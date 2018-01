Los JJOO son un sucedáneo de los reyes magos

Voz 3

00:14

los Juegos Olímpicos son una copia de los Reyes Magos los tres campeones el oro la plata y el bronce con qué suelos galardona igual que ofrece oro incienso y mirra a una divinidad la cabalgata el desfile para de recibir a los protagonistas estrella fugaz que guía los magos la llama olímpica recorriendo el mundo hasta llegar a la ciudad que la espera pero prefiero los Reyes Magos en su fiesta no himnos ni banderas cuando inauguraron los Juegos de Londres dos mil doce pusieron Imagine de John Lennon en el desfile de las naciones la gente arrancó a aplaudir como loca justo en el momento en que la letra decía Imagina que no hay países somos carne de contradicción Nos gusta ver pero abandonos gusta escuchar ahora no se lleva mucho ir al zoológico se prefieren los animales de los documentales sólo son imágenes pero se les ve libres no dan cargo de conciencia el que más me gustaba del foso era el elefante un niño siempre necesita amigos Brandes pero el camello embelesaba era lo más parecido a los Reyes Magos que podía haber durante el resto del año con el camello yo dormitorio me pasaba lo mismo que con las estalactitas y las estalactitas también con los buenos y los malos me habían explicado que se dividían en dos clases diferentes pero nunca supe diferenciar las recurría trucos técnicos como camello tiene dos él es es el que tienen los arrobas por orden alfabético las estalactitas precede a las estalactitas para lo de los buenos y los malos aún sigo buscando el truco quizá por eso con el regalo los reyes siempre me dejan pedazo de carbón