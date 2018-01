Vivan los errores

No hay resultados

Voz 1 00:00 mira que si a eso

Voz 0827 00:08 aquí lo saben bien pero quizás en España no lo sepan es una comunidad autónoma que durante años presidió el hermano de Paulina Rubio

Voz 2 00:17 por los Reyes han inaugurado la feria todas las autoridades han acompañado a Sus Majestades durante el recorrido entre ellas han esta estado Paulino Rubio acompañando a los Reyes durante todo el recorrido por Fitur Paulina Rubio

Voz 0827 00:31 en aceras Paulino Rivero pero bueno oye con esta ilusión nos quedamos fuera del hermano de Paulina bueno durante años fue presidente de esta comunidad y lógicamente lo hicimos en la radio muchas entrevistas quizás porque aquí tenéis una hora menos en las entrevistas hacen muy rápidas para apurar el tiempo

Voz 3 00:49 ante del Gobierno de Canarias Paulino Rivero buenos días qué tal buenos días bueno ahora enseguida vamos a

Voz 4 00:54 el preguntas durante casi cincuenta segundos durante casi cincuenta segundos sobre todo lo que Canarias necesita sobre respuesta que esperan lo lo ciudadanos

Voz 0827 01:03 pues necesitaría muy pocas cosas con una entrevista de cincuenta segundos duró menos que la conversación entre el Tram Mariano Rajoy que ha dado mucho de sí porque Extremadura siempre ha mirado al mundo hasta el punto de que el mundo sea vinculado siempre con la propia Extremadura y el resto es el extranjero

Voz 5 01:23 estamos llegando ya al filo de las cuatro de la tarde en la que a partir de estos momentos ustedes escucharle informativo con las noticias del mundo y del extranjero con las noticias del mundo y del extranjero sólo dos buenas tardes

Voz 0827 01:35 Extremadura El Mundo ya después el extranjero eh lo que viene siendo aquí en esta tierra el fuera aparte

Voz 6 01:42 bueno pues buena parte pero fuera parte vengo como madres

Voz 7 01:45 buena parte el tema de Deportivo y demás pero que está también

Voz 9 01:49 forma parte de cada uno fuera aparte de lo que te estoy contando

Voz 7 01:53 hubiera parte eh nos extremeños dicen mucho

Voz 0827 01:56 aparte los extremeños venden veis mucho dieciséis veces más que el resto de los españoles jugando al menos algún concejal

Voz 10 02:03 el al que pillaron al salir del vehículo el concejal se tiró al suelo de manera desafiante y a voz en grito insultando de paso los guardias les dijo que era concejal del Ayuntamiento cuando le realizaron la prueba de alcoholemia cuadruplicó cuatro veces el límite

Voz 0827 02:15 legal explicó cuatro veces el límite legal cuadruplicó cuatro veces son dieciséis veces más que una persona normal y después pasa lo que pasa algunas palabras parecen excesivamente largas por ejemplo pues aquí no se hacen electro encefalograma es Francino aquí se hacen el lector Fall Oramas hoy

Voz 12 02:35 no obstante si le ha hecho un centro para los Grama del Centro para el programa

Voz 0827 02:40 el centro Afalah drama claro la duda es que si electro encefalograma nos permite analizar sabríamos que estaba los salgamos del jardín el electro falo Grama pues te puedes imaginar

Voz 12 02:50 es un el entró para los Grama del entre los pueblos

Voz 0827 02:53 con tanto el holograma los extremeños y las extremeñas no dejan de pensar siempre en lo mismo hasta cuando hablan del Brexit

Voz 13 02:59 son las siete y siete seis y siete en Canarias la oferta de Bruselas a los británicos para que no se vayan levanta ampollas levanta ampollas en muchas capitales europeas que no quieren ver a sus ciudadanos

Voz 0827 03:11 ex Grama el claro después llega a las fiestas populares la fiesta famosa de los empalmaba os extremeña

Voz 14 03:18 los profesionales emblemáticas muchísimas tenemos el Cristo de Mena más al norte los en Palma os extremen

Voz 0827 03:24 más al norte los en Palma os extremeños

Voz 15 03:27 sí sí

Voz 0827 03:31 creíamos que íbamos a venir a Huesca pasar fresquito pero no una nueva etapa de esta obra de calor espantosa calor que trastoca los sentidos acabamos por ejemplo besando a nosotros mismos en la radio dice Julián García y Mario Suárez qué mala es la avaricia un beso Pablo un beso Pablo sí por eso Pablo si Alaya exprimió para que desarme a mí mismo una ola de calor porque afecta a casi todo el país también aquí en Aragón es más vale tarde por ejemplo ya no dan la temperatura en grados la dan en euros bueno quizás a lo mejor la compañera estaba haciendo una reclamación salarial

Voz 6 04:04 por cierto Hilario ahora en Zaragoza rondamos los treinta y ocho euros los treinta y ocho euros

Voz 0827 04:10 es grave no es un fenómeno nuevo veo en una ola de calor anterior en Valladolid que no es una tierra tampoco precisamente muy calurosa llegaron a contar la edad de la persona en grados

Voz 17 04:21 fallecido un hombre de cuarenta y cinco grados fallecido un hombre de cuarenta y cinco horaria por un golpe de calor alguno no se conforma con él

Voz 0827 04:28 calor y ha decidido instalar aparatos de aire acondicionado pero no para dar fresquito a los niños sino para dar más calor a los muchachos

Voz 18 04:34 el comedor en el que almuerza en más de doscientos niños que tiene tres aparatos de aire acondicionado pero que no ofrecen casa

Voz 0827 04:40 es suficiente que no ofrecen lo suficiente vete les en el calor de los más calor a estos pobres críos no estamos hoy muy felices porque volvemos a León que es esta tierra seguramente lo recuerdas esta tierra en la que todo es tan bonito la cecina es tan buena que el tiempo pasa muy de

Voz 6 05:02 pasan veintiún minutos veintidós ya veintiséis minutos de las dos minutos veintidós y veintiséis minutos de las dos de la

Voz 19 05:10 en los días claro pasando así las horas pues los días y las semanas y los meses también se hacen muy largos aquí en

Voz 6 05:17 el monte debido de Caja España anuncia que sorteará cuarenta y cinco con donaciones de deuda entre sus clientes el sorteo se celebrará el cuarenta y cinco de octubre el cuarenta y cinco días

Voz 9 05:25 hombre con motivo del Día Mundial del Agua no sabe cuarenta iba con trampa

Voz 0827 05:33 ir damos motivos a los escépticos estarán Asset luego ya ya la dirás el XXXIII de marzo cuándo es la fecha da lo mismo bueno es una tierra especial en donde suceden cosas extrañas por ejemplo aquí los delincuentes no usan la llave Allen que es la que solemos avisando hasta que se utiliza para un montón de cosas no no aquí utiliza una herramienta que es extraterrestre

Voz 6 05:55 en el cacheo los agentes le encontraron también varias herramientas como una tenaza donde estoy

Voz 12 05:58 en Gador una llave a alguien una llave

Voz 0827 06:03 la llevaría el octavo de el octavo pasajero bueno y aunque la gente por aquí es muy maja no estamos comprobando esta tarde hay alguno que es un poquito cabrón que nos vamos a engañar

Voz 20 06:14 a la segundo jugador foráneo aunque éste tiene pasaporte comunitario es el caso de James eh cabrones cabrón e en fin sí

Voz 3 06:24 el apellido lo hemos oído Cambrón a dos metros

Voz 0827 06:31 desde Alcañiz son gente sencilla muy normal gente que por ejemplo pues lleva sangre en las venas

Voz 8 06:37 los Alcañiz Llanos Javi dicho muchas veces pero

Voz 0827 06:40 aquí llevamos sangre en las venas y llevamos sangre no

Voz 8 06:42 venas

Voz 0827 06:44 que suele ser lo normal menos mal es bueno he visto entre el público alguno un poco pálido que no debe ser de Alcañiz escenas de algún pueblo de alrededor será de otro sitio como de otro sitio la persona que ayer hablaba en Hoy por Hoy Madrid y que debe tener dos narices somos cuarenta millones de españoles o cuarenta y cinco

Voz 21 07:02 el siete mil quinientos millones

Voz 0827 07:05 mundo todos somos personas con dos ojos

Voz 21 07:07 narices dos narices

Voz 17 07:11 oye no no todos no

Voz 0827 07:12 podría ser un personaje algún relato de Mona León Siminiani aquí esto da para mucho desde luego no las dos narices por cierto que Paco alías a una persona que no sigue a través de Twitter Nosa ha recordado un trabalenguas que aprendió en Zamora que hablando de narices dice el cura de Alcañiz a la nariz llama narices el cura de Alcañices a las narices llama nariz Alcañices es un pueblo de de Zamora Un trabalenguas muy interesante yo tampoco lo conocía pues sí también comprobamos aquí siguiendo esta gente que son muy finos en no como Rajoy que dice estaba aquí hablan muy finamente

Voz 7 07:48 cosas así que leche para bebés

Voz 22 07:50 con lacado o lacado

Voz 11 07:54 así que

Voz 0827 07:58 con la Colacao son normales y muy fino salvo alguna cosa porque también tienen sus arranques para qué vamos a engañarnos quizás cuando se les atraganta el colocado del desayuno

Voz 23 08:09 tiempo que va a tardar en en en en anal

Voz 0827 08:14 venga no es el único caso eh tenemos más

Voz 7 08:17 sábado a partir de las doce el equipo run run Ramos

Voz 0827 08:25 Ivor Ramos pero no lo borró ya se sabe que en este mundo hay amigos enemigos y compañeros de Emmys

Voz 24 08:32 bueno no hay que hay que tener también en cuenta lo que puede hacer italiano Melandri llega aquí

Voz 0827 08:37 esta prueba después de que pasa

Voz 24 08:40 por Australia hay mierda no he dicho nada

Voz 0827 08:44 mierda no he dicho nada tras pero a alguien lo guardó aquí en Alcañiz yo no me fiaría bueno a la gente de que es gente maja simpática muy optimista pero oye cuando el día se nubla se pone un poco tétrico es la verdad yo creo que un poco teóricos

Voz 25 08:58 bueno sí tenebrosos días buenos y tenebrosos días Isabel desde el Matarraña donde también estamos envueltos en esta

Voz 0827 09:03 la densa niebla que era niebla sólo un día tenebroso pero bueno oye claros son desde luego eh llaman a las cosas por su nombre si el cierzo fastidia pues te fastidia

Voz 11 09:16 en este pueblo como están coste crudo tan costes rudo cuando hace Cierzo vas por las calles IT IT Jo debe frío que hace

Voz 0827 09:26 y te jode de frío ya bueno con el cierzo a veces si los dos empinado costeó nubes indignado no de cuesta sí sí porque pensaba que todo es correcto

Voz 17 09:36 claro es que no lo sé no lo sé lo tengo que mirar

Voz 0827 09:39 en catalanes alud pues cero costero es empinado sí sí empinado seguro está bueno aquí con el cierzo con las cuestas pues a veces se les va la pieza pero oye lo reconocen como el alcalde de Calanda por ejemplo hemos eh en medio de la pista para para que vamos a darle más vueltas el asunto cuando se les va la pinza resulta que comienzan a hacer cosas raras por ejemplo empieza a contar el tiempo hacia atrás

Voz 26 10:05 el consistorio está ahora a la espera del resultado de los análisis del departamento de Sanidad de la dignidad que podría llegar entre mañana por la tarde

Voz 25 10:12 mañana por la mañana y mañana por la tarde mañana por la mañana nosotros solemos ir de mañana por lo mal

Voz 0827 10:18 cada mañana por la tarde pero aquí ya vemos que no que vais marcha atrás nos propusieron volver al Guggenheim alguna vez hemos hecho programa allí pero los viernes hasta ahora ni Francine Unijet estamos para sexo son

Voz 27 10:30 Theo de la Copa del Rey que se ha celebrado un hace unos minutos en Bilbao en el museo Guggenheim

Voz 0827 10:36 bastante lujuria bastante durísimas para este sorteo de la Copa del Rey que no una noticia que hacéis en el Guggenheim que hacéis pero no es el único caso de bueno esto se lo dejaremos para cuando venga Celia Blanco hacer Contigo Dentro que lo haga en el buen Kate museo muy lo curioso la verdad es que Bilbao sobrio esconde pulsiones sexuales muy interesantes por ejemplo aquí los escombros de Pilato los escombros que se producen en derribo no son cascotes no te puedes imaginar lo que somos tras casquetes

Voz 19 11:12 seis personas han resultado heridas en el derribo de la Cruz franquista de la rave en el accidente ocurrió al tumbar el monumento Express

Voz 0827 11:18 desde varios desprenderse llegábamos a la zona donde estaba el público que estarían haciendo los obreros que estarían haciendo aquí el aceite que consumen por ejemplo no es aceite virgen es un aceite virgen

Voz 28 11:32 cuarenta inside establecimientos de Vitoria Gasteiz

Voz 22 11:34 buenas ser ruido bocaditos bajos en sal

Voz 28 11:37 o con aceite de buena calidad Jordi Llorens

Voz 19 11:40 de semillas que Solari de ensaladas verduras aceite de virgen extra aceite de virgen extra son sólo algunos ejemplos

Voz 0827 11:47 qué saludarme más brusca de virgen extra virgen extra efectivamente veo que estabas muy atento y los distritos electorales aquí los cuentan por circunscripciones o algo así que pidieron en el caso

Voz 29 11:58 el Ayuntamiento de Vitoria Idoia Zapirain que lidera

Voz 19 12:00 hará las listas en las Juntas por la indiscreción

Voz 0827 12:03 buenas discute de victoria bueno hasta Martín Fiz eh no es de Bilbao meritoria no recibíamos la semana pasada en la Unidad de Vigilancia porque confundía poner algo de su parte por poner algo de sus partes que ya manda huevos

Voz 9 12:18 Martín alguna vez ha entrenado a un futbolista que se reconvierte en runner bueno estuve en una época como

Voz 30 12:23 con Luis Enrique la verdad que me que se volvió loco pero en esto del cobre lo puso mucho de su parte es lo puso mucho de su parte

Voz 0827 12:31 pero son muchos besos partes aquí te preguntan este de Kim bienes y respondes vengo de parte de sus partes homenaje a Radio Granada porque hemos descubierto algo importante nosotros en la radio tratamos siempre bien la palabra tratamos bien todos los formatos no solamente los programas también las cuñas radiofónicas hay algunas históricas que seguramente los más mayores recordaréis

Voz 17 12:54 yo soy aquel aquel negrito otra vez negritos vamos bueno hicimos cuñas históricas incluso previendo que tú un día vendría a la radio eso tú no habías nacido Class famoso no llega en su momento la del Francino

Voz 32 13:16 uu

Voz 17 13:24 después ya llega este es para la radio cuando las cuñas se cuida muy bien se hacen buenos guiones se les ponen una buena música seguirá van bien

Voz 0827 13:31 después editan bien pero a veces en el proceso hay errores hombre los errores los buenos compañeros los suelen tirar a la basura pero hay algunos que no todos los que no están aquí en Granada y han guardado todos los errores de las cuñas radiofónicas que uno puede imaginar por ejemplo perdonad niños la cuña del apoya en vinagre

Voz 33 13:49 sí electro hogar Moya todo para amoldar tocar esta Navidad queremos hacerte el mejor regalo al amueblar tu hogar por una compra superior a veinticinco mil pesetas polla en vinagre pone coma allí a un punto com

Voz 0827 14:03 agua en la mar Juan como un punto la Acuña TAU en su puta madre

Voz 33 14:10 muebles electro GAR Moya todo para amueblar tu a dar por una compra superior a veinticinco mil pesetas te regalamos una máquina de coser Alfa la marca con su puta madre a otro punto Conner

Voz 0827 14:22 en otro punto he aprendido que es otro apuntó pero bueno no solamente uno se carga en las otras madres también en la madre propia

Voz 34 14:31 discoteca nueva Triana de llora celebra este sábado

Voz 22 14:34 presentación de tomo del Granada valedero para que hago la madre que me parió ya con más valedero

Voz 0827 14:41 después esta ya van rizando el rizo y entonces llega la cuña la apoya su puta madre

Voz 35 14:46 la atención agricultor sí acabó el problema para la recogida de la de la apoya su

Voz 0827 14:57 pero no siempre dicen tacos se es tenemos también el modelo cuña alfalfa para los conejos

Voz 36 15:04 musical Guimaraes toda la música en musical Himma tenemos todo en instrumentos musicales

Voz 22 15:09 Llanos baterías guitarras de alcachofas tomate cirugía va a palos con Leo

Voz 0827 15:14 eso sí alfalfa palos con él y es que a veces graban las cuñas estando apoyará

Voz 6 15:21 oye a ser recibido ya Lines dice es de Pixar cuenta junto pues hijo

Voz 0827 15:29 esta esta fallecida dados los dos quién habrá guardado esto va no lo sé yo solamente te recomiendo que nunca graves una en Radio Granada por si acaso Joaquín Sabina lo negó todo todo en su último disco bueno todo salvo alguna cosa eso todo salvo alguna cosa por ejemplo no ha negado nunca que es de Úbeda nos dice ensalada de palabras

Voz 36 15:50 contundente se ha mostrado Joaquín Sabina el cantante onubense era el cantante de bolsa que mañana actúa en Quito se ha mostrado muy agregó

Voz 0827 15:57 pienso Matilde Suarez estará muy contenta pero sabina es dvd eh su veten se obtienen si queremos pero no onubense como nos dicen efectivamente ensalada de palabras Keane sí que es de aquí también de Linares

Voz 7 16:11 Rafael

Voz 0827 16:19 el hombre que nos enseñó lo que es una Ana fuera es la repetición de una misma palabra de una estructura al comienzo de cada verso Yo soy aquel yo soy aquél por eso los niños de Linares sabe muy bien lo que es un Ana fuera es más saber muy bien hasta lo que es una pana diploma

Voz 39 16:41 no

Voz 0827 16:42 dosis que es comenzar una frase terminarla con la misma palabra Escándalo es un escándalo vídeo que el verde que te quiero verde intermitencia es que tú no eres de aquí no eres sino que los averías pero bueno Rafael la verdad es que su nombre dado a la repetición estoy ya es de todo es y y sana fuera lo es de todo de todo de todo lo bueno esta es una tierra pionera no sólo en el matrimonio homosexual Francino Jaén fue una tierra pionera en el matrimonio homosexual infantil

Voz 40 17:22 esta tarde tendrá lugar la entrega de un premio que no pudo ser más oportuno ya que los ganadores son un matrimonio compuesto por dos pequeñas de cinco y ocho años son matrimonio compuesto por dos pequeñas de cinco y ocho años se marcharán el próximo día seis de junio para Disneyland

Voz 0827 17:42 pero claro pero lógicos para hacer el viaje de novias a esa edad pues se tienen que ir a Disneyland bueno lo males que se casa tan pronto después el matrimonio dura dura muchísimo porque aquí la gente no sé si será por el aceite vive muchísimo como Gregorio Manzano que también es de Jaén entrenador de fútbol y que tiene ciento y pico años

Voz 41 17:59 la mañana de hoy se han presentado por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina los actos que con motivo de que Gregorio Manzano el entrenador jiennense de Bailén completamente va a cumplir cien años va a cumplir cien años como técnico de la primera división en años la verdad

Voz 0827 18:18 se conserva muy bien eh se conserva muy bien claro con tan larga vida sorprenden las prisas con las que viven los quién es bueno nuestros compañeros que por ejemplo hay veces que te despiden antes de comenzar una entrevista

Voz 42 18:30 ya lo empecé al juego insulso como decimos ambos conjuntos importantes en los tres puntos en litigio acabar el año dos mil cinco con la imbatibilidad en casa pero no se cumplió ese sueño a trozo gracias en parte brazo gracias

Voz 9 18:43 bueno tampoco es muy respetado

Voz 0827 18:49 hola qué tal buenas tardes adiós ala venga pero bueno es que aquí son muy especiales se por ejemplo hace en ferias de turismo con el objetivo de cerrar negocios que es un contra Dios

Voz 43 19:00 huy

Voz 0827 19:02 hay un problema con este corte siete vamos a ver qué es lo que nos pasa con este otro gazapo hablan de mutismo absoluto

Voz 44 19:09 primera reunión de la nueva Junta Directiva de Fede Oliva la noticia está en el mutismo absoluto que existe por parte de sus miembros de mutismo absoluto que existe por parte de sus miembros como se ha sido confirmaba uno de los asistentes a la reunión de ayer Francisco Torres presidente de la Cooperativa San Juan

Voz 0827 19:24 esta de Navas de San Juan hay un mutismo luto pero después no lo confirman eh con lo cual el mutismo no es tan absoluto y es que aquí oye para que vamos a dar rodeos son la polla afligido para que darle más vueltas se gastan por ejemplo quinientos mil euros medio millón de euros precisamente en esto

Voz 45 19:43 otro otra versión importantísima que desde desde el Consorcio se va a realizar y que esté incluida en los Presupuestos son lo entorno a quinientos mil euros

Voz 7 19:53 que se invertirá es lo que todos denominamos y la integración tarifaria que en definitiva es un dinero que va dirigido directamente al apoya al apoyo de la mejora en el billete de Lousiana pues nada

Voz 0827 20:10 además lo iba perfilando e iba perfilando llevada

Voz 22 20:13 lejos que al final nadie unos aparece

Voz 0827 20:15 a apoyarlo porque hemos venido a Mallorca oye porque sabemos Francino muy bien

Voz 11 20:22 no sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer

Voz 46 20:29 por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer

Voz 0827 20:32 y por eso seguiremos haciendo aquello

Voz 46 20:34 lo que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer

Voz 0827 20:41 con esto se puede llegar a ser presidente no me extraña porque además oyendo cosas así algunos se tiene por los balcones la que la balconing o balconing como dijo Miquel Iceta

Voz 17 20:51 Miquel Iceta socialista catalán bromea sobre una declaración unilateral de independencia dice sería como hacer balconing lo dice es lo dice balconing ale inglesa amigo aquí siempre hemos dicho balconing el gran Isaías escuchamos a Miquel Iceta

Voz 47 21:07 invertirán una nueva modalidad el balconing

Voz 0827 21:11 bueno pues ahora a nacer es ya sabes cómo entiende estamos en un archipiélago con islas bellísimas también con algunos lugares carismáticos

Voz 48 21:20 que se contemplaba especialmente lo que es un aparcamiento en una zona tan bella tan Karim masticar Italia

Voz 0827 21:25 Karim mastica como es como es la Marina Mari mastica que podría ser algo carismático caro a la vez Icon tanto turismo pues ahora están un poquito a trufados aquí ya lo hemos hablado a las cuatro

Voz 11 21:36 me entiende y lo que pueden tenemos que está ahí ha buscado

Voz 0827 21:41 ha apretado sí sería una cosa un poco pero buena se vive realmente bien vosotros lo sabéis por eso los reyes vienen a veranear aquí los actuales y los anteriores Juan Carlos y Sofía aunque ellos hace tiempo que no vienen porque es que hicieron un viaje de Estado que aún no ha terminado

Voz 6 21:58 los Reyes de España están en Shanghai han llegado esta mañana en una visita de Estado para incentivar las relaciones con China allí permanecerán durante cinco años

Voz 0827 22:08 Juan Rosell Shanghai peras cuando vuelvan útiles empiecen a contar lo que está pasando

Voz 7 22:16 bueno en Mallorca son grandes creadores de frases por ejemplo Aquino remueven Roma con Santiago ya estos remueven toda la tierra entera

Voz 17 22:23 seguro que sí maquillan mucha gente que remover la tierra con Santiago que movería tierra con Santiago para poder instalarse durante cuatro años

Voz 0827 22:30 la que hoy dio esta frase hecha que no la habían sido Mi vida Francino que se refiere a un Spiderman inmuebles en un descampado Abós hoy Papa esa señora del manga se estima que en Spiderman un descampado auxiliar que en Spiderman a un descampado más desahuciado que un Spiderman en un descampado pero no sólo son los invitados son los personajes públicos los que dicen paridas en la radio nuestros compañeros aquí también con todo ello desde ahora y hasta las cuatro menos veinte en tiempo de SER Deportivos primera parida primera parida primera parada

Voz 7 23:05 parar a primera parada oye nada que a veces se nos va una letra italianos

Voz 39 23:10 no es mi

Voz 22 23:15 no te digo nada cuando se nos van varias letras tan fino de esto sabes tu algo así que lo hemos perdido a un compañero de Radio Mallorca Peter Cherry yernos colles es difícil a veces yo calificó de paso cuesta Peter Cherry cada vez más frecuentes en mayor exacto eh

Voz 0827 23:30 difícil tampoco es ya está pero no te preocupes si hay errores muchísimo más comprometidos llamar por ejemplo al expresidente francés

Voz 25 23:40 Sarkozy drogadicto en un comunicado que ha divulgado el Elíseo tras el almuerzo que han mantenido Sarkozy narcos si Sarkozy y Durao Barroso Merkozy

Voz 0827 23:49 para la próxima temporada hablando con él sí por ejemplo insinuar que Federico Trillo debería ir a la cárcel

Voz 25 23:57 el PP se resiste a que el embarque en la gente que trata de imponer su discurso que por eso ha venido a Cataluña a ganar terreno socialista de ahí que Federico Trillo Federico Trillo

Voz 0827 24:05 en el PP como la fuerza que cayó la cosa insinuar que nuestro presidente es un rajado

Voz 22 24:11 pero los protagonistas Rodrigo Rato muy efusivo con Esperanza Aguirre también Mariano Rajoy también Mariano Rajoy Rajoy le ha dado

Voz 0827 24:18 con dos besos tenga éxito ya no era presidente de Gobierno llegó a serlo Illán en te cuento lo que nos pasó cuando fue coronado

Voz 49 24:25 Felipe Felipe VI bueno vamos haciendo verdaderos equilibrios para no cargar contra la Monarquía Duran i Lleida también ha pedido sensibilidad al futuro Rey Felipe VI Felipe VI

Voz 7 24:36 casi noventa años después un rey de España volvió al rugby

Voz 0827 24:40 decirse que también Felipe sexo

Voz 7 24:42 también Felipe sexo jugó en casa y añadía

Voz 50 24:45 que esta tarde en su cita con Felipe VI en su cita con Felipe VI insistirá en la viabilidad de un gobierno de progreso un papel dificilísimo el Rey Felipe sexo Rey Felipe sexo en ese primer día

Voz 0827 24:55 hay que tendrá la palabra y que tendrá la SER con esto sexo en la Monarquía sexo también en el Partido Popular aquí en Baleares

Voz 19 25:04 seguro que hay gente muy honorable en las bases del Partido Popular pero todo lo que significa la cópula pero todo lo que se entre la cúpula del poder políticos del Partido Popular pero estará totalmente sanciona pero escúchame

Voz 0827 25:17 has salido así esta unidad esta afición al sexo en las Islas ha producido a lo largo de generaciones algunos cambios anatómicos interesantes en los ciudadanos Baleares por ejemplo no tienen una cola tienen dos colas al menos es bueno pues hasta aquí hemos llegado que los viernes hasta ahora siempre ando un poquillo cansado señoras y señores sin me lo permiten

Voz 51 25:38 me voy a ir pues

Voz 0827 25:40 es un poquillo cansado gracias pues nada recordamos nuestra dirección de correo que es un de V arroba Cadena Ser punto com equivocado mucho

Voz 7 25:50 no volverá a ocurrir

Voz 0827 25:51 nada más fin de semana

