Las Noches de Ortega - Reyes Magos

Voz 4 00:32 muy buenas noches ya estamos en el año

Voz 5 00:35 dos mil dieciocho poco a poco

Voz 6 00:39 irán pasando los años vendrá después y el dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno

Voz 7 00:45 Marco Antonio Aguirre buenas noches buena noche luego lo Mir veintidós exactamente luego el dos mil veintitrés mil veinticuatro mil cómo será el mundo que se en el dos mil cincuenta

Voz 8 00:57 en enero de dos mil cincuenta pucherazo mundo hubo totalmente distinto muy distinto al que nada que que empieza a ir subiendo subiendo subiendo

Voz 7 01:11 por su avanza va avanzando y todo esto es exponencial exacto empieza una Moneva sube exponencialmente le da pena no haber en el futuro de yo que será dentro de cincuenta mucha pena porque soy consciente de que me voy a perder las cosas claras Musa que bueno cutre tanto en el en el mundo de la tecnología hubo como en la cosa de la política de tu es todo aquí El mundo ha cambiado nuestro seguro va a cambiar muy yo puse está enterrado breve no lo diga sino que Escalante ya pero hombre no estar entre el oyente y han acordado oyente

Voz 9 01:52 oyentes disco Ipad que interrumpa el programa dentro de unas horas llegarán los Reyes Magos nos gustaría saber qué sienten de verdad los niños Si seguís escuchando lo averiguar es de momento no quiero desvelar nada continuemos escuchando el programa

Voz 7 02:14 eso sí con un nombre

Voz 8 02:17 no significa a para nada apesta a los podcast que hoy es una pena una pena pero así sino pero están los podcast digo que la gente ha dado ya nadie escuchará a dos por si es esto va a durar siempre

Voz 7 02:31 no hay que vivir un momento porque luego ya es solo no tiene ningún

Voz 5 02:36 ya no tiene sentido esperar ya no sea que que hay que vivirlo ahora no

Voz 8 02:41 no hay que beberlo a Hola que venga pues vivamos ahora empecemos este programa pensando solo

Voz 0295 02:49 mente en el presente

Voz 6 02:56 nuestros teléfonos están abiertos Marco Antonio Aguirre para todos aquellos oyentes que quieran contarnos su vida problema eso tome sus ilusiones

Voz 9 03:05 ante sus angustia que sientes no penséis que me olvidado ya falta muy poco para saber es sienten los niños paciencia y continuamos escuchando el programa

Voz 8 03:18 que era su felicidad su felicidad y su dicha llamada optarán pero mejor

Voz 6 03:26 los felicidad que desdicha no desdicha

Voz 8 03:28 el la en la toalla

Voz 0295 03:32 cualquier cosa que deseen

Voz 6 03:33 los oyentes que sepan que los micrófonos de la Cadena Ser están abiertos desde ahora y hasta las dos de la madrugada es bonito que te digan eso eh sea mucho que alguien te diga oye los teléfonos de mi casa están abiertos desde ahora hasta las dos

Voz 0295 03:47 eso pero eso para agradecerlo

Voz 6 03:50 eso es para agradecerlo es para agradecerlo y no mucho porque no en todas las emisoras abren los

Voz 8 03:55 pero en algunas lo hacen pero a desgana

Voz 6 03:58 esto a desgana

Voz 8 04:00 abrimos tal no lo que queráis pero pero lo hacen querer no quieren oir los para nada lo hacen para rellenar no les costará dinero a los oyentes

Voz 10 04:15 no tener colaboradores implica pagar guineanos colaboradores no es un problema con colaboradores hoy hay que pagarles ahí es un gasto es el tienes que pagar tanto por la Sección a este otro lado pagas tanto por la la otra sección pero sí dice abrimos Tele

Voz 0295 04:29 son gratis empiezan a llamarte rellenan sin pero nosotros lo hacemos interesa ir no por ahorrar dinero mejor

Voz 8 04:38 lo hacemos por amor porque queremos con toda esa como solamente un patio exactamente esta moneda queremos

Voz 10 04:45 nosotros salga a los oyentes de la radio bueno pues podéis empezar a llamar y contáis lo que os de la santísima gana empezamos este primer programa del año dos mil dieciocho

Voz 0295 05:02 y la centralita ya empieza a hervir Koke los teléfonos suenan ya lo más bonito del mundo

Voz 11 05:15 Jesús desde Barakaldo buenas noches buenas noches adelante amiga la escuchamos a cabo porque de acaba de pasar algo extraño a ver que que lo ocurrido

Voz 12 05:28 volver a casa después de haber estado en el pedaleo sin nada cuando llega a mi marido me dice que él también ha estado allí pero que no me ha visto

Voz 11 05:37 es es también ha estado en el pedaleo si bien

Voz 12 05:40 también por eso es raro porque claro el hecho

Voz 11 05:43 muy grande muy precisamente es la primera vez que esta semana pero mala si no es por eso me extraña es que en fin si es que es una cosa que exacto que en cuentas vale

Voz 12 06:01 alguien te encuentras lo por eso escogen cuanto mi hijo no

Voz 11 06:05 te visto extrañó usted

Voz 13 06:07 con un poco abajo no se preocupe que bueno que se imparta nada tampoco

Voz 11 06:14 el nada departamento espartana

Voz 6 06:18 ah bueno pues querida amiga si algún otro oyente está en una situación similar a la de usted sigue Jaume recientemente ha estado en el si iba por el motivo que sea atónito a alguien a quién en principio tenía que haber visto pero lo que nos llame y sobre todo fantástico que se haya datos

Voz 0295 06:37 todo pacta nada a ningún tipo

Voz 9 06:42 verdad que no habéis entendido nada nada tan haga esto es lo que le ocurre a un niño de nueve años cuando oye la radio muchos palabras que utilizamos no forman parte aún de su vocabulario acabáis de sentiros como un libro de nueve años pero retrocedemos en el tiempo una queréis saber qué siente un niño de ocho cuando no hablar tanto el programa y lo haremos gracias a mí

Voz 0295 07:15 venga un beso enorme

Voz 4 07:24 fantástica Marco Antonio esta primera llamada a una mujer que nos llama preocupadísimo porque después de haber estado en el paro

Voz 6 07:31 sí y no haber visto a su marido a su madre y le dice que sí que ha estado bien

Voz 8 07:37 no hay una cosa clarísima más extraño es tomárselo

Voz 6 07:40 eso impartió exactamente ni tomárselo se imparta nalgas que tal vez es lo más complicado el seguramente muchos de nuestros oyentes han estado en situaciones similares no han podido evita

Voz 0295 07:50 portada Mislata canalizarse de algún modo eso nuestra primera llamada ha sido

Voz 6 07:56 muy especial Isi y espero que sea el inicio de una serie de llamadas que giren también entorno al ex traballo

Voz 15 08:09 transmite la radio

Voz 9 08:11 sigamos sintiendo Nos como un niño de ocho años porque dentro muy poco sabremos qué siente un niño de siete de momento un estamos en los ocho años

Voz 15 08:27 para toda España desde la SER

Voz 6 08:39 ah cómo es este oficio verdad Marco Antonio cuando empezábamos a este programa de radio nada nos podía hacer prever que acabaríamos hablando de los Traballo exactamente así es la radio el pedaleo sin se ha llevado a la espartana hagas ida espartana gas al ex Traballo para vamos a D en el tiempo que nos quede de radio a todas aquellas personas que hayan pasado por algo similar

Voz 5 09:07 personas para las que la porque amenaza sea hoy lo esencial

Voz 17 09:13 en A

Voz 9 09:17 si pasamos de los ocho a los siete años el número de palabras que los niños no entienden aumenta vertiginosamente así oye la radio y así de poco la entiende un niño de siete años escuchemos

Voz 17 09:33 ah

Voz 0295 09:36 cierra los ojos

Voz 8 09:41 intenta imaginar un mundo

Voz 5 09:43 en el que todo lo que tenga que ver con el gallo quede literalmente desterrado Un mundo Connelly Straw fasto maravillosamente Pedrero que te envuelve y del que no esperas

Voz 18 09:56 nada malo cierra los ojos e intenta imaginar un Jato con maravillosas nubes Gang has calle jockeys Samar Otis

Voz 11 10:09 el desfalco Ricardo desde Elche Ricardo buenas historias bueno adelante escuchamos querido ya todo

Voz 1959 10:15 bueno yo palco porque machaca bastante bastante preocupado porque yo soy taxista tengo la licencia hace ya unos años usarlo

Voz 11 10:29 cuánto payés salas ya está concluyó ya está sin exceso

Voz 1959 10:36 por suerte de momento es ya está sin yo espero no llegar nunca a casa cumpla pero seguro que no estará que voy tal como están las cosas uno uno nunca

Voz 19 10:47 en qué parte de

Voz 11 10:49 de hecho hace es el taxi

Voz 1959 10:54 el Guaro de algo te puede mi llamada es sobre todo eso que estoy preocupado porque

Voz 11 11:02 normal para cada año para así no suele en eso

Voz 1959 11:12 cabo si alguna otra persona que te pasando por este problema pueden me puede llamar

Voz 11 11:18 qué otro cada otro como otro camino para atrás y no sana gracias un abrazo un abrazo un abrazo enorme

Voz 6 11:34 este hombre taxista que trabaja en la zona de la canalla siente que su para cainismo no tiene para nunca entre todos vamos a recordar el sacarina para ayudarle así es la radio este medio de comunicación que a la Cambridge hasta los teléfonos sumerjan esta noche de radio nuestros oyentes Aronián en sus casas esperando

Voz 8 11:55 turno a unos que era mucho tiempo programa

Voz 6 11:58 Marco Antonio Aguirre estás bien sí sí estoy muy bien Grace

Voz 8 12:00 ya un poco preocupado por por por el amigo taxista sobre de para cocinar en paro nunca es un agradable malo no es agradable para nadie es raro que el pero no saben para casi nada en parón cada no es bueno no es plato del gusto de nadie sobre todo

Voz 0295 12:19 sí sí sí regó con sacarina porque eso a Nouzha la cambia si podemos ayudarle pues les vamos a ayudar entre todos a ver si ayudamos al usar la cambia pues con la ayuda de Dios pero sabrosa excepciones dentro según coja la podamos cuando podamos es algo está misión a partir de ahora hay toda la familia estamos en directo

Voz 21 12:44 le leer

Voz 0295 12:50 lleva Agustín desde fuera Nahla

Voz 6 12:52 agustín buenas noches

Voz 9 12:55 ha llegado el momento de los seis años a partir de ahora escucharemos la radio entendiendo lo poquito que entiende un niño a esa edad seis años sólo seis años seguro que os agobiéis intentaré is entenderán algo a través del contexto pero no lo logra Areces au sentiré is al margen del mundo como se sienten ellos a los seis al seis años Larraz la radio y la real y la realidad son unas unas para que no se más Agustín

Voz 13 13:30 para Castro probables trabajar no nuestro nuestro es más que nada un gran rival al menos arriba yo un rival en años rival no no no no no hubiera vamos a le pasa a la siguiente me casaba con ganas convino sí pues y las galas furtivamente no sé por qué pero como lo diría Azata la la vacuna San

Voz 10 14:03 hoy incas les ata con vacunas Santa desde desde cuando Agustín es una cosa reciente

Voz 13 14:09 por desgracia pone gracias sí

Voz 11 14:12 esta sintamos un daño unas cinco años por sí sí

Voz 13 14:19 el parón KAS intimidas además por los borrones volcado ocultaba en sí

Voz 6 14:24 en tomen tanto me vale

Voz 13 14:27 yo los trabajos que he tenido yo el otro día estaba viendo una película fin Fontàs habló de humor sí al cargo Kaká como como como puede ser fácil ve con lo bien que alguien pueda ayudarte pero lo veo difícil nosotros también lo pide costarnos regusto

Voz 6 14:51 no ruegos no no no remontó

Voz 13 14:53 de paz desde Patras pero no

Voz 11 14:59 oye muy hongo Camilo muy famoso me portugués bueno

Voz 10 15:04 tú vea todos todo al portugués a todos no todos dando no recostar desde para otro los portugués a todos por eso entendemos te vamos a ayudar

Voz 0295 15:12 meter en lugar metamos entre todos querido amigo me está un beso adiós adiós

Voz 9 15:27 cuatro años sólo esto entienden los

Voz 22 15:31 Rita Matos en el cielo con mamá es trufada ya en los coches de Renato por la nube del que single remo tosco en Los Molinos de los enemigos fet usos por los caminos del colegio en pena datos de tu hermano fallan los juguetes en portugués tus del con Yeste numérico Porto gnomos Ömer torsos Renata las maras de tu amigo fallan los caminos de las antro tú vas a jugar Carmen buenas noches

Voz 11 16:05 el inquilino no vale ningún amigo

Voz 12 16:10 dicen gritan pero no Centrica con lo que Froome

Voz 13 16:14 era acaba track aquí no pero hace bastante bien las cosas

Voz 9 16:20 en tres años

Voz 23 16:24 gracias adiós adiós

Voz 0295 16:26 yo yo yo sino una Casino

Voz 6 16:29 sí

Voz 8 16:31 ha sido tela dicen acá pero ha acabado aquí lo lo bonito en lo feo en las cosas que está allí encima o debajo de no pero sí

Voz 19 16:43 dentro no te lo dicen sin te lo dicen sí pero en allí en el en el

Voz 8 16:50 cuarto Aristegi habrá un pleno no hay pero hay no el va el va Baviera y le dice al al hermano Sina o puede que no cae también es

Voz 22 17:05 pero bueno ha con las nene

Voz 8 17:08 tú Paco para nombre hablando lo para siempre son

Voz 0295 17:16 dos años Lines ha para entró la quina para casa Nino para vinos me entró el aquí a mamá

Voz 24 17:26 decidí suma ahora a papá acacia en el coche casi astronómico Athina son a un amigo un Malena Lizzy tú no ganen al cuidado de una Athina asigna Con la entrada a la mina

Voz 8 17:41 el sol ha hecho daño así

Voz 24 17:44 mamá a dice tú papá una que que viene porque si hablo tiene canino patrio anda aroma que es amigo natural Kiss núm acata estable

Voz 25 17:58 con una

Voz 0295 18:02 el Papa entró la Cristina Kamal y caras a Marco Antonio riquísimo amigo Team Joaquín las sino Amparo

Voz 26 18:15 no

Voz 6 18:18 bueno Marco Antonio Aguirre dejamos hacer ese experimento no me imagino

Voz 8 18:24 Collantes que están oyendo la radio que está aceptada escuchando

Voz 6 18:28 no no se entiende pues así es como se sienten los crío los niños exactamente exactamente así es como se sienten los niños a estas edades

Voz 8 18:37 a lo cual cuando cuando tienen las palabras que entiende hace un experimento único de esta manera el el adulto explica el adulto si puede ponerse en el lugar del chiquillo empatizar cuando estoy con mi hijo por ejemplo oyendo la radio que yo no estoy entendiendo entiende unas poquitas cosas en Patty ahí te gusta empatizar los solamente empatito para España España

Voz 6 19:10 España y los chiquillos les unió hoy Marco Antonio tú tú que recuerdas de de cuando eras pequeño de los regalos de Reyes que detallan los reyes

Voz 8 19:17 le voy a pedir a una música ponemos música a contar cuál fue mi regalo de Reyes

Voz 6 19:26 esta sonando ya la música mira

Voz 8 19:29 yo tendré seis seis años y aquella noche muchísimos

Voz 6 19:39 porque Marco Antonio va a contar el regalo de Reyes que más le le le

Voz 8 19:45 venga a unos seis años y la noche Cleries yo no voy a ver si me Klein por el amor de Dios lo que pidió a ver si me en lo que quiera que perdiste porque si lo digo yo buen rato y ojalá ojalá ojalá sigan Carbó que yo me yo la bastante eras yo diría que no me hayan carbón ganó me traen Gabón y me traigan el amor de Dios lo que yo he pidió me desperté pues imagino que a la una de la estrella la cuatro a todas horas yo en el recuerdo las cosas no se desvirtúe tuercen no pero yo creo que me despertaba todas las obras de los mismos nervios del mismo iba iba ya va a la cocina de Ancelotti siempre las cosas a ver si había algo y no había nada me voy a y al día siguiente mi padre me despiertan el balcón Toño despierta el menor entonces yo voy a ya a la cocina inopinada nominado absolutamente nada no viene dijo mi paz le mira mira encima de la mesa Godina encima de la mesa yo era pequeñito no veía lo que había en la mesa me puse puntillas y ahí estaba él era el regalo lo que ahí estaba el regalo que yo diría que queda que el edil el mapa a España

Voz 0295 21:20 sus afluentes cuanto nos regiones pero a ver Marcos

Voz 8 21:23 Antonio fuiste un niño que pidió un mapa de España así sino por qué clase de niño eras por por el amor de Dios ni un niño lo pido un mapa de España un español de bien inmueble español

Voz 27 21:37 en España los deben conseguía no es ya un español que siente dentro de sí el amor a su patria son seis con seis añicos las la las lágrimas rica que yo eché encima ese mapa tú sabes cómo

Voz 8 21:49 va aclarando aquí jugando ya tocando el mapa por las lágrimas que yo de Mis hijos cuando lo veía que al principio era era un mapa plano plano planificó su idea de mil lágrimas conseguí hacer un mapa con con montañas iban cayendo que que mis lágrimas siguieron la montaña de España recibe rogando de las lágrimas das lugar será arrugarse el arrugarse por la alemana se crearon la montaña la cordillera ahí todos los picos de España me estoy emocionado se está emocionando marcó ojalá yo

Voz 27 22:23 mira a tener seis años para tener la ilusión debe recibir

Voz 0295 22:26 un mapa Marco Antonio los Reyes Magos han que han llegado a la Cadena Ser antiguo han llegado ya te han traído esto abre lo unas cartulinas

Voz 8 22:45 pero a si no te gusta te gusta

Voz 28 22:51 a Antoni que te gusta

Voz 8 22:54 eh

Voz 28 22:56 le hemos regalado Marco Antonio

Voz 8 22:59 es una fotografía de de Nica Costa en tamaño póster nunca lo bueno tampoco

Voz 0295 23:07 a Antonio

Voz 29 23:12 en felices Reyes Antonio tú Acosta y por lo tanto no Angry payo

Voz 8 23:28 Antonio qué es lo que más te gusta la música de Nica Costa no Nica Costa las canciones que agosto y España me me me sería muy difícil elegir no en elegir qué es lo que hay una cosa en cuanto hotelito odio en cuanto patria España en cuanto a la canción ligera claro ICO un ex todos Amore digamos que mi vida pivota España pívot indica Costa esa esa ahí hay hay vida entre

Voz 0295 24:00 a la gente

Voz 15 24:04 sí

Voz 6 24:19 bueno el terreno nada nada tenemos que ir despidiéndonos

Voz 8 24:23 en cuenta tu cuál fue Reyes que más te gustó voy a contar mira verano de Reyes lo que más le gustó ya me me llegó ella siendo mayor que yo escribe una carta a los Reyes Magos pidiéndole una cosa que no te lo da igual porque sino se me rompe el relato

Voz 6 24:42 Illa yo me levantaba algunas dos a lastre es no habéis estado no iba al comedor a ver si si si estaban hola no no no no estaba no y ahí el día siguiente me despierto ir voy a ver si lo han traído tampoco estaba tampoco salgo destrozado estimo digo Diego Reyes no me han traído nada no me visto me vengo aquí a la a la radio sin llegar a la radio me encuentro el regalo de Reyes que yo había pedido

Voz 8 25:09 a que tu Marco Antonio

Voz 5 25:11 como fuiste tú como yo pedí un extraordinario compañero de Radio de Reyes me trajeron a Marco Antonio Aguirre que pase lo que pase

Voz 8 25:24 más emocionado hijo de puta te emociona Omar tanto bueno

Voz 5 25:30 sí pero es verdad eh

Voz 8 25:34 bueno va yo recibió a muchos mucho no han pasado toda la ven pero este momento lo compensa todo

Voz 0295 25:54 faltan muy pocas horas

Voz 6 25:56 para que salga el sol y los niños encuentren los regalos de Reyes ojalá muchos mapas de España simbólicamente quiere decir muy buenos regalos deseados muchos Marco Antonio Aguirre es alto en las en los hogares de todos nuestros queridos oyentes

Voz 8 26:11 te pones locutor antiguo

Voz 30 26:13 me pongo como locutor clásico de la lleguen mucho regalos sacar a nuestros amigos oyentes hice cumplan todos los decir

Voz 0295 26:21 Juan Antonio tenemos que despedirnos ahora ya sí

Voz 8 26:24 bueno todo esto el programa me ha gustado muchísimo esto que hemos estado a principio de clave entiende que cosas como salvados de sabemos pues toda la música andina Costa exacto más de lo que te regalaron Nati programa bastante bastante y sobre todo nunca olvidaré dijo lo que más emoción

Voz 6 26:54 no hasta la semana que viene queridos oyentes hasta la semana que viene