‘Los pacientes del doctor García’

Voz 1312 00:35 Malena tiene nombre de tango oí probablemente este tango lo bailarán alguno de los personajes que circulan por las páginas de la novela de la que hoy vamos a hablar Oscar López qué tal buenos días buenos días Lourdes hay que gusto irte yo también me encantado hablar contigo íbamos yo también placer cuando no

Voz 1648 00:52 que tenemos la oportunidad de charlar vamos a echar Javier ya

Voz 1312 00:55 a venga hombre ya no si nos ponemos buen oye estamos hablando de una novela que forma parte de una serie bueno así pensando no nos viene a la cabeza un montón de de de series de de series de novelas que han tenido mucho éxito en la literatura española empezando no se me ocurre por aquella que sirve como referencia a esta que hoy nos ocupa Óscar

Voz 1648 01:18 esa los Episodios Nacionales por ejemplo de Galdós esa serie por excelencia creo que eran bueno cuarenta y pico novelas no que trazan la historia de la cuarenta y uno cuarenta y seis cuarenta y seis que traza la historia de la España del siglo XIX que yo creo que es la serie que ha sido un poco como la la inspiración no el modelo a seguir en fin un poco la luz para para muchas obras que se han publicado posteriori pero yo pienso también por ejemplo sería mucho más cortas está aquella del mar de Pío Baroja de esa entendía que también está muy bien bueno el el el mismísimo Torrente Ballester Los gozos y las sombras fue una trilogía sino recuerdo mal más recientemente pues hay gente que supongo que habrá leído la tetralogía del cementerio de los libros olvidados de de Zafón a mí siempre con esta seres me ocurre un poco como pasa con las series de televisión que hay a mi me gusta mucho esta serie que son cortas de cinco seis capítulos en lo que se convierte en un poco como en series de culto no no tanto esas series que bueno que uno repite el mismo personajes el protagonista ahí que vas viendo como ocurre por ejemplo con las series policíacas a a mi me gustan estas que son muchos mucho más cortas por ejemplo hablaremos de una de televisión de Fargo no por ejemplo una serie corta que funciona muy bien que empieza que sabes cuando acaba a los seis siete capítulos ya está y un poco eso también ocurre con la serie el pues bueno de nuestra de nuestra invitada de hoy no porque además es una serie que tiene la ventaja que se puede leer de manera independiente y como además ella va poniendo guiños pues el que sea lector de las otras también lo puede seguir disfrutando

Voz 1312 02:44 no bueno ya lo saben hablamos de la cuarta entrega de episodios de una guerra interminable que lleva por título Los pacientes del doctor García publicada

Voz 0099 02:51 ya en Tusquets por Almudena Grandes

Voz 4 03:05 es veinticinco de julio de mil novecientos treinta y seis Johannes Bernhardt ésta en Bayreuth el compositor Richard Wagner al que esta pequeña ciudad del este de Alemania debe su fama universal tiene mucho que ver con la visita de pero de hecho el coche en el que ha viajado desde Munich Se detiene precisamente ante la fachada de Van fe la hermosa villa que el músico edifica aquí gracias al patrocinio del Rey Loco Luis II de Baviera en mil novecientos treinta y seis la dueña de Van Free es Wilfred Wagner viuda y heredera de Sigfrid único hijo varón del compositor al que su cuerpo da cuatro hijos antes de que su alma se entregue a otro órgano el acontecimiento más importante de su vida sucede en mil novecientos veintitrés cuando un enérgico joven de treinta y cuatro años se presenta a la familia Wagner tras asistir a una función del festival de Bayreuth es el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán pero el motivo de su visita no es político está convencido de que no existe una obra comparable a la de Richard en toda la historia de la música y quiere dejar constancia de su fervor ante los herederos del compositor la joven esposa de veintiséis años asiste en segundo plano a una apasionada declaración que inspira inicia una pasión aún más desmedida desde ese momento Bini Fred vive exclusivamente por y para a dos

Voz 1312 04:30 Almudena Grandes buenos días buenos días así con Tristán e Isolda de fondo dieciséis sobrecogedor y es que esta historia tiene

Voz 0099 04:37 con un principio muy wagneriana o porque Bernhardt que ha aparecido ahí que es un personaje importantísimo en la historia de España aunque la gente no la conoce no les suele conocer fue el empresario alemán que llevó a Hitler una carta de Franco pidiendo ayuda militar que Hitler le proporcione y gracias a la cual el ejército de África pudo llegar a Sevilla y ahí empezó la guerra la Guerra Civil Española ahí arranca un poco el desarrollo de la trama nazi de están ahora

Voz 1312 05:09 yo decía que estoy muy a gusto contigo siempre en antena bueno con Almudena es un placer hombre bueno que nos acompañe

Voz 0099 05:16 somos amigos desde hace mucho tiempo

Voz 1312 05:20 sí es verdad tienes hoy una una tarea muy difícil yo creo que es más difícil que nunca resumir un poco la la trama de los pacientes del doctor García porque es un mosaico que encaja todo un puzle encaja todo perfectamente pero hay un montón de tramas de perfil más si es verdad

Voz 1648 05:37 porque mira podemos decir por ejemplo que es la historia de tres impostores no de tres supervivientes de la posguerra española hay un médico Guillermo García hay un espía republicano que es Manuel Arroyo y hay también un criminal de guerra español que saldrían gays tardó unos vamos a decir que su plantan a otros ya sea en pos de un bien superior también en pos de la propia de la propia supervivencia no también podríamos decir que es la historia de una red de evasión de nazis que funcionaban entre Madrid y Buenos Aires entonces y cogemos estos dos hilos argumentales y los y los mezclamos bien pues no nos vamos a encontrar con esta historia que también tienen mucho de novela de espías pero claro no son esos espías estiloso a lo James Bond sino que es gente muy normal esos personajes que son también muy de moda Almudena Grandes no también tiene mucho de novela de aventuras pero lógicamente y tratándose como decía de una novela de de Almudena tiene también mucho de novela histórico política no yo creo que sin duda sin duda la más internacional de todas las que han aparecido de de esta serie porque que yo recuerde pasa por ejemplo por el sitio de Leningrado por un campo de concentración en Estonia por Madrid y cómo no también por la por la Argentina de Perón pero también podríamos decir que es una novela de amistad entre el médico y ex espía republicano que son vamos a decir como las dos caras de un espejo y desde luego también es una radiografía minuciosa de cómo funcionaban en la clandestinidad a los grupos de izquierda ya no sé si decir también de la ingenuidad de quienes esperaban la ayuda de los aliados para para derrocar a Franco todo esto también podemos decir que esta novela es la historia de un fracaso pero déjame advertir una cosa los oyentes que nadie piense que uno se va a quedar fatal leyendo la novela por los previsibles finales de cómo acabó todo porque conocemos bien la historia en mayúsculas porque Almudena es muy lista

Voz 0099 07:20 es que las historias el minúscula

Voz 1648 07:22 de los personajes acaben mucho mejor y yo creo que también eso les sirve para para compensar y todo eso desde luego narrado bueno pues con ese sello tan inconfundible de la autora que yo creo que a estas alturas de la vida pues ya no es necesario está claro

Voz 0099 07:34 ahora pues la es humildad Oscar de verdad él ha resumido estupendamente eso es lo que pasa cuando escribes un libro que luego la gente empieza a contarlo mejor que lo ha resumido muy bien a mi se me quedan pocas cosas es verdad que esta novela es como todas las de la serie una una novela difícil de de reducido en género porque tiene muchas cosas a la vez no yo sólo añadiría que también como todas las demás es una crónica a la vida cotidiana en la posguerra no sólo de Madrid no sólo de España sin incluso también de Alemania a Vela del Berlín después de la derrota

Voz 1312 08:10 sí es una hablabais de fracasados esa crónica de esa es de un fracaso para la mayoría incluso los vencedores hay una una cierta derrotas aunque se emocionaron personal claro

Voz 0099 08:22 mucho sí pero bueno yo me di cuenta cuando empecé a escribir la serie me di cuenta de que yo iba a tener un problema porque a los lectores en general les gustan los finales felices pero los escritores también os gustan de vez en cuando los finales felices está esta serie que cuenta veinticinco años del franquismo desde el punto de vista de los que intentaron de los que lucharon contra la dictadura de los que intentaron derrocar a Franco pues claro es la es la larga crónica de un fracaso y eso el lector lo sabe de antemano no yo pensé uf seis novelas sin final feliz es un poco duro no

Voz 5 08:56 pues tiene razón Oscar osea

Voz 0099 08:59 a medida en la que puedo que a veces puedo a veces no puedo depende de

Voz 5 09:03 pero de alguna manera siempre

Voz 0099 09:06 intentó compensar todos mis personajes tienen un final feliz que es que sobrevivieron al dictador todos los protagonistas sobrevivir al dictador pero en fin como es es un final feliz muy rata no intento en la medida lo de lo posible que que bueno que prosperen en la en su vida privada no aunque hay que hay uno que que que bueno que por los pelos por los pelos que las jugadas por los pelos no vamos a decir más no

Voz 1312 09:30 ahí lo dejamos allí alguna ahora hablando siguiendo un poco la en en ese fracaso que todos sabemos que ocurrió puesto que es la historia claro a mí me impresiona de de de de estas sagradas que que estás haciendo es que pones la enciende es la linterna en rincones de de la historia que que que no conocemos y desvelan detalles cada una de las tramas de estos personajes desvela algún detalle desconocido de de la de esa historia oficial escrita no

Voz 0099 09:57 es que eso es lo que me motivó a a a escribir esta serie yo cuando empecé a escribir El corazón helado me enganché a la historia contemporánea de España porque yo creía que lo sabía todo y descubrí con asombro que es lo que yo sabía era prácticamente nada y entonces descubrí algo más importante todavía que es que los españoles vi pisamos a diario una mina de oro osea debajo de los pies hay una historia una asiste desde increíbles de héroes de villanos de invasiones militares que no se conocen de redes de evasión de nazis que no se conocen de explotación infantil que no se conoce había un montón de historias que que no se habían contado entonces eso es el sueño dorado de un narrador no encontraron filón y eso fue lo que a mí me me decidió escribir está sería yo digo a veces de broma que todas estas novela surgen tiene una taquicardia Mia o sea que yo de repente en un libro le un una pues por ejemplo lo de que en Galilea o catorce en el número catorce de la calle Galileo había una señora que salvó a unos mil criminales justicia entonces tengo como una especie de taquicardia digo hay en mío Dios mío esto como pudo ser cómo puedo ser porqué no lo sé que no lo sé no y eso es un poco el motivo que me que me ha llevado a a escribir estos libros que para mí esta serie es un regalo yo comprendo que es una extravagancia cero no no sería cómo está en este momento ahora ya la gente se ha acostumbrado al principio me decían hay no te da vértigo no no sé qué pues no yo esto lo he vivido como un privilegio como una oportunidad

Voz 1648 11:27 a mí es verdad que eso es lo que más me gusta de esta serie es descubrir esas pequeñas historias hay gente que a lo mejor la te sonaba o habías escuchado su nombre alguna vez pero no conocías bien un poco bueno su propia historia por ejemplo ahora comentabas lo de la calle Galileo yo te diría el personaje se del médico de Norman Bates la importancia

Voz 0099 11:47 Cate es que esté mal

Voz 1648 11:50 me da para una novela como bien diré Lourdes por ejemplo no que hemos oído hablar de él pero pero tampoco se ha hablado mucho no

Voz 0099 11:56 pero no mucho pues es decir uno es un ejemplo clarísimo del aunque digo yo de los de la mina de oro no porque claro en esa mina de oro a historias feas historias hermosas historias que denunciar pero también hay historias que homenajear esta novela pretendido también hacerle un homenaje a este hombre extraordinario un investigador canadiense que en año XXXVI viviendo en Toronto decide que el descubrimiento científico más importantes subidas a la República española no entonces Se cruza el Atlántico con un frigorífico Electrolux que debía ser la mitad del estudio donde estamos y que debería ser la primera nevera que llegó a a España con unas auto clave unas cosas que aquí no se habían visto impronta un laboratorio en la calle Príncipe de Vergara por qué el descubrió que se podía a sea podía va a hacer transfusiones de sangre gol sangre refrigerada y entonces gracias a eso salvó miles de vidas de soldados de la República España antes de salvar millones de millones y millones de vidas de la humanidad no ya el primer soldado resucitado con una transfusión de sangre refrigerada fue un soldado desahuciado que estaba tirado ahí en el hospital de sangre de la Casa de Campo y hay una crónica periodística que cuenta que cuando volvió abrir los ojos después de que le pasará este hombre dos botellas de sangre ante la el escepticismo radical del médico español bueno pues lo primero que hicieron fue ponerle un pitillo en la boca entonces no todo el mundo agregó está viva está viva la lucha

Voz 6 13:35 da viva la internacionalidad el el el

Voz 0099 13:38 internacionalismo solidario todas bueno lo que gritar y entonces este hombre con las primeras fuerzas que tuvo seguir a la boca dijo viva yo es es una historia a mí me parece inverosímil que no tenga un hospital en Madrid pero es que ni siquiera una

Voz 1312 13:53 de una calle que es una cosa de verdad

Voz 0099 13:55 que bueno pues se a eso me refiero no historias para bien para mal historias emocionantes historias espantosas

Voz 1312 14:03 el cada personaje tiene Oscar asignado como una una de esas historias que que se desvela no en el caso de del doctor García de Guillermo García es esta colaboración

Voz 0099 14:13 a Guillermo es que es que es discípulo de que una de las cosas más maravillosas de es que en la vida real Guillermo es un personaje de ficción pero la vida real veintiún no solamente trajo la tecnología sino que además formo equipos claro formar equipos españoles tuvo discípulos españoles hay eso está vía hace todavía más admirable su generosidad Intermo fue uno de de estos discípulos es lo que le impide volver a ser médico oficialmente el resto de su vida porque simplemente el hecho de haber formado parte del equipo de veintiún

Voz 1312 14:45 pues podía haber dado con él en un paredón me dijo perdona un momentito en la trama de Manuel Arroyo es la de la trama diplomática esa esa ingenuidad de la República entonces pero fíjate de decir no a todo esto va a pasar nos van a ayudar

Voz 0099 15:00 pero cuando tenemos los aliados año salvo salvadora es que nosotros nosotros creemos que eran ingenuos porque nosotros ya sabemos lo que es la clara día nosotros ya sabemos lo que es la Guerra Fría nosotros sabemos aunque esto no se formula con estas palabras que los nazis perdieron la guerra pero ganaron la posguerra que convencieron a los aliados a Stalin de que se habían equivocado enemigo pero con la lógica de los años cuarenta cuando tú escuchas los discursos de Churchill es que lo normal era pensar que iban a venir los aliados en este sentido están novela es como la última el último cartucho de un proceso que se ha desarrollado las cuatro anteriores la quinta ya en la quinta ya esa esperanza está enterrada ya cambia de tema no pero Ellos están convencidos de que iban a venir los aliados y con la lógica de la época era era lo lo razonable fíjate que Churchill cuando los bombardeos de Londres lo que hacía era decirle a los londinenses recordar a Madrid e imitar a más

Voz 7 16:00 Madrid la ciudad heroica que ha soportado

Voz 0099 16:02 no es nuestro modelo y luego claro por eso yo cada vez que veo una foto de una película de Churchill me pongo mala

Voz 1312 16:08 claro bien en en ese caso hay una frase que es un puñetazo directo al al estómago una frase que pronuncian ya cuando ven que ni siquiera desvelando una red de evasión nazi la más importante que ha existido a través de España de la España franquista ni siquiera eso les funciona dicen que habremos hecho para que nos traten peor Carlos

Voz 0099 16:27 háganos vaya a peor que no es vaya a peor que esa es una reflexión muy amarga de una de un personaje no vamos a hacer spoiler ni nada de un personaje que muchos años después ya en los sesenta se entera de lo que ha pasado

Voz 8 16:40 no

Voz 0099 16:41 dice eso que hemos hecho nosotros para que me vaya a peor que a los nazis porque esa es la cruda realidad osea ir al final de la novela el el la amargura del final de esta novela es la amargura de de la historia de nuestro país osea que a partir de mil novecientos y cinco los aliados decidieron que Franco le gustaba más que los demócratas españoles las redes estado Fer no se conoce porque no le convenía a nadie porque a los aliados tampoco les conviene no les convenía que se hiciera ninguna clase de publicidad porque ellos sabían lo que estaba pasando en España gracias está mirar hacia otro lado

Voz 1648 17:14 menuda esa claro hablábamos antes de personajes hablábamos de Norman Bates pues clara esta oferta tiene también una novela para ella solita

Voz 0099 17:21 bueno clara ha sido un poco el motor que a mí me ha empujado el motor que me ha empujado describe esta novela yo me me pareció bueno me fascinó completamente no porque además es un regalo para un novelista porque tú sabes que los malos para que funcionen bien y para que dé miedo de verdad tienen que tener luces aquí un malo de miedo tiene que querer a sus hijos a su perro a su madre le tiene que gustar la ópera porque claro un malo completamente malo es una caricatura no da miedo lo inquietante de verdad entonces que clara que es una mujer muy extraordinaria con una vida muy extraordinaria que antes de hacer lo que voy a contar que hizo pues fue deportista de alta competición que fundó la Asociación femenina fue la encargada de prensa propaganda de la Sección femenina hasta los años sesenta así que muchas mujeres mayores tenemos en la cabeza un montón de historias de fotos de los coros y danzas no sé qué que se los inventó ella no bueno pues después de la Guerra Mundial ella montó una red sí lo que consiguió que cerca de un millar de criminales de guerra Gordos no no soldados que cruzaron los Pirineos criminales de guerra con con con casos muy graves eludiera la justicia aliada y eso claro la convierten en una mujer que trabajaba para el mal porque los criminales de guerra nazis son una de las encarnaciones del mal en la tierra más indudables pero sin embargo ella trabajaba para ellos con una abnegación con una entrega tenía la casa llena de armarios con ropa de todas las tallas con zapatos de todos los números los en su casa de diez de noche tenía una relación casi maternal con ellos entonces es muy sorprendente porque tiene un lado admirable

Voz 5 19:05 aunque trabajaba para el mal y entonces

Voz 0099 19:07 claro es una mala con las luces de fábrica no sabes de tenido que poner yo venían ya con ella por eso digo que es un regalo para un novelista y luego además ya yo yo no me lo podía creer o sea yo cuando conocía aclara que cuando empecé a investigar Ibi la gente que había pasado por aquí toda la gente a la quemando a Buenos Aires yo es que no me lo podía creer es que esto fíjate tú decías pequeñas historias pero es una historia grande

Voz 1312 19:34 sé que esto es un historial yo no sé la es una novela de perfiles masculinos aunque hay destacado que daban y no adiós sí pero para compensar esa mala malísima declarado esta encarnación del de estar al servicio del mal yo rescato experta bueno que

Voz 0099 19:50 es muy personal pero a mí me recordaba

Voz 1312 19:52 Digna de misericordia es no fíjate es me me recordó esa negación casi servil

Voz 0099 19:57 pues no otra abnegación sí claro está novela tenía que ser muy masculina porque yo creo que cuando tú y bueno yo cuando yo escribo una novela basada en un hecho real yo creo que hay que llegar a un a un compromiso muy equilibrado entre la libertad del creador y la lealtad la verdad histórica yo además tengo una especie de proclama personal y es que yo no escribo no creo personajes femeninos que son ni la hija de nadie en la mujer de nadie ni la hermana de nadie ni la madre de nadie entonces claro una médico republicana no era viable una diplomática republicana menos una criminal de guerra no era viable con lo cual esto me evocaba a la novela masculina pero he tenido mucho cuidado con los personajes femeninos ya hay muchos personajes femeninos que son menos ocupa menos páginas pero son importantes y experta en efecto es una de las más importantes

Voz 1312 20:56 la creadas yo conocí a una señora experta

Voz 0099 20:59 entonces que era criada también eh yo eso era una deuda que tenía en la cabeza yo dije yo tengo que ponerle un nombre este nombre a un personaje alguna vez no habían esta novela claro a experta le va como anillo al dedo experta es una es una mujer de El Pueblo de Vallecas de una mujer que trabaja que trabaja en una casa burguesa de del barrio de Salamanca hay que se convierte en un hada madrina un hada madrina bueno pues con alpargatas Si sin abrigo pero un hada madrina para el doctor García osea el doctor García sobrevive en parte gracias a la ayuda experta no es una especie de de de de sombra protectora que se mantiene a lo largo de la novela

Voz 1648 21:38 ahora lo comentaba un poco por encima pero yo animo a los oyentes cuando lean la novela sino la leído todavía que se entretengan también un rato en valorar otro de esos aspectos yo creo que bastante desconocido en la literatura que es el papel de la burguesía republicanas ahí

Voz 0099 21:53 ah y que tú a bordo aquí

Voz 1648 21:56 también realmente porque es casi siempre que pensamos en la Guerra Civil y pensamos en la posguerra civil hablamos de las clases obreras

Voz 0099 22:02 sí lo lo conocemos más pero hay una

Voz 1648 22:04 porque si a republicana que también tuvo un papel importante

Voz 0099 22:07 claro yo cuando me di cuenta de que el el argumento esta nueva ley va a ser una trama diplomática comprendí que necesitaba un diplomático ir me di cuenta de que esto instalaba automáticamente de la novela en la burguesía republicana y lo celebré porque realmente es una clase social que prácticamente exterminado del relato sea la imagen que tenemos en la mayoría de las novelas de las películas porno es decir en todas las películas que se hacen sobre la guerra y sobre la República pues los republicanos son víctimas o verdugos pero son siempre pobrecitos pobrecitos la directora sí o de pueblo o manipulados que no sabían o que son rencoroso es con motivo pero siempre es gente como oscura y analfabeta y eso es muy injusto porque si la República está ligado a una clase social fue a la burguesía progresista republicana española que que la hizo posible porque si no hubiera habido juristas catedráticos e intelectuales filósofos políticos de alto nivel estadista republicanos pues nadie había fundado la institución libre de enseñanza nadie habría redactado acoso ciento treinta y uno ni habría legisla ni habría fundada las Misiones Pedagógicas me habrían sostenido

Voz 7 23:23 el el el milagro

Voz 0099 23:25 de los cinco primeros de los cinco años que duró la República no esa gran oportunidad esto cuando yo voy a América que estaba ahora en Argentina en sí sí le México hablando la novela cosechó una gran cantidad de sentimientos porque muchos países son muy conscientes de lo que el exilio republicano hizo por ellos no pero aquí me parece importante subrayarlo porque creo que probablemente bueno probablemente sin probablemente la burguesía republicana es lo mejor que ha producido este país desde el siglo de oro para acá o incluso compitiendo sirva de oro

Voz 1648 23:56 es decir tengo una curiosidad ahora que hablaba siempre de tu estancia en Argentina en Sudamérica claro aquí no hemos hablado porque claro hablas de tantas cosas en la novela que no hay tiempo pero toda la trama que tiene que ver con Argentina con Perón porque los nazis salían de Madrid pero sí

Voz 0099 24:09 Habana Buenos Aires

Voz 1648 24:11 pero quería montarse su propio imperio cómo lo han vivido que te comentaba en ellos

Voz 0099 24:16 buena allí fíjate es mucho más conocido el tema que aquí de hecho yo he podido escribir esta novela gracias a que ha habido investigadores argentinos que han explotado a fondo los fue los archivos de de la organismo oficial que Perón fundó para acoger a estos refugiados porque es que Argentina llegó a haber un un un una institución oficial entonces buena pero en general claro es una novela en la que no solamente aparecen los nazis Argentina le parece Perón también se nota mucho mi amor por Buenos Aires yo contaba que cuando escribía algunas páginas de la novela por ejemplo hay una en la que Manolo Royo se van dando a la plaza San Martín así que yo estaba en Madrid escribiendo tenía cuerpo de estar en Buenos Aires y yo creo que los lectores van notado y para mí también ha sido una maravilla poder escribir una novela Amor a esa ciudad

Voz 1312 25:10 si además esa cábala cierras con la dictadura en España cuando justo se abre la la argentino así se sacaba una cosa estábamos hablando de de esta serie de de de piso tienes una guerra interminable te ocupa la primera en Inés y la alegría fundamentalmente de la resistencia armada también hay mucho que muchos datos que no sabíamos en las tres bodas de Manolita la resistencia política aquí te fijas en la resistencia diplomática en la siguiente

Voz 0099 25:37 no vamos a tocar la siguiente es años cincuenta entonces lamento deciros que en los años cincuenta sólo fueron unos años de plomo porque ya la esperanza se había evaporado sea ya ya se había visto que los aliados no iban a venir fueron los años dorados del nacionalcatolicismo entonces yo voy a contar esa década desde un manicomio que me parece muy buen lugar muy buen lugar el manicomio de Ciempozuelos de Madrid donde vivió hasta mil novecientos cincuenta y seis enterrada encerrada la madre de Il de gas Rodríguez sabéis a que la señora bueno vamos a ver si se pues a mi me parece que es mucho más interesante la madre de la hija aquí aunque nadie lo sabía esa mujer vivió los años cincuenta en en Ciempozuelos murieron cincuenta y seis Si bueno y voy a contar la historia de un psiquiatra que se forman en el exilio que a los solamente hay tantos años decide volver porque si no vuelve va a ser suizo toda su vida que llega a Ciempozuelos ese encuentras esta mujer

Voz 1648 26:38 Lourdes me hace gracia cuando preguntado por la quinta entrega porque yo recuerdo cuando cuando publicó la primera que había gente que en pequeños corrillos decía ya verás como no inquieta a ir con otra novela Por otro lado tal y fíjate tú ya son cuatro fíjate tú que cuando saca el pan

Voz 0099 26:57 había gente que me decían oye oye pero a ver si va a sería que no lo sé yo ya dije que sistema cruzaba otro libro lo iba a escribir ah bueno pero a ver si al principio no creían que fuera escribir y ahora se preocupa buena está bien está bien hecha

Voz 1312 27:13 va avanzarnos el el entorno

Voz 0099 27:17 la suelta se me ponían los pelos de las estará también las está ya vi ya nacido yo así esa deuda años sesenta y cuatro por esa ya nos la cuenta hablar buena guitarra en el anzuelo Almudena Grandes ya yo le

Voz 1312 27:33 decía que claro como si los vas leyendo es un mosaico es como ir habiendo ir abriendo las puertas de un mismo edificio

Voz 0099 27:40 donde al final

Voz 1312 27:42 si quieres todo se junta no todos si lo

Voz 0099 27:46 porque los personajes envejecen a los lectores de encontrar aquí fugazmente a una Innes que ella tiene cincuenta años si tiene otro carácter ya tiene mucho genio porque claro van envejeciendo ellos también no

Voz 1648 27:58 claro pero está bien porque es verdad que se puede leer de manera independiente yo me yo aconsejo que las lean todas por orden pero se puede leer freír independientes pero tiene gracia que los que ya hemos leído las anteriores vas viendo la evolución de los personajes

Voz 1312 28:12 cuando se cierra la trama hay siete

Voz 0099 28:14 por aquí descubres a a Inés gruñón pues luego también te hace gracia ver la joven mi claro pletórica y confiada Almudena Grandes es un placer leerte yo ya con eso me conformo encima de bienes agarrarla Saviola para mí sí que es un placer charlar con vosotros y una alegría empezar el año charlando con pues bueno descansa descansa ahora en esta promoción exhaustiva espero que las Navidades hayan sentado bien a dar me voy a poner ya con la quinta a preocupa era mi mandato muy bien un beso un beso muy fuerte Óscar Tamar o adiós adiós adiós

Voz 0099 29:05 bueno vamos a ver a cerrar como siempre con con una recomendación Oscar hoy traigo cuentos me encantan los cuentos os traigo quemar las naves

Voz 1648 29:13 es que ha publicado Sexto Piso de Angela Carter son los cuentos completos de esta yo creo que de de de de una de las grandes cuentistas del siglo XX muy difícil de clasificar y ya sé que hay muchos que la etiquetan como la reina del del gótico pero yo creo que su literatura desmesurada gamberra y feminista va va mucho más esa ya es una auténtica escritora de culto hay muchísima gente que es devota de ella y además en estos cuentos lo que hace es dinamitar los cuentos tradicionales que todos conocemos así que vamos a ver pues no se Caperucita hadas Dragón vampiros todo eso mezclado con sexo con lujuria con Biolay

Voz 0099 29:47 el CIE con cultura pop es una

Voz 1648 29:49 a hay desde luego de lectura obligada pues muchas gracias me has hecho un regalo de Reyes maravilloso porque no la conozco

Voz 0099 29:54 no corro a conocer recomendaciones mar las naves Sexto Piso de Angela Carter Óscar un placer y un besito enorme otro Dios

Voz 1648 30:38 a vivir que son dos días Lourdes Lancho