qué piden eso es lo que quería compartir con vosotros esta noche les dijera que no sé si luego pues pues religiosas que a mí al menos veinte me han hecho gracia

Voz 0020 14:12 pido a esas preguntas incómodas sita tan personales

Voz 2 14:17 que yo sigo siendo el mismo de toda la vida que yo vivo mi sexualidad vivo Mi vida afectiva vivo en mi vida en familia pero igual que antes me ha llevado mucho lo que él tiene muchas de las preguntas iban hacia hacían aspecto sexual cosa que no ha aparecido vino práctica lo más irrelevante de todo

Voz 0020 14:44 claro pero es verdad que se le da mucha importancia no le da mucha importancia al sexo porque la tiene se da entonces importancia a preguntas como esta no de es compatible tener veintidós años ser católico tener mucha fe de llevar una vida sexual cómo cómo entendemos que se lleva con veintidós años sin prejuicios sin tapujos sin cortapisas

Voz 2 15:07 desde la perspectiva del amor y del respeto al otro es la maleza que vimos que yo entiendo que debemos vivir tanto la sexualidad que es lo que uno ha centrado mucha gente como el resto de aspectos desde la perspectiva del amor del respeto a la otra persona ya está

Voz 0020 15:28 claro que desde la perspectiva del amor y del respeto al otro sobretodo lo del respeto al otro entendemos que se debería ser así para todos seamos o no seamos creyentes no

Voz 2 15:39 me parece inconcebible que no que no se veía a sí ha tenido un inspirado no católico protestante budista es decir desde el respeto a la persona

Voz 1 15:52 por consenso tengamos

Voz 2 15:55 no uno sino que estoy hablando de ese amor un amor romántico te estoy hablando del amor propio de otra persona

Voz 0020 16:00 basado en el respeto por tanto

Voz 2 16:03 no digo que tiene que tener ese sentimiento de de enamoramiento eh pero estamos hablando de decir mira un nuevo arte no no voy a no voy a aprovecharse de esta situación pero pero sí con todo de Chechenia me sorprendió que sale entonces en ese aspecto sexual sí cuando para nada el aspecto sexual está en el en el centro de ahí la delincuencia

Voz 0020 16:27 a lo mejor el componente de la edad también es importante no que estamos hablando con una persona de veintidós años por tanto su entorno también será joven por tanto las preguntas van orientadas a a las prioridad este momento o lo que más destaca no de amigo amigo

Voz 2 16:43 sí entiendo que sí pero pero eso me me me me sorprendió mucho pues se recurre a salir de fiesta cómo no me voy a divertir porque no voy a amargar la existencia al contrario tengo un regalo muy impresionante que es la vida

Voz 1 16:57 y hay que disfrutarla

Voz 2 17:01 como regalo además como decir algo tenía ganados el mejor regalo que se podía lo que es la estamos yo creo que está también tanto los católicos como los vuelos ateos la vida un regalo que tenemos todos vamos a disfrutarla no nos vamos a de tiempo abarcarnos y mientras los problemas donde no los hay porque Dios

Voz 0020 17:21 Ernesto en un futuro le gustaría ser padre

Voz 2 17:25 pues sí la verdad que lo que me gustaría tener dijo

Voz 0020 17:31 les hablaría de la fe o esperaría a que ellos viesen las opciones que hay se las enseñó haría usted les enseñará cuál es la suya cuál fue su lección

Voz 2 17:43 yo soy yo elección pero sobre todo es el entiendo que me Carles desde esta perspectiva que estamos hablando es una perspectiva del amor que ellos no deciden lo que estar delante con con tus decisiones ahora yo tengo bien yo mi intención sería educarles por desde de que tenía que respetar a todo el mundo y Terence ellos mismos pero su entorno querer cada vez a cuanto más mejor

Voz 0020 18:15 pues ha sido un placer Ernesto que que haya compartido su secreto que ya no están secreto ni debería haberlo sido nunca