La ignorancia segura

Voz 1 00:00 oye Berto una cosita Andreu podemos empezar normal

Voz 2 00:04 vale vale la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 3 00:09 programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto

Voz 4 00:13 pero

Voz 5 00:22 Isabel Gracia muchísimas gracias bienvenidos tal

Voz 6 00:29 pues sí va

Voz 7 00:32 yo yo yo yo que energía van a ser los dos mejores programas de visto ya estoy absolutamente seguro de ello guapa o bienvenidos a la Cadena Ser rugiendo como Tom Cruise como drogada de mí mismo

Voz 1 00:44 si te acuerdas como otra aparición en un programa de creo que era de Ellen De Generes

Voz 0511 00:49 el de de of a todavía estaba Ofra of

Voz 4 00:52 yo puedo para o provino de una Nacho gracias bueno no pero yo estoy saldos

Voz 1 01:02 a pero si eh

Voz 4 01:04 yo creo que su propia sangre es es como como él mismo se consume su sangre y Tornatore guau pues mira esto

Voz 1 01:12 hablando con uno que coincidió con él en una en un sitio no me acuerdo si le pregunté del podólogo esto el que el que estar dice pues eh un tío majo muy educado y muy atento si es lo que dicen de todos los psicópatas cada día por saludaba por la escalera a eso sí

Voz 0511 01:37 luego me dijo eso sí también tiene lo de la Cienciología Yacla no como mira iba a lo suyo

Voz 1 01:44 tal sobre la Cienciología en Netflix sí

Voz 0511 01:46 no sé de qué me hablas gracias

Voz 4 01:48 soy de Movistar bueno vale ya apoyadas apoyada son también me funciona si a mí me funciona los dos

Voz 1 01:57 bueno qué pasa en esa plataforma es guay el documental Saint Saëns sea o no sea sólo por ver una escena del cumpleaños de Tom Cruise comentar si Serveis hay un poquito de cosa bizarra extraña o no míralo

Voz 6 02:14 quieres que te lo cuente lo hizo hace un esfuerzo intelectual

Voz 1 02:21 bueno no se porque hablamos de Tom Cruise cuando lo que yo quería decir es que agradece Arezzo agradezco crudo Cruise haga

Voz 4 02:27 no

Voz 1 02:28 sois de Cristo estoy de que les porque antes era Cruise se volvió Cruz hace unos años de repente Cruz claro claro a Cruise de toda la vida se miran imbécil fue Cruise fue Cruise mientras estaba con Penélope si lo vayan hacia la gracias pero oye ya estás con Cruise puedo agradecer al público que esté aquí presentes García horas hablando de Tom nada pide a la Cadena Ser Umbral ser Cruise

Voz 6 02:56 vale que te lo pongan director como está

Voz 1 03:01 directores de un sombrero Cano tiene un barco y los calzoncillos por fuera regado Gelasio bueno vale vale bienvenidos también a los directores pero sobre todo al público aquí presentes estamos en Barcelona para toda España a ir resto de dando voz como dice el cristal estas porque pienso Grijalba sabes qué quiere decir Alex Grijalba al ex Ales Crisanto

Voz 6 03:32 sí es Alex Javi baja pero Alex Grijalba me interesa no lo conozco creo que es otra persona

Voz 7 03:40 no sé en qué lugar cerrado pero no

Voz 1 03:43 quería hablar del esquí baja eh no no quería hablar ya les Ibaka vamos a empezar el programa como Dios manda con las pregunta chiítas Si bien yo oye muy a gustito hasta la una de la tarde y me parece bien

Voz 4 03:56 qué opciones tengo esa hasta las dos eh pero si tú quieres hasta la uno no no lo empezamos a la una es quieren saber parado ya ya no es que lo que voy a hacer es una cuenta reversible de tiempo y el programa me empezar va a acabar a las doce vale muy bien tú bailarín y estoy de bajón coge previstas bajón no venga vamos a ver qué vienen por aquí donde está abierto se ha metido debajo de la mesa caído una misa ha caído esta se ha caído

Voz 8 04:37 es especial vale la guardamos Teófila bebidas así dice que está flipando está el que clase

Voz 4 04:44 maquetación

Voz 1 04:46 dice Jorge Torres de Beas el Vaticano tiene selección de fútbol en caso de alevines

Voz 10 04:56 en caso o ganan

Voz 4 05:05 ha hecho algo bueno toda la podredumbre están vuestra mente en caso afirmativo a concluyó Jorge

Voz 1 05:13 se me ocurre un nombre Rayo Vaticano

Voz 4 05:18 me lo hace Lito pero que tampoco

Voz 6 05:22 con los Monty Python

Voz 1 05:24 el a ver Fran desde Málaga ese momento incómodo tener que te intentas colocar bien el paquete en mitad de la calle

Voz 4 05:30 hombre a ver incómodo para los demás no

Voz 1 05:33 para ti también es rico en amén de invierno me encanta nota hay incomodidad previa no es recolocación posterior pero hay cola hay hay comodidad a posteriori si hay liberación hay liberación liberación libro cinco lo que me gusta mucho este invierno tocarme colocarme para que te con la mano fría soy me parece que es otra

Voz 6 05:53 con con la mano tendida pero como la mano

Voz 1 05:55 no está fría del invierno y luego te lo pones dentro del pantalón hombre yo claro no desde el bolsillo no no accede desde yo yo

Voz 11 06:03 pues un marrano por qué dirá As por la calle un señor como tú

Voz 10 06:09 en cuanto a la mano amiga o

Voz 5 06:14 qué incómodos

Voz 6 06:17 bienvenido amigos cómo te llamas Renato tiene la mano escayolada quizá de recolocarse Aguirre colocarse en demasía no sí sí exacto no quite la cordura que

Voz 1 06:28 has empezado y medias res el micro estaba en Cuenca

Voz 4 06:31 bueno vamos contigo cómo te llamas Reina

Voz 2 06:34 la cosa la incómodo de paquetes la gente que te juzgan el momento mete la mano

Voz 4 06:39 de ahí escuchando lo he dicho eso hace un momento

Voz 12 06:42 no os a pruebas cuando es un poco a pasa por la calle va a mi casa puede pensar la gente oye qué pasa porque tienen la mano ahí Isabel The Who durante siempre la mano nunca mejor dicho y ese momento se de Rivas a ver más cadáver menos que hago desde el momento que sufre Renato que tú tienes algo muy difícil de gestión

Voz 6 07:04 nada dijo no estamos hablando de algo problemas con los que se encuentra Calatrava no lleva la mano escayolada alto mismo mi pequeña aportación muy hoy muchas gracias que explorarlas avenidas

Voz 5 07:17 eh te digo Berto Joaquín sustos

Voz 7 07:25 bueno de radios sí si no no te digo que

Voz 4 07:31 que la culpa es nuestra culpa por sacar el tema clave la culpa es del les damos bola al tema escrito un tipo ya ya el verdad vamos al mundo

Voz 1 07:40 tú la Leza Leza

Voz 4 07:42 Paco Pérez de Twitter me y dice vosotros como padres

Voz 0511 07:50 sois partidarios de cero cachete a no es que me he equivocado

Voz 4 07:54 el tiene naturaleza era otro adquiera de hipopótamos bueno es igual mira lo voy a hacer una cosa voy a mezclar las dos porque esto no se ha hecho nunca ya pregunta de qué

Voz 1 08:06 el estáis vosotros como padres soy partidario desde cero cachetes y el otro era los hipopótamos que voy a hacer una mezcla de las dos parece

Voz 4 08:16 si ya te he dicho antes que si vosotros a perder las acciones en la Cadena SER Nits cuestión no sí sí mismos cuestiono no me da alimento yo puedo decir el nombre que quiera acá es como cuando descubres una isla le pones aislado Andreo en la Academia mezcolanza conozco lanza es como de la Cadena Cope yo no pero es pues cuestión entonces qué vas pregunta que acaba acabar

Voz 1 09:01 pues hay una crisis a ver si no estamos de acuerdo ni en el título cómo va a funcionar las bueno vamos a negociar vamos a ver si toma con tomate ejemplo esto es lo que hay que hacer cuando hay conflicto negociar

Voz 13 09:12 quiero lo mío yo lo mío

Voz 4 09:16 no me gusta lo tuyo vale no quiero ni hablar de lo tuyo vale vale que hacemos lo hacemos

Voz 1 09:23 a la prisión

Voz 4 09:25 Andreu a Bruselas donde queda Andreo que deja la metáfora vale

Voz 1 09:31 me hice cuestiones nada Nikcevic mixta me dice cuestión va en contra de la filosofía de la Cadena SER porque porque eso está pasando anglicismos que va mira ahora ha salido el libro de estilo de la Cadena SER la han encontrado no lo publicó donde estaba no no no lo que lo han pública ahora payaso

Voz 2 09:50 perdón

Voz 1 09:51 no no no es un insulto ya ya te propongo un a medio camino mix con lanza me gustan poco mix y va a mí no me gusta del todo en aras del acuerdo digo que es lo que hay que hacer que hay que hacer exactas el acto no estás a tope

Voz 4 10:12 pero te compro un poco vale pero te digo una cosa pero no digas mi nombre no digas mi nombre mixto lanza no digas el nombre que hace

Voz 1 10:27 no sabía qué decir pero he pensado que el escucho como eh

Voz 6 10:34 la gente quiere cuando yo creo que sí

Voz 1 10:41 estás más Cúllar no vale vale de compra excluye venga

Voz 4 10:48 en la Cadena Ser mix con danza perdona debería poner la la explicación de la sección una opción que mezcla dos preguntas antagónicos para conseguir una tercera vale en la Cadena SER mix colza

Voz 1 11:06 sección que mezcla dos preguntas aparentemente antagónicas para conseguir un resultado siempre sorprendente una sección cuyo enunciado es sin duda mucho más importante de lo que será el resultado final

Voz 5 11:23 en la Cadena Ser Mc hoy Víctor preguntan

Voz 4 11:29 a vosotros como hipopótamos creéis que hay que ser partidario de CD Katsav

Voz 1 11:37 los cachetes

Voz 6 11:39 o algún Unicornio

Voz 4 11:43 no está mal no nos vamos con la siguiente pregunta lo que rasque responde

Voz 1 11:51 dónde eso eso es de exhibición estas secciones de exhibición sí sí si no se puede ahora hay dos que os enfadados que nombre no me respondió lo mio pues bueno llamáis habláis de rinocerontes de padres que acaba la sección de exhibición llamamos con el resto programa que como sabéis es de servicio público

Voz 4 12:11 Onde competición no parado por la música se ya entrado e también es mi programa

Voz 1 12:22 Noemí desde Madrid dicen los palitos de cangrejo os mi son el chóped

Voz 4 12:26 eh

Voz 1 12:29 no está mal tirado que son palitos de pasta que hacen alguien alguien sabe de qué están compuestos los palitos de cangrejo no una persona

Voz 5 12:41 es una persona en el público parece tener la receta del palitos de cangrejo os Uribe o hola qué tal

Voz 0511 12:52 Ana tienes experiencia en el sector consumo

Voz 2 12:56 resulta que justamente hace dos días

Voz 1 12:58 por consumo tenemos experiencias a todos

Voz 4 13:01 profesional no más avanzada no contamos con respecto a la pregunta que es el sector con su gran con su no son no sé yo si lo llaman así gran consumo supermercados creo que es eso

Voz 2 13:17 los de las palitos que injustamente me fijé para estar que llevaba ir ponía carne de pescado blanco muy bien cuál es el pescado blanco de qué color es el que nos blanco ya ya que por ejemplo

Voz 0511 13:34 paso un pescado azul

Voz 6 13:39 me veo que tienes la seguridad de la ignorancia que manejamos nosotros eso te hace ser del programa a tope

Voz 7 13:55 la pregunta es quién quién ha dado vela en el cangrejo ahí

Voz 1 14:00 pues es verdad es verdad que pinte al cangrejo oye sublime su cuestión que es el sublime ya no no se me gustaría que existiera un animal tengo sublimes no jodas sólo quedan tres

Voz 4 14:12 sí

Voz 1 14:13 como en casa no gastas has parte bueno pues venga vamos a con más cosas metódicamente OT no nos llevamos un orden preestablecido

Voz 0511 14:25 yo no vamos con todos los Arrigo de Mallorca todos los ruido o es verdad el nombre no no no hay ningún juego de palabras Torrigo todos los ricos si Tolo por una parte rico para otra a todos

Voz 4 14:39 río si bien no

Voz 0511 14:42 no que se llamara por ejemplo Riego entonces si todos los Riego esto se les a a partir de cuantos años un coche deja de ser una porquería vieja se convierte en una antigüedad súper chula

Voz 11 14:55 eh

Voz 0511 14:56 aplicable a otras cosas pone entre paréntesis eh a partir de que de cuanto tiempo

Voz 1 15:03 la cosas pasa a convertirse en una antigüedad a un clásico

Voz 0511 15:06 en el caso coches clásicos y hay un baremo alguien lo sabes

Voz 1 15:08 yo soy un sí hubo un día sí en el programa que había un experto en en en coches coches antiguos no vuelto

Voz 4 15:16 si tiene cada día por si sale el tema no

Voz 1 15:22 sí pero eso aquí es experto en

Voz 4 15:24 en masón menos más o menos

Voz 1 15:27 queda lejos y ahora está pensando este yo he venido aquí a reírme llevan ya

Voz 0511 15:31 como usted

Voz 1 15:34 existen como examinando deberíamos transmitirles es yo les pregunto si no que ella ya no les miro ya vamos a utilizar la la técnica que decíamos de la ignorancia asegura vale cincuenta años cincuenta años vale

Voz 4 15:47 cincuenta y dos y es un Bentley exacto

Voz 1 15:55 Madrid Marina de Girona dice los leones tienen que tener las puntas abiertas seguro lo jodido jodido es que estaba un rato porque he leído rápido y he leído las puertas abiertas y un rato pensando en los leones tienen que tener las puertas abiertas seguro que me me fascinaba la pregunta tiene la puerta León bueno más o menos se dónde puede tener la pelota llegó a la portería otro servicio todo oye lo yo he visto León así que he visto en León de cerca en su hábitat a esto ya

Voz 0511 16:32 tú no lo has visto sí porque estuviste en el ser en sí

Voz 1 16:35 yo he estado en el Betis sí sí sí una parte

Voz 0511 16:38 eh muy grande sí claro claro en todo el ser en el Betis

Voz 11 16:42 es una nota poquito lejana dilecto estas Lezana ya contada creo pero si se tengan Teconsa

Voz 1 16:50 con todo lo de aquí te conté que todas las moscas

Voz 0511 16:54 será en Getty están encima de los leones se se sí sé que es una cosa que te dices espera

Voz 1 17:00 contar la nobleza la iconográfica del de

Voz 15 17:04 allí ves la mano de un cerdo

Voz 1 17:09 un cerdo con pelo puedes usar las moscas para sacar un molde de León bueno no lo sé pero sabes cuando la mosca pensarlo sí

Voz 4 17:16 verdad

Voz 1 17:17 lo va a pensar un rato ninguna prisa como ceniza caliente en Pompeya no

Voz 4 17:22 todas las moscas pegadas a León de quitarse León lo llena de yeso un molde claro claro

Voz 1 17:31 los que se queden allí no pero oye teníamos la cara joder no claro yo no colaboran exacto teníamos casi hasta dentro de los ojos allí que eso me parece sí sí si sabes estabas León acababa no había acabado de comer estaba muerto

Voz 4 17:46 es un león muerto a veces está

Voz 1 17:48 como quieto no estaba muerto de de los aciago que estaba estaba ya había acabado de comer come él primero

Voz 0511 17:55 ni los críos las crías de la

Voz 1 17:58 la mujer es la que lo ha cazado y si hay que esperar la mujer loca

Voz 0511 18:02 se lo deja allí hice va se retira porque hace un tiro

Voz 1 18:07 la chorrada de León judo el terrible hetero patriarcado León está muy feo bueno bueno y cuando ya se ha comido todo lo bueno entonces ya hace como con lo bueno lo lo lo lo blando come

Voz 0511 18:19 está una semana sin comer imagínate cómo se opone a estabas Trancas y entonces se tira las buscar y indie de los ojos porque ni la cola mueve sabes porque hay animales que hacen

Voz 1 18:32 con la la ley Caixa iban quitando cuatro muesca este este allí como diciendo que me han me da sigue

Voz 0511 18:38 dos rey de la selva

Voz 1 18:40 eh moscas no sois nadie te conté cuando fui a gusto en Dinamarca con los niños es practicamente igual que había una parte pues había una parte sí lo hemos contada igual

Voz 4 18:49 sí sí

Voz 1 18:49 había un aparte con los animales en su hábitat con el coche pero el coche ya le rompe un poco el hábitat igual que entramos ya había unos leones y de repente me niños dicen esto es un caballo nosotros

Voz 13 19:02 era medio ha

Voz 7 19:06 aquí en la vi ha metido me dio caballo paquete lo convierte no

Voz 1 19:11 comedia no sé no lo sé muy bien pero había medio animal así agarrarse la la ventanilla haciendo que es eso

Voz 4 19:23 no puedo leer muy bien yo yo yo

Voz 1 19:27 hombre probablemente tenían medios les metería en un estaban comiendo había medio bicho allí porque se habían comido el otro medio lo que tú pero bien cortados que estaba cortado con Sierra eh que yo había una sección una selección de

Voz 4 19:42 vaca lo León era lado mirando a los coches niños horrorizados

Voz 1 19:49 cómo mandando una información no de bajar del coche bajando si queréis ver como seis por dentro ya aquí que me sacude las mosca moscas bueno pues hasta aquí lo el espacio de zoología venga adiós

Voz 17 20:12 las eh

Voz 6 20:15 ha sido mala al ala oye una cosa la semana pasada fácil de eso

Voz 1 20:20 al final y siempre vale desde afinado ese dinero se doce creo de fino

Voz 13 20:26 no no

Voz 0511 20:30 la semana pasada que que confiaba jugadas con algún tipo de radio muy muy mala

Voz 4 20:36 haré los asusté el la la semana pasada

Voz 1 20:40 hablé de una canción de Otis Redding una versión de Satisfaction de los Rolling Stones cantaba por Otis Redding se lo interesante de ella es que aquello no estoy dice Thanou es la el la persona que más

Voz 4 20:55 más puntea un verso del mundo Mahler

Voz 1 20:59 sí la tenemos aquí pues si quieres escucharla yo sólo os digo disfrutar del aquí no porque para mí es de las cosas más bonitas que he escuchado

Voz 0511 21:07 perfecto pues la ponemos los que hayamos y el público lo agradece también un poquito correcto pero luego te quiero contar una cosa de Brasil ya que ha salido un podido la puntilla de Brasil una expresión que tienen que me encantó y que te comento luego a todos vosotros por su correcta

Voz 5 22:11 venga pues mira

Voz 7 22:27 convencida

Voz 19 22:33 ah y convencido que Mick Jagger dice existía pillemos

Voz 4 22:37 claro

Voz 6 22:38 nos alma que yo creo que tengan más alma si quiere más movida alguien levantada por qué por qué si no hemos preguntado nada vámonos con la música de Otis nadie sabe nada en la SER como todos los sábados y cuando usted quiera a través del porque yo lo conozco

Voz 4 22:59 sí quiero decir a si hay una canción a la que habláis de canciones

Voz 2 23:04 de David Bowie dice Puigdemont

Voz 4 23:08 hombre bueno siempre fue un avanzado Revel la canción Rebel Rebel el minuto uno no se puede buscar Puigdemont si os guardamos esta información gracias Raúl

Voz 6 23:18 efecto pero desde su casa sólo para darnos esta información ahora coge otra vez su bicicleta eh lo vamos a buscar es posible ahora mismo esto sin a después de la publicidad tranquilo eh Raúl quién ha venido aquí cambiarlo todo vamos a la a la publicidad y luego te cuento lo de pero si yo

Voz 2 23:38 no no pero aquí estamos aquí para confirmarlo

Voz 20 23:43 en la Cadena Ser

Voz 11 23:53 sí sí sí

Voz 21 23:59 Nos

Voz 11 24:00 habríamos vuelto de la pausa instamos aquí en un ambiente muy bueno como algo brasileño no nada nada claro heredado tanta bola qué vas a decir pues no no es tanto pero resulta que no

Voz 22 24:13 este bloque

Voz 0511 24:19 pues a mí me gustó mucho estuve en Brasil muy poquito al día no sea que tampoco quiero darme las de entendido brasileño porque esto de los países más grandes extensiones grande no se conocen aún no se conocen entre ellos e ellos dicen de dónde eres darnos Maire inicial no sé aquí todo de Segovia a coño lo ubican bueno muy grande ir tienen una cosa en el pueblo donde estaba que llevan la amabilidad a extremos totalmente surrealistas no porque por ejemplo tú vas a comprar unas tiendas dedicas pequeñitas que haya era un pueblo como de pescadores han contado ya estoy abierto

Voz 6 24:54 a explicar la ilusión de vivido no no me quitas la ilusión de vivir perdona bueno sí es verdad es que no sé si me lo has contado a mí

Voz 0511 25:03 Juan o en el programa es verdad ya ya ya que hago entonces cuento no paga sólo cuenta de ellos que son más colaboradores entonces tú

Voz 1 25:13 pues a comprar oye yo le he dicho que no lo cuente

Voz 0511 25:16 no no no no ya interior pregunta pides algo no obstante lo que sea zanahoria te dicen sin máis vista faltando esto te lo he contado estaba insultando no Máis B está faltando ahora aquí ahora no tengo ahora ah y dices vale pero tiene o no y sí sí sí pero si no tengo en su cabeza el quedar mal como como tienda ahí decirte que no tiene no se contempla vale pero no tiene entonces te espeta la cabeza dices bueno pues tú que igual no dominar mucho idioma bueno pues esta nueva dieciséis eh ya me lo pones dice no me está faltando no no no nunca lo dicen máis me está faltando si puede decir lo mismo al al cuando te

Voz 1 26:02 cobran

Voz 4 26:05 esto vale tanta pasta de tú podría se máis tengo no se me va a pagar

Voz 23 26:13 se dice sí sí sí sí sí más más

Voz 6 26:16 ahora no me he faltando ahora Fontana clara

Voz 1 26:21 que además no crees tú que eso les tensiona que diga sombra del cómodo desde que se que quiere pero me da igual él quiere quedar como servicial y lo va a hacer que bien y entonces tú lo dices pero mañana tendrá sí sí sí como si no me falta más amañar igual también me falta yo sí te puedo decir al medio ahora valen muy bien lo ven claro

Voz 25 26:47 eh

Voz 11 26:55 por los comunica Ramos técnico de sonido que probablemente podamos escuchar esta canción de David Bowie en la que pronuncia Puigdemont hombre Rebel Rebel pues hay que estar muy atento

Voz 5 27:14 yo espero batir todos los dice Raúl los haces venga creo que es un directo eh hola

Voz 4 27:45 no no nos van a ver por alusiones Rao

Voz 7 27:54 hola no puedes venir aquí inventarse mierdas

Voz 5 27:58 eh puro Berto que dice Utebo tan claro

Voz 1 28:07 pero nosotros estábamos aquí con esta movida aquí y la verdad es que ha venido viene

Voz 7 28:13 yo no engaña a nadie decía aquel no

Voz 1 28:17 lo que buscamos pronunciación es raras no o que recuerden algo muy bi como la descubriste

Voz 2 28:24 pues escuchando pero hay una que dice que en esta arma teníamos una tarde con Michigan aquellas lánguida que teníamos muchas cosas escucha

Voz 0511 28:32 esto perdona es una disciplina que es de vez en cuando va saliendo es gente que busca no produce acciones que se puede aplicar al español lo catalán no perdió si fue ella dice ha dicho

Voz 4 28:44 eso es lo que te estaba escuchando a ti también estaba pasando

Voz 2 28:48 mi hilo pues sí efectivamente yo te que dice

Voz 4 28:50 claro que te

Voz 2 28:51 era el principio de estar más dice que he estado

Voz 4 28:59 pues muy bien cómo te va la vida pues bien estoy en ahora no ha colado un poquito O'Shea tío porque no lo sé pero oye es muy grande el apetito al apetito oye hasta cuando estás porque este programa cuando se emita ya no es si todo va bien yo día es hoy hoy qué día es hoy treinta y uno de diciembre treinta de diciembre no sabemos es un misterio

Voz 11 29:31 yo estoy muy a tener dos fechas como te ahí pero me fue muy bien el principio fue muy bien te era una pregunta todavía más jodida

Voz 6 29:42 qué tal la Navidad

Voz 4 29:45 como lo has vivido este año en casa recluido

Voz 2 29:47 verdad yo no estado en casa vista absolutamente a nadie más feliz que es debida social navideña no la verdad es que no me agrada cuando quiero ir a verlos los voy a ver pero en Navidades porque lo digan no

Voz 4 30:00 en la Cadena SER Raúl en profundidad pues bueno Raúl yo yo desconozco cuál es tu apellido

Voz 1 30:06 Alcaraz Raúl a ya lo sabía pero él quería dejarte

Voz 4 30:12 muchas gracias sí ha quedado eh gracias

Voz 7 30:15 sí Roberto Gustavo desde la pelada Argentina la pelada aparece el lugar imaginario en el que viví mi adolescencia

Voz 4 30:41 el trabalenguas del cielo que está en ladrillazo es mucho más fácil

Voz 1 30:45 el pronunciada en Argentina

Voz 4 30:46 así lo dice Roberto Gustavo desde la pelada y sí lo está el ladrillo dado quiero decirle a él decirle Trilla es igual de jodidos pero claro la pelada

Voz 11 30:58 igual tiene más largo

Voz 4 31:02 eh

Voz 1 31:04 es exactamente eso es lo que falta shabiha Ugalde de Bilbao por qué ponemos más ganas en bailar canciones cutres que en bailar las que son realmente buenas que la realmente buenas a veces no se dejan bailar bien mira por ejemplo la bohemia el rap seguí de Queen es una canción que objetivamente creo que todos consideramos que es una de las mejores canciones la historia de la música lo manera se pero es muy difícil bailar la canción te juega a la contra aislarla

Voz 6 31:31 ya empieza en piedra ahí como suave Pérez válido para arriba y luego todos no te mama eso no se puede bailar ya menos agarrado pero yo no que rompe en Balda la persona en la que estarán pero

Voz 0511 31:45 no crees que el bailar también es una cosa que que que mola hacerlo como de broma la gente cuando hacen esas esos pasitos disemine e Iván siguiendo un modelo si la canción es divertida oculta o cutre pues como a qué guay a cambio si es buena ya la respeta si la canción que la bailes como es muy puesto no si la canción

Voz 1 32:07 tres da para pagar al también la coreografía cutre eso gusta mucho sobre todo cuando estás un poco Pepito

Voz 0511 32:13 cada hombre delibera estás ahí como muy intenso y de repente Paquito Chocolatero saca lo mejor de T

Voz 1 32:20 bueno ya ya ya ya en ese entorno eh no sé yo yo Paquito echar la vale eso ya ha pasado por el otro lado sí acogerse para otro en un momento dado tres de la mañana de hoy lo que más bailado con más cariño es líder

Voz 4 32:38 ya fue líder foro de líder sigue M O

Voz 1 32:43 en medio no ha gozado como pocas veces

Voz 4 32:46 la una gran canción se ve la gente siguiendo este maravilloso muy bien pues seguimos sigue me voy

Voz 9 32:55 eh

Voz 4 32:58 mamá

Voz 6 33:02 Héctor de Valladolid dice

Voz 1 33:03 qué cosas solían estar bien ya no mola una mierda

Voz 6 33:06 pues alguna pregunta oye me gustaría para la siguiente que nos lleva a Palafox

Voz 1 33:19 Palafolls alguna

Voz 0511 33:22 música como más

Voz 1 33:24 eh científica música científica que compuso en sí

Voz 26 33:31 ya lo busca por cien por cien sabes que científicas este hombre es demasiado no

Voz 15 33:41 esto es genética el origen de la vida se no madre mía

Voz 27 33:48 qué pereza ahora uf

Voz 11 33:52 si no está a la altura desde la pregunta ella misma gigante digo yo que no conciben Hawking tendría que venir aquí ahora

Voz 27 34:01 oye que

Voz 1 34:02 eh dices de Stephen Hopkins sabes que sale periódicamente a liarla un poco tira su bomba de humo y se va se va se va a su manera pero dice se va se va se va se va se va por la Barranquillas sí dice Si Hawkins Hawking no no sé qué he dicho que la tierra se acaba en cinco mil años cinco mil lo digo si tenéis planes algo que no queda ya te lo como somos la gente que si no es inmediato no les importa es como cuando dices un treinta por ciento de la población está en el umbral de la pobreza y la gente dice bueno mientras tener Umbral cuando pase para dentro ya que de verdad como somos con mil años es muy poco

Voz 0511 34:41 cuando corra pierde más Ada no me acuerdo porque no me acuerdo de nada ha dado datos del sitio donde tendríamos que ir que creo que está cuatro coma cinco años luz han encontrado claro él no va a ir han encontrado una hora

Voz 4 34:53 más cerca creo coma tres años luz hombre que diferencia claro pues dice que

Voz 1 34:59 usted no te no te gusta nada no no no

Voz 4 35:02 entonces años luz timba quién va pues quién tenga tiempo y ganas

Voz 0511 35:08 yo por mucho eh

Voz 4 35:11 no

Voz 0511 35:11 ya ya ya ir tras la misa de la cosa cuántas cajas de cartón hacen falta para trasladar una humanidad o si ya una familia necesita como veinte treinta

Voz 1 35:23 que nunca es suficiente hay que hacer limpia antes de salir hay que hacer limpia madre mía hay que celebrar San Juan por todo lo alto y quemar la mitad bueno la pregunta científica solamente hay que sobredimensionada en su música pero la pregunta atenta acá acá es científica y es higiene me voy

Voz 4 35:41 es también higiene personal pero a lo mejor abre me engancha

Voz 0511 35:47 a lo mejor hay abren vosotros una incógnita e quince Montse Aroca se puede estar demasiado limpio

Voz 4 36:00 en qué momento eso que era científicos jabón productos químicos he llegado allí por eso mira una funcionamos en la cabeza

Voz 0511 36:12 he visto una persona que se ponían muchas cosas fruto de investigación científica

Voz 1 36:16 pues ahí eh ya yo no me pienso meter ahí en ese barro misión lavado mucho mucho mucho lo de un trastorno compulsivo en qué momento se puede estar demasiado limpio

Voz 4 36:29 venga pues va

Voz 1 36:30 no sé si es eso lo que te duches como cuarenta veces al día gracias por sacarnos del atolladero eh porque no teníamos ideas estamos en el nadie de la SER cómo te llamas

Voz 2 36:40 espera espera

Voz 1 36:41 Laura adelante Laura que ilustran los ilumina unos esta chica que tenemos aquí al lado tienen un problema con la limpie pero vamos a hablar con ella bueno te puedo hacer una prueba empírica

Voz 6 36:56 bueno me parece que vuela tampoco no me no me ofende como como

Voz 2 37:02 no obsesivo compulsivo que la limpieza Bettini cansada digo con ella no me dejan paz él ya que tuve libre de del trabajo me hice limpiar la casa

Voz 1 37:13 tenía un día libre en tu trabajo

Voz 7 37:16 qué ha hecho él ya que tuve libre yo lo diez años y esos cabrones hombre dejaron un día

Voz 5 37:21 claro

Voz 7 37:22 es como esa gente que dice mi amigo me dijo lo tiene

Voz 1 37:24 bueno ya sabes no

Voz 7 37:26 qué pasó ese día me interesa más ese día

Voz 6 37:29 qué hiciste ya está en la calle

Voz 2 37:34 ya yo quiero estar tranquilita en mi casa hombre

Voz 6 37:37 las

Voz 2 37:39 no no no y cuéntame per TJUE Laura te toca el año eh

Voz 6 37:46 podrán decir algo pero voy a dejar huella deja el primero que se desahoga

Voz 2 37:51 sí estuve ahí como presumía toda la mañana por sí pero nunca suficiente siempre es algo ayer rompió un vaso porque quería comprobar si el realojo estaba limpio como

Voz 4 38:03 no queréis seguir bebiendo junto

Voz 1 38:10 vamos vamos con más Carmen Carmen que está pasando

Voz 28 38:15 a ver en primer lugar debo decir en mi defensa

Voz 1 38:18 es un poquito guarra

Voz 7 38:26 que es verdad esto es muy de los guarros siempre siempre creen que el otro tiene un problema de higiene

Voz 28 38:38 el día que le hice limpiar llevaba ya un mes viviendo en mi casa en nuestra casa resaca

Voz 6 38:45 oye mira Andreu ella habla de su casa como tú de nuestro programa

Voz 28 38:53 claro es apostar por la otro trastorno que pensamos que todo es nuestro no hizo entonces llevaba un mes viviendo y todavía no había limpiado el baño lo limpia todo y claro pero yo no obligo a nadie a limpiar sólo a que vivan

Voz 7 39:10 no El día de que tenía de fiesta perdona no obligo nunca pero el día que tiene de fiesta hay mete el dedo en la llaga

Voz 2 39:17 yo lo dejé caer dije oye igual te toca

Voz 28 39:19 el empate a este que no oye me parece un ataque muy cara

Voz 29 39:25 no se no aquí hay

Voz 6 39:28 yo creo que me merezco un programa aparte eh

Voz 0511 39:32 que este programa podría generar sabes cómo conversaciones aparte que tú podrás consultar porque aquí hay tela eh

Voz 6 39:38 qué quiere decir otra cosa Carmen si si quieres que llame a la SER que nos dejen seguir después de la una después de las dos perdón a la una persona aislada oye hoy vais a tope pero que esta cábala de hito lo que ha venido después de regalo sí sí de acuerdo

Voz 28 39:57 yo sé quién no tiene mucho que ver pero respecta los coches clásicos no simplemente una una puntualización que además de veinticinco años tienen que estar inscritos en el patrimonio histórico de bienes nacionales de España

Voz 6 40:26 ah bueno eso sabe cosas porque lo tiene todo ordenaron su casa sus libros sabe dónde estaba informado

Voz 1 40:33 habiendo hablado con las dos lo que tengo que decir para acabar esto es

Voz 6 40:37 Laura limpia un poquito más

Voz 5 40:46 no no no

Voz 6 40:51 dice cunde de Maro de Bristol los demás Haro Maro vive

Voz 0511 40:56 en en Brixton United Kingdom así que muchas gracias por seguirnos desde esos puntos del mundo que van llegando preguntas e ya queridos Berto Andreo porqué Mortadelo va siempre disfrazado de Karl Lagerfeld

Voz 4 41:10 o es al revés a mí me tiene fascinado siempre es una cosa no Mortadelo Carla vale ganar

Voz 1 41:20 a mí me dijeron hace poco alguien que conocía Ibáñez que para Ibáñez el el el favorito Ibáñez desfile mono hace Elvis y a veces habla de Mortadelo como el otro me parece muy guay porque en realidad el el humano es Filemón no sea cosa que te puedes identificar el pringado que repasa las cosas que te problemas Filemón y Mortadelo es como una especie de entelequia

Voz 0511 41:42 ya he crecido conociendo a Ibáñez ese hombre pues así Calvi con su película arriba pues igual también es Filemón

Voz 1 41:49 a hiciera una proyección del sí sí es es lo que es inferior a ese es lo que sin feria bueno yo he intentado inferir yo ah vale vale vale perfecto

Voz 30 41:59 venga vamos con otra más la mala educación de Twitter cuando se entrevista un cantante extranjero y después canta por qué no se lo imponen traducción simultánea

Voz 4 42:07 también en su canción muy bien porque las joyerías pero bueno ya ya un hombre y hablando normal no el cantando en yo quiero tanto sí

Voz 1 42:20 los dientes pobre hombre mira Héctor de Valladolid dice como sabemos que la tierra no es el infierno de otro planeta

Voz 19 42:28 yo optimista positivo

Voz 4 42:32 porque los infiernos están en el propio planeta

Voz 1 42:36 José de Almería dice no creéis que los palos de las escobillas del váter son peligrosamente cortos no deberían medir como el palo de la fregona para no tener que haga echarnos y evitar el riesgo de tsunami sobre la

Voz 4 42:46 manos sacrificada amigo citas no sería muy feo muy feo una escoba con

Voz 23 42:53 Nadal de verdad qué cantidad de de de de

Voz 4 42:56 posición hecha este hombre

Voz 6 42:58 para que lo puede hacer una ola no

Voz 0511 43:02 eso es porque no quiere y ya ya lo entiendo pero no buenos sino se hechos Prado vale vale ahora se lo que supone es otra cosa que es un poco peligrosa que es la la Manuelita está con agua a presión

Voz 1 43:14 así se que saber manipularlo eh porque te puede que puede salpicar a hombre

Voz 0511 43:18 hombre imagínate que te hacen apuntaba al dueño y te la pone a tope

Voz 4 43:22 si no es plato Sergio extintores es como si fuera Martini no claro claro claro claro arroz

Voz 0511 43:29 Piqué de Terrassa igual los aliens no nos visitan porque sólo tenemos una estrella no estrella no será que ha vale que cree que era como un restaurante en San no

Voz 4 43:38 yo yo creo que va por ahí no no dice no se

Voz 0511 43:40 hay sibaritas y buscan sistemas de cuatro o cinco estrellas

Voz 1 43:44 ya claro a veces de hoteles no vamos ya a la tierra no que sólo tiene una estrella affaire estoy un poco bien está bien pero como para otro programa ya no es claro que la comentemos otro día a ver si guardando la envejece

Voz 0511 44:02 de reposo

Voz 1 44:03 venga la dejo aquí para la semana que viene esto es que luego eh se vale vale

Voz 4 44:08 recordad no perdona tú sabes que el pintor Miquel Barceló dice el mítico Barceló él pinta hay mucha tiene un diálogo con suspiro

Voz 0511 44:18 duras no muy bien artista en su estudio a saber lo que hacen ahí esa gente esos genios y entonces el tío pinta dejar los cuadros en alguna ocasión los castiga a los puedo de espaldas con toda la pared seis y si ir Ia él ha dicho de su boca salido yo he vuelto al día siguiente cuadro había cambiado qué te parece no sabe si reír o no este arte en realidad hay que cambiar él se All la impresión que tenía cuando acabó que igual no le molaba mucho lo guarda os ha corrido en la pintura sentado vuelve dice hoy me gustas

Voz 1 45:04 pero te vuelve a dejar mañana lo genios pasan muchas horas solos a ver Adrián lo haces de As Pontes dice todo eran risas hasta que nos dimos cuenta de que el tartamudo quería jamón

Voz 31 45:18 por

Voz 32 45:23 esta está bastante bien eh sí sí sí existe

Voz 0511 45:27 está bastante bien Alberto de Madrid no es

Voz 4 45:29 tan mal expresado el dicho busque tres pies al gato yo se los encuentro ya ya ya a un cuarto le encuentros son clásicos sí esto está muy mal no no pero es que además tengo igual que Le busca tres Skil es quiero entender pues un interés no lo sabemos lo no va venga fuerza esa expresión acaba de quedar

Voz 1 45:56 la obsoleta vale venga no lucen más por favor John Tyler desde Twitter que fue de los saxofonistas después de los ochenta se extinguieron como los vinos hombre es verdad que si hay menos saxo ahora las canciones eh

Voz 23 46:10 hay sección de de metal

Voz 4 46:13 sí pero saxo sólo aquellos

Voz 33 46:17 no

Voz 4 46:20 ya ya ya

Voz 0511 46:23 saxo como con sordina hemos hecho no no

Voz 1 46:25 es que tengo

Voz 0511 46:28 tengo la voz tomada por quién pues que era ya crean Lima Perú se han dado cuenta que cuando le tapan las orejas a los perros con las manos parecen focas muy interesante pero mucho no se lo voy a hacer a mi perro dentro de un rato como como taparle las orejas bueno que no se me imagino que lo cojas así frontalmente no con el morro hacia el de cubre todas las orejas para no ver charlas y es verdad pero si que el acceso a su perra no sí sí sin sin una focas en un perro sin orejas se mueve igual también sabes qué bonito la foca no la movilidad en tierra no la trabajo bien eh

Voz 4 47:14 no no no está preparada para prepararlos

Voz 1 47:19 pues claro se pobre animal un agonizar cuánto nos queda para acabar los tres minutos vales recordar que tenemos una pregunta que está la gran pregunta no bueno la pregunta que ella misma se tiró al suelo en una fan como de de de de huir pero que no lo va a conseguir queremos hay prevista ganando queráis que ver si yo la abriría hilaridad de pie venga vamos vamos a dar una entidad

Voz 0511 47:46 mejor no tienen

Voz 4 47:47 en el último los últimos minutos del nadie de hoy vamos

Voz 34 47:52 no pagan

Voz 1 47:59 han pasado muchas cosas en este final de programas la quiero no quiero callar Mena la primera es tenemos esta pregunta las es de repente me han entrado ganas de vomitar tan mala ha quedado desde hace como un minuto si tengo muchas nauseas vale

Voz 4 48:15 yo ahora vomitara aquí que no a lo mejor es que estas embarazada sí se raro raro bueno desde que habla con Laura Carme has visto y la limpieza todo no yo sí tengo un bueno quiénes que la Liga yo sí ven estás bien por eso no no no esa gente que dice pero está bien no es que he pensado lo oculto si programa gracias y luego no no dice Fabio de Madrid

Voz 0511 48:47 cuando no se puede hacer ruido tienes que abrir un caramelo es mejor hacerlo del tirón y crearon un sonido muy fuerte pero corto o hacerlo despacio y crear un sonido suave pero largo

Voz 1 49:02 tampoco es para tirar cohetes pero bueno depende de donde estés también no Fabio de Madrid ya si estás en tu casa tocando las pelotas ya pues el ruido que quieras que no llegan a Melo como si quieres hacer música con el papel que si estás en el cine que yo creo que viene por ahí la cosa en el cine sí yo creo que es mejor rápido como el que arranca una tirita no sé yo intento hacerlo coincidir con la explosión

Voz 4 49:28 a la explosión entonces empieza a abrir y hacerlo hacerlo coincidir con la tuya propia eso no es hoy más dedicase es hoy gasolina al fuego no sabes en el cine es decir es decir que tengas todo eso que te pase todo eso se a querer quiero caramelos puesto quieres hacerlo coincidir con lo quieres todo quiero es todo no no ni explosiones éxodo Oramas dando o Ile pones también todos ya te creas como un Arpegio de de ruido que la gente dice y qué mal huele este caramelo pero viendo en cada vez de mierda oye tomate un bichito no sé voy a ir ahora recupera te porque la semana que viene bien en claro a ver si la semana que viene estoy mejor con lo bien que empezó sí sí

Voz 6 50:22 bueno venga gracias amigo si nos vemos la semana que viene hacer jamás

Voz 36 51:13 dos Volta sí ah