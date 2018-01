El mensaje de Joaquín a sus compañeros tras ganar (3-5) al Sevilla

Voz 1 00:00 verdad que somos la cosita que llegan en Navidad se tiran al presidente buena prima

Voz 0969 00:08 bueno ya habrá tiempo ya habrá tiempo de dar esas cosas y habla tiempo ahora mismo la verdad es que lo que no no nos pide el cuerpo de celebrarlo después de de un partido tan tan especial como éste es el gran derbi ante un gran Sevilla yo creo que ganar en este campo y es muy bonito pues por en si el partido como eh porque ya te digo que el Sevilla era mi llevaba mucho tiempo sin perder en este campo hoy en ganar tres cinco y de esa manera pues

Voz 1 00:39 es más celebraba aquí borró muchas cosas del pasado en los últimos bueno al final lo los derbis siempre digo que es que nunca se sabe qué va a pasar es verdad que los últimos derbi no han sido favorable

Voz 0969 00:52 pero tampoco creo que hayamos me me tiro merecido perder se bueno más que fantasma pues bueno te vas con la sensación de que aparte de la victoria creo que hemos sido muy superiores muchísimo momento que hemos merecido ganar eh ellas resultado así lo dice bueno ya te digo que nos vamos con con la moral muy alta con la sensación de que de que venimos haciendo las cosas muy bien que veníamos con una sensación muy muy buena durante la semana ICO y lo hemos reflejado en el campo no estoy orgulloso de este equipo porque hemos sido un equipo valiente y hemos sido un equipo al eh que cuando hemos tenido eco sufrí hemos sabido sufrir cuando hemos tenido que demostrar nuestra filosofía en nuestra manera de de fútbol pues hemos dado un espectáculo no así de hecho creo que el tercer gol vacío

Voz 1 01:42 ha sido de equipo grande yo vería mal es además una manitas Virgilio estilo Barça como una manita el Barça

Voz 0969 01:48 a una manita en el campo sevillano en no es fácil como he dicho ante el campo Sevilla hacía el Sevilla hace mucho tiempo que no perdía en su campo hoy en meterle cinco puesto digo que calcinada al marcador refleja el buen momento que atravesamos y los superior que hemos sido por el momento es verdad que momento hemos sufrido pues Sevilla es un gran equipo tiene jugadores de muchísima calidad pero pero bueno demuestra que hemos dicho antes que el equipo pues no ha perdido la fe nunca y hemos sido valiente sólo con unos ha dado pues este gran resultado que mensaje limando a la afición pues que esto va por ello echó no significa nada sin sino estuvieras niños estuvieron ahí animando no y sufriendo con nosotros hechos un regalo de Reyes Babá todos los béticos

Voz 2 02:35 puede ser no tienen después ya que fueron mirando hacia arriba

Voz 0969 02:41 es nuestra nuestra filosofía no ahora que hemos gana en el campo de Sevilla desde principio de temporada sabíamos que el camino no no iba a ser fácil que que siempre lo hemos dicho que nosotros somos un equipo que tenemos la idea muy clara que estamos a lo que jugamos que yo creo que todos sabemos casi vamos a a llegar Dios lo quiera final de temporada con con sensaciones de alcanzar el objetivo que estar entre los mejores en el camino He hecho lo que sí es verdad que no va dábamos Zamora Ali mucha confianza en lo que es nuestro nuestra filosofía ahí porque eso puede nos tranquiliza no

Voz 1 03:22 yo ahora que se a ser un estilo y mínimos de chispa como está mal y es que ya lo he dicho a mí me reitero el que llegue antes de las cinco de la mañana le meto una multa ese caga durante eh dos sin querer siniestrado voy estábamos que abogue algo faltaba mucho minuto de pelos y cambiante como él puede cambiar el mundo pero bueno en su frío los veinte o veintitantos minutos más digo de vivida

Voz 0969 04:01 es verdad que es disfrutar que como hemos terminado muy bien ya con el gol de Tello como imagínate pero pero bueno de una salita como con admite