Rutina postnavideña, masajes e hipopresivos (Programa completo)

Voz 1 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 3 00:37 bienvenidos a vio hay un sábado más el espacio de la radio en el que aprendemos a cuidarnos a sentirnos bien aprendiendo a escuchar a nuestro cuerpo y en el de hoy que es el primer programa del año nos acompaña Isabel Bolaños o el Ánxela Bugallo como estas muy bien programa del año y además día de Reyes tantas que yo no sé tú pero yo no me imagino a la gente en casa ojalá sea como en mi cabeza escuchando el programa mientras abren regalos instrucciones es esa cosas que se hacen en el día de Reyes qué tal las vacaciones muy bien qué tal si bien has ido a casa he ido a casa hay ahora te necesito que necesito para que la vuelta se pero dura has comido hoy roscón no hoy no gobiernos con pero no me gusta pero como no te puede gustar yo mira polvorones turrón de chocolate todo eso sí

Voz 0187 01:21 sí muy bien pero el roscón tensión lo más rico que

Voz 4 01:23 ay no no encuentre yo el gusto

Voz 3 01:26 bueno mira pues eso que te agitan eso que me ahorro cara de ese encuentro un poquito de ventaja hoy hemos preparado un programa muy oportuno no conoces muy bien y te adelanta esté a nuestras necesidades y en el último programa que hicimos el año pasado en diciembre pues propusiera a hablar de cómo volver a la rutina después de los excesos de la Navidad y además ya sabes que nosotros siempre solemos ir al grano intentar salir lo más practicas posible así que yo te voy a pedir que nos des consejos que sean fáciles de memorizar y sobre todo fáciles de seguir venga empezamos venga por ello

Voz 2 01:56 eh eh

Voz 5 02:12 sí sí que envíe de de incendios

Voz 3 02:31 la vuelta de las Navidades es otra de esas típicas épocas donde siempre nos hacemos lo nuevos propósitos el propósito más común o al menos el que a mi más me llega es ponernos las pilas no después de haber tenido todos esos esto

Voz 0187 02:46 esos de de la Navidad que alguna gente junto con el verano

Voz 3 02:48 a mí te digo eh claro ya que de lo que ocurrió lo que pasa es que esto tiene truco porque la mayoría de las dietas en las que la gente se mete después de las Navidades volverá a su ser está muy lejos de ser saludables y entonces claro el objetivo no pierde todo el sentido porque si te quiere es poner a tono y volver a la rutina pero no lo haces bien no tiene ningún sentido

Voz 0187 03:11 para nada claro no podemos caer en las famosas dietas Milagros que nos prometen perder mucho peso en muy poco tiempo sino que realmente tiene que haber un cambio de nuestros de nuestros hábitos alimenticios pueden ser que los habíamos perdido durante las navidades y sólo haya que volver a retomar a esa rutina que teníamos antes o puede ser que sea un momento para volver a aprenderlo si es que no teníamos antes

Voz 3 03:32 es una gran oportunidad yo creo que sí que estaría vender

Voz 0187 03:35 sirven pues a partir de ahora empiezo a comer bien pero no apoyándonos en esto de ni ni marcarnos un objetivo que sea muy a corto plazo es decir en me sobran cuatro kilos necesito perderlos en quince días eso no vale entonces porque no es real osea nadie pierde cuatro kilos en quince días y además

Voz 3 03:51 si los pierdes es lo que te iba a decir si los pierdes mayoritaria

Voz 0187 03:53 Clemente son de agua o de masa muscular y eso no te sirve absolutamente para nada porque pierdes esos cuatro kilos lo pasas fatal llegas casi exhausto al peso que quería

Voz 3 04:03 pierdes energía que luego buena porque el cuerpo no necesitan claro

Voz 0187 04:06 algo para que que te sirven no te lleva a nada entonces yo creo que ya que empiezas el año pues igual que la gente se apunta gimnasio no te vengan primero de año a apuntar al gimnasio y empieza a hacer deporte pues realmente tomate luego como un pistoletazo de salida para aprender a comer y tener un peso saludable durante todo el tiempo no estar aquí común yo yo cinco kilos hablará cinco kilos abajo

Voz 3 04:27 hay Ángela de las famosas dietas que prometen purificarnos el cuerpo y limpiar unos están basados en su mayoría pues en batidos estos famosos batidos verdes yo sé que tú no eres muy amiga de AVE

Voz 0187 04:39 el miran el cuerpo tiene dos órganos que son

Voz 4 04:42 en el riñón los riñones y el hígado

Voz 0187 04:44 ellos son los que hacen esa depuración después de haber ingerido grandes cantidades de

Voz 3 04:48 claro ya contamos en nuestro eso es un órgano que se dedica a purifica

Voz 0187 04:51 eso es nosotros tenemos nuestros órganos de curativos que son los riñones y el hígado es verdad que puede ser que después de una ingesta masiva de productos ricos en grasas au de de productos muy ricos en azúcares como puede ser no sé los turrones los polvorones quizás y nos apetezca cambiar un poco nuestra manera alimentarnos ir hacia comidas mucho más ligeras que no resulte una digestión más liviana

Voz 3 05:14 no sentirnos menos pesaba eso es que nos hagan

Voz 0187 05:16 durante menos impostado y entonces eso me parece bien pero de ahí a hacer una dieta muy restrictiva basándonos por ejemplo en el tema de los batidos de que nos prometen eh casi maravillas ya sabes que yo no soy muy fan de los batidos de los zumos sobre todo pienso que lo que hay que hacer es masticar la fruta por ejemplo si queremos tomar la fruta y la verdura fíjate mira por ejemplo tengo un ejemplar digestión de la fruta tiene dos puntos un punto es la amenazas al igual que es impregna esa fruta cuando según nosotros vamos masticando esa fruta y luego tiene otro punto de digestión que es la Milá Sapin crítica si yo me tomo un zumo puede ser un zumo fantástico pero crimen vitaminas y si a nivel de fantástico primero la mayoría de la fibra si es un zumo se ha quedado en el escribidor con lo cual eso ya lo hemos perdido el segundo no está casi siendo impregnada por la las ha salido mal y me encuentro de golpe en mi torrente sanguíneo con una cantidad hidratos de carbono que es descomunal pico de insulina y pico de insulina yp podemos activar esto que nosotros decimos a veces que se llama la génesis una vez que se ha llenado nuestra bolsita que tenemos en el el ligado y en el músculo entonces a nivel de composición un zumo es bueno si es bueno es muy bueno o un batido de hecho con un batido vegetal si a nivel de composición sino al lo analizamos químicamente es bueno pero sería mucho mejor que nosotros ingirió éramos esas frutas y esas verduras masticar mastica unos deja de mira el consumo diario de energía de una persona sería mayoritariamente su metabolismo basal que es lo que ocupa el porcentaje más grande el metabolismo basal es la energía que tú gastas para mantener sus constantes vitales es decir para que tu corazón lata para que tu función

Voz 3 06:49 Downer veo dormido sin hacer nada

Voz 0187 06:52 decir lo que gasta tu cuerpo para vivir como quien dice vale eso ocuparía el porcentaje más grande luego está en la energía que tú gastas a nivel físico hacer deporte caminar ya nivel intelectual que también ha gastado mucho Il nuevo está en la energía que tú gastas en hacer la digestión de los alimentos es decir es la digestión de los alimentos requieren bien gastar energía el gasto energético por por tu parte si nosotros tomamos los alimentos triturados pues ese gasto de energía lo perdemos luego al final tendremos menos kilocalorías para repartir a lo largo eh

Voz 3 07:23 ya y además tú siempre lo dices cuando tomamos por ejemplo frutas en un zumo solemos tomar una cantidad de frutas que no se corresponde con la que realmente tomaríamos si tuviéramos que pelar las la así masticar claro como normalmente saca al final estamos tomando también una cantidad un poco incoherente no

Voz 0187 07:38 claro porque tú te puedes hacer un zumo de cuatro naranjas perfectamente y te sale un buen vaso pero tú no te como harías cuatro naranjas Si tuvieras que pelar las dice tuvieras que masticar las las cuatro eso seguro

Voz 3 07:49 pero Ángela también que es interesante Eleven ningún problema lo que tu dices y es que estas dietas de las que relegamos tienen muchas resultados a corto plazo exitosos es decir la gente ver resultados en su cuerpo muy rápidamente y eso puede hacer creer erróneamente que la cosa funciona

Voz 0187 08:06 claro pero fíjate porqué son esos resultados rápidos primero porque mayoritariamente lo que se pierde agua normalmente estas dietas suelen tener eh algún producto que es un puede ser un alimento que suele es un diurético natural por ejemplo puede ser la alcachofa o puede ser una piña que me ayudan también un poco a eliminar líquidos nosotros tenemos un porcentaje muy grande de agua en nuestro cuerpo si nosotros bajamos ese porcentaje de agua evidentemente pesa haremos menos y además es dietas en las que se baja en mucha masa muscular al cuerpo siempre resulta mucho más complicado tirar de la grasa que tiene almacenada en el cuerpo que tirar de la hora de que tirar de la masa muscular si nosotros utilizamos nuestra masa muscular como combustible nos baja el metabolismo basal luego en este reparto que hemos dicho de kilocalorías que podíamos consumir al final del día al final tendremos menos kilocalorías a partir al final día dos hay una cosa muy importante que a nosotros a la gente les sorprende mucho es que para que nosotros podamos mantener esa masa muscular lo más intacta posible necesitamos proteínas si aussie por qué porque la proteína ya sea animal o vegetal ahí no me meto nos aporta una cosa que se llaman aminoácidos esos aminoácido se dividen en dos tipos un que se llaman esenciales y otros que se llama no esenciales los no esenciales yo los puedo fabricar es decir yo como ser humano tengo rutas metabólicas que me dejan fabricar comen tengo la posibilidad de poder fabricar esos aminoácidos y con ellos construirá él neurotransmisores proteínas lo que sea

Voz 3 09:27 decía Carlos los esenciales que con

Voz 0187 09:30 con mirlos si Così a través de la alimentación en donde sillón no consumo proteína a través de me alimentación puedo tener un déficit de esos aminoácidos dejándonos encontramos a veces mujeres que llevan toda la vida dieta y que piensan que para adelgazar lo que tienen que tomar son verduras ensaladas y zumos de tops que vienen con Humilladero proteína cero proteína bueno la que encontramos en los vegetales pero

Voz 3 09:54 no es muy pequeña en comparación con

Voz 0187 09:56 que sea proteína animal de repente llegan les hacemos un plan imagínate para que para que hacen ir les introducimos proteína cuando vuelven la siguiente B

Voz 3 10:06 no han bajado de peso pero que ha pasado que han bajado grasa ya han subido más

Voz 0187 10:11 muscular es como si aparte se sentirán con más energía

Voz 3 10:13 sí claro están hinchadas pero la báscula no se ha movido entonces de repente no entienden nada es como como puede ser que la ropa me quede mucho más grande o me quede mucho más holgada la básculas te quieta no haya movido pero yo noté que la calidad de mi piel ha mejorado que no tiene nada que ver la que era pero te estoy hablando en resultados con quince veinte días

Voz 0187 10:33 la como por qué porque el cuerpo estaba como diciendo

Voz 3 10:35 a gol por favor dame proteína la necesito para poder mantener entonces es muy importante que la proteína no falte en nuestra dieta siguiera una dieta proteínas e estamos hablando siempre en combinar los hidratos con la proteína conclusión cuidador pero con las dietas basadas en sólo hidratos El Saladillo Matas en zumos y con las frutas verduras batidas y entonces ahora viene la gran pregunta que es en qué consistiría la buena dieta por llamarla así no los buenos hábitos que tendríamos que adoptar en enero para recuperar un poco la figura para conseguir que buenos establezcan en nuestra vida unas normas que podamos continuar a lo largo del tiempo y quiero consejos

Voz 0187 11:16 vale mira yo lo primero que haría sería repetir las cinco reglas que las hemos repetido con hasta la saciedad pero hace mucho tiempo que no lo decimos sin te parece recordemos sería la regla número uno sería cuidado con los hidratos de carbono sólo vamos a combinar los siempre siempre lo veinte años lo que decimos siempre los japoneses por ejemplo son delgados delgado como rampas no siempre

Voz 3 11:37 también esto muy bien de combinar todos ellos

Voz 0187 11:39 siempre caminan minan el liderato con la proteína ahí estamos hablando va de un hidratos de carga alta que puede ser el arrojo la pasta pero siempre lo combinan por ejemplo el arroz con pescado los nudos con pollo conceptos esa seguir la regla número uno cuando nosotros eh cuando tú piensas en la dieta mediterránea de toda la vida siempre hay una combinación de las dos cosas siempre hay carne pescado huevos con una verdura o con la pasta con un arroz o lo que sea una país las dos cosas

Voz 3 12:03 el relato un primer tildados de puré de verduras ejemplo bueno el puré bueno si imprime el plató de puré de verduras

Voz 0187 12:10 luego una carne un pescado o incluso siempre que hablamos cuando juntamos por ejemplo unas lentejas con arroz que estamos juntando una legumbre con un cereal y ahí le llaman hecho rito de vinagre

Voz 7 12:19 ya ya ni te cuento pero ahí ya tenemos todos los aminoácidos

Voz 0187 12:21 el esenciales pues me tomo un platito de lentejas y luego me tomo un filete o lo que sea o un poco de lomos lo que sea y el chorrito de vinagre que tu decías era para conseguir que ese hierro que era no hemos se convirtieran rica en hierro y muy se pudiera fijar entonces esa regla para mí es importante es una regla muy fácil de llevar me refiero siempre intentar combinarlo

Voz 3 12:41 dos más difícil de conseguir fácil

Voz 0187 12:44 segunda regla lo que hemos dicho ya cuidado con los e hidratos de carbono líquidos con los zumos sobre todo porque lo que decíamos entra mucho hidratos de carbono de golpe a mí torrente sanguíneo y corro desde de activar esta reacción que hemos hablado hasta la saciedad que sea mal Hypo Génesis la tercera sería e ingerir alimentos cada tres cuatro horas eso sería ideal hay gente por ejemplo que pueda hacer dos medias mañanas porque se levanta a las cinco y luego come a las tres pues ahí habría que meter dos medallas mañanas o menos podemos encontrar el caso contrario gente que come a la una y luego cena a las diez vale pues entonces hay dos merienda

Voz 3 13:15 porque siempre hay que adaptar la dieta a nosotros claro modos de vida y no al contrario

Voz 0187 13:19 claro claro a cada persona tiene que tener su

Voz 3 13:22 pues eso sus horas ahora te con Irán tu reparto a lo largo del día de hidratos proteínas en cantidades en función de cuando duerma cuando trabajo

Voz 0187 13:29 bueno todo eso es incluso por ejemplo nos encontramos gente que trabaja por turnos ir trabaja de noche pues ahí hacemos lo mismo ya por la noche igual mosca cada tres cuatro horas porque hacemos esto porque es necesario comer cada tres cuatro horas para que mi cuerpo no utilice la masa muscular como combustible para proteger ese metabolismo basal del que hablábamos la regla número cuatro sería intentar que no pase más de una hora desde que me levanto hasta que desayuno aquí cuando decimos desayuno nosotros la mayoría de la gente el concepto que tiene desayuno es bollería y eso no es desayuno es decir si tú vas a desayunar bollería mejor mira déjalo sabe

Voz 3 14:05 mejor me ves allí desayuno pero un

Voz 0187 14:07 hay uno que puede ser por ejemplo imagínate si te gusta un café con leche un café con leche con buen pan con jamón con con

Voz 3 14:14 que hay que combinar hidratos proteínas

Voz 0187 14:17 pues claro lo que pasa es que muchas veces decimos Don es que los niños tienen que desayunar antes de ir al colegio ya pues si lo que les vamos a dar son unos cereales llenos de azúcar hasta arriba o unas galletas llenas hasta arriba pues no les estamos haciendo un gran favor la regla número cinco que también es muy importante es no hacer deporte con el estómago vacío solamente hay estudios que demuestran que solamente los deportistas de élite están capacitados están su cuerpo está adaptado a hacer deporte con el estómago vacío es verdad que no vía ingerir una gran cantidad de alimento antes de hacer deporte pero

Voz 3 14:46 lo justo para que el cuerpo pueda tirar de eso que acabas de comprar

Voz 0187 14:49 pero lo justo para que el cuerpo pueda utilizar esta pequeña porción de alimento antes de empezar a utilizar la grasa que tengo almacenada en mi cuerpo entonces esas cinco

Voz 3 14:57 las sólo más ical mentales deberíamos seguirles

Voz 0187 15:00 sí siempre osea siempre siempre siempre lo hago más gráfica si conseguimos ricos huir de las dietas milagro vale no proponernos

Voz 8 15:10 eh grandes metas

Voz 0187 15:12 en plan necesito perder nosotros entonces

Voz 3 15:15 detrás en poco tiempo eso es porque no

Voz 0187 15:17 yo soy vimos cosas de no para una falda para una comunión para no sé qué ir ya porque que no te da tiempo Sage tú no ves que esto esto no es una cosa de necesito estar

Voz 3 15:27 bien para poder jugar con Orlando y no se puede

Voz 0187 15:29 jugar con el cuerpo sobre todo lo que te decía antes porque un metabolismo basal es muy deteriorado te puede luego pasa factura porque luego te puede costar mucho trabajo mantener el peso saludable que tú que tú tienes que tener luego bueno cosas prácticas no puede City han quedado dulces de la Navidad

Voz 7 15:46 es hay regalárselo a quién peor te caiga osea mira detenido en regalos comprenden aquí en el diez coma todo lo que ha traído un regalo mirar

Voz 0187 15:54 que tengo aquí no entonces claro porque al final la tentación esta ahí si tú eres una persona golosa eres una persona que has acostumbrado a tu paladar a lo dulce de Gandia es más triviales eh eh navidades mira yo el caso más espectacular que me he encontrado es un paciente que engordó seis kilos en Navidades yo le pregunté un par de semanas no no pasa nada yo creo que no llegó a diez días pregunte cómo lo has hecho esto que en su casa había un pasillo que colocaban una bandeja al principio del pasillo y otra bandeja al final del pasillo

Voz 3 16:24 con polvorones no sé que que cada vez que iba y venía con el camino pues ya cactus hacía claro

Voz 0187 16:32 no podemos hacer eso sí lo hemos hecho que está

Voz 3 16:35 me dejas fuera a dejar del Paso

Voz 0187 16:38 se pone no se una planta pero eso fuera

Voz 3 16:41 no no quitarlo todo luego el buen momento también hemos hecho un programa hace poco sobre esto de plantearse organizar bien los menús semanales organizar muy bien en casa la nevera la despensa hacer la compra con cabeza todo esto exige una organización que si la llevamos a cabo nos ahorra luego de muchos problemas muchas come duras de coco y ahorramos en salud

Voz 0187 17:01 la sensación de bienestar que te da decir que viene comido me llevaba mitad per que viene comido

Voz 3 17:06 como en casa todos los ingredientes que necesita que cada día como

Voz 0187 17:10 me ha organizado yo creo que eso es importante no que que que tú planifique es que luego no llegue y que comemos mañana mañana no hay nada que comer y ha llegado la hora de comer porque hacemos al final tiramos de cualquier cosa porque evidentemente comer hay que comer entonces que tú hayas planificado todo eso está genial porque al final la gente lo ve como un esfuerzo pero yo digo que al final es como una sensación de relajación cuando ves que lo tienes controlado ya te olvidas es decir eso es un tema que me sentado a Rato el sábado por la mañana por ejemplo hecho toda la lista de la compra planificado lo que voy a comer durante toda la semana ya me olvido no estoy cada día pensando y mañana que comemos mañana que comemos yo se lo digo digo prueba hacerlo ya verás como al final te va a compensar yo les digo Aldo en un cuaderno y cuando llevas hechas cinco seis semanas vuelves a la primera os anote no te complica la vida y al final

Voz 3 17:57 tú siempre has vamos repitiendo pueden seguir

Voz 0187 18:00 y sobre todo que te estás quitando un trabajo encima porque yo hay gente tengo amigas que me dicen pues no es que el martes me quedo sin nada el miércoles tuve que bajar a comprar algo no sé qué estrés no a bienes de trabajar y de repente tiene que bajar al supermercado a comprar algo

Voz 3 18:13 eso no lo voy tres cosas Ángela aparte de lo que viene siendo la comida propiamente dicha que influyen también en en el bienestar de nuestro cuerpo hay que hay que tener en cuenta que son el deporte el agua y el sueño cuéntanos el deporte

Voz 0187 18:29 hombre hemos dicho oye esto siempre lo recalcamos mucho con Sara acuérdate que hicimos un programa especial sobre Morrell con sobrepeso es que cuidado con qué deporte hacemos si tenemos exceso de peso es decir siempre que hay una persona que no es para orientar porque al final

Voz 3 18:43 pues no sé si no tenemos sobrepeso pero nunca hemos hecho de por eso queremos empezar

Voz 0187 18:46 a ese eso sí nunca hemos hecho deporte porque al final el remedio puede ser peor que la enfermedad es decir podemos lesionar nos podemos tener un problema y además en esto uno no empieza a corriendo la maratón de Nueva York tiene que ser poco a poco y siempre yo recomiendo que sea asesorado por o por alguien que realmente controle del tema es un buen momento para apuntarse al gimnasio además ahora salen mil ofertas o sea que es verdad que va a haber más gente pero aún así también no te sientes el bicho raro que vas solo al gimnasio

Voz 3 19:13 yo añadiría que igual que hemos dicho que no hay que emocionarse con las dietas milagro porque no existe tampoco existen los ejercicios milagro hay planes de deporte también que te promete mucho muy poco tiempo o bueno hábitos dinámicas ejercicios concretos que te prometen unos efectos pues que no son tales de hecho y al final del programa vamos a hablar de los famosos Hypo presidios Sara que bueno es en parte un un ejemplo de esto no de de algo que se pone de moda y que te terminan prometiendo cosas que bueno es que simplemente un ejercicio pues no puede conseguir claro lo que pasa

Voz 0187 19:45 decida lo que decida resultados Si tú tienes una dieta saludable una dieta correcta

Voz 3 19:49 la como un ejercicio pues entonces eso es una gozada

Voz 0187 19:53 el tema del agua que me decías a ver no tenemos que estar midiendo dos litros de agua cada uno tiene que ver lo que realmente necesite piensa que también no solamente es él agua que nuestros hijos en la en la comida o entre horas sino también los alimentos y agua lo que sí es importante es que lo que nosotros necesitamos beber agua y no refresco ni nada por el estilo y siempre le digo lo que hay dentro de la célula es agua no es otra

Voz 3 20:17 a esto se suma de melocotón como melocotones

Voz 0187 20:19 entonces importante que el agua sea nuestra bebida de referencia da igual si la tomas durante la comida después de la comida da igual no tengo

Voz 3 20:27 se ha hecho pues son chorradas

Voz 0187 20:30 pero tampoco tenemos por qué estar midiendo por ejemplo ahora en invierno y hay mucha gente que toma muchas infusiones pues eso también los agua valen saque pero que es verdad que nuestro líquido de referencia tiene que ser el agua eso claro sobre todo para los niños por ejemplo nada es zumos sobre todo el líquido de referencias agua y ocasionalmente podemos tomar otras cosas sobre todo si son zumos naturales pues adelante pero el líquido de referencias a ojo ya hablando de las horas de sueño pues bueno son muy importantes bueno te cuando hicimos el el programa sobre crono nutrición

Voz 3 21:00 pero no hicieran Juan Antonio Madrid Si todo

Voz 0187 21:03 lo que aprendimos que es muy importante para mantener nuestros niveles de cortisol lo a rajatabla no el cortisol es la hormona del estrés y es verdad que cuando este cortisol se dispara puede ser que incluso subamos de peso es decir y también que nuestro cuerpo tenga más tendencia a utilizar la masa muscular como combustible entonces dormir nuestras horas tampoco como letón

Voz 3 21:23 es raro llevar un orden Dean rutina tener un horario y dormir bueno pues yo soy de ocho horas no se tú también cuantas más mejor me siento

Voz 0187 21:34 que bueno que sí que es es también es muy importante

Voz 3 21:36 somos capaces de poner todo esto en mira te ves una cosa me apunta

Voz 8 21:40 Ignacio me decido por el boxeo madre mía cómo ves

Voz 3 21:45 pues ya parece que poner el listón alto pero bueno que está bien porque si te queda camino tampoco oye mira yo

Voz 0187 21:50 intento ya os contaré cómo me va pero yo empecé

Voz 3 21:53 como lo de la parte de la comida tu lo tiene resuelto porque ahora ya me queda solo quieres híper ordenada pues yo me pongo con esa a unas semanas un grado nuestro objetivo también animamos a la gente a que nos cuente qué tal le va qué es lo que más le cuesta cuál es su gran propósito relacionado con esto en el Año Nuevo que les motiva también cada uno se pone piensan unas cosas para claro para motivarse y lograr pues eso tener una vida sana comer bien hacer deporte dormir bien

Voz 0187 22:22 cuerdo que luego cada poco tiempo tenemos consultadas de oyentes osea que bueno hay también podemos echarles una mano

Voz 3 22:27 exactamente pues bueno ánimo venga

Voz 0187 22:30 por ello

Voz 6 22:32 cuando Dhanga

Voz 10 22:58 ah

Voz 6 23:02 Isabel que M3 hoy

Voz 3 23:04 pues esta vez Ángela no vengo a hablarte de algo de lo que no sepas nada ni me va a sorprender tenia asustar mira que pues porque esta semana para hacer nuestra sección de la tendencia me inspiraba anti mira a decir verdad no sentí sino en todas las cosas maravillosas que me has contado alguna vez sobre el masaje conmovido si yo hablara muchas y todas hablara es un masaje facial que está revolucionando el mundo del bienestar y de la belleza es originario de Japón tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado y en ese saco entra Ángela Quintas tienen como el libro Tim natural dicen que los efectos son maravillosos pero no sólo para la piel sino que tiene también beneficios en el cuerpo como que ayuda a combatir el bruxismo por ejemplo que elimina el dolor de cabeza vamos que parece la maravilla hecha más

Voz 0187 23:52 mira yo te digo una hora una persona tocan tutela cada

Voz 7 23:58 aquí más que hicimos está quedando yo te reconozco que a veces incluso me llego quedar un poco de un hombre que te despiertas es tras los éxitos de me

Voz 3 24:07 parece lo contrario increíble pero recomiendo bueno yo me he informado voy a saber yo te creía no me hacen estimó niños porque parecía muy convencido sí pero he buscado opinión de expertos que me expliquen pues un poco de dónde viene en qué consiste como hay que hacerlo y esto es lo que me han contado

Voz 0564 24:31 cuenta la leyenda que lo usaban las Emperatriz es japonesas para estar bellas y mantenerse jóvenes de manera que se convirtió en un lujo reservado exclusivamente para la Corte pero también hay quien dice que antes de eso foro los samuráis los que descubrieron sus beneficios lo utilizaron para estar más damnificados y mejorar su salud hablamos del famoso masaje conmovido al que llaman el lifting natural y que en cualquier caso tiene su origen seguro en la cultura japonesa pero es cierto todo lo que promete

Voz 12 25:00 es que quien pues que ayuda bastante a descubre Fer para reparar el tejido facial IPREM reduce el impacto del proceso de envejecimiento no lo bueno también es que él lidera mucho la tensión bloqueaba en lo faciales que de

Voz 0564 25:14 Nos lo cuenta el terapeuta experto Arturo Valenzuela de la escuela Siad suya subraya en su centro llevan años realizando el famoso masaje conmovido y fueron precisamente ellos los que tras un congreso internacional en la materia lo popularizaron y dieron el pistoletazo de salida al boom que esta técnica Vido y envía a él se han apuntado infinidad de centros de belleza como el templo del masaje en el que trabaja Marina y todos opinan lo mismo

Voz 13 25:38 noise como hay algunas cosas que se venden o por ejemplo hará te venden mascarilla de oro que bueno podrá ser Verda o no verdad alguna cosa o van saliendo cada vez productos au máquina asó que la gente no lo sillas y no porque no hay de donde sacar mal pero este masaje hizo un masaje que que no te cansas de cien pies relajante y siempre te va a dejar bien siempre vas a notar resultados

Voz 0564 26:05 mejora la piel el bruxismo los dolores de cabeza de espalda pero cómo es posible conseguir todo esto únicamente con el movimiento de las manos quiero una condena

Voz 12 26:14 acción de de movimientos por eso las personas las personas con una vida extrema que sean capaces de combinar movimientos muy rápidos y a la vez muy lentos es decir que banca haciendo cambios de derbi que lo que permiten una mejora

Voz 0564 26:32 de lo que iba circulación

Voz 12 26:34 de la de la casa no y así todo

Voz 0564 26:36 o lo que va cayendo por el simple efecto de la gravedad vuelve de alguna manera a recolocarse en su lugar

Voz 3 26:41 con un buen drenaje de cara y cuello paciencia

Voz 0564 26:44 esto es importante el uso de cremas y aceites libres de químicos sustancias que pudieran comprometer la salud de la piel a los profesionales que ponen en práctica este particular lifting les parece esencial mantener pues eso la esencia natural y austera desde masaje oriental

Voz 12 27:00 quién se aquí voy a sur aquí siempre lo que hacemos es trabajar con aceites naturales no empleamos ningún ninguna cosa que pueda ser tóxica para la para una persona y tenemos pura pues esa ausencia esa ese hecho oriental no parecía la gente pues que que me acuesto con lo que con lo que se hace

Voz 0564 27:20 para que sea efectivo cada cuánto deberíamos apuntar los al conmovido

Voz 13 27:24 incluso para una ocasión especial está muy bien pero si uno se lo hace semanalmente donde por semana no hace falta que sea muy largo con media horita cuarenta minutos suele ser suficiente pues es un masaje espectacular

Voz 0564 27:38 ya saben si quieren ver mejorado el estado de su piel relajada su mandíbula para combatir el bruxismo o paliar dolores de cabeza por ejemplo han encontrado su mejor terapia sino pues a nadie el amargo masajito de vez en cuando

Voz 14 27:53 queda mundano donde las dos

Voz 2 27:58 me

Voz 3 28:02 la verdad es que Angela entre lo que tú me has contado lo que he escuchado esta gente lo único que puedo decir es que estoy deseando pero va a ver si a mí también me bajando maravillosa yo te digo que deberías de probarlo pero el día que me voy contigo

Voz 7 28:15 no vaya a ser que me pasé algo claro Bursa en casa distingo en algún momento

Voz 15 28:21 me parece perfecta

Voz 3 28:49 para lograr el equilibrio perfecto llega nuestro momento del yin y el llama con Sara Tabares directora de forma entrenadores personales buenos días Zara o la hola cómo estáis muy bien tú qué tal

Voz 9 29:01 fenomenal fenomenal encantado hablar como otra que bien mira en el mundo del deporte sabes tú te aunque también hay modas bueno lo sabes tú más que nadie y últimamente se está poniendo muy de moda los SIP opresivo yo tengo amigas que hacen hipocresía vivos todo el mundo habla de los y pop lesivos qué son y para qué sirve bueno yo te voy a contar un poco el origen de los pobres

Voz 3 29:21 empezamos por ahí

Voz 9 29:23 a mucha gente se lo recomiendan pero el tema de de después de él después de haber tenido a mí si se lleva o bueno también para reducir domina bueno hay hay muchas cosas yo os voy a contar un poco el origen y qué dice la ciencia a verlos y dominar es una hipo opresiva es una técnica desarrollada por lo voy a decir muy mal hito lo aviso por yo no me me antes Marcel ya Dios mío dicho dicho Un fisioterapeuta belga que la hizo en los años ochenta entonces sus defensores bueno pues aseguran que es una técnica muy efectiva para multitud de propósitos entre ellos bueno pues el trabajo de los músculos de suelo pélvico es uno de los principales yo me he puesto a investigar he hablado con compañeros y el profesor Juan Ramón Heredia dice que este origen es puesto en duda incluso cuestión dado porque dice que en algún momento se entendió como algo específico y en otro se ha vinculado a determinadas técnicas como las desarrolladas en el yo pone digamos que han que ha habido diferentes vertientes ha para muchas cosas pero él dice que resulta llamativo ver cómo un método como éste lleva más de veinte años vendiéndose pero no goza de un nivel de evidencia suficiente ya aquí entro yo con cosas que han salido y además han sido un bombazo en el año dos mil diecisiete muy muy muy reciente has salido a finales de este año en el British Journal of Sport sin estudiar lo digo me medianamente mejor el inglés que antes no tuve yo esa suerte de estudiar mucho entonces bueno pues han publicado un artículo

Voz 8 30:57 que decía este estudio bueno pues decir que ya en los años

Voz 9 31:00 cuarenta y otra técnica que creó Arnold que él Kosovo dicha relación de bueno de musculatura del suelo público conciertos ejercicios no que no sé si los habéis oído hablar alguna vez de ejercicios de que el que es con traigo el suelo pélvico suelto suelo pélvico von traigo suelto de manera voluntaria si bueno pues por una parte digamos que estaría los ejercicios de Arnold lleguen por otra parte estarían los ejercicios yp opresivo bueno pues según lo que se ha publicado ahora en este estudio en el British Medical pues parece ser que tienen muchísima más evidencia el más alto existente que es el uno a hay diferentes niveles sí sería los ejercicios de que Google no ocurriría lo mismo los ejercicios hipocresía vivos o gimnasia el Hypo opresiva zanja yo he hablado con el autor de este estudio con San Martín lo deja muy clarito a mí me ha dicho que la evidencia científica ha demostrado que los ejercicios de que lleguen son el medio más efectivo de abordar las disfunciones de suelo pélvico como son la incontinencia urinaria o los pro lapsos bueno pues también se ha dicho que mejoran el rendimiento deportivo bueno sería ellos dicen que se parecería los beneficios algo parecido al entrenamiento en altura pero parece ser que que no habría relación con las con las adaptaciones vinculadas a otras situaciones que sí tiembla vinculadas al entrenamiento altura osea que tampoco Madrid no

Voz 3 32:25 sí pero no porque deberían cuando aparece en ejercicios que se ponen de moda ya los que se le atribuyen casi beneficio mágicos claro pero en este caso no hay evidencia científica

Voz 9 32:36 no que nos demuestre que eso es al final tú siempre tienes que ir al a ver qué dicen los estudios hay cosas tan nuevas que no haber esto es una ciencia entonces hay veces que no da tiempo a investigar pero estos ejercicios has visto que tenían tiempo se llevaban investigando desde hace años yo hablé con San Martín porque para poder hacer el reportaje que vais a ver en la web tienes que tener bastante información sea dicen no existe evidencia científica de que mejoren el rendimiento deportivo ni que sean mejores o menos lesivos que los abdominales tradicionales ellos promueven digamos toda esta técnica pero es que además ha un trabajo de investigación fuera de estas fronteras de España porque yo me meto mucho en foros de entrenadores fuera de fuera de España de Estados Unidos y a mí me dio por preguntar si fuera de España se conocía los no SIP opresivo y no los conocían ninguno que fuera estadounidense lo conocía solo lo conocía uno que era portugués bueno pues ahí lo dejamos tal vez hay un poco de marketing aquí no bueno claro a lo mejor tal vez vamos a dejarlo en tal vez se deba principalmente a que las empresas o personas que se encargan de de formar a estos entrenadores pues puede ser que tengan algo que ver no lo sabemos pero la ciencia al final nosotros decimos Ángela lo que dice la ciencia y lo que dice la ciencia es que parece ser que el nivel de violencia más alto lo tiene los ejercicios de que él que oye también decirle a los oyentes que hay aplicaciones para para poder hacerlo verlos

Voz 0187 33:59 entonces nos quedamos con los ejercicios de que es que nos quedamos

Voz 9 34:01 con eso que oye tenemos más herramientas y más cosas pero el nivel de eficiencia más alto de videncia más alto lo tiene desde que se bueno Sara pues nos vemos en un par de semanas cuando tú quieras

Voz 3 34:13 muchas gracias a un beso chao

Voz 17 34:22 ah ya

Voz 3 34:37 bueno superado el primer programa del año Ángela muchos propósitos nuevos pendientes para poner en práctica bueno nos nos volvemos a escuchar el próximo sábado a las doce en Cadena Ser punto com bueno siempre que quieran en Ibooks en I Tunes y en la Cadena SER pues hasta la semana que viene hasta la semana que viene

Voz 16 35:06 sí

Voz 2 35:11 asimismo

Voz 1 35:39 si de verdad quieres sentirte bien empieza cuidando lo más pequeño conoces la micro nutrición los complementos de laboratorios Pileje que ayudarán a recuperar tu bienestar dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita

Voz 18 35:50 la pregunta tu farmacéutico por su gama de problemáticos complementos nutricionales protectores celulares laboratorios Pileje porque tu salud