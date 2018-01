José Enrique: "Coutinho es un crack mundial"

bueno como jugador todo el mundo lo ves claro que no hace falta decir mucho más si como persona al campo su tío extraordinario saque la verdad yo creo que un fichaje que si todo va bien en tema lesiones y eso porque claro nadie puede decir que no te paso una lesión de gravedad pero si todo va bien fichaje al Barcelona

un crack mundial para mí si tú crees que se va a adaptar bien al al al al estilo del Barça conociéndole también como como lo conoces no sé si es para todos aquellos que no hayan visto demasiado apremio aeronave han visto demasiado a la selección brasileña con el Liverpool en estos últimos años es más un Iniesta un cómo crees que va a encajar ahí

para mí es un tío día yo tengo muy buena relación con él y es muy tranquilo y poca gente caer en fútbol con esa humildad ahí yo creo que es lo que te digo porque al final no sólo pita jugadores dichas personas también fuera del campo son un fenómeno entonces teniendo relación con él sí yo tengo mucha relación con se vamos que debía no sabías si a los desde hace más de un poco sí

yo creo que él no tiene que estar preocupado con su precio al final paga ciento tanto también por depende que un chico muchísimo más joven que todavía no ha hecho nada de fútbol han pagado ochenta al Liverpool por un central de soja apto es que el mercado está muy inflado hoy es que los precios es que lo que lo decía Mourinho el otro día es que o lo pagas o no lo tienes es simple y eso es lo que vale Kuti hoy el Barça pues cree que vale dinero ese dinero yo lo creo que es bueno habiendo gana el dinero que han ganado con Neymar pues yo creo que el Barcelona ha hecho muy

Voz 2

03:53

bueno yo no me estoy dedicando a la representación de jugadores de septiembre porque me quería tomar tocó el verano para mí después de tantos años de alta competición bueno fue una decisión muy complicada al retirar pero bueno ya no no estaba como como estaba antes si complicado y al final pues bueno lo dejé y ahora me estoy dedicando para representa de futbolistas de sobretodo un poco hallar todos los futbolistas que se puedan pero sobre todo los jugadores que tienen el perfil aquí en España para intentar