Vietto aclara la cláusula que le puso el Atlético para su cesión al Valencia

Voz 1 00:00 qué tal buenas noches como te has sentido del primer partido en tu nueva casa

Voz 2 00:03 ya en la verdad que muy bien lo así miembro de la John fue increíble y eso no lo pone muy muy contento

Voz 1153 00:09 las movido bien has tenido una oportunidad clara KAS fallado yo creo que como la mayoría de delanteros no cuando entre la primera ahí en la portería entrarán el resto

Voz 3 00:20 si ojalá que que si así eh

Voz 2 00:23 es una citación clara no la puede meter pero pero estoy tranquilo y estoy contento por haber debutado con el equipo el equipo es el objetivo principal si no entra esta seguramente May y ojalá como decimos que no

Voz 1 00:39 entre mucho estás dónde quieres estar no Luciano sí la verdad es que cuando te llamo Marcelino para que fuese al Valencia

Voz 2 00:49 veintiuno de diciembre el treinta de diciembre si mal no recuerdo

Voz 1153 00:54 te llegó cuando tú has hecho con el Sporting de Portugal

Voz 2 00:57 no no yo no tenía

Voz 4 01:00 de una tenía hecho yo todavía no ha llegado

Voz 3 01:02 sí

Voz 2 01:03 bueno cuando me llamó me dio de sí se echa si no hubiese llegado a la llamada del

Voz 1 01:10 la ciencia tú te hubiese sido al Sporting de Portugal o tuviese quedó en el Atlético de Madrid hasta el mes de junio

Voz 2 01:15 no lo sé porque sino porque siempre equipo oí imaginó no finalmente sí seguramente hubiese terminado siendo a Portugal

Voz 1153 01:27 surgió la posibilidad de irte a otro tercer equipo osea el Atleti lo tenía hecho con el Sporting de Portugal surgió la opción del Valencia había algo un tercero cuarto equipo interesado en ti Luciano

Voz 2 01:35 sí había más equipos de Inglaterra pero pero bueno creía que no es el momento porque para irme a Inglaterra a mitad de temporada ayudó aprender iban más gente y Pike gerente yo yo tenían por descartados y que si no aparecía Valencia iba a ser Sporting seguramente sí

Voz 1153 01:55 también mejor en Valencia con el clima idiomas con la Paulita

Voz 1 01:58 me ha está muy bien qué

Voz 1153 02:01 te dijo Marcelino en esa primera conversación te convenció ya de primeras

Voz 2 02:06 sí bueno el macuto hablamos de la vi cómo estaba yo como estaba puesta en la siguiente Iban aunque en pocas palabras me dijo que que lo conocí dl él me conocía a mí que tiene ganas de estar con confianza y quieren que que sí que hay de volver a trabajar con él

Voz 1153 02:30 en ese momento tú hablas con Simoni que te dice

Voz 2 02:33 no no lo sabía que que salir en el mercado de invierno hay iban al final el hizo una conferencia de prensa que por ahí le ha bronca que que me vaya pero no porque como se vio en la situación de que había jugado bien en en el Atlético pero una mayor acompañado nada más

Voz 1153 02:52 qué te ha faltado para para triunfar bueno sigues perteneciente al Atletic Madrid pero que te ha faltado en estos primeros meses porque te has movido muy bien has tenido minutos pero te ha faltado es cierto

Voz 1 03:02 de cara a la portería seguramente es todo

Voz 2 03:05 de cada portería más contundente dentro de la de bueno que lo he hecho muy bien

Voz 1153 03:10 se ha sentido mucha presión en el Atlético de Madrid por el hecho de que tú ya sabías que Diego Costa iba a llegar en el mes de enero que va a llegar un nuevo delantero eso te ha perjudicado

Voz 2 03:20 no creo que no lo son que que sean por ahí uno lo Le lo lo asimila ahora y la verdad es que nunca he estado yo siempre estoy más allá de de esa competencia si piensan que el grupo al que sí llegaba quiénes para repasar el equipo y no no para para ponen nervioso ni ni molestar a nadie

Voz 1153 03:46 tres para acabar estás muy agradecida por el hecho de que es que te vas del Atlético de Madrid que segundo a un equipo que va tercero igual el club podría haber dicho no no te vas al Sporting de Portugal que en los rival directo del Atlético de Madrid

Voz 3 03:58 sí bueno

Voz 2 04:01 que haberme dejado venir a acaba sabiendo que seguramente al final de temporada estemos peleando por por haber quién quién se queda con con una proposición no por entrar en Champions no pero pero él mismo me dijo que me vaya Valencia porque es un equipo competitivo inning y criminal muy bien bien vamos a jugar el Atlético de Madrid

Voz 1 04:25 Valencia de Liga si lo hubiesen Copa del Rey podrías jugar esa eliminatoria o

Voz 2 04:30 el estudio de la cláusula es que no puedo jugar buena metropolitana así que más que el rival el Atlético de Madrid porque tengo que las finanzas pues bueno no

Voz 1153 04:41 pues parece que sí sí o sea que no puedes jugar no puedes jugar de aquí a que acabe la temporada esa es la cláusula en el metropolita

Voz 1 04:46 bueno eso es así porque esa es la cláusula que tú consideras que este es tu último tren quiero decir brilló

Voz 1153 04:53 Ascen Argentina brilla hasta en el Villarreal no notas al Lido las cosas como tuviese es querido en estos últimos meses el Atlético de Madrid en el Sevilla con la con la cesión este este último tren partío o no

Voz 2 05:05 no no no no no lo veo como un kimono

Voz 5 05:08 pero no es una nueva oportunidad Hay

Voz 2 05:10 así es la vida intentaré dar el máximo para poder cumplir los objetivos para convencer al CAI ojalá no

Voz 1153 05:17 firmas la Champions