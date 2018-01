Joan Barreda: "El Dakar no es solo ir rápido encima de la moto, todo tiene que ir perfecto"

Voz 1 00:00 turno para hablar del rally Dakar que arrancan el día de mañana en Lima en Perú es la cuadragésima edición la décima ya en Sudamérica a lo tonto ya llevamos una cuarta parte de las ediciones que se celebran en Sudamérica Hinault en África hasta el veinte de enero catorce etapas cerca de nueve mil kilómetros empieza en Lima y acaba en Córdoba en Argentina a José Antonio Ponseti hola

Voz 1025 00:18 qué tal estabas buenas noches

Voz 1 00:21 qué esperanzas para los españoles porque siempre que llega el rally Dakar lo solemos hacer bastante bien especialmente en coches y motos que es lo más destacado

Voz 1025 00:29 yo espero que tengamos buenas noticias y ojalá sean las dos categorías he visto que ahora tendrás a uno de los protagonistas de lo puede contar estaba mirando un poco todo lo que va dando a cuenta gotas claro la situación me da la sensación que los primeros diez va a ser tremendos porque hay mucha arena hay que ser muy selectivos pero no está preparado para es lo que se ha que bueno buena este vídeo la primera estación que volvemos a coger el espíritu siempre del Dakar ese desde los primeros días era una carnicería entre los participantes pues ojalá todos los los sobrevivan tiene en la cabeza

Voz 1 01:08 después hablaremos de coches pero en moto sobre todo en quién nos tenemos que fijar Ponce

Voz 1025 01:12 pues estoy invitado rendirían barrera para niñera el gran favorito el año pasado no sé si recordaréis que ocurre una asistencia una penalización

Voz 1 01:19 de una hora y no para mí

Voz 1025 01:22 él era mi gran favorito que ya habría sido el ganador del año pasado no este año vamos a por ellos vamos yo creo que hay que sacarse la espina del año pasado es que tenemos los deberes hechos

Voz 1 01:33 vamos a desearle toda la suerte del mundo son seis horas menos allí en Lima en Perú Joan Barreda buenas noches hola qué tal pues todo bien ni por allí como están yendo los preparativos del Dakar ya tienes ahí el mar y poseo ahí propio de la previa de una gran carrera como es el Dakar

Voz 1404 01:52 pues sí estamos aquí ahora ya el día unas horas de arrancar mañana mismo ya vemos la primera especial a quién Pisco a unos doscientos kilómetros de aquí

Voz 2 02:03 sí de de Lima nada sólo arranca ya

Voz 1 02:06 ay cómo te encuentras en esta edición con ánimos renovados después de todo lo que pasó el año pasado donde como decía Ponseti acaba este quinto pero tuviste ese problema en la cuarta etapa te penalizaron con un ahora lo recurrió al TAS eh con qué ánimos llegas en esta edición Joan

Voz 1404 02:23 los ánimos máximo está claro que que muchas ganas lo que pasa que también es verdad que es una carrera totalmente diferente que arrancamos de cero y yo la verdad habrá que volver el primer día bueno una carrera larga como va a ser este año con dos etapas más con una primera semana con ya muy intensa va en las dunas igual hay que hay que saber leer bien todo eso para intentar bien ella son opciones un final de carrera delegan alguna entrada

Voz 1 02:53 esta esto empieza en Perú pasa por Bolivia acaba en Argentina catorce etapas como hemos dicho acabo el veinte de enero pero que lo crucial lo duro de verdad está en Bolivia

Voz 1404 03:04 yo creo que es un poco el país tapado hasta ahora siempre se ha cancelado mucho siempre preveíamos etapas muy largas y eficientes pero siempre ha dado mucho al final se han recortado mucho pero este año te años no no llueve y no se cancelan meta paz supera pasa cuatro mil cinco mil metros bajo una negación con con vegetación donde donde trabajar mucho el físico y ahí pues claro que la cabeza que dice que ir pensando eso durante tantos kilómetros seguro que que el desgaste es muy muy grande

Voz 1 03:43 cómo le afecta porque las noticias que nos llegan de deportistas que juegan en Bolivia Se reducen pues fundamentalmente a cuando va a lo de fútbol cuando va a Brasil cuando va Argentina alababa juega tres mil y pico metros Illes cuesta mucho respirar aguantar los noventa minutos cómo le afecta a un piloto de alta competición como tú en un rally como el Dakar de ir a por esas latitudes a cuatro mil cinco mil metros de de altura como te afecta a la hora de pilotar tu moto

Voz 1404 04:14 lo mismo el desgaste muy muy grande de gratas más los reflejos bajando ojo nosotros cuando vamos rápido encima de la moto en una curva de repente estas de intima de la curva ahí que que prever eso lo que hacemos es trabajarlo

Voz 3 04:31 mucho mucho

Voz 1404 04:33 E incluso acostumbrar el cuerpo a esa altura para que no nos afecte tanto al final porque necesitamos realmente estar bien no no se trata ya de pasar lo de alguna otra sino estar en buenas condiciones para intentar marcar también las diferentes las situaciones complicadas pero como te digo es es realmente uno de los puntos exigiendo que la cardenal muchos años

Voz 1 05:01 tienes moto para ganar

Voz 2 05:03 pero sí tengo mucha confianza desvelaba que que rastro

Voz 1404 05:11 Nos cuántos años con con problemas porque ya el año pasado la la moto fue muy bien le hicimos una prueba muy muy bueno hemos continuado este año con el mismo la misma línea de trabajo y hay que confiar es un equipo que hemos creado desde cero una moto que hemos creado desde cero desde el dos mil trece hasta ahora que es cuando está todo el trabajo es cuando hay que confiar más y sólo la moto sino a nivel del equipo también hemos intentado reforzar aprender mucho de los errores pues pues eso y una carrera dagas no sólo es ir muy bien de la moto sin ir rápido y sin cometer errores sino el equipo tiene que perfecto la moto perfecta ahí el que dejar porque para paralizados al resultado final

Voz 1 06:00 no te mes entonces que te deje tirado en ningún momento no a priori

Voz 1404 06:04 vamos te digo que no

Voz 3 06:09 pero bueno al criminal la vida

Voz 1404 06:12 sí hay que porque sabemos lo injusto pero sigue quizá ya mi cupo está ya Ponce abrió en como te cedido fondo eh

Voz 1025 06:23 de ahí tengo dos dudas la primera que tales esta primera semana porque por lo poco que yo leyendo me da la sensación que es una semana a la antigua usanza el Dakar tan selectiva como estaba contando al principio no yo

Voz 2 06:38 sí además además creo que marque un experimento

Voz 1404 06:43 todo lo que muy bien lo que son etapas de ida de dunas a cambiar un poco todo eso ya tendremos la primera etapa una prólogo uno treinta kilómetros en el segundo día van a salir los delante del va a ser diferente en cuanto a la estrategia para para el prólogo después de cuarto y a salimos el día a los quince pilotos primeros tipo salida Motocross habrá un espectáculo grande seguro que más de una vez más la estrategia va a tener que cambiar no es un poco va Bergman más juego y hay pues imagínate además junto a blandir simas en montañas altas a costó juntos a un espectáculo pero mirando

Voz 1025 07:32 oye yo a mi hija enlazando poco con una de las dos que te están haciendo Álvaro en contra quién vamos esto sea realmente Keane Kings tú crees que nuestros rivales en esta edición del Dakar

Voz 1404 07:44 hay un grupo hay un grupo grande ahí de ahora mismo ha cambiado mucho en los últimos años de toda esa es la lo bonito es cómo se recicla el ex entrenador ahora mismo hay un grupo de diez pilotos que que todo que aquí a intentar ganar etapas no integrar colocarse delante eso es lo más bonito allanó el toma aclara que que vivíamos en época de civil sino que ahora hay un grupo de ocho o diez pilotos que todos van a salir en etapas es verdad que al final a ser tres los que estar en el pódium pero no pero así a priori ahí estuve dos Gerona

Voz 1025 08:27 firma el podio firmas ganar

Voz 4 08:31 nueve diez de las prendas que a mí me voy a collejas

Voz 1 08:41 que te quede claro Joan eh sólo firma ganar al claro que sí

Voz 2 08:45 sí que es verdad que que

Voz 1404 08:49 un hombre siempre es positivo le gusta mucho pero por otro lado es tanto el trabajo empieza hecho tanto los médicos di lo que estaba buscado que que que yo creo que antes de acabar aún quedan unos años pero por lo menos uno uno hay que ganarlo

Voz 1 09:10 dos para acabar al menos por mi parte no sé si Ponseti tiene alguna más no sé si durante este último año le has dado muchas vueltas a esa sanción de una hora al recurso que dice que hiciste ante el ante el TAS en todo eso está olvidado au sigue en la memoria

Voz 1404 09:26 modas a la sensación al principio fue de de mucha injusticia y un poco hacia no lo hice por ganar el el nácar sí o no ganarlo esa o queda una manera ya sabía que había pasado que pero sí que daba una marea cómo estás encima de la mesa pues se porque al final tú te pasa todo un año preparando una carrera de una manera llegas la haces y al final te das cuenta que tampoco es suficiente lo hacer la carrera perfecta que perpetraban

Voz 1 09:56 tú sigue tú sigues pensando que no hiciste nada ilegal no porque es ahora por recordemos a todos aquellos que nos acuerden por repostar en un sitio en el que no se podía en la cuarta etapa y por eso te impusieron una penalización de una hora

Voz 1404 10:10 y eso al final el el el TAS me lo transmitió a trámite porque realmente es lo que es lo que pasaba por mí en el reglamento eso era legal Tenerife a partir de ahí pues hay varias cosas que que que también hay que que que entender si llegan a punto que esto yo ahora mismo en mi carrera deportiva

Voz 2 10:31 hemos hecho lo mejor para mí

Voz 1404 10:35 desde el punto a eso ya es pasado de unos años podemos padecen más pero ahora mismo tengo centrar no intentar ganar todos Dakar todo lo que se pueda Hay esto últimos años que quedan de carrera deportiva

Voz 1 10:51 para este año está claro el reglamento no va a haber ningún problema está todo bien bien cogido bueno claro

Voz 1404 10:57 a cambio Arbor eso en base a eso que pasó ahí también habla un poco un poco de la situación del año pasado decían

Voz 1 11:06 Ponseti yo la última pero la última

Voz 1025 11:08 trampa Joan tienes tu Faure que coches

Voz 1 11:11 eh de anda

Voz 1404 11:14 bueno yo creo que será difícil batir a los yo ya he pues claro está pues es decir Peterhansel que al final siempre se las apaña para tiene el arma secreta para colocarse delante siempre con tono opciones de ganar se lleva él ha pero bueno puede pasar de todo puede pasar de todo ahí ahí lo es quizás puede también dar un salto ya más de experiencia aunque en general no será fácil la primera semana con dunas para él no tiene luna a partir de ahí no saquen de él estarán el Toyota con él y con Nani esperemos que que te en el grupo que este es muy y que la lucha sea sea muy cerrada Hay eso seguro que junto con al no

Voz 1 12:10 pero Joan nada que te queríamos hacerla cada previa al Dakar para que después no digas no sólo me llamáis cuando gano y demás no porque como lo vas a ganar en esta edición por eso te llamamos el día previo para acabar una curiosidad para todos aquellos que por ejemplo como yo y yo qué sé yo yo recuerdo con ocho diez doce años cuando el Dakar todavía estaba en África que tú creo que no has no realizase ninguna ninguna prueba en el en en África el Dakar no porque esto es tocado participación no te llegó allí siempre estaba muy asociado a la aventura para todos aquellos que piensan que el Dakar sigue siendo aventura perderse por ejemplo tu día a día normal en en en el rally Dakar que estas tu octava edición más o menos a qué hora te levantas cuánto tiempo estás encima de la moto ya sé que depende de de de las etapas de los kilómetros y demás pero más o menos como John

Voz 1404 12:56 si no es verdad que quitar nadie perdiese Pinto de la aventura en el sentido de antes pues te salías a la tapa si te quedabas tirado tenías que llevar comida bebida porque a lo mejor un día hasta que no llegan a Portillo pero en nosotros en la carrera en la carrera durísima donde pasamos mucho tiempo dos encima otro hoy sobre eso es una al año hago hoy está pero pero nos levantamos a las tres de la mañana el día que más pronto llegamos a las tres de la tarde a las cuatro las cinco de la edad que tengan sobre todo algún día que hubo el año pasado a las diez entonces ha partido de ahí empieza a sumar y a calcular vía vía la de la es que estábamos que bueno

Voz 1 13:44 Joan que lo vas a ganar este año IT vamos a seguir aquí en la Cadena Ser los diferentes programas larguero Carrusel deportivo verdad Ponseti vamos a estar pendientes claro que sí tienen toda la fuerza y todo el ánimo del mundo un abrazo Joan suerte cara acaba bien Carla diabetes hasta luego gracias

Voz 1025 14:02 por una cosa dime también el Dakar desde la cocina tiene diese caro en El Larguero vamos está lanzando toda la noche aparte la hemos liado muy muy muy gorda porque hemos enredado no te voy a contar aquí pero hemos entregado a varios de los participantes para que nos manden imágenes con declaraciones de ellos durante la etapa y las colgaremos en el partido dejemos cada noche con Fernando Alves y conmigo en esta edición del Dakar de la cocina que ha ejercido este años Dakar la cocina a este año hay muchos pactar

Voz 1 14:28 que no ganado en Twitter arroba El Larguero estará todas las noches hay Alejandro Rodríguez haciendo que todo se escucha y se a perfectamente con José Antonio Ponseti en en la cara desde la cocina y decías antes bueno motos lo hemos repasado con Joan Barreda en coches tu apuesta por donde va fundamentalmente mira

Voz 1025 14:43 yo yo tengo una sensación me da la sensación de que Carlos Sainz padre empieza a pensar que quizá está frente no no falta yo creo que irá por todas no va a tener una oportunidad igual están donde el equipo con los mejores coches tiene tiene la pelea dentro del equipo porque al final es el único que ya sabe lo que con eso sido lo mismo está en el por Saint está en Roma que ha vuelto a este año al qué tal van debió una cosa en moto rap claramente Joan Barrera te cuento que la sensación este año es muy positiva en cuanto a mayor participación de mujeres cosa que es una de mis

Voz 4 15:25 vea cada año me encanta

Voz 1025 15:28 exhausta el año pasado lo comentamos que este año hay muchas más mujeres que han apostado por correr tanto en coches como motos no sólo española sino de otras nacionalidades más bien que el Dakar cada vez sean mucho más equiparable en cuanto a participación masculina y femenina

Voz 1 15:44 Nos alegramos si ya te digo yo creo

Voz 1025 15:47 va ser un año de de muchas emociones muy pendientes porque insisto es ojo porque a lo mejor estamos viviendo con Carlos Sainz hundan y Rico si él decide finalmente cuando termine este rally lo que no lo sé es decir que es una sensación muy personal por por los que he ido cogiendo en estos últimos meses el de Chile primero pero poco más