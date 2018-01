El Larguero: La previa del derbi sevillano, Jokanovic y el Dakar (05/01/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

qué tal buenas noches a todos y a todas

bienvenido bienvenida a este Larguero de reyes sí de Noche de Reyes Viernes cinco de enero del año dos mil dieciocho seguramente de la noche más especial para los niños y para los no tan niños así que recibe un saludo muy cordial del equipo de deportes de la cadena ser estés donde estés volviendo de las cabalgatas algunas de ellas pasadas por la la lluvia o estés trabajando porque al fin y al cabo no para y hay mucha gente que trabaja a esta hora de la noche

Voz 1870 01:11 debe saber antes que nada que

a lo que sucedió aquí en España hace ya unos cuantos años esas recadito entre Pep Guardiola y Mourinho cuando uno entrenaba al Barça y el otro entrenaba al Real Madrid pues parece que se va a quedar en nada en comparación con lo que está pasando ahora mismo en Inglaterra ya sabéis que ha habido cruce de declaraciones entre Antonio Conte técnico del Chelsea José Mourinho técnico del United y en seguida vamos a escuchar y en el enésimo elemento que incorpora ahora a José Mourinho con una rajada salvaje que sacaba de pegar de Antonio Conte del técnico del Chelsea estaremos enseguida en Manchester con nuestro compañero Álvaro de Grado con el corresponsal de deportes de la cadena ser allí en Manchester en Inglaterra con insisto la nueva rajada de Jose Mourinho todo ello después este que efectivamente en Inglaterra sí que ha habido partidos esta noche F Cup Copa inglesa le ha ganado el Liverpool por dos uno al Everton con gol de Van Dyck si el defensa más caro que el de la historia ochenta y cinco millones de euros Jelinek Tele ha ganado un equipo de la Champions SIP es decir de la segunda división inglesa por dos a cero ante el Derby County aunque le ha costado mata a titulares han marcado lindar Il Lukaku insiste en seguida estamos allí y escuchamos lo que ha dicho José Mourinho de Antonio Conte antes el

Voz 1870 02:21 el regalo hablando de Reyes para la afición

com blaugrana pues parece que va a ser Philippe Coutinho hace semanas parecía muy improbable su llegada en invierno ahora pues más bien todo lo contrario Te llevamos contando durante todo el día de hoy aquí en la Cadena Ser que el Barça llega a los ciento veinte millones euros fijos y eleva a más de treinta el pago en concepto por variables insisto ciento veinte fijos oferta del Barça y más de treinta en variables un jugador diferente Coutinho precisamente para un equipo que si algo le ha faltado en este inicio de curso es precisamente será algo menos previsible en ocasiones algo más de chispa Se fue Neymar le lesionado desde mediados del mes de septiembre si es que hay que ponerle algún pero evidentemente abajo sensacional el que está haciendo Ernesto Valverde al frente de equipo blaugrana hablaremos con Adriá Albets de Coutinho hablaremos de Arda Turan porque no se sabe qué presencia Araoz mismo tienen el Barça ha dicho hoy en el entrenamiento a puerta abierta ante los medios de comunicación el y la afición en el Miniestadi ha estado presente tampoco el turco ir también vamos a ampliar algo la información que ayer publicaba los compañeros del diario El Mundo publicaron que Messi había impuesto una cláusula en caso de independencia de Cataluña pues bien eh vamos a ampliar esa información confirmado de hecho el propio padre en en Argentina es el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid pues problemas ha empezado el año con una victoria no demasiado convincente anoche en Soria frente al Numancia pero empezado con lesiones la de Karim Benzema que ya llevamos durante toda esta semana ha comentando aquí en la Cadena SER si será produjo en el clásico si se lo produjo después y resulta que Sergio Ramos también está lesionado en principio va estará unas dos semanas fuera por una lesión muscular en el sóleo yeso como decíamos en un mes complicado con partidos cada semana en el que Zidane deberá lidiar con muchas cosas ausencia situación delicada el Liga imprimir motivación por la Copa o comprobar si el mejor Gareth Bale está de vuelta ya sabéis que en el clásico jugó unos minutos ayer sesenta y cinco tampoco es que brillaba especialmente marcó eso sí un gol de penalti y probablemente sea titular pasado mañana en el partido frente al Celta de Vigo Ia todo esta mañana vuelve la Liga que ya habían ganas hemos tenido fútbol de Copa pero la Liga parece que es otra cosa Diego Costa ha entrado en el Atlético común Bisonte como una bestia derribando todo ir tirando la puerta por si alguien se había olvidado que en los últimos tres años y medio es puro ADN Simeone puro ADN Atlético de Madrid mañana por si había dudas titular en la matinal de Reyes en el Metropolitano ante el Getafe partido a la una del mediodía así que jugadores el cuerpo técnico y aficionados Se van a tener que dar prisa para llegar al Metropolitano luego a las cuatro y cuarto Valencia Girona seis y media Las Palmas Eibar y a las de cuarenta y cinco el derbi sevillano en Sevilla Betis que nos va a ocupar mucho en el día de hoy aquí en El Larguero seguramente pocas rivalidades en España son tan especiales como las que se registran en Sevilla entre estas dos aficiones hizo en esta presentación antes de ir a Manchester insisto eh crea que escucha seis este sonido es de la mañana pero yo creo que merece la pena es Marcelino García Toral técnico del Valencia que tuvo un accidente el pasado veintiuno de diciembre hoy cinco de enero ha vuelto a hablar y mañana se va a sentar ante el Girona pero seguramente lo deportivo queda atrás es secundario lo importante son las personas y este testimonio emocionante sobrecoge

Voz 3 05:36 bueno llegar a ver los días van pasando hoy

Voz 1870 05:40 me encuentro cada vez mejor

Voz 3 05:43 limitado bueno pues tengo algunos dolores cervicales pero son de mínima importancia

Voz 1607 05:50 y mentalmente pues bueno superando

Voz 3 05:53 momento complicado pero bueno ya ha pasado tiempo suficiente para intentar mirar hacia adelante ver el lado positivo creo que que tres personas volvemos en la Feeri estemos aquí día

muy emocionado Marcelino García Toral la Euroliga de Baloncesto León el Madrid al Maccabi nueve tres ocho uno el Fenerbahce al Vasconia siete nueve siete cuatro por cierto una Ali el jugador del Fenerbahce justo cuando entraba a canasta en una de las acciones del partido se ha dado un golpe tremendo pero parece que está fuera de peligro está bien está en observación en un hospital allí en Estambul

Voz 1870 06:29 once y treinta y seis diez y treinta y seis en Canarias

Voz 0475 06:32 amén en Inglaterra empezamos aquí el larguero

Voz 4 06:36 yo tengo yo

Voz 1870 06:51 sonido Yeray Martínez sonido Larguero estamos en Manchester Álvaro de Grado buenas noches

Voz 3 06:56 hola buenas noches qué tal disputado el partido entre el Manchester United y el Derby County pero sin ninguna duda lo más destacado es lo que ha dicho José Mourinho vamos a poner en antecedentes un poquito al al aficionado al oyente del Larguero recordemos que Mourinho dijo que él no se comportaba como un payaso en la banda

Voz 0475 07:14 y y bueno son típicas ya conocemos a dos a como es José Mourinho te puede gustar más te gusta te puede gustar menos eso fue lo que dijo que él no se comportaba como un payaso en la banda y Antonio Conte se ha debido dar como aludido porque le ha respondido escuchamos al técnico del Chelsea

Voz 5 07:33 y tu sí a tu sin sin fin de pasta

Voz 1716 07:35 me creo que tienes que verte a ti mismo en el pasado el estaba hablando sobre el mismo de hace tiempo a veces pienso que si alguien olvida lo que dijo su comportamiento no sé como se dice demencia senil el inglés cuando te olvidas de lo que has dicho en el pasado

Voz 5 07:50 la demencia senil huato tiro de paz

Voz 6 07:54 vamos que reprocha todo eso a José Mourinho dice que padece demencia senil llena

Voz 0475 08:00 pos partido hace apenas unos minutos cuál ha sido la respuesta de Mourinho el técnico del Chelsea Álvaro

Voz 0107 08:04 bueno lo primero ha dicho que los periodistas deberían pedir perdón por cómo han llevado esta historia prime pero porque ayer cuando le preguntaron a Mourinho es una pregunta para que Mourinho hablará sobre sí mismo sobre que él no había perdido la pasión y que ya no se comportaba como un payaso en la banda pero la pregunta que le han hecho ya Conthe según Mourinho iba ya dirigida como si Mourinho se hubiera referido al técnico italiano entonces el principio ha dicho básicamente que entendía la respuesta de Conthe aunque estuvieron poco fuera de lugar pero que había sido culpa de los periodistas el digamos formular la pregunta ya a partir de ahí Mourinho se ha ido calentando parecía que estaba pidiéndole eh parecía que estaba entendiendo lo que había dicho Conthe durante la tarde porque es el habían formulado la pregunta pero al final ha soltado definitivo

Voz 0451 08:49 estoy obviamente es una respuesta dura sí es cierto que he cometido errores en el pasado y ahí cometo errores y los cometer en la banda siempre he hecho cosas que no han estado bien en el pasado pero lo que nunca me ha pasado a mí nunca me pasará es que me acusen Nimes suspendan por amañar partidos

Voz 7 09:12 Keys to be FOM Max Fecsa da da para consumir

Voz 0475 09:19 ahí queda el palo de José Mourinho recordando lo que pasó recordemos hace cinco años Antonio Conte entonces era técnico de la Juventus de Turín según el Tribunal de Apelación de la Federación de Fútbol de Italia fue sancionado con diez meses de inhabilitación porque el fiscal Roberto Di Martino a le acusó de haber dado su beneplácito al amaño del duelo de la serie B entre el vino el Fele y el Siena cuando el técnico dirigía al club toscano es decir al Siena así que parece que va con todo el cargamento en fin que cada uno tiene lo que le de la gana pero esta guerra Conte Mourinho parece que está en su momento más álgido más allá de eso rápidamente ganó el United al Derby County partido en el que has estado tuvo ahí en Old Trafford me imagino que seguirás todavía por ahí bueno el Derby County equipo de la Champions y le ha costado mucho al conjunto de José Mourinho

Voz 0107 10:02 en concreto segundo equipo de la Champions y posea que ahora mismo está en posición de ascenso directo en la costa mucho al Manchester United ha tenido muchas ocasiones también es cierto para ganar y al final ha sido Lukaku en el tiempo de descuento y unos minutos antes ha marcado yo explicar que está en racha lleva ocho goles desde el mes de diciembre sólo ha marcado más Hurricane en Inglaterra que que el joven futbolista del Manchester United así que dos cero y mañana juega el City de Guardiola a las cuatro de la tarde hora españolas contra el ponerle un equipo de la Premier en el Etihad

Voz 0475 10:29 gracias Alvaro hasta mañana

Voz 3 10:31 buenas noches hasta luego hay que dar la respuesta de Mourinho a Conthe recordando

Voz 6 10:35 qué pasó hace unos cuantos años cuando fue suspendido con esos diez meses por eh

Voz 0475 10:39 a haber amañado partido entre comillas por haber dado su beneplácito a ese a ese momento de amaño de encuentro en la Serie B italiana vamos a concentrarnos en lo que más nos gusta en el fútbol fútbol de Liga en Primera División Sevilla Santi Ortega hola

Voz 1870 10:53 qué tal muy buenas Álvaro qué tal Sevilla cómo estás

Voz 0475 10:56 ahora se ha llovido o no como otros

Voz 1870 10:58 sí sí si ha llovido fortuna la cabalgata que que de habitual de esta noche mágica ha podido cumplir con acortamiento de horario y todas estas cosas para llegados objetivo estaba escuchando que ahora que que te digo yo que monte Setién no tienen este lío de Chelsea no te lo digo porque además no no de todas maneras claro es que yo estaba recordando cuando escuchábamos a la redacción hace a pena

Voz 6 11:21 en unos minutos ese corte de sonido de de Mourinho y seguramente a lo que se vivía aquí en España aquella tensión tremenda entre el Real Madrid

Voz 0475 11:30 pasa con Guardiola como Mourinho se está quedando en nada en comparación con estas palabras pero bueno parece que en el derbi sevillano las cosas van un poquito más tranquilas no Santos

Voz 1870 11:36 el sábado a tranquilo bastante más tranquila el en el caso de Montelfo el hombre en el Red debut pero su primer partido de Liga el otro día fue en Copa frente al Cádiz pero sabe mañana lo que se juega su su equipo el prestigio también propio iniciar con buen pie su trayectoria en la Liga en fin

Voz 0475 11:52 cosa que rodean a un entrenador que acaba de llegar hace muy pocos días

Voz 1870 11:55 a seis siete entrenamientos con la primera plantilla intenta recuperar sólo tiene una duda para mañana sea un que que a lo mejor meto para cambios o tres pero uno es obligado porque Pizarro no puede jugar por por tarjetas y como viene de Italia es un futbolista ha sido futbolista con experiencia he jugado derbi potentes la pregunta Bonig texto cómo ve mañana el el el mundo del favorito de su equipo es el Betis tirando de manual manual italiano hoy un poquito pero vamos a escuchar al ahora otro

Voz 9 12:22 sí aquí en Italia que favorito a a un bicho Winnipeg subirse a favorito

Voz 0475 12:29 que el que favorito ante el partido en la Vigilia

Voz 1870 12:31 ya no termina ganando así que para el favoritos el Betis eh ya viene con su perro viejo eh

Voz 0475 12:36 anda que no conoce el mundo del fútbol monte y su petición

Voz 1870 12:38 que trae pero bueno a ver qué hace mañana creo que tiene muy buena pinta el partido en la parte del Sevilla recuerdo que es el primer partido de Liga después de la destitución de Berizzo es una decisión traumática que tomó el que lo hace muy pocos días realmente estamos ante ante la vuelta del Sevilla a la competición después el perdido con la con la Real Sociedad se juega mucho le acompañan los números en casa es un equipo que pierde muy poco o nunca desde hace un año en el Sánchez Pizjuán en los últimos años los derbis los tiene controlados pero mañana el Betis también llega con ganas de de hacerse un hueco cambiar los números y lector indiferente

Voz 0475 13:09 Sevilla que actúa como local va quinto veintinueve puntos recibe al Betis que estas seis por encima del descenso está por ahí Florencio Ordóñez hola a Florencia

Voz 10 13:18 o la Florencio si buenas noches

Voz 3 13:20 ahí esta sede escucha perfectamente y mientras tanto el Betis como cómo afronta este partido en el que bueno es cierto que en el último partido de Liga fue aplaudido por los suyos después de la derrota frente al Athletic pero no se debería despistar demasiado más si los de abajo siguen ganando

Voz 11 13:33 pues lo afronta con buenas sensaciones según ha dicho fue entrenador Quique Setién Rajoy no dice que está convencido que va a ser un partido muy igualado y que tiene buenas sensaciones que ve bien a sus futbolistas lo curioso es que no es el primero que hemos podido conocer nosotros que tiene buenas sensaciones en el bando bético también hay determinados jugadores que que van con esa buena sensaciones también pero sí es cierto que Betty el derbi últimamente ha perdido los cinco últimos tiene un déficit de Victoria en derbis y además este año los resultados últimos tampoco hacen ser muy optimistas si es verdad que ha mejorado algo en su juego lo últimos tres partidos sobre todo los primeros minutos del partido contra Atlético Madrid Bilbao y sobre todo también la victoria el partido completo frente al Málaga pero sigue dejando dudas mañana de haber un entrenamiento de reactivación que se llama ya a puerta cerrada en agosto al mediodía porque hoy lo ha hecho a puerta abierta y ha sentido el apoyo de trece catorce mil aficionados del Betis en el Benito Villamarín que le han estado animando continuamente al equipo

Voz 0107 14:32 hay muchas ganas de volver a ganar un derbi la afición del Betis

Voz 11 14:35 lo único confirmado el entrenador porque no lista todavía es que Rubén Castro el fichaje entre comillas de invierno si va a estar entre los convocados ya que prácticamente la alineación era como contra el Betis es esa bella porque van lo junto a Nervión ir hemos podido conocer también por fin ocho días después de conocerse la sanción de tres partidos a Quique Setién lo que piensa el entrenador del Betis está impotente frustrado dice ya estás ha ironizado

Voz 12 15:02 cuando se le preguntaba hoy que donde

Voz 11 15:04 qué parte del estadio iba a ver el partido de mañana

Voz 1576 15:08 lo que voy a hacer va a ser seguramente no sé si quedarme en casa verlo por la televisión esa es una opción ya veremos a ver la otra acciones colocarme en un palco trataremos de

Voz 1870 15:20 cumplir con las órdenes que nos dan como siempre

Voz 1576 15:22 de comportarnos bien quizá ya por la mañana a misa a pedir perdón incluso al con a hacer un como se decía un examen de conciencia tratar de contener mi comportarme como una persona ejemplar

Voz 3 15:35 ya contamos la semana pasada que desde el entorno de Setién nos contaban que estaba indignado después de esa sanción de tres partidos hemos quedado con el presidente del Real Betis Balompié en la previa del duelo de mañana especial el sábado seis de enero veinte cuarenta y cinco ese Sevilla Betis pero ante Ortega si va a llenar vaya en el Pizjuán o no

Voz 13 15:53 todas las entradas de los aficionados del Betis están vendidas y el campo del Sevilla suele tener también muy buenas entrada de forma habitual hay muchos socios mañana al campo sino está ya no va a faltar muy poquito

Voz 1870 16:04 Ángel ahora es el presidente del Betis Orange el buenas noches

Voz 14 16:07 buenas noches qué tal como Seth

Voz 13 16:09 bien esperando con ansiedad el partido de mañana

Voz 6 16:12 sí no sé si es especial por el hecho de ser la primera semana del año semana de Derbi en la noche de Reyes como se eso

Voz 13 16:21 bueno este es un partido especial independientemente cuando cuando se juegue partido que bueno muchas emociones juego y mucha ilusión también puede estar con lo cual evidentemente que sea el día de Reyes

Voz 14 16:30 partido magnífico para para disfrutarlo

Voz 6 16:33 a usted le gusta el horario de a6

Voz 13 16:35 el y cinco la verdad que con lo horario poco podemos hacer pero teniendo en cuenta que cundía porque también soy convivir en familia da tiempo suficiente

Voz 14 16:44 para para poder esa con la familia y luego ir al partido

Voz 6 16:47 vamos que hubiese sido peor por ejemplo hacerlo mañana a la una del mediodía el día de Reyes Halonen imagínese usted de cómo está la que trenes

Voz 0475 16:54 eh

Voz 6 16:56 y cómo llega el Betis porque después de esa derrota en el último partido frente al Athletic que por cierto tengo que felicitarle por la gran afición que tiene usted ahí en el Real Betis Balompié como como despidió al equipo después esa derrota frente al Athletic en un partido que tuvo absolutamente todo que pudo acabar pues pues pues ganando al lado de otro y como despide al equipo a pesar de la derrota

Voz 13 17:15 sí afortunadamente la del Betis lo que lo que nunca falla en la acción más importante que tiene el club Ile reconoció al equipo pue la entrega que tuvo en el partido no tuvimos suerte con decisiones arbitrales que yo creo que condicionaron el el partido pero bueno la afición del Betis siempre hay cada animando al equipo y dándolo todo

Voz 6 17:34 usted cree que hay algún aficionado del Betis que es triste después de la renovación de Joaquín hasta dos mil veinte

Voz 10 17:39 no yo creo que era ironía eh

Voz 13 17:42 los bético le reconocen au aquí porque nosotros no que el órgano de administración por lo que lo que significa para Betty a nosotros muy importante que siga ligado a este club pues toda una vida

Voz 0475 17:53 sí ahorrarle pregunto un poquito más por por Joaquín por lo que es el que es el derbi pero aludió

Voz 6 17:58 a usted a lo que sucedió hace unas cuantas semanas en el último partido del año frente al Athletic de Bilbao con algunas decisiones arbitrales que no que no favorecieron demasiado el Betis el Betis como institución se siente perjudicado este año por los este curso por los arbitrajes au o no espetó

Voz 13 18:10 no yo estoy en el sentido de de arbitral yo creo que ninguna evitó viene con una idea de perjudicar a ningún equipo pero evidentemente no estamos teniendo suerte con la concesión arbitraria de los últimos partidos y yo lo que deseo pues que que el próximo partido en este en concreto en en este caso en concreto el de mañana por que no haya ningún tipo de decisión arbitral que en que bueno también los jugadores ayuden al árbitro y que provoca un partido que gane el mejor y no que haya una decisión que pueda condicionar

Voz 6 18:37 todo lo que le molesta más que haya decisiones arbitrales que perjudiquen al Betis que no esté teniendo tanta suerte según me está diciendo usted en este curso dos mil diecisiete dos mil dieciocho o que haya tantos partidos del Betis que se juegan en viernes y lunes

Voz 13 18:52 bueno en eso son arbitral es verdad que lo podemos hacer poco porque como usted bien sabe hay restricciones con respecto al equipo no pueden jugar lo único que viene por tanto quedamos menos equipo y hermetismo un equipo con mucho tirón ni por tanto es difícil que evitar ese tipo de molestia que de que ocasiona jugar el lunes bien Emilio Pérez que fuera de casa así sean les une gobierne pero que la mía de lo posible dentro de casa sean pues horario mucho más eh mucho más que permitan en definitiva que la familia pueda ir que los niños puedan ir y no horario o interpretativo

Voz 6 19:29 eso lo ha pedido a la Liga de alguna manera que que deje de jugar tantos viernes y lunes el Betis porque veo por aquí lunes quince de enero nueve de la noche Betis Leganés jornada veintiuno no tengo aquí lunes veintinueve de enero nueve de la noche Celta Betis

Voz 13 19:44 constantemente lo hacemos pero verdad que el la televisión en tienen mucho que decir y me consta que que la Liga está haciendo lo que puede pero bueno es verdad que este tirón pues es difícil de de decirle a una televisión que no que no sé lo que me gustaría también que se viera fue

Voz 10 19:59 pero eso lo han pedido a la Liga o la Liga dice

Voz 6 20:02 si se han pedido la Liga no jugar tantos lunes Ikea le dice la Liga que que aquí quién manda quién pone la pasta

Voz 13 20:07 no no no no de esa forma evidentemente yo pues están ayudando a que no sea de esta forma pero como hay hay siete equipos que no pueden jugar en esa en esa fecha final vas contando y quedan pocos equipo que que pueden hueso día

Voz 6 20:19 tras el Málaga y el Espanyol bueno fue un tema que hicimos la semana pasada en El Larguero es el Betis el tercer equipo que más juega los viernes y los lunes y no me olvido de de lo de Joaquín esa renovación moneda oficial la semana pasada que arte tiene Joaquín para hacerlo todo es que nos regaló no sé si lo escucho usted unos minutos de radio la semana pasada que en El Larguero como Julio Baptista Icon Benjamín Zarandona de eso de llorar

Voz 10 20:41 está usted para llorar para llorar

Voz 13 20:43 me repite un Titsa aún una persona además de que un gran bético tiene una calidad humana bueno y por tanto fácil estar con bien porque tiene fear pleno que que muy pocas personas tienen

Voz 6 20:55 fue difícil alcanzar una renovación con él un acuerdo

Voz 13 20:59 no no fue muy fácil porque quería seguir vinculado al club y nosotros queríamos que siguiera vinculado no años sino todo maravillosa que yo creo que que el planteamiento con Joaquín de toda la vida el club fue sencillo estamos hablada en un tiempo pero no había prisa ahí cuando empecé bueno entendimos que era el momento poder sentar muy lo lo dejamos firmado

Voz 0475 21:18 no sé si será el último contrato como futbolista de Joaquín con el Betis pero cuando acabe este contrato él serán el Betis lo que él quiera ser

Voz 13 21:27 bueno a él me de broma yo les digo que él se conformaba con jubilar a a Gordillo y ahora me ha dicho

Voz 14 21:32 María no me relajan que puede que sea pero sí pero eso sólo decir con Pla a Roma y bromea mucho con eso

Voz 13 21:38 aquí lo que quieren es Betty obviamente

Voz 6 21:41 se le ve más como entrenador director deportivo presidente ocupando su puesto en el futuro no sé si yo no sé si es decir que que que el área ya ya sé que al final acabó en el Benito Villamarín pues es es una institución pero no sé si incluso en el futuro que se llama incluso el estadio de este de Joaquín Sánchez iguales son palabras mayores

Voz 13 21:59 bueno eso son palabras mayores porque además eso es algo que debe definir todo todo las nadie ve pico de todos los días

Voz 10 22:06 igual

Voz 13 22:08 o en todo el mundo bético no caben

Voz 6 22:11 fingiendo no al partido de mañana ya sé que es un tópico pero teniendo en cuenta que el Sevilla bueno viene esa victoria conseguida hace apenas un par de días en la en la Copa del Rey frente al frente al Cai no sé si usted vio el partido

Voz 13 22:25 no porque estuve viendo el entrenamiento de nuestro equipo y prácticamente terminada la nueve de la noche ya cuando llega a casa pues prácticamente vi el resultado de esa reproducir pues no llegue a ver el partido

Voz 6 22:35 usted cree que con Monte la no sé si va a variar un poquito el partido que que usted tenía pensado ya sabe que en el en el Sevilla ha sido como una especie de montaña rusa en este año tan raro para ellos

Voz 13 22:45 esas son partido difícil de prever además pues nunca sabe uno si es bueno que venga un entrenador nuevo o no nos prefiere a ese ese momento revulsivo no de los jugadores cuando llegan jugador nuevo y es verdad que bueno que en Sevilla es un equipo que tiene un presupuesto que no explicas a Gemma en estamos hablando de él el coche de Liga hay tiene jugadores por importante pero bueno tenemos hay que tenerles respeto pero pero miedo no en absoluto

Voz 6 23:11 y eso hace el hecho de que triplican el presupuesto al Real Betis Balompié que sea el Sevilla claramente favorito en el partido de mañana o no

Voz 13 23:19 yo creo que no evidentemente sobre el papel y teniendo en cuenta esos datos presupuestos o en casa y demás estrictamente sería el favorito pero un derbi es un derbi y yo creo que tenemos muchas opciones de sacar algo positivo llegar usted me hubiera gustado que

Voz 6 23:33 mañana se hubiese presentado hoy en el banquillo Quique Setién perdón

Voz 14 23:37 que estuviera sentado en el Quique Setién si en el banquillo

Voz 10 23:39 el Real Betis Balompié hombre claro si yo creo que

Voz 13 23:42 e injusto totalmente la bueno repartido partido por la expresión que dijo después del del error arbitral me parece exagerado

Voz 10 23:50 también tres partidos presidente de partido una exageración que se pueda hacer con esto nada acatar luego poco a poco

Voz 6 24:00 no se va a poder sentar en el partido de mañana tampoco en los dos

Voz 0475 24:03 siguientes partidos Quique Setién que por cierto el Betis que

Voz 6 24:07 está pasando por una temporada yo no sé si decir rara porque empezó con muchísima ilusión recuerdo una goleada frente al Levante nada más comenzar la temporada estaba lleno el estadio esa victoria que hizo que el Betis incluso estuviera en la zona alta de la tabla la victoria en esta de Santiago Bernabeu se ha enfriado un poquito

Voz 13 24:22 los últimos meses bueno ha habido hay un mes muy raro donde hemos tenido malos resultados es verdad que que el equipo parecía que que bueno que estaba desinflado pero yo creo que otra vez el equipo empezó a jugar y estamos recuperando las sensaciones de lo primero partido ya es cuestión de tener confianza en los jugadores que tenemos jugadores de calidad con un estilo de juego que hucha que yo creo que vamos a volver a tener estas sensaciones que tuvimos cuando le ganamos al Madrid en Soacha dio hoy los partidos que usted mencionado

Voz 6 24:52 no hubo dudas en algún momento con Quique Setién o no

Voz 13 24:57 no no sabe estamos muy en contacto con él la relación espléndida yo nunca tenido duda hay además que tenemos que intentar que los proyectos sean ya proyectos de largo plazo no podemos una de las cosas que ha fallado en el Betis que cada año rompe el proyectos eliminan cambian mucho jugador de cambio de técnico de ese no contribuye tipo de decisiones de destrozando todo lo unió que hace que cada año explicamos que empezar y lo que hay que tener paciencia con todos los proyectos

Voz 6 25:22 esa fue la razón por la que se firmó por tres años no

Voz 13 25:25 efectivamente esa porque queríamos un entrenador

Voz 10 25:30 otro nombre propio es el de Rubén Castro que vuelve al al

Voz 6 25:32 Betis y logró que le da un plus al equipo bastante evidente y en la zona de ataque no

Voz 13 25:37 sí sí Rubén Cats es un jugador muy importante no sólo de la historia del Betis que el vacío sino también el presente un club que un jugador que que también muy querido en el club tiene un instinto goleador que muy difícil observar en delantero es el delantero killer que que te tira el balón ajustado al palo y eso

Voz 14 25:55 teniendo y por tanto es un jugador importante para nosotros un buen refuerzo

Voz 6 26:00 va a renovar

Voz 13 26:02 bueno él tiene un contrato en estos momento de el año que está

Voz 14 26:06 oye un año más es verdad que hay hasta junio de alguien

Voz 10 26:08 bueno a ver si algún Neoris nueve

Voz 13 26:11 dado en hablar

Voz 10 26:13 poco de su situación no pero lento

Voz 6 26:15 es del Betis es renovarle

Voz 13 26:17 mi intención es que siga con su contrato evidentemente no está pidiendo una renovación lo que lo que pide que se quite Cortés hay que hablarlo con tranquilidad pero con ella a mí tengo confianza en que que Rubén puede siga disfrutando del Betis y el Betis

Voz 6 26:31 yo no sé si se pone un plazo para intentar llegar a un acuerdo con el ya sé que queda todavía mucho que era un año para que empieza será agente libre pero su intención es arreglar esto cuanto antes o no

Voz 13 26:40 es hablar la semana que viene habrá un poco de la situación

Voz 14 26:43 con tranquilidad avanzando

Voz 6 26:46 que estamos viviendo un mercado de fichajes en la que hay muchos equipos grandes que se están moviendo el Sevilla el Barça y el Real Madrid el Betis que es un equipo grande también se va a mover o no

Voz 14 26:56 sí estamos muy atento cuando se abre una vez

Voz 13 26:58 el de mercado como esta de diciembre hay que estar atento estamos analizando diferentes opciones pero es verdad también que tenemos mucha limitaciones presupuestarias son el presupuesto que tenía

Voz 14 27:09 hemos en el verano hicimos un esfuerzo económico importante también tenemos limitaciones de control económico con todo ello vamos a ver si con algo de imaginación podemos tener algún algún tipo de de refuerzo que contribuiría a que el equipo mejore

Voz 6 27:23 a gusto a Pau López no

Voz 14 27:25 no para este mercado de invierno no estamos valorando portero tenemos un gran lo que es Antonio Adán en este mercado de invierno no jugador

Voz 6 27:33 lo qué posiciones estaba planteando reforzar para el equipo en este mercado

Voz 13 27:37 bueno estamos viendo opciones de extremo sobre todo por por extremos delantero

Voz 14 27:42 cuando un poco la la situación de elecciones que hemos seguido sobrevenida tenemos a Sanabria que llenado tenemos también lesionado estamos viendo un poco también si viene alguna incorporación que pueda

Voz 13 27:52 la reforzar la defensa pero ya digo viendo hice consciente de las limitaciones que tenemos

Voz 6 27:59 en un presidente que le queríamos nada molestara a unos minutos en la previa del partido de mañana que seguramente sea un espectáculo como siempre son los había Betis yo creo que hay pocos pocas rivalidades en España más recibió más sanas pero pero pero tan reales como la del Sevilla y el Betis que se vivió durante toda la semana en la en la ciudad de Sevilla no va a haber comida directivas no

Voz 14 28:19 no por la fecha que hay vamos hemos hablado de la relación entre lo tuve afortunadamente muy buena en entendíamos que la fecha lo más razonable era puede hacer una una merienda o un tapeo ante de del partido oí se lo hemos decidido lo dos equipos muy bien estaremos ahí a gusto dilema y luego ya cuando empiece el partido

Voz 10 28:38 que gane el mejor que espero que Servet se atreve con resultado no

Voz 13 28:41 yo me gusta dijo un cero Treo algo así pero es suficiente con ganar me conformo

Voz 10 28:47 de cualquier forma presidente que donó usted bien que le he muchas cosas los Reyes Magos al una petición para Melchor Gaspar y Baltasar de parte del presidente del Betis salud a todo el mundo que alucinar soluciona tiene ya un abrazo al presidente que vaya todo bien tengo claro

Voz 0475 29:06 ah gracias gracias al presidente del

Voz 1870 29:09 Esnal estamos a punto de llegar a las doce de la noche las once en Canarias

Voz 0475 29:12 había será seis de enero día de Reyes ir después de escuchar al presidente el Betis pues un poquito óptica sevillista con Pablo Alfaro que he jugado muchos derbis anda que no ha jugado Sevilla Betis Pablo Alfaro nuestro comentarista nada enseguida aquí en El Larguero

Voz 9 29:32 Real Bob ficticio originan lo falso Boeing los toreros

Voz 1870 32:40 como diría Luis Aragonés Pablo Alfaro tiene el culo pelado de jugar derbis sevillanos hola Pablo

Voz 10 32:46 hola buenas noches cuántos has jugado

Voz 7 32:49 si no me fui a la memoria nueve nueve

Voz 3 32:53 he perdido ninguno e notas perdido ninguno cuando estabas ahí en el Sevilla

Voz 12 32:56 no no que que no perdí ninguno que no atienda

Voz 0460 32:59 que no perdiste ninguno no perdiste ninguno

Voz 12 33:02 yo siempre eso lo puedo contarlo que además como yo no voy a volver a jugar ninguno más

Voz 10 33:06 pero de los no está está seguro de que no vas a volver a jugar tú que estás perdiendo esto es perfecto

Voz 3 33:12 está para entrar a vivir nada más que haberte Pablo

Voz 25 33:14 te digo yo que no lo aguantamos

Voz 3 33:17 bastante tiene el equipo os que jugaste nueve los nueve no perdiste ninguno alguno que recuerdo de esa especialmente que se también ahora mismo la memoria

Voz 12 33:26 bueno pues si él recuerda sobre todo porque son partidos con tanta pasión y tan ya de que duran tanto tiempo que no hay que entrar

Voz 3 33:34 a estos partidos hay que entrar con una tila tomada antes lo digo por si las moscas ya sabes que después ya a las tarjetas rojas expulsiones si eso no mola

Voz 12 33:41 bueno pues hay de todo no hay de todo pero

Voz 1404 33:44 yo no soy partidario de jugando con una tiras porque

Voz 12 33:47 porque además que si no si no te dejas parte del derbi en en el tintero no es son muy pasionales son muy bonitos son pues en Sevilla unos perdidos de baño practicamente no

Voz 3 33:58 Illa dicho de esos nueve alguno que recuerdes especialmente no se alguna victoria algún lance algo

Voz 12 34:06 sí hombre que recuerdas no hay momentos que se te quedan que se te quedan preservados no yo recuerdo el primer que jugué el primero de todo es que fue en Segunda División

Voz 3 34:14 manda un partido de las doce de la mañana Canal Plus

Voz 12 34:18 cuando cuando se llamaba Canal Plus el Movistar

Voz 0475 34:20 ves

Voz 12 34:21 y bueno pues además fue ganamos una jugada muy famosa con que tu vídeo con Capi y en el que en el primer pase de la raya y obviamente el arbitro pues me mostró tarjeta que me tenía que mostrar además es es así Mikel

Voz 25 34:35 pudimos ganar guía no excusaron esa vez

Voz 12 34:37 sólo se sí si si si ya te digo y eso fue pues eso lo recuerdan enólogo recuerdo también un famoso de Guille pues eso que el mito a Bahréin donde donde pues la directiva del Betis en ese momento pues pues tuvo a bien no dejan entrar ningún sevillista y me acuerdo pues un poquito pues como una película de Solo ante el peligro no que también los ganarlo y bueno pues siempre tienes varios acuerdos de partidos que se les contaremos a nuestros nietos no cuando seamos mayores

Voz 0475 35:06 no sé si hay hay pocas rivalidades en España más

Voz 3 35:10 yo lo digo sobre todo porque por ejemplo con todo el respeto del mundo pero por ejemplo el Barça Espanyol derbi catalán muchas más

Voz 0475 35:15 gente del Barça que ha del español y en otros sitios también puede pasar algo parecido Pagés Sevilla Betis

Voz 3 35:21 pues están en contra cincuenta sabes que es que la la mitad de la ciudad de Sevilla del Betis el atraer a mitad del del Sevilla vamos que siete durante toda la semana previa a Pablo

Voz 12 35:29 sí sí es verdad es verdad mira yo he tenido la fortuna a mi mi trayectoria profesional de vivir pues como tú dices no de ir unos pasa español de vivir uno Real Madrid Atleti Atleti iguales

Voz 3 35:40 además mola

Voz 12 35:43 si de verdad es el Sevilla Betis Sevilla porque es así porque como tú decías es que la igualdad es tremenda es que las familias el esposas de un equipo de la mujer y el otro los niños otros dos está todo mezcla no y además eso meten en el cóctel pues que que se desde el y de la Pasión del Sur pues lógicamente es un derbi es un derbi para vivir

Voz 0107 36:04 no sé no sé te lo podemos contar pero al

Voz 12 36:06 tal hay navidad bajo y vivirlo es eso no pues emocionante y muy bonito

Voz 3 36:12 recuerdas alguna arenga especial de alguna entrenador antes de alguno de esos derbis importantes

Voz 12 36:17 no el carro yo creo que aún uno recordaremos esto no yo tuve creo que la fortuna además durante que yo me cuando Sevilla tuve dos entrenadores no fueron Joaquín Caparrós y Juande Ramos

Voz 25 36:29 aquí os hablaré Caparrós Caparrós se les voy a poner la vena vamos yo he ido

Voz 12 36:36 yo he ido pues por ejemplo debido a jugar en el autobús el equipo al general de la Legión

Voz 25 36:44 una cosa

Voz 3 36:46 pero bien pero eso que lo pinchaba lo pinchaba Caparrós decía

Voz 1870 36:48 no si era Benito Villamarín con la Legión

Voz 25 36:51 él no lo pinchó pero me decía banco eh

Voz 12 36:54 ah entonces eran como anécdotas no porque lógicamente al final son partido de fútbol hay que jugarlo como tal oí y al final ganada pues o intenta ganar el que mejor lo hacen en el terreno de juego pero sí que ese even ya digo es muy pasional y es muy y además es que yo soy también soy de la opinión de que hay que vivirlos no no hay que irse de ello porque porque al final son esas Momo recuerdo es que uno guarda con la cuando supo escapar

Voz 26 37:18 sí son de lo más bonito no

Voz 3 37:20 es seguramente el partido más importante del año en Sevilla es decir se decía antes aquello de bueno ganar el derbi al eterno rival es media temporada el Sevilla y el Betis tiene mucha temporada por delante todo al final acabó son sólo tres puntos

Voz 12 37:35 sí es verdad o seis durante el año no pero pero pero dura más que noventa minutos porque lógicamente el equipo el equipo que sale vencedora del derbi entre comillas no no ya no hay nadie que el Etosa hasta dentro de seis meses

Voz 0475 37:50 no es algo bueno que desde los nueve derbis que no has Palmor ninguno entonces notan vacilado a la semana posterior marginal

Voz 10 37:55 todo eso lo repite

Voz 12 37:59 ver más en el sevillismo que bueno pues de los que hay que lógicamente no cada uno defiende sus colores en el Betis tendrá también sus jugadores más más icónicos no quiero es verdad es una es una situación que yo no puedo

Voz 10 38:12 lo porque no me quedo impactado con la del Himno de la Legión lo decía Caparrós

Voz 0475 38:17 el Benito Villamarín y no sé si Party ya lo comentábamos ahora otra vida después del partido contra el contra el Cadiz pero por las trayectorias de los dos equipos si ves algo bueno especialmente favorito

Voz 12 38:31 a ver en los derbis verla que todo se iguala muchísimo no porque además de que pueda ser favorito luego no hay muchos factores emocionales y anímicos que hacen que que el partido en sí Isabel como pues sabe jugarlo saber cómo conjugar los nervios eso lo hacen diferente pero yo soy de los que opinó que en en el derbi en el que estamos hablando el Sevilla tiene que somos un papel de favorito sin ningún tipo de complejos con la humildad suficiente pero sabiendo que ERE es el equipo que juega de local es el equipo mejor mejor clasificado en la tabla

Voz 0107 39:03 lo de la Liga el equipo está en sus planes

Voz 12 39:05 ya está jugando Champions League no tiene que tener ya digo ningún reparo en considerarse y el favorito para el para el partido aunque aunque ya digo el favoritismo muchas veces están para romperlos no hay imagino que el Betis pues pues

Voz 27 39:18 no

Voz 12 39:18 con toda la ilusión del mundo y con todos vamos de su afán de poder darle la vuelta la tortilla no

Voz 3 39:24 cuando tenemos partido este fin de semana entrenador

Voz 12 39:27 nosotros el domingo el domingo a las cinco con con el leyó

Voz 3 39:30 yo duros David Kay

Voz 1870 39:34 abrazo a Pablo esa mañana a vosotros muchas gracias y nueve en Canarias lo hemos dicho en la presentación más allá de escuchar nada

Voz 0475 39:41 poco después de empezar el programa esas palabras de José Mourinho esas rajada contra Antonio Conte también mencionó vamos a la presentación de lo que contaban ayer los compañeros del diario El Mundo que también informábamos de ello aquí en el en el larguero a cerca precisamente de eso esa cláusula en caso de independencia de Cataluña que había impuesto Lionel Messi tenemos algún detalle más Adrià

Voz 10 40:04 el Barcelona muy buenas qué tal Álvaro buenas noches enseguida iremos con el tema de

Voz 0475 40:08 eh Coutinho que ya lo hemos dicho antes ciento veinte más de treinta en variables pero para zanjar este tema el Barça era consciente de ello perfectamente y lo reconocieron

Voz 0107 40:17 sí sí la cláusula existe Messi la exigió para firmar su contrato en noviembre y es una cláusula que es lo que dice es que se compromete a quedarse en el Barça si Cataluña se independiza siempre y cuando se juegue en una liga competitiva o la española o la inglesa o la francesa o la alemana una de estas cuatro y si no es así Messi quedaría libre para marchase pero es que por ley todos los jugadores quedarían libres y el Barça no juega en la liga española al Barça no juega en su federación por lo tanto tanto Messi como el Barça interpretan esta cláusula común compromiso del jugador porque pese a que podría marcharse el firma que se quedara siempre y cuando se juegue en una liga top de Europa el Barça lo entiende como una protección porque se garantiza la continuidad de Messi el jugador común compromiso hacia un

Voz 11 41:06 dos horas el padre de Leo Messi lo ha explicado Pérez

Voz 0107 41:08 también te en Argentina en Radio por la red si quieres te escuchamos lo que pida

Voz 14 41:13 más que quería seria quedarse si compitiera decía top de Europa así que lo que dicen a esta gente que ha realidad no no sé lo que se está diciendo acaso te digo lo que es es un compromiso de Dios con el club de que si siglo deja a combatir española que en él se quedaría siempre y cuando compitan horario la top de Europa bueno pues no debería porque el por reglamentación FIFA debería quedar libre

Voz 11 41:42 esto en sálvanos lo que hemos contado a lo largo de

Voz 0107 41:45 el día en la Cadena SER la lectura no es si Cataluña se independiza Messi se va sino que si Cataluña se independiza mes si se compromete a seguir en el Barça siempre que pueda jugar en una liga competitiva lo que decíamos o en España o en Italia o en la Premier o en o en Alemania esa es la lectura que hay que hacer

Voz 0475 42:03 hace bien el Barça porque se pone la venda antes que era posible herida Vigo entre comillas es decir ante una hipotética independencia al Barça pues ya tiene atado el posible futuro de Lionel Messi eso sí sin caso de esa hipotética independencia jugara el Barça en una Liga top de Europa a ver por una parte Elio no Messi pero por otra la de Coutinho porque el el Barça se lo quiere traer ahora si ve la oportunidad en el mercado de invierno es más es que ha subido un poco su oferta

Voz 11 42:26 sí sí al Barça han subido esta oferta