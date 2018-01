Las polémicas arbitrales del Numancia-Real Madrid, según Iturralde González

Voz 0514

está por ahí al árbitro de la Cadena SER de Carrusel deportivo de Larguero Iturralde González hola Itu hola buenas noches y feliz año lo primero de todo hicieron pegar un coscorrón por qué he dicho que el primer gol del español no si no el primer gol del Levante bebió subiera hubiera Levante el marcador y tú dices que el balón no sale pero bueno no se ve que sale en ningún momento pues he visto una televisión que parece que salía eso sí que parece pero no sale no sale yo me decido de TIC que para eso tienes la vista mejoró aquí a ver cositas tengo por aquí puesto penalti sobre Lucas El que da origen al cero uno que marca Gareth Bale espera uno si si ves es penalti claro y muy bien ahí Estrada porque viene de un penalti anterior no pitado al Numancia el edificio Hernández sobre Dani Nieto que es antes eso sí que lo es eso es eso ahí como ese que a los dos minutos de no pitar generalmente muchas veces igual el árbitro dice ostras me ya ahora pues cojo se inhibe de la jugada no pero en esta jugada no acierta el penalti a favor del Numancia era penalti porque le agarra Illes desequilibra tenía que haber ayudado al asistente penalti no pitado y luego penalti de Lucas escolar es muy claro vale sea que debió pitar penalti de Theo sobre Nieto después eso es penalti el que da origen al cero uno que marca Gareth Bale en la segunda parte el penalti sobre Lucas Vázquez que origina al cero dos disco lo es bueno a ver si hay contacto pero si os fijáis el jugador del Numancia ya tiene el el pie en el suelo y el que busca el contacto ese Lucas Vázquez al buscar el contacto no no es penalti es decir claro que contacto o y claro que que que le pega pero para mí pero bueno este este sí que es el más extremos sin más no es más a ver porque se mueve si quiera al colegiado eso eso es lo que yo te quiero decir es que este campo en el campo lo pitas pitas pitas cien porque porque es todo tan rápido que lo hace muy bien Lucas gracias provocar luego tienes la televisión que lo pones frena friend lo pones despacito insisto que él es el que es otra cosa que él es el que empieza el contacto no sé si he visto malo no hay fuera de juego de Mayoral el cero tres no hay han puesto la línea la televisión y así con todo con la línea no se ve muy muy claro es decir esas jugadas haga lo que haga el asistente viene está basado en el trabajo en este dos mil dieciocho eh o sea que no libro sí sí sí sí sí sí vamos vamos a empezar empezamos bien ya gracias a que traza mañana venga un abrazo