Los tres Reyes Cómicos

Voz 2 00:12 y termino deseándole a todos ustedes y a sus familias lo mejor para el próximo

Voz 1312 00:18 el año dos mil dieciséis que sinceramente

Voz 2 00:20 te falta más hace a todos

Voz 3 00:28 a vivir que son dos días Lourdes Lancho

Voz 1312 00:38 primera tertulia político cómica del año en A Vivir con Pedro Aznar Antonio Castelo y desde Radio Jaén David Navarro qué tal buenos días

Voz 1704 00:45 es verdad que a los del partido político cómica e cómicas me como el programa no yo no quiero ser dice puesto estaban formando ya decía eso yo soy extremadamente prudente

Voz 1312 00:58 a negociar oye me encanta

Voz 1704 01:00 en estas entonces ya ahora es la presentada empoderamiento la sintonía está viene sonando desde septiembre correcto si bien no es la primera vez que la oigo y me siento estás gordo estos días que la oigo el trombones se ha dicho está ahora más representa y ahora se oye os felicitaba al año porque es el primer programa feliz año por cierto no lo he dicho el año todo verdad que todo el mundo al que no se felicita duros pero dos mil dieciocho

Voz 1312 01:24 hasta cuándo tenemos que decir esto yo no lo sé

Voz 1704 01:26 hasta ahora mito Éste es mi límite eso

Voz 0485 01:29 ha pagado el trabajo cuando te echará la bronca el jefe ahí ya esta es la

Voz 1704 01:34 puñetera última vez que lo digo hasta que se acabe lo de Cataluña

Voz 0210 01:37 mira más o menos que decía

Voz 1704 01:40 entonces feliz feliz mostró entonces sí

Voz 1312 01:42 exacto qué tal los Reyes Magos esta noche se han portado bien no hombre visita normal

Voz 0485 01:47 en casa no lo bien yo muy bien

Voz 0210 01:50 he hecho un truco este año en vez de pedir grandes cosas sí que me traigan pijama pedido calcetines ya han dicho usted será que quiera una Play Cuatro

Voz 1704 01:58 a mí me lo tome

Voz 0485 02:01 tengo nada recuerdo que el año pasado gaztelu dijiste que te echaron calcula que el año pasado me echaron casa tienes como otros años por supuesto

Voz 0210 02:09 a ni Reyes Magos no fallan saben que ha sido una persona execrable saben que no me he portado bien en ningún aspecto de la vida

Voz 1704 02:18 bueno habrá sido bueno a nivel usuario ni que sea a nivel usuario como Port como profesional que soy profesional eso sí o sea los reyes practica la psicología inversa no sé si son pasivo agresivos acaso no vienen porque como de se parecen mucho a los a los padres y madres se parecen si se parece al buen castellano vienen porque hace mucho tiempo que deje de dejarles alcohol y entonces ya no se pasa claro más de avión ya rija la mierda yo no puedo con estas estos reyes me la dejó más Olli

Voz 1312 02:46 hay algún propósito de Año Nuevo que ya haya incumplido

Voz 1704 02:50 mira mira a mi casa no ha venido los Reyes camello sí señor estáis conmigo pero no el propósito era no tratar con animales

Voz 0485 02:59 venga ya ven complicado pero es que no me ha dado tiempo sé que llevo como media España llevo enfermo desde el día uno ya más

Voz 1704 03:07 es increíble cómo está todo el mundo yo es tan malo también Chile te has puesto en la cama con los pañuelos yo me he salvado todavía tío pero la verdad que sí que me comparo con el Toño pegarse lo he comprado el líquido se de manos y todos entonces todo el día como un enfermo lavándose las manos totalmente loco

Voz 1312 03:26 bueno esta ha sido una una semana tranquila al menos en lo político no bueno pero el mejor resumen ya de la actualidad lo saben que no lo hacen un minuto no más que en un minuto David Navarro en su del igual

Voz 0485 03:38 no pues el atracón de fin de año que no ha empezado muy bien dos mil dieciocho pero algunos como Opus de Mong qué ha pasado para que no vuelva a casa por Navidad porque si no le va nada tiene Esquerra dice que quiere que vuelva para hacerlo presidente Llum per Cataluña estatuto dice que que sí que hace falta total temprano va a volver ya te lo digo yo porque esto es como cuando llegaba tarde a casa Isaías que tu padre estaba esperando en la puerta hay que iba que aula gordas no va la casa sí pero te quedabas sin paga la paga de pus de Bonn como president se llama muy rica que tanto Ignacio González como su hermano en una política de final del Mundial España Brasil creo que Jean con el equipo carioca ya que su hermano confesó juez que tiene mucho amigo allí el ya elevado muy bien a nuestro presidente que está esta semana de redes social haciendo deporte al forma no así los legionario cuidado que se acaba el turrón la manteca o la hamburguesa a porque lo van a poner a dieta hay muchos sobre sobre el cuerpo nunca mejor dicho así que tiene que está preparado físicamente ante una posible invasión de la ILE pero trato de igual porque porque lo importante es que el niño esté contento con su juguete el mago y esa ilusión que tiene el lo niño es la que deberíamos tener para pensar saque este dos mil dieciocho va a ser un gran año para nuestro país la ministra de Empleo después de saber que el noventa por ciento de los contrato en dos mil diecisiete fueron temporal sigue con la misma ilusión de siempre por qué no nosotros

Voz 1704 04:52 claro que sí adiós y feliz año

Voz 0485 04:55 nos centramos

Voz 1312 05:24 bueno deseamos que la primera semana de la no ha sido una semana tranquila muy bien David con con ese resumen impecable que demuestra que algunas cosas han pasado por ejemplo los datos del paro tres coma cuatro millones de personas siguen en desempleo pero el presidente Mariano Rajoy aprovechó la bajada se vino arriba al final

Voz 1487 05:43 estamos lleva recuperando más del setenta por ciento de los puestos de trabajo perdidos en la crisis más fuerte que hemos vivido en décadas en España el objetivo al que creo que podemos llegar si hacemos las cosas con sentido común y si todo el mundo pone de su parte lo que tiene que poner es que en el año dos mil diecinueve a finales haya veinte millones de españoles trabajando

Voz 1704 06:08 lo que si hacemos las cosas con sentido común y si todo el mundo

Voz 1312 06:11 pone de su parte no sé qué opina no un parado de larga duración

Voz 1704 06:13 a poner de su parte es coger un trabajo de mierda

Voz 0210 06:16 que la crisis más grande quitando tirándolo de la peste negra e que aquello fue más grande bueno

Voz 1704 06:23 es que te ahí no podías trabajar

Voz 0210 06:26 mira te quitaron un montón de jubilados e las arcas públicas fuerte dado una peste negra una bestia negra a Nacho

Voz 1704 06:33 el curro no no es que me he muerto no no puede ir a te digo yo

Voz 0210 06:36 que una peste negra vendría de perlas ahora mismo

Voz 1312 06:38 oye sois optimistas con con el futuro de la de la economía española tal y como está haciendo el Gobierno ha

Voz 0485 06:45 sí sí sí no como lo descubrió

Voz 1312 06:48 ante David Navarro no sálvanos

Voz 0485 06:50 no no mi suegra mi suegra el otro día me regaló ciento veinte euro sigue alcanzado bien la economía para Lies hombre no hay Simpa dinero sin factura si facturas

Voz 1704 07:00 ya ya bueno eso con fatura la factura por por facturó perdona

Voz 0485 07:06 pero yo lo manta K también no mantenga obtiene por cierto por favor la gente que fabrica turrones mantecados qué no hacen compras más producto también los ponen light o con menos

Voz 1704 07:16 porque porque no se puede es muy difícil que es una vez al año coña para una cosa que te come una vez al año va a ser light no mejor

Voz 1312 07:23 hombre te da una pista no mantecados durante K

Voz 1704 07:25 pero así asistenta mucho que lo hagan de aguacate y algo que Márquez margarina KO

Voz 0210 07:31 yo he visto mucho en las cenas de de mi familia tal mucho huevo hilado el huevo hilado basta eso eso es muy caro eso quiere decir que era eso está reactivando la economía el huevo y la has visto

Voz 1312 07:42 indicador económico importante muy importante yo me lo hago

Voz 0210 07:45 las manos ahora con huevo hilado con razón barato no es no

Voz 1312 07:49 bueno Rajoy siguió y sigue creciendo se sería porque estaba jugando en casa inaugurando la ampliación de la habréis numéricos

Voz 1704 07:55 a cómo jugando

Voz 1312 07:58 futbolísticamente hablando es autónomas estaba ampliando la AP nueve en Santiago de Compostela lo decía él El caso es que estuvo a punto de crear una de esas citas célebres que sólo Rajoy entiende ojo política junto entonces

Voz 1487 08:12 tantas facetas de la vida lo único rentable al menos en el medio y largo plazo es hacer las cosas bien luego si hay premio mejor y si no lo hay pues tampoco pasa nada porque no hay nada mejor que tener la conciencia tranquila y hacer las cosas

Voz 1704 08:29 quién ha dicho que he dicho si no lo haces bien la gente que digamos está en tu país pues acaba sufriendo un poco pero no pasa nada hemos hecho bien ya está

Voz 0210 08:39 yo he vuelto a estar este este fin de semana pasado paseando por Santa Pola y pensar que sentidos el registrado Santa Pola y no pida la plaza yo estoy marrón y no me lo puedo a color

Voz 1704 08:49 quién vive en Santa Pola no lo creéis como soy yo lo veo que veraneaba allí muchos años puede ser el el amo de Santa Pola hay por ahí que fumando un puro una recito en el restaurante mediano tío eso es un clásico

Voz 1312 09:06 la principal enemiga del presidente sea es que es cuál es quiénes

Voz 1704 09:10 a usted la lengua

Voz 1312 09:12 no no la incertidumbre Navas este puede ser un

Voz 1487 09:15 buen año también el año dos mil dieciocho si somos capaces de hacer las cosas bien el único factor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española

Voz 1769 09:25 en el guión de empleo es puramente político

Voz 1312 09:27 a una cosa una prueba os voy a hacer un vamos a hacer como una especie de Brain tomen IBI vamos a a a decir factores de incertidumbre que puede haber en este país pero no podéis utilizar el factor Kaká mucho

Voz 1704 09:40 es decir Cataluña no se puede decir Cataluña por ejemplo silencio González José va de Carlas quién ganará OT esto esto si son gays todos los que parecen gays de dote

Voz 1312 09:52 res vamos a resolver volverán véngame

Voz 1487 09:54 Thor de incertidumbre que tenemos en este momento para la economía española para la creación de empleo es puramente político pero sí en Cataluña las cosas se hacen con sensatez y con sentido común ya está España podrá crecer por encima del tres por ciento un año más

Voz 1312 10:10 que lo bueno lo hace el Gobierno y la incertidumbre lo malo Viana

Voz 1704 10:13 de Cataluña a todo Cataluña dije que a mí Cataluña me había venido bien no Cataluña sino todo este proceso este problemilla porque cuando quería durar más en la cama pensaban Cataluña claro si vas pensando en Aznar muchos años eso es ahora pensaba que hacer pero por lo visto a Catalunya también para durar más le viene bien a Rajoy también cuanto más dure lo que Cataluña más bien antes era Zapatero y ahora es catalana

Voz 1312 10:36 bueno Cataluña sirve para todo lo veis es como un limpiador de estos de Alicante siete

Voz 1704 10:43 Rajoy aprovechó el cierre de Karachi cachas set te señalado Catalá Rajoy aprovechó el acto de este acto de inauguración de un tramo de autos

Voz 1312 10:52 esta para felicitar esta vez correctamente el nuevo año se ganó evidentemente al hacerlo bien esta vez los aplausos del respetable

Voz 1487 11:00 señoras señores muchas gracias feliz año y como dijo el otro día en Rande que el dos mil dieciocho sea amenaza mucha gracia

Voz 1704 11:10 la que le da mucha de lo bien ya lo siento mucho el acto ha terminado gracias este señor no tienen nada más que suena cuando lo permita para durar más pensara también en igual

Voz 1312 11:30 por cierto que el Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa GRECO en sus siglas

Voz 1704 11:37 durar más

Voz 6 11:42 por favor que es el primero del año a ver

Voz 1312 11:45 por que el Consejo de Europa tirado de las orejas a nuestro país constatando que España obviado sus recomendaciones bastaron luchar contra la corrupción a ver que no existían tirando de las orejas porque dicen que no luchamos contra con los

Voz 1704 11:58 oye me lo puedo creer que mandaron a Esperanza Aguirre hacerse es la que vino con la información que ha sabido aquí en PDF

Voz 1312 12:07 hoy ha dicho Esperanza Aguirre adiós yo

Voz 7 12:10 destape la trama Gürtel no puedo ni quiero eludir la responsabilidad que me corresponde en los nombramientos del señor Granados

Voz 8 12:19 Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza

Voz 9 12:24 yo no vigilé todo lo que debía

Voz 0485 12:27 por eso dimito del cargo político

Voz 8 12:30 Koke ostentó la corrupción se ha convertido en un problema central de la política española

Voz 1312 12:36 no hombre no haber levas os leo tres titulares esta semana ya os dejo a vosotros El Plural la Guardia Civil cerca de Esperanza Aguirre Ignacio González en la Púnica El País la trama Púnica cobró ochenta y dos mil euros con facturas falsas para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre

Voz 1704 12:51 no resulta pero esto poco se gastó ahí con ochenta y dos limpias esto es ochenta y dos mil euros sólo le bueno un pie no no alguien que bueno pues borrar la cuenta al perro de Esperanza Aguirre la Instagram esa que se ha hecho hoy poco más un caso aislado

Voz 1312 13:09 si el PP está imputada llamado a declarar ante el Tribunal Supremo la semana que viene por cinco supuestos delitos fraude malversación de caudales públicos cohecho prevaricación continuada revelación de información reserva

Voz 1704 13:20 eso es primero de corrupto eso no es nada te sentías esa tía en como corruptos no nadie no es un verdadero malversación cohecho prevaricación prevaricación y revelación informaciones no eso es además lo tiene que ganar

Voz 1312 13:32 juntamente también sufragó con dinero público trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales como es pero

Voz 1704 13:39 por eso no saben lo que significa eso lo sabía pero pero esto qué es lo que le da quién bueno está sufragando el caso

Voz 1312 13:46 es que el hecho de que Pilar Barreiro no dimita o que la dimitan ha molestado un poquito en ciudades

Voz 1704 13:51 era muy poquito amenazan ahora con no

Voz 1312 13:53 apoyar más al PP en el Congreso ante los futuros presupuestos el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas dijo esto que no lo son

Voz 10 14:01 la sufrir otro espectáculo como los que no tienen acostumbrados que no retrase la decisión que tiene una senadora e imputada por cinco delitos y por lo tanto de acuerdo a lo que firmó las exigencias que Firpo conciudadanos pues tiene que solicitar esta senadora de uno tiene que expulsarla

Voz 1704 14:22 es que pasa es que me da la sensación de que Ciudadanos es como yo como padre así con el PK explica eso eso sí mi hija es es mala persona no he AIS por ejemplo ya tocas empuja la tele sofá yo me pasé todo el día no toques la tele que te voy a castigar no te sobre el sofá que debía castigarse lo digo diez veces nunca cásting claro si hoy un mal padre y entonces pero hija y el PP siguen haciendo Pedro está bien

Voz 0210 14:48 si quieres te puedo entrenar en la primera edición de mi libro enseña

Voz 1704 14:51 a pegando pues se puede lanzar el libro también el otro lo diga estaban gastado unos

Voz 0210 14:56 amigos y había muchos niños y unos niños muy malas personas vale hoy a escondidas a uno le dije ven menos momento una cosa si le pegue sabes cuando te cruzas el dedo con el pulgar spa una me quita una un tinglado de esas son para así lo edil en el Goyo paz hice sorprendió mucho porque nadie le había pegado nunca entonces

Voz 1704 15:17 los padres están entrenando ahora si no no ibas a ver qué había mucha te van a denunciar yo les dije mira esto es lo que te puede pasar Si Si joder a la persona equivocada es el niño que se ducha ahora sólo en una esquina arribó a otro niño lo soborno

Voz 0210 15:33 que con cincuenta euros digo sin pedirme cuando te callas sí

Voz 1704 15:37 te has been cuenta euros porque ese sería más el niño pero

Voz 1312 15:41 se oye pues para contestar a Villegas en el PP pidieron que lo mejor sería que saliera algún portavoz que fuera pues ya sabes conciliador conocido por sus buenas maneras y tender puentes pero debía estar de vacaciones no coger el teléfono tuvo que Xavier Rafa Fernando

Voz 1769 15:55 no me estoy refiriendo a ciudadanos que después de habernos anunciados que tenía un acuerdo cerrado con el Gobierno que ahora dice que están condicionados a que dimita una senadora del Partido Popular bueno esto me parece una frivolidad

Voz 0485 16:06 es que nos hemos casado esté por favor si ya les hemos casa yo creo que ciudadano como cualquier español que hace su propósito para año nuevo gimnasio y excelente a partir de ahora Gianella no llama al PP perfecto giraba nos ponemos

Voz 0210 16:25 Pepe los hidratos de sabéis qué sabéis si no

Voz 1312 16:27 la faena Hernando mejor que nadie lo sabe que la mejor defensa es un buen ataque

Voz 1769 16:33 preocupante que haya formaciones que para ocultar otras cosas actúen de esta forma yo les pediría ciudadanos que si quiere hablar de corrupción pues unos explique por favor las cuentas del año dieciséis que el Tribunal de Cuentas le ha echado para atrás porque se han cometido ilegalidades por parte de esa formación política

Voz 1704 16:51 acaso alguien lo duda se refiere al dos mil dieciséis dieciséis y visto que ahí las cuentas pues obvian es tan clara divorcio año sé que si estoy a Rajoy hay sí

Voz 6 17:00 era era era visitador o como se llama esta operadora si era un apóstol

Voz 11 17:10 Vicky

Voz 1312 17:14 el tema sobre Junqueras el ex vicepresident de la Generalitat compareció este jueves ante el Supremo para solicitar el fin de la prisión preventiva finalmente ayer conocimos que la petición de Junqueras fue desestimada los argumentos parecen no haber convencido a los jueces de la Sala de Apelaciones y así explicaba Javier Ortega abogado de Vox y acusación popular contra Junquera lo que alegó el todavía líder de Esquerra Republicana

Voz 12 17:37 él ha vuelto a reiterar ese argumentario de que es un hombre de paz de que es un hombre que sólo busca el diálogo la negociación y ha apelado a su condición de hombre creyente

Voz 1704 17:48 curioso e los dejamos para salir en la radio presionar pero el curso aspira a un abogado vaya Cirio

Voz 1312 17:59 bueno a ganancia antes lo hacía Manos Limpias no que lo pagado

Voz 0210 18:01 pero el susto estuvieron de lo he hecho yo pesaba que boxes ya ya no existía pero para cursar cosas a mí yo te digo una cosa como católico que hayan metido a Junkera en Navidad en la cárcel esto es lo pero que lo pues la verdad es que esto es muy feo

Voz 1312 18:15 bueno de todas maneras la la la religión católica

Voz 1704 18:19 en la cárcel no poner una penitencia

Voz 1312 18:21 ya lo que hayas hecho mal podría ya está presente ano

Voz 1704 18:24 no pero Junqueras tres para nuestros en castellano

Voz 1312 18:27 eh

Voz 0210 18:27 tú has Cervecería cómodo doce millones

Voz 1312 18:32 precisamente a las puertas del Supremo mientras Junquera es declaraba el portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados ya sabéis que está haciendo la competencia Gabriel Rufián relataba la hoja independentista la hoja de ruta si Puigdemont no vuelve de Bruselas la presidencia para Juncker plana

Voz 13 18:47 era el presidente legítimo de de Cataluña señor Carlas Remón el el plana era restituir a todo el Gobierno legítimo de Cataluña y el plan B sólo Junqueras para nosotros por lo más parecido a restituir al Gobierno legítimo sería hacer al vicepresidente president

Voz 1704 19:05 vamos a buscar un freno porque ves que es quién gane su Karam tocar

Voz 0210 19:09 no me suena de la semana que viene

Voz 1704 19:12 me pregunto si estos ha

Voz 0485 19:14 dicha habló ante de las lecciones que era no esto era el Plan A eso

Voz 0210 19:22 quién está libre Rocco de Operación Triunfo también por ahí o una estos Nena Daconte lo que mucha gente así

Voz 1312 19:29 en cambio Albert Rivera ha aprovechado las vacaciones de Navidad para reflexionar y huir de las obviedades

Voz 14 19:35 yo creo que el problema el separatismo no es solo ya que no tienen mayoría social sino es que sus líderes principales están inhabilitados políticamente para liderar un gobierno

Voz 1312 19:45 igual además de estar inhabilitados políticamente lo están físicamente

Voz 1704 19:48 igual igual igual si sabemos si me pregunto qué le habrán traído de Massimo Dutti a Valverde no pero el club hace publicidad de marcas como éste es yo creo que la cosa está en Dustin o Emilio Tucci también una tarjeta dio el hombre que ha estado bien el año Dustin mi ropa interior de confianza El Corte Inglés

Voz 1312 20:10 sí por si faltaba alguien por un eh prohibiese esta fiesta donde haya un charco quién quién va a estar pues sí claro

Voz 1704 20:16 donde hay un charco quién Rafael Hernando algo que sí

Voz 1312 20:19 sobre la situación de Oriol Junqueras

Voz 1769 20:22 no tengo nada que decir esto quien tiene que decirlo son los órganos competentes que es en este caso la administración de Justicia y el Tribunal Supremo el señor Oriol ha cometido graves delitos no es un preso político es un político preso porque ha cometido delitos gravísimos

Voz 1312 20:38 el señor Oriol eso suena con Oriol pero señor Oriol es como el señor manolos

Voz 1704 20:43 la concentración de la Unión y ahí me encantaría

Voz 0485 20:46 también dijese esta cosa cuando dice que cometió delito gravísimo con todo el que se dirigió también a los corruptos

Voz 1704 20:51 ya ya digo no ha pasado y bueno ahí

Voz 1312 20:54 que hay que quién ha cometido delitos gravísimos ya condenados por la Justicia ahí está de vinos con compañía

Voz 1704 20:58 pero pero hay una diferencia y es que es si se llama ese señor del que usted me habla el señor Oriol el muy españoles también dijo Arnaldo que Puig

Voz 1312 21:08 Heras no deberían haberse presentado a Hamás a unas elecciones siendo presuntos delincuentes si eso sí que es verdad que algo saben de este tema en el en su parte

Voz 1704 21:15 no habéis visto Minority Report Hernando es un precoz él ya sabe quién va a delinquir antes de que el Inca Él ya lo ha visto bueno las expresiones tan locas con el PP también alienta bolita oye estamos sin que sirva de precedente porque no está Javier del Pino

Voz 1312 21:31 no vamos a hablar de fútbol pero vamos a seguir con el te mitad del pluses no porque según reveló ayer el diario El Mundo la estrella del Barça Leo Messi impuso en su última renovación de contrato una cláusula por la que se compromete

Voz 1704 21:43 no no proceso

Voz 1312 21:46 si en el Barcelona tras una hipotética independencia si y solo si se le permitiese jugar una Liga de primer nivel europeo es decir la española a la inglesa la francesa o la alemana no la catalana

Voz 0485 21:58 vale no quiere jugar la catalana no quiere jugar contra el exploradas esto a ver a ver a ver a ver si esto la noticia de esto que esto podría cambiar motos

Voz 1704 22:07 no si en plena campaña Bolsa

Voz 0485 22:11 noticia está clara Messi no es tonto

Voz 1704 22:15 esa es la noticia no eso no decirlo tonto no es porque la nueva renovación Ésta según he leído por ahí va a cobrar treinta y cinco millones de euros netos al año no sea que él tiene más dinero que Cataluña ya pero

Voz 0210 22:26 poco queda sólo el trimestre autónomos se hacía sale quitas un poquito de ahí sacas nada

Voz 1312 22:33 entonces creéis que existo a si estuviera trascendido en plena campaña hubiera cambio

Voz 6 22:37 no en el sentido de algún voto no en el referéndum pondría Messi o no

Voz 1704 22:43 queréis subir eso sí

Voz 15 23:01 eh sí

Voz 1312 23:10 no vamos a cambiar de tema porque leí el otro día una información que me hizo pensar en alguno de vosotros y es que la Organización Mundial de la Salud va a considerar una enfermedad a partir de este año la adicción a los videojuegos una consideración no exenta de polémica que queremos comentar con alguien que conoce bien este tema José Antonio Molina

Voz 1704 23:27 el pensaba es decir el rubios no

Voz 1312 23:29 Antonio Molina es doctor en psicología y experta en adicciones hola José Antonio buenos días hola buenos días oye José Antonio según este informe de la de la OMS que sea filtrado a publicar dentro de unos meses se considera que existe una adicción a los videojuegos cuando se da un comportamiento persistente recurrente de juego esto cómo se traduce a la vida normal

Voz 16 23:50 bueno pues es como como mero analizado puso si se cumplen una serie de criterios se puede hablar de una adicción a videojuegos no alguien que juega a videojuegos que lo utiliza como ocio se va a poder hablar de de este cuadro patológico cien personas que sufren lo que es tolerancia que cada vez tienen que jugar más lo que llamamos un síndrome de abstinencia cuando no juegan se sienten nerviosos ansiosos de todo

Voz 1769 24:12 ahora empiezan a eliminar ciertas cuando

Voz 16 24:15 darte de subida que son gratificantes por jugar

Voz 1704 24:17 has llamado tú hija Zelda por ejemplo en un momento dado te has venido arriba ya tu hija como un videojuego que tenga son problemas si puede ser yo estoy pensando Mi madre con el pone menos

Voz 0210 24:26 muy violenta e intentar dices madre igual si les llama a alguien por el móvil cuando está jugando

Voz 1312 24:32 sí sí eso es existen factores de riesgo para para esta adicción José Antonio

Voz 16 24:38 hombre es es que hay más adolescentes que pueden sufrirlo y sobre todo bueno también hay personas en edad adulta sobre todo inicio adulta Ése es el perfil mayor que tenemos de pacientes con este tipo de cuadro

Voz 0210 24:50 señoras que viven en Alicante así mayores El Postiguet crees que son un factor

Voz 1769 24:58 alegando

Voz 1704 24:59 es para para ver si las adicciones

Voz 1769 25:02 bueno no lo sé sobre

Voz 16 25:04 con la playa al buen tiempo pues a lo mejor hay otras actividades ratificar

Voz 1312 25:08 yo creo que no yo yo creo que sí cree es exagerado que se considere una adicción la adicción a los videojuegos como una enfermedad

Voz 16 25:15 de momento es algo que se está debatiendo es decir ha pasado también hay como dos manuales de diagnóstico fundamental es el de era el de la OMS que es el que os habéis referido los criterios CIE que sea hablan y luego otro que es de la es criterios americanos de la también hubo un debate sobre diferentes adicciones en la Paz luego posteriormente no salieron tenemos que esperar a ver si realmente esto sale como tal bueno una vez que salga pues podremos podremos valorar sí que hay personas que están sufriendo este cuadro con lo cual el que figure y hay una visibilidad sobre él no está mal lo que tenemos que cuidar tener cuidado con la lo que llamamos la sobre diagnóstico es decir que eso no suponga una sobre meditar de gente cuestiona

Voz 1704 25:56 oye cuántos tiene que pagar Play Station para casa olvidéis de esta movida porque te referías que a ver si alguien ahora se va a enganchar a la metadona por dejarlos juego no sería una tontería muy grandes darle al niño de opio pero

Voz 1312 26:11 José Antonio demuestra que somos una una sociedad bastante enferma en general si cualquier casi cualquier cosa es susceptible de crear adicción no últimamente parece que hablamos de esto

Voz 1769 26:21 cualquier cosa no es verdad que mole claro

Voz 16 26:26 sí hay ciertas personas que tienen una mayor predisposición a poder sufrir un cuadro un cuadro adictivo pero lo mismo que el que alguien juegue no quiere decir que que alguien vaya a tener un cuadro de este tipo

Voz 0210 26:39 Tokio una pregunta por ejemplo yo de pequeño recuerdo cuando salió el Tetris en la consola están habitación Mi madre me decía tú duerme ese día jugando ella por la noche cuando me ponía a dormir ella en la oscuridad seguía jugando al Tetris sentada en el suelo de yo dormí lo tuyo

Voz 1312 26:53 viene de ahí no es adicto a los videojuegos

Voz 0210 26:56 que no ha vivido una época en la que había muchos videojuegos pero ahora sería pues

Voz 1704 26:59 sí sí sí

Voz 1312 27:02 José Antonio Molina doctor en Psicología y experto en adicciones muchísimas gracias

Voz 1769 27:06 pues nada muchas gracias a vosotros un placer echar una partida harían ahora voy con mi hijo jugar

Voz 17 27:14 día esto es esto para la clave dio paso Longo de Karim

Voz 1312 27:27 una casita antes de antes de hacer una una pausa no me resisto a comentar voz ha con vosotros la la una de las últimas cosas de Donald Trump no el líder de Corea del Norte Kim Hyo Min mandó una advertencia clara en su mensaje de Año Nuevo a les les envió un mensajito Estados Unidos diciendo siempre hay un botón nuclear en mi escritorio coma cero cosas os creéis que respondió Donald Trump al otro lado del Pacífico

Voz 1704 27:51 tenía uno madurando o algo así serían muy gris

Voz 0210 27:54 es conectar esos dos botones en los dos despachos a con un un algo de electricidad al culo

Voz 1704 28:00 es que podría ser darle al otro todas las veces al día quisiera

Voz 1312 28:05 yo una cámara a verlo poca para verlo todos

Voz 1704 28:08 atrás El informe yo creo que la manera de acabar con esta tensión internacional sería organizara una especie de cómo la pelea Demme Weather y el otro recuerdo con enorme agregó Mc Gregor que que estos dos de hostias en Las Vegas un Rin Donald Trump contra quien yo número doce asaltos digo Bastia

Voz 1312 28:26 dos de los peinados más complicados de la historia de la humanidad en treinta volvemos en tres minutos para hablar sobre la Legión con una invitada que ya está por aquí y que no está apretando en los cines de toda España hasta ahora mismo

Voz 17 28:38 a quién no

Voz 1704 28:44 así

Voz 17 28:47 el amor

Voz 18 28:52 ah

Voz 3 29:03 a vivir que son dos días Lourdes Lancho

Voz 1312 29:42 seguimos en A Vivir esta mañana de Reyes con lo que nos han dejado los Reyes Magos Anthony

Voz 1704 29:47 Bustelo Pedro Aznar y David Navarro ya sabéis el truco hay que pedir pijamas y calcetines que les explote la cabeza e esa estaba pensando descapotables descapotable con lo cara que está detrás en carbón ahora vale muy bien biomasa biomasa traerme me carbón que es una fuente de energía estupenda

Voz 0485 30:04 el año que viene una una cuota de autónomos una continua Messi lagunero hablaré sume en el pabellón

Voz 1312 30:09 oye quién no puede dejar de comentar con vosotros antes de saludar a nuestra invitada una noticia que necesita un poquito de ambientación

Voz 1704 30:25 te has hecho de la muerte bueno veo que estáis muy al día novio de la muerte

Voz 1312 30:33 y no sé si deberían cambiarle el nombre con el de la fiesta

Voz 1704 30:38 pleno hombre no no es que nadie a ver banda que cuando te haces novio siempre te descuidas te sale la curva de la felicidad claro pero yo voy a conocer al marido de la muerte porque cuando venga se va líder por yo cuando nos pille con la muerte oye que el país ha tenido acceso

Voz 7 30:57 es un documento interno me que dice

Voz 1312 31:00 que la Brigada de la Legión se halla inmersa en una situación que demanda una serie de medidas para paliar el sobrepeso entre su personal osea

Voz 1704 31:07 daban comiendo la cabra no puede estar pensando qué es la legionela como Rajoy piensa

Voz 0210 31:14 Bush

Voz 1704 31:16 vale basta

Voz 1312 31:17 han confeccionado un plan de acción que contempla medidas de tipo psicológico físico sanitario y también medidas disuasorias para quienes no cumplan los objetivos marcados

Voz 1704 31:26 se toman

Voz 1312 31:28 por ejemplo para los que no pierdan peso

Voz 1704 31:30 puñetazo se contempla la no participación

Voz 1312 31:32 en en paradas militares desfiles de Semana Santa es de banderas o charlas

Voz 1704 31:37 o sea osea lo que sería situación de paz bueno si adquiere decir miras para quienes y que dure la situación de paz en no digo yo que Alito ahora no pues no no me lo ha habido para ya no puede hacer comentarios machistas hombre para que me dice la gente saliéndose en Semana Santa se ve de la Semana Santa cuando Vila

Voz 0485 31:57 el IBI veo algunos que digo pero madre mía dice que los tatuajes están estirados no quiere decir que el tatuaje legionario está como muy estirado ya hay que mantener en poco la imagen claro

Voz 1312 32:08 las unidades de destino de los Legionarios van a designar un mando responsable del seguimiento de de esta dieta se va a aplicar un programa de ejercicio físico individualizado van a controlar su peso

Voz 1704 32:18 claro que lo ideal es perder entre medio kilo

Voz 1312 32:20 quiero la semana bueno no no no no

Voz 0210 32:23 no estamos aquí de cachondeo con la Legión que ojo es un cuerpo medio respetado en el extranjero de grave como fuerzas especiales en no es nueva porque en Afganistán en un montón de Familia militares me contaran en plan de cachondeo que hicieron un par de misiones

Voz 1704 32:37 súper épicas de Renyer Antara un fulano en un fuego cruzado y estando como están con barriga ha echado en forma echado un ojo a la dieta y me parece como muy dura para a ver si hay adiós

Voz 0210 32:51 dos mil calorías es yo creo que no

Voz 1704 32:53 a él y no en la Legión no va a funcionar en la el desayuno vana desayunando

Voz 1312 32:59 es al levantarse basta estás estás falta te van a retirar el regalo a los Reyes se te tema van para volver a los calcetines

Voz 1704 33:07 a mí dos veces tiene que desayunar dos

Voz 1312 33:10 te al levantarse yogur y fruta plátano pone a media mañana infusión café tostada y frutas

Voz 0210 33:15 esta es la de dormir cabría oye yo esto sí pero es la de dos los días de verdad del ejercito que la echo yo desde pequeño que mi padre me llevaba al endocrino del Hospital Militar

Voz 1704 33:23 yo es la misma que usan los legionarios se usa ahora yo te digo a mi se me cae España si me imagino un legionario hace un asunto no que le queda me preparé harías un té por no prefieren Roy pues un Roy voy con eso previa no que a eso imagino que no les quitaran el alcohol porque no funciona como él ensalada de comida hay dice un plato de ensalada

Voz 1312 33:47 a dos sino de donde sale a frutas yogur de postre agua para beber ya que lo dices por la merienda invasión uno echen actor Mel fruta barrita

Voz 0210 33:56 agua o algo que sea transparente en un vaso

Voz 0545 33:59 pone

Voz 1312 33:59 y la cena no justo antes de acostarse pone verdura hervida ensalada o algo a la plancha

Voz 0210 34:05 es una dieta de dos mil calorías que hay en que manejan todos los

Voz 1704 34:08 el que tiene que hacer ejercicio si hacen los en la no sé yo te digo una cosa es que ya en el que cumpla esto es el verdadero patriota ése es el verdadero a mí me parece muy justita para gente aguerridos legionarios que tiene que hacer hay falta acción que no hacen instrucciones

Voz 0210 34:24 ah depende en qué fase de tu vida como les genere ustedes tienen una instrucción que flipa

Voz 1704 34:30 claro que la Carles mallado pero que el hombre si hay una misión complicada ahí tienen qué tal a mitad de estarán

Voz 0210 34:36 pero bueno hay cosas que no que un chupito de la ni un cigarro

Voz 0485 34:42 sólo ellos van tirando es el de la Legión cigarro negro por favor usted siempre educados

Voz 1312 35:17 tengo una pregunta para vosotras imaginar que estáis en una cena pastas amén pareja otras parejas amigos y de repente

Voz 6 35:25 Nos propone definir vamos a bueno juego deja todas las móviles tres dentro de la mesa mensaje whatsapp llamada lo que no se lo leemos el escuchamos una tenemos secretos no

Voz 1312 35:39 pero os iba a preguntar si participaría en el en el juego pero más bien quiero saber la excusa que inventa haríais para no tener que parte

Voz 0210 35:47 me gusta películas para conservar ciencia ficción pronto nadie

Voz 1704 35:50 si alguien que alguien diga lo ocurra eso fáciles vamos a ver un momento

Voz 0210 35:56 hace hace para el intermedio hace un año así en el que iba por la calle las parejas leían sus sus guasa aparte que nadie quiso hacerlo los Marwan para mi fue una pareja de dos dos chicos de dos cubanos que lo saquen los eso sí yo no me importa del otro yo no me importa nunca nos los hemos leído eh lo sacaran tenían cada uno ningún mensaje lo borraba en todo

Voz 1704 36:18 es ilegal pero tan grave yo creo que si hay alguien propusiera eso en una mesa sería la primera en la historia que sacaría el teléfono al váter

Voz 1312 36:29 tres parejas y amigos en torno una mesa durante una cena todos sacan su móvil y tienen que leer frente al resto lo que les llegue es la premisa de una de las películas del año parece que también del año pasado y parece que también de este porque lo está petando se llama perfectos desconocidos la dirige Álex de la Iglesia y protagonizada entre otros grandes de la de la escena del cine español por Dafne Fernández que nos acompaña buenos

Voz 1704 36:50 dar nada menos día gracias ahí te iba a decir Castelo que hay mucha gente que ha jugado a raíz de la película

Voz 0210 36:58 a todo matrimonio

Voz 1704 37:01 la llegada de decirme nada pero bueno eres tú la que proponerse el juego si soy yo el que te bien están arriba porque cito

Voz 0545 37:07 bueno pues porque es mi personaje es la más joven del grupo en no pertenece al grupo de amigos ingreso en la barra no nada porque están diciendo es que es muy aburrido cien empresas mayores

Voz 0210 37:20 en vez de jugar a las películas de vamos a reventar unas la día

Voz 0545 37:22 y entonces empiezan a fardar como que no tienen secretos como que se concentró muy venía de oye pues venga vamos a hacer algo divertido no

Voz 1312 37:28 yo quería llegado que estas fiestas habrá gente que has Gemma experimentos sí sí muchísima gente me ha escrito para

Voz 1704 37:34 pero si tenéis que abrir una web para que la gente cuente el resultado fuera de los Juegos y que tú lo peor que la gripe de verdad lo digo no

Voz 0210 37:42 lo desaconseja está hecho está ahora que es la hora más habilidad Radio en España España

Voz 1704 37:46 ya no hagáis a la mentiras el Louvre

Voz 0210 37:50 el cante de la sociedad el Homo sapiens está aquí

Voz 1704 37:53 que mientras eso España España hace lo que se ha hecho toda la vida poned la tele

Voz 1312 37:57 sí ya estáis además es que la la película toca toca una un asunto muy sensible porque lo apretado no porque cerró dos mil diecisiete con dos millones de espectadores lleva seis semanas en la cartelera trece millones de euros recaudados compliquen incluso está compitiendo de tú a tú con con Star

Voz 0545 38:13 por su bueno que presionaban datos han sido que estar Buesa ha bajado sí sí sí ya está se mantiene bueno esto ha crecido sí

Voz 1704 38:21 bien yo creo que ya las familias

Voz 0545 38:23 no están hartas de Whatsapp tú tampoco Valle peaje de llaves piropo es la verdad

Voz 1704 38:31 ah sí

Voz 6 38:33 a casi todo

Voz 1704 38:37 hasta que Pedro Solbes pues no es la primera en dos horas Carrie Fisher no

Voz 0210 38:43 mira me encanta ver a tu madre en la pecera pero hombre no digas eso señora ellos el cómico la ética y la la risa

Voz 1704 38:49 con dos caminos muy separados malo si tiene lo que hay es mala es mala persona batiendo bueno

Voz 1312 38:56 qué pasa es quedarme también eres muy joven pero lleva ya mucho mucha mucha profesión a tu a tu

Voz 0545 39:00 faldas las emociones verdad ya la verdad es que no empezamos la película ya estaban poco cagada porque digo esta gente

Voz 1312 39:07 quién cuenta con quién estás porque es que impresa que pasa estará una peli

Voz 0545 39:10 la con en una mesa en una mesa con Fernández Belén Rueda Juana Acosta Ernesto Alterio con Nieto y Eduardo Noriega Eduardo Noriega es verdad que mi marido es tu marido y Álex de la Iglesia ya estaban poco cagada pero el primer día

Voz 1704 39:26 quién está debajo de la mesa el el Delicias toda la película

Voz 0545 39:29 sino esto está ahí si esta es una gente que está ahí siempre ir de repente hablando así todas dijo Ernesto tras aquí la niña lleva más años trabajando en muchos años

Voz 1704 39:40 claro que sí pero cien veces con ocho años

Voz 0545 39:43 ahora yo mismo anti picos ya

Voz 1312 39:46 ya lleva ya llevas cotizando un montón de muchísimo tiempo cosa que tú tú lo tienes bien para para la pensión además fue un rodaje curioso porque pasa todo en una misma sala en cuanto es es cuánto tiempo estuvisteis sentados en torno a una mesa pues es el tanto

Voz 0545 40:01 pues tuvimos sentados en la mesa un mes tres semanas extras fue muy claro si el siete semanas antes me llamaban así bebiendo vino y comiendo bebiendo vino comiendo la misma cosa cada semana nos cambiaba de nombre no ir también era como el día de la marmota con la misma ropa maquillaron claro es como una obra de teatro pero no

Voz 0210 40:20 decir que estar dotada además todos lo dicen como impecablemente y el otro en Twitter que decía Borja Cobeaga que que le parecía como la mejor película mejor rueda del año cero está increíblemente

Voz 0545 40:32 entre las rodada ideales Le daba mucho por saco porque es un claro

Voz 1704 40:37 oye y escúchame yo tengo curiosidad cómo cómo se ha rodado se rodó como una obra de teatro es decir las secuencias enteras a mil cámaras o es plano contra plano

Voz 0545 40:46 mira ha cantado porque esto es una anécdota es decía han empezado a rodar porque claro eran secuencias era claro una novela si alguna encuentras todo cambiaba cuando cambiamos y salíamos a la terraza y cambiaba pero entonces a lo mejor decía vamos a rodar de la página cinco a nadie

Voz 1704 41:01 el tirón del tirón entonces las primeras tomas

Voz 0545 41:03 siempre es un plano general ponía la cámara en general bueno pues tales como el encantada pues no no no cortaba y entonces luego teníamos que hacer todos los planos cortos viendo con solidario con lo cual lo mismo gesto es que el máster claro entonces nos hemos pasa toda la película en como mirándola Script estaba inundado todas las creme estaba limitado

Voz 0210 41:25 esa ti misma no mitad no han habido Irma como Juan

Voz 0545 41:28 había bebido en plan en esta frase es una vez y luego debes luego te limpias pasito a ratos veamos lleno cortada al tío David

Voz 0485 41:35 hemos estado estás muy callado no sé si es porque te has sido junto pero bueno tengo mucha envidia mimo mi compañero pero yo quería preguntar a Duffy ha dicho

Voz 1704 41:48 sí hay mucha gente que ha jugado ahí

Voz 6 41:51 vale pero tú has jugado de verdad yo que alcanzaron no no lo hagas pero nadie lo ha

Voz 0545 41:58 que no la promoción nunca te han hecho esta pregunta no

Voz 1704 42:00 ah sí

Voz 0545 42:03 no pero a ver sobretodo porque primero no me interesa la las cosas de la gente

Voz 0210 42:07 eso es una buena pues muy bien

Voz 0545 42:10 lo más feliz la a ni las mías imagino que será clave en la ignorancia en la ignorancia se vive muy bien

Voz 0210 42:16 sí además yo siempre he tenido pactos nuevas piensa lo mismo que es como un e infidelidades todo el mundo piensa en esos secretos que puede haber en tu vida yo siempre que que me he dicho ya un poco mayor y aprendido

Voz 1704 42:27 mínimo de la vida siempre tiene una novia le he dicho me puede exponerlos

Voz 0210 42:29 pues no es lo importante es que yo no me entere nunca esa ir el pago es que tú te lo comas tú sola es la carga Porto

Voz 0485 42:35 en una entrevista dejaría al móvil

Voz 1312 42:38 con una en una entrevista que leído decía la felicidad desigual a la ignorancia porque el que busca en cuenta

Voz 0545 42:43 total total y todo el mundo necesitamos nuestra parcela de intimidad Si aquí

Voz 1312 42:48 esto es esto es es es necesariamente en negativo ser un poco hipócritas en las relaciones sociales

Voz 0545 42:54 han hipócrita no simplemente pues no decir tú no hay

Voz 0210 43:00 estamos vivos gracias a esto yo creo que sí sí sí es el lubricante de la sociedad la mentira oye

Voz 1704 43:07 eh esta peli tiene un mérito increíble es que es la peli que les ha gustado a Carlos Boyero

Voz 0545 43:13 ya ya ha quedado así me gustó muchísimo si ha dicho además que como para Finaldi como para empezar el año ha lo mejor del año pasado las películas del año pasado ha Alcides

Voz 1704 43:24 en todo el mundo e insisto lo que te ha gustado todo el mundo lo hace siempre que apoyaron no les gustan y el vídeo en su boda osea que que que Illes

Voz 0545 43:31 Justo esta películas me dijo Raquel Sánchez Silva sí que la vio en un pase pero la verdad tanto saber cuentos hizo bueno como te pongas como os pongan una mala critica a matarle porque es la pasado se lo ha pasado bien avanzados eh

Voz 1312 43:44 qué tensión debe debe ser hacer películas y pensar que las tienen que mirar Carlos

Voz 0545 43:47 alguien que pero gracias no no hacemos películas pensando en eso

Voz 1704 43:53 ah no exactamente igual lo que es con la persona

Voz 0210 43:58 si no es capaz de llevar su gente personas

Voz 1704 44:02 cómo saludo Carlos esperando critican que mañana de Reyes me está bien

Voz 0210 44:08 adiós a tu madre Darnell sudando ahí en la pecera señora ya le he dicho que la ética en la comedia van por lugar yo ni siquiera pienso Carlos Boyero lo he dicho para hacerlo

Voz 1312 44:15 ahora sí que sí que contamos lo que va a pasar Boyero oye aquí personas junto a tu personaje es es más cómodo ahí pero tú sus tienes que ser más inteligente de los siete por aquí

Voz 9 44:28 pues porque

Voz 0545 44:31 porque eso porque es la más inteligente lleve sin problemas sin dobleces sin veneno ella se quiere todo es muy buena ahí para mí me parece super inteligente su manera de vivir es la más joven eso es lo que es la que suelta la bomba que que implosión en la bomba hay bueno

Voz 0210 44:50 no se puede contar claro no podemos contar qué pasa no

Voz 1704 44:53 aquí les contamos no

Voz 0210 44:56 qué pasa con Star Wars y entonces lo que hacemos es que caros

Voz 1704 44:59 sí sí sí

Voz 1312 45:01 el área pero me deberían oye suerte que tenéis que teníais un chat claro o en si lo tenemos lo vivo

Voz 0545 45:08 si es así como se llama el grupo de hueso Perfect diez con ocho perfecto como plan original es un es que en realidad se compraron el guión y la hicieron un poquito antes los italianos a aquí de hecho nosotros vemos la película

Voz 1704 45:24 a mitad del rodaje no os la pusieron eso sí porque bueno

Voz 0545 45:29 de cinco es lo mismo que no te

Voz 1704 45:31 a quién vas a ser tú el que Basile bastantes Basile Basile así les la Ryder

Voz 19 45:37 eso quiero decir como el emperador como el que porque sé que te hemos perdido nada para mí es Dios eso sí

Voz 0545 45:47 no no yo me alegré muchísimo de que mi personaje no tuviera o no tuviera nada que ver hasta yo le di ese toque bueno pues pues jovial con mucha con mucha luz sabes muy blanquita y amable

Voz 0210 46:00 a veces es un programa que hicieron la versión italiana lugar pusieron un gordo con barba asqueroso

Voz 1704 46:04 claro que hizo pensar mucho la estuve Villar dando mirándolo como si yo no me veía sí sí yo soy más grande

Voz 1312 46:12 Daphne te define como una como una persona bastante competitiva por una vez y la verdad es que es lo más rastrero que has hecho para para conseguir algo para ganar algo

Voz 1704 46:20 a estos colega Lourdes estamos ahí hemos hecho el orden te diga Boyero ya ves

Voz 0545 46:30 los esconderme no no no puedes trabajar muchísimo su rearme lo mucho

Voz 6 46:35 es un arrastrero Lourdes

Voz 1704 46:39 el estreno de las que da codazos no me gusta

Voz 0545 46:41 yo hago algo de hecho todo van a ti te gustan los videojuegos no quiere ir videojuego es aquello que no te gane al parchís Nana yo sigo jazz y juegos para ganar

Voz 1704 46:50 ah chica pues esto sin trampa ni nada eh no estaba sufriendo

Voz 0210 46:55 porque hay un montón de videojuegos que son sólo como pasear por el campo hay montón de videojuegos de estos siete conecta con un montón de gente y es pescar

Voz 1704 47:03 a él lo que no es así como

Voz 0210 47:06 la vida no que no se puede ganar y perder

Voz 1704 47:08 oye en en la peli está hablando un poco de competición que estaba hablando Lourdes estar en una mesa con estas bestias pardas si yo sé que a lo mejor no lo puedo decir pero algún día te has hecho caquita un poco decir de él antes de empezar vecino me tengo que aguantar la mirada este luego Fernández con esta frase aquí ya a ver qué ambiente se crea todo

Voz 1312 47:31 no no me choca aquí tal vez no se asume gran

Voz 0545 47:34 con unos vivos han sido majos venga malos una pues mira yo tenía mucho miedo con eso de lo que es bueno

Voz 1704 47:39 la gala Allegra que me haga esta pregunta vasco quería decirlo y no encontraba el lugar no

Voz 0545 47:46 no pero es verdad que ha sido ha sido increíble porque todos hemos aprendido a todos y ha sido así vale aquí no se iba a decir es que hay allí o te lo piensas

Voz 0210 47:57 es que algún día no pensaba igual con los egos

Voz 1704 47:59 lo que más fácil gracias a que tenía ese miedo pero

Voz 0545 48:02 sabes lo que pasa es que yo llega en la en la cuando el guión yo llegué súper preparada entonces ahí dijeron dos tras hay que ponerse las pilas y entonces de repente cada día era uno que era pues que que le encantaba Ales y entonces estábamos todos como bueno pues

Voz 0210 48:18 presentan no están profesional tan buena no deja que que soy interrumpa