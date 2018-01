Hipopresivos, ¿mito o realidad?

Voz 2

fenomenal fenomenal me encantaba hablar con vosotras que bien mira en el mundo del deporte Chaves tú te aunque también hay modas bueno lo sabes tú más que nadie y últimamente se está poniendo muy de moda los SIP opresivo yo tengo amigas que hacen hipocresía vivos todo el mundo habla de los hipocresía vivos que son para qué sirven bueno yo te voy a contar un poco el origen de los pobres empezamos por ahí a mucha gente se lo recomendamos el día después después de haber tenido a mí si se encima o bueno también para reducir domina bueno hay hay muchas cosas yo os voy a contar un poco el origen Ike dice la ciencia a verlos y gimnasia dominar es una hipo opresiva es una técnica desarrollada por lo voy a decir muy mal hito lo aviso porque yo no me me antes las Marcel ya Dios mío dicho dicho fije Un fisioterapeuta belga que la hizo en los años ochenta entonces sus defensores bueno pues aseguran que es una técnica muy efectiva para multitud de propósitos entre ellos bueno pues el trabajo de los músculos de suelo pélvico es uno de los principales yo me he puesto a investigar he hablado con compañeros y el profesor Juan Ramón Heredia dice que este origen es puesto en duda incluso cuestionado porque dice que en algún momento se entendió como algo específico y en otro sea vinculado a determinadas técnicas como las desarrolladas en el yo Marlene von digamos que han que ha habido diferentes vertientes ha para muchas cosas pero él dice que resulta llamativo ver cómo un método como éste lleva más de veinte años vendiéndose Pruden pero no goza de un nivel de evidencia suficiente ya aquí entro yo con cosas que han salido y además han sido un bombazo en el año dos mil diecisiete muy muy muy reciente ha salido a finales de este año en el British Journal of Sports Medicine estudia lo digo me medianamente mejor el inglés que francés antes no tuve yo esa suerte de estudiar mucho entonces bueno pues han publicado un artículo que decía este estudio bueno pues decir que ya en los años la hay otra técnica que creó Arnold que él que observó dicha relación de bueno de musculatura del suelo pélvico conciertos ejercicios no que no sé si los habéis oído hablar alguna vez de ejercicios de que Gil que es con traigo el suelo pélvico disuelto sólo pélvico von traigo suelto de manera voluntaria Si bueno pues por una parte digamos que estaría los ejercicios de Arnold lleguen y por otra parte estarían los ejercicios Hypo presidios bueno pues según lo que se ha publicado ahora en este estudio en el British Medical pues parece ser que tienen muchísima más evidencia el más alto existente que es el uno a hay diferentes niveles serían los ejercicios de que Google no ocurriría lo mismo los ejercicios hipocresía vivos o gimnasia dominar el Hypo opresiva zanja yo he hablado con el autor de este estudio son Martín lo deja muy clarito y a mí me ha dicho que la evidencia científica ha demostrado que los ejercicios de que lleguen son el medio más efectivo de abordar las disfunciones de suelo pélvico como son la incontinencia urinaria o los lapsos bueno pues también se ha dicho que mejoran el rendimiento deportivo bueno sería ellos dicen que se parecería los beneficios algo parecido al entrenamiento en altura pero parece ser que que no habría relación con las con las adaptaciones vinculadas a otras situaciones que serían vinculadas al entrenamiento de altura osea que tampoco marinos sino que sí pero no porque de vez en cuando aparece en ejercicio José ponen de moda ya en los que se les atribuyen casi beneficios mágicos claro pero en este caso no hay evidencia científica no que nos demuestre que eso es al final tú siempre tienes que ir al a ver qué dicen los estudios hay cosas tan nuevas que no a ver esto es una ciencia entonces hay veces que no da tiempo a investigar pero estos ejercicios has visto que tenían tiempo se llevaban investigando desde hace años yo hablé con San Martín porque para poder hacer el reportaje que vais a ver en la web tienes que tener bastante información sea dicen no existe evidencia científica de que mejoren el rendimiento deportivo ni que sean mejores o menos lesivos que los abdominales tradicionales ellos promueven digamos toda esta técnica pero es que además es un trabajo de investigación fuera de de estas fronteras de España porque yo me meto mucho en foros de entrenadores fuera de fuera de España de Estados Unidos y a mí me dio por preguntar si fuera de de España se conocía los vivos y no los conocían ninguno que fuera estadounidense lo conocía tú solo lo conocía uno que era portugués bueno pues ahí lo dejamos tal vez haya un poco de marketing aquí no bueno claro a lo mejor tal vez vamos a dejarlo en tal vez se deba principalmente a que las empresas o personas que se encargan de de formar a estos entrenadores pues puede ser que tengan algo que ver no lo sabemos pero la ciencia al final nosotros decimos Ángela lo que dice la ciencia lo que dice la ciencia es que parece ser que el nivel de violencia más alto lo tienen los ejercicios de que él que oye también decirle los oyentes que ya aplicaciones para para poder hacerlo tenerlos bueno pues entonces nos quedamos con los ejercicios de que es que nos quedamos con eso que oye tenemos más herramientas y más cosas pero el nivel de eficiencia más alto evidencia más alto lo Dios es decir desde que se bueno Sara pues nos vemos en un par de semanas cuando tú quieras muchas gracias Sara un beso chao