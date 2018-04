Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 2 00:02 esta estrella nos lleva hacia el Mar Muerto claramente qué es lo que decía exactamente la profecía que nacería el Rey de los judíos el Rey que no se iba a librar y que debiéramos ir adorable está clarísimo o Baltasar esta estrella nos conduce hacia el Mesías lleva de cabeza hasta los dominios del rellenaron Gaspar Baltasar

Voz 3 00:29 llevamos semana escaneando al encuentro del Rey de los judíos los sabéis de sobra si no conseguimos encontrar un lugar donde parar y dormir que nuestros hombres descansen no vamos a llegar imaginad que la estrella se apaga por aquí obraba Aguido todo este camino no se va a pagar porque no es una estrella

Voz 4 00:49 es una revelación

acabamos de dejar atrás la noche de Reyes el día de los Reyes Magos quizá uno de los momentos clave no solamente por la historia vinculada al mundo de la infancia a nuestra propia y diez donde recibíamos regalos sino también por el contexto histórico que rodea al nacimiento de Jesús de Nazaret cuál es el papel de los Reyes Magos en toda esta historia que hay de cierto que hay de verdad o cómo se puede interpretar su papel en los evangelios a estos elementos tan singulares vamos a dedicar el Cronovisor y lo vamos a hacer de una forma muy especial junto con nuestro coronó en alta Javier Sierra pero habrá muchos más temas en estas dos horas de Ser Historia hablaremos por ejemplo de la esfinge de la meseta de Giza monumento que cautiva a cualquier la que se acerque a enfrentarse a ella y contemplar rostro con rostro uno de los misterios más emblemáticos del mundo de los faraones viajaremos a Croacia al yacimiento neandertal de Pina al norte del país descubriremos cómo la geografía humana ha interpretado muchos de los datos que la represión del franquismo ha puesto sobre la mesa otra forma de hacer historia desde el punto de vista muy singular como siempre soy Nacho Ares

Voz 0772 02:44 el Javier Sierra bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 0903 02:47 el hallazgo Nacho Ares

Voz 0772 02:49 enhorabuena por ese premio Planeta te echábamos tantísimo de menos y yo creo que es una fecha muy especial este día de Reyes para poder hablar de uno de los temas que más nos apasiona pero cómo has vivido todos estos meses toda esa vorágine de del Premio Planeta por esa novela fascinante el fuego invisible

Voz 0903 03:07 bueno pues ha sido una temporada muy muy intensa de muchos viajes muchas entrevistas encuentros con compañeros de medios de comunicación alguna era con esa extraña sensación de que quizá dentro de no sé treinta cuarenta cincuenta años quizá cien habrá un Cronovisor de un Nacho Ares del futuro que a lo mejor se le ocurre es reconstruir el Premio Planeta de ese lejano año de dos mil diecisiete nos Rey cree también a nosotros quién sabe

Voz 0772 03:36 muy bien Javier pues como hemos anunciado antes esta en esta ocasión tenemos una crono ficción dedicada a los Reyes Magos a ese viaje en el tiempo a dos mil años atrás si te parece vamos a escucharla un trabajo de nuestra compañera Carmen Socías que ha preparado como hace siempre pues una dramatización con actores que seguramente a todo lo que nos están escuchando ya Javier os va a sorprender

Voz 1594 04:37 en ciertas fechas y ciertas circunstancias la línea entre la leyenda y la verdadera historia se desdibujó o no no es exactamente así más que debes dibujarse baila au salta como un chaval que evita pisar las juntas de las baldosas del suelo o una serpiente para avanzar de frente tiene que siempre el cuerpo hacia los lados cuando esto ocurre con un suceso histórico brumoso es cada persona quién termina eligiendo qué es real y que no los niños específicamente son muy buenos en esta actividad ellos seleccionan con especial cuidado cuando algo es cierto y cuando miles conviene que haya una sola versión de los hechos y la verdad tienen toda la razón en ciertas ocasiones y conciertos casos qué más da lo que sea cierto si eso le va a quitar todo el encanto

Voz 4 05:32 los Reyes Magos de Oriente

Voz 10 05:35 has contado las veces que has mirado al cielo esta semana cinco dos una ninguna Se nota que eres un ciudadano de tu tiempo hace dos mil años el cielo tenía muchas respuestas sabían leerlo podrían llegar a muchas conclusiones era tan importante lo que Sevilla en el cielo que tres astrónomos persas seguramente

Voz 11 05:57 Babilonia decidieron emprender un camino en busca del nuevo Rey de los judíos

Voz 10 06:03 no pararía hasta encontrarlo hace días que han salido de un punto de partida desconocido

Voz 11 06:09 en Oriente eso seguro

Voz 10 06:11 sabemos que las grandes historias tienen muchas interpretaciones Melchor Gaspar Baltasar ponen orden a su ruta en la enigmática noche del desierto de Arabia gran parte de lo que hoy conocemos como continente Europeo estaba dominado por el Imperio Romano Nos encontramos en una época indeterminada entre el año siete dos antes de Cristo no vamos a contaros lo que nos cuenta la Biblia

Voz 11 06:36 a mí lo que creen los astrónomos los historiadores son los teólogos o si vamos a contaros nuestra Historia de los Reyes Magos de Oriente para eso se tiene que hacer de noche debemos encontrarnos en algún lugar indeterminado del desierto de Arabia

Voz 2 06:54 no esta estrella nos lleva hacia el Mar Muerto claramente qué es lo que decía exactamente la profecía que nacería el Rey de los judíos el Rey que nos iba a librar y que debiéramos ir adorable está clarísimo o Baltasar esta estrella nos conduce hacia el Mesías Nos lleva de cabeza hasta los dominios del relleno Gaspar Baltasar

Voz 3 07:22 llevamos semanas cambiándole el Rey de los judíos los sabéis de sobra si no conseguimos encontrar un lugar donde pagar y dormir que nuestros hombres descansen no vamos a llegar imaginad que la estrella se apaga por aquí Bravo Aguido todo este camino no se va a pagar porque no es una estrella

Voz 8 07:42 es una revelación podría serlo

Voz 2 07:47 Najwa ir si fuese un cometa si fuese un nuevo planeta Los Planetas brillan más que las estrellas el brillo es distinto pero no tiene porque habría armas

Voz 0772 08:00 es

Voz 2 08:00 os acordáis de Julio Cesar una estrella resplandeciente apareció en su nacimiento y otra el día de su muerte sin ninguna duda estamos ante la llamada del Mesías después de mil años aparecerá un salvador el Messi será el Rey de los de envuelto en pañales en un pesebre está clarísimo estamos tras los pasos del nuevo mesías por ahora deberíamos intentar leer bien el cielo nos está gritando con consoló Somos astrónomos conocemos bien ciertos fenómenos este es especial no nos dejemos deslumbrar vamos a descartar todas las posibilidades no es un planeta como quienes eh un cometa puede ser una nueva estamos ante un hecho crucial para la humanidad va a haber un antes y un después de esta estrella estamos espero que no nos estemos desviando la ruta correcta

Voz 10 09:00 en realidad la teoría más extendidas que podría haber sido una conjunción de cometas el astrónomo alemán Johannes Kepler habló en mil seiscientos cuatro de la conjunción de Saturno y Júpiter alrededor del año siete antes de Cristo aunque no es la única teoría en mil novecientos sesenta y ocho el articulista Rober sino habló de otra unión la de Júpiter y Venus en el año dos antes de Cristo en ambos casos se hablaba de una luz cegadora hay duradera como la estrella que siguen nuestros tres protagonistas

Voz 2 09:29 llevamos recorridos más de mil kilómetros y la estrella sigue guiando ella nos indica el camino como lo hizo el profeta el nacimiento del Mesías esa es nuestra única certeza pues de monos prisa si es así debemos mostrarle nuestra veneración y oración él no ha venido a salvarnos entonces hemos descartado que se trate de un planeta es la estrella del Messi llamémosle así a partir de ahora lloré hemos por el nuevo Rey de los judíos para que no se apague en nuestra guía lleváis a buen recaudo los regalos no por supuesto Melchor no sabemos cuánto durará el camino pero sí las ganas que tenemos de entregarle nuestros presentes al nuevo mesías yo le traigo en ese cofre por regalos de Reyes al frente de Acebes yo le traigo incienso digno de la divinidad que vamos a conocer qué le llevas tú Melchor pero yo miga porque Rey de los judíos será o no está bien morirá para salvarnos nos dejará la salvación eterna deben quedar pocas horas para que amanezca podemos descansar junto a esas palmeras parece que hemos encontrado una ases no veis como el sol brilla distinto que amanece con otra no debemos estar muy cerca

Voz 3 10:58 señores vamos a darles algo de descanso los camellos

Voz 2 11:05 debemos estar muy cerca los cálculos no me fallan aquello que vemos así debe ser Jerusalén sí podrán

Voz 12 11:15 y todavía les quedaban un par de jornadas seguir debatiendo qué era exactamente lo que les había hecho recorrer casi dos mil kilómetros desde Oriente nada más llegar a Jerusalén preguntaron sin descanso a unos y otros si sabían dónde había nacido el Niño pero no consiguieron respuestas claras lo que sí consiguieron es llegar a oídos de Herodes el Rey sabía que había tres sabios llegados de Oriente en busca del nuevo Rey de los judíos y eso no le hacía ninguna gracia así que los mandó llamar

Voz 14 11:55 adelante caballeros llegado a mis oídos que vienen ustedes desde muy lejos de la lejana persa han atravesado una gran distancia hasta llegar a Judea venimos con la mejor guía que podemos venir

Voz 2 12:08 una estrella indescriptiblemente grandes apareció de entre todas las estrellas y las deslumbró de tal manera que ya no lucían y así subimos que un Rey había nacido en Israel

Voz 14 12:20 están ustedes delante del DRAE lo sabemos en Rey grandes

Voz 2 12:25 pero nosotros venimos en busca de de sillas nuevo Rey de los judíos puede estar tranquilo es una buena noticia para todos

Voz 14 12:33 si así fuera se supone que ha nombrado Rey de los judíos a un recién nacido dentro de mis dominios

Voz 2 12:40 la profecía señora la profecía Zaratustra acuérdese de Julio Cesar del Imperio romano como usted se dice que tanto en su nacimiento como en su muerte apareció una estrella deslumbrante en el cielo que demostraba el nacimiento del nuevo líder

Voz 14 12:59 han venido a Judea darle al Rey una clase de Historia quiénes son ustedes somos magos años va algo sabios señala somos sabios

Voz 10 13:12 el adjetivo mago del griego y significa personas había con conocimientos de ciencias como matemáticas astronomía y astrología

Voz 2 13:21 Somos astrónomos señor hemos vencido a vuelva sigas la estrella que nos ha traído hasta aquí sigue deslumbrante vemos esquirla algunos dice que estamos cerca hemos estado preguntando en Jerusalén nadie ha sabido dar una respuesta que hemos hacer que al lugar que buscamos

Voz 14 13:41 y cuando dicen que apareció esa estrella

Voz 2 13:45 no lo sabemos exactamente nosotros venimos detrás de ella desde hace semanas

Voz 10 13:50 el tiempo y la ruta de los Reyes no se sabe con exactitud lo que sí se sabe es que es muy improbable que el nacimiento fuera el veinticinco de diciembre

Voz 14 14:00 eso no trataremos masacre pero puede haber aparecido antes si significa lo que ustedes creen que significa debemos cerca al nuevo Rey de los judíos siendo así que lo querría ir a abonarle y mostrarle el respeto que se merece

Voz 2 14:15 a eso hemos pedido señor

Voz 14 14:18 como sabrán el sitio exacto al que tienen que llegar

Voz 2 14:21 estamos seguros que la estrella no se llevará eh

Voz 14 14:24 siendo ustedes astrónomos me han dicho antes que eran astrólogos no sí señor siendo ustedes astrónomos no han pensado que a lo mejor se trata de un acontecimiento astronómicos sin más que puede tener otro significado osea es simplemente un fenómeno espontáneo

Voz 2 14:41 eso es lo que pensamos al principio que debía ser un cometa una supernova pero no es así y estábamos convencidos de que es algo mucho más importante el brillo de la estrella es un brillo que no se ha visto nunca

Voz 14 14:57 yo por supuesto que la he visto pero déjenme decirles el trabajo del Rey no es nada fácil no tengo mucho tiempo para pararme a observar los astros como CB que lo han hecho ustedes de todas maneras Goya informar de boya consultarlo con mis fieles colaboradores y si ha nacido Judea el Mesías yo seré el primero en irá adorable

Voz 10 15:20 Herodes consultó a la información que le trajeron los que buscaban al nuevo mesías recuerdan la matanza de niños menores de dos años que ordenó el Rey Herodes por fecha tras la información que acababa de recibir vemos que las intenciones del Rey Herodes fueron firmes por qué no llenas de miedo por perder el trono quizá Herodes se reunió con lo sumo sacerdotes y escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar

Voz 12 15:43 debían hacer el Mesías volvió a citar a los Reyes Magos

Voz 8 15:47 ahora con más desconfianza

Voz 14 15:50 señores parece que la estrella que ustedes siguen puede ser algo más que un fenómeno aislado

Voz 2 15:56 sabe ya dónde ha nacido nuevo rey Baltasar Su Majestad nosotros le agradecemos el interés que nos gustaría emprender nuestro camino cuanto antes estamos cerca verdad

Voz 14 16:09 he consultado con mis más estrechos colaboradores sobre la noticia del nacimiento del Mesías y efectivamente me han corroborado que debían hacer en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta así que están ustedes muy cerca efectivamente

Voz 8 16:24 en eso son menos de diez kilómetros de aquí estamos muy cerca hay que irse rápido vamos a preparar momento los quiere hacer alguna recomendación vamos a hacerlos

Voz 14 16:38 la estrella que ustedes siguen efectivamente les llevaba Belén pero antes tenemos que ser que se trate de nuevo mesías

Voz 8 16:47 no tenemos ninguna duda de eso

Voz 14 16:50 van a ir ustedes primero y les pido que si es verdad que allí ha nacido el Rey de los judíos van a ver

Voz 1 16:55 ver aquí a informarme yo mismo iré a

Voz 14 16:58 pararle es muy importante que ustedes acudan a su llamada y después me informen convenientemente de lo que allí han visto al fin y al cabo si la información que yo les he proporcionado les hubiese sido casi imposible encontrar el lugar exacto

Voz 2 17:13 todavía no lo hemos encontrado Majestad pero sin no se encomienda a esa lesión nosotros la cumpliremos los ponemos en marcha muchas gracias por su ayuda Reyero

Voz 14 17:26 espero noticias cuanto antes mejor así será

Voz 11 17:31 claro que sabían los tres Reyes Magos se encaminaron desde Jerusalén rumbo a venir a al niño adorar al nuevo rey de los judíos nuestros protagonistas no sabían la orden que había dado Herodes con respecto a los niños ni que para Herodes era mayor la amenaza aquí una punta de flecha apuntando al corazón los tres Reyes Magos están a punto de entrar

Voz 16 17:56 libro

Voz 17 18:04 más

Voz 2 18:05 lo ha hecho a estrellas ha quedado que sea para padece que alumbrar aquella casa como una estrecha tranquilos vais a mano todos los regalos se se declaran los tres hombres que se instalen en aquella vamos a hacerlo sino que queda nosotros solos con los camellos levantemos parte no somos los únicos una Barcelona la gente se dirige aquella casa habían llegado pero no se van a encontrar

Voz 10 18:44 el niño en el pesebre como te esperas en este punto de la historia se lo van a encontrar en brazos de su madre María en el interior de una casa humilde adelante por favor pasen

Voz 8 19:00 Pedimos que Oriente nuevo rey de los judíos los en comentamos ahí siempre la estrella guiado nuestro cabido y nos rendimos ante él como nuestro Salvador

Voz 18 19:17 a ti te adoramos

Voz 19 19:21 se llama Jesús Jesús de Nazaret que si efectivamente a los judíos se les designaba por el nombre del padre o por el lugar de nacimiento el Evangelio lo llamaría siempre Jesús de Nazaret no Jesús de Belén pero bueno dejamos abierto ese debate

Voz 8 19:39 le hemos traído unas ofrendas cuesta elaboración reconocimiento Gaspar Baltasar tras él los cofres si vienen desde muy lejos María nos llena de satisfacción poder entregárselos

Voz 1594 19:55 mi esposo José yo misma estamos muy agradecidos les damos las gracias por el largo camino que han recorrido hasta llegar aquí

Voz 8 20:04 el nacimiento del Mesías va a cambiar el rumbo a hacer la Historia no podemos hacer otra cosa que adorar le dijo Dios y nuestro respeto acepte nuestras obtenidas por favor para el Rey de Reyes para el nuevo Rey de los judíos hemos traído este incienso con él éramos a la divinidad que tenemos de lo adoramos y lo la vamos como señor de todo lo existente como señor aquí le ofrecemos mira os arrodillados ante el hombre que tenemos delante el que ha venido para salvarnos con su pica con la suya propia

Voz 1594 20:50 juego Besiktas se lo agradecemos profundamente después de su largo viaje mi es pues si yo les ofrecemos nuestra humilde morada para que descansen antes de su vuelta a Oriente siglo lo protegemos señora

Voz 8 21:04 hemos dejado a nuestros séquito organizó dándolo todo para pasar la noche en aquella cólera en lo que hemos malestar obra vamos a reunirnos con nuestros hombres íbamos a dorada la estrella que nos ha traído hasta aquí mañana por la mañana antes de irnos nos gustaría poder ir expedidos sería para nosotros todo un honor

Voz 20 21:24 por supuesto caballeros pero no

Voz 1594 21:27 les lleven se parte de toda esta comida para ustedes y sus hombres les damos las gracias nuevamente por su visita

Voz 8 21:34 muchas gracias señora el placer ha sido nuestro descanse hasta mañana

Voz 10 21:40 mañana después de adorar al Niño y entregarle las ofrendas nuestros protagonistas se reunieron con los pajes y los hombres que les habían acompañado hasta allí en la colina junto a los pastores pasaron la noche sin poder dejar de mirar a la estrella de Belén que resplandecerá esta noche más que no

Voz 20 22:01 los Reyes Magos pasaron la noche al raso un hecho que nos hace pensar si realmente el niño nació el XXV edición el invierno en belenes Tunde teorías posteriores sitúan el nacimiento cerca de la primavera la elección del veinticinco de diciembre podemos asociarla la mayor fiesta pagana del Imperio Romano que pasó a convertirse en la mayor fiesta cristiana del santo

Voz 3 22:25 el exinspector Melchor Baltasar

Voz 20 22:30 lo importante es que poderse marchar vemos llegar a Jerusalén lo antes posible los espera Reguero yo también

Voz 2 22:40 soñador

Voz 20 22:41 creo que es una revelación no podemos volver a ejercer nuestra palabra proceso de que le daría pues noticias sobre nuestra visita Velez

Voz 3 22:51 podemos corroborar que ha nacido el Mesías lo hemos visto con nuestros propios ojos y eso vamos a hacer

Voz 20 22:58 pero no podemos reunirnos con Herodes el diseño volvíamos a Oriente por otro camino y evitar vamos a Herodes a toda costa el ni un nos enfrentábamos a él nos gustaría saber cómo no podemos pasar porque sugerir mucho menos volver a encontrarlos con Hero

Voz 3 23:16 sí nos persigue

Voz 20 23:18 pero nuestro regreso y decide hacer cualquier cosa hay otros sigue teniendo autoridad en estas tierras no lo olviden nunca un sueño había sido tan clarividente No podemos volver a Jerusalén haznos caso

Voz 3 23:35 si la estrella no se atraído hasta que nuestros sueños

Voz 20 23:39 veladores nos llevaron de regreso sanos Isaac está bien son noticia del nacimiento del Mesías valles van de todas formas me gustaría algo le pasara el niño por nuestra organice vosotras nota de vuelca puede que las cricket los pies casa volvemos con todas las bendiciones

Voz 3 24:01 o con el honor de haber estado delante del Rey de los judíos

Voz 20 24:04 el que ha venido a salvar no debemos tener nuestro camino de regreso

Voz 3 24:11 está bien caliente en ese caso Kundus a despedir

Voz 21 24:17 y así fue con un sueño premonitorio como los tres Reyes Magos volvieron a Oriente desobedeciendo las órdenes del Reyero para ellos el Rey de Reyes su máxima autoridad Jesús Salvador

Voz 11 24:30 era el nuevo mesías hizo única misión

los Reyes Magos de Oriente

Voz 0772 25:20 Javier como siempre decimos eh escuchar esta crono ficciones hacernos viajar en el en el tiempo los actores trámite pues se son eso actores no pero se meten tanto en el papel que muchas veces escuchando como ha sucedido ahora parece que has viajado atrás dos mil años ya dado compartiendo el el origen de una pequeña tradición que con el tiempo con esos veinte siglos ha ido transformando ya ha ido evolucionando hasta nuestros días aquí tengo el el teclado me imagino que fecha es pero vamos eh sorprende mes tengo el que teclado preparado como digo cuál es la señal que tengan que introducir en este ordenador del Cronovisor

Voz 0903 25:57 si nos atenemos a la tradición a garrote porque pueden ocurrir cosas es el seis de enero eh el año cero

Voz 0772 26:39 estás ahí no porque la en la oscuridad y la negritud de esta noche no obvió absolutamente nada no se oye absolutamente nada a donde más traído te lo he

Voz 0903 26:49 mucho le he dicho que esto podría traer sorpresas y la verdad es que este silencio en medio del campo impone estamos en la Palestina de de ese enero de el año cero hace frío hace mucho frío y no sé en pastores que es lo que yo esperaba al menos encontrar por aquí porque con estas heladas a estas horas hay que guarecerse de la intemperie tampoco se ve muchas señales de vida los los pocos fuegos que si ven ahí abajo en esa aldea que que yo creo debe ser Belén están bueno a punto de extinguirse y la gente está dormida hay mucho mucha quietud en este momento

Voz 0772 27:27 el otro día en el especial de Navidad estábamos hablando precisamente de de la controversia no de de donde nació Jesús según los textos del Nuevo Testamento nació en Nazaret todas las referencias hacen referencia precisamente a Jesús de Nazaret y sin embargo la tradición por ese testimonio de uno de los evangelistas dice que nació en en Belén y hemos viajado a Belén a este año uno a este año cero año cero uno porque todavía no se ha completado pero desde luego lo que sospechábamos aquí no hay absolutamente nadie ni hay tampoco restos ni vestigios de que haya sucedido absolutamente nada reseñable en los días anteriores

Voz 0903 28:04 pues mira yo me he traído conmigo una Biblia miras la podemos ojear primer Jack y sobretodo siglos a centramos por ejemplo en lo que nos dice el evangelista Mateo nos encontramos la primera piedra primer obstáculo contra la tradición de esos belenes que montamos en nuestras casas según Mateo Jesús no nace en una cueva o en una gruta nací en una casa rural por lo tanto en lo primero que tenemos que fijarnos es donde hay una casa donde haya activo irás en estos momentos las casas que se abren a nuestro paso según vamos caminando por esta aldea desierta son casas que parecen muy tranquilas

Voz 0772 28:45 Casas muy tranquilas que como digo nadie debe de estar esperando o por lo menos ha sido testigo de de algo que luego la tradición ha ido sumando

Voz 0903 28:54 veces Llodio en exacto tradición que se basa en un texto bastante curioso que es el Evangelio de Santa hago es un texto apócrifo que es escribe un tiempo después de los Evangelios canónicos donde sí que el el evangelista en este caso ese ese Santiago del puerto Evangelio nos habla de la cueva también otra de los textos que he traído conmigo y que quería enseñarte en son por ejemplo los de este Evangelio armenio de la infancia es quizá el texto que más información nos da en fin de lo que hoy consideramos paridad no por ejemplo en ellos nos hablan por primera vez de los regalos de los de los Reyes el Evangelio en medio de la infancia dice por ejemplo una cosa muy curiosa que el viaje de estos magos dura nueve meses que es el tiempo de gestación de la Virgen por lo tanto la estrella aparecería en el firmamento y ahora hablaremos de ella en el momento en el que el Arcángel se aparece a la Virgen y Le anuncia que qué va a ser la madre del hijo de Dios ir y también nos dice que eran tres hermanos que se llaman Mel con Baltasar Gaspar por primera vez aparecen en esos nombres que son bastante controvertidos porque claro en Cronovisor uno tiene que buscar por ejemplo si había algún rey Melchor en aquella época en alguno de los reinos de los alrededores de Palestina y de pues de hurgar mucho y de buscar mucho las pistas son bastante escasas por ejemplo en sí que aparece un rey Gaspar que reinó en el Irán Sudán oriental y en el bajo Indo en ese siglo I su nombre original era vida Partner pero en la lengua armenia eh ahí la conexión con el Evangelio armenio de la infancia el nombre original era gasta par pero ni de Melchor ni de Baltasar hay ninguna referencia cero en la historia

Voz 0772 30:52 todo tradiciones como decíamos ahora Javier Sierra coronó una UTA si te parece vamos a recuperar de nuestra archivo un pequeño fragmento de una dramatización que ya hicimos hace hace años aquí en Ser Historia algunos fragmentos los utilizamos en el especial de Navidad hace hace prácticamente un par de semanas y nos ayuda a recrear un poco como ese la tradición no eso que ha quedado clavado y marcado en el acervo cultural de todos nosotros en la cabeza lo identificamos enseguida con la Navidad con el invierno con las tres figuras de de esos magos de esos sabios procedentes de Oriente vamos a escucharlo Jose

Voz 1 31:27 hay unos hombres que quieren ver quiénes son no esperamos a nadie ayer ya los visitar a nuestros vecinos mi familia Le haré Jose no llegan hasta mañana de quién se trata sed bienvenidos bien hallarlo María conoce mi nombre quién eres de dónde vienes somos Marcos que venimos de las lejanas tierras que parcial de Persia dices efecto hemos cruzado los veinte extranjeros siguiendo una estrella que nos ha traído hasta aquí hasta vuestra casa sólo queremos ver al recién nacido para honrar ley obsequiarles con estos ricos presentes oro incienso y mirra sobre galos para El Mesías José el sueño tenía razón pero cómo puede ser posible otros magos aguardan con impaciencia poder saludar al nuevo mesías

Voz 24 32:24 no no hubo un un un mundo de un lío que ubica

Voz 0772 32:37 esos tres Reyes Magos Melchor Gaspar Baltasar eh de unos regalos de oro incienso y mirra que tienen también su significado y que entran en un poco en realizan un poco en la en las tradiciones oriental desde de la época si nombres los de

Voz 0903 32:52 calles magos in ir regalos que no nos encontramos en los en los Evangelios descritos con el detalle con el que nosotros hoy los celebramos pero fíjate en ese Evangelio armenio de la infancia al que antes hacía alusión que es un texto del siglo VI después de Cristo semen por ejemplo que entre los regalos que entregaron además de este oro incienso y mirra tradicional estaba también un documento un pergamino en el que se había algo importante que debía conocer el recién nacido algo que le afectaba que de alguna manera dicen otras tradiciones posteriores estaban truncado con su árbol genealógico pero ese pergamino nunca se nos explicó en ese Evangelio de la infancia armenio que es lo que contenía exactamente doscientos años más tarde en otro texto también de aquella época en el libro de set el que se conoce como el libro de el set se habla de que en ese documento podía ser un texto de los tiempos de Adán que ese oro incienso y mirra serían tres regalos que vendrían del paraíso terrenal como parte de unos y vamos a decir así unas reliquias unos objetos que Adán en su huida del paraíso en su expulsión del paraíso pudo haber robado escondido en un sitio que se ha convertido también en en una especie de eco evocador de del misterio en un sitio que se libro de se llamaba la caverna de los tesoros

Voz 0772 34:24 en todas las culturas del mundo antiguo siempre aparece un espacio un lugar vinculado al conocimiento la cueva de Platón escuchándote ahora me viene también a la a la cabeza esa imagen que tú ya hemos compartido nuestros viajes a Egipto en el templo de zoom en donde eh este templo de identificado con el hijo de Isis y Osiris tiene un Mami si un templo llamado del nacimiento Manises el el nombre que con el que bautizó este lugar nunca mejor dicho sean León en el siglo XIX en su primera expedición Egipto creo que fue en mil ochocientos veintiocho en uno de los relieves aparece una serie de portadores de ofrendas para el el niño Horus recién nacido que curiosamente luego es ser identificado en la Edad Media con la con el propio Jesús bueno pues bien esos cuatro individuos traen oro incienso y mirra y un extraño libro un libro que podría estar identificado con con esta tradición de de la Evangelio armenio de del siglo VI que que nadie ha sabido identificar una vez más vemos cómo la tradición cristiana los primeros cristianos en el siglo primeros cuando III de nuestra era van construyendo eh el el acervo cultural esa base ese poso de conocimiento de tradición a partir de elementos procedentes de culturas mucho más antiguo

Voz 0903 35:44 sin duda además hay otro detalle muy curioso y es que el número de los Reyes Magos varía mucho no en las primeras representaciones estamos hablando el siglo III más o menos de nuestra era aparecen dos reyes en el siglo IV son cuatro hay representaciones incluso de una pequeña comitiva en el renace cimiento no hay rastro de un Rey negro hasta el siglo XV es como si la imagen de estos misteriosos Reyes se fuera adaptando poco a poco a medida que van pasando los siglos Iván digamos Corporate dándose bueno se corporil tanto nato bares que finalmente en Milán en la Milán del Renacimiento en ley esa creo que no está demasiado lejos del convento de Santamaría donde está la última cena de Leonardo se custodiaban los huesos de los Reyes Magos Isidro hoy al quién visita a esa iglesia de San Giorgio se va a encontrar dentro del templo una capilla en forma de casita de piedra donde o sea inscrito sobre el tejado de la capilla en bajorrelieve la estrella de Belén se indica que ahí estaban enterrados los reyes no Reyes que después se trasladarían a Colonia en Alemania en tiempos de Barbarroja y que hoy se veneran los huesos de los Reyes Magos se veneran y algunos mal Vicente es llegan incluso a decir que junto a los restos de los huesos de los Reyes Magos también están los de los camellos pero esto es un detalle que no ha podido comprobarse porque ya sabes tú que tradición e investigación antropólogo Zika suelen ir bastante reñidas

Voz 0772 37:19 en cualquier caso es una tradición para mí hermosísima hay que queda son poco con con ese poso hablabas ahora de ese siglo XV de la aparición del primer rey negro vamos a escuchar un corte que tenemos preparado de un buen amigo de este programa el es Francisco José Gómez es experto en Historia del Christie el mismo lo hemos tenido en varias ocasiones hace quince días también hablándonos de la historia de la Navidad y esto es lo que nos contaba hace varias temporadas precisamente sobre lo que estabas hablando ahora Javier eh la primera aparición de un rey negro como la iconografía del Renacimiento pues interpreta un poco a la tradición cristiana en relación a los reyes

Voz 26 37:56 bueno el rey Negro empieza a parecer un siglo XV como dice Si que efectivamente ha habido modificación con respecto al aspecto físico el rey negro en definitiva Baltasar es parte de la misma idea la conversión de rey blanco Baltasar en un rey negro parte de la misma idea fundamental de la que hablan los teólogos en en en los Evangelios

Voz 0903 38:15 yo no si los tres Reyes Magos tienen que Simon

Voz 26 38:17 izar las razas el mundo que se conocían en aquel momento y que tiene delante Jesús y les reconocen como mesías universal no sólo como mesías de los judíos en el siglo XV cuando de Europa ha terminado prácticamente los dos primeros países Portugal y España ha terminado su reconquista lanzan al conocimiento de África entonces al entrar en contacto con la raza negra es cuando se quiere trasladar pastoral mente la idea de que efectiva la mente Jesús también es el Mesías para los africanos y entonces comienza la conversión de El rey Baltasar en una figura en una imagen de de raza negra y así es como parece por ejemplo el famoso tríptico de Covarrubias en el que por vez primera una de las primeras veces dentro del arte hispánico de la época tardo tardo gótico del siglo XV aparece un rey Baltasar de color negro pero efectivamente como decías los tres Reyes simbolizan las tres edades de los hombres Melchor es anciano Gaspar es un hombre adulto y Baltasar es un hombre joven idea misma manera simbolizan que no sólo todas las razas se inclinan ante el Mesias sino que cualquier edad es buena para inclinarse delante del mes

Voz 0903 40:03 a mí pero no en tanto que

Voz 0772 40:06 yo yo también en en en tanto que of Mishima

Voz 0903 40:08 Tica objeto volador no identificado no yo no sé si era una nave extraterrestre o no es cierto que el puerto de Evangelio de Santiago el el más explícito en en estos menesteres habla de que cuando la estrella de Belén señala los magos el lugar de nacimiento del Mesías todo a su alrededor se paraliza hay una descripción que es muy muy alienígena los pájaros se detienen en vuelo las ovejas se detienen también en su caminar todos se inunda de un resplandor extraño bueno ahí tendríamos un un asunto que casi podría recrearse en una película de Spielberg pero más allá de eso es verdad que se han barajado todo tipo de hipótesis y una que tuvo fiebre ta cierto predicamento cierta prensa en los años ochenta en en el entorno de mil novecientos ocho setenta y seis que fue el último paso del cometa Halley cerca de nosotros fue precisamente que se trataba de de este cuerpo celeste no cometa con una larga cola que es también como tradicionalmente representamos al estrella de Belén en nuestros belenes eh que es bueno hubiera aparecido hubiera hecho su aparte en ese entorno pero claro para eso hay que mover la ficha del nacimiento de Jesús hay que desplazar lo varios años antes de Cristo igual que varios años antes de Cristo siete en concreto habría que mover esa fecha habría que desplazar la si nos quedamos con la hipótesis de Kepler Johannes Kepler eh se preocupó de de esta descripción que aparecen los Evangelios is sugirió que en el año siete antes de Cristo Se produjo un alineamiento muy particular de Júpiter Saturno en el signo de piscina que coincidiría con el reinado de Herodes y que explicaría las

Voz 1014 41:50 súbita irrupción de una luminaria extraordinaria

Voz 0903 41:52 área sobre los cielos de Oriente Próximo y también otros han especulado con que pudiera tratarse de una supernova y una de las últimas hipótesis es la de un astrónomo de la Universidad de Iowa que hace unos años en dos mil nueve propuso que la estrella que brilló hace dos mil años podía ser una conjunción planetaria pero no de Júpiter y Saturno como dijo Kepler sino de Júpiter Venus en fin como ves según donde se ponga la lupa así se obtiene un resultado en este asunto

Voz 0772 42:27 fíjate que has estado hablando de de estrellas estaba hablando de en cualquier caso de ciencia de ciencia de astrología en la antigüedad porque precisamente uno de los aspectos con los que ha sido han sido vinculados los Reyes Magos es el conocimiento con con esa sabiduría más que Reyes hay otros otras fuentes coetáneas eso en evangelios apócrifos posteriores que no hablan tanto de reyes sino que hablan de sabios de esos astrónomos

Voz 0903 42:52 que conocían perfectamente la ubicación de las esto

Voz 0772 42:54 de ellas en el cielo Ike siguiendo una de ellas pues ellos interpretaron pues como una señal de esa profecía que el Antiguo Testamento habían marcado con la como la la señal de la de la llegada de el día nuevo mesías en cualquier caso esos tres individuos esos tres protagonistas de esta historia a los que estamos dedicando este Cronovisor contiguo Javier Sierra eran magos por lo menos así ha quedado en la tradición un elemento que también sea vinculado a la a la figura del propio Jesús de Nazaret no decimos Jesús deben fíjense fijaos decimos Jesús de Nazaret así se menciona en el Nuevo Testamento los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan hace en unas temporadas también hablando un poco de de la controversia que gira un poco a la vida privada de de Jesús ya ese viaje a Egipto recuerdo que reproducimos un pequeño reportaje que dura un par de minutos sobre la interpretación que se hizo de un cuenco de barro que apareció en las costas de Alejandría tú te acordarás Javier que lo descubrió Fran Gaudio hablando de Jesús el mago vamos a recordarlo en vamos a recuperarlo de nuestro archivo que no

Voz 27 44:03 permite avanzar un poco más en el conocimiento de estas Figo

Voz 0772 44:06 horas tan carismáticas Ita

Voz 27 44:09 bonistas estos días de fiesta hubo o no

Voz 1280 44:13 Cristo el Mago así podemos leer en la inscripción en griego dejada sobre una vasija descubierta por el arqueólogo y submarinista francés Franco dio el sensacional hallazgo se realizó no lejos de la costa de Alejandría en dos mil ocho los investigadores han fechado la vasija por su tipología y trabajo en el siglo I antes de nuestra era sin embargo el grafito que posee grabado en su superficie y lo más importante el estrato arqueológico en el que ha aparecido son del siglo I de nuestra era si el texto hace realmente alusión al Nazareno se convertiría en la mención histórica a Jesús más Antic

Voz 10 44:54 no descubierta hasta ahora escucho

Voz 1280 44:57 vamos al descubridor Frank Gaudio

Voz 28 45:00 también se nipón dijo la se de una pintura que se llama el veintiocho una sí que está datada en el fue esto o de Alejandre y a genios defectos reales sí se encontró ante una excavación arqueológica la estrato de es Mika es de primer ciclo después existo

Voz 1280 45:32 estudió es reacio a aceptar la idea de que el grafito haga referencia a Jesús el único dato en el que todos los expertos están de acuerdo es que se trata de un vaso empleado en rituales de adivinación algo totalmente extraordinario son muy pocos los vasos de este tipo que han llegado hasta nosotros el submarinista francés habla en concreto de adivinación por medio del aceite la vasija se llenaba de agua depositando luego unas gotas de aceite

Voz 0772 46:14 como decía antes Javier el mundo de la magia la ciencia la astronomía la astrología son disciplinas que hoy están en el siglo XXI absolutamente eh separadas unas de otras pero que hace dos mil años tres mil años iban de la mano

Voz 0903 46:28 duda pero además hay otro detalle muy particular en la Biblia ese cita con benevolencia la presencia de estos magos no habla de Reyes Magos habla de magos sería lo que no nos vamos a encontrar si nos acercamos a los Evangelios canónicos en mientras que en el resto de la Biblia a los magos son enemigos a batir son los los que heredan las tradiciones la función sobrenatural pagana que está en contra de este nuevo paradigma que es el que se tiene intención de implantar con la aparición de Jesús de Nazaret en la historia pues bien quizás sería interesante considerar que mago es una palabra que Timo lógicamente deriva del persa del de un término que es el término Mou Mou es astrónomo Se refiere a aquellos que siguen el curso de las estrellas por lo tanto quizá los cronistas al referirse amagos estaban refiriéndose etimológico mente a aquellos que vigilan el firmamento que descubren si hay una nueva estrella un movimiento en el cielo interesante son los astrónomos en tampoco hay que descartar que esos magos que vienen de Oriente y pudieran hacerlo de caldea de de la zona de caldea y que es el lugar de los mejores magos y astrólogos del Mundo Antiguo toda la magia astrología Kika y astronómica de aquel tiempo era una una magia que entró en troncada con Mesopotamia por lo tanto si unimos sutilmente esos hilos quizá nos estamos enfrentando a la propia solución del enigma los magos eran astrónomos astrónomos errantes que seguían fenómenos celestes que terminaron llegando a esta aldea donde ocurrió ese acontecimiento que estamos explorando esta noche

Voz 0772 48:18 y que seguramente les sobrecogió y les sorprendió como nos ha sorprendido a todos eh siglos después al leer el relato de esos coetáneos que vivieron aquellos momentos en cualquier caso el elemento de astrología de magia de sabiduría siempre vinculado al mundo de los persas ha sido algo que que ha caracterizado un poco esa búsqueda de un bono pues de de cierta lógica de cierto raciocinio de cierta historicidad en el mundo de los Reyes Magos que decir que que venían de Persia

Voz 0903 48:50 sí bueno es que en Persia quizá también está una de las claves de todo este embrollo no hay un autor Sirio que se llama Teodoro bar con hay que es un personaje que vivió en el siglo VIII es decir cuando se están generando muchos de estos textos apócrifos que hablan de de los magos que recoge profecías de Zara tus otra en las que según este autor se profetizó la llegada de un gran Rey que ha de venir al mundo y citó textualmente decía que ese concebía en el vientre de una virgen y que habría gentes que se opondrían a su nacimiento e intentarían matarlos sin conseguirlo este barco en del siglo VIII y dirá también que ya de adulto ese sería un personaje al que emprendería ni matarían en un madero dice literalmente surgirá de mi familia de mi linaje bueno los magos son de Persia escucharon esa profecía y en algún momento que atribuye con haya Zaratustra probablemente de manera un poco en fin intencionada podrían en fin podrían encarnar esa la tradición minas podrían dar la clave de por qué estaban ahí porque no sólo sellaron una estrella seguían también según barco Night

Voz 30 49:59 a una profecía tal vez venerables él solo no es muy grata vuestra visita pero no sorprende no haber sido advertido te vuestra llegada para un raro según vuestros merecimientos viajábamos sólo de noche no te extrañe que tu servidor no se hayan percatado de nuestra presencia porque de día podemos ser invisibles a los ojos humanas sabemos de vuestra ciencia cualquiera que sea la razón de nuestro viaje sois bienvenidos ante todo te rogamos aceptar estos humildes presentes vuestra presencia es ya un regalo para nosotros tenemos nuestra gratitud pero ha manifestado el motivo de vuestro viaje hemos venido a adorar al Rey de reyes como entonces no habéis dirigido vuestros pasos a Roma para adorar al divino Augusto nuestro emperador este es es esperado el Hijo de Dios el Mesías que reinará sobre todo los reyes y todas las donde se encuentra decirme para ir yo también a ahora siguiendo la estrella hemos perdido pero aún no termina nuestra búsqueda descansar pues si aceptar nuestra hospitalidad con la súplica de que a vuestro regreso paséis a decirnos si ha tenido fruto vuestro vía

Voz 0772 51:35 ante la película Jesús el Niño Dios una producción mexicana dirigida por Miguel Zacarías en el año bueno estrenada en el año mil novecientos setenta y uno Se grabó poquito antes en el año sesenta y nueve en el año setenta y que enmarca perfectamente lo que estamos intentando reconstruir estos minutos en estos minutos de Cronovisor de la de la tradición más histórica de los de los Reyes Magos hay incluso que quién estará pensando el lo hemos discutido en muchísimas ocasiones con grandes bibliotecas y grandes especialistas en la figura de Jesús de Nazaret como Antonio Piñero o Javier Alonso qué buenos amigos y colaboradores de este de este programa si realmente estamos partiendo siempre de una idea errónea de si existió Jesús o no yo creo que sí como decía Antonio Antonio Piñero alguno de Antonio Piñero catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid uno de los máximos expertos en historia este mismo primitivo que no se comprendería la evolución del pensamiento occidental si realmente no hubiera un poso de sólido de de verdad que fuera mayor o que tuviera mayor o menor importancia eso no vamos a discutir pero que la figura como tal de Jesús existió yo creo que es eh ahora es algo que ahora nadie nadie puede dudar y prueba de ello es toda esa retahíla de de de elementos culturales que han trascendido hasta nuestros días pues Veinte siglos después entre ellos los Reyes Magos Juanito incluso los

Voz 0903 53:03 enemigos de los primeros cristianos nunca pusieron tampoco en duda la historicidad de Jesús que hubiera sido un argumento demoledor y que hubiera hecho muchísimo daño a esa secta por la que nadie daba dos tercios en la época del Imperio romano y que sin embargo se expandió rapidísimamente por todo el imperio a partir del siglo III sobre todo con la irrupción en la historia de Constantino

Voz 0772 53:27 fíjate Javier esa controversia que existe ahora con la figura de Papá Noel de Santa clavos de de los Reyes Magos en los Reyes Magos parecen algo más más propio sobre toda la cultura española que tiene más eh apego a este tipo de de de hechos pero en cualquier caso es un elemento más que bueno un perfil más D S de ese prisma que rodea un poco la la figura de Jesús de Nazaret decir una figura que ha cautivado a millones de personas desde hace dos mil años hasta hasta la actualidad

Voz 0903 53:59 bueno lo que hay que distinguir siempre en un viaje como este a los orígenes de un hecho real eso es hasta qué punto la historia soporta o es capaz de aguantar digamos un relato de esta naturaleza es verdad como decías que en el caso de Jesús de Nazaret hay muchos elementos que sí permiten en fin sostener su historicidad aunque también es cierto que Jesús de Nazaret a menos protagonista en el siglo I de sus hechos de lo que sería después el relato de esos hechos a partir de los cien ciento cincuenta años posteriores al momento en el que el hábito eso explica que hoy por ejemplo Yahya ya me voy después de acabar este Cronovisor que hoy por ejemplo en la ciudad de Colonia que hemos mencionado antes y o sea utilizada por algunos historiadores como el elemento demostrativo de que de alguna manera unos personajes como los Reyes Magos existen colonia en Alemania es una ciudad que tiene tres coronas en su escudo son las tres coronas de los Reyes Magos también en la en la catedral se enviaron algunos de estos restos de los Reyes Magos restos humanos ciertamente humanos en mil novecientos tres a Milán para restituir ese saqueo que se hizo en pleno Renacimiento y hay un testimonio muy curioso histórico muy llamativo de uno de los grandes viajeros de la Historia que tuvo ocasión de ver las reliquias de estos Reyes Magos a que las describió con bastante detalle ese personaje histórico del que no hay duda indubitada es Marco Polo en el siglo XIII y contempla esos restos dice de ellos que los cuerpos todavía están enteros cuando los ve tienen cabellos y barba como cuando vivían

Voz 1 55:50 a envió marcó cono