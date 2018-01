La mirada de Luis García Montero: "Los Reyes Magos"

Voz 1341

00:00

y como la está despidiendo tantas cosas a los Reyes Magos como se ha vuelto a liar una polémica ridículas sobre una cabalgata la presencia de personaje no apropiados para la infancia quiero recordar que Sus Majestades eran unos tipos raros estrelle los representantes de una religiosidad turbia y poco partidarios de la Fe cuando los profesores explicamos el auto medieval de los Reyes Magos descubrimos que el oro el incienso y la mirra era una trama por qué iba a escoger el niño si es cogía el oro resulta que era rey de la tierra se escogía el incienso que era Rey de lo cielo escogía la mirra embalsamado ahora es que se trataba de un simple mortal los Reyes no se fiaban de la buena nueva por eso prepararon una trampa el recién nacido salió airoso y se quedó con todo hay que quedarse con todo trampa es que cada cual lo interprete según sus intereses que una gestión municipal Si ladrones sin corrupción sin fondos buitres con voluntad de servicio cívico este una y otra vez en cuestión por asuntos tan ridículos como casposo por el cinco de enero cada enero ponía mi calzado Cabrero a La Ventana fría eso lo escribió hace muchos años Miguel Hernández para hablar de las ilusiones infantiles de la noche de Reyes hay que ser muy infantil para sentirse ilusionado esta semana con la vida española a cuenta de la desgracia de una pobre muchacha llamada Diana aquel veo a la gente llena de ira y feliz con el espectáculo el gusto de gritar asesino en la puerta del juzgado el morbo de preguntarle una madre que piensa de las CAM halladas de su hijo la ira contra los familiares obligados a escupir contra él mismo personaje que ayer compartía sus vidas pan y circo la plebe en acción ocupando los telediarios y los ruedos del mundo descanse en paz Diana aquel pobre muchacha han visto ya al pozo donde la escondieron tampoco me deja muy cómodo la decisión de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo sobre la permanencia en prisión de Oriol Junquera parece ser que le preocupa a los magistrados que quiera o pueda llegar a presidente de la Generalitat Ike sí lo es y vuelve a quebrantar la ley pues regresará a prisión pero mantenerlo en una celda cuando no hay peligro de fuga ni de destrucción de pruebas huele a mala cosa a obstrucción de la política yo estoy de acuerdo con que en una democracia cada cual puede defender lo que decida pero sin quebrantar la ley lo que ocurre es que a los partidarios de la inmovilidad absoluta les pregunto otra cosa y cuánto tiempo serán soportables las leyes que no obedezcan a la democracia tiene sentido democrático no dejar en libertad provisional a quién puede ser president de la Generalitat por los votos para terminar una pregunta a todas estas dónde está la izquierda en fin Pedro buenas noches buen fin de semana inmerecido con Miguel Hernández Deacon sus versos y hacia el seis mis miradas hallaban en sus puertas Mis abarca Celada Mis abarca desiertas el que viene Ruiz un abrazo enfermos buena