Entrevista a Carlos Saura - (05/02/2018) - Hoy por Hoy

Voz 3 00:10 es que feliz cumpleaños no cumple un nuevo ayer ayer ayer hoy ya te un día más los vimos entonces me permite que le felicité hoy transmito lo que tú quieres que si un día más eh cuidado un día un año y un día más de si me permite que le comprar un regalo

Voz 2 00:24 ah sí que estaba encima de la mesa ya lo que he visto que mira de reojo puedo tratar de tú verdad sí pero en pues bueno no

Voz 4 00:30 sí sí sí sí es para abrir además es para qué

Voz 2 00:32 utilizó durante la entrevista si te apetece vaya

Voz 4 00:35 tú entonces follón eh

Voz 5 00:37 bueno no está al nivel de la puedes los papeles

Voz 2 00:40 también envuelto con mucho cuidado pero no siempre

Voz 4 00:42 yo sé cuidadoso con unos regalos ha disputado demasiado bien

Voz 5 00:48 por supuesto que merecía la la ocasión lo merecía pensó usted ochenta y seis años y un día bueno no está al nivel de la medalla de oro de EGEDA que es la entidad de gestión de los Productores Audiovisuales que Carlos Saura

Voz 2 00:58 va a recoger España dibuja eso estupendo muy evidencia gusta sí sí

Voz 5 01:02 a ver hay un rotulador hay unas esferas pasteles que o hubo un rato largo pensando en sí

Voz 2 01:08 o te compraba un blog con el fondo tierra o con el fondo gris y finalmente me he decantado porque tenía a la chica portada nueve estaba bien si Kirchen sí claro durante la entrevista para que éste como además he traído estas fotos por si inspiran non uno prefiere sin foto no yo pienso siempre señoritas sí pero también he visto que haces fotos audios si quiere decir quiénes son los pero esto es todo esto estómago Pinto tú bueno a ver tienen que es que hay que hay que quitarle la etapa Carlos mira estos son de color me Duende tu mientras tanto mira las fotos se traído a Lorca

Voz 1 01:41 a Buñuel al Che Guevara ya Esperanza Aguirre

Voz 2 01:45 eh todos te dejó claro que sonreía lo Carlos si te lo de ya usado complicadísimas sea lo es esa judío pero eso es todo con una facilidad para que pueda inmediatamente eso es lo más de radio bueno tú verdad es que concibió Peter la primera unos señores vale ahora no voy a saber yo quitarla estaba tampoco ahí está tú como decíamos de hombre yo soy Pablo pone encantado Carlos señorita a ver a ver pero bueno

Voz 5 02:09 pero si me vas a pintar a mí me llames Pablo al señor te bueno mientras que no si quieres hablamos

Voz 2 02:12 venga venga normalmente en una entrevista con con aquí

Voz 5 02:15 con una trayectoria como la de Carlos Saura pues solemos hacer un repaso de la vida y obra del pasado pero en realidad yo tengo

Voz 2 02:21 estación de que Carlos Saura sigue teniendo

Voz 5 02:23 con la mirada en la carretera tan fija la mirada en el camino que tiene por recorrer que no pasa demasiado tiempo mirando el retrovisor

Voz 2 02:30 Carlos no me has hecho ni caso a ver

Voz 4 02:33 no me he dicho mi dibujo y otro hecho bueno

Voz 2 02:35 no me lo puedo quedar claro nos tarde mira esto tenía que que él para no pero bueno esta es fantástica

Voz 5 02:41 bueno luego que ponemos una foto en Fitur es una señorita

Voz 4 02:43 logotipo el logotipo de al es una señorita

Voz 5 02:46 yo les debo decir que no va vestida la señorita no

Voz 4 02:48 algo que no es un logotipo

Voz 5 02:51 por qué tipo en buenas bueno decía Carlos que que

Voz 2 02:53 en estas entrevistas solemos hacer como un repaso así a la vida

Voz 5 02:56 es una una mirada hacia atrás pero al filo del retrovisor

Voz 6 02:58 no te gusta demasiado digamos que por hablar con un por usar el lenguaje

Voz 5 03:01 que que utilice un melómano como tú

Voz 6 03:04 no eres muy de

Voz 3 03:07 es una maravilla hombre hombre siempre Argentina si eres Pedro argentino de recordarlas muchas horas del ayer igual bueno diciendo

Voz 4 03:15 no es así no sin duda tu sucesor eso se queda para eso para erradicar todos los fantasmas del pasado

Voz 2 03:22 hago una película ya simplemente miro a mirar hacia delante raro correctos no es una película

Voz 4 03:27 es que te quitas fantasmas y pienso en el presente y el futuro ya el pasado lo dejan atrás

Voz 2 03:32 cuando aún no ha hecho cuarenta películas más más de cuarenta películas pero bueno cuatro que pone las cifras revelando poco cuantas cosas ha dejado atrás después de más de cuarenta películas muchísimo excusas no porque su cuarenta películas pero puedes

Voz 4 03:45 si haber dicho cincuenta sesenta lo de proyectos que se han quedado atrás hecho nunca montones de proyectos que son mucho

Voz 2 03:52 mira voy a pero ahora hablaremos de lo que tienes por delante pero teniendo en cuenta que estamos en el día de Reyes y que hay muchos proyectos o en la noche de Reyes y hay muchos proyectos que no salir delante Si pudieras escribir una carta a los Reyes Magos para que mañana empezará a rodar Un proyecto de esos que han quedado en la recámara cuál sería

Voz 4 04:08 hombre yo creo que para mañana lo que tengo que hacer es robar musical que estoy preparando para hacer ahora en México pero decirlo mañana mismo vámonos porque yo ya estuve bastante

Voz 2 04:16 esta mañana me gustaría pero todo ello no

Voz 4 04:19 porque ustedes no están preparados para eso pero bueno espero que en un beso por ahí empezamos a trabajar bajaría

Voz 2 04:25 bueno al el pedimos esa aquí los productores por favor que se que se pongan las pilas casos por lo que he podido saber o ese proyecto el proyecto mexicano es un musical eso musical para el que por cierto podríamos utilizar otra canción sería esta tú

Voz 7 04:44 R

Voz 4 04:46 no

Voz 3 04:48 el Rey de todo el mundo una película en México otra vez

Voz 4 04:55 es rival no sé lo que pasa despacito pero vamos muy bonito me gusta esta

Voz 2 05:01 Isabella esto es bella Vargas obviamente hay muchas versiones

Voz 4 05:03 yo ya cuando era más mayor se dejaba llevar por el ritmo y me parece un poco excesivo que esto tiene un ritmo mucho más

Voz 5 05:11 discurrido pues bueno esto de que Chavela Vargas es excesivo lo ha dicho Carlos Saura lleno y eso musicales son musical además que que tiene argumento es más bien del tipo tangos

Voz 4 05:21 eso eso sí sin

Voz 2 05:24 poco cuentas una vez más con Vittorio Storari

Voz 4 05:27 es posible si es Exposito vamos a ver si es verdad porque está muy ocupado estaba ya dispuesto para hacer la otra película mía si es que lo hacemos que es la de Picasso Guernica si ahí sí que está ya les doy a practicar

Voz 2 05:39 a esa palabra sí pero esto tiene otras cosas

Voz 4 05:42 sabe si podría ir a otra persona que lo vamos a hacer

Voz 2 05:44 yo había oído que le había dicho a Woody Allen que lo sentía mucho pero que tiene que rodar con Saura

Voz 4 05:49 bueno siempre me dice mira Carles una maravilla Victorio eh yo dejo todo por trabajar contigo yo lo digo siempre lo mismo yo dejó todo por trabajar contigo

Voz 2 05:58 me gusta mucho porque cuando habla de cómo de las cosas que te dice Vittorio has es el gesto como describir los escribís mal mandáis cartas

Voz 4 06:05 los dos bueno estamos en comunicación pero aún no no no estoy escribiendo la victoria pero me informa así como día alentado igual bueno pero cuando hacemos una cosa juntos

Voz 5 06:15 ahora estoy con el PSOE de Woody Allen pero sólo haciendo tiempo

Voz 4 06:19 está encantado como todos nos hizo para hacer otras de la película ahora no sé cómo judicial hace películas como si fuera de otra

Voz 2 06:26 hablábamos el otro ya con con María Guerra que luego vendrá que se iba a acabar el año estábamos todos preocupados porque no había había película que no se puede terminar dos

Voz 3 06:33 diecisiete preocuparse muchas que haya estrenado finalmente dice bueno bueno el el otro proyecto

Voz 5 06:41 de del que hemos hablado ya lo ha dejado caer es esa historia de Picasso y el Guernica con Antonio Banderas cuánto tiempo lleváis acariciando ese proyecto

Voz 4 06:49 yo no quiero hablar del pasado pero sí pues seis años cinco años y cuántos no pero es un proyecto precioso y a ver si a dar una tiene unas palabrotas no lo digo porque estamos en la radio parece que que se muy pudoroso pues a ver si lo hace una vez a ver si hay suerte

Voz 2 07:06 no sé si es bueno con banderas ya está apalabrado también como con este horario o no

Voz 4 07:11 los malagueños no además es que lo que pasa es que ahora con va a hacer esta serie para la para la Graphic de Picasso es eso a mí me fastidia un poco pero en fin Isora toda la vida no es bueno él dice que no que no tiene aquí una cosa con la otra pero me

Voz 2 07:26 por la cuenta que le trae referido verlo ha dicho

Voz 4 07:28 es que la serie que han ahora

Voz 2 07:30 el podemos intentar Que parezca un accidente hacer algo con el Nacional Geographic y que retrasen un poquito

Voz 3 07:34 a estos son millonaria

Voz 2 07:38 Antonio Banderas no lo importar no sexy le habéis dado Carlos un adelanto pero puse cara a Antonio Banderas en Google ha comprado un jet privado

Voz 4 07:46 bueno tú sabes todo esto es acto pues tienen mucho dinero no saben qué hacer con él por la casa compras diez eran Ferraris Lamborghini yo qué sé lo que ya no sabe qué hacer con el dinero no lo que pasa es que Antoni diferente porque como tiene unas casi una celulitis vive en Londres vive aquí pues le vendrá muy bien tenemos

Voz 2 08:03 pero al final entre lo entre EEUU y Londres ya que ni los atascos son malísimos mucho mejor el mucho mejor

Voz 4 08:11 dónde voy yo

Voz 2 08:12 mira no te vendría mal a la sierra donde tú por ejemplo con con tu dinero mucho o poco invierto imberbes en cosas como por ejemplo comparte máquinas de fotografías

Voz 4 08:21 sí yo yo nunca he tenido mucho dinero cosa que excluye es otro mundo piensa que yo soy millonario y tal no siempre he vivido muy justo Hinault nunca pretexto vivo conmigo estupendo

Voz 2 08:31 por ello estos regalos para algunos no existe

Voz 4 08:33 vamos a ir sobre todo esto está muy bien estos estas cosas

Voz 2 08:37 buenísimas esos pasteles es un estupendo no

Voz 4 08:39 yo no sé qué me preguntaba Saura no

Voz 2 08:43 te preguntabas veces traidores no te preguntamos las cámaras

Voz 4 08:45 dos Si bueno es una afición que empecé a tener desde hace muchos años la primera película que hice yo en en Argentina Mikel su cuento de Borges de repente me encontré que había unas cámaras valentísimo es en ese momento en Argentina entonces empecé a comprar cámaras de fotografías me aficionado de pues tengo como setecientas personas

Voz 2 09:04 tiene por castigo o casi tú lo cierto es que

Voz 4 09:07 le acompañan que son son objetos maravillosos

Voz 5 09:09 cuántos ojos hay en tu casa en las estanterías olvidando te cuando entras

Voz 4 09:12 mira algunas cámaras tienen solamente el objetivo hay algunas de dos como frías etcétera no sé que que hay más de setecientas pues la verdad ochocientos ojos mirándome de vigílame controla ni

Voz 5 09:22 algunas esas cosas que ocurren dentro de casa de Carlos Saura se pueden ver en un documental que ha estrenado recientemente el documental de Félix Viscarret titulado Saura entre paréntesis esa última ese en el que se realiza una aproximación a tu figura desde la mirada de tus hijos un retrato de una hora y media que no sé cómo dialogará con tu natural humildad aragonesa pero que es absolutamente fantástico como espectador ya os digo que es una una gozada y hay un par de frases que pronuncia documental que yo me apunté mientras lo veía que me encantaría comentar contigo lado la primera es pues ahora resulta que la caza es mi mejor película me encanta porque habla un poco de cuál es la relación del autor con su con su propia ahora dice

Voz 2 09:58 los músicos que las canciones llego momento que no son de ellos me imagino que con las películas pasa un poco lo mismo no

Voz 4 10:03 no lo sé yo lo que pasa es que trató de olvidar mis películas algo que no podría vivir hay directores de cine que les gusta aquel año continuamente no yo recuerdo que Chaplin por ejemplo cuando yo estaba en su casa hay en Vevey todas las todas las tardes en una película de él estaba presente o pasada muy bien bien de sus películas no disfrutaba mucho me decía que es divertido que te voy a decir pero pero vivía vivió poco debido sus cobran día no revisar yo soy todo lo contrario nada a mi me parece yo cuando tengo que es una película de miedo de los que he hecho primero Pep trato no verla y cuando la vio pues pienso que no he hecho otra persona ha dado ya no me

Voz 2 10:38 te ves y te gusta dice bueno este tío no rueda mal

Voz 4 10:40 ay ay ay no hace mucho en él en Sofía ahí en Bulgaria pasaron pasaron el dorado que yo no había visto hace años era una copia malísima como una calidad pésima no me pareció una magnífica película me gustó muchísimo pero quizá porque el Estado pero

Voz 2 10:57 bueno ya ya ya ya mira si nos hemos quedado sin musical podemos escuchar a Bach por ejemplo te parecería bien nada maravilla comprendes mi músico favorito bueno pues vamos pero no que no podríamos callarnos la entrevista aquí pero yo te voy a hacer alguna pregunta más también hay otra cosa que viene el documental que me llamó mucho la atención hay un plano de es un como creo que es una una sin planeo en la cámara se mueve se ve una ventana de tu casa que está sujetado por lo que parecen ser dos Osos de Horst Berlín

Voz 4 11:25 tengo tres uno de oro y dos de plata

Voz 2 11:27 sí pero los que están sujetando las ventanas son Osos de Oro de Berlín uno de vale vale para compensar

Voz 3 11:34 no no no pero yo estoy muy orgulloso

Voz 2 11:38 de manera porque lo si no las ventanas darían golpe y sobre todo no

Voz 4 11:41 ha podido continuar haciendo cine claro si hubiera sido por España no hubiera hecho más que una película sí pero en fin gracias a caña a ver leña Venecia no pero en este caso además es que esos osos que son muy bonitos pues son muy pasados

Voz 3 11:53 es un parado para hacer un su función ya que es adorna tiene una función hiel

Voz 2 12:01 tercero el otro de plata sujetando la puerta del baño está

Voz 4 12:04 otra ventaja es que hay dos ventanas

Voz 2 12:07 ah vale vale de acuerdo es una pena que mira tuviste oportunidad de ganar dos Oscars ha estado dos veces en estado si hubieras ganado los Oscar igual para poner el rollo de papel de cocina

Voz 4 12:16 hubiera esto otras veces porque le Mamá cumple cien años si dice Carmen a correcto tango

Voz 2 12:24 verlas Argentina sí sí sí es cierto es cierto es cierto bueno pues no ha podido ser el Oscar pero bueno ya lo tendremos no que no

Voz 4 12:29 yo nada de los Oscar no no creo nada yo estoy más de ceremonias verdes son muy aburridas además son largas si esto es esto lo vemos también desde fuera y además cuando una película de darle el Oscar pero luego hay otras películas maravillosas que no les nada sé que no los premios son siempre aleatorios no

Voz 2 12:46 si tiene un componente de la entidad importante y te mandan las películas la Academia de aborto

Voz 3 12:51 públicos que para mí era ahora de la Academia Española no academia la Academia Europea en las películas la voy a Hollywood

Voz 4 13:00 no tengo tiempo de las películas que les manda por eso nunca voto

Voz 2 13:03 ah bueno eso es eso son esto seguro que hay gente que vota que no he visto ni

Voz 4 13:07 la amistad no es por cierto un habrá

Voz 2 13:09 las Yvonne Blake que ayer sufrió un ictus y lo desconozco en qué estado está en este momento de salud pero en cualquier caso

Voz 4 13:17 muy muy simpático sin duda Carlos

Voz 2 13:19 de esas cuarenta ha visto alguna por porque han recomendado este año la de verano de mil novecientos veintitrés que está Chiquita promete has visto alguna o

Voz 4 13:27 pues veo que todavía no estoy es esa película de verano que conozco a la directora de todo el mundo me dicen que se parece mucho me acuerdo mostrar pues todo yo no lo he visto en mi casa lo han puesto y el antes y yo no voy a ver algún día con tranquilidad porque tengo la copia yo tengo una un televisor gigantesco esa

Voz 2 13:45 es de todo el tiempo a lo mejor claro

Voz 4 13:47 poco antiguo para estas cosas porque yo me dedicar a ver películas pues no no podía escribir y pintar años fotografía

Voz 2 13:54 has de escuchar música películas y eso no es tampoco hay que repartir el tiempo es curioso porque todo el mundo pasa por una etapa en su vida en la que tiene cierta desorientación en el mejor de los sentidos y no sabe muy bien porqué decantarse al a la gente normalmente dura una década digamos que a los treinta uno ya además atadura o toda la vida

Voz 5 14:14 sigue siendo fines sigues pintando siguen sacando fotos y escribiendo

Voz 4 14:18 soy soy un bailaor flamenco frustrarse si soy Un

Voz 2 14:22 piloto de motos también piloto frustró

Voz 4 14:25 esas porque rompe la cabeza que te digo yo por ejemplo soy músico frustrado me hubiera gustado pese esta suite de Bach maravilloso que estamos escuchando con condiciona me gustaría tu hoy toca logros como ese como Yoma uno de esto es una maravilla o no cada

Voz 2 14:40 bueno igual va estiraron un poco alto pero tenemos la cumbia que que ha pedido Carlos antes hemos estado en Colombia hace poco no

Voz 4 14:45 ah entonces un precioso que de un festival queda precioso porque que proyectaban las películas que igual no pero tocar aquí a lo mejor las maracas se se aprieta algún barco si iba a poner un bar sugieran descoloca pues se puede llegaba no siempre había envía por otro lado usted que sevillana prismas por un fondo de cumbia

Voz 5 15:07 pues mira es una buena solución podrías poner de las películas en casa mientras escuchan música muy al final obtendrías algo que define mucho tu cine que es una es la fotografía es centrarte en la imagen hacer una imagen que es verdaderamente preciosista

Voz 4 15:20 es lo que estoy más es que creo que se pueden antes hablamos

Voz 8 15:23 con con como ya Indo de de de

Voz 2 15:26 me hace una especie de Opel Audi si una adaptación de una obra de Mozart cuando ya había expuesto un libro Xetra no creo que no me gustó mucho me parece a mí no me gustó mucho pero yo lo he dicho que yo me escribía a modo que desde luego viene Javier Limón que es productor musical se vamos a proponer a ver qué cara pone cara así como de circunstancias la verdad es que no sé cómo cómo estás buenos uno respetuoso Carlos tú tienes cuarenta películas más de cuarenta tus espaldas imagino que uno ha pasado por todos los estadios ya tú ha sido Director promesa ha sido director maldito ha sido director consagrado ha sido director de culto referente y maestro aunque esto no te guste en qué etapa Si tuvieras que poder decir en qué etapa me encuentro yo ahora en el cual estarías

Voz 4 16:07 cuál te sientes más como estoy y no estoy uno etapa de de muy creativas curioso no tengo muchas cosas que en la cabeza estoy escribiendo un nuevo guión acabo de publicar una novela ahora ese llama ausencias no que si vamos a presentara de verdad bien ahora en enero bueno yo me van a ver este premio Forqué que que tengo para el gozo que mi patria

Voz 2 16:29 claro no está mal teniendo cuenta que ha sido a la India buscar premios que te lo vienen Zaragoza casi un regalo no

Voz 4 16:33 no bueno yo soy también Doctor Honoris Causa se va a basar si no quiero presumir pero soy siete veces doctor Honoris causa siete veces es y si te metes Madrid ves esa responsabilidad

Voz 2 16:44 tiene siete billetes en casa de esos que sí sí sí sí

Voz 4 16:47 y además o tomo más importante todavía que escribiendo una especie de hábito de retiro eso en Oporto porque me he comprometido a defender el Vigo Oporto porque el mundo entero

Voz 2 16:58 no ha extraído vino de Oporto yo te regalo fuera sin hay vino de Oporto bueno vamos a publicidad dibujamos algo juntos y seguir por supuesto seguimos hablando después de la publicidad predica genial

Voz 1 17:13 muchas gracias José Antonio vamos con un poco de J

Voz 2 17:20 bueno en este rato que sepan que en este rato de que hemos estado escuchando la publicidad Carlos Saura ha dibujado hecho tres dibujos más yo he dejado a medias el primero han entrado esto creo que ya lo han escuchado María

Voz 3 17:31 pero Pepa Blanes me parece más nueva que estaban preparadas para su Blanes guerra que por ahora vamos a convertir a convertir en una conversación con Carlos Saura éramos encantadas de que Carlos Saura nos quite la sección

Voz 9 17:42 bueno no me voy a voy por dejo yo me caigo

Voz 3 17:46 no va a ser fácil Carlos sí pero maravilloso ver el estudio llenó de dibujos pero que que producción tanta ni gente sí pero bueno va a tres lo que yo he tardado en fin intermedio Él ha hecho tres claramente me no podido destruir con en lo que yo he hecho cero películas en mi vida soy muy rápido y es muy rápido

Voz 2 18:02 eres también director ciertamente prolífico además ha inventado un género podemos hablen entre todos has inventado ese género musical que está a medio camino entre el documental entre la hay algunas películas que tienen argumento obviamente pero muchas son simplemente sucesiones de de números musicales increíblemente bien rodadas por supuesto yo no sé si era consciente que con esto en la época de los videoclubs provocaste un problema grave porque no había dónde poner esas películas no se sabía si ponerlas en la estantería de lo musicales me imagino que la Nagy en estas cenas deben de tener más o menos al mismo problema cómo definirías tú esa gente

Voz 4 18:34 todo yo no define lo que pasa es que cuando dice Carmen me parece recuerdo que que estaba nominada para los Oscar Robert Wise que ya sabes al director de nuevo esa historia de muy simpático dijo oye Saura está tú has hecho en cine música revolucionario tiene que continuar esa línea Iván GP obedecido

Voz 3 18:53 el existe casi todas decir ella como catorce o quince además es es curioso porque insiste

Voz 2 18:59 con el flamenco fue nombrado Patrimonio de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad insiste fados los fados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad yo respeto J J también no pero la independencia de Huesca

Voz 3 19:11 no no vamos a decir que busca al centro universo vale vale pero no se había bien independiente tú

Voz 10 19:19 es es ahora el muy duro eh porque siempre quien le pillamos pueblos festivales y hay cosas políticas le intentamos ahí sacar el titular lo dice Aragón y solamente dice esto

Voz 2 19:28 bueno pues ahora dicho grabó un centro de universo que es ir un pasito

Voz 5 19:30 a pasito más allá queréis charlar un momento con Carlos ahora mientras yo termino el dibujo

Voz 10 19:34 pues sí que estábamos en el control hablando con con su hija Ana Il estábamos haciendo Ana una entrevista paralela

Voz 9 19:41 sobre yo le he dicho donde de miedo que me árabe Carlos Sastre le he dicho antes que parezca

Voz 5 19:46 era como de mi familia es que he visto documental hace muy poco y cuando he visto a nadie mira como mi hermana casi bueno es

Voz 10 19:51 este documental es maravilloso porque Carlos Saura no quiere hablar nada de su vida privada le está dando

Voz 2 19:56 Cortés continuamente al directo hace sudar tinta china

Voz 3 19:59 el que tú sabes que os ha dado un

Voz 4 20:02 eso le da vida privada muy muy muy especiales eh

Voz 11 20:05 sí ser todo menos habló de la vida privada

Voz 4 20:08 que cada cual exactamente mi vida está en mi pelo

Voz 10 20:10 las y entonces le preguntábamos a Ana que qué películas

Voz 3 20:13 si veía que si ibas al planeta de los simios yo veo películas de catástrofes

Voz 12 20:20 porque me encanta más vida Tom segmentos estúpidos pero son Panda hermosas no de de repente Los Ángeles desaparece nueva yo una ola gigantesca de si él el planeta yo que se cae un ahí grito un feto de maravilla luego una música espantosa de verdad

Voz 3 20:36 ah

Voz 13 20:39 esta Dunkerque que

Voz 10 20:41 Nos ha dicho Ana que es muy bien muy bien muy interesantes

Voz 3 20:44 yo no le ha quedado mal verdad Christopher no espera

Voz 9 20:47 dos de oro que nosotros tenemos programada esta semana cuál es la has visto alguna no has visto ninguna de las

Voz 4 20:55 veo no porque no no os puedo apuntó voto por eso porque no no las pueden ver te voy como cuarenta películas de Hollywood para haber sido otro tiempo no pasaba igual Código español me pasivo en cine europeo no es que no tengo tiempo tuvo tiempo para otras cosas pero no para abrir cuarenta películas tendría cuarenta días para él mejor de ser

Voz 10 21:13 pero lo de ir al cine a ver sea lo de las catástrofes tiene tiene su punto no porque me imagino que que la gente te reconoce

Voz 4 21:22 no no porque son está muy oscuro todo va claro

Voz 3 21:25 la película que Banderas tienen ya

Voz 10 21:27 porque no quieren que les reconozcan pero pero él eso

Voz 4 21:29 la cosa no era muy majo lo quiero mucho yo pues otra cosa no no en mi caso no porque además claro de quieres ver la película de los como ya empiezan en estos con la Pompeya gigantesca maravilloso verdad lo primero que hace es que te te queda solo todo esto bueno ido yo muy delicado yo lo pasó muy mal porque pueden la música además yo fuertes podemos y luego fuerte

Voz 2 21:48 ayer y le preguntaba Lucas Vidal que es compositor de bandas sonoras y él es capaz de ver una película sin estar constantemente pendiente de la música que suena en ella cuando uno es director de cine ya tiene una trayectoria como la tuya tú puedes ver una película con cierta tranquilidad sin estar pendiente de donde entra el corte

Voz 5 22:01 de de si se va a colar el micro la pértiga por encima

Voz 4 22:04 a mí eso no me preocupan pero la música sí estoy muy preocupado porque utilizada normalmente a música en las películas no lo utilizo a veces simplemente para subrayar cosas que es una tontería escenas de amor

Voz 3 22:17 que no sé quién

Voz 4 22:19 el amor de violín no tiene nada que es todo lo contrario no

Voz 2 22:22 te pondría escuela esta jota lo a cosa muy bueno

Voz 10 22:25 ha sido un muy buen seleccionador de canciones la sus películas tiene unas canciones súper potentes que deprisa deprisa sea eternas canciones que

Voz 9 22:34 lo que te que te vas a los premios del cine europeo cantaron con una español de aquella manera el porqué te vas a domingos

Voz 10 22:47 bueno yo solamente quería un poco yo me acuerdo he visto dispara no que fue una de las películas que hace con con banderas cómo ha ido esa relación cómo define a esa a Banderas eh como leves como Picasso esa película que estamos todos deseando ver que besen banderas de Picasso película yo sí yo estoy diciendo hacerlas

Voz 3 23:07 a ver si me dejan unos pero cuál es el problema podemos llamar

Voz 2 23:11 sea que algún productor de alguna de las cosas que yo creo que es un un

Voz 4 23:13 el error tremendo es tratar de contar una película una novela o que un actor diga yo es que soy o Juanito ya algún papel precioso porque fin amor de detengan y absurdo contar nada nada nada

Voz 2 23:25 o sea que Pepa a Pepa Blanes María Guerra no deberían rapto

Voz 4 23:28 a un poco así una información general es verdad pero no demasiado porque es como ahora en la televisión y los problemas de Movistar te explican argumentada explica

Voz 9 23:37 bueno ahí iba a María Guerra yo me he dicho bueno no nuevo digo porque en fin ya me lo decía

Voz 10 23:45 esto Carles de La Script te prometo que no hacemos ese duro de pelar porque además claro uno adelante Saura ahí lo que quiere es que le dedica que cómo ve el mundo ahora cómo ve el cine desde el dos mil dieciocho como ves esto cómo ves el mundo ahora cómo lo ves

Voz 4 24:02 yo lo veo bien con una guerra pues una pero lo veo

Voz 3 24:06 pues nada es falso muy tranquila eso es que has visto demasiadas películas de catástrofes

Voz 4 24:10 no está pero para la destacan claro es verdad que es una evidente desgraciadamente no sé qué no el hombre si sigue cometiendo los mismos errores siempre no sé qué que aparece que están preparando para otra vez para el dominio mal que domina el mundo quién es más fuerte que más listo está en mi patria

Voz 2 24:26 quién tiene botón rojo por favor es que estamos en un

Voz 4 24:29 parece mentira estamos en el medievo ella todo de debido no es otro día las las patas de la frontera no lugar esto Europa era un invento genial si hubieran roto de verdad las nuestra perdido es verdad ahí ha asumido todo de verdad pues menos mal que hay una moneda única menos Mali pasaporte pero vamos pero eso no ha conseguido

Voz 5 24:47 cuál sería la moneda La Moneda aragonesa si creemos a algunas de las el la jota esto cuesta veinticinco J I esta está muy bien Carlos

Voz 10 24:56 es que la guerra esperará a que sea

Voz 5 24:58 campaña de acoso y derribo que ha iniciado tu hija para que escribas por fin tu autobiografía llegue antes de la guerra pueden suceder dos cosas

Voz 4 25:06 que se publique antes de mi muerte o después de mi muerte se publica después diez muertes dependerá mucho

Voz 2 25:12 no se venderá dos veces Yeray alguna antes de que te mueras y luego ya era eso

Voz 10 25:19 pero qué boba escribirá Carlos Saura el el pudoroso Carlos Saura una autobiografía

Voz 4 25:24 precisamente para que no les cuenten otro para compensar para compensar esa ese pudor como tengo tantas cosas escritas perdón de toda mi vida no pues he ido ido un poco juntándolos Verdejo en el fondo es yo soy la historia porque concibo todas las fotografías que he hecho durante todo el miedo no hoy ir islas has amplía el gran cosa que fíjate sabe todo quizá precisamente para no volver al pasado demasiado fino en el presente y prepararme para el futuro

Voz 2 25:52 tienen poco que ver con lo que decías de las películas no las fotos están ahí es el pasado archivado digamos el pasado pasado ahora continuar hacia adelante sacando nuevas fotografías me ha sorprendido por cierto que es la la Cámara hoy que suele decir llevarlo contigo uno a lo bueno sacamos una foto claro como siempre el móvil haces fotos con móvil

Voz 4 26:08 ahora empezado porque los móviles son cada vez mejores no pero que seguro que tiene veintiún megapixel que ya

Voz 10 26:14 o sea que ya si es en el metro y el tren no no no no

Voz 4 26:18 Mi cámara me llevo una cámara siempre pero teme llevo móvil pero uno de compraba solamente por la cámara

Voz 2 26:22 porque Dios quiere fue uno de esto no si no lusas para hablar bueno esto hay mucha gente que lo hace yo lo menos posible se ha convertido en reclamo publicitario en una cámara de veinticinco me piso luego llama también creo que creo que ya Manolo hemos comprobado me pone enfermo cuando yo muy mucho

Voz 4 26:34 metro eh pues voy en tren desde mi pueblecito a Madrid Madrid cojo el metro bien veo que estoy metro ahí hay cuarenta personas XXXV con el móvil lo móviles a mi me parece que hemos perdido yo algo no se ha algo ha pasado raro porque se podía hacer otras cosas no pensar y bueno pues ahí estaban jugando o están escuchando están hablando están escribiendo hacemos una barbaridad

Voz 2 26:58 están curiosamente viendo películas o viendo series algunas las películas pensadas antes para un formato de una pantalla gigantesca las vemos en día nueve pulgadas

Voz 4 27:07 bueno cada cual cuidado pero a mí me me preocupa mucho eso porque me parece que se ha perdido algo que se en la intimidad personal poder pensar para hacer otras cosas no no digo de leer que sería me parecería estupendo no no no si simplemente un pensar para para para distraer que para tener la cabeza libre para hacer otras cosas no sé para qué voy a hacer mañana o pasado mañana o no se fin

Voz 2 27:30 estaba pensando que si lo de la autobiografía no se da bien siempre puedes publicar un álbum de fotos rosa una biografía a través de imágenes

Voz 4 27:37 no pero yo tengo esa es imposible porque tengo que tuvo como Emilio

Voz 2 27:40 ya el proceso de archivo a derribarse yo voy haciendo exposiciones

Voz 4 27:42 fotografías datos seleccionados ya digo de fotos audios que son ya claras son son son dibujadas no

Voz 2 27:48 la finalmente lo has hecho ni un solo fotos audio no

Voz 4 27:51 el uno uno bueno me has hecho un retrato

Voz 3 27:53 bueno voy a contar que hora

Voz 4 27:56 tengo fotografía del sistema que que no

Voz 3 27:58 dice que no te inspira alevín que no que no tengo que de Carlos Saura me ha dibujado

Voz 5 28:08 me he dibujado con gafas me he equivocado pero aquí me tienes el pelas en cualquier caso que os parece

Voz 2 28:15 pues esta maravilloso un honor osea

Voz 4 28:18 qué te gusta más está

Voz 11 28:20 estás me parece me está enseñando la de la señorita el logotipo y la verdad es que está bien logotipo eso es lo gótico y bien armada sin sujetador bueno que Carlos Saura son de una chica moderna bueno ahora se llevan los sujetadores push que son los bueno nombre yo también lo llevo Javier

Voz 5 28:39 es una pena tener que interrumpir esta conversación justo cuando está resultando más interesante vaya hombre Carlos ha sido un increíble lujo y un placer en lo personal eso digo yo también ha sido fantástico que pudieran compartir este ratito María I pero muy fan

Voz 3 28:53 oye tenéis aquí el perdóname yo soy miope no no bueno realmente a veces mira para ver películas paralelo subtítulos usurpa un iluminado es que bueno mira lo de Pepa Blanes y María Guerra su sexto

Voz 5 29:07 son quiero decir a planes de guerra mira a Reyes

Voz 3 29:11 al final sólo decir que cuidado

Voz 9 29:12 con lo que este regala luego que sí

Voz 2 29:16 un abrazo muy fuerte usted que tengo muchas cosas eso es para ti

Voz 4 29:19 bueno

Voz 1 29:20 pues disfrútalo

Voz 2 29:38 lo impuro