El humor gráfico en femenino

falta falta a la cita Mauro Entrialgo pero con esto de la de la festividad de Reyes le pillamos ahora mismo viajando

Voz 1252 01:36 allí cuando nieva en aquellos tiempos

Voz 1109 01:39 cuando salía la gente de las casas para llevar las vacas al río por túneles en el pueblo madre

Voz 1312 01:47 pero la nieve la nieve ni desde luego

Voz 1109 01:49 estaba por el tejado del tejado en las casas no se pueblo

Voz 3 01:54 por cierto José María tengo que transmitirte un abrazo mi arte Vidarte ahora mismo una muerto fuerte fuerte fuerte de un amigo común que tenemos en Llanes que José Alberto Canetti que continuamente está enviando partir que habrás tomado unos mejores Potes asturianos sorpresa en su casa y de Benito pues le hombre es un abrazo a todos los recibos

Voz 1312 02:22 no sé qué tan se han portado los Reyes Magos con con vosotros no eso si es una fiesta que celebra es mucho no sí

Voz 1252 02:29 a mí me trae a la memoria lo de los Reyes Magos una portada de Hermano Lobo que la dibujó suyos que yo creo que viene muy muy a cuento se veía el portal de Belén

Voz 3 02:41 a la Virgen María A

Voz 1252 02:44 a José ella el Niño la Virgen le decía José José tenemos un problema el niño no cree en los Reyes

Voz 3 02:55 mira en recuerdo de la infancia

Voz 1109 02:58 campo ideó un niño que le llamamos Pepe

Voz 3 03:04 no pero eran

Voz 1109 03:07 el recuerdo que era el niño que más juguetes tenía tenía de todo escopetas guitarras y sobre todo unos caballos de cartón un extraordinario

Voz 1312 03:18 que era el rico del pueblo que era dijo un tratante no

Voz 1109 03:21 y era vivía cerca pero es que el nombre no se me ha olvidado nunca Pepe Luis Galarraga no te parece bonito ese apellido de verdad no no no yo tenía todo el mundo a favor los Reyes Reyes Pepe Luis obra caballo de caballo de cartón caballo de madera en el resto extraían una cosita no empezábamos a maquinaria hacia los Reyes no no existen es que no es justo

Voz 3 03:53 de todos nosotros que vivimos al lado pasen de largo casi todas así que los reyes y Pepe forman parte de mi mitología personal monárquica

Voz 1312 04:07 oye Aleix a ti que te traigan hace ya

Voz 0062 04:10 no teletipo de que a mí me consigue consintió en bastante sí pero este año desgraciadamente como tengo toda la familia en el Pirineo esquiando pues estoy un poco solo

Voz 1252 04:24 vengo de Reyes Magos si voy a son muy poco tenemos libro nuevo que es una biografía del Barón Rojo nada menos

Voz 3 04:34 que ya daré más detalles pero que es bueno que los Reyes Magos ya lo habrán dejado

Voz 1109 04:40 eh lo dejarán muchas más seguro que sí

Voz 5 04:48 esa no

Voz 6 04:57 no no

Voz 5 05:02 es verdad

Voz 1312 05:22 bueno al final desfiló a Queen en la carroza de la cabalgata de Vallecas que sepamos no hay ningún niño ingresado atendido en urgencias por el por el Shot nos parece que nos estamos poniendo todos un poco tontos con un algunos temas bueno

Voz 1252 05:38 tontos aquellos que lo han criticado nosotros no lo hemos hecho en otros de Madrid bueno cada uno que desfile como fijémonos en todo caso en el origen porque llovía un poco la polémica

Voz 3 05:49 aparecer crecer

Voz 1252 05:52 empezando por un tuit de el periódico El Mundo con

Voz 0062 05:56 titular que ya parecía que en poco llamaba las armas y que prácticamente insinuaba que los Reyes Magos iban a ser sustituidos por tres drag queen sino luego se fue modificando el titular pero parece un poco como que hay ciertas redacciones que saben que el tema de las cabalgatas y las navidades son las nuevas batallas culturales del siglo XXI y a poco que uno enciende la mecha eso está ya no pero realmente son polémicas muy vacías porque luego uno de la carroza Gerar realmente completamente integrada en lo que era el espíritu de la fiesta

Voz 1312 06:28 sí es que hablamos mucho de de estas cosas que tocan la fibra sensible apelamos últimamente mucho a a los sentimientos las emociones pero dejamos de fijarnos a lo mejor lo que en lo que a lo mejor importa si nos paramos a valorar que estamos enseñando a los niños no porque en cambio no hay ningún Rey ningún reto claro que que saliese no se en la cabalgata de Alicante hace hace poco también hace unos años la Sonia Castedo la alcaldesa en unos caramelos con el logo del PP lo tirase los desde la desde las carrozas por poner un ejemplo quiero decir si nos ponemos a mirar estas cosas de adoctrinamiento

Voz 3 07:03 sí a mí me sigue siendo y me sigue pareciendo muy aberrante que dé para representar a Baltasar todavía se la gente que pintar de negro lo dicen a estas alturas de la vida que ocurrir te recuerdo aquellos célebres películas

Voz 1252 07:20 el cine mudo en donde a los actores de Cruise representaban blancos maquillados no

Voz 1312 07:28 y yo soy totalmente llevamos seis días de dos mil dieciocho algo ha llamado especialmente la atención no o creéis que ya el año empieza con poco más de lo mismo

Voz 1252 07:38 hombre ya acabamos de leerlo el libro de Trump pues que quieres que te diga es decir que Trump inaugure en dos mil dieciocho noticiero pues yo creo

Voz 3 07:46 lo que es bastante significativo Ike a kilos sigamos haciendo con el proceso el túnel del tiempo yo creo que esta repetición de la historia y en el caso concreto del del proceso es que ésta es una locura a la locura colectiva ya la locura personal yo he tenido que

Voz 1109 08:05 cortar porque es que no podía hacer nada estado estaba acabando una novela pero acaba en una novela desde hace seis meses es decir me la paró el pluses tenía tanta energía tenía que yo no sé no soy helénico aquí he tenido que dejar de comprar La Vanguardia El Periódico Alex diles que deja de comprar un ejemplar para que así es que rescata tanta la saturada que tenía que bueno ya llegó a un callejón sin salida entonces Tram lleva a otro callejón sin salida en todo porque claro dice me salgo de el pacto climático me salgo de la Unesco empiece empieza a levantar muros bueno empezar a levantar muros ahora es retroceder treinta años cincuenta años setenta años es decir no se puede dar marcha la historia para atrás no estamos en el siglo XIX lo dio por el Bruselas porque que los la los Estados se desmorona Aaron y los que se desmorona los que que bueno que fue un momento Istok eco como el imperio austrohúngaro pues al final salieron engendros como Yugoslavia del engendro Yugoslavia

Voz 1312 09:14 que fue un cierto Ortiz

Voz 1109 09:16 inició donde se han matado desde siempre pues en cuanto levantas la bandera et in vitro Álava la Primera Guerra Mundial y la segunda la verdadera lentamente vale pero te quejas dónde estamos me hace falta porque no

Voz 3 09:30 nada Álex no creo que hagan falta muros para que se levante simplemente con levantar fronteras ahora mismo

Voz 1109 09:36 pero si es inscrito la frontera iban porque yo biológico mola comercial etcétera etcétera

Voz 0062 09:42 no es buena en ambos casos es curioso como lo que es un debate en el que yo creo que hay una miríada de opiniones muy diversas cuando eso se se transmite por lo que es los medios acaba siempre en un en un partido de dos y eso es lo que no lleva todos a veces arrestar al o no completo o al si completo no o a la España del Status Quo o no a Cataluña que se independiza no contablemente las con catalanes y hay una diversidad muy grande de de crisis entre medio no lo detrás me parece igual es decir es volviendo o de las guerras culturales no esto de la cabalgata también hemos vuelto también a ver un par pido de dos no cuando en realidad moralmente las opiniones muy diversas pero me pregunta a veces la poca capacidad de la prensa de representar estos debates complejos los sacaba simplificando en un afán por y en contra no parece que para mí el tema catalán es un gran ejemplo de cómo una diversidad de opiniones con un debate realmente complejo y que tenía cosas muy interesantes a deciros represa en lo que a la reforma territorial de España necesita ha acabado siendo un match entre dos extra

Voz 3 10:52 hemos sí pero no estoy de acuerdo contigo que es verdad que la prensa sí que tiene mucha culpa pero ese debate perdóname Alex pero yo no lo he visto en la calle en Cataluña hasta hace bien poco el debate de que hay que cambiar la Constitución no eso financiaciones con el debate del proceso verbal el proceso suele oído en la calle en Cataluña

Voz 1312 11:15 es quizá deberíamos pasar toda una temporada en Cataluña viviendo porque sí que sí que es verdad tiene razón Aleix que cuando pasas un tiempo nada de una semana dos realmente te das cuenta que las cosas son muy diferentes a como se representan sobre todo en medios estatales no para

Voz 3 11:33 mira el cuando el vociferó yo político no podemos

Voz 1312 11:37 pero estamos hablando estamos hablando de la calle estamos hablando de

Voz 1109 11:41 ha estado callada los los políticos

Voz 3 11:43 estado callada hasta hace dos días los políticos

Voz 1109 11:46 las dos cosas la primera simplifican la segunda buscar el enemigo es decir los problemas no se resuelven por arte de la relación de Cataluña con España con el resto de España es tan intrincada comercialmente familiarmente espacialmente históricamente que dices bueno eso sabes es como los siameses entonces alguien dice mira cómo estamos fastidiados podemos estar bien podemos cerrar

Voz 3 12:19 podemos ir a mejor

Voz 1109 12:21 dos siameses estaban juntos de toda la vida con un miembro de un gran cuerpo media se consideraba que los reinos era en los reinos de Hispania Hispania era la unidad pero bueno eso es lo que digo es que España tal como el concepto de Estado actual de todo Estado por concepto disponía viene desde los romanos mira pero era un concepto geográfico no identitario que no había afronte las que los reyes se casaban ya lo que eran los reinos no era nada más que propiedad

Voz 0062 13:02 además de familia real efectivamente

Voz 1109 13:04 es una cita histórica éramos propiedad de unos Reyes lo único que no identificaba éramos serán propiedad de este Rey opinó no no no no se dedicaba a la religión pero no se queda atrás sin sin querer ir es que quiere atrás para ver la pregunta ahora mismo hombre L que ir a verle y le permitirá verle desde donde no

Voz 7 13:25 hace quiero que estamos empezando ya el año calentando la pregunta que es una pregunta muy muy muy dela olvidaros de Cataluña pregunta ahora mismo en Valencia

Voz 0062 13:38 qué debate tienen sobre el sistema de financiación es el problema que tienen de financiación a nivel autonómico yo creo que aquí se abre un debate se olvidamos Cataluña se abra un debate realmente de la España autonómica realmente necesita ser actualizado olvidaros de nuevo digo de Cataluña por qué no tenemos este debate

Voz 3 13:57 pues no no tener que son dos debates diferentes no son dos es diferente

Voz 0062 14:02 es porque en el momento en que tú cierras la puerta el debate es cuán

Voz 3 14:05 no él es que una cosa otra afgana te hace el órdago ya que esto en Cataluña perdóname Alex no hemos estado hablando lo del debate y hay que reformar la Constitución que incluso el último mensaje del Rey lo apuntaba es decir ahí estamos casi todos pero antes en Cataluña había que hay que resolver un problema político estamos hablando de que no se seamos alta o unas leyes democráticas

Voz 0062 14:32 completamente de acuerdo

Voz 1109 14:35 pero es que tú vas atrás

Voz 0062 14:37 el debate que hace diez años era de reforma constitucional era del sistema de financiación era de encaje en España era de buscar posibilidades para continuar juntos ya hay estas voces que aún existen lo que pasa que no se las escucha

Voz 1109 14:50 en el momento que se crispa tanto el debate

Voz 0062 14:52 te el único que acaba teniendo protagonismo es el extremo Dolado y el extremo del otro nunca me cansaré de repetirlo hay un debate posible a España para actualizarse como cualquier otro país tiene que continuar reformando se mirad Macron está llevando a cabo

Voz 3 15:06 por eso ahora cantidad de reformas

Voz 0062 15:09 brutales en Francia nadie cuestiona eso

Voz 3 15:11 mire usted leía los pero llegar incluso lo hacen falta también llegar más lejos no limitarnos a al asunto de las comunidades hace falta revisar la ley de Partidos hace falta revisar el papel de la monarquía pues mira estamos totalmente a la mujer hombre por supuesto por supuesto es cuando hay

Voz 1109 15:31 mineral tiene Mena jugándose el inmueble el mineral pone un imán la Mena es decir el metal se va a un lado la arena se va cuando levantas una bandera identitaria Abás has fastidiado la transversalidad de la sociedad que se lo pregunten al PSC El PSC eran la transversalidad en Cataluña a día dos almas había dos almas que convivía cuando se tan diferente del PSOE madrileño también está en horas bajas y no creo no

Voz 3 16:04 tiene nada que ver y de año y eso es una que está en crisis

Voz 1109 16:11 está gobernó con la deriva de ella ha estado en crisis pero esto de lo hemos queda una bandera identitaria se en la convivencia tomar porque queremos que te empezando por la familia tener

Voz 0062 16:22 los que dejar de hacer el juego a los extremos y empezar a venir voces a los crisis del medio a la gente que viene a la gente que quiere continuar en España pero le gustaría que se reformar a la gente que aún no entendiendo lo que pasa en Cataluña quiere con buena voluntad que continúen que se veinte Ford es posible eso Alex

Voz 3 16:43 sí sí claro

Voz 1109 16:46 que estamos teniendo estaría bueno

Voz 3 16:48 todos tenemos a nuestro alcance unos micrófonos

Voz 1109 16:52 bueno pues deberíamos habilitar hasta ahora setenta años luego en que el propósito

Voz 0062 16:58 mi propósito será fomentar entre mi entorno este tipo de debates porque te digo una cosa yo llevo meses aquí en Cataluña llevando la contraria a todo el mundo sea cuando viene gente de cualquier bando político intentó desmontar el argumento pero de cualquier bando realmente

Voz 3 17:14 yo estoy perdiendo amigos lo que estás contando es fomentar el debate que es imprescindible eh

Voz 1312 17:20 pero bueno que lo interesante será ver las reacciones a la sentencia del quince de creo que es el quince de no que del caso Palau era una de las cosas que presuntamente bueno pues implica ahora al partido

Voz 1109 17:37 está claro por eso quizás tapado giran empieza con un Artur Mas que luego levanta la bandera tapas todas las

Voz 1312 17:48 bueno pues ahora veremos esta semana esta semana que empieza veremos

Voz 1109 17:51 parece una alfombra es verdad

Voz 3 17:55 eso sí

Voz 8 17:57 no vamos a cambiar un poquito de

Voz 2 18:00 yo creo y nos queda mucho año madre mía tú a ver claro es que la ha abierto la veda la las noticias de la sábanas son las que son está el libro de Donald Trump que él está la mina

Voz 1312 18:16 la decisión del Supremo de mantener en prisión a Junqueras tenemos el diecisiete sesión de investidura no sabemos muy bien es lo que hay no he podido no he podido evitarlo si queríamos completar un poco a poco la normalidad dejadme que me fije en los últimos meses del año pasado que supusieron un punto de inflexión en la lucha de las mujeres por la igualdad por la erradicación del la de la violenta contra ellas no no sea recordando el caso Weinstein que que abrió las puertas para que muchas mujeres de todo el mundo se decidieran a no callar Massey y sobre todo a no aguantar no lo que quizás sea aceptada como normalidad sobre todo en algunos ámbitos no y bueno pues si quieres triunfar tienes que tienes que acceder a ciertas cosas de ese detonante no ha supuesto que en otras cuestiones se ponga encima de la mesa entre otras lo mencionaba José María no como una de las cosas que deberían también solucionar sí reformarse en el futuro la la famosa brecha salarial no entre la hombres y mujeres bueno pues en relación con este tema hemos tenido una muy buena noticia a los hace nada esta semana también informó hace de esta semana que es que ni en Islandia sea prohibido se ha declarado ilegal la brecha salarial también en Alemania ha entrado en vigor entra creo que hoy entra en vigor una ley que permite a las empleadas de empresas que tengan más de doscientos trabajadores pedir lo que cobran sus compañeros con el mismo cargo la el mismo desempeño laboral que ellas pedir que cobran Iber si hay diferencia

Voz 2 19:38 verlo denunciar poder tirar adelante una una denuncia

Voz 1312 19:41 no os parecen bien este tipo de iniciativas

Voz 3 19:46 me presento porque realmente

Voz 0062 19:49 hasta que no se ponen por escrito es difícil cambiar ciertas inercias inercias porque venimos de un pasado machista ya eso es indudable y aunque tengamos es de ciudadanos actuales conscientes de ello una veces sin darse cuenta que hay en estas inercias qué papel y hablando en esta caso de algo tan claro y objetivo como son los sueldos es mucho más fácil

Voz 3 20:14 lo que no tendría que ser necesarios no porque ellos siempre lo tenemos no pero es verdad que bueno que que que sí que la letra veces pues con

Voz 1312 20:25 en nuestro mundo hay es un mundo me da la impresión además Schuster especialmente machista no porque hace el mundo de los dibujantes de del del cómic dieras es di masculino bueno pero yo ahora recuerdo una noticia creo que hace tres años en el Festival del cómic tener que es un poco el referente en Angulema

Voz 1109 20:45 qué

Voz 1312 20:46 de treinta y tres creo que nominados para ganar el premio no había ninguna mujer no hay ninguna protesta de los treinta y tres que optaban artistas que optaban a ese gran premio ninguna mujer hay evidentemente un colectivo de artistas protestaron dijeron no puede ser

Voz 3 21:04 Alex ha sido muy generoso cuando ha hablado de pasado machista yo creo que realmente seguimos con presente porque no solamente es en nuestros sino que que se forman debates periodísticos Ir resulta que por por cincuenta periodistas masculinos hay dos femeninas es decir que que hay muchas cosas que todavía tenemos pendiente y que no forman parte desgraciadamente en el pasado

Voz 1109 21:29 no estoy de acuerdo yo creo que en el periodismo avanza mucho la mujer ocupando

Voz 1312 21:35 en las redacciones quizá pero luego en los cargos

Voz 1109 21:38 dio efectivamente hay un hay un hecho que es lo que sí visualiza ni hay un hecho que es la cúspide administrativa yo es a la desconozco

Voz 3 21:49 a la mujer ha la para dirigir de revistas y estamos hablando de eligieran verdad por ejemplo yo que he comprado mucho La Vanguardia últimamente ya pero es que es muy importante yo diría que sí que sí significativo ser casi más fácil una presidenta en Estados Unidos antes que una director de periódico en este país pues si esto

Voz 1109 22:07 no les pero que a nivel de redacción a nivel de visibilidad yo creo que es ésta la mujer está logrando un salto considerable en el humor pues yo te diré que recuerdo que en la en la transición que hubo un mundo del humor sólo había en los medios una una la humorista mujer que era Nuria Pompeya

Voz 9 22:30 ya en Cataluña quiere donde era la tenían entrar

Voz 1109 22:33 dones porque era unos sólo en la pregunta es por qué siendo un oficio relativamente fácil no hay más mujeres haciendo porque no digo que no accedan que es difícil acceder surgieron poco peyorativo no no no pero es que ha habido ha habido muchas menos

Voz 1312 22:56 picas muchas arquitectas muchas ingeniera

Voz 1109 22:59 probablemente hay más arquitecta es que este parque no

Voz 1312 23:01 porque no sobresalen más mujeres este mundo de del cómic déjame que se lo pregunta Almudena del Mazo ilustradora colaboradora durante un año y medio yo creo en vez ahora están también colaborando en otros medios y nos acompaña desde Radio Madrid qué tal hola buenos días buenos días tiene respuesta a esta pregunta que llega un poquito tarde pero bueno veo que el ambiente ésta no estamos ahora es decir que no dejan de reyes perdona cuál era la pregunta la pregunta si la pregunta es por qué en en el mundo por ejemplo de la del cómic

Voz 4 23:39 el arte gráfico existen o hay tan pocas mujeres visibles porque existir existe pero bueno es que la pregunta es sabes qué pasa en todos los ámbitos no solamente en el mundo ver educación por supuesto es la mujer ha seguido invisible en muchos mucho tiempo en muchos ámbitos no y y en el mundo en concreto de ilustración que yo estoy vamos a ver ves que mi experiencia ha sido distinta yo entrado en he comenzado haciendo una una a una obra muy personal con un libro y entonces bueno pues como que yo me lo guiso yo me lo como hoy no tuve que contar con nadie no después comencé con el con el periódico experiencia fantástica como tampoco me tenía que relacionar demasiado porque son los que antes desde casa que ésta sólo quien bueno pues tampoco tuve esa sensación de estar rodeada de hombres después pase a relacionar metieron el instituto que el humor a través de Jesús tablet que me ayudó a a redactar mi contrato va el periódico que fue una gran ayuda y de repente me encontré un mundo muy masculino desde luego que si en este caso claro es un instituto que está formados hace ya muchos años XXV creo que son creo que la mayoría son hombres no pero bueno en cualquier ámbito que después intentado entra he visto que es que son todo hombres quiero decir hablabais de de el Premio de Cómic el premio nacional en España de cómic que se lleva dando desde el dos mil siete y diez años ya no ha habido ni una sola ganadora mujer puede que no se había presentado ninguna mujer lo dudo muchísimo lo dudo muchísimo pero ahora mismo en el panorama también hay muchísimas mujeres no solamente cómic algo miro extrañado cualquier tipo de editorial sale de publicación editorial en publicidad en infografía en en de productos sea quiere decir que estamos ahí claro que sí lo que pasa que bueno porque es una historia muy larga de visibilidad durante muchos años no

Voz 1312 25:43 a ver qué opina Carla Carla Berrocal que nos está escuchando es gente es dibujante inéditas por devoción ilustradora para agencias de publicidad editoriales Carla qué tal buenos días hola buenos días qué tal qué tal que tienes ganas de meter aquí eh tengo está no que no me puedo

Voz 2 26:00 aguantar vengamos suelta en esto del pelo Carla

Voz 10 26:04 sí bueno pues yo creo que en los buena como tal como es Almudena es un problema estructural que se dan en todos los ámbitos de la cultura de la sociedad de todo el problema es que también en el caso yo esta es mi opinión el caso particular del humor gráfico sobre todo actualmente hay muchísimas mujeres el problema que yo veo es que normalmente

Voz 1312 26:29 por educación eh

Voz 10 26:31 con la educación sexista que hemos recibido el humor que tratamos casi siempre es algo cotidiano Nos humor político si te fijas todo el de bueno Moderna de Pueblo de un montón de autoras normalmente tratan temas cotidianos pero es es por nuestra sí hemos recibido o no mientras que los hombres parece que tienen que tratar los temas importantes no como es la política al mundo tal sí que hay excepciones no como Beatriz Tormo que publica en Orgullo prejuicio y orgullo y satisfacción prejuicio

Voz 2 27:04 no os voy a usted

Voz 1109 27:13 lo fuerte

Voz 10 27:16 pero bueno el caso que lo que quiero decir es que el que al final el ámbito político es más reducidos como tal como decía alguno de los compañeros que habla de Nuria Pompeya sí que ha habido en los setenta muchos casos de

Voz 11 27:30 eh de de humor

Voz 10 27:33 hecho por mujer sí bastante bastante político no como el caso Nuria Pompeya Maricarmen Lass o un montón de de de de autoras de lo que pasa es que hemos vuelto un poco a esa tendencia educación sexista en la que las mujeres parece que tenemos que dedicarnos al ámbito doméstico al ámbito familiar al ámbito de las relaciones hay pocos casos de humor político que yo destacaría también el trabajo de Raquel que trabaja también en TV3 Si es una mujer con una conciencia política y con un dibujo de humor político muy interesante

Voz 1109 28:10 cosa fíjate a mi padre me habéis hecho reflexionar en el sentido siguiente donde están las barreras para para romperlas porque en la ascensión de la mujer reglada es decir pienso reglada Universidad e incluso en el colegio las niñas tienen mejor rendimiento con los niños van por delante mentalmente a la familia Si tienes hijos hijas no Padilán antes yo que se sacan mejores notas son responsables en el colegio es clara pregunta pregunta de los profesores en en muchas carreras en las que antes yo cuando suben la escuela arquitectura a día muy pocas chicas había muy pocas la mayoría eran pero la primera ingeniera saludo hacía unos pocos es histórico la primera médicas eran heroínas es verdad pero sin embargo ahora hay muchas más médicas que médicos hay más arquitectas que arquitectos hay tantas injurias como ingeniero en lo reglado sí parece que hay luego a la hora de ejercer ya empiezan los problemas

Voz 10 29:18 pero el problema no es que haya presencia de mujeres en las universidades claro que hay por ejemplo en Bellas Artes mayor porcentaje de de de de de de esencia es son mujeres el problema no es es el problema es cuántas mujeres llegan a ser conocidas en la historia del arte o cuántas mujeres llegan a ser valoradas o de alguna manera llegan a esa a esa pirámide donde normalmente Paradise Interior suele estarlo porque

Voz 1109 29:48 dónde están los obstáculos porque es donde es donde se condensa el poder es decir hay estructuras de poder sigue funcionando el concepto patriarcal donde no hay esas estructuras de poder ir la cosa está más flexible se saltan se van saltando los obstáculos pero lo que hace coraza es la cúspide yo creo que la cúspide es donde está la coraza

Voz 2 30:13 pero también es una pues perdona que me interrumpa pero también

Voz 10 30:16 es una cuestión de educación Quiero decir a los hombres en las educa para ser competitivos para destacar para llegar los primeros a las cosas mientras que a las mujeres desde muy pequeña siempre se nos dice nada que no sea más Dona no se ha estado a gastar entonces de esta manera nosotras mismas por educación por por por tradición decidimos permanecer silenciadas y dejar que los hombres sigan destacando no entonces de alguna manera

Voz 3 30:42 pero como digo ahora mismo en nada es decir estáis peleando soy luchadoras yo trabajo en la redacción de un periódico hay un porcentaje altísimo de compañeras que son las que sacar adelante el trabajo eso de que hombre no no me digas que había tirado la toalla

Voz 10 30:58 bah eso sí vale cuántas no cuántas mujeres Comas que tengan el que estén en puestos

Voz 3 31:03 no lo acabo de decir hace un momento

Voz 1312 31:06 por eso no quiere decir que una

Voz 3 31:09 los Unidos directora de periódico aquí en España

Voz 1109 31:12 sí pero no sé si tengo dudas

Voz 3 31:15 sin duda volviendo perdón a José María por ejemplo al Instituto Quevedo el humor al Instituto es un poco es verdad que es el pez que se muerde que se muerde al perro que se muerde la cola porque

Voz 1252 31:28 qué te pones a mí me consta

Voz 3 31:31 de que no existe una discriminación ni siquiera positiva sino todo lo contrario pues decirlo simplemente es cierto que por pura estadística hay menos industria dolor al menos dibujantes que femeninas que masculinas pero desde luego no porque nosotros estemos poniendo trabas a un incluso en esta misma en esta tertulia en la contradicción en la que estamos cayendo que estamos hablando de de dibujantes femeninas desde una tertulia que es cien por cien masculino es una cosa calentándose pero te puedo asegurar te puedo asegurar que es

Voz 1252 32:10 siempre hemos tenido y tenemos voluntad desde un principio de que hubieron mucha más presencia femenina

Voz 10 32:18 pero esa es también hay un problema general o el problema que yo de texto también es que a todos nos cuesta muchísimo es decir que somos machistas yo soy la primera persona que me considero una persona feminista pero creo que en el fondo todos al estar educadas más cultura machista al final y no dejas de ser martes hasta entonces

Voz 3 32:37 incluso de quiere decir que que si cambia

Voz 10 32:40 a lo que a lo que quiero decir la lo que voy es que el incluso el mismo problema San nosotros el problema no es no es por qué no destacan sino decir que estamos haciendo incluso yo mal para que esas personas no destaquen ir dentro de lo posible solidarizarme con esas personas ya dudas ya ayudarlas a que estén presentes entonces por ejemplo tú dices mira en esta misma tertulia no hay mujeres bueno pues tú que tienes la capacidad que estás en estas en el programa que formas parte del pelea para que hay alguna mujer dentro

Voz 3 33:10 no estás luces aquí que podemos dar

Voz 2 33:13 yo la verdad es que pasa Carla que además es que la la la la tendencia que

Voz 1312 33:18 comentábamos antes no los los dibujantes más conocidos reconocidos son hombres entonces el porque a veces muchas veces al es cuantas veces te llamado ha dicho dime el nombre de una porque alguno conozco yo no pero para él pero el tema es que no es tan conocido

Voz 1109 33:35 sí

Voz 1312 33:36 vale sabemos que éste si hay mucha hay tres niveles

Voz 3 33:41 la las las hay muchas el dato curioso es que

Voz 0062 33:44 la gran cantidad de dibujantes mujer

Voz 3 33:46 eres el proceso debate complicado desluce la ilustración infantil y la y la falta dibujantes de mujeres en los trece

Voz 0062 33:54 diga como bien decía Almudena Carla es eso prueba de que a las mujeres desde pequeñas no se las anima a opinar sobre ellos

Voz 3 34:04 tampoco estoy de acuerdo con eso vende

Voz 1109 34:06 pero que es una pregunta que estoy haciendo porque yo quiero quiero que bien

Voz 4 34:10 porque decir yo creo que sí que desde desde desde las pequeñas evidentemente está cambiando pero no se educan y educado para opinar lo menos posible ha sido así desde siempre los hombres se iban a fumar el puro y las mujeres se iban a charlar ellos iba a hablar de política

Voz 1109 34:29 la nota está cambiando no pero yo no te lo dan lo que yo quería

Voz 3 34:33 decir es que cada vez también hay manos compañeros que hacen un trabajo evidentemente feminista con temática feminista eso también es hacer humor político cuidado esa reivindica reivindicación también es hacer humor político e usar de representar el mundo de la mujer como lo hace en nuestra compañera es una posición Un pues momento político evidentemente manifiestas bien aquí tres niveles prime el nivel de los periódicos políticos donde lo que se político

Voz 1312 35:06 déjame una cosa es que hemos dicho que no hay directoras de perder clase está ha de deberá que es directora de público Magda Bandera está dirigiendo la marea creo que Neus Tomàs delante profesionales da directora del diario Pontones vale que son nuevos como los formatos demás pero que están dirigentes ya por internet

Voz 3 35:26 los magníficas ilustrador las están haciendo por en New Yorker es decir que también que pero hablamos de proporción sí claro es difícil llegar a entrar en un periodo

Voz 1109 35:41 con una viñeta porque hay muy pocos periódicos segundo parador otra cosa es la ilustración cuentos etcétera y otra cosa es el cole es decir hay tres sectores que requieren vocaciones e intereses diferente pero hay una paradoja como siendo la mujer en España es la que sostiene el cine el teatro de libro porque vas a una presentación de un libro setenta por ciento mujeres ochenta por ciento vas al cine yo me acuerdo una obra de teatro Circo del Círculo de Bellas Artes del Teatro Bellas Artes treinta y cuatro butacas las Conte delante mí todas mujeres decíamos mi mujer y yo dónde están los tíos a estas horas ibas al cine y miras en el cine salvo la que le lleva la mayor parte son grupos de mujeres y alguna que lleva el paisano donde están los hombres sin embargo sin embargo en un aspecto cultural como es la ilustración por un lado el cómic o el humor político pues mucho menos repasa en yo en la ilustración

Voz 3 36:43 yo creo que probablemente

Voz 1109 36:46 tantos ilustradores como ilustradora

Voz 4 36:47 no lo sé eh no lo cierto es que a las mujeres en a en la renta gamas al al tema del álbum infantil como tú has dicho y al tema de prensa encontramos muchas menos así que es verdad que hay muy poquito expuestos en la prensa nacional donde meten una viñeta por supuesto ahí está bueno es baja merle Eva Vázquez y Raquel Marín no creo que esté en el país también pero son cuatro personas y quiero decir que siguió mañana mando lo hecho por folio al al al país es pues evidentemente va a costar mucho publicar en este tipo de de publicaciones no pero sí que yo en mi caso cuando estaba en en vez ese año y medio me preocupaba mucho al margen del tema del feminismo que es un tema muy importante el tema político en general el tema social el tema de Medio Ambiente sea yo toqué todos los palos IT ninguna opinión sobre cada tema quiere decir no solamente tengo que hablar de mujeres por ser mujer Valencia que tengo que hacer algún infantil por ser mujer que nos relegan a pues a eso a que además incluso en prensa parece ser que si eres mujer tienes que hacer un tipo de de humor político de crítica política más sensible que un hombre que son a estos absurdos e ilustradores todos punto ya está hombres y mujeres no supo entonces yo en el tema del Instituto desde el humor lo que dije antes de que me he encontrado en un mundo masculino es cierto machista de momento no lo he vivido porque me han incluido sea más justo y me encantaría si me dejas hacer un inciso porque estamos en un proyecto estupendo ahora que ha promovido el instructor que en vez del humor lo está gestión dando hilo está financiando la Fundación General de de la Universidad que Henares la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento que es un encargo que me han hecho para hacer una novela gráfica sobre Francisca de Pedraza quiero decir estamos ahora mismo en pleno siglo de oro Bolena Siglo de Oro español donde la mujer era menos y nada y ahí tengo la gran suerte de poder hacer este proyecto la idea hablar de la primera mujer que se divorció en España en mil seiscientos veinticuatro es un hito histórico y es una historia digna de ser contada desde luego entonces ahí me voy a resaltar es que me voy a poner las botas

Voz 1312 39:01 va a ser cuatro

Voz 3 39:02 en nombre de la mujer Francisca de Pedraza un

Voz 1312 39:05 al Ayna

Voz 4 39:06 que bueno vivió un matrimonio una bueno fue huérfana la educaron las monjas la casaron por supuesto como entonces ese hacía ir vivió una un matrimonio terrible de malos tratos de pues de a punto de morir pero como todas las mujeres de la época pero esta mujer lo denunció se fue ha acudido la iglesia a los que quiso quiso divorciarse pero evidentemente

Voz 3 39:31 se le pegaron fíjate el ejemplo que acabamos de poner desde la iglesia

Voz 2 39:35 el de la Iglesia bueno evidentemente grande queda eso está claro

Voz 4 39:41 a los tribunales y del Estado tampoco y finalmente a través de la Universidad del rectorado lo Álvaro Ayala consiguió el divorcio pero no solamente eso consiguió además una orden de alejamiento de su marido la devolución de la dote irá custodia de los niños fue nunca se ha producido en nada semejante después en el siglo XVII XVIII XIX una impresionante

Voz 1312 40:04 o ganas de tener el pues en teoría

Voz 4 40:07 en noviembre de dos mil dieciocho será publicada

Voz 1312 40:09 otro libro dos mil dime si eso nos presentamos al ex mujer Carla militante quería si quería quería intervenir acabamos contigo creadas mucho

Voz 2 40:24 bueno no me quitan finalizamos este tramo Radio fondo intervención habla querida por nave rácanos un poco de miedo a hablar demasiado no

Voz 10 40:38 lo que hablabais un poco de de la de los diferentes aspectos de cada década parte la ilustración es verdad lo que decía Alexa lo porque en la ilustración infantil hay más números de mujeres bueno porque es una cosa muy asignada géneros no es una cosa muy muy relacionada con la maternidad con las mujeres con los hijos no ha sin embargo si os fijáis siempre tantas en la ilustración infantil como en el humor gráfico como en el cómic que también es un sector bastante y culín izado la final quiénes destacan quiénes son grandes nombres en su mayoría son hombres entonces bueno ahí está el problema de la cúpula de la que hablábamos antes que yo creo que por eso es tan importante que todos de alguna manera hagamos cierta autocrítica seamos capaces de ver qué estamos haciendo mal tanto hombres como mujeres

Voz 1312 41:25 para para para diagnosis

Voz 10 41:27 la del problema y tratar de cambiar las cosas

Voz 1312 41:30 no dentro y no os vayáis que es nuestro

Voz 3 41:32 como perdón el mejor momento próceres porque es que estamos con una crisis que le resulta difícil encontrar trabajo a dibujantes Irujo

Voz 1312 41:41 volvemos a dibujar volvemos a seguir además viéndonos a una cabalgata muy especial la de El ensayo Kina una maratón que para recoger fondos para comprar juguetes para dárselo a los reyes de Radio Barcelona recordad también Esther Vera también es directora del diario Ahora me apuntaban es verdad cómo me he podido liderar volvemos enseguida

Voz 13 42:06 a vivir que son dos días Lourdes Lancho

Voz 15 42:14 voy a dar la ayuda

Voz 1312 42:22 seguíamos debatiendo Aleix tú que estás en Barcelona Carla que has podido no ha podido nuestro llegó con éxito contactar con Jonas podido venir estábamos se llevamos el debate sobre la presencia de las mujeres sí estaba yo estaba contando tanto que en en ámbitos por ejemplo el de la justicia enderezó si las en las facultades en la justicia los niveles más más bajos bueno ya casi todos el cuando es cuestión de oposiciones hay mayoría de mujeres propuesta más proporcionado pero en cambio la foto de la inauguración del año del Poder Judicial era vamos muy explícita hayan todo hombres

Voz 1109 43:08 ella es una mujer con el micrófono cerrado así la presidente del Consejo de la Abogacía ya es decir ese saltos estando ya se está dando ya pero por porque sube

Voz 1312 43:22 pero ahí está costando mucho porque la presión demográfica en en en algunos es en algunos ámbitos es muy fuerte y cuando se llega hay una especie de embudo de cuello de botella que impide que que esa misma proporcionalidad que hay en en en

Voz 1109 43:37 bueno en una fábrica de arquitectos hemos tenido decana en los últimos años quiero decir que ya sube la marea porque es verdad que vivimos

Voz 10 43:47 digo yo yo creo que porque haya una

Voz 3 43:51 tienes que dirige toda la procesión

Voz 1109 43:56 con una enorme fuerza sube la cúspide que hay una gerontocracia por arriba igual que la Iglesia no no las mujeres sacerdotes no sume no veo ninguna que se obispo y cardenal Annie papistas no sé qué pasa en la Iglesia pero muerte ahí estructura jerárquica no sé si porque sigue siendo patria

Voz 10 44:19 entonces bueno yo Carla que yo creo que todo es todo es patriarcal los aquí es decir lo que a mí no me vale de excusa de no es que hay una mujer parece que ya que porque hay una mujer se justifica absolutamente todo esto se haya no pero da igual el el hecho de que haya una es es algo casi simbólico lo que quiere es decir es no parece que ya justifica hasta el trabajo no es que ya hay una decana no perdona es que el problema no es que haya una decana es que el problema es que tiene que haber el cincuenta por ciento de profesoras el cincuenta por ciento de de presencia femenina en todos los sitios

Voz 1312 44:53 hola Che

Voz 10 44:54 bueno quiero decir pero es que tenemos que pensar en un objetivo realista y ahora mismo prefiero que haya un cincuenta por ciento Entonces mientras lo que quiere decir es que muchas veces cuando entramos en estos debates parece que decimos no es que ya hay una década parece como que es quién sí además ahí pero hay hay unas mujeres

Voz 1109 45:17 de dónde está el problema en la cúspide de todas las instituciones en la cúspide del poder poder está mucho más duro por arriba

Voz 1312 45:24 dejadme que cambió en un momentito de de tema porque bueno de hecho nos vamos a a contactar casi con una con una reina maga la hora Estrada buenos días

Voz 16 45:33 hola buenos días qué tal te decía que eres

Voz 1312 45:36 ahora mismo casi casi una una reina maga porque estás justo en la en la cabalgata de después de la del programa especial Cap nen sense lluvia fina de Radio Barcelona hay cincuenta y un años cincuenta y un ediciones lleva llevar Radio Barcelona organizando esta maratón para recoger fondos Iggy juguetes para que nadie ningún niño hoy no se quede sin sin el paso de los Reyes Magos no se segura es que pásalo

Voz 16 46:01 por ellos por todos sitios donde estáis ahora Laura así es ahora mismo estamos delante del hospital de Sant Pau hemos pasado ya por Nen Déu que es un centro que hay también aquí muy cerca en Passat Maragai nada hemos visto diversos niños con sus familiares que estaban esperando los Reyes fuera de hecho había también una una Orquestra y ha sido muy muy emocionante muy emotivo en este sentido Granada estamos aquí esperando para entrar en el Hospital de Sant Pau fíjate que te escucho imagino

Voz 1312 46:32 lo que debe ser der llegar los reyes con con esos niños que que están un día como hoy hospitalizado así que me me da me da un punto de de emoción oye Laura cómo ha ido esta noche

Voz 4 46:43 eh

Voz 16 46:43 la verdad muy bien acabó a las cuatro de la madrugada así que hubo fue una noche larga que creo que es la frase que más se dijo entre los periodistas que estaban haciendo posible

Voz 1312 46:53 Camera que en Radio Barcelona lleváis varias noches largas varias seis días largos gracias un es la que es verdad es verdad

Voz 16 47:00 ayer conseguimos veintiocho mil setecientos cuarenta y cinco euros de los cuales cuatro mil cien noventa y cinco fueron donaciones el objeto más cotizado fue en las botas de Messi por tres mil cien euros

Voz 1312 47:13 dos caras no está bien

Voz 16 47:16 más dinero consiguió después también por dos mil euros una portada de Mortadelo y Filemón firmada por francés que Ibáñez hizo muchísimos objetos más muy muy bien

Voz 1312 47:25 bueno muy muy bien muy bien traído Laura el tema de la portada de Mortadelo y Filemón ya que tenemos aquí en la mesa a humoristas gráficos y ahora te queda te queda todavía un ratito no el reparto de juguetes no pasa con los Reyes va pasando esta cabalgata sigue es una cabalgata que hace tres paradas digamos primero en el que es donde estábamos ahora ahora en un hospital San Pau

Voz 16 47:49 finalmente acabaremos en el el centro

Voz 1312 47:52 Sant Josep de la montaña que es el centro de acogida también pues nada Laura Pastor de lo bien oye que es una experiencia muy bonita la cómo estás gracias también es verdad es que vaya muy bien gracias Un besito días bueno pues si quería acabar con esta nota tan bonita porque es un orgullo pertenecer a a esta casa que que hace cosas como ésta les envió también un saludo a todos los compañeros de de Radio Barcelona de la SER en Cataluña que con todo esto que hemos empezado hablando del presencia desde llevan trabajando muchísimo desde desde el gusto pobres qué pasó el atentado llegan sin parar esa redacción dando lo mismo

Voz 3 48:28 teme que pida disculpas a las directrices de periódico que no ha sido capaz de mencionar y que han salido mantenemos y naturalmente hemos sido efectivamente sí que existen directores de periódico afortunadamente tenemos una presidenta de Gobierno de eso pero pero que tenga capacidad

Voz 1312 48:49 bueno es que eso se pidiera también a los desencantados por ahí que esto ya lo que pedirlo hay que exigirles sí bueno sí tuvieron que pedir algo a los Reyes rápidamente Carla pídele algo para para ti para tu futuro profesional a los Reyes estará mi futuro profesional pues nos lo sí

Voz 17 49:08 se yo prefiero pensar un poco en el mundo en general y prefiero que

Voz 10 49:12 ya muchas mujeres muchas tertulia las muchas dibujantes mucho

Voz 17 49:16 de todo mucha presencia femenina en este dos mil dieciocho

Voz 1109 49:19 Almudena

Voz 4 49:20 pues yo ya tengo me regalo de Reyes que ha sido este proyecto de Francisco Peraza la verdad es que es es un gran regalo espero poder como he dicho ponerme las botas y denunciarlo denunciable y hacer visible lo invisible no es un buen proyecto se chicos a vosotros

Voz 1312 49:36 me encantaría que vuestra no fuera seguir compartiendo racistas de radio con buena yo también quiero sí sí que es un hecho

Voz 3 49:47 da gusto cuando vas por ahí la gente conoce usted está en la SER en el programa a Javier del Pino Italia dele recuerdos a Lourdes Lancho ese Rey que tienen ustedes por ahí

Voz 2 50:00 el móvil reggae que se llama Alex Alex que lo decía siempre vale que Aspace le sale al ex chico

Voz 1312 50:10 no es que este año va a ser fantástica

Voz 2 50:13 seguro

Voz 5 50:15 sí sí seis Hay