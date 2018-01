Gastronomía: Cartas de Reyes Magos

Voz 1715 00:00 ya hemos escuchado las listas de peticiones que han hecho los reyes magos músicos editores actores iré más gente de la cultura ahora es el turno de los ches de los críticos de cocina de los sabios de los alimentos de los cazadores de vinos de todo el mundo que rodea a la gastronomía pero para recibir sus cartas y sus deseos tenemos una sorpresa a fin de cuentas la noche de Reyes se alimenta de sorpresas y de buenos eso

Voz 1 00:24 los sueños de ilusión

Voz 1715 00:27 así de magia así que vamos con la sorpresa según nuestras fuentes todos los Magos de Oriente son de buen comer pero quién mejor se mueve en las cocinas o eso dicen es el Rey Baltasar YSL quien suele encargarse de atender las cartas que tienen algo que ver con los fogones como en Hora Veinticinco conseguimos los lo que nos proponemos Rey Baltasar buenas noches

Voz 2 00:49 hola buenas noches como esta pero estamos bien estamos deseando veros por nuestras casas estas noches no

Voz 1715 00:55 entendernos Le pido que escuche con atención la primera de las cartas la envía María García de la revista GQ

Voz 3 01:02 mi deseo mi petición para en los Reyes Magos este dos mil dieciocho es triple por una parte quiere libros de gastronomía de Echevarría a ver si cae por otra parte me encantaría que como comensales no empezáramos a fijar más en el origen de los productos que consumimos de nuestras restó diaria la temporalidad de los productos ir como lectores y esto es tirar piedras contra mi propio tejado que dejáramos de fijarnos tanto los titulares que buscan el CEO porque posiblemente esos artículos de los cinco mejores lo que sea restaurantes patatas fritas a lo mejor no son los cinco mejores a lo mejor ni siquiera están entre los veinte mejores pero vamos así que en el fondo es una vuelta a los orígenes el el paraguas que cubre todo el regalos felices fiestas saneado muchas cosas los Reyes a todos

Voz 1715 02:18 Palin estamos en Hora veinticinco estamos en esta noche de Reyes en nuestro espacio de gastronomía de los viernes y por esas cosas mágicas de las noches de Reyes esta noche tenemos en línea al Rey Baltasar que antes saludamos Rey Baltasar cómo va la noche está siendo muy muy cansada mucho trabajo muchos regalos que repartir

Voz 5 02:37 hola pues la verdad es que si esto pues cada vez hay más más más gente que pide regalos y ya no sólo vivimos un apellido muchos así que bueno estamos sentando a gestionarlo de la mejor forma pues

Voz 1715 02:46 lo llegáis a todos los lugares seguro pero quiero presentarles Rey Baltasar a quién nos sirve de guía por las cocinas del mundo cada viernes por la noche les Carlos Cano Carlos muy buenas noches

Voz 0335 02:57 la Pedro hola Majestad como cómo cómo va la noche

Voz 5 03:00 hombre Carlos tú me por favor sino con lo sabemos desde hace tiempo aunque tú no lo sepas

Voz 0335 03:04 bueno muy bien pues pues te voy a tutear pero además yo yo estoy en en Graus

Voz 1715 03:09 en un pequeño pueblo de la provincia de Huesca

Voz 0335 03:12 me he traído además a a un cocinero invitado que también tenía muchas ganas de hablar con con los Reyes Magos la verdad es que yo no sé en Oriente pero aquí se habla bastante del cambio climático de cómo afecta esto a la agricultura en general al al mundo de la alimentación Graus es un pueblo muy conocido por la longaniza hay también por la trufa negra que además ahora estamos en en temporada bueno está para aquí Javier Tormo escuchando

Voz 1715 03:35 hola hola Javier Andrés buenas noches a la cocina del restaurante el pesebre cómo afecta el cambio climático algunos de esos productos de la zona en la que tú tienes el restaurante

Voz 0944 03:44 pues a las trufas hace muy mal muy mal porque tenemos unos unos veranos muy cálidos si no es disminuye mucho la producción porque aunque continuamos regando y aportando mucha agua durante los meses de julio agosto septiembre pues no es lo mismo el regadío que que el agua caiga de arriba que tiene los árboles que tenemos

Voz 1715 04:06 en las producciones muy pequeñitas por esos precios tan elevados que eso iba a decirte que a menor producción mayor precio

Voz 0944 04:11 Mayor precio sobre todo pues antes de Navidad que es cuando cuando mayor demanda han tenemos de de trufa ahora desciende un poquito esta semana de Reyes pues para que nuestro nuestro Rey que nos está escuchando repartan muchas trufas por ahí pero pero ya después de Reyes esto va para para abajo

Voz 1715 04:30 por ejemplo un plato con con trufa que que rendimiento podemos sacar ahora mismo cuál que plato con trufas podríamos cobre en el pesebre

Voz 0944 04:39 en el pesebre en el poder de podrías comer

Voz 1715 04:43 muchos plazas con trufa casi más rico o aquel en el que la trufa libere más la esencia

Voz 0944 04:51 a mí personalmente me gusta siempre da el un toquecito de calor que siempre esté sólo cincuenta sesenta grados yo me comería unos caballitos de bacalao con con una oferta salte Haditha muy enriquecedora de invierno oí un poquito de Lombarda que

Voz 1715 05:07 ah vale usted en la trufa yo como si de Tudela pongo la alcachofa perfecto vale no hacemos un buen matrimonio

Voz 0944 05:13 le pedimos a nuestras redes en nuestra gane el bacalao

Voz 1715 05:16 me parece perfecto por cierto Rey Baltasar ya estamos hablando comida cuéntenos qué se come en Oriente que como usted

Voz 5 05:22 primero ya decía yo que me están pidiendo muchas Toulouse

Voz 2 05:24 bueno realmente no claro está a los Reyes a ver si en Oriente decía Rey que ese cometió comen ustedes por allí

Voz 5 05:36 hombre en Oriente la verdad es que oriente muy amplio no desde Egipto hasta Japón pasando por la India Nepal ciudadana Tailandia pues se pueden encontrar infinidad de cosas por ejemplo un plato dulce que me encanta la vasta que es un dulce árabe hace ante esperar a va ser examen el con mantequilla fermentado curris dulces también los fermento látigos otros elementos vegetales salazones hay infinidad de historias como tiene tanda es un paso con tantas influencias pues hay infinidad de cosas

Voz 1715 06:11 no yo una una curiosidad siempre me ha preguntado

Voz 0335 06:13 sin Oriente ahí jamón ibérico también

Voz 5 06:16 bando hombre jamón y no de de de España donde la gente se piensa jamón

Voz 0335 06:23 a los compran aquí

Voz 5 06:25 efectivamente todo todo lo cogemos de donde de donde es originario no no no no tendría mucho sentido

Voz 1715 06:32 mira estos Reyes Magos son responsables en el entorno eh estuvo el kilómetro cero

Voz 5 06:36 Kilómetro cero

Voz 1715 06:38 estoy seguro que bueno oyente está diciendo pero vaya acento que tiene este este Rey Baltasar

Voz 5 06:44 hombre sé que hace falta poner ahora no o queréis que dirige hablé arameo

Voz 1715 06:48 no no porque se habla arameo no te escucha entender yo también pasa a tutear le Rey Baltasar ya que nos ha dicho que es un Rey al que se le puede tutear nosotros Le Le tutea por cierto a Javier Drummond lo hemos preguntado por sus deseos para los reyes os su petición para los reyes

Voz 0944 07:06 mi deseo es que llueva más y sobre todo que mis clientes pongan en valor pues lo que yo intento los productos Los productos de cercanía los productos de aquí de la zona

Voz 0335 07:17 bueno sé que vengo que seguimos un poco en la línea conceptual hará cuando Martina hablaba de ver los profesionales de sala yo estaba pensando en el lo bonito que es contendrán el pan que últimamente hay restaurantes en los que vendrán dos o tres tipos diferentes para que te puedas elegir porque estamos acostumbrados a a la barra de pan más sencilla no pero a veces nos ofrecen de maíz trigo Un plan integral yo no sé si en Oriente Baltasar los planes son como aquí

Voz 6 07:45 o hay otros panes bueno aquí realmente ahora hay aquí puedes encontrar cualquier tipo de pan

Voz 5 07:53 estamos hablando de de panes desde no se orgía no que es medio Quesada o medio medio pan esto lo puedes encontrar en Madrid o o los Panero llenos al vapor de de de del este de China o o los panes turcos así que a final de todo todo todo es accesible

Voz 0335 08:16 pero en Oriente se llevan más los los panes planos no

Voz 5 08:19 sí sí me lo parece se que se ese cuecen sobre piedras calientes au incluso piedras piedras de río son son muy típicos de de Medio Oriente y son tiene mucha menos levadura ahí suben un poquito menos y sin de acompañamiento con con proteínas

Voz 1715 08:38 no vamos a sumar más peticiones escuche bien Majestad apunte bien Majestad porque ahí va otra carta llena de deseos

Voz 7 08:45 hola soy Pilar Salas Melero es más de lo que pensáis porque trabajo la Agencia EFE IU también colaboro en la revista gastronómica siete caníbales y el canal comer de La Vanguardia hechas las presentaciones Queridos Reyes Magos como este año he sido muy muy buena os quiero pedir más vinos por copas en los bares abajo el río hojita o Ribery Tower de Egipto que los aceites de oliva vengan con nombres y apellidos el de sus aceitunas más postres con frutas menos dulces ir más ligeros que quién reserven no puede era el restaurante llame para anular que intentemos reducir el desperdicio alimentario que respetemos las temporadas y cuida Dean con los mares feliz dos mil dieciocho a todos en especial a los que no están felicidad en los restaurantes

Voz 1715 09:47 se nos está acumulando el trabajo la buena nosotros lo a los Reyes Magos que sabe lo que tiene que cumplir con todos estos deseos escuchábamos a apilar poner el acento en una de las cosas que supongo que sí se lo pregunta Javier Tormo cocinero del restaurante el pesebre padecen los restaurantes que son las anulaciones bueno las no anulaciones de reservas gente que tengo la reserva hecha y luego lo llama para decir que no va a ir

Voz 0944 10:10 pues sí la verdad que es un problema grave que tenemos que tenemos actualmente en los restaurantes porque la verdad que en estas fechas por lo menos donde yo donde yo vivo que es un pueblecito pequeñito estas fechas estamos siempre a tope cualquier anulación de te hunde

Voz 1715 10:26 a los que reserva habría que traerles Carbonell algo malo salvo del dulce destino eran un camión Rey Baltasar usted qué opina de la cocina española le gusta mucho poco

Voz 5 10:37 bueno antes antes de abordar la española mí quería decirle sí que me encanta me encantan estos estos deseos que que estoy oyendo es una es una muy buena manera de de de de empezar el año Afar te pienso que tampoco es tanto trabajo para nosotros lo que me estoy hoy no porque dependen más más que de reír de de de uno mismo pues al final de cambio empieza por por cada uno

Voz 1715 10:59 pero sé que tenemos todavía más peticiones listas llegan tarde de evitaría que le vamos a dar trabajo esta noche la cocina española que le parezca

Voz 5 11:09 es que la cocina española pues a ver de qué te puedo decir a final cada cada cocina tiene cada pueblo tiene tú sumó su personalidad depende

Voz 8 11:20 de de pues de del clima y de

Voz 5 11:22 de su historia esas influencias que ha tenido acabo de la historia no pero hoy en día he al igual que puedes encontrar en Madrid o en Barcelona cualquier tipo de pan puedes encontrar cualquier tipo de influencia de gastronómica se al final todo se está se está Fund viendo en en en algo en común así que me parece bien

Voz 1715 11:44 ha evolucionado española hoy tiene poco que ver con lo que era hace veinte años

Voz 5 11:51 es la historia de la historia van marcando toda la gastronomía

Voz 1715 11:54 claro claro Carlos a Papá Noel tu crees que te gustará mucho comer

Voz 0335 11:58 yo creo que no hay nada más que verle no Papa Noel creo que no suele ir al gimnasio al menos tanto como los Reyes Magos yo no sé si si Baltasar es muy es que vamos que me guste comer

Voz 5 12:11 claro por supuesto lo que pasa es que nosotros vamos a camello Bilbao ahí pues eso va más relajado nosotros tenemos que que que que andar con el que a medio durante muchos muchos kilómetros así que pues no se nota tanto sales

Voz 1715 12:27 o sea que comidas más ligeras las de los Reyes

Voz 5 12:30 no no está comemos bien pero temprano tenemos hacemos deporte

Voz 2 12:33 ah trabajado además pero eso es tres

Voz 1715 12:39 Papá Noel reparte él solo todo íbamos otros lo repartidas entre tres

Voz 5 12:43 así que a nosotros nos piden más no estamos haciendo una carta de Papa Noel está ardiendo pero reggae malo

Voz 2 12:48 es lo más importante vemos el triple

Voz 5 12:51 de trabajo

Voz 1715 12:54 bueno ahí en Carlos yo sé que hay muchos compañeros que te han pedido hablar con con Baltasar no fueras a perder las cartas olvidarte de algunas de las cosas que pedían alguno de estos compañeros nos está esperando no

Voz 0335 13:09 sí yo creo que además tiene bastante que ver con él tema que hablábamos de Papa Noel le gusta comer si va hace ejercicio sino si se cuidan poco la dieta que al final tan importante es disfrutar como como llevar una dieta saludable de todo esto seguro que que puede decir algo Neila Martínez que es dietista nutricionista nos escucha desde Lleida y creo que también tiene alguna petición para el rey Baltasar hola en A Illa

Voz 6 13:33 hola qué tal adelante con tu petición

Voz 9 13:36 sí tengo varias peticiones pero no Algarve mucho pero bueno yo voy a pedir primero que todo ya que esto me toca de cerca bajas maternales de seis meses para poder dar lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud que es lactancia exclusiva a los seis meses luego maniquís menos delgados en las tiendas ahora que salimos a comprar van a llegar las rebajas Si les pediría que que cambiarán los maniquíes de los escaparates y que hubiese maniquís menos delgados que los anuncios de televisión fuesen de comida real he que los productores disminuye en el azúcar en en los productos que nos venden luego un una una cosa así un particular mía es que pudiese encontrar bocadillos vegetales de verdad

Voz 10 14:27 por lo que hay son de verdad

Voz 9 14:33 el ex no

Voz 10 14:35 pero muchísimas cosas más pero no practique venga ahora sí

Voz 9 14:40 bueno yo he oído que que mañana en Valencia

Voz 5 14:43 como este año la capital

Voz 9 14:45 mundial de la alimentación insostenible por la FAO vais a a repartir mandarinas en lugar de de caramelos entonces yo os diría que lo hiciese en todos los lugares del mundo que sustituye a esos caramelos por mandarinas para hacer un a una vida más saludable sobre todo eh ya que es a los más pequeños pues bueno promocionar un poquito más la la alimentación saludar

Voz 1715 15:08 vamos a ver Baltasar cambiarlo Carmelo por mandarinas es posible

Voz 5 15:12 lo vamos a estudiarlo no somos orinar pero sí que deberíamos valorar el el diferente de frutas porque sino se habían todo el mundo

Voz 2 15:20 además más azúcares naturales menos azúcares procesal además eso está hecho me gusta mucho eso es una gran idea alguna cosa

Voz 9 15:26 las frutas de de proximidad ya que en Valencia veta tirar mandarinas pues bueno poquito utilizarlas frutas de de cada década

Voz 6 15:34 sí

Voz 5 15:35 tendremos que avisa cuando estemos por ahí por por Tailandia empecemos a tirar mangos pero sí

Voz 1715 15:39 sí vais a Villaconejos melones

Voz 10 15:43 pero claro yo quiero aprovechar para

Voz 0335 15:47 a preguntar la Javier Tormo así en Graus

Voz 11 15:51 los reyes dejando caramelos dejan trufa

Voz 12 15:52 por eso está pensando que igual podríamos tirar trufas igual montamos la habría un problema

Voz 0944 15:58 lo igual puede montar una muy gorda

Voz 12 16:01 tenemos para no

Voz 1715 16:03 bueno oye Dajla los apuntamos todo esto se lo pasábamos al Rey Baltasar que lo estaba escuchando iba a ver cuántos de estos deseo poder cumplir gracias gracias Layla

Voz 0335 16:12 muchas gracias gracias y buenas noches Baltasar yo querría saber si ha

Voz 0944 16:16 han las cartas aparecen muchos nombres de restaurantes

Voz 0335 16:19 si los niños españoles au sus padres se dividen reservas en restaurantes si cuáles son

Voz 6 16:24 algún ejemplo por lo menos vamos

Voz 5 16:27 a saber en hay muchos restaurantes normalmente los los niños Si los adultos se dejan como han dicho como ha de cómo ha preguntado ahora no recuerdo quién en la en la en la primera petición hace arriesgados pues estaba entonces pues con lo que los que ven la revista cinco primeros restaurantes pues enormemente tenemos peticiones de escenas y de comidas hacía eso restaurantes ya sea en Madrid en Barcelona

Voz 0335 16:58 los más bien lazos no más famosos

Voz 5 17:02 no sé si quieres que te diga no al restaurante yo te tiro no no no hacer propaganda de estas cosas

Voz 10 17:07 bueno sí que ha hablado muy bien muy bien

Voz 0335 17:10 porque hay otro restaurantes en los que se come bien que igual la gente no se pide porque ni los conoce

Voz 5 17:15 luego luego están los los los súper Foods como como dábamos entre nosotros a tienen restaurantes pues que la gente que no conoce que para nosotros son mucho más fácil de de de de conceder como niños y restaurante que están empezando está emergiendo con cocineros y cocineras con mucha ilusión

Voz 1715 17:33 esto sí da japonesa bonos algún ejemplo porque así de echamos una mano a quién está empezando

Voz 5 17:36 pues como en aquel mismo por ejemplo yo no sé qué decir de hay muchos pequeños restaurantes ahora que está emergiendo

Voz 10 17:45 ya están en Madrid efectiva en Madrid

Voz 0335 17:49 hola España hay hacía muy claro

Voz 5 17:52 esos pequeños esos pequeños sitios con dos cocineros dando de comer a veinte personas y con muchísima ilusión y esto los restaurantes que a mí me cuesta concede

Voz 1715 18:01 yo voy a añadir uno esto iba a decir no lo voy a pedir la la los Reyes Magos esto en la carta porque tuve la suerte de probarlo hace un par de semanas Carlos también lo conoce hechos yo llegué ahí a través de Carlos pero eso uno de esos restaurantes que está empezando que está viendo un camino que lo está abriendo con rapidez y que ha conseguido la estrella en poco tiempo que esta ante el arresto

Voz 0335 18:19 así se lo estaba pensando mientras lo decías pida lo ustedes su carta

Voz 1715 18:23 los Reyes Magos

Voz 13 18:24 porque es estupendo preferida preferidos

Voz 0335 18:29 a ver los pajes del Rey Baltasar les gusta el arresto que no son tanto los pajes Baltasar y los niños españoles se piden muchos regalos que tengan que ver con la cocina supongo que ahora con con lo que sale por la tele están todos como locos con eso no

Voz 5 18:43 bueno hay de todo realmente hay niños que tienen mucha influencia con los problemas que salen en cocina tienen tienen llegar a ser cocinero de de televisión a esos niños que también se educan en en en en la cocina en la cocina del hogar que que ya no están viendo la tele

Voz 14 19:01 la mamá está cocinando como ha estado trabajando sino que están todos en conjunto pues eso cocinando haciendo valga mole probando

Voz 5 19:09 las Lima no hay experimentando entre todos entonces hay un poco de todo hay un poco de todo hay gente que me pide el último libro que que que ha sacado tal Chez esa gente que me pide un sifón para poder hacer zumo de naranja con burbujas en casa

Voz 1715 19:28 esa ahora hay que ha sofisticado mola sale con un sifón dices me lo voy a apuntar igual vamos a sacar del saco del correo otra de las cartas que hemos recibido con los Reyes Magos Reyes Magos magos

Voz 0757 19:44 ha dado mil dieciocho como hemos sido muy bueno os queremos pedir vinos menos cargador de madera eso en primer lugar luego en segundo lugar Nos gustaría han menos alcohólicos que con la excusa el cambio climático que no negamos que existe cada vez están haciendo vinos más alcohólicos Si vamos ya con tendencia al Patxi ahora mismo

Voz 15 20:05 con lo que queremos que llevábamos lanzado serían más bares de vinos

Voz 0757 20:09 o al Mart con mejores vinos por copa porque la verdad es que hay muchos que tienen muy buena oferta pero luego lo que por copas sólo los barato Heath poco interesantes

Voz 16 20:20 ya puestos a pedir Reyes Magos pues os pedimos más espacios divulgativos en televisión en los que salga a por ejemplo el colectivo de cantado lo sea nosotros bueno si ve que mucho la televisión y la radio nos conformaba bajo la radio en la radio también también nos vale les voy a hablar de vino de nosotros mismos

Voz 1715 20:47 es que cuando uno se pone a pensar qué cosas le quiere pedir a los Reyes Magos el ocurre de de todos por ejemplo Sanidad es la radio

Voz 0335 20:54 las Argo ante nosotros

Voz 1715 20:56 Carlos nosotros hemos para para él para Santi un poco Reyes Magos le hemos permitido en la radio oiga Rey Baltasar que no lo vamos a robar mucho más tiempo pero los cocineros que se piden que le piden a los Reyes los cocineros

Voz 5 21:08 a los cocineros pues en los cocineros normalmente piden cuchillos lo que más le gusta son los juzgados es como como la herramienta indispensable para para cualquier cocinero cocinera

Voz 6 21:22 he gorrito gorritos de cocineros

Voz 0335 21:24 bien

Voz 5 21:25 el cocinero está bien todo lo que digáis aparece las cartas esto eso está claro que si bien todos ellos en el tiempo y en el descanso porque la verdad es que trabajan mucho pero unas Finales cuestiona organización mucho de lo de de de de lo que en que nos encontramos en las cartas al final son cosas que dependen de uno mismo más que los Reyes Magos sí bueno o se va se va aprendiendo con el tiempo supongo

Voz 1715 21:55 sí al Rey el Rey Baltasar es cocinó Millás o no

Voz 5 22:00 a mí me gusta mucho cocinar también tierra Mi primer a la cocina me gusta mucho trabajar con los de cocina con los con los amigos que bueno repartir regalos también claro

Voz 1715 22:09 cuál es el plato que mejor se le da al Rey Baltasar

Voz 5 22:13 a mí me gusta mucho al hubo está mucho la sorpresa

Voz 1715 22:16 la sorpresa mucho en

Voz 5 22:19 a en alterar las emociones dentro del paladar que que que

Voz 14 22:24 datos que te haga sudar Roquetes levantarse de la mesa son cosas son son

Voz 5 22:29 experiencias muy agradables

Voz 10 22:31 a eso eh

Voz 1715 22:34 pero una especie de de haber de caramelo con con ginebra por dentro

Voz 13 22:39 hay Candy Candy eléctrica me gusta el eléctrico son cosa que que que que que te hacen pensar

Voz 1715 22:45 entonces efectivamente bueno Rey Baltasar no le vamos a hablar más tiempo tiene mucho trabajo nos vamos a quedar aquí charlando porque no tenemos las obligaciones de los Reyes que lo reparta todo que lo reparta bien feliz a mucha gente Ig gracias por atendernos

Voz 5 22:58 nada muchas gracias a vosotros no vemos el año que viene

Voz 2 23:01 venga hasta el año que viene muchas gracias deviene la noche Sarre muchas gracias quedado mucha ocurre llega a trabajar gracias nosotros quedamos se Carlos por ciento Javier turbo les recuerdo cocineros restaurante el pesebre con Carlos con Carlos Cano en Graus decía al Rey Baltasar que los cocineros piden cuchillos

Voz 1715 23:16 por qué

Voz 0944 23:18 porque estamos todo el día con el con el cuchillo en la mano ella le iba a decir que seguro que tiene alguna ahí por ahí que es lo que yo pediría que no se rompa nada cuando tengamos más faena que es otra cosa muy importante en una cocina que siempre se rompe algo cuando estás a full la tópicos

Voz 0335 23:35 pero luego buenos cocineros también siempre han buscando algún libro de recetas no ya sean recetas muy modernas por recetas muy antiguas un poco para ir renovando su sí

Voz 0944 23:43 sí la verdad la verdad es que que sí que que casi todos yo hablo por mí personalmente pero a me gusta mucho el recetario antiguo y bueno siempre da una pequeña visualización a todo lo que está de moda o las tendencias las tendencias actuales por supuesto

Voz 0335 24:00 pero este año sabiendo que en las librerías por ejemplo está pidiendo mucho el libro de Arguiñano pues bueno la gente al final van los clásicos no estos libros pues para estos reyes por lo visto están funcionando muy bien

Voz 1715 24:12 así la verdad es que los libros los recetarios son en primer lugar un buen objetos de decoración es decir luego hay gente que lo Susa mucha gente que lo utiliza para disponer de una interesante biblioteca con recetas y otros aprenden a cocinar tienen cartas que escribir por ejemplo la de Diego Gallegos el de eso yo también tiene su carta a los Reyes Magos

Voz 18 24:38 hola a todos soy Diego Gallegos de restaurantes hoyos de Fuengirola y este año ya que hay que pedí pedía a lo grande no ya espero que podamos conseguir nuestra segunda estrella Michelin por supuesto que todos nuestros proveedores y patrocinadores normanda en muchos productos gratis mucho mucho mucho todo gratis todo gratis porque si no la ganancia muchísima grasa que paséis un buen año un abrazo a todos

Voz 19 25:17 no es Victorina

Voz 1715 25:20 de eso yo producto gratis decía bueno pues claro si como los reyes magos son magos pues quizá lo puedan conseguir Javier Thurman algo más a parte de de la trufa algún producto de A ahora mencionaba también las alcachofas de las alcachofas de invierno estas que resisten a las heladas menos porque las heladas empiezan a ser más fuertes y más prolongadas pero un producto más que pudiéramos encontrar ahora mismo en la cocina de de pesebre

Voz 0944 25:48 pues por supuesto un buen casco de Aragón la longaniza de grados como no y bueno todo tipo de de cuál es de invierno porque la verdad que yo tengo un gran huerto por decirlo de alguna manera pero que como has dicho este año nos ha castigado mucho frío pero si todo lo que sean coles coliflor es puerros espinacas de todo ese tipo de de productos podemos encontrar en el pesebre Hay con como decía nuestro Rey Baltasar pues con alguna sorpresa de de esturión es el Cinca de trucha imperial del Cinca de caviar por supuesto con nuestra trufa negra tenemos una una pequeña variedad de este maravillosa Ribagorza que tenemos tanto pescados como carnes como Trufas como verduras sí sí sí

Voz 0335 26:32 yo no sé en esta zona si habrá costumbre de dejarle algo para picar a los reyes buenos te pasan toda la noche trabajando no y a veces pues hay que ir reponiendo un poquito de fuerzas en general si hay algún niño alguna familia escuchándonos interesada en este tema se suele dejar cosas fáciles de comedias y rapidito frutos secos un poquito de queso a los camellos agua porque en el desierto no tienen entonces aprovechan cuando cuando están por aquí para para beber mucha agua yo no sé si en Graus

Voz 0944 27:01 deja hay por supuesto yo tengo mi hijo tiene cinco años y medio mi hijo directamente deja galletas María con longaniza también ponga quizás seca hay agua les falta no sé yo si se sumen maridaje de la galleta maría colocaría se como para él es tu mejor partido creo que que lo dejas y también porque es lo que les gusta así pueden elegir

Voz 1715 27:21 que este convenio además que los reyes y lo que no dejarán y una amiga de la galleta ni un rastro de Zam pan todo vamos a escuchar la última de las cartas en una carta que mira así al mundo de la gastronomía de la alimentación no sólo de la gastronomía que en cierta manera también nos despierta la conciencia esta es la carta que ha escrito a los reyes Javier Guzmán de Justicia Alimentaria Global

Voz 20 27:48 hola mi nombre es Xavier Guzmán hice director de Justicia alimentaria global bueno este año se puede decir que me he portado bien sin generar pero sí que es verdad que nos hubiera gustado en casa comer algo mejor de lo que hemos podido porque hemos comido muchos alimentos procesados algunos con mucha azúcar sobre todo aquellos alimentos que salen en televisión anunciarnos ya a veces vamos a comprar no sabemos recibirnos a comprar este tipo de de productos por eso este año voy a pedir a los Reyes Magos que nos traigan una ley de publicidad alimentaria infantil primero para que protejan a nuestros niños de este tipo de alimentación insana por otro lado para que los padres la posibilidad de educar a nuestros hijos idealmente poder elegir en libertad no totalmente condicionados como estamos ahora mismo bombardeados constantemente con anuncios y nos gustaría creo relleno exagerar una ley de publicidad como en otros países de Europa que sabemos que está funcionando así que bueno no es mucho pedir espero que este año sí que sí tenga un buen regalo no no sólo carbón un abrazo

Voz 19 29:16 saco de los Reyes Magos va

Voz 1715 29:18 repleto de peticiones y deseos de todo el mundo de la gastronomía toda la noche hablando de deseos de peticiones a los Reyes Magos Ia a Carlos Cano no le hemos preguntado por las suyas

Voz 0335 29:30 ah pues yo llevo llevo años pidiendo un una comida en serio de Can Roca pero no me acabo de despertar bien por lo que parece porque se creo que es bastante difícil reservar entonces bueno me es verdad como decía antes Baltasar que me van descubriendo otros restaurantes antes de llegar a Can Roca pues voy comiendo en otros que también me gustan mucho pero bueno yo lo pido hay que ponerlo en la carta

Voz 1715 29:53 lo veremos que si yo te digo una cosa que tiene que ver con este mundo que es volver a repetir una experiencia que ya tuve que es comer con Carlos Cano que es como la Enciclopedia del mundo de la gastronomía no Pedro

Voz 0335 30:05 son hay que me voy a millas

Voz 1715 30:07 pero tenemos una agenda muy complicada siempre tiene cosas que hacer en una persona muy muy solicitada pues volver a repetir la experiencia este año dos mil dieciocho no era muy difícil Javier tuvo muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Hora Veinticinco ha sido un placer muchas gracias a vosotros gracias y Carlos Cano a ver si se cumplen los deseos ya hasta la semana que viene

Voz 0335 30:26 en cuanto a ser programa Pedro a dormir temprano eh