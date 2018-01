10 pasos para volver a tu cuerpo después de las navidades

Voz 1 00:00 mucho cuidado en enero con las dietas basadas en sólo hidratos el El Saladillo Matas en zumos con las frutas verduras batidas entonces ahora viene la gran pregunta que es en qué consistiría la buena dieta por llamarla así no los buenos hábitos que tendríamos que adaptar adoptar en enero para recuperar un poco la figura para conseguir que buenos establezcan en nuestra vida unas normas que podamos continuar a lo largo del tiempo y quiero consejos

Voz 0187 00:28 vale mira yo lo primero que haría sería repetir las cinco reglas que las hemos repetido con hasta la saciedad pero hace mucho tiempo que no lo decimos sin de parece recordemos sería la regla número uno sería cuidado con los hidratos de carbono sólo vamos a combinar los siempre siempre codeína lo que decimos siempre los japoneses por ejemplo son delgados como rampas no siempre

Voz 1 00:48 venga esto muy bien de combinar la B2 y pero ellos sí

Voz 0187 00:51 hombre el liderato con la proteína ahí estamos hablando encima de un hidratos de carga luce Micah alta que puede ser el arrojo la pasta pero siempre lo combinan por ejemplo el arroz con pescado los nudos con pollo conceptos esa seguir la regla número uno cuando nosotros cuando tú piensas en la dieta mediterránea de toda la vida siempre hay una combinación de las dos cosas siempre hay carne pescado huevos con una verdura o con pasta con un arroz o lo que sea en las dos cosas y soledad

Voz 1 01:15 esto dos de puré de verduras por ejemplo bueno el puré bueno imprime el plató de puré de verduras

Voz 0187 01:21 sí luego una carne pescado o incluso siempre que hablamos cuando juntamos por ejemplo unas lentejas con arroz que estamos juntando una legumbre con once

Voz 1 01:28 Leal hayamos hecho rito de vinagre bueno ya ni te cuento pero

Voz 0187 01:32 hemos todos los aminoácidos esenciales pues me tomo un platito de lentejas y luego me tomo un filete o lo que sea o un poco de lomos lo que sea y el chorrito de vinagre que tú decías era para conseguir que ese hierro que era no hemos se convirtieran rige el hierro y muy se pudiera fijar entonces esa regla para mí es importante es una regla muy fácil de llevar me refiero siempre intentamos

Voz 1 01:53 las ciña más difícil de conseguir fácil

Voz 0187 01:55 la segunda regla lo que hemos dicho ya cuidado con los e hidratos de carbono líquidos con los zumos sobre todo porque lo que decíamos entra mucho hidratos de carbono de golpe a mí torrente sanguíneo y corro el riesgo de activar esta reacción que hemos hemos hablado hasta la saciedad que sea mal Hypo Génesis la tercera sería e ingerir alimentos cada tres cuatro horas eso sería ideal hay gente por ejemplo que pueda hacer dos medias mañanas porque se levanta a las cinco y luego come a las tres pues ahí habría que meter dos medallas mañanas o menos podemos encontrar el caso contrario gente que come a la una y luego cena las diez vale pues entonces hay dos merienda

Voz 1 02:26 porque siempre hay que adaptar la dieta a nosotros claro modo de vida y no al contrario

Voz 0187 02:31 pero claros a cada persona tiene que tener su

Voz 1 02:33 pues eso sus horas lejos de con mira tu reparto a lo largo del día de hidratos proteínas en cantidades en función de cuándo duerma cuando trabajo

Voz 0187 02:41 es bueno todo eso es incluso por ejemplo nos encontramos gente que trabaja por turnos y trabaja de noche pues ahí hacemos lo mismo por la noche igual de mosca cada tres cuatro horas por qué hacemos esto porque es necesario comer cada tres cuatro horas para que mi cuerpo no utilice la masa muscular como combustible para proteger ese metabolismo basal del que hablábamos la regla número cuatro sería intentar que no pase más de una hora desde que me levanto hasta que desayuno aquí cuando decimos desayuno nosotros la mayoría de la gente el concepto que tiene desayuno es bollería y eso no es desayuno es decir si tú vas a desayunar bollería mejor mira déjalo

Voz 1 03:16 mejor me ves allí desayunar pero uno

Voz 0187 03:19 hay uno que puede ser por ejemplo imagínate si te gusta un café con leche un café con leche con buen pan con jamón o conmover

Voz 1 03:26 hay que combinar hidratos y proteínas claro

Voz 0187 03:29 pasa que muchas veces decimos no es que los niños tienen que desayunar antes de ir al colegio ya pues si lo que les vamos a dar son unos cereales llenos de azúcar hasta arriba o unas galletas llenas hasta arriba pues no les estamos haciendo un gran favor la regla número cinco que también es muy importante es no hacer deporte con el estómago vacío solamente hay estudios que demuestran que solamente los deportistas de élite están capacitados os tan su cuerpo está adaptado a hacer deporte con el estómago vacío es verdad que no voy a ingerir una gran cantidad de alimento antes de hacer deporte pero

Voz 1 03:57 lo justo para que el cuerpo pueda tirar de Sueca acabas de com

Voz 0187 04:00 claro lo justo para que el cuerpo pueda utilizar esta pequeña porción alimento antes de empezar a utilizar la grasa que tengo almacenada en mi cuerpo entonces esas cinco reglas sólo más sin gas mental

Voz 1 04:11 deberíamos seguirlas siempre

Voz 0187 04:13 siempre siempre siempre lo voy más gráfica si conseguimos ricos huir de las dietas milagro vale no proponernos grandes metas no en plan necesito perder como nosotros

Voz 1 04:26 entonces mientras en pocos más en peligro eso es porque nosotros hoy

Voz 0187 04:29 vimos cosas de no para una falda para una comunión para no sé qué Hydra repetiría que no te da tiempo esto esto no es una cosa de necesito estar bien para poder jugar con el diálogo y no se puede jugar con el cuerpo sobre todo por lo que te decía antes porque un metabolismo basal es muy deteriorado te puede luego pasar factura porque luego te puede costar mucho trabajo mantener el peso saludable que tú que tú tienes que tener luego bueno cosas prácticas no puede City han quedado dulces

Voz 1 04:56 de la Navidad para regalárselo a quién peor te caiga osea mira te traído un regalo como como todo lo que las verdades los Na'vi te traen regalos mira

Voz 0187 05:05 que tengo aquí no entonces claro porque al final la tentación esta ahí si tú eres una persona golosa eres una persona que has acostumbrado tu paladar a lo duro C en cantidades industriales en Navidades mira yo el caso más espectacular que me encontrado es un paciente que engordó seis kilos en Navidades yo le pregunté un par de semanas no no pasa más yo creo que no llegó a diez días del como lo has hecho esto que en su casa había un pasillo que colocaban una bandeja al principio del pasillo sí otra bandeja al final del pasillo con Paul

Voz 1 05:37 pero no sé qué que cada vez que iba y venía con el camino después de acá tutele hacía claro ya no podemos hacer eso sí lo hemos hecho que está muy mal hecho dejas fuera a dejar del país y ahí se pone no se una planta pero eso fuera una bonita no quitarlo todo luego es buen momento también hemos hecho un programa hace poco sobre esto de plantearse organizar bien los menús semanales organizar muy bien en casa la nevera la despensa hacer la compra con cabeza todo esto exige una organización que si la llevamos a cabo nos ahorra luego de muchos problemas muchas come duras de coco y ahorramos en salud

Voz 0187 06:13 la sensación de bienestar que te da decir que viene comido me llevado mitad per que viene comido tengo

Voz 1 06:18 en casa todos los ingredientes que necesito saber ir cada día

Voz 0187 06:21 como me organizado yo creo que eso es importante no que que que tu planifique es que luego no llegue Iker comemos mañana mañana no hay nada que comer y ha llegado la hora de comer porque hacemos al final tiramos de cualquier cosa porque evidentemente comer hay que comer entonces que tú hayas planificado todo eso está genial porque al final la gente lo ve como un esfuerzo pero yo digo que al final es como una sensación de relajación cuando ves que solo tienes controlado ya te olvidas es decir eso es un tema que me sentado por un rato el sábado por la mañana por ejemplo hecho toda la lista de la compra he planificado lo que hubiera comer durante toda la semana ya me olvido no estoy cada día pensando y mañana que comemos mañana qué comemos yo siempre se lo digo digo prueba hacerlo ya verás como al final te va a compensar yo les digo Aldo en un cuaderno y cuando llevas hechas cinco seis semanas vuelves a la primera os anote no te complica la vida y al final siempre acabamos repitiendo pueden seguir claro y sobre todo que te estás quitando un trabajo encima porque yo hay gente tengo amigas que me dicen pues no es que el martes me quedo sin nada el miércoles tuve que bajar a comprar algo no sé qué qué estrés no estaba bienes de trabajar y de repente tienes que bajar al supermercado a comprar algo eso no lo voy tres cosas Ángela aparte de lo que viene siendo la comida propiamente dicha

Voz 1 07:30 influyen también en en el bienestar de nuestro cuerpo

Voz 0187 07:32 hay que hay que tener en cuenta que son el deporte el agua y el sueño se cuéntanos el deporte siempre hemos dicho y esto siempre lo recalcamos mucho con Sara acuérdate que hicimos un programa especial sobre Morrell con sobrepeso es que cuidado con qué deporte hacemos si tenemos exceso de peso es decir siempre que hay una persona que nos es orientar porque al final

Voz 1 07:55 pero si no tenemos sobrepeso pero nunca hemos hecho de eso es queremos empezar ese eso sí nunca hemos hecho porque porque al final el remedio puede ser peor que las enfermedades

Voz 0187 08:03 es decir podemos lesionar nos podemos tener un problema y además en esto uno no empieza a corriendo la maratón de Nueva York tiene que ser poco a poco y siempre yo recomiendo que sea asesorado por o para alguien que realmente controle del tema es un buen momento para apuntarse al gimnasio además ahora salen mil ofertas ya que es verdad que va a haber más gente pero aún así también no te sientes el bicho raro que vas solo al gimnasio

Voz 1 08:24 yo añadiría que igual que hemos dicho que no hay que emocionarse con las dietas milagro porque no existe tampoco existen los ejercicios milagro hay planes de deporte también que te promete mucho en muy poco tiempo o bueno hábitos dinámicas ejercicios concretos que te prometen unos efectos

Voz 0187 08:41 pues que no son tales de hecho y al final del programa vamos a hablar de los famosos Hypo opresivo Sara

Voz 1 08:46 qué bueno es en parte un un ejemplo de esto no de de algo que se pone de moda y que te terminan prometiendo cosas que bueno es que simplemente un ejercicio pues

Voz 0187 08:54 no puede conseguir claro lo que pasa es lo que sí da lo que sí da resultados si tú tienes una dieta saludable una dieta correcta de Ávila con combina juegan ejercicio pues entonces eso es una gozada el tema del agua que me decías a ver no tenemos que estar midiendo dos litros de agua cada uno tiene que ver lo que realmente necesita piensa que también no solamente es el agua que nosotros íbamos en la en la comida o entre horas sino también los alimentos y agua lo que sí es importante es que lo que nosotros necesitamos beber es agua himno refresco ni nada por el estilo yo siempre le digo lo que hay dentro de las células agua no es otra cosa es lo que como melocotón entonces importante que el agua sea nuestra bebida de referencia da igual si la tomas durante la comida después de la comida da igual no tenga sexo sea el cuerpo son chorradas pero tampoco tenemos por qué estar midiendo por ejemplo ahora en invierno hay mucha gente que toma muchas infusiones pues eso también agua vale pero que es verdad que nuestro líquido de referencia tiene que ser el agua eso claro sobre todo para los niños por ejemplo nada es zumos sobre todo el líquido de referencia es agua y ocasionalmente podemos tomar otras cosas sobre todo si son zumos naturales pues adelante pero el líquido de referencias agua ya hablando de las horas de sueño pues bueno son muy importantes acuérdate cuando hicimos el el programa sobre crono nutrición

Voz 1 10:12 sí pero no biología hicieran Juan Antonio Madrid Si todo

Voz 0187 10:14 lo que aprendimos que es muy importante para mantener nuestros niveles de cortisol lo más a rajatabla no el cortisol es la hormona del estrés y es verdad que cuando este cortisol se dispara puede ser que incluso subamos de peso es decir y también que nuestro cuerpo tenga más tendencia a utilizar la más famoso es como combustible entonces dormir nuestras horas tampoco como Chon osea

Voz 1 10:35 pero llevar un orden llevar señor Dean rutina de tener un horario y dormir bueno pues yo si de ocho horas no sé tú a también cuantas más mejor pero buena que sí que es es también es muy importante seremos capaces de poner todo esto en mira te ves una cosa me apunta gimnasio me decido por el boxeo madre mía Ángela ya veremos ya parece que que poner el listón alto pero bueno que está bien porque si te queda todavía camino tampoco mal oye mira yo lo intento ya os contaré cómo iba pero yo empezando por el boxeo como lo del aparte de la comida tú lo tiene resuelto porque ahora ya me queda solo por quienes híper ordenada pues yo me pongo con esa unas semanas te hemos dado nuestro objetivo también animamos a la gente a que nos cuente qué tal le va qué es lo que más le cuesta cuál es su gran propósito relacionado con esto en en el año nuevo que les motiva también cada uno se pone piensan unas cosas para claro para motivarse y lograr pues eso tener una vida sana