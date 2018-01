Queridos Reyes Magos - Entrada de Pablo G. Batista (05/01/2018) - Hoy por Hoy

Voz 3

00:08

los no me voy a andar con rodeos no sé qué os ahora han contado los otros mayores en sus cartas pero este año no hemos sido muy buenas ya sé que esto nos va a sonar a nuevo que sois magos que tendréis tele por satélite conexión a Internet y que además venís de Oriente donde la cosa tampoco está mucho mejor pero no se sentía la necesidad de contaros algunas cosas para que no sorprende Caixa llegar cosas como que este año hemos dedicado demasiado tiempo a pelearnos con nuestros vecinos que no hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para entendernos que hemos utilizado la palabra democracia muy por encima de nuestras posibilidades y casi siempre para definir los límites de nuestros propios intereses y que además con todo el lío no hemos dejado descansar ni un minuto Antonio Ferreras por favor no hagáis mucho ruido al entrar en su casa por regla general tampoco puede decirse que hayamos ido demasiado generosos con tienes nos necesitaban no porque no hayan llamado a nuestra puerta sino más bien porque no hemos sabido o no hemos querido escucharles porque no hemos sabido o porque no hemos querido ponernos de acuerdo en cómo repartir nuestros excesos para compensar sus carencias no es confiáis lo de hoy no es habitual no recibimos con la misma hospitalidad a otros señores barbudos muchísimo menos Si vienen desde Oriente