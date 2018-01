Isidre Esteve explica su nuevo volante, con el que acelera y frena

Voz 0699 00:00 hola Isidre muy buenas tardes

Voz 1 00:02 hola muy buenas tardes qué tal cómo estáis muy bien oye te quiero

Voz 0699 00:05 preguntar cómo son estas horas previas antes de de la prueba Isidre

Voz 1 00:09 bien a sesiones técnicas y administrativas tenemos coche ya en el parque cerrado estuvo a punto para seguir tuvimos tiempo también de cogerlo probar previamente en Perú los ratios y con muchísimas ganas estas dos llevamos mucho tiempo preparando este proyecto si por fin no estamos a poco más gasolina

Voz 0699 00:29 Nos estaba contando Manu lo especial que es que lo hace tan especial como para disputarlo aún siendo casi misión imposible para muchos que estén como tú Isidre

Voz 1 00:38 bien a yo creo que es un deporte con un estilo de vida no oí nosotros pues bueno los afortunados podrán dedicar a esto a verlo muchos años durante durante el tiempo que se hacía en África ahí hacerlo en moto si bien la ahora están Sudamérica podemos correr con coche y es algo que encontramos a faltar cuando no no estamos haciendo bien estamos todos los años a Buscando hemos soportes necesarios para poder repetir una edición más a correr los vacante

Voz 0699 01:12 el año pasado hablamos del cojín inteligente que fue un alivio brutal en en en tu manera de de conducción y de poder sobrellevar un poco mejor mucho mejor el el rally además del cojín inteligente cuanto inteligentes tu coche para poder participar porque yo lo he visto por dentro te digo una cosa el volante por ejemplo parece diseñado por la NASA e Isidre

Voz 1 01:35 sí de hecho el guante muchos atención bueno pues naturalmente debido vivido mi discapacidad puesto dos mandos a los temas el verdor de los frenos a Dante no es un un ante diseñado por porque siempre usan sí que habría que adaptar coches ahí XXXVI capacidades de hecho el único punto que hay diferencias respecto a otros coches y es verdad que ves un coche estos potentes es que tener un manual para trasladar todo esto no pero bien Magí momento que está todo muy automatizados y si es verdad que que cuando ves luego ante los tres trasladable como suele manejar esto alguna vez está kilómetros con con ella usted adapta Si creo que que es igual de rápido que si pudieran entrevistar los pies no para que se entienda al final es como jugar a la Playstation que alguna vez tiene otros mecanismos ha sentido

Voz 0699 02:28 pues ya estaba contándonos Manu cosas sobre el Dakar Manu Franco Manu cuenta en su libro mil cosas sobre ti pero yo quiero que nos cuente estuvo una que no olvidas de tu participación en el Dakar sea la que sea

Voz 2 02:39 bueno no no

Voz 1 02:40 cosas buenas y naturalmente notan buenas no para mí ha hecho que desde los años noventa y ocho a vivir esta carrera pues sobre todo por qué porque me permitió descubrir aplican entonces yo creo que esa es la gran sensación tras un continente que está aquí al lado a que que los desconocemos completamente no va carrera pues tuvimos la fortuna de vivir como este caso más francos esta aquí también pues nos permite descubrir un continente tenemos fascinó yo creo que eso es no que hemos vamos todos los Dakar no y ahora bueno ahora Merkel continuamos persiguiendo mismo no pero sí que es verdad que he cambiado muchísimo en ese sentido

Voz 0699 03:20 oye eh con lesión medular participando en el Dakar cambiando en moto por el coche desarrollando tecnología para lesión medular con el cojín inteligente te das cuenta Isidre de que eres un ejemplo

Voz 1 03:32 lo que os ahí cuenta que me gusta sí pero es verdad que de lo que estoy contento que es que hemos visto pasear no sea un problema para poder competir a ni negar no yo creo que es algo que debemos estar agradecidos de todo el mundo motor sea o claro ejemplo de lo que es el deporte inclusivo las personas con discapacidad discapacidad competimos todas juntas nos enfrentemos todas las nos enfrentamos dos hijos más dificultades ha final estábamos todos de pacificación todos esto desde este punto de vista dos apuntes de nosotros es genial

Voz 0699 04:06 el año pasado que va a este trigésimo cuarto el objetivo ellas estar en el top veinte y sincera

Voz 1 04:11 sí sí sí hemos preparado este proyecto con con con este objetivo no sabemos que naturalmente a en el Dakar ha subido mucho a nivel de competitividad hay muchos pilotos buenísimos con las estructuras oficiales pero creemos que que llevamos un buen coche que que el equipo ha estado motivada ha trabajado bien y pensamos que ha hecho al final la llegamos a Córdoba estamos en ese top ten que se puede ser más clara conciencia para segunda

Voz 0699 04:39 pues recuerdo que esto arranca mañana y que creo que después de la entrevista tenemos claro que hay alguien al que le deseamos a todos que les vaya general Isidre suerte ya por ello vale