Actualidad (05/01) | El heroico viaje de un niño para encontrar a su padre en plena Guerra Civil española

Maite Carranza Maite qué tal buenas tardes

Voz 1 00:02 hola buenas tardes muchas gracias por acompañarnos mucho

Voz 1826 00:05 la gracias por somos de aquí a La Ventana para hablarnos de hemos pensado mira aquí en la literatura en un libro juvenil y ahora unos vas a hablar de eso hasta qué punto es juvenil esta esta hora de Maite Carranza Una bala para el recuerdo hemos creído que hay a través de la literatura también tenemos cuentos infantiles pero desde una óptica diferente de los que después hablaremos la literatura siempre es un buen motivo ahora para charlar para conocer nuevos mundos nuevas aventuras e incluso nos proponen Maite Carranza con esta bala para el recuerdo no sé si es una forma de de explicar a un joven la la Guerra Civil española entre otras muchas cosas Maite pues si antes

Voz 1 00:45 cada agradeceros de en el día este tan importante que todos están pensando en regalos pensar en regalos que son los libros también porque los libros siempre han sido un regalo clásico y parece que se haya olvidado ahora osea invito a todos los reyes magos de este mundo mundial ah también fijarse en que los libros esconden historias maravillosas yo es lo que siempre intento explicarles a los chavales a los jóvenes a los niños en este caso esta novela es para jóvenes desde trece yo digo hasta noventa y nueve años y si quieren los de acciones se animan pues adelante porque fueron los que lo vivieron precisamente eh es una historia emocionante las las historias emocionantes que suceden pues entre en este caso padres e hijos según hijo que busca a su padre no es un tema que no caduca a pesar de que ocurriese en la Guerra Civil con lo cual pues el escenario es un escenario bueno que se puede quedar pálida la ciencia ficción y la fantasía porque lo supera con creces

Voz 1781 01:45 si tú me decía Roberto cuando cuando llegaba que estaba bien acompaña está magníficamente acompañado porque me hicisteis una trampa me comenta este sábado por la noche que venía Maite Carranza entonces dije voy a compra delito provocado no he tenido tiempo de leerlo y ha aprovechado para que me contara algunas cosas y ahí es donde empezabas a preguntarle pregunta es un libro juvenil se llama desvelaba algunas cosas que no va a desvelar de aquí vamos a hacer yo mi mi mi migrantes antes para que sea juvenil tiene que ser el protagonista juvenil lo tiene que ser un lenguaje diferente

Voz 1 02:17 dos cosas yo intento que sean las dos cosas es decir Si el protagonista es joven y se puede identificar con el lector comparte comparte sus inquietudes porque el mundo a los quince dieciséis trece veinte años entiende de forma diferente que un adulto los conflictos que acompañan al adulto ya no son los mismos todos hemos sido jóvenes pero los jóvenes aún no han sido todavía no han llegado a otro tipo de de situaciones yo para que un libro realmente interese tiene que tener como mínimo un personaje que empató dice con con los jóvenes siempre procuro que haya ese personaje este caso es el protagonista de la revuelta

Voz 1781 02:53 no lo decía porque me ha desvelado algunas cosas en las que digo bueno ya hay mucha gente hasta esos noventa y nueve años que también va a descubrir la Guerra Civil no por ejemplo una que no desveló nada que tenga que ver con la historia pues en la guerra civil en el Frente Norte en en Asturias pues acaba antes y por lo tanto por las represiones mayor cosa que sinceramente yo no tenía tan claro

Voz 1826 03:15 bueno para acá acabando la las manos acabar antes la guerra si es que de la guerra no hay que contar ese periodo de la represión que una vez acabada allá por el año XXXVIII punto de partida de esta novela es cuando es más dura más cruenta sin ningún tipo si después no lo tiene pues imagínate en ese momento sin ningún tipo de vigilancia de observación eh vamos a hablar de todo eso vamos a hablar de que tampoco debe estar relacionado novela juvenil con una novela al Mi varada ni mucho menos porque le preguntaba hasta que puntos juvenil porque es una enseñanza dura Le Leo también a Maite que dice escribes eh que te gustaría creer que ningún que nunca ningún niño vivirá de nuevo una guerra pero esté vive la guerra vive las consecuencias

Voz 1826 04:43 podríamos ir precisamente a ese pueblo en que habla esta canción son las cuatro y veinte las tres y veinte en Canarias hoy tomamos café con Rafael Vila Sanjuan y también hemos invitado a Maite Carranza autora de una bala para el recuerdo que esa historia de la que estábamos hablando que pensábamos pues es una muy buena opción porque los reyes se acuerdan también de si tienen presentes de los móviles las tablets etc pero desde luego no se olvidan de de la literatura que mejor que un libro para descubrir nuevos mundos para vivir todo tipo de de aventuras y no sólo eso porque los libros van mucho más allá del entretenimiento es el caso de de este del que les estamos hablando es una novela juvenil sí pero para todas las edades Nos decía ya Maite a partir de los trece años

Voz 6 05:27 una novela que sin embargo aunque sea juvenil aborda uno de los temas más duros y dolorosos de nuestra historia reciente la Guerra Civil

Voz 7 05:42 a pesar de los años transcurridos nunca he olvidado lo que sucedió aquel día era una tarde calurosa de junio de esas de bochorno las moscas pesadillas fumaban insistentemente sobre mi cabeza simetría en las orejas y cosquilleo a mis piernas a mis trece años aún llevaba pantalón corto incluso en invierno en aquellos momentos estaba en el Prado aparentando las vacas de Severiano lloviendo moscas a manotazos Miguelín hoy que me llamaban al levantar la cabeza no reconocía el militar que subía la ladera del monte resoplando un uniforme rayado trae a un brazo en cabestrillo me lleve los dedos a la boca y suelte un silbido para avisar a mi perra Greta pues ya acaso con ella mi lado me sentía más seguro quieta aquí Greta vigila le susurró mirando de reojo al soldado era el año XXXVIII en las montañas palentinas después de tanta guerra nadie se fiaba de nadie pues así arranca no Mayfair

Voz 1 06:45 el inicio siempre son difíciles siempre

Voz 1826 06:47 evita la intención y qué te ha parecido aquí una vez escuchado así porque le hemos preguntado aquí a muchos autores yo qué sé la última vez recuerdo hasta Pérez Reverte sobre la emoción sensación de eh para algunos es la primera vez que toman la máxima distancia que han tomado con lo que ellos han escrito cuando lo escucha

Voz 1 07:05 bien narrado así con música suena suena diferente porque yo me esfuerce mucho en hablar y en pensar como la gente del Norte para mi fue un reto y así escuchado digo pues parece que sí que sí de coger ese esa forma de de ex de expresar ese esa vinculación tan estrecha que hay con el paisaje después esa sensación primera que quería transmitir el miedo el recelo y la desconfianza que es lo que más define la represión una posguerra una posguerra siempre es muy sutil si no hay bombas no hay balazos pero lo que hay es un miedo atroz a la delación desconfianza quién es quién

Voz 1826 07:51 la historia transcurre ahí mil novecientos XXXVIII estamos en el norte de España en Barruelo un pequeño pueblo minero en la Montaña Palentina muy cerca de Cantabria de Asturias antes apuntados Maite esto que parte de una historia real que que te llega como

Voz 1 08:06 pues mencionada a través de mi marido que tenía curiosidad por precisamente el ex del norte y tenía curiosidad por toda la revolución del XXXIV en zonas mineras buscando leyendo le cayó en las manos un libro de Eduardo Pons Prades que recogía pequeñas historias orales acerca de niños republicanos y una de ellas estaba ubicada en Barruelo de Santullán explicada por por el Barbero del pueblo que te luego un nombre tan peculiar

Voz 1826 08:32 claro no todo parece algo como de cuenta de que es el aplica porque cuando te refieres a él en la novela El barbero Napoleón como muchas veces son conocidos también así en pequeños núcleos rurales etcétera por un bote es el nombre del del barbero no

Voz 1 08:51 sí a mí siempre me asombran los nombres del norte suena a mi marido me habla de los nombres de las personas que conoce yo digo alucinante los nombres día los santos del día con con lo cual es muy posible que sí que se llama vérsela León bueno la la cuestión es que esa esa historia me me emocionó primero de palabra explicada por él y luego leí leída es una página penas pero pero es una página conmovedora porque suceden tantas cosas inca AI Blaise que lo que ha dicho en un primer momento que que la fantasía queda pues pálida su lado hay hay muchísimas situaciones que un escritor o un guionista Silas inventa le van a decir que no es posible con lo cual en ese caso la realidad es un asidero muy grande

Voz 1781 09:36 el pizzas escribir este libro estás pensando en contar la guerra a gente que yo creo que esta generación de los que ahora tienen quince a veinticinco años pues que les queda tan lejos tan lejos que a veces no quieren ni oír hablar no decir bueno me vuelven a a lo mejor de mis abuelos o bisabuelos no

Voz 1 09:51 es que han y la ubican los de quince que dices yo es bastante sorprendente porque yo a gol voy haciendo la prueba yo voy muchos institutos y escuelas hacía treinta años y me doy cuenta de que diez años tras diez años tras diez años los últimos diez no saben lo que es la guerra civil porque nunca llegan solos estudian cuarto de eso no se sabe por qué es ese tema al cual no se llega a Hamás porque cae muy lejos y bueno les puedes decir si la guerra civil fue en el siglo XVII y te dicen que sí

Voz 1826 10:19 es decir que no no no es que tenga una idea distorsionada sino que no la saben mi sí

Voz 1 10:23 las saben la desconocen después les pregunta si en casa no habéis hablado no ya nadie habla en casa eso es otra generación la mía mi pues me reprochaban tú no pasaste una guerra con lo cual yo odiaba la guerra porque era el decir y por qué demonios no la vi vi no

Voz 1781 10:38 a mí también me ahorro todo

Voz 1 10:41 los reproches de No tires el pan de acaba de Laso es eso que sí que oímos una generación de posguerra todavía pero pero los chavales de ahora ni sus padres y sus abuelos la mencionan ya han perdido la memoria familiar y eso es un poco triste

Voz 1826 10:59 me preocupa que el objetivo es muy noble el que te marcas pero no sé si llegaste a tener por la dificultada quiero decir por lo que estamos diciendo es contar la la historia llena de aventuras en realidad de un niño que tiene todo el mundo por descubrir que va con su con su perra Greta pero en ese marco en la Guerra Civil no sé si tienes alguna duda sobre si a lo mejor el el marco histórico el peso de la historia al final se va a poder en algún momento dices por aquí no voy a poder tirar o lo tienes claro desde el principio

Voz 1 11:28 lo que es el tono intenté darle una visualización poética eso es lo que me propuse yo acostumbro a tirar por el humor os hoy un poco más adusta pero en este caso ya bastante duro era el el marco el escenario y opté por pobre un lenguaje más poético y una visión sobre todo esa esa visión que tiene el mismo niño Miguel lo sea cómo ve el mundo como lo interpreta a su manera Yesa manera ya en sí misma es tierna es es hermosa porque los niños esa edad si pueden sufrir sí son son a veces de de un realismo usada pueden llegar a incorporar a su vida cosas atroces pero siempre tienen pues espacio para una sonrisa para una inquietud para para comerse un huevo porque les apetece para besar a una chica porque ahí a Colita ahí sombras

Voz 1826 12:22 claro también un filón porque que acaba convirtiéndose en Miguel se enamora guiño

Voz 1 12:28 Hadiza toca el acordeón son elementos que lo hacen humano su perra que le adora esa perrita que le acompaña a todas partes todo es lo lo humaniza y permite ver pues lo que es la vida a pesar de no a pesar de de lo que ocurre alrededor

Voz 1781 12:44 decías Maite que en una noche como hay que recordar que los libros son para regalar y que también son historias que te llenan de mundo no hay precisamente yo lo que quería por lo que te decía antes no lleva a cabo de comprar tu libro entonces pensaría que aquí mis hijos se se se lo de después o antes Sole de ello pero aquí a recomendar especialmente a niños más de diecisiete dieciocho que están en lo que tú dices nunca lo olvida un poquito que tenemos un pasado que aún que nos diferencia muchísimo de lo que está pasando en Siria y en otros países del mundo es un pasado de enfrentamiento y donde todavía hoy nuestra sociedad da vives de aquellos de aquella rencillas políticas en una parte aunque he intentado superarlas en una parte aquí un os recomendamos más

Voz 1 13:27 esa es la pregunta yo yo digo que que los que tienen catorce quince dieciséis Se van a sorprender muchísimo tal vez entre los dieciséis y los diecisiete hay una franja en la cual tal vez hay un cierto es un abismo eso lo detecto también en los jóvenes inglés después inmediatamente en los diecinueve ya sesentena adultos ósea tales saltarse la franja de dieciséis a dieciocho que quizás pretenden ser estupendos

Voz 1826 13:57 eso sí siempre así porque tú llevas treinta años en esto de escribir siempre ha sido así ha ido cambiando un poquito el hábito de lectura

Voz 1 14:04 eh no ha habido habido saltos eh porque antes la adolescencia comenzaba más tarde ahora se inicia antes la pubertad ahora a los doce años ya se declara como como enfermedad generalizada en todas las aulas de los institutos ya antes eso se ponía a precisamente el comienzo de del Bachillerato Unificado del Bud que comenzaba los quince curiosamente se ha adelantado dos años yo digo que por las hormonas del pueblo y por los planes de escolarización que son diferentes pero lo es cierto no es que nuestros jóvenes pierden dos años de infancia iraquí son todavía muy inmaduros para ser realmente unos adolescentes complejos con lo cual hay allá hay un paréntesis demasiado largo a mi entender que cuesta mucho de llenar con lecturas que les apetezca y y si perdiese determinadas actitudes que no les corresponden serían mucho más útiles para otras lecturas algo les conviene

Voz 1826 15:03 porque es cierto que según algunos estudios que vamos conociendo siempre o no sitúan casi sino en la cola casi a la cola de Europa en esto de hábitos de lectura etc siempre dejamos en manos de los técnicos cuando no de los políticos eso de los planes de escolarización etcétera no sé si a vosotros los escritores de verdad que tendríais como tú que has ido detectando tienes un termómetro hecho a lo largo de tu experiencia en estos treinta años si se te ocurre algo que se podría hacer para para que cambiará la tendencia

Voz 1 15:32 pues sí leer por placer y fomentar la lectura por puro placer prohibir determinadas lecturas que lo que hacen bueno prohibir a ver los ripios no se deben prohibir jamás

Voz 1826 15:43 no no obliga a recomendar a los profesores

Voz 1 15:45 leyese la antes y que tuviesen en cuenta qué edad lectora de los chavales que que a los cuales se les recomienda es posible leer ese libro yo oído aberración las verdaderas aberraciones que lo que consiguen es que los chicos se vacunen contra la lectura tiene que ser de al contrario ósea ofrecerles pues multitud de opciones abrirles el apetito por la lectura y hasta Cougar como con los pequeños eso digo siempre siempre funciona una lectura bien hecha en voz alta que hacen los alemanes los alemanes leen en voz alta tal como habéis leído vosotros ese inicio del libro algunos fragmentos y eso hace que que comience a ver curiosidad hacia esa historia aquí en España no tenemos esa costumbre de leer en voz alta a los chicos y chicas parece que solamente los niños y de noche y después cuando ya son mayores nos olvidamos es un hábito hermosísimo bueno pues vamos a vivir

no teníamos ese hábito y ver si este dos mil dieciocho además de físicamente ya nos ha traído un regalo el libro de Maite Carranza Una bala para el recuerdo a ver si también es en el que se hacen realidad muchos deseos de Maite