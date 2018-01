Darío se va de fiesta

Voz 2 00:00 cada dos semanas guardamos un ratito a las diez de la mañana para que el dibujante más irreverente de la radiodifusión española y parte del extranjero nos cuenta unos chicos

Voz 3 00:48 si haber dicho así parece poca cosa pero no lo daría en buenos días y feliz año qué tal muy buena feliz año en realidad bueno la la la idea digamos es vemos mucho la historia buscar en los chistes populares no que sean buenos porque hemos perdido el contexto de los chistes de Jose María esto es una forma justificarlo menos no es malo hemos perdido el hemos perdido a contexto estar digo mucho eso cuando no funciona insiste conozca perdió claro pero sobre todo a buscar la huella de la historia ahí no y entonces claro en estas fiestas en realidad yo creo que no tenemos que olvidar que estamos que Nochebuena Nochevieja Reyes Carnaval hay que recordar que hace casi dos mil quinientos años en esta misma fiestas que pero antes de que de que exista el cristianismo se inventó la comedia y el teatro así y entonces claro los que venimos del humor tenemos que festejar estos días que cimentó la comedia en el mundo griego

Voz 3 02:00 las celebraciones y como en los chistes populares se guarda todavía la raíz de lo que fueron estas fiestas antes del cristianismo cree la época griega la los ritos al dios Dionisos el dios del vino venga pues se ha extraído montó

Voz 3 02:14 dos señalados porque realidad esta quiero que sea muy próximo a la historia del origen de la comedia del humor negro de la sátira a través de las festividades del vino que eran justo en Navidad Nochevieja lo que conocemos como Reyes Carnaval y tal en el mundo griego

Voz 3 02:52 si tiene un origen antiguo en realidad bueno la el el la Navidad por ejemplo que el cristianismo la la sitúa en el en el XXV diciembre eso lo hacen luego cuando se juntan todos los textos y tal y en realidad también lo hacen para aprovechar una festividad que antaño era muchos pueblos sobre todo nórdicos el solsticio de invierno Royes que las noches en invierno empiezan a ser cada vez más larga los días más cortos y cuando viene el día veinticinco más someras en realidad veintiuno veintitrés bueno va variando ya los calendarios también María de pronto como que de nuevo la noche empiezan a cortar si los días más largos con lo cual lo que festejan es que el ciclo vuelve que vuelve la cosecha que vuelve tal Llera sobretodo homenajes al dios del vino que era Dionisos que era adiós griego digamos lo contrario Apolo Apolo era como Uruguay el del cielo el sol tibio en hizo que era nieto de de meter a la tierra pues será el del desenfado el del desenfreno hacia el valle de verdad el guay de verdad por eso son las fiestas a Dionisio en inviernos porque la cosecha se terminó la planta aparece muerta y festejan para que en primavera vuelva a crecer la planta de ahí luego se celebra luego se transformaron con el sincretismo que la mezcla de reediciones primero con los romanos de poco los cristianos el tema de la vida el XXV

Voz 4 03:55 yo no noche bueno noche Nochevieja Nochebuena Nochevieja y Año Nuevo el carnaval en estas fiestas es donde empieza todo el el hacer

Voz 3 04:04 abrasión se termina convirtiendo en la comedia

Voz 4 04:06 tragedia que esa lo explicaremos más adelante como pero así que en esta fecha se celebra el nacimiento del teatro en esas fiestas bueno pues sería mezclar todo o no la comer bien si hubieran bacanales

Voz 3 04:18 dicho luego lo toman los romano de los griegos en las en las el metro los bacanales en honor a Baco también que era ser habían teorizado al Dionisio griego pero que además los griegos se lo habían teorizado a los a los a los orientales de Dionisio no venía del panteón griego sino que venía en realidad puede cero de Egipto o de o de si va de Oriente y fue entrando por los esclavos porque el hundió mucho más desenfadado ser hundió a mitad hombre mitad mujer más llevadero más llevadero era menos serio o menos dramático era

Voz 4 04:44 básicas de ponerse pedí festejar la vida no al hilo del bacanal nos viene de ahí entonces claro nosotros cuando vemos en Navidad que nos ponemos ciegos de comer beber que empezamos todas divirtiendo no contando Twitter ató como el rosario de la aurora en el fondo muy Dionisos porque realidad la la base al cristianismo intentó como como costó izar esto decía vamos a hacer con

Voz 2 05:04 vivir que vamos a seguir que Jesucristo XXV

Voz 4 05:07 cinco pero no pudieron de alguna manera disimular esa celebración de la celebración de la vida y que además el justamente porque la celebración y el vino va que la gente decantará cosas primero

Voz 3 05:18 lo divertidas que de ahí nace la comedia y luego otra

Voz 4 05:20 Gica por el bajón de la tragedia y lo mismo pasa en las fiestas familiares porque siempre después de la de la mañana recriminan todo como el rosario de la aurora no oye muy tienes tienes algún este este Sagreño en la vida ellos una vez más no los traigo porque sea bueno que justifique ansia perdido su contexto pero veremos cómo de todos modos tienen todavía tienen ahí metidos un poco lo que es el desenfado o los sexual o la apología al alcohol que tiene que ver con la fiesta Dionisio no hay me gusta este que es como muy ingenuo me gusta

Voz 3 05:53 que un cura para Navidad va a la a los barrios pobres entonces en una casa de un pobre dice oiga a pesar de su pobreza espero que usted en Navidad no ha perdido la fe otro dice no que va si fuera por mí Rosario y mi chupito de whisky y no no quería pero por suerte gracias al Rosario me chupito de whisky por creer que bien qué alegría dice que bueno que no es ha perdido la fe de un chupito de whisky dice sí claro Rosario o traer un chupito Buika

Voz 3 06:21 te lo veía venir pero hay más eh hay más mire a otro es que el el el juez prometió un juez que promete ser suave para Navidad con los condenados y tal entonces según preso me dice bueno pero usted porque de qué lo acusan índice de haber hecho Mis compras de reses demasiado temprano demasiado con demasiada precipitación que tú pero pero si eso no es delito comprar la los regalos con anticipación los delito cuando anticipación las compre y antes de que abra la tienda

Voz 3 06:52 otro a me gusta mucho porque no es un chiste sino que es una frase que es oye tú cómo vas a pasar las Navidades a gustito en familia

Voz 4 07:00 muy bonito dice es muy bonitos muy descanse tiene un punto filosófico pediría

Voz 3 07:26 la Trinca Bastogne la otro Dionisio no inicio pero lo curioso lo dice lo dice Juan Ignacio Gonzales Merino en su libro sobre Dionisos el dios del vino la locura que curiosamente siendo que no es un un hundidos propiamente griego que viene a fuera que lo traen los esclavos luego en en pasado dos mil y pico de años por ejemplo Apolo no se usa como nombre Zeus tampoco Afrodita mucho menos sin embargo Dionisio sigue siendo un nombre en el mundo cristiano no y en el caso del famoso Dioni fue a Brasil representa un poco todo lo todo lo que dice la fiesta de acá no porque rompe digamos con los códigos sociales robando luego Ceballos vicio el vicio alcohol etc Messi a risa eso de que todavía sobreviva el nombre Dionisos y que parecía que hubiera asignado al Dioni para hacer quién era no

Voz 6 08:16 muy listo

Voz 4 08:36 bueno esto justifica

Voz 3 08:39 muy Faber que bueno esto haber haberlo verbos disfrutar históricamente realmente en las fiestas era lo que ahora es Navidad Año Nuevo Reyes en lo que más o menos recibirán cuatro irán cuatro durante diciembre enero y febrero no se ocupaban avisos hice permitía a los a los habitantes de la Grecia antigua digamos esos días de fiesta de romper con todos códigos sociales y entonces claro CDC ponían fin a casi todas las las letras que eran de las canciones que cantaban en Nueva Dionisos en que iban en carrozas en procesiones igual que en Rey ego en Carnaval iban ahí mientras bebían y festejaban con el con el mosto del año tal siempre solían tener eso digamos PRI vio una tiene una temática escatológica sexual porque era todo lo prohibido durante el resto del año todo ese permitirá que esos días de fiesta a nivel simbólico lograran sacar todo aquello que no podían hacer el resto del año y además la escatología hay eso está presente en el nacimiento de la comedia tiene que ver también con que Dionisos el nieto debe meter que era la diosa Tierra con que se abonaba con abono cuál es el abono para la tierra sea hay un tema escatológico ahí presente en el dios Dionisio muy importante que que luego sus parques son escatológico festejar la Navidad con un Señor Mojón con lo cual esto me retrotrae a mí a la a la vieja Grecia y los viejos rituales de violín

Voz 4 09:56 pero bueno en en Cataluña han tenemos una tradición que es hacer cagar el tío claro un tronco al que es elepé los dulces de Navidad totalmente y que también las hay que ver es una traición rurales de las fuentes

Voz 3 10:09 no es broma que esto lo hemos heredado de los ritos a Dionisos donde la escatología tenía que ver con abonar la tierra para que creciera de nuevo la vid

Voz 4 10:19 bueno tengo bueno hemos perdido el contexto de entrada ya lo dice

Voz 3 10:27 bueno hay uno muy lindo bueno muy malo pero muy bonito que se contaba en Argentina por de aquí también crea que está toda la familia en Nochevieja y entonces el abuelo el abuelo que está así como medio moribundo dice feliz año nuevo abuelo y levanta la copa feliz año nuevo y al minuto la vuelta nevó feliz feliz año nuevo feliz año nuevo el abuelo otra Emma Félix año Félix yo no he es el abuelas y así se acerca se acerca a su mujer dice Felisa me muero

Voz 3 11:12 CDC

Voz 3 11:18 tengo pero insisto claro la horas Dionisio también estaba el ritual sexual era como era la gran fiesta de unicidad casi al iban todos los por ejemplo porque lo iban con falsos porque digamos y la Madre Tierra grave meter había que había que tenía que ser próspera pues claro había una relación hay simbólica de de la fertilidad Aitán tal entonces por eso también es la primera comedia que en esa época en honor a Dionisos iban todos los actores con los Gigantes porque era para fertilizarla tierra justamente casi todos los chistes de las fiestas navideñas y tal siempre tienen una connotación sexual entonces a mi me gusta mucho que es el hijo que le dice muy incorrecto con lo cual está bien en esta fiesta que nos permitimos un poco el ICO le dice mamá papá no lo entiendo haber papel blanco tú mamá negra porque yo nací amarillo sea porque nací porque no siempre oriental y entonces empezamos mal en los padres dicen los padres dicen bueno mira aquella noche fue tan loca que agradece que no láseres

Voz 4 12:23 ella nació el teatro

Voz 3 12:25 sí bueno a ver Fassi justamente de hecho en la en la que más o menos caerían ahora en en la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo era las lineas eran las otras si acaso que tenían la la curiosidad de que eso los que festejaban en carrozas iban cantando que eran los ambos y que dicen los historiadores que lo más parecido al de ambos el por ejemplo las chirigotas de Cádiz sobrevive todavía el viejo tiramos de la policía en las chirigotas de Cádiz las murgas de Las murió de Málaga y tal no donde entonces claro iban parodiando todo el poder pero incluso a los dioses era la única época del año donde uno podía parodiar a los poderosos y los pobres son los campesinos podían parodiar a los poderosos tenía la curiosidad que las cenizas rurales que eran en el campo no se permitía que la vieran extranjeros ir hecho Aristófanes gran escritor de comedia clásica griega lo condenan porque representa una obra criticando a lo al digamos a la gran en este momento de de del mundo griego adelante de extranjero no y lo condenan por eso mientras en lo que pasa en los siguientes te lo cuentan y en los orígenes de la tragedia y es que todos los seguidores de Apolo estaban acojonado porque veían qué cosas se hace ponían empero estaban en pelotas dicen barbaridades y no sabían qué hacer porque les realizaba entonces a uno se le ocurre que la única manera de no escandalizar y que los chicos puedan hacer sus fiestas en este tal sin escandalizar a todo el mundo era darles un lugar en el templo entonces le dan un lugar en el templo fechas para que pudieran hacer sus rituales y homicida y ahí aquellas canciones que eran paródica primero y luego por el vino trágicas se empieza a convertir en el teatro a convertir en la comedia y en la tragedia hasta que luego sea en el silo más a unos cuatro tres antes de Cristo son teatro directamente se hace concursos de tragedias y de comedia ya aparece Eurípides Aristófanes y todo lo demás

Voz 3 14:59 había bueno los reyes magos son muy curiosos además porque realmente los Reyes Magos no aparece en los Evangelios sólo aparecen en el de Mateo dice bueno unos Reyes de Oriente que vinieron alabar a Dios no en otros evangelios apócrifos bueno traen cuando se juntan revisemos lo cual es sólo parte de los textos pues estos esto no lo descarta mitad yacen los textos canon hay gusta decir canónigos canónigos claro dejan tonos más fuera pero Mateo no creo que no dice exactamente cuántos son hice supone que en realidad el agregado este de los Reyes Magos podría haber sido porque en plena expansión del cristiano Ximo hacia Oriente querían que en alguno de los relatos figurase que los magos los sabios de Oriente que eran los que leían las estrellas y tal se postre ante el nuevo acelerante del Hijo de Dios con lo cual es una manera de ir convenciendo al mundo oriental de que aceptaran a a Cristo como único Dios por otro lado cuando se decide un poco la iconografía de que va a ser uno negro el otro pelirrojo en otro tal ese supone que lo que pasó fue que intentaron poner cada uno de uno de los continentes Christian izados tus de alguna manera un Rey Mago representa Europa

Voz 3 16:07 en esa y luego y el otro africano

