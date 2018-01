Jose: "Soy el Rey Melchor durante todo el día. Luego desaparezco hasta el año que viene"

Voz 1 00:00 hola José desde Navarra buenas noches buenas noches qué tal Jose

Voz 2 00:07 no era un secreto usted cree que bueno se va repitiendo estos últimos años pero pero mañana vuelvo a hacer hechos

Voz 1 00:25 creo que me suena encantado de sacar

Voz 3 00:29 igualmente se pita como me ha dicho que la verdad es que oye sigue con los mismos nervios sí

Voz 2 00:42 bueno pues cómo quedaría esta mañana no

Voz 3 00:47 estoy directoras en directo y me apetecía mañana no daba después de haber pasado todo y tal pero bueno que me acuerdo director digo bueno pues puestos ya voy

Voz 1 01:03 sí hay nervios por ser Melchor después de tanto tiempo

Voz 3 01:09 sí yo creo que tengo los mismos

Voz 1 01:13 los mismos que la primera vez

Voz 3 01:16 sí yo creo que si iba él exactamente iguales o sea yo no me te acostumbras permita más que por mí igual que parezca siempre es diferente siempre que surge algo nuevo pero su chut yo tampoco

Voz 1 01:44 cuánto tiempo José lleva a usted siendo Melchor

Voz 3 01:47 pues mira

Voz 4 01:50 en en el Jardí seis años ya

Voz 3 01:52 los cuando la chiquititos al te Titín que fue recuerda mucho el primer año fue cuando un amigo de mis amigos de cuadrilla pidieron por favor ese primer año para ver si podíamos subir a casa porque su hijo estaba como una gripe muy fuerte y no podía estirar hasta ahora mató Yi y entonces pues bueno es algo había pasado a parte de ese año

Voz 4 02:31 me aclaran que no

Voz 3 02:34 visitar estos de las cabalgatas ibas a nivel él vino al individuales os a nivel personal contactar con gente de mi entorno gente del pueblo gente de tertulia que por distintos motivos pues es un una escayola un yo que sé cualquier cosa que pudiese impedir dos de ellas han asistido la cabalgata pues comprometerme al televisivamente lógicamente en EMI de casa no es lo más bonito no taparlo pues la ventana pues la habitación poco así no hay empecé así la verdad es que yo todos los años haciéndolo y yo te digo que es muy bonito

Voz 1 03:23 lo mañana a dónde ir a José pues mira

Voz 3 03:26 mañana me voy pues pues a todas hace hubiera pasto de mi pueblo ya hay niños que ya están además tengo pedía comida tengo sobrinos nietos condena de la supero bonita que además tan recibida hoy una tarjeta que yo sea enviado dentro de un sobre con con pasa con polvo dorados a qué me refiero que vamos no te montaba uno montamos al detalle entonces

Voz 1 03:54 pues

Voz 3 03:56 es que resina unas letras recordándoles que mañana pasaré para antes de empezar a a ir por cada casa pues cada uno dos con un sitio yo pasaré por tal calle y me voy a la pena

Voz 1 04:14 y entonces lo que no se Jose si va a cada casa o los junta a todos en una en una calle

Voz 3 04:21 en exactamente en la zona entonces salen a La Ventana en todos los padres lo que hacen unas ponerse cosa todos en la tanda que yo aparezco mañana sobre todo donde hay más niños lo que hacen ellos es salir en la entrada porque trabajo sería bueno pues cómo podemos Linate como la cabalgata no termina había pasado prefiere enseñar algo a ser de La vamos es una pasa bueno es algo que te lazos voluntariamente vendiendo no tengo me nadie cobras pero lo que te llevas a casa es infinitamente más bonito que el dinero

Voz 1 05:12 y creo recordado además Jose qué va usted muy bien caracterizado que el traje está elaborada

Voz 3 05:20 sí sí yo trabajaba de grandeza al me vamos a decirlo así porque está los que ya tienen bastantes

Voz 1 05:32 sí

Voz 4 05:33 entonces

Voz 3 05:35 los compañeras que consideran un sastre día estará al señor ya habían cerrado su mercería ahí se quedó pues con toda la pasamanería te la las mira hay cosas no cambió Le pedí ayuda para hacer lo que yo quería hacer me dijo por puesto debido a además me tomara medidas buena hizo yo hubiera todo el tono es bonito que para ver

Voz 1 06:10 chicos cómo se atrase famoso

Voz 4 06:14 pues mira Púnica por llamarlo de alguna manera es rojo rojo rojo guinda

Voz 3 06:22 se da pues la media ya por los por los verdad de los brazos es la misma que lleva por abajo la es un verde te veía verde esmeralda con la capaz típica no me pego titánicos ensayaban

Voz 1 06:55 poco motas no

Voz 3 06:58 exactamente esa pues joya mucha muy bonito una corona maravillosa preciosa con las piedras muy bonitas escuchó que mueve los guantes exacta para todo no

Voz 1 07:13 peluca Barbato todo esto

Voz 3 07:16 todo Blanca sin la barba reforzará la una sobre otra que lo hace más larga y más a expresar bonito nada

Voz 1 07:28 ahora mismo todo todo esto Jose está colocado para hacer

Voz 3 07:32 está pues mire usted a punto de hacerlo porque ya me da la clave de tenerlo fuera pero yo digo Jasón vaya tengo todo el día entero está en el mundo a Romario nada Zabala su mañana cuando empieza a sacar todo va estar en mucho de lo que que es que es muy bonito algo de lo que es para vivirlo es para contarlo

Voz 1 07:56 José no se lo ocurrido nunca ir al Ayuntamiento y decir aquí viene el Rey Melchor que se quite el que esté por quítame todo eso

Voz 3 08:09 pero la verdad es que no va a lo largo del año no no hay ningún momento en el que me apetece casa ropa refiero que no no se me ocurre fíjate no me bueno está todo el año guardados a sale la víspera del el de la cabalgata esa bolsa grande con todo Innova salir hasta el mismo día el año siguiente Hansa que igual durante el año pues podemos decir pues no la verdad es cuando mañana por la noche lo guardo excepto los guantes hay que lavar los que el Rey a duerme un año sin sin tocarse sin que nadie lo tocara la verdad sí sí así que nada esperando mañana en Cali ilusión un poco nervioso pero pero no sé cuándo muy buena

Voz 1 09:09 montando toda esta parafernalia Jose para el día de red para el día de la víspera de Reyes no para para ver a todos estos niños como es el día de Reyes en su casa

Voz 3 09:19 como se bueno ahora cuando son más mayores es distinto no aquellas es maravilloso cuando los dos hecho tinte de familia dos ver ahora el distinto trato de que mi hijo tenga sorpresas porque eso eso regalitos que más esperan yo creo que esas pero bonitos intentado además que me di de comprar pues mira a Ariel me gustaría lo otro me apetecía siempre comprarle a la mujer no sepan bueno pasan tener vale basada ahora

Voz 1 09:59 pero se los dan por la mañana cuando se despierta o no

Voz 3 10:02 sí bueno bueno haciendo mayores ya sabes que bueno pasión despiertan no son vocalmente

Voz 1 10:10 claro que igual hasta sale en la noche de Reyes no levantar un poquito más tarde aunque cambios

Voz 3 10:19 ya es diferente entonces toda esa fiesta que se actividad de pequeña parte además las traseras hacíamos como a tantos fondos para él tiene nada vamos de globos de colores por todos los sitios a verlos por el sueldo bueno de todo esto pero pero pero bueno era una bueno parecía equipar entonces era un mil cien tremenda palabras distinto te digo pero no deja de ser palmito también pero vamos ya sabes que estas fechas navideñas grande hay niños

Voz 1 10:56 sí pero de otra manera sarda

Voz 3 11:00 pues se nada todo se que nada una pena que esté está lejos siendo vivía verte

Voz 1 11:08 pero vestido de rey Melchor hoy lo que podemos hacer Jose este año que que por primer año Hablar por hablar tiene whatsapp si no le importa mí no es alguna foto

Voz 3 11:22 claro que no importa

Voz 1 11:25 día sí vemos ese traje valoramos esa pasamanería y sobre todo la actitud no porque para llevar un traje de estas características lo que importa mucho es la actitud

Voz 3 11:35 bueno sí yo que cuando te acompaña uno sexo es magia o Cecil lesión o un poco de corazón de estrellitas me parece que es más bonita no bueno de momento salirle más hasta o sea que pueda cuál me lo pueda pues se seguramente que habrá gente que lo seguro seguro

Voz 1 12:07 cree que sus hijos van a heredar la tradición

Voz 3 12:12 pues no lo sé ya me gustaría ya me gustaría intentaré dejar esto en buenas manos yo lo cuidó lo mejor que puedo mi sí que me gustaría que que alguien lo utilizase después lo sí me gusta lo dejaremos el testamento

Voz 1 12:34 cómo que no

Voz 3 12:36 era exactamente como condición de todo esto tiene que se queda simplemente no así que pensé que te prometo que

Voz 1 12:50 perfecto pues es y luego las comentamos Jose estamos metidos Sandra había muchas gracias que disfruten mucho de este día tan bonito y tan especial

Voz 3 13:04 una tarifa nuestra era