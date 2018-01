¿Cómo vive un jugador las horas previas a un Sevilla - Betis?

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:04 como diría Luis Aragonés Pablo Alfaro tiene el culo pelado de jugar derbis sevillanos Pablo hola buenas noches

Voz 3 00:10 cuántos has jugado

Voz 4 00:12 y si no me fui a la memoria nueve nueve

Voz 5 00:16 no he perdido ninguno e notas Perea ninguno cuando estabas ahí en el Sevilla no

Voz 3 00:20 no no que no perdí ninguno que no atiende

Voz 5 00:23 que perdisteis ninguno no perdiste toro

Voz 3 00:26 siempre eso lo puedo contarlo que además como ya no volví a volver a jugar ninguno más

Voz 5 00:30 pero de los no está está seguro de que no vas a volver a jugar que estás si me gusta está perfecto estado vivir nada más que verter Pablo

Voz 4 00:38 ya te digo yo que no lo aguantamos

Voz 5 00:40 bastante tienen sólo el equipo jugaste nueve los nueve no perdiste ninguno alguno que recuerdo de esa especialmente que eso te venga ahora mismo la memoria

Voz 3 00:50 bueno pues si recuerdas sobre todo porque son partidos con tanta pasión y tan ya de oí que duran tanto tiempo que no hay que entrar

Voz 5 00:58 a estos partidos hay que entrar con una tila tomada antes lo digo por si las moscas ya sabes que después ya las tarjetas rojas expulsiones si eso no mola

Voz 3 01:05 bueno pues hay de todo no hay de todo dedo

Voz 6 01:08 yo no soy partía de jugado con unas tiras

Voz 3 01:10 que porque además que si no si no te dejas parte del derbi en en el tintero no son muy pasionales son muy bonitos son pues en Sevilla unos perdido de baño practicamente

Voz 5 01:21 irá dicho de esos nueve alguno que recuerdes especialmente museo alguna victoria algún lance algo

Voz 3 01:29 sí hombre haber ganado recuerdas no hay momentos que se te quedan que se te quedan preservados no yo recuerdo el primer despegue Hubei el primero de todos que fue segunda división Un partido de las doce de la mañana Canal Plus cuando cuando el Movistar es bueno pues además fue un partido que ganamos una fuga muy famosa con que tuve yo con capilla y en el que en el primer pase de la raya y obviamente el arbitro pues me mostró tarjeta que me tenía que mostrar además

Voz 4 01:56 el seis así y que que la pudimos ganarla excusaron esa vez solo solo sabes

Voz 3 02:02 sí sí sí sí sí te digo y eso fue pues se les recuerdo enólogo recuerdo también un famoso de ir a Bahrein donde donde pues la directiva del Betis en ese momento pues pues tuvo a bien no dejan entrar a ningún sevillista y me acuerdo pues he dado un poquito pues como una película de Solo ante el peligro no que también conseguimos ganar lo hizo bueno pues siempre tienen esa necesidad acuerdos de partidos que se lo contaremos a nuestros nietos no cuando seamos mayores

Voz 5 02:29 yo no sé si hay hay pocas rivalidades en España más yo lo digo sobre todo porque por ejemplo con todo el respeto del mundo por ejemplo el Barça Espanyol derbi catalán mucha más gente del Barça del español y en otros sitios también puede pasar algo parecido paraje Sevilla Betis pues casi cincuenta cincuenta es la la mitad de las vías del Betis en la otra mitad del del Sevilla vamos que ese Vietto durante toda la semana previa a Pablo

Voz 3 02:52 sí sí es verdad es verdad mira yo he tenido la fortuna a mí en mi trayectoria profesional

Voz 7 02:56 viví pues como tú dices no ir Irún unos pasa español de vivir unos Real Madrid Atleti Atleti y mola

Voz 3 03:05 el que el derbi de verdad es el Sevilla Betis Sevilla porque es así porque como tú decías es que la igualdad de tremendas que las familias el esposas de un equipo de la mujer del otro los niños otra está todo mezclado y además es elemento en el cóctel pues que que Sevilla realmente desde el sur y es la Pasión del Sur pues lógicamente es un derbi es un derbi para vivirlo no sé no sé te lo podemos contar pero al final hay bajo vivirlo es esa no pues emocionante y me voy

Voz 5 03:35 recuerdas alguna arenga especial de alguna entrenador

Voz 3 03:38 antes alguno de esos derbis importante no es el nuestro no yo tuve creo que la fortuna además durante porque yo cuando Sevilla tuve dos entrenadores no fueron Joaquín Caparrós y Juande Ramos

Voz 4 03:53 Joaquín Caparrós Caparrós se les voy a poner la vena vamos yo he ido yo he ido

Voz 3 04:01 pues por ejemplo yo voy a jugar en el autobús del equipo al tiene Legión

Voz 4 04:06 es una cosa de

Voz 5 04:09 pero pero eso que lo pincha o pinchaba Caparrós decía vamos ir al Benito Villamarín con él

Voz 4 04:15 él no lo pinchó pero me decía vamos

Voz 3 04:18 pues entonces eran como anécdotas no porque lógicamente al final son partido de fútbol hay que jugarlo como tal oí y al final ganada pues o intenta ganar el que mejor lo hacen en el terreno de juego pero sí que ese even ya digo es muy pasional y es muy y además es que yo soy también soy de la opinión de que hay que vivirlos no no hay que irse de ello porque

Voz 4 04:37 porque son esos mismos recuerdo es que uno pueda cuando deja el supuesto

Voz 3 04:41 que hizo el más bonito no

Voz 5 04:43 no es seguramente el partido más importante del año en Sevilla así es decir se decía antes aquella de bueno ganar en el derbi al eterno rival es media temporada en el Sevilla y el Betis tiene mucha temporada por delante tu al fin al cabo son sólo tres puntos

Voz 3 04:58 sí sí es de verdad o seis durante el año no pero pero pero dura más que noventa minutos porque lógicamente el equipo el equipo que sale vencieron en el derbi entre comillas no no no hay nadie que el Etosa hasta dentro de seis meses

Voz 5 05:14 duden es algo bueno que desde los nueve derbis que no has Palmor ninguno entonces notan vacilado a la semana posterior imagínate

Voz 4 05:19 eso eso repiten que ya

Voz 3 05:23 en el sevillismo que bueno pues de los que hay que lógicamente no cada uno defiende sus colores y en el Betis cuestión de también sus jugadores más más icónicos no pero es verdad es una es una situación que no puede alardear de ella no porque porque no

Voz 5 05:37 me he quedado impactado con la del Himno de La Legión lo decía el Benito Villamarín y no sé si Party ya lo comentábamos después del partido contra el contra el Cadiz pero por las trayectorias de los dos equipos si ves alguna especialmente favorito

Voz 3 05:54 a ver en los derbis verla que todo se iguala muchísimo no porque además de que pueda ser favorito luego hay muchos factores emocionales y anímicos que hacen que que el partido en sí Isabel como saber jugar los a ver cómo conjugar los nervios eso lo hacían diferentes pero yo soy de los que opinó que en el derbi en el que estamos hablando el Sevilla tiene que somos el papel de favorito sin ningún tipo de complejo no con la humildad suficiente pero sabiendo que el ERE es el equipo que juega de local el equipo mejora mejor clasificado en la tabla de la Liga el equipo está en sí es una plantilla que está jugando Champions League no tiene que tener ya digo ningún reparo en considerarse y es el favorito para el para el partido aunque aunque ya digo del favoritismo muchas veces están para romperlos no hay imagino que el Betis pues saldrá con toda la ilusión del mundo y con todos vamos de su afán de poder darle la vuelta

Voz 5 06:47 cuando tenemos partido este fin de semana entrenador

Voz 4 06:50 nosotros el domingo el domingo a las cinco con con el yo yo duros duros duros

Voz 5 06:57 hay vizcaínos abrazo a Pablo hasta mañana sábado