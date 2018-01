Javier Limón presenta Original Quartet -(05/02/1989) - Hoy por Hoy

pero bueno ahora mismo no porque o hoy están haciendo un frío están cancelar las clases todos los colegios ha llegado a menos treinta y cinco grados no en Boston pero bueno Boston menos veinticinco hoy en en concreto no lo no lo he hecho en menos lo de echo de menos pero hombre ya ya tengo ganas de estar allí

Carles sí que les hemos colocado como eso es muy bien dicho bueno sí aquí sabes que te presentamos siempre gente que está en ese punto intermedio en el cual ya tiene el nivel artístico y musical máximo pero que están a punto de elegir un proyecto con el que presa darse a las audiencias no y bueno pues también me creo que es buena idea que cuando veamos que que alguno de ellos como la con la película de Asghar Farhadi o como en este caso encuentran un proyecto ya para más más redondo y Thomas más concreto más perfilado pues traerlo pues también me hacía ilusión

Voz 0209

02:42

si te culturas si yo creo que vivimos en yo sí siempre está intentando buscar la la palabra lo dije el otro día no porque claro uno habla de país regañan habla de territorio te regaña nadie cultura quizás claro no Pedro para definir el lugar la palabra lugar me gusta que mismo lógicamente en su origen tenía que ver con claro en el bosque ajá por lo menos lo lo vemos más claro no usando lugar y creo que vivimos el lugar donde tanto lo el fado los portugueses como los gallegos como lo lo lo lo pueblo en euskera como Granada Cataluña todos hemos algo que ver bastante que ver porque hemos estado mil años cociendo algo no va a estar un poquito detrás para encontrar como las ramas del árbol confluyen claro aquí en este proyecto en concreto aprovechando que habían venido por el programa ellos me lo propusieron las las culturas no no grecolatina indio gitana a través de los gitanos árabe y sefardí esas cuatro cultura yo creo que que son las que han nutrido al menos la música en mi opinión de de nuestros pueblos y de nuestro bautizos y de nuestra fiesta en lo que es nuestra música popular no