Ángel Haro: "Queremos que Joaquín esté ligado toda la vida al Betis"

Voz 1 00:00 buenas noches qué tal como está usted bien esperando con ansiedad el partido de mañana

Voz 2 00:05 sí no sé si es especial por el hecho de ser la primera semana del año semana de Derbi en la noche de Reyes como se eso

Voz 1 00:14 bueno este es un partido especial independientemente cuando cuando se juegue partidos partido que bueno hay muchas emociones en huevo y mucha ilusión también puede estar con lo cual evidentemente que sea el día de Reyes un partido magnífico para para disfrutarlo

Voz 2 00:26 a usted le gusta el horario de a6 nueve y cinco la verdad

Voz 1 00:30 con lo horario poco podemos hacer pero teniendo en cuenta que día porque también en infame en familia da tiempo suficiente para para poder esa con la familia y luego ir al partido

Voz 2 00:40 vamos que hubiese sido peor por ejemplo hacerlo mañana a la una del mediodía el día de Reyes al mediodía imagínese usted cómo estaba la gente del Athletic está que trina yo cómo llega el Betis porque bueno después de esa derrota en el último partido frente al Athletic que por cierto tengo que felicitarle por la gran afición que tiene usted ahí en el Real Betis Balompié como despidió al equipo después esa derrota frente al Athletic en un partido que tuvo absolutamente todo que pudo acabar pues pues pues ganando al lado de otro y como despide al equipo a pesar de la derrota

Voz 1 01:07 sí afortunadamente la del Betis lo que lo que nunca falla en la acción más importante que tiene el club Illes reconoció al equipo pue por la entrega que tuvo en el partido no tuvimos suerte con decisiones arbitrales que yo creo que condicionaron el el partido pero bueno la afición del Betis está siempre hay cada animando al equipo y dándolo todo

Voz 2 01:27 usted cree que hay algún aficionado del Betis que este triste después de la renovación de Joaquín hasta dos mil veinte

Voz 3 01:31 no yo creo que no era ironía eh

Voz 1 01:35 los bético les reconocen au aquí que nosotros no que el órgano de administración pues lo que Joaquín lo que significa para nosotros muy importante que siga ligado el club

Voz 3 01:45 ya he le preguntó un poquito

Voz 2 01:47 por por Joaquín por lo que es el que es el derbi pero aludió usted algo que sucedió hace unas cuantas semanas en el último partido del año frente al Athletic de Bilbao con algunas decisiones arbitrales que no que no favorecieron demasiado el Betis el Betis como institución se siente perjudicado este año por los este curso por los arbitrajes au o no espera

Voz 1 02:02 no es yo electo en el sentido de de arbitral yo creo que ningún árbitro viene con una idea de perjudicar a ningún equipo pero evidentemente no estamos teniendo suerte con la concesión arbitral el último partido y yo lo que deseo pues que que el próximo partido en este en concreto en en este caso en concreto el de mañana por que no haya ningún tipo de decisión arbitral que condicione que bueno también los jugadores ayuden al árbitro provoca un partido que gane el mejor y no que haya una decisión que pueda condicionar

Voz 2 02:31 qué le molesta más que haya decisiones arbitrales que perjudiquen al Betis que esté teniendo tanta suerte según me está diciendo usted en este curso dos mil diecisiete dos mil dieciocho o que haya tantos partidos del Betis que se juegan en viernes y lunes

Voz 1 02:45 bueno eso son vitales de verdad que lo podemos hacer poco porque como usted bien sabe hay restricciones con respecto al equipo no pueden jugar lune viene por tanto pues quedamos menos equipo y el Betis es un equipo con mucho tirón ni por tanto es difícil que evitar ese tipo de molestia que de que ocasiona jugar los lunes bien Emilio Pérez que fuera de casa así sean les une gobierne pero que la mía de lo posible dentro de casa sean pues horario mucho más mucho más que permitan en definitiva que la familia pueda ir que los niños puedan ir y no horario o interpretativo

Voz 2 03:22 eso lo ha pedido a la ligada de alguna manera que que deje de jugar tantos viernes y lunes el Betis porque veo por aquí lunes quince de enero nueve de la noche Betis Leganés jornada veintiuno lo tengo aquí lunes veintinueve de enero nueve de la noche Celta Betis

Voz 1 03:36 constantemente lo hacemos pero verdad que la en tienen mucho que decir me consta que que la Liga está haciendo lo que puede pero bueno es verdad que este tirón pues es difícil de de decirle a una televisión que no que no sé lo que me gustaría también que se debiera fue

Voz 2 03:51 sí pero sólo han pedido a la Liga o la Liga dije que sí han pedido la Liga no jugar tantos lunes Ikea le dice la Liga que que aquí quién manda quién pone la pasta

Voz 1 04:00 no no no no de esa forma evidentemente yo me están ayudando a que no sea de esta forma pero como hay hay siete equipo que no pueden jugar en esa fecha Espinar vas contando y te quedan pocos equipo que que que pueden eso día tras el Marbella el español bueno

Voz 2 04:13 es un tema que hicimos la semana pasada en El Larguero es el Betis el tercer equipo que más juega los viernes y los lunes y no me olvido de de lo de Joaquín esa renovación hecho oficial la semana pasada que arte tiene Joaquín para hacerlo todo es quién nos regaló no sé si lo escucho usted unos minutos de radio la semana pasada aquí en El Larguero con Julio Baptista Icon Benjamín Zarandona eso de de de de llorar

Voz 1 04:34 usted que es un Erich runner Titsa una persona de de que un gran bético tiene una calidad humana es bueno y por tanto si estar con el pasarlo bien porque tiene en pleno que que muy pocas personas tienen

Voz 2 04:48 fue difícil alcanzar una renovación con él un acuerdo

Voz 1 04:52 no no fue muy fácil porque quería seguir vinculado al club y nosotros queríamos que siguiera vinculado no dos años sino todo maravillosa que yo creo que que el planteamiento con Joaquín de toda la vida el club fue sencillo estamos en un tiempo pero no había prisa ahí cuando empecé bueno entendimos que era el momento sentar muy lo lo dejamos firmado

Voz 2 05:10 no sé si será el último contrato como futbolista de Joaquín con el Betis pero cuando acabe este contrato él serán el Betis lo que él quiera ser

Voz 1 05:19 bueno él me de broma yo les digo que él se conformaba con jubilar a a Gordillo y ahora ha dicho de broma que no me relaje que puede que sea sólo decir

Voz 4 05:27 a las seis y bromea mucho eso

Voz 1 05:30 el fracking bueno puede pueden ser lo que quieren es Betty obviamente eleve más como un entregado

Voz 2 05:36 por director deportivo presidente ocupando su puesto en el futuro no sé si no sé si es decir que que que el área ya ya sé que al final acabó en el Benito Villamarín pues es es una institución pero no sé si incluso en el futuro que se llama incluso el estadio de este de Joaquín Sánchez iguales son palabras mayores

Voz 1 05:52 bueno eso son palabras mayores porque además eso es algo que le dé el fin y todo todo el accionariado ve épico de todos los béticos pero desde luego que Joaquín de las personas en todo el mundo bético no cabe ninguna

Voz 2 06:04 y darnos al partido de mañana ya sé que es un tópico pero teniendo en cuenta que el Sevilla bueno viene esa victoria conseguida hace apenas un par de días en la en la Copa del Rey frente al frente al Cai no sé si usted vio el partido

Voz 1 06:17 no porque estuve viendo el entrenamiento de nuestro equipo y prácticamente terminada la nueve de la noche ya cuando llega a casa pues prácticamente vi el resultado de esa reproducir pues no llegue a ver el partido

Voz 2 06:27 usted cree que con Monte la no sé si va a variar un poquito el partido que que usted tenía pensado ya ya sabe que en el en el Sevilla ha sido como una especie de montaña rusa en este año tan raro para ellos

Voz 1 06:37 esas son partido difícil de prever además pues nunca sabe uno si es bueno que venga un entrenador nuevo o no nos pues siempre a ese ese momento revulsivo no de los jugadores cuando llega un jugador nuevo es verdad que bueno que en Sevilla es un equipo que tiene un presupuesto que más triplica de en estamos hablando de él el ocho de Liga hay tiene jugadores importantes pero bueno hay que tenerles respeto pero pero miedo no en absoluto y eso hace

Voz 2 07:05 eso de que triplica en el presupuesto al Real Betis Balompié que sea el Sevilla claramente favorito en el partido de mañana o no

Voz 1 07:12 yo creo que no evidentemente sobre el papel y teniendo en cuenta estos dato presupuestos o en casa además estrictamente sería el favorito pero un derbi es un derbi y yo creo que tenemos muchas opciones de sacar algo positivo y ganar

Voz 2 07:25 a usted le hubiera gustado que mañana se hubiese presentado hoy en el banquillo Quique Setién perdón

Voz 1 07:30 que estuviera sentado en el Quique Setién si en el banquillo

Voz 3 07:32 el Real Betis Balompié hombre claro yo creo que

Voz 1 07:35 e injusto totalmente la bueno repartido por la expresión que dijo después del del error arbitral me parece exagerado

Voz 3 07:43 yo tres partidos presidente de partido exageración que se pueda hacer con esto nada poco poco

Voz 2 07:53 no se va a poder sentar en el partido de mañana tampoco en los dos siguientes partidos Quique Setién que por cierto el Betis que está pasando por una temporada yo no sé si decir nada porque empezó con muchísima ilusión recuerdo una goleada frente al Levante nada más comenzar la temporada va lleno el estadio esa victoria que hizo que el Betis incluso estuviera en la la zona alta de la tabla a la victoria en esta de Santiago Bernabeu se ha enfriado un poquito

Voz 1 08:15 dimos me es bueno habido hay un mes muy raro donde hemos tenido malos resultados y es verdad que que el equipo parecía que que bueno que estaba desinflado pero yo creo que otra B el equipo ha empezado a jugar y estamos recuperando las sensaciones de lo primero partido ya es cuestión de tener confianza en los jugadores que tenemos son jugadores de de calidad con un estilo de juego que gusta que yo creo que vamos a volver a tener estas sensaciones que tuvimos cuando le ganamos al Madrid que sobre Xavi hoy los partidos que usted mencionado

Voz 2 08:45 no hubo dudas en algún momento con Quique Setién o no

Voz 1 08:50 no no sabe estamos muy en contacto con él en la relación espléndida yo nunca he tenido duda hay además que tenemos que intentar que los proyectos sean ya proyectos de largo plazo no podemos una de las cosas que has fallado en el Betis que cada año rompe el proyectos eliminan cambian muchos jugadores cambio de técnico de esa no contribuye tipo de decisiones de destrozando todo lo único que hace es que cada año tenemos que empezar y lo que hay que tener paciencia con todos los proyectos

Voz 2 09:15 esa fue la razón por la que se le firmó por tres años no

Voz 3 09:18 efectivamente esa porque queríamos un entrenador del proyecto otro nombre propio el de Rubén Castro que vuelve al al Betis

Voz 2 09:26 yo creo que le da un plus al equipo bastante evidente y en la zona de ataque no

Voz 1 09:30 sí sí Rubén Castro son jugador muy importante no sólo de la historia del Betis que el vacío sino también el presente un club que un jugador que que también muy querido en el club tiene un instinto goleador que muy difícil observar en delantero es el delantero killer que que te tira el balón ajustado al palo y eso lo teniendo y por tanto es un jugador importante para nosotros un buen refuerzo

Voz 2 09:52 se va a renovar

Voz 1 09:55 bueno él tiene un contrato en estos momentos de El año

Voz 3 09:58 que está muy un año más es verdad que hay hasta junio de sí

Voz 1 10:02 este lunes diecinueve y hemos quedado en hablar

Voz 3 10:05 poco desde su situación pero la intención del Betis es renovarle

Voz 1 10:09 mi intención es que siga con su contrato evidentemente no está pidiendo una renovación lo que lo que pide que se quite corte hay que hablarlo con tranquilidad pero con ella a mí tengo confianza en que en que Rubén puede siga disfrutando del Betis B

Voz 2 10:24 no sé si se pone un plazo para intentar llegar a un acuerdo con el ya sé que queda todavía mucho que era un año para que empieza será agente libre pero su intención es arreglar esto cuanto antes o no

Voz 1 10:32 intensión es hablar de la semana que viene habrá un poco de la situación y con tranquilidad

Voz 2 10:38 estamos viviendo un mercado de fichajes en el que hay muchos equipos grandes que se están moviendo el Sevilla el Barça el Real Madrid el Betis que es un equipo grande también se va a mover o no

Voz 1 10:49 sí estamos muy atento cuando se abre una ventana de mercado como esta de de diciembre hay que estar atento estamos analizando por diferentes opciones pero es verdad también que tenemos mucha limitaciones presupuestarias son el presupuesto lo que tenemos en el verano hicimos un esfuerzo económico importante y también tenemos limitaciones de control económico con todo ello vamos a ver si con algo de imaginación podemos tener algún algún tipo de de refuerzo que contribuía a que el equipo sabores

Voz 2 11:16 Justo a Pau López no

Voz 1 11:18 no para este mercado de invierno no estamos valorando portero tenemos un gran Antonio Adán el mercado de invierno no vayan jugadores

Voz 2 11:26 qué posiciones estaba planteando reforzar para el equipo en este mercado

Voz 1 11:30 bueno estamos viendo opciones de

Voz 5 11:32 vemos sobre todo por por extremos delantero

Voz 1 11:35 en un poco la la situación de lecciones que hemos seguido sobrevenida tenemos a Sanabria que llenado tenemos también a Campbell lesionado estamos viendo un poco también si viene alguna incorporación que pueda reforzar la defensa pero ya digo viendo diciendo consciente de las limitaciones que tenemos

Voz 2 11:52 en fin presidente que le queríamos nada molestara a unos minutos en la previa del partido de mañana que seguramente sea un espectáculo como siempre son los había Betis yo creo que hay pocos pongas rivalidades en España más graderío más sanas pero pero pero tan reales como la del Sevilla y el Betis que se vivió durante toda la semana en la en la ciudad de Sevilla no va a haber comida directivas no

Voz 1 12:12 no pues la fecha que hay vamos hemos hablado de la relación entre los afortunadamente muy buena hay entendíamos que la fecha lo más razonable era una una merienda o un tapeo ante de del partido y se lo hemos decidido lo dos equipos muy bien estaremos allí y luego ya cuando empiece el partido

Voz 3 12:30 llega en el mejor que espero que sea el Betis se atreve con resultado no

Voz 5 12:34 yo me gusta dijo un cero Treo algo así pero con ganar me me conformo

Voz 2 12:40 para cualquier presidente que Adorno Esteve que le traigan muchas cosas los Reyes Magos algún una petición para Melchor Gaspar y Baltasar de parte del presidente del Betis