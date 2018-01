Arrimadas: “Si PP y PSOE hubieran cambiado la ley electoral no gobernarían los independentistas”

Voz 1 00:00 Inés Arrimadas buenos días hola buenos días qué tal

Voz 0027 00:03 de Ciudadanos en Cataluña como está asistiendo usted señora Arrimadas a este pulso entre los independentistas porque es el único candidato Si Junquera debe ser investido este vuelve de Bruselas

Voz 2 00:13 pues la verdad es que con rabia que si llegamos a Electra justas y el Partido Popular y Partido Socialista hubieran cambiado la ley electoral unos años entra este este debate no existiría estaríamos ya pensando en cómo vernos de acuerdo para gobernar vosotros porque realmente en otros hemos ganado las elecciones los partidos que no acosté buscó la pierna separación pero bueno hay que seguir luchando pues las circunstancias que sean ahora mismo lo que estamos es en las conversaciones para la constitución del Parlament que tiene que ser necesariamente previo a cualquier a cualquier investidura hablaron sí que pues nada trabajando como siempre siendo conscientes de que si otros hubieran hecho los deberes y no estaríamos asistiendo a estos debates expresión por si Esquerra sino que estaríamos pensando ya en nuestro propio vernos

Voz 0027 01:00 usted cree que Puigdemont lucidos con él y los encarcelados tienen que renunciar a sus actas

Voz 2 01:06 bueno yo es que lo que creo que era un partido no puede meter derechos ricas a la gente está huida de la justicia a buscar consensos espaldas que todo lo que están haciendo los partidos independentistas sale fuera el sentido genera mucha inestabilidad y desde luego ya sabía que tiene una aceptación grave la economía catalana sí que pie la verdad es que todo lo que están haciendo esas porque no se ha hecho que todas somos nosotros como podemos tomar esa decisión como nosotros no somos los que decidimos si esos señores para renunciar a lo que tenemos que tener los diferentes escenarios previstos y por eso estamos también pues pendientes de todas las negociaciones porque realmente cierto es se merendó reducirán sus actas y siguen de la justicia evidentemente seguimos escuchando medida ellas viva las parlamentarias

Voz 0027 01:55 ustedes contemplan el escenario de que estas personas no renuncien a sus actas por lo tanto línea aprendiz no quede en minoría y usted puede intentar una investidura

Voz 2 02:03 hombre yo creo que no hay que descartar nada lo que pasa que es evidente que algo difícil porque supo que yo estoy da una presión fuerte linternas para para volver a hacer un gobierno separatista para volver a hacer lo mismo que todas formas te digo que nosotros tenemos que temer contemplados todos en que varios y desde luego un intentar luchar sin para devolver el sentido común y la tranquilidad a Cataluña hay tiempo muy tocada el sector de empresarial y pequeños comercios autónomos ahora que están sufriendo en sus propias carnes estas consecuencias de la crisis el final y nosotros tenemos la obligación de seguir luchándolo lo que pasa es que pues no esta ley electoral y con el movimiento que ha tenido deportivo Partido Popular la el Partido Socialista en Catalunya que no un resultado que nos permite sumar para gobernar con desde luego no será fácil pero hay que todo

Voz 1 02:58 por qué cree que el PSOE

Voz 0027 03:01 PP no han hecho los deberes porque me he dicho antes otros se hubiesen hecho los deberes no estaríamos en esta situación cree que la culpa es de PP y PSOE

Voz 2 03:07 bueno la culpa que que haya un crecimiento del independentismo que ha habido una ley electoral que a los partidos independentistas más escaños que votos desde lo que se podía haber evitado fácilmente por parte del partido el Partido Socialista es que yo creo que hay que saber un poco porque estábamos aquí y vivir de partidos que han gobernado en España que han podido cambiar la ley electoral en a España porque en Cataluña no hay ley electoral que ha pactar tripartitos con Esquerra dándoles en ocasiones Venezuela comunicación comienza el Partido Socialista hay creo que sí creo que hay que echar un poquito la vista atrás simplemente para saber que en un país próspero de la Unión Europea que un gran país como en España te levantas vendía una comunidad autónoma cuyo Gobierno ha declarado la importancia creo que claro que se han hecho cosas mal y ahora lo que toca es bueno trabajar para revertir las pero lo que no se puede pretender dejó en cinco días lo que no se ha hecho treinta y cinco años

Voz 0027 04:02 usted cuando dice que van a dar la batalla para presidir la Mesa del Parlament lo dice porque cree de verdad que tienen alguna opción o por acallar a los demás partidos independentistas que le están acusando de parálisis porque es dificilísimo que ustedes presidían la mesa del Parlament ahora sí

Voz 2 04:18 es fácil es fácil fáciles que no es fácil de lo que hemos hecho en Catalunya no es fácil que tiranos vacilación qué haces con tres diputados ya ha llegado las acciones pues que no es fácil ahora como decía pues hay diputados que tienen acta de diputados que tienen que votar en una sesión de investidura de manera presencial pues que están huidos de la justicia incluso los propios partidos y me quedo quieta segunda vez iban a querer volver sin querer reducir a las actas etcétera por tanto unos fácil porque la ley electoral que si fuera otra ley electoral yo entiendo que no habría problemas pero desde luego nosotros tenemos la obligación moral de tener previstos todos los escenarios y de intentar luchar hasta el final si tuviéramos presidenciable una cosa leal a al cumplimiento de las leyes Jackson prodigios llegados hasta aquí tampoco por tanto

Voz 0027 05:10 Arrimadas ustedes sólo conseguirían presidir la Mesa del Parlament Si cinco de los ocho encarcelados huidos no votan al mismo tiempo los comunes si Siles dan su apoyo entonces empataría sesenta y cinco harían falta cuatro votaciones de empate a sesenta y cinco entonces en la cuarta así que les darían a ustedes a la presidencia de la mesa como partido más votado esto realista

Voz 2 05:30 bueno realista es saber que es muy difícil pero objetivamente realista es estar preparado para que eso pueda llegar a pasar es que tengo la obligación moral de intentarlo hasta el final es que si tenemos un presidente del Parlament una presidenta real al al sentido común el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de la Constitución las barbaridades de la última legislatura consecuencia por tanto es así no ni mucho menos nunca hemos dicho que sea fácil que de lo que estamos haciendo fácil pero tenemos la obligación de intentarlo al menos es que creo que nuestros votantes no votan para dejarnos la piel hasta el final sabiendo que hay una pequeña posibilidad de conseguirlo gordo todo vamos a luchar no se puede seguiremos luchando dio ese mensaje también lo quiero dejar claro así las personas que viven en Cataluña que están angustiadas que hemos eso hemos conseguido un resultado electoral histórico el independentismo tienen menos votos nulos eso escaños buenos porcentajes de votos es decir melosos los mismos apoyos internacionales hemos dado un mensaje muy claro de que la mayoría en Cataluña no es y me apenas dice que la primera fuerza política en Catalunya quiere la cuestión dentro España yo te juro por tanto vamos encima luchando

Voz 1 06:43 por lo que para unos pocos

Voz 0027 06:47 esos objetivos señora Arrimadas necesitan del apoyo de los Comunes hablado ya con el Xavi Domènech

Voz 2 06:53 con Xavi Domènech que ha hablado todavía

Voz 0027 06:57 no no

Voz 2 06:58 felicitó por el resultado electoral después de las elecciones pero hemos hablado todavía directamente yo con Xavier pero sí sí que ha habido ya primeras conversaciones informales entre entre los diferentes grupos parlamentarios las como bien decía usted las las vacaciones para no son muy complicadas hay que votar a una persona encima cada uno de los vimos de la ves hace que era tanto yo yo creo que bueno necesitaremos hablado mucho con él es ahora es fácil que que los comunes quieran dejar que el independentismo deja de gobernar en Catalunya más fácil ya han repetido por activa y por pasiva que ellos no quieren apoyar dijo cuando buscábamos como dice pues estar del lado de los independentistas

Voz 0027 07:42 a pesar de necesitar el apoyo de los Comunes dos semanas después de las elecciones no haya vida una interlocución directa entre líderes

Voz 2 07:50 bueno ya le digo que yo hablé con Xavier Domenech porque lucha solicitó cuando pasaron a selecciones ya nuestros equipos pues a diferentes niveles que a esta esta un abrazo pero bueno que no se preocupe está claro que los próximos días llegaría inversión muy el día porque yo de todos insisto el problema no es que yo le con puede que a uno que nadie con elegante sino que que los comunes el por Podemos tiene que tener claro qué quiere hacer en Cataluña si quieren seguir permitiendo que gobiernen independentismo que se marchen empresas que afecte más preo Catalunya cosa esta situación es que sigamos en esta situación de ruptura social quiere de una vez por todas contribuir a que haya un cambio de verdad en Cataluña un cambio porque el independentismo no nos ha a Agüero insisto yo lo puedo hablar gurús como técnico obligarles a nada lo que sí que tengo la obligación es de intentarlo intentar hablar con ellos lo hacías el pensar que en Cataluña vuelva al sentido común es que ya no estábamos hablando con una otras circunstancias de hacer un gobierno de corroborado un gobierno de otro es que estamos en una situación absolutamente anormal con empresas que marcha con inversiones que se acaben los datos del paro que empiezan a mostrar tendencias pues negativas en Catalunya respecto a otras comunidades autónomas y por tanto estoy que es que hay que ganarlo ya Iker dándolos los señores de Podemos tendrá que explicar si de nuevo ayudan a que el independentismo pueda seguir gobernando pueda seguir mandando en la mesa de una vez por todas se quiere poner del lado del sentido común y de su proyecto para todos los catalanes

Voz 0027 09:22 usted cree que caso de que los independentistas consigan ponerse de acuerdo y quieren a formar gobierno van a volver a la vía unilateral que van a recuperar el proceso independentista en el punto y en las formas en las que lo dejaron

Voz 2 09:34 como yo yo siempre escucho lo que estos señores pues no hay y en los medios de comunicación en Cataluña en ningún momento ha renunciado a la independencia por la única vía que la pueden plantear porque embutidos bollería social lo que les queda es saltarse las resoluciones judiciales si las nieves yo no tengo ninguna duda de que si estos señores vuelve a gobernar para intentar volver a ser lo mismo está más ver

Voz 0027 10:00 no sé qué eras cuando ayer les dijo a los jueces que que apuesta por el diálogo

Voz 2 10:05 bueno es que es que sólo el diálogo lo decía también la legislatura pasada ya habíamos tres lo que han hecho estos señores tienen una estrategia por delante de los pues es eso una estrategia pues por o para salir de prisión en el caso de los que ya han sabido o para no pensar en prisión los llegaron a un acuerdo con toda la libertad bajo fianza eh yo les escucho los discutidos quién los vamos de comunicación le asegura que están renunciando a nada de lo que han hecho hasta ahora se sienten orgullosos de lo que he hecho hasta ahora por tanto casa por favor que me diesen un año escuchando a estos señores delante de los jueces porque no es lo que dicen críticas yo no tengo ninguna duda de que esto señora innovar atraer por sentido común

Voz 0027 10:48 a escuchar ahora a dar a a Esquerra Republicana postulando la candidatura de Junqueras de aquella manera todavía insisten en sólo si el Nobel en caso de que el Parlament insistiera presidenta Junquera es en prisión usted reconocería su legitimidad como president

Voz 2 11:04 bueno lo fue la cárcel vamos a ver si llegaron a acuerdos que ya hemos dicho muchas veces durante la campaña que no veíamos bueno para Cataluña el presentar a candidatos a presidir la Academia que estuvieran con graves cargos sacó la justicia unidos la justicia por tanto nosotros nos parece todo esto nos parece nefasto para la economía catalana para Murcia yo la verdad si tuviéramos esta ley electoral este luego que que no estaríamos hablando de esto estaríamos ya a presentar nuestro proyecto de cómo volver no como de todas formas ya le digo a mis que creo que para los objetivos de estoy estamos hablando para recuperar el sentido común para recuperar el proyecto de la economía catalana acataron ya me parece igual de de de de poco razonable para la economía catalana no que gobierne Junquera Junquera con Puigdemont para ser sí sí que puedo hacerlo

Voz 0027 12:03 ahora mismo la situación que hay es usted ganadora de las elecciones ese complicadísimo que llega a gobernar quién más probabilidades tendría de gobernar por las sumas parlamentarias esta en Bruselas huido de la justicia por lo tanto no podría venir a España a una investidura porque sería detenido quién se postula está ahora mismo en la cárcel publica hoy el diario Ara que se plantea forzar una repetición electoral antes de investir a cualquier otro candidato esto no parece verosímil

Voz 2 12:30 pues en Catalunya puede pasar cualquier cosa me decía antes que no podemos descartar nada hemos visto cosas que eran absolutamente impensables por tanto nosotros que la hemos de tener previstos todos los escenarios ahora también Le vivo como Muhammad ojalá que cogiera Kus con un gobierno alternativo Qatar vendiendo tener que someter de nuevo a rescatar a eso que claros y que repeticiones

Voz 0027 12:54 sería el peor de los escenarios

Voz 2 12:57 bueno es que peor no sé pues peor

Voz 0027 13:01 peor que un gobernante dentista

Voz 2 13:03 bueno es que ya le digo es que estamos entre Guatemala y guatepeor lo vamos a ver qué pasa yo no quiero adelantar escenarios queda todavía la negociación de la vida del Parlamento queda todavía después por qué van a hacer estos señores pero desde luego el El nerviosismo que tiene mucha gente en Cataluña la intranquilidad e inseguridad es lamentable y a mí me parece absolutamente irresponsable que este juego Cataluña estén jugando al Monopoly practicamente porque se cree yo creo que a veces se cree que de gobernar es una economía que mía siete millones y medio de personas jugaron con inmensa Juanjo Cory o que no se puede ser presidente veo Grama no pero sube uno y dormir en realidad ya les digo todo lo que esté me excavado todo aunque sea difícil para que vuelva al sentido común una Catalunya nosotros vamos a luchar hasta el final para conseguir Dagos conseguido cosas muy difíciles íbamos a seguir dando la cara liderando la alternativa sensata en Cataluña lidera el Constitucional en Cataluña sobre todo pensando en todos los catalanes que ya va a haber pues las consecuencias del del Gobierno separatista con amigos a sociedad señor

Voz 0027 14:11 armadas usted solo sola presentar a una investidura si tiene garantías de ganarla

Voz 2 14:17 vamos a ver qué pasa en los próximos meses es muy difícil que podamos ganar una investidura por la ley electoral que hay pero ya le digo teníamos que ver qué es lo que pasa que tenemos que ver si se dio achican fugada cuelgo o acaso no tuvimos que ver con el planteamiento que hacen los partidos independentistas no tengo tan claro y todos informara que a mí yo he que Dios bueno ya ha con estoy de acuerdo porque parece ahora mismo que tienen posturas bastante encontradas no corto tranquilidad responsabilidad que todo lo que tenga claro que nosotros vamos a luchar hasta aquí sabemos bien él que que va a cosa que que está pasando en Cataluña ahí porque estamos aquí

Voz 1 14:57 vamos a luchar con una cuchara que prueba

Voz 2 15:00 que ha sido la única ganadora ha sido el único partido capaz de ganar en las urnas al Aline renacer mínimo en escaños y en votos y eso es muy importante para para el relato para la comunicación para que inculpan pieza que Cataluña lo es independentista y que antes los independentistas hablabas de Catalunya quiere independizarse ya ahora este resultado electoral de su gira a decir que bueno que hay una parte de la calumnia que que ha sido que el independentismo en Cataluña va a seguir es todo esto se ha gestado durante treinta hicimos suecos inacción de construcción nacionalista nosotros estamos convencidos de que estamos a tiempo de revertir la situación pero el comente Gemma eh

Voz 1 15:39 se puede hacer sonar Arrimadas ha sido sí que nadie nadie tenga una falsa

Voz 0027 15:46 terminamos señora Arrimadas va a seguir siendo portavoz nacional de ciudadanos

Voz 2 15:50 como decía desde luego ya no no tiene no hay previsto ningún cambio de composición en la ejecutiva haber ganado

Voz 0027 15:57 haber ganado las elecciones en Cataluña la convierta usted en el mejor activo político que tiene ahora son los ciudadanos

Voz 2 16:03 Ciudadanos tiene muchos buenos activos políticos diré hecho creo que todas las encuestas lo que dice Si estamos sucumbieron en toda España no sólo hemos ganado unas elecciones en el por lo que estamos haciendo en toda España y eso es una muestra de que lo que decían los viejos partidos el PP y el PSOE si padecía Lola que es imposible son empataron como subir el resto de España decir lo mismo en todas las comunidades autónomas porque ha sino que como decía política hablar pues era mentira creo que los españoles tienen un proyecto para todos los españoles tienen un proyecto sensato proyecto sin complejos y en Cataluña exactamente lo mismo así que vamos a seguir como hasta ahora pero trabajando con más escaños como esfuerzo y con más apoyos

Voz 0027 16:45 Inés Arrimadas gracias por estar en la SER buenos días