Ana: "Un beso hace 15 años ha hecho que no pueda tener pareja"

Voz 0020 00:00 novecientos cien ochocientos el número de teléfono que han marcado Ana y lo ha hecho desde Donosti buenas noches

Voz 1 00:07 Adriana que tarda pues bueno bien pero no se esto me da un poco de apuro muy poco de ha sido hace unos años conocí en una discoteca en Donosti a un hombre bueno yo baje con una amiga yo en donde salía con otro hombre no estaba esperándoles y me puse a bailar sola en la pista la pizza estaba vacía mi amiga se quedó hablando con la chica del guardarropa con Rosa si había algún nombre que no lo vi muy bien me cogió se puso a bailar conmigo sin preguntar me lo me quiso apartar pero era tan tan sensual y tan suave tal maravilloso y de repente me di cuenta de que me que me está pesando me tengo que quitar eso sólo puede ser Terme pues yo también empecé a besarle fue unos unos quince o veinte minutos luego apareció la persona con la que yo salía y me solté rápidamente y me voy y él dijo ya se acabó bueno no he vuelto a ver además ido hago más que pensar en él rompe con la persona que salía muy bueno qué historieta verdad curiosa

Voz 0020 01:46 a Ana

Voz 1 01:48 que tantos años después yo SICA colgada de aquello no

Voz 0020 01:53 sólo por unos besos

Voz 1 01:55 sí pero es que yo me casé muy jovencita con dieciocho años embarazada ahí empezaba con dieciséis años con mi con él que luego fue me quedo sólamente él sabía pesar me Nati después bueno pues he tenido pareja así y otros amores no no saben besar besos va de maravilla cómo me gustan a mí sensuales era mucho más sensual que sexual yo llego la sexualidad a través de la sensualidad sí que me sintiera también que quería irme no podía si me estuviera escuchando me gustaría tanto pero es muy raro testas horas oyendo la radio ya después de tantos años

Voz 3 03:02 acordará cuántos años hace que cuántos años hace de esto

Voz 1 03:09 sí sí sí nos quince años unos quince años Adriana que a veces eso me entra un que se lo digo pues ya poner pasquines por toda por todo adornos pues casi seguro

Voz 3 03:29 hombre eso le iba a preguntar justo ahora Annan recuerda su nombre no se lo de Bono se lo dijeron como decimos nada

Voz 1 03:36 a mí me dijo baila nada atravesó la pista me cogió por la cintura se puso a bailar conmigo suavemente y cuando me di cuenta me estaba besando yo dije pues esto no no tenía que consentidos se retirarme marcharme yo decirle algo pues me me puse a desarrollo también porque me encantó

Voz 0020 04:03 lo recuerda físicamente

Voz 1 04:06 muy poco se que tenía que ya te lo que tendría aproximadamente mil años Iker era con unos ojos que por qué se enfadó cuando me fui no se enfadó un poco me dijo a ya está ya se acabó todo ya Tebas pero entonces bajaba la persona con la que yo estaba saliendo bueno pues me fui me pero el de mí me di la vuelta para mirarle no sé si de alguna manera que que me entendiera no le quiso decir con mirada y con el gesto bueno pues era un hombre normal no era un un Adonis ni nada de eso era un hombre atractivo normal pero con una mirada muy intensa muy

Voz 0020 05:03 desde luego con con feeling con usted porque de alguna manera conectaron habla

Voz 1 05:09 por mucho mucho feeling que mal que mal quemada tenía que haber sido un poco más egoísta y haber me total al poco tiempo con mi pareja lo deje porque estaba muy muy sexual pero nada sensual a mira sensualidad me gusta más que sexualidad o llegar a la sexualidad a través de la sensualidad

Voz 3 05:36 pero que no sea algo tan directo

Voz 1 05:41 es muy difícil porque si supiera su nombre o luego sabes paran para peor esa discoteca la cerraron así que bueno tú dirás está señora está un poco Payá pero

Voz 0020 05:57 no para nada para nada porque es verdad que era o que hemos aprendido a lo largo de todos estos años en Hablar por hablar es que hay determinadas historias del pasado que siempre vuelven o que nunca se va

Voz 1 06:09 ya en este caso es que nunca se van porque sabes con con tocan a cantidad de de de de años no que yo empecé con dieciséis años con Iker mi con mi marido no me casé con dieciocho ya te he dicho es el único que me ha besado de esa manera

Voz 0020 06:33 esto es verdad que estoy un poco arrepentida de haberlo dicho antes Ana sólo fueron unos besos porque hay besos besos

Voz 1 06:42 sí pero fueron unos versos supongo que luego ves haríamos y otra manera de haber seguido no pero no fui a unos besos donde te meten la lengua están Auserón de que los de texto no fueron unos versos de un labio con labio pero moviendo los cogiendo te con sus dos hijos el tuyo con los tuyos el suyo

Voz 3 07:08 a mí me estás Santander

Voz 1 07:12 bueno me invadió por toda la espalda si me recorrió un escalofrío y dije me está besando me está gustando y entonces yo pues me entregué me entreguen no sé lo que voy a hacer a lo mejor se ha casado y tiene tiene hijos es yo qué sé pero me gustaría saber por lo menos para poder quitarme lo ya de una vez en la cabeza

Voz 0020 07:40 en estos quince años Ana no le ha parecido alguna vez verlo por la calle en algo

Voz 5 07:45 en un lugar bueno

Voz 1 07:48 no porque al cerrarse la discoteca aquella que ya hacíamos muchos años que yo iba aquella discoteca con amigas y con mi con mi pareja así la chica que estaba en el guardarropa Rosa nos queríamos mucho y charlamos con él era un lugar donde podías ir tranquilamente a estatus sola no bueno pues no no no no no

Voz 3 08:15 estoy hecha polvo aunque no te lo creas estoy hecha polvo porque no me lo estás historias del pasado

Voz 0020 08:24 si jugamos a veces un poco con la idealización

Voz 1 08:29 idealizar las cosas sí puede ser pero después de bailar con él ese mismo día yo estaba sentada con con con René que se llamaba en donde se llamaba el la persona a la que salía yo yo me pasé porque Rene no le gustaba mucho bailar yo a mí me encanta bailar muy suavemente muy a mi aire pero me gusta mucho cuando yo bajaba los pasos Karina latas que me separaban de la pista en su día Inés

Voz 3 09:09 yo a los ojos se volvieron a cruzar entonces

Voz 1 09:12 me miró a los ojos entre entré enfadado entre como otro haciendo no lo entiendo explica Melo yo me hice un lado para que pasara sin sin Raffaele ni decirle ni mi bajé la pisé me puse a bailar a mi mi manera ir nada más no y esa fue la última vez que la primera y la última

Voz 0020 09:41 Ana tienen pareja ahora

Voz 1 09:45 no he vuelto a tener pareja es curioso ver si pues no he vuelto a tener pareja porque me he convencido de que después de haber tenido algunas parejas pues no sé una dos tres dos de larga duración y otra más corta y luego me me mi matrimonio no pues como me besó mi marido como me besaba yo estaba acostumbrada a mí ahora sensualidad de mi de mi ex marido después no lo encontré incluso con un con personas tan preparadas echan cultas como un cirujano que vivimos juntos ocho años que yo pensaba dentro de de mi estupidez pensaba bueno yo les yo le enseñé haré pero esas cosas son innatas no sé en su calidad no se enseña se es o no se es eso lo aprendí con el tiempo entonces pues ya ese punto añade que dices no me apetecen no no lo que lo que me van a dar no lo quiero quiero aquello Siro aquello aquello que tenía este hombre que no lo he vuelto a hacer nunca pues eso lo que te lo que te decía me estoy repitiendo que que que encima es la mala gaita de que cerraran la discoteca no si me está oyendo decirle que me llamó Ana que mi número es el XXXIII

Voz 3 11:31 no podemos decir en antena no lo no lo que vamos a decirle Ana

Voz 0020 11:36 a este hombre si estuviera escuchando recuerda esta historia de aquella chica Anna en aquella discoteca de San Sebastián pues que nos llame al programa y nosotros haríamos por hacer algo para conectar los pero el número Antena no lo vamos a decir por responsabilidad por su porque es Ágreda

Voz 1 11:54 empezarían a llamar Montoya el segura

Voz 0020 11:57 claro que no vamos a ver

Voz 1 11:59 de pelo no

Voz 0020 12:02 para conocerla o vaya usted a saber mejor no vamos a dar el número Antena pero sí es verdad que vamos a pedir la colaboración de los hombres que hace quince años estuviera en una discoteca de San Sebastián puede

Voz 3 12:13 el no de la discoteca si quiere Ana

Voz 1 12:19 discotecas y latón

Voz 0020 12:22 sí estaban allí si bailaron con una chica si se besaron con ella durante veinte minutos

Voz 1 12:28 aproximadamente estaba no sé es si fueron quince minutos son media hora no lo sé pero yo calculo unos veinte minutos

Voz 0020 12:41 recuerda la canción que estaba sonando

Voz 1 12:43 no no no no yo no deje dio por la música es que te imaginas dejé de oír la música con lo que me gusta a mí la música si yo me levanto temprano pero espera que sean las once y media o así para poner música y todo el día con Frank Sinatra con Billie Holiday con bueno Billy Holiday la tengo siempre porque me encanta

Voz 3 13:08 me encanta

Voz 1 13:09 si aquí te echas si te gusta Billy es como una gatita

Voz 3 13:17 es como una Jatib tanto una vida tan espantoso ahí yo tengo libros Bella

Voz 1 13:24 eso es muy tristes pues bueno por lo menos os agradezco mucho que me haya desatendido

Voz 0020 13:31 no al revés Ana gracias a usted por compartir esta historia

Voz 1 13:35 no me trata así de por favor

Voz 0020 13:39 Ana muchísimas gracias y ojalá que que aparezca

Voz 3 13:42 gracias Fatih día y un beso

Voz 0020 13:44 otro para Tiana

Voz 3 13:47 como regalo de Reyes estaría Mini