SER Aventureros: 800 años del Monasterio de Piedra: la gran joya gótica aragonesa (06/01/2017)

Voz 1025 00:49 qué tal aventureros bien medidos a ser aventurero el primer programa del dos mil dieciocho feliz año a todos los que no se estoy sintonizado a estas horas gracias por hacerlo a través de la Cadena Ser en la Península y en Canarias a través de la doce sesenta de Radio Caracol en la costa este de los EEUU ahí Nos escucháis por la tarde noche así que un abrazo muy fuerte también a todos los amigos de la costa este de los Estados Unidos el equipo médico al completo hoy generando programa desde Benasque desde Madrid pero estaremos también en en los Andes en algún momento iremos la serie piedra estoy hablando de memoria osea que en doce cómo voy a salir de ésta pero tengo Madrid a los Reyes Magos Melchor Gaspar Baltasar que quién es quién no lo sé qué tal estás Ángel Colina muy buenos días buenos días pues muy bien yo sé que yo yo sé quién es el negro eh porque me ducho con los dos de los tres quién es el mejor voy a mi derecha tanques estamos en el en el día de Reyes por favor no me ley se ha mirado dicha

Voz 0258 01:51 a a Melchor a Melchor José unanimidad sabemos quién es el camello hola Etxebarri acabo

Voz 1055 02:01 sangre muy bien muy desde el dos mil dieciocho gran engaño después de un año va a ser una edad sí hombre de todos los años que que tienen Rey Macias

Voz 1094 02:10 cinco años que no tenemos un año con rima

Voz 1055 02:12 por lo segundo

Voz 1025 02:15 a todos los años con rimas son un buen año

Voz 1055 02:17 sí porque algo porque porque siempre tuvo ojalá rima deberán siempre te hago te va a pasar

Voz 0258 02:23 yo no yo esto no lo que pasa en el dos mil trece que esto fue un buen año fue el daño de la burbuja

Voz 1025 02:31 no pero que el Omid 3D tiene rima pero sí tiene Reed la tiene Rivera chunga este año la rima es bonita no muy bonita la vamos a hacer pero está muy bien bueno bienvenidos a ser aventurero por cierto José Luis primer libro del año que vas recomendar au nota eh

Voz 1055 02:48 es un libro muy bueno para al año con optimismo con ganas de hacer bien las cosas en un libro de monte

Voz 6 02:54 España pero bueno pues sólo el titular

Voz 1025 02:56 que luego desarrollaremos el tema

Voz 1094 02:59 la montaña y la vida muy bien la montaña

Voz 1025 03:01 ávida Ése será el libro que vamos a recomendar en los instantes tú en tu sección eh sólo el titular también no por donde no nos lleva a la India a la Indias pero hay que recordar que tú secciones un poco tremenda no duda

Voz 1094 03:16 asesinos viajeros Rodríguez y todo su equipo a un acuerdo el año pasado nos dejaban hablar mal no solamente el titular

Voz 1025 03:22 no hombre Chaves para para empezar a a ponerle hemos al programa cada Cardin gira al programa en el dos mil dieciocho les estamos dando un giro positivo que la gente se sienta mucho más integrada y que no pierda hilo durante los cincuenta y dos minutos de programa aunque eso sí ya me lo decían en casa de pequeño estuviera a punto de echarme por por feo y luego ya luego volví estropeadas bueno Ángel tu parte por donde viene

Voz 0258 03:48 yo estoy leyendo un libro que también te te voy a recomendar que me está encantando lo lo cuento y luego luego en cuanto al

Voz 7 03:56 los mil dieciocho miedo me da porque todos los temas que están saliendo en los medios últimamente le da tanta importancia miedo me da esto

Voz 1025 04:02 no pero hay un tema que no era tan de importancia y que sin embargo eslabón ve que el otro día me mandase unos tipos que van a intentar hacer la invernal en el K2 junto a un polaco creo que era que ya había hecho fue el primero en hacer el víveres en invierno en en los ochenta verdad esa es la historia

Voz 0258 04:20 el polaco el polaco sí bueno total

Voz 1025 04:22 para resolver estas historias Si ya que estoy en su casa pero él no está y que llamaba Carlos Barral pues hola Barrabés qué tal estás buenos días feliz año feliz día buenos días igualmente voy bien muy buen año este año lo hemos hecho muy bien con Carlos Barrabés porque cuando él estaba estaba ahí cuando yo estoy en Benasque él no está

Voz 0322 04:41 ha sido un ejemplo de coordinación

Voz 0258 04:44 la mala mala lengua aquí en el programa Le llaman

Voz 1025 04:47 el escapista judío

Voz 0322 04:50 ha sido ha sido un error digamos consolidado con el tiempo esto es estás perdiendo

Voz 0258 04:56 hasta aquí

Voz 0322 04:57 hemos hecho todo lo posible pues no coincidir pues lo que de ir por cierto hay

Voz 1025 05:02 que comentar al aire luego si queréis se lo preguntamos pero me he quedado impresionado por el el regalo que le llegaba Barrabés vía víspera de Navidad le mandó un artículo de maquis en el país diciendo que había crisis Ibarra dijo es que la las izquierdas no está entendiendo nada verdad señor Barral

Voz 0322 05:21 es lo que dije es que que es un momento devolución ahora que hay que ir más sea evidentemente sí que hay crisis y eso es un cierto pero pero la visión para mí es otra pero bueno creo que hay un gran camino la izquierda ahora mismo

Voz 1025 05:36 venga hasta aquí está parte política volvemos a ser aventureros a lo que nos interesa oye me manda un artículo tú luego habló hace carros pero sólo te vamos a hacer en la pregunta quién me manda un artículo espectacular Ángel Colina sobre el intento que va a nacer unos tíos de en pleno invierno delicados que ya nos parece no sólo rizar el rizo sino porque vimos que tenía en temperaturas medias de entre veinte y treinta bajo cero y como escalas como como como porque hay un trozo del K2 que la última parte no no no vale caminar que hay que escalar

Voz 0322 06:10 pues evidentemente este es el gran problema yo creo que esto Ángel Colina siempre me interesa mucho toda esta parte de los hecho miles de invierno hay que aclarar una cosa que es un ochomil en invierno este es el problema no entonces ha habido gente que ha hecho ochomiles en invierno pero los ha hecho antes del veintiuno de diciembre no entonces si lo haces antes del veintiuno de diciembre mucha gente dice que no selección bien en invierno pero sí también comienza es la expedición antes del veintiuno de diciembre entonces hay mucha gente que también dice que no es un ochomil el invierno

Voz 1025 06:42 que en realidad me estás volviendo loco ahora pero entonces claro si tu

Voz 0322 06:46 de hecho ha comenzado la expedición más allá del veintiuno de diciembre

Voz 1025 06:50 si las terminado antes del quince de marzo se

Voz 0322 06:53 entonces todo el mundo dice que es un ochomil el invierno y este es el tema que hay poca gente que haya hecho cima en esta época entre ellos están pues lo polacos que son los que toda la vida han hecho picos de ocho mil metros porque es como su especialidad y en esta línea hay muchísimo camino porque realidad en realidad muchas de los ocho mil han hecho con oxígeno o sea que hay la posibilidad de los sin oxígeno por lo menos por ejemplo Alex Txikon

Voz 1025 07:19 está en el Everett intentando hacerlo ningún

Voz 0322 07:21 yerno en invierno completo como hemos dicho en estas épocas ir sin oxígeno no ya lo he intentado varias veces

Voz 1025 07:28 ya ya ahora el K2 es

Voz 0322 07:31 en una montaña que nos ha escalado ni a mí ni tan siquiera con oxígeno en invierno no esto es que se supone que quieren hacerlo sin oxígeno sí sí pero no lo tiene cualquier pues sí

Voz 7 07:44 pero no hay otra parte perdóname hay una parte que que creo haber leído oído quiénes no

Voz 1025 07:49 la la fuga o que claro que hay una parte excavada pura y el problema es que con los guantes que llevas para el frío con eso no puede escalar

Voz 0322 07:57 claro este es el tema por un lado hay hay mucha gente que dice que falta material para hacer los ochomiles en invierno de dificultad no por otro lado lo que mucha gente dice que también falta técnica no de cómo se trabaja con ese frío con alimentación con pero en definitiva eh que todo el mundo está de acuerdo es que como no tengan una ventana de buen tiempo no suben

Voz 1025 08:17 este es buen tiempo que hablamos de

Voz 0258 08:20 claro en esa fecha rectifico

Voz 1025 08:22 treinta si oye estaba leyendo que

Voz 0322 08:25 de media Europa para arriba las temperaturas que está haciendo en este invierno en España lo consideran primavera pues pues básicamente sexo no sea el invierno de del K2 a partir de de los ocho mil metros es una auténtica salvajada una locura así que en realidad la probabilidad de que lo hagan es es muy baja eh porque tienen que tener pues se tienen que dar muchísimas cosas a pesar de que esta gente pues digamos que tiene mucha experiencia y saben a lo que se van a enfrentar que esos muy importante pero en realidad el problema de dos sean invierno en verano o cuando sea es que es una montaña increíblemente técnica con unos niveles de dificultad extremos en altura es decir a partir cuanto más alto va más difíciles por decir un signo

Voz 1025 09:11 oye carros la gran montaña claro pero de enganchando lo que nos decía esto en programas anteriores que lo hemos hablado aquí que siempre íbamos a más que siempre si va al reto al claro llega un momento que dice bueno si estos tíos me voy a poner en el mejor de los casos estos tíos son capaz de hacer en invierno el K2 bueno ya la próxima es hacerlo en que en pantalón corto hoy en mangas de camisa en invierno Caro o co co cuál es el el el próximo reto sea ya no bueno pero habrá otros intentarán lo mismo habrá otra gente otros montañeros que intentarán ya pero no sabe lo lo ha hecho uno es eso ya está el primero que subió al Everest lo han subido también que eso hay ahora incluso que dote a Carlos es que él dice

Voz 7 09:55 lo cual sea lo van a intentar o o tan siquiera no lo vamos

Voz 1025 09:59 sí sí sí sí que sí

Voz 0322 10:01 los polacos lo intentan seguro es gente muy dura también los checos son son gente toda esa zona de ahí que tienen los lo está otras son gente increíblemente dura ésta de están muy acostumbrados al frío y he tenido la suerte de verlos mucho en el Pirineo IS alucinante lo que son capaces de hacer casi sin material y ahora tienen material pues que que realmente hay una posibilidad real de que lo hagan pero dicho esto el riesgo extremo aquí bueno pues en lo que sí que pasa lo lo la grandeza destrozo digamos que no es una no es una carrera personal solo no es una carrera pues para quedar en la Wikipedia para siempre no para ir y eso atrae a mucha gente claro por primera vez algo pues es un tema clarísima clarísimo como objetivo para los humanos no así que alguien ara el K2 en invierno en los próximos veinte años es altamente probable

Voz 1025 10:55 Iker pero esperaba una cosa es que estamos hablando del frío tales pues por rematar esto y si quieres luego nos cuenta lo que nos quería contar carros es que estamos hablando de frío de la temperatura ideal del viento porque yo me acuerdo que toda la gente que ido al K2 dice que hay unos corredores ahí que hace un viento pero pero que debe ser la bomba con lo cual en invierno ya debe ser la leche no sabía que nos contaba Ponseti te acuerdas lo contaba Carlos

Voz 7 11:19 Soria que decía que el viento te puede bajar treinta grados la temperatura

Voz 1025 11:23 ah claro

Voz 0322 11:25 allí el tema de la zona del K2 es lo que se llama el jet no que es que es básicamente digamos que es algo así como que en un momento dado el en esa zona hay otras zonas en esa zona en concreto sedes baja el el el viento frío no Miki se enfoca de una manera como más recta no entonces que te da como el viento frío de cara por decirlo así no es una corriente super gorda que allí es que da es como si fuera una especie de fría pero que te dan los morros no o así entonces es un fenómeno muy especial edad con gran virulencia y que y que hace que que sea extraordinariamente complicado sea eh vamos te vas a congelar por fuera no sea realmente eso seguro iraquí es un viento que te puede tumbar yo yo eso lo vivido nave no sé si ha tenido la oportunidad de vivir un viento que te tumba al suelo no yo lo vivió una vez en Escocia oye Barroso

Voz 1025 12:26 tres parte eso era aún vientos desde luego buenos

Voz 0322 12:32 muchas veces he pensado si me tumbó me tumbé no

Voz 1025 12:35 pero pero llevo

Voz 0322 12:37 pero qué dice me agacho no

Voz 1025 12:39 bueno sí sí claro y magia

Voz 0322 12:42 Nate eso escalando no no no puede ser es inviable

Voz 1055 12:45 a Carlitos en el sur de la Patagonia chilena en el glaciar Grey en el Parque Nacional Torres del Paine ahí hay veces que en la parte baja de decir dónde digamos muere el glaciar ese cruce lo cortan porque el literalmente te tumba

Voz 0322 12:58 eh

Voz 1055 13:00 digamos a ras del suelo es decir donde muere el glaciar

Voz 1025 13:03 pero es en qué en qué época del año José García

Voz 1055 13:05 no en principio claro las épocas de buena serían noviembre ahí hicieron en cuanto a que no hay viento y enero y febrero que es la mejor época es cuando más viento adiós a estamos hablando yo sólo lo he vivido en enero y febrero integralmente te tumba yo dos otros en qué época

Voz 1025 13:20 vivimos tuyo Ángel te acuerdas cuando estuvimos ahí yo yo no me acuerdo que meses

Voz 1055 13:24 era

Voz 0258 13:24 cuando era mirando no debía ser operados en España en agosto

Voz 7 13:29 pero yo no quería preguntar a Carlos que controla todo el tema material es decir existe ahora mismo unos guantes que te permitan escalar a treinta o treinta y tantos bajo

Voz 1025 13:37 no pero yo creo que no porque con eso cientos además buena parte el viento ya

Voz 0322 13:42 bueno hay manoplas hay guantes interiores hay hay incluso baterías pero muchas se congelan en realidad eso no está solucionado hay un punto a partir del cual eh no no hay tacto por decirlo así así que que es muy difícil porque no no olvidemos que a esa altura también tu cabeza tampoco está fina no porque tienes estás ahí un poco mareado no poco borracho que se dice sí claro es es muy complicado y luego este tema del viento que estabais comentando de Patagonia ahí sí que te tumban este tema aquí es así imagínate además la tormenta que te puede montar en unas horas no y el otro día casi todos los alpinistas extremos no valoran ahora tanto el material Ny que lo valoran en irá técnica ni lo que valoran es tener predicción meteorológica en tiempo real este sí que es un gran valor no es algo nuevo no es que te llame por las redes de dicen oye en dos horas esto cambia eso eso ahora mismo es una cosa muy muy valorados

Voz 1025 14:44 jo y en invierno imagínate lo importante que

Voz 0322 14:47 pues no no totalmente totalmente

Voz 1025 14:49 es ir dejando aquí por cierto que me encontraba Carlos Soria estos días por la montaña pegando brincos y nunca mejor dicho

Voz 8 14:56 me dice que que

Voz 1025 14:59 su correo se ha retirado del proyecto sea que este año que le quedan dos ochomiles para cubrir con otro sponsor pero a estas horas no sé cuál es

Voz 1094 15:08 bueno no tira

Voz 0258 15:10 Correos si Hitchens que sabes cómo alucinante no estamos hacemos un rato pero se llenan las las bocas de determinados personajes entonces tranquilos

Voz 1055 15:20 familiar y de que hay que apoyar no sé que que la gente mayor y nosotros seguimos eh

Voz 1025 15:25 nosotros seguimos Iggy seguimos con Carlos Soria nosotros no vamos a entonces pero sí pero bueno querida Barrabés un abrazo enorme un abrazo enorme no digas nada no digas nada que está todo todo bajo nuestro poder ya son más lentos Casabona

Voz 0258 15:40 no tuvo éxito el K2 no lo puedes

Voz 1025 15:43 a ver ahora estás un poco injusta no es lo que vosotros te digo una cosa que visto a ver si está triste porque no te has visto ahí en caro me me he llevado un disgusto porque ahí siempre da tradición ahí eh ya pero bueno he visto que es que a mí me importa de verdad al padre de Carlos Barrabés si nos hemos dado unos abrazos y eso llama de reconfortante

Voz 1094 16:04 porque nosotros somos nosotros que Carlitos de plantó no nos importa porque nos tiene habituados pero que se lo da Ponseti

Voz 0258 16:11 de Navidad Carlitos

Voz 9 16:15 el fallero pero de gran cosa

Voz 1025 16:18 entonces no digas cosas

Voz 9 16:22 que hagan que vuestra

Voz 0258 16:24 está feliz día Carlos un beso muy cuerda la verdad es una obra venga que en nada me voy a más

Voz 1025 16:47 y es que estos días estaba alucinando yo no sé si vosotros tres José Luis Chema y Ángel habéis estado agotadas en el Monasterio de Piedra o no si afirmativo afirmativo yo yo yo también he estado Ángel tú has estado os tiene acuerdos lo mismo Holly no hay sitios que no recuerdo si esto no decirlo pero es que estar en tantos sitios que veces estoy sí deberían pueblo de Perú no sé si os pasa vosotros sí

Voz 0258 17:14 ya me venía Monasterio de Piedra de un pueblo

Voz 1025 17:16 no me la ley se ha bueno que tengo José porque es el director general de piedra que he visto que que llevan bueno más años yo yo estoy impresionado José qué tal estás buenos días

Voz 12 17:27 a qué tal gracias el porvenir y sobrevivir a hacer

Voz 1025 17:30 aventurero oye pudo haber leído bien que lleváis osea vais a hacer claro tiene que estar a cientos aniversario de piedra

Voz 12 17:39 los le digo bien OTAN informado celebra este año

Voz 1025 17:41 en serio hacemos ha entrado recientemente

Voz 12 17:44 de los ochocientos años de la ceremonia de traslación lo cual quiere decir que la Fundación es aún un poco más lejana de hecho se remonta a finales del siglo XII cuando Alfonso II concedió los terrenos donde se ubica Monasterio a los monjes cistercienses de Poblet fue concretamente en mil ciento ochenta y seis pero lo que celebramos es el momento en el que una vez ya construidos los edificios la iglesia claustro básicamente las zonas que se podían habitar por los monjes se trasladaron definitivamente al emplazamiento actual y eso fue en diciembre de mil doscientos dieciocho

Voz 1025 18:17 me me hace mucha gracia porque la gente que nos está escuchando antes hacíamos Sudán broma fuera de micrófono con José Luis Caro no es aquello de hay cuando fue el móvil cuando se inventó no afecta al treinta años dando es que no no habíamos descubierto América pero no no habíamos descubierto probablemente no se conocían los padres de Colón

Voz 12 18:34 no seguramente as en esas fechas por supuesto

Voz 9 18:37 o sea que es alucina

Voz 1025 18:39 oye cómo ha cambiado el monasterio de pie vamos a situarnos para la gente que no sepa dónde están Monasterio de Piedra situándose en el mapa vamos mañana tiene alguien y alma lo que pasa que hace un poco de frío pero si mañana alguien exterior piedra que tiene que hacer

Voz 12 18:53 pues estamos en el municipio de Nueva dos esto es la comarca de Calatayud Zaragoza a unos doscientos veinte kilómetros de Madrid ciento diez de Zaragoza aproximadamente no entonces el modo más fáciles por carretera en la salida doscientos cuatro de la Nacional dos dos o el doscientos treinta y cuatro Si va en Zaragoza dirección Madrid poco más de los horas de Madrid una de Zaragoza

Voz 1025 19:18 vale situado que vemos has tenido de piedra a día de hoy cuán cuan diferentes ochocientos años después

Voz 9 19:26 bueno pues por un lado tenemos lo que es el monumento

Voz 12 19:28 todo lo que le monasterio como el que se construyó en esa antigua están pasadas y que evidentemente abarcan los años ha sufrido transformaciones porque el hecho empezó con estilos constructivos románicos pasó a gótico y terminaron barroco y eso se sigue manteniendo transformado hoy en día en hotel ido hay un parque en lo que eran las antiguas huertas Si zonas de cultivo que es monjes un parque natural donde se puede gozar de donde tiene un itinerario fantástico recorriendo el mismo entre árboles plantas agua agua por barco mire hay poder ver incluso los restos de lo que fue la primera piscifactoría de España inaugurada en mil ciento sesenta y siete

Voz 1055 20:10 que fuerte sería pregunta vale la última vez que estuve incluso había una exhibición de de rapaces no sé si es que eso se mantiene

Voz 12 20:16 cierto es que expresó se sigue manteniendo en temporada invernal por así

Voz 1025 20:20 no no es solamente de marzo a I

Voz 12 20:23 noviembre terminamos junto con con el puente de primero de noviembre durante esos meses Se mantiene una exhibición de buen de la Places que investigara

Voz 1025 20:31 oye José Ike va a cambiar osea que que vais a hacer de estos de este aniversario de ochocientos años que con volver a celebrarse actos especiales

Voz 12 20:41 sí la verdad es que se da una forma ya hemos empezado este año dos mil diecisiete el daño que hemos charlado alza el Gobierno de Aragón entregó las distinciones al Mérito Turístico en nuestras instalaciones luego recientemente a finales de noviembre hemos hecho la presentación de una guía turística del Monasterio una guía la visual que es digamos algo fantástico porque está llena de colorido gráficos imágenes que permiten tener una una visión perfecta fantásticas de lo que se hace

Voz 1025 21:08 lo podemos ver en Monasterio de Piedra punto cómodo ahí ahí se puede ver esto que habéis hecho no Monasterio de Piedra punto com página

Voz 12 21:15 hay pues si hay puedes ver el monasterio a punto com puedes ver fotografías del Parque de las Estaciones de Monasterio de la Guía de Isora en concreto no la guía hay que adquirir la dependencias en estas instalaciones de momento no no la vendemos

Voz 1025 21:30 disfruté al has mentira

Voz 12 21:32 se comprar daría hemos introducido una novedad en ella y es que a través de unos códigos QR es se puede acceder a una ampliación de contenido con más fotografías en la que vivía con una novedad creo yo interesante importante

Voz 1055 21:45 pues claro que sí decía antes por que limpiar yo recuerdo hace bastantes años cuando los inviernos eran invierno

Voz 0258 21:50 la verdad la cola de caballo congelada

Voz 12 21:54 pues si eso ocurre de vez en cuando a la cola de caballo son inviernos muy de tanto en tanto no porque realmente es un salto de casi sesenta metros y fuera que se congele es complicado no pero otras cascadas sí que es cierto que los que tienen más lejos el pasado invierno pues llegan a estar congeladas osea entramado

Voz 1025 22:09 ha determinado hoy se dime dime perdona

Voz 12 22:14 bueno pero que a pesar de Giorgio ya que bien merece la pena visitar interna de que nadie echa atrás por eso diga que es una imagen en este caso va de más que mil palabras

Voz 1025 22:23 que me hacía mucha ilusión felicitar a alguien cuando ochocientos años que un abrazo muy fuerte José

Voz 9 22:28 me encanta

Voz 12 22:30 ha sido el abrazo con con sumo gusto

Voz 1025 22:33 bien pues mucha mucha suerte para este año que la gente se anime a ir al Monasterio de Piedra si queréis ver rock os estáis perdiendo insisto Monasterio de Piedra punto com ahí está la página web están en su ochocientos aniversario que se dice rápido un abrazo enorme

Voz 9 22:46 José pierde muchas gracias al director general del Monasterio de Piedra

Voz 1025 22:50 esto será aventureros a la vuelta estamos con el libro de José Luis recuerdan el título José Luis la montaña en la vida íbamos a estar en la India como si fuéramos Agatha Christie o el PIN como queráis porque viene se viene ese viene el asesinato de Chema cuando el asesinato de Chema que ha raro no queda que ya

Voz 0258 23:09 y eso no sé si es que yo sé sino algo más claro cómo cómo hacemos eso pues yo creo que lo dejamos en tablas que venimos de Chema de los haces de asesinatos de otros vale voy yo quiero recomendar mi libro también bueno tú luego puedes hablar en público gracias dejan de decir el título que barbaridad que seguimos tres grandes porteros

Voz 14 23:52 todos los seres evolucionan para adaptarse a su entorno el águila es capaz de ver un ratón centenares de metros de distancia y puede volar a más de trescientos kilómetros por hora la hormiga es capaz de levantar cincuenta veces su peso que el muro puede girar la cabeza trescientos sesenta grados

Voz 15 24:11 cadena SER punto com puede hacer que viva es la radio como nunca antes es cuestión de evolución Nos adaptamos al entorno Nos adaptamos Hafiz más visual más tuvo más móvil más Radío cuando y donde quieras así es Cadena Ser punto com busca en la web y en tu dispositivo móvil cadenas

Voz 14 24:31 SER

Voz 16 24:34 me has olvidado pues yo sí sí ya has olvidado vajillas noches de junio en La Riviera cuando los dos contemplamos el cielo la noche es que debí champaña en tu zapato dos litros hubiera cabido más pero llevabas plantillas

Voz 3 24:50 para David

Ser aventureros en Twitter arroba Ser aventureros

Voz 0258 25:51 es verdad que a sus era el sueño de Fermín del dos mil diecisiete aquí que me lo has visto esto no ha cambiado nada en dos mil dieciocho se nada más vale que no tiene nada por qué

Voz 1094 26:01 te pasa algo enseguida todo el mundo se echa de ese año iba a saber

Voz 0258 26:04 pero te va a pasar que barbaridad Villa la pasada del dos mil dieciocho ya la pasada campaña abrochado pero no pasa de este mes que lo diga el día de dos mil dieciocho de enero Timor llamado

Voz 1025 26:20 por por aquí

Voz 0258 26:22 que estás sentado en la mesa Alfonso Ojea

Voz 1025 26:25 porque yo estoy insisto y generando el programa desde Benasque hola Alfonso qué tal está

Voz 0258 26:29 no estamos miedo Reyes vía Fermín Agustí hecho polvo lo dijo ayer si aquí lo golpes en las grandes ciudades cuando va a ser un taxi es que lo sabe es esto el latigazo cervical no se sin un taxi pero fue un latigazo aunque creo que iba en su coche pero le dieron y son de latigazos cervicales loros hicimos estaba claro sí bueno ya se recuperara que se va a ir si no es Ponseti tráiler trail hay una longanizas de Graus que se la voy a hacerlo si se recupera rápidamente realmente me ha pedido y eso es lo que me preocupa

Voz 1025 27:03 trenza una destreza así se llama Trent aquí es un

Voz 0258 27:07 así es verdad que por cierto

Voz 1025 27:11 los compañeros de Benasque en la primera quincena de marzo dos está invitando a hacer el programa lo digo porque Alfonso yo sé que tú sí puedes te apuntas también osea

Voz 0258 27:20 a pistas Blancas ahí estamos bueno estamos

Voz 1025 27:22 desde que antes de que entre en acción Alfonso Ojea hoy es decidido en este momento ponerle la solemnidad y la seriedad profesionalidad al programa así que voy a ir con la sección de Chema

Voz 14 27:38 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 19 27:51 yo es que me me me me hago

Voz 0258 27:53 con esto

Voz 1025 27:56 ya hemos completado llegó poco caquita cuando oigo la semana no no tenemos ese tipo no no no no no no sólo de Chema indio empecemos con la cabecera porque me gustaba mi subversión anterior no a mí está me gusta mucho pero me gusta mucho a ver Chema por favor qué nos va a llevar a la India no vamos a la India

Voz 1094 28:15 al José Luis algunos sabéis aquí donde es el lugar donde existe la única estatua que existe en el mundo un asesino en serie

Voz 1025 28:25 la niña en la India hay diez José veis no

Voz 0258 28:28 se da paso posible que bárbaro te deja o que dijeron sí a mí también me lo has quitado de la Xunta Alella hombre

Voz 1094 28:38 exactamente en el restaurante o Coccaglio qué pasó en el restaurante Coque ido doce años construían una estatua de un asesino se sí señor cuál es el asesino en serie listillo

Voz 0258 28:51 la verdad que es ahora su concurso está

Voz 1094 28:59 eso era uno de los asesinos en serie más conocido de la

Voz 20 29:01 Oria a máquina expendedora de la India

Voz 1094 29:04 no nos no suena Chaos So sobre Rafa no suena

Voz 0258 29:09 no tengo el gusto pero bueno sí bueno estoy seguro que me va

Voz 1025 29:12 a sonar a partir de ahora ver pues

Voz 1094 29:15 son RACC fue un asesino que en los años setenta y ochenta se dedicaba al asesino el asesino de los biquinis porque él se dedica

Voz 20 29:23 va a asesinar a turistas y viajeros

Voz 1094 29:29 los conocía era la época la época hippy la época de los viajes a la India Tailandia era de origen vietnamita vietnamita era era hindú ir cometió un asesinato les les sea hacía muy amigo de ellos les robaba los pasaportes y los en veneraba Ice Finance

Voz 0258 29:47 pues fue vaya personaje no claro

Voz 1094 29:50 finalmente dio pero muy muy inteligente como muchos de estos asesinos en serie psicópata que en su caso era un psicópata fue finalmente fue detenido o te

Voz 20 30:01 niña fue condenado hace años de

Voz 1094 30:04 de prisión sólo doce años depresión sí que pasa

Voz 20 30:07 yo además a cuerpo Rey porque sirvió tengo deja allí claro manejado manejaba dinero

Voz 1094 30:13 esto ETA entonces pero además había cometido asesinatos plenamente en Tailandia y tenía cuentas pendientes en Tailandia cuando pasaron los doce años de cautiverio en India le iban a soltar ir entonces él decía dijo bueno si me Si me sueltan extradita en a Tailandia en Tailandia hay pena de muerte claro por tanto

Voz 1025 30:35 que alguien me lo que hizo fue

Voz 1094 30:37 celebrar su cumpleaños el último cumpleaños que iba a celebrar en la cárcel celebrarlo con los guardas con los guardias de la cárcel los en veneno que era Zucchero

Voz 0258 30:45 en enserio y escapó de la cárcel

Voz 1094 30:48 hay escapa escapa de la cárcel pero se fue él estaba en la en la cárcel de Mumbai lo que hizo fue irse a Goa que está relativamente cerca de Mumbai sentarse en una en una silla pedir una mariscada en el restaurante o Queiroz y quedarse y quedarse a esperar a que la policía viniese

Voz 0258 31:07 sí

Voz 1094 31:08 el objetivo era impedir que lo extradita a Tailandia con un nuevo delito en lo que esperaba era pasar más tiempo en la cárcel con el objetivo de que pasase el tiempo de que en Tailandia ya prescripción el delito ir esto me hace apenas cuatro o cinco años decidió ponerle un monumento no

Voz 0258 31:31 si no padece el resto de Gallego bueno sí sí

Voz 1025 31:34 claro porque el portugués claro entonces

Voz 6 31:37 a Ramos se convirtió en un tipo estuvo

Voz 1094 31:40 años de condena a salir de la casa se fue a París

Voz 6 31:43 Madrid se convirtió en todo un personaje han hecho varias películas

Voz 0258 31:45 en el libro de cara a la locura tu ganamos

Voz 1094 31:49 montón de pasta con él con con sus historias y este el tipo fue fue detenido de nuevo a día de hoy está en Nepal la cárcel de Nepal pero el restaurante chocó Cairo decidió hace apenas unos años poner una estatua ya hay en la mesa donde fue detenido hay una estatua a tamaño natural de El esposado en la postura en la que estaba cuando vino detenerle cuando vino detenerle la policía curiosamente hace unos es es justo al lado de esa estatua de sobre el restaurante OK pero recibió un premio a nivel nacional que lo dio el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior y el ministro del Interior estaba allí dando el premio junto a la estatua

Voz 20 32:32 del de eso da ya por aquella canción de no lo conozco

Voz 1025 32:38 es un despropósito toda la vida este tío es una cosa

Voz 1094 32:42 bueno a veces que este es uno de los asesinos en serie más conocido y esto lo ibais bailarlo pasa es que ya no tenemos tiempo ya tendrá que ser la semana siguiente con con unos y con una tradición de asesinos en serie indios que que sí conocidos son los estrangulado por él que esa es la secta tu vi esa suena eso no

Voz 0258 33:05 no nos sorprende hay algún juegos para Play de estos estos para la semana para la semana que viene entonces la semana que viene haremos lo haremos

Voz 1094 33:12 a Horrach son los estafadores que pasaron ideas según las cifras de historiadores

Voz 1025 33:20 si los estrangulado por él acepta

Voz 1094 33:22 de los tu Guy asesinó a cincuenta mil personas según la según la tradición popular dicen que pueden ser hasta dos millones de personas las que pueden haber sido asesinado por su líder y principal que se llamaba tú vejan Angelo nombres de por grave sí hombre si este hombre participo si la atribuyen unas novecientas treinta víctima Yell estranguló con sus propias manos a ciento veinticinco

Voz 6 33:51 así que lo tenemos porque yo quería añadir que con la historia criminal de España tenemos ya suficientes

Voz 0258 33:57 no pero esto no es bueno pues la la semana que viene lo haremos haré vale a Chop

Voz 1025 34:05 no tu sección pues prácticamente se entonces podemos el punto y final como seguro sí sí sí

Voz 14 34:14 los asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 0258 34:40 de acuerdo que no podemos el punto final a la sección de Chema para que comentáis por lo bajini vosotros

Voz 1055 34:47 es que tiene tiene musiquita cuando empezaba exención y musiquita cuando acaba mal

Voz 0258 34:51 sí claro él tiene él tiene apertura ir

Voz 1025 34:54 ha está así

Voz 0258 34:56 llevamos ahí es lo que es

Voz 1055 34:59 a mi gusto es lo que hay entre el principio de Delfina

Voz 1025 35:01 era el final de Amy también Alfonso Ojea donde no llevas hijo yo os llevo

Voz 0258 35:06 a que estamos a treinta y tres días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno de Corea tiene él Virosque Leandre y sus gobiernos del norte

Voz 6 35:14 no no ese es el tema que va a pasar con Corea del Norte también quería comentaros lo están ahí de reuniones a ver si va no van a Corea del Norte decidió que no iba a ir por los temas de los misiles Italia una acción de protesta pero tampoco podía puede ir si lo desea porque sabéis que sufre un embargo que le afecta tú

Voz 0258 35:31 todo el material de invierno que utilizan los deportes y esquí de fondo

Voz 6 35:35 no como esquí como Esquí alpino

Voz 0258 35:38 Bogart como patinaje sobre da igual puede nudos que alquilen aquí no vale ganar una medalla ya está es capaz de enviarlos y sino los lleva no eso es evidente gordito pero pero dicho esto la

Voz 6 35:51 vamos lo que podemos ya adelantaron porque nos lo ha contado de propia mano en pistas Blancas My P I el presidente de la Federación Española de deportes de invierno es lo que en lo que no lo que se va a encontrar los van a encontrar nuestros oyentes cuando empiecen a ver esa esos impresionantes tiros de cámara a partir del día nueve en las competiciones nos lo ha dicho ya lo ha avisado de que la gente no no quiera buscar paisajes de montaña tipo Alpes tipo Andes o tipo las Montañas Rocosas ni mucho menos

Voz 0258 36:18 no estamos hablando de unas montañas

Voz 6 36:21 es bien Colinas bajitas Belako

Voz 1025 36:23 Molina simas así que está aquí

Voz 6 36:26 sí sí no mostraba no pasa nada no pasa nada

Voz 0258 36:28 bueno más bien bajito no tenemos alentamos a y el bajito es bajito y tiene un paisaje

Voz 6 36:35 a será desde luego para lo que tenemos en entendemos los europeos o por lo menos los occidentales muy poco alpino pero que tiene muchísima nieve muchísima por la su latitud por su situación geográfica pegando estaba a setenta kilómetros de la de EMI de la al ir la línea de demarcación de la Línea de la Armada este año porque no hay paz todavía entre las dos Coreas seguir una línea bueno pues a setenta kilómetros de ahí vamos a encontrarnos dice con unas instalaciones espectaculares pero que nos van a llamar la atención os va a chocar lo poco alpinas que que lo tenemos interiorizado con grandes montaña bueno pues esto no pero una nieve dice que es realmente espectacular

Voz 20 37:10 el día entorno al día

Voz 6 37:13 siete ocho de febrero por ya estará todo absolutamente todo el equipo olímpico español ya sabemos quiénes van en Yellow por supuesto capitaneados por Javier Fernández no por nuestro gran patinador ir el equipo olímpico de deportes de invierno bueno pues sabemos quién va a estar en el cross Lalo Rodri va a estar bueno estar todos los grandes del snow board con Regino Hernández con todos a la cabeza pero todavía está por determinar a día de hoy quiénes van a estar en las especialidades de de esquí alpino están haciendo los tres seleccionados como quien dice horas extras para conseguir puntos que les den el pase y por lo tanto el ticket del avión hacia Corea del Sur hacia pinchan dos mil diez dicen que alguna medalla

Voz 0258 37:56 ya podemos traer sí sí tenemos pero robaba o no no no no no te seguramente nunca se como tú lo sabes en snowboard cross eh

Voz 6 38:07 no tiene el patinaje también que hay que decir que ha tenido un bache siempre una

Voz 0258 38:12 pero no no Javier

Voz 6 38:16 en Fernández se ha centrado en preparar los Juegos Olímpicos entonces como se ha centrado en eso los campeonatos y las grandes pruebas que son forman parte de la Copa del Mundo de patinaje artístico bueno pues no ha tenido tal vez las victorias que ha

Voz 0258 38:29 pero en otros años pero

Voz 6 38:31 conseguido puntuación evidentemente es uno de los que opta a una clara medalla no sé si me tal cual será sin plata o bronce al igual que el equipo olímpico

Voz 0258 38:42 el hielo eh deja sobre hielo tampoco

Voz 6 38:49 pesca de deciden a mí tampoco debe olímpico

Voz 1025 38:51 pero sí es verdad que hay gol sobre hielo sí pero no es olímpica Olímpic pero estoy bien de interesantísimo

Voz 0258 38:56 José Cobo llenos como está del todo yo no estaba del Golfo lo del golf sobre hielo lo que debe ser difíciles cuando la bola sacarla no Alfonso hasta luego un abrazo adiós

Voz 1025 39:07 se marcha Alfonso Ojea después de las brillantes preguntas de los colaboradores del programa Isner vamos a ir al espacio marcó que ya toca venga

Voz 6 39:15 ah bueno

Voz 9 39:21 el espacio la última frontera

Voz 23 39:27 hasta alcanzar lugares donde nadie aporta

Voz 1025 39:30 sí sí querido Javier Gregori y feliz año feliz día de reyes qué tal estás hermano muy bien

Voz 24 39:40 muchas gracias y feliz feliz año a nuestros oyentes también a los seguidores de este espacio de ciencia de espacio valga la redundancia Ike pero para sin que sí

Voz 7 39:52 sirva de precedente voy a cambiar de un poco más ya que estamos en Navidad estamos teniendo la Navidad te voy a llevar otra vez al Polo Norte no adiós a porque con malas noticias porque sacaba de filtrar

Voz 0882 40:04 un plan secreto en teoría de Rusia que se llama Operación hizo ver ver que nada más y nada menos trata de acaparar todo el petróleo y el gas que existe bajo el hielo a Ártico no sabéis que gran parte de las reservas de petróleo las que quedan que todavía ya que ya no quedan muchas que quedan en el planeta están bajo los hielos del Ártico velando por el cambio climático a marchas forzadas y Rusia quiere apropiarse de este auténtico botín como si fueran Piratas del Caribe sino del Ártico no para ello acaban de construir han construido el mayor es submarino nuclear del mundo lo que ellos quieren es que como es muy complicado perforar no había llegado hasta allí porque es muy complicado perforar en el hielo a esas profundidades en el agua es esa temperatura el el filtrado de este plan que parece sacado de una película de James Bond la operación de Berg es hacerlo a través de pequeños submarinos automatizados que serían los encargados de encontrar el petróleo y el gas extraerlo la nodrizas la nave nodriza sería este enorme submarino nuclear que ya está en marcha que ya funciona el plan incluye incluso fíjate si si Putin va de amo del mundo

Voz 0258 41:23 me extraña que Putin no sé por porque se le vio SL

Voz 1025 41:27 me Majo al tío cosas de dónde sacaría en la energía no porque allí no hay plantas de generación de energía

Voz 0882 41:32 para para mover todos estos submarinos en automatizados y tal pues instalarían el fondo del océano Ártico centrales nucleares ahí es nada

Voz 0258 41:45 a falta os vais a ver este palacio

Voz 1025 41:49 si esto sale sale o no sale del Gobierno ya te digo que sepas sacado pero eso ya es tiempo de hacer lo puedo hacerlo

Voz 1094 41:59 en el suyos pero si el lo suyo puedo hacer

Voz 1025 42:02 sólo porque bueno de hecho ya han pedido rusa Naciones Unidas que se reparta el pastel del Ártico entre de hecho ya hay reuniones para repartirse entre Canadá Estados Unidos Dinamarca Noruega pero Rusia no quieres es la primera en entrar no digamos a lo suyo es que la forma de actuar no me Cerevita normalmente yo veo de Doctor No de parecido doctor no

Voz 0258 42:30 hecho un chungo todavía más

Voz 0882 42:33 efectivamente y por eso espero que la filtración de estos documentos que han filtrado la prensa internacional

Voz 1025 42:40 no lo pare un poco no de cortó

Voz 0882 42:42 centrales nucleares en el fondo al Ártico ya se montó la que montó con el desastre del Exxon Valdez en Alaska no que contamina una gran extensión de mar

Voz 0258 42:52 imaginaros tremendo no esto es como como Érase una vez un presidente ruso un americano no

Voz 1025 43:00 la presidenta tampoco lo que pueden hacer eso lo destruyeron al mundo

Voz 0882 43:08 lo después si si no si les dejamos solos de luego son capaces de destruir en el Ártico es pues con la Antártida es el último gran santuario no de hecho hay una iniciativa que lo comentar una vez aquí científica para proteger el Ártico porque en la Antártida todos estos planes de una de Rusia pero había planes de Argentina con la dictadura de Chile con Pinochet querían hacer lo mismo en la Antártida en doce se en Madrid se reunieron en el año noventa y dos creo que fue todos los países con intereses en la Antártida entre ellos España que tiene una base allí y consiguieron aprobar un un plan de protección no es lo que se quiera hacer es lo mismo en el Ártico pero ahí como el botín tan grande y el deshielos tan brutal pues ni Estados Unidos ni Rusia

Voz 1094 43:51 en su momento que todos esos planes son son se pueden mantener mientras que económicamente no sean viables claro en el Ártico ya están viendo que en el momento que sean económicamente viables

Voz 0258 44:02 ya desde el voto al Alfaro

Voz 1025 44:05 el cajón madre mía mantengamos la esperanza

Voz 0258 44:08 la ahí yo creo que lo tomaré internacional tiene

Voz 0882 44:10 parar esto porque esto es más que operación parece operación destrucción del Ártico no

Voz 1025 44:18 nosotros les vamos a parar no tengas ninguna últimamente has bueno yo todavía confió en gente como ejemplo de esa impidiendo grandes cosas pero la gente

Voz 0882 44:27 lo con las bombas atómicas en los salones del Pacífico de Francia parecía que yo y al hable lo pararon amparado el cambio climático yo pienso que en el mundo hay más gente de buena voluntad que ojalá sea así pero es

Voz 1094 44:44 es tienen la fuerza bueno no recuerdo con esto

Voz 0258 44:47 lo que haya pagado nada en Rusia China si es difícil intentado eh por ejemplo en Rusia en Europa

Voz 0882 44:54 son detenidos durante meses y les les confiscaron un barco que lo han devuelto precisamente destrozado por oponerse por encadenarse en una plataforma de Gazprom

Voz 0258 45:05 en lo he intentado

Voz 1025 45:09 pues aquí gracias Javier Gregory Palanquinos los rusos los páramos nosotros pausa seguimos que viene que llene el el libro de José Luis alguna cosita más

Voz 21 45:44 porque la política también se explica lo vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy bien la respuesta es compleja y llena de matices la comunicación política juega engañar periodistas y sabemos sabemos hacer un trabajo de de circunscribir

Voz 25 45:59 el asunto ha donde está también y no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía Hora con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la radio

Voz 26 46:12 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde las siete encara

Voz 1025 46:16 Trias también en Hora veinticinco

Voz 26 46:18 cinco punto es Cadena SER

Voz 16 46:21 yo quiero que conozca vais a mi amigo a mi mejor amigo oiga como se llama triquiñuelas tanto gusto disgusto suyo

Voz 28 46:33 tres sets

Voz 3 46:38 a ver

Voz 28 46:55 sí

Voz 3 46:56 no sólo es bueno

Voz 1025 47:02 os vamos a llevar desvía a una Historia muy especial que se sabe es que hemos hablado alguna que otra vez en el programa el el avión de los jugadores de rugby que cayó años en los Andes bueno pues hay un expedición ahora mismo en ese punto encabezada por uno de los supervivientes

Voz 29 47:21 a doce Cervino Hypo

Voz 1025 47:24 por Juan al que Juan Maggi al al que tengo al otro lado de de la línea es horas ojo porque hay mucho retado porque estamos en ese punto exactamente veis que el satélite no sé si nos va a perdonar honor va a castigar metemos estos va a castigar pero bueno para que nos cuente un poco están haciendo ahí en ese punto en un día

Voz 29 47:43 como hoy y que nos cuenten de un poco como como anécdota

Voz 0258 47:47 hola Juan qué tal estás

Voz 30 47:49 hola soy sumo a estamos acá cuidando sí bueno llena varios emprendedores eso yo quisiera mandarle pero sí que es esta última ciudad que está al pie de Händel a entenderla creo usar yo soy soy creyente era obvio que me ha gustado sardina uno de desobediencia civil que se ha quedado en libertad que hace poco soy conducta Cycle que además no animada yo tengo la historia de Soria y que simples Carmen ya

Voz 1025 48:41 se ha Juan si te estoy entendiendo bien vais por un lado una serie de de componentes esta expedición que que tenéis algún tipo de discapacidad y por otro lado van algunos de los supervivientes no

Voz 30 48:52 Asier Paul Giamatti somos dos vaya éxito jugada documentar yo con directo que Motril gustado con su victoria de esta de conciertos aquí hay que que hace cuarenta y cinco años pasó a ser a partir de mañana a la noche de mañana es cursar usarlos ante en el caos más que con seis días de de y siete

Voz 1025 49:27 y un poco de ese documental queréis demostrar a la gente que no hay imposibles no que se puede se puede lograr absolutamente todo

Voz 30 49:36 así claro es si tú quieres ser ahora voy muy gustaba

Voz 1025 49:42 hola qué tal Gustavo cómo estás Cuéntame sí que supone para aquí estaría involucrado en una aventura como ésta

Voz 30 49:50 ahora es muy grande así Juan allí estaba yo digo bueno yo simplemente quince días después yo estaba allí en toda la Cordillera cuando yo vuelta con diecisiete sardinas todos los hermanos salidos con una chica Nico hola qué tal Florence padres Omar no vamos a hacer Barroso capa el feto no se muy bueno

Voz 31 50:32 o como si fuera torero

Voz 30 50:36 llamaba armaba como Juan cordillera se fue a Uruguay tuvimos asignar con su hijo o hijos pido al archivo ahí al otro día os animo a nosotros para la montaña y ahí nos comprometimos a poder revivir es que viaje y Tito íbamos a por el paso de la frontera negro que él sin dudarlo arrieros Sergio después de chico para dicha con la carta que ha sido Parra los que les y ya hay que Artero sido amigos Arribas estamos perdidos nosotros no estamos no teníamos comida pensemos ayuda puesto pues casi siempre a caballo para echar yo soy encontrar personas que al principio no le creyeron era muy difícil que alguien hubiera sobrevivido sospecha día insisto noches temperaturas que es un poco día otro día cantaron los helicópteros antes Parra voy ahí sirvieron médico estoy Parrado yo llamaré media mágica yo creo reconocer el lugar exacto entonces el simple hecho de altura ya montañoso en torno a tomarlo solo son todos iguales así que no se creía dos helicópteros que suena tan ancho y bueno no encontrarnos llevaron seis el primer día ya lo estoy de vuelta los últimos ocho yo fui el último en salir de una montaña cuando Alicia bolso grande octava yo recuerdos amigos muertos entre ellos descarte lo maravillosa que el histórico dicho Sáenz estamos perdiendo Gustavo no va

Voz 1025 52:41 vamos a tener que dejar aquí porque no nos queda más tiempo para ser aventureros pero nos comprometemos en en llamaros a la vuelta de esta expedición para que nos contéis qué tal ha ido de nuevo está aventuró un abrazo enorme gracias a los dos a Juan Gustavo para que volvamos a hablar en unas semanas aquí en Ser aventureros para que nos digáis cómo ha ido todo esta historia eh chicos tengo que terminar porque no me queda tiempo para para más así que el libro de José Luis Vives vendiendo dos instaba al otro lado del teléfono Pipe estado escuchando no no no no sé si visto

Voz 1094 53:16 ahí no hay sección de José Luis Sanz

Voz 0258 53:19 lo poco que yo no veo colina que viene si no se hubiera tenían tienen cabecera a mi no

Voz 1025 53:30 lo vamos les vamos a pedir un poquito de música al técnico que ya está poniendo y nos vamos a ir con que sois unos petardos la semana que viene podéis hablar de Boston

Voz 0258 53:38 bueno no sé si no la sección cabeceras chulas y entonces llamaba tu libro José Luis bueno ya lo he dicho otras veces pero la montaña de la vida explicaba entonces gracias a hasta aquí Ser aventureros la próxima semana