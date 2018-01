La firma de Pedro Blanco: "Carta a los Reyes Magos: traigan dignidad"

Voz 1715

00:00

venga va Queridos Reyes Magos son las diez de la noche me temo que llegó tarde pero no quería que esta carta se quedara olvidada en un cajón hasta el próximo año así que todavía hay un poquillo ahí en algún saco envío leerán que para este año esta carta solo despido una cosa dignidad hablo de la suya nosotros no hablo de este país les pido pensiones dignas para que nuestros mayores puedan vivir dignamente que ya llevan unos cuantos años atendiendo las urgencias de los suyos ya por la mañana el monedero para contar las monedas les pido que nos traigan trabajos dignos en condiciones dignas con salarios dignos para que podamos tener proyectos de vida viables no es tan descabellado traigan dignidad a este país y reparta la de forma generosa entre nuestra clase política que sean dignos represión antes de la sociedad de una sociedad como esta una sociedad resistente ni de paso guarden algunos kilos para la justicia para los jueces para los fiscales despido dignidad para que no se la arrebató a los inmigrantes bajo tutela del Estado a los que recurrimos en cárceles y en centros de internamiento dignidad a paladas para que no las sientan más herida todavía para que nos el arranquemos a las mujeres víctimas de violencia que cuando dar el paso se enfrentan a la incredulidad al desprecio para la insensibilidad al prejuicio porque no una sanidad pública digna con personal y medios o una educación digna con las ideas claras y con un proyecto de reforma y modernización ambicioso si no me olvido dignidad también para este oficio un periodista bien pagado con medios y tiempo para hacer su trabajo hace un mejor servicio a la sociedad dignidad ir rigor y profesionalidad pudor para algunos mucho pudor y si todo eso fuera mucho visitó eso no fuera posible les pido al menos que nos traigan un pedacito de dignidad vallecano Pedro Blanco