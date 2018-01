"Hay testigos que pueden ayudar a esclarecer la muerte de Mohammed. No está justificado el archivo de la causa"

Voz 0027 00:00 Amanda Romero buenos días hola buenos días es la abogada que representa al hermano de Mohamed conocía esta apertura de una investigación desde Argelia

Voz 1 00:08 no va acabo de tener conocimiento y oyendo oyendo que no teníamos sabíamos que de alguna manera había un atención especial por parte de las autoridades argelinas sobre el curso de las investigaciones aquí en España pero no no sobre la decisión final

Voz 0027 00:24 juez archiva la causa o sin practicar las actuaciones que ustedes le habían pedido cuáles serán

Voz 1 00:31 eh habíamos solicitado en un primer momento junto con el escrito de personación todavía cuando no habíamos tenido acceso a las actuaciones he al menos dos testificales testigos oculares sobre los hechos que se habían desarrollado previamente en las horas previas al hallazgo de el poder Mohamed IV habíamos solicitado también con carácter urgente en la suspensión de la evoluciones de de las personas que se hallaban en el mismo módulo que Mohamed el módulo tres del centro penitenciario en funciones decía con objeto de poder identificar a más testigos oculares que pudieran aportar datos esclarecedores sobre los

Voz 0027 01:08 por lo tanto hay testigos que usted a ustedes les conste que pueden aportar información sustancial sobre lo que pasó

Voz 1 01:15 sí sí sin duda osea hemos aportado por ser minucioso en este sentido el nombre de dos personas en concreto bueno en concreto nosotros hemos apostado una testifical una de las acusaciones populares otra hilos costaba obviamente que haría más personas que podían aportar datos para esclarecer

Voz 0027 01:33 sí es que esas dos personas esos dos posibles testigos y siguen en el CIE o forma parte de ese grupo de argelinos que han sido deportados

Voz 1 01:42 él lo Costa día de hoy que sigue en el centro penitenciario en funciones de en más los cosa que de un listado previo que teníamos que contrastar obviamente esa información habían sido ya devuelto durante esta semana varios de ellos pero en concreto los dos nombres con los que contamos eh continúan a día de hoy en el lo penitenciario a la autopsia no es que claro que él lo llamativo es que se ha procedido a acordar el archivo de las actuaciones el mismo día que se notaba la posibilidad a las distintas acusaciones de acceder a las actuaciones además de manera parcial nosotros lo hemos tenido todavía inexplicablemente acceso a lo que son los DVD que contienen el las imágenes de las cámaras de seguridad hilo que se contiene las actuaciones a día de hoy las propiamente un informe completo de autopsias sino únicamente un informe preliminar que te únicamente expresaba que la causa de la muerte ha podido ser la del suicidio por ahorcamiento tenido sin más detalles

Voz 0027 02:41 se dice que no hay dice que no hay ningún indicio de fuerza física eso sí lo dice el informe preliminar de la autopsia

Voz 1 02:48 no no no no creo que eso es otra decirle pero el informe preliminar de la autopsia lo único que se limita a decir es la posible causa de la muerte sin más casos absolutamente ninguno de esos que al

Voz 0027 03:00 en la página dos del auto en el segundo párrafo dice el juez que no hay signos físicos de violencia ni de defensa

Voz 1 03:06 claro pero eso lo dice el auto al cual nosotros todavía no hemos tenido acceso porque no hemos sido notificadas yo lo que sí puedo decir en la documental a la que yo sí he tenido acceso es propiamente el informe preliminar de la autopsia el informe preliminar de la autopsia no dicen nada en ese sentido el autor

Voz 0027 03:22 la segunda página en base a a al informe que él atribuye estas frases a la autopsia el juez

Voz 1 03:28 claro yo solo le puedo decir que si hemos tenido acceso a lo que es el informe preliminar informe preliminar es folio en el que únicamente se contiene cuál es la conclusión preliminar insisto eh que alcanza el médico medio el médico forense que practica el autor

Voz 0027 03:45 pero no dice nada más

Voz 1 03:47 es únicamente esa conclusión usted

Voz 0027 03:49 señora Romero dudan de que Mohamed se suicidara o lo que quieren es que se esclarezca porqué se suicidó

Voz 1 03:57 a ver nosotros el principio cuando los persona como acusación particular en la familia parte de dos premisas una que conoce bien a Mohamed tanto ellos como su entorno y lo describen como una persona sumamente alegre vital sí que incluso no se explican cómo ha podido poner en riesgo su vida cruzando empate era el Mediterráneo para buscar mejores condiciones de vida en Europa para finalmente poner fin a su vida eso puede ser comprensible en cualquier familiar que se pueda poner en su situación no pero hay otra cuestión que tiene que ver con que Mohamed fue internado en el centro penitenciario de Archidona en funciones de CIE que ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de muchos organismos aquí ya desde su puesta en funcionamiento en que se han llegado a denunciar irregularidades muy graves en su funcionamiento también tenemos constancia testimonios oculares y así también desde el podemos concluir a la vista de la diligencia que se han practicado que es necesario llevar a cabo una serie de diligencias que entendemos mínimas imprescindible para poder esclarecer los hechos obviamente se trata de llegar a la verdad eh pone una investigación exhaustiva que él no yo que no se precipite a la hora de llegar conclusiones como pueda ser el sobreseimiento si no se practican todas las pruebas que se han propuesto que puedan ser propuesta

Voz 0027 05:18 van a recurrir el archivo de la causa

Voz 1 05:20 sí sí sí no no tenemos ninguna duda eh obviamente con la prudencia de que como no tenemos acceso a todas las diligencia e tendremos que estudiar las mismas pero ya nos parece que la diligencias de prueba que habíamos solicitado que sino yo senos propone que sea unos propone podríamos proponer una vez hemos estudiado las diligencias son imprescindibles para esclarecer los hechos con lo cual no está justificado en modo alguno no sólo el dictado el sobreseimiento sino sobre todo la celeridad y la precipitación a la hora de disputarlo sin haber dado ni siquiera la oportunidad a las distintas acusaciones de poder formular propuestas de prueba poder estudiar a fondo las diligencias y poder hacer por lo menos al total de ella

Voz 0027 06:03 una última pregunta usted que es conocedora de la vida dentro de los Cíes es normal que una persona esté dieciocho horas en una celda sin que nadie entre salga le llame incluso para cenar porque Mohamed entra a las tres de la tarde en la celda la puerta no se abre hasta las nueve de la mañana que es cuando en contra

Voz 1 06:18 él no no es en absoluto ni es normal y es algo que requiere de una explicación por parte del centro penitenciario es una de las pruebas que se habían solicitado también y que han sido denegadas por el juez en la propia ley de Extranjería prevé que cuando una persona se le aparta en una habitación individualizadas primero nunca puede tener en cubrir un castigo y en segundo lugar es algo de lo que se tiene que informar inmediatamente al

Voz 0027 06:44 ustedes lo que él estaba aislado castigado

Voz 1 06:47 no no lo sé yo lo que digo lo que dice la ley será usted acaba de decir que el propio auto se deduce que Mohamed estuvo solo en una celda sin la pensión de ningún tipo durante quince horas

Voz 0027 06:58 el juez describe que que Mohamed entra a las tres y media de la tarde en una habitación que hay una cámara grabando ese pasillo que se ve que nadie entra por esa puerta hasta las nueve de la mañana que es cuando encuentra el cadáver

Voz 1 07:10 pues lo que les lo que se deduce evidentemente de esa circunstancia es que tiene que haber una explicación por parte del centro penitenciario impulsión es decir porque la propia ley de extranjería que prevé la posibilidad de poder separaron interno en una habitación individualizada exige obviamente que no que no he encumbra un castigo

Voz 0027 07:29 como no recibe ningún

Voz 1 07:31 el tipo de atención durante tantas horas consecutivas y sobre todo que es una de las pruebas que sí ha pedido con carácter previo al archivo no entendemos como no se ha podido considerar imprescindible por parte del juez instructor es que tienen que dar inmediata cuentas en este caso al juez de control que es el mismo juez que está llevando a cabo la inclusión de la causa sobre dicha circunstancia con objeto de que el juez decida si ha de continuar esa medida o ciudades

Voz 0027 08:00 si tenemos que dejarlo aquí le agradezco muchísimo que que haya estado esta mañana con nosotros en la Cadena SER Amanda Romero es la hermana de Mohamed Almallah gracias de verdad