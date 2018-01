El masaje japonés que hace lo mismo que un lifting

Voz 1 00:00 mediante una trama Dhanga saben que M3 hoy

Voz 2 00:33 pues esta vez Ángela no venga a hablarte de algo de lo que no sepas nada liven va a sorprender tenia asustar es que pues porque esta semana para hacer nuestra sección de la tendencia me inspirado en ti mira a decir verdad no sentí sino en todas las cosas maravillosas que me has contado alguna vez sobre el masaje conmovido si yo hablara muchas y todo hablara es un masaje facial que está revolucionando el mundo del bienestar y de la belleza es originario de Japón tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado y en ese saco entra Ángela Quintas vienen como el lifting natural dicen que los efectos son maravillosos pero no sólo para la piel sino que tiene también beneficios en el cuerpo como que ayuda a combatir el bruxismo por ejemplo que elimina el dolor de cabeza vamos que parece la maravilla hecha masaje mira yo te digo una hora

Voz 2 01:27 o sea que más que hicimos está quedando yo te reconozco que a veces incluso me llegó quedar un poco de un hombre esto que te despiertas esos tres lo dijo Gil me parece lo contrario increíble te lo recomiendo bueno yo me he informado como bien sabes yo te creía no me has timones porque parecía es muy convencidos pero he buscado opinión de expertos que me expliquen pues un poco de dónde viene en qué consiste como hay que hacerlo y esto es lo que me han contado

Voz 0564 02:01 cuenta la leyenda que lo usaban las Emperatriz es japonesas para estar bellas y mantenerse jóvenes de manera que se convirtió en un lujo reservado exclusivamente para la Corte pero también hay quien dice que antes de eso foros los samuráis los que descubrieron sus beneficios lo utilizaron para estar más significados y mejorar su salud hablamos del famoso masaje conmovido al que llaman el lifting natural así que en cualquier caso tiene su origen seguro en la cultura japonesa pero es cierto todo lo que promete

Voz 5 02:29 es que quien pues que ayuda bastante a rejuvenecer para el el tejido facial reduce el impacto del proceso de envejecimiento no lo bueno también es que él lidera mucho la ascensión bloqueaba los sociales y también de

Voz 0564 02:43 Nos lo cuenta el terapeuta experto Arturo Valenzuela de la escuela Siad suya subraye en su centro llevan años realizando el famoso masaje conmovido y fueron precisamente ellos los que tras un congreso internacional en la materia lo popularizaron y dieron el pistoletazo de salida al boom que esta técnica Vido y envía a él se han apuntado infinidad de centros de belleza como el templo del masaje en el que trabaja Marina y todos opinan lo mismo

Voz 6 03:07 no como hay algunas cosas que se venden o por ejemplo hará te venden mascarilla de oro que bueno podrá ser Verda o no verdad alguna cosa o van saliendo cada vez productos au máquina solo que la gente no lo sillas y no porque no hay de donde sacar mal pero este más hace hizo un masaje que que no te cansas de él y cien pies relajante y siempre te va a dejar bien siempre vas a notar resultados

Voz 0564 03:35 mejora la piel el bruxismo los dolores de cabeza de espalda pero cómo es posible conseguir todo esto únicamente con el movimiento de las manos quiero una condena

Voz 5 03:43 acción de de movimientos por eso las personas las

Voz 7 03:46 el tenista personas

Voz 5 03:48 con una habilidad extrema que sean capaces de combinar movimientos muy rápidos y a la vez muy lentos es decir que van haciendo cambios de derbi que es lo que permite una mejora general de lo que es la circulación de la de la casa no

Voz 0564 04:05 y así todo lo que va cayendo por el simple efecto de la gravedad vuelve de alguna manera a recolocarse en su lugar con un buen drenaje de cara y cuello paciencia esto es importante el uso de cremas y aceites libres de químicos sustancias que pudieran comprometer la salud de la piel a los profesionales que ponen en práctica este particular lifting les parece esencial mantener pues eso la esencia natural y austera desde masaje oriental

Voz 5 04:29 quién se ha hecho ya sur aquí siempre lo que hacemos es trabajar con aceites naturales no empleamos ningún ninguna cosa que puede hacer es tóxica para la para una persona y tenemos pura pues esa ausencia sexy hecho oriental no parecía la gente pues que que me acuesto con lo que con lo que se hace

Voz 0564 04:49 para que sea efectivo cada cuánto deberíamos apuntar los al conmovido

Voz 6 04:53 incluso para una ocasión especial está muy bien pero si uno se lo hace semanalmente dos veces por semana hasta que sea muy largo con media horita cuarenta minutos hubiese suficiente pues es un masaje espectacular

Voz 0564 05:07 ya saben si quieren ver mejorado el estado de su piel relajada su mandíbula para combatir el bruxismo o paliar dolores de cabeza por ejemplo han encontrado su mejor terapia sino pues a nadie le amarga un masajito de vez en cuando

Voz 2 05:31 la verdad es que Angela entre lo que tú me has contado lo que he escuchado esta gente lo único que puedo decir es que estoy deseando pero vamos a ver si a mí también me bajando es maravillosa yo te digo que deberías de probarlo pero el día que me voy contigo

