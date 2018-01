Moussa Sibidé llega a un acuerdo con el Guadalajara: "Me he equivocado"

Voz 2 00:00 seguimos en directo aquí en El Larguero doce y treinta y tres once y treinta y tres en Canarias y ahora con una historia que surgió en el día de ayer de hecho no lo pudimos meter por falta de tiempo y que seguramente hayas He leído a través de las redes sociales del Larguero en Cadena Ser punto com o en algún otro digital y saludar al pastor nuestro compañero de SER Guadalajara ahora

Voz 3 00:25 Quique hola guardarlas en el Guadalajara Deportivo Guadalajara eh equipo representativo de una capital de provincia como Guadalajara bien cerquita de de Madrid estuvo en Segunda División A hace no demasiado tiempo está pasando por una situación complicada situación económica deportiva complicada bajó a administrativamente a Segunda División B yo ahora mismo se encuentra en Tercera División hace unos días una de sus futbolistas Nous a Sidi B publicó una carta que yo creo que nos ha sobrecogido a todos y que decía lo siguiente no a leer la toda pero algunos párrafos soy de origen malí aunque vivo en España desde los nueve años ahora mismo tengo a veintidós mis padres vinieron a España hace muchos años trabajan con honradez en el campo sacando adelante a la familia con el objeto de poder dar un mejor futuro a sus hijos tengo dos hermanos pequeños al estar jugando fuera de casa han tenido que buscar una señora para poder levantarle Si llevarles al colegio ya que mis padres se marchan a las cinco de la mañana a trabajar ante la irregularidad de los pagos que mantener Guadalajara y en el último mes cobrado fue el de octubre y nunca me han pagado las primas por partidos jugados es solicitado ni baja tanto al presidente como el entrenador tras exponerles mi situación ya que mis padres no pueden enviarme dinero todos los meses y estoy en una situación crítica habiendo me he escuchado ambos es decir el presi el técnico me dicen que no me van a dar la baja y que tengo que seguir entrenando y jugando en el club porque tengo contrato les explico que no tengo dinero para comer y me dicen que vida ayudas amigos ni siquiera se preocupan de lo más mínimo tener cubiertas mis necesidades básicas después acaba diciendo que solicita públicamente al Guadalajara mi libertad así como la intervención de la Federación Española de la fe y esto fue el pasado tres de enero es decir hace apenas un par de días ya el día de hoy bueno esta misma tarde Quique ha tenido lugar una reunión que ha acabado hace bien poco en las instalaciones del estadio del Deportivo Guadalajara verdad

Voz 4 02:10 así es de casi cuatro horas de reunión antes hay que decir que esta mañana ha sido apartado del equipo sevillano a entrevista

Voz 3 02:17 esta mañana no

Voz 4 02:19 si esta mañana la reunión acaba de terminar no hace una ahora cuadro finalmente queda libre y causa baja en el Deportivo Guadalajara pero es que además Musa se arrepiente de haber escrito el comunicado que acabas de leer algunos párrafos le pide perdón al presidente del Deportivo Guadalajara Ángel más Retuerta a su familia y a sus compañeros de equipo no lo decía hacía hace unos momentos

Voz 5 02:44 pues bien contento la vereda a la carta que escribió el otro día pues yo estaba mal lo estaba pasando muy mal y que no sea muy bien la cosa si me equivoqué y me gustaría pedir disculpas al presi el manto Hertha iba a su familia Poor polaca hasta que que escribí sobre todo a mis compañeros que que les quiero que disculpas viendo la cosa pues al parecer posa me he equivocado equivocado oí pedir disculpas ya está eso es lo que

Voz 3 03:20 dice musa de la carta que he relatado antes Musa Sidibé

Voz 6 03:25 es gran noche buenas noches cómo estás bien

Voz 3 03:31 cómo ha ido la reunión que ha pasado en esas tres horas que ha estado hoy con Germán retornaron el Guadalajara

Voz 1132 03:38 nada hemos llegado a un acuerdo entre ambas partes Si si me dejan irme

Voz 3 03:49 tu cabreo era evidente en esta carta que ha cambiado tanto en esas tres horas para que incluso pidas perdón por ahí alguna mentira en la carta que que escribí hace dos días

Voz 1132 03:58 yo no he mentido de ningún va entonces

Voz 3 04:00 sí porque te arrepienta es de la carta

Voz 1132 04:02 no yo no dije que nadie piense que yo he dicho que me equivoque que te equivocas arrepentirse yo tres equivocar que te equivocas nada más por mis compañeros porque puedes yo me equivoco por los compañeros sí sí al presidente que lo puedo hacer daño yo ya le pedí disculpas sí pero vamos que yo antes de escribir la carta pues yo solos pues hay sólo sabía yo como estaba puede haber alguien que lo entienda alguien que no pero yo sé cómo estaba yo lo hice lo hice ya está

Voz 3 04:38 que podía otra manera de hablar hoy

Voz 1132 04:41 de de de llegar a un acuerdo en algo yo en ese momento lo pensé lo que lo estaba pasando mal y ya está

Voz 3 04:47 ha habido compañeros que te hayan afeado la la carta que has que has publicado hace dos días como dices que te equivocas por los compañeros y además hay compañeros que te han llamado dicho pero qué haces

Voz 1132 05:00 no hay alguno porque hombre normal porque estoy tal como está el equipo puede salir así pues se pueden ofender a algunos pero bueno que que que que eso que yo pido disculpas les pido disculpas sobre todo a ellos sí está cuando ha llegado a las ocho de la tarde

Voz 3 05:21 buenas y te ha echado la bronca el presidente o algo por por publicar la carta por hacerlo público el hecho de que no estés cobrando desde el pasado mes de octubre es es que es que no cobras desde octubre musa

Voz 1132 05:35 hay hoy el presi estábamos hablando estamos hablando a mí me contó me contó lo que le pareció oí ya llevamos estado hablando si ya está muy o un acuerdo oí

Voz 3 05:50 te han pedido que no entre comillas que no rodajes del Guadalajara cambio del acuerdo te han dado dinero

Voz 1132 05:58 yo ahí a ella no puedo decir nada

Voz 3 06:03 ya no es que Musa es que parecía muy cabreado cuando hable ayer contigo y esta mañana hay y ahora ya no lo pareces tanto después de esas tres horas de reunión no sé si te han exigido silencio o que no es de una institución que no paga a sus empleados

Voz 1132 06:21 no no si eso imprimen te que a mi yo yo yo ya te voy a querer pasar el tema IATA

Voz 3 06:31 has tenido que pagar por tu carta has tenido que pagar por tu carta de libertad yo Esteban a pagar algo de lo que te ven desde el pasado mes de octubre digo yo que no me vas a contestar por qué te han dicho que no digas nada básicamente

Voz 1132 06:49 que no que yo llegué aquí allá

Voz 3 06:54 es que yo no sé si de esta manera y te lo digo humildemente musas y le hace un flaco favor a tus compañeros porque

Voz 1132 07:00 pero tú lo que quería oye publicando publicado la tarta

Voz 3 07:05 no no no es que gracias a que te has publicado la carta dado la carta de libertad eso no no no

Voz 1132 07:12 no yo sólo te puedo decir que soy ya está yo no estuve ICO con el hace representante y con lo hemos estado hablando y no el acuerdo que yo me pudo

Voz 6 07:25 echar al islámica casa pero yo ya me puedo marchar y ya está

Voz 3 07:32 no hay dinero de promedio ni tú lo pagas ni que te pagan nada de Quique hay algo que semestre escapando porque yo sincera sinceramente que humildemente es que desde fuera me parece muy curioso este este cambio de opinión de de un futbolista que lleva sin cobrar desde el pasado mes de octubre y sobre todo que es que la carta musas que es muy impactante es que dices que incluso no lo voy a decir para todos aquellos que que no lo hayan entendido bien ha solicitado a mi baja al presidente al entrenador tras exponerle mi situación familiar explicó que no tengo dinero para comer no tenías dinero para comer

Voz 1132 08:11 ese momento no a Ignacio porque

Voz 3 08:13 jardinero claro

Voz 1132 08:20 eso es lo que ellos son lo que te puedo decir que que hemos llegado a un acuerdo ebay en una a

Voz 3 08:29 me lo ha dado todo ha quedado muy claro y hay palabras y silencios que también lo dicen absolutamente todo Musa que te deseo muchísima suerte y que a cada situar que vayas que te paguen que es lo suyo cuando se hicieron las cosas para pagarlas y hoy contra un abrazo Quique yo creo que está muy claro eh tampoco era plan de apretarle mucho más porque es que hay hay silencios que lo dicen todo

Voz 7 08:54 efectivamente pinta de que sí sí sí sí

Voz 4 08:56 hemos a ha podido perdonar la deuda que

Voz 3 08:59 pues sí

Voz 4 09:01 la carta de libertad

Voz 3 09:04 pues sí el jugadores del Guadalajara que siguen en esa situación no

Voz 4 09:08 hoy si hay retrasos hay impagos de meses no sabemos exactamente cuántos pero por lo que yo puedo saber al respeto de Monza concretamente según ha dicho Alberto Parras que han ejercido que es el entrenador del Deportivo ha ejercido también de portavoz durante el día de hoy no ha dicho que en diciembre Bausa cobró más de una nómina en teoría la correspondiente al mes de octubre eso es lo que nos ha dicho el entrenador del Deportivo a dejar Alberto Parras después de esto este lío que ha montado con el comunicado de Bausa del que ahora no pero sí reconoce haberse equivocado escribiendo