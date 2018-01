¿Era más necesario el fichaje de Dembélé o el de Coutinho?

Voz 1 00:00 Barça Santi Ovalle hola hola

Voz 2 00:02 Álvaro qué tal buenas noches y la acuerdo sea cerrada

Voz 1 00:05 yo sí se hizo oficial la hace aproximadamente cuatro horas

Voz 2 00:09 sí a las ocho y diez de la tarde ese hacía oficial fichaje más caro de la historia el Barça ciento veinte millones de euros fijos con un variable que superaran los ciento cincuenta millones de euros va a estar cerca muy cerca de los ciento sesenta millones va a tener cuatrocientos millones de cláusula y firma por cinco años y medio por lo tanto hasta dos mil veintitrés ya está en Barcelona ha llegado esta tarde varias personas han ido a recibirlo aterrizado Un poco antes de las nueve de la noche en la terminal de vuelos corporativos en la terminal de vuelos privados estaba acompañado por su familia por emisarios del club por gente de su confianza no está aquí claro que estén en el palco mañana Nos dicen desde el Barça que mañana se juegan tres puntos importantes Il atención debe estar centrada en el campo por lo tanto veremos si ese cambio esa opinión pero en principio no dicen desde el Barça que no va a estar en el palco Philippe Coutinho y es un jugador que va a entrar de lujo en el vestuario porque tiene un padrino muy importante que es Luis Suárez Suárez y Messi están contentos con este fichaje porque creen que les aporta calidad y competitividad Coutinho y Suárez son muy amigos ya han hablado más de una vez en todo este proceso que se arrastra desde verano entonces en verano el jugador lo hizo todo para fichar por el Barça el Liverpool no dio su brazo a torcer hoy el Liverpool ha dado su brazo a torcer ya se ha hecho oficial Philippe Coutinho es nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona

Voz 1 01:23 llegó a las ocho y diez de la tarde se sabe donde va a pasar sus primeros y eso al menos la primera noche allí en la ciudad

Voz 2 01:29 sí están en el Hotel Princesa Sofía de hecho estaba cenando sobre las once y algo de la noche estaba cenando Philippe Coutinho con su familia en el Hotel Princesa Sofía que que está en la Diagonal de Barcelona y ahí está pasando sus primeras horas el nuevo jugador flamante jugador del Barça

Voz 1 01:47 listado de diez fichajes más caros de la historia esto al al oyente siempre le gusta primero Neymar doscientos veintidós millones segundo Coutinho ciento sesenta tercero de melé ciento cuarenta y cinco cuarto poco a ciento veinte quinto Bale ciento uno sexto Cristiano noventa y cuatro millones de euros es evidente de que hay una línea evidente entre la era anterior a Neymar y la era post Neymar eh esto obliga a convocar un sanedrín de urgencia para hablar de ese nuevo fichaje del Barça el más caro de la historia en un mercado de invierno desde luego a pesar de la buena temporada que está haciendo el conjunto blaugrana la directiva ha creído oportuno acometer este fichaje ahora no después en verano está por ahí Marcos López hola Marcos

Voz 1424 02:30 hola qué tal cómo estamos también Ramón Besa o Ramón

Voz 1 02:33 hola buenas noches Ramón me llama la atención el artículo que has escrito en en la edición digital de el del país precisamente cuando hablas de que es un fichaje bastante necesario a pesar de la buena temporada que está haciendo el Barça hasta el momento y sobretodo la idea de también de alguna manera contentar a Lionel Messi

Voz 1785 02:53 bueno creo que el Barça da un salto de calidad aunque pueda parecer un contrasentido porque no puede jugar la Champions y digamos que el Barça ahora ya es favorito en la Liga alguien puede pensar que no hacía falta pero pagar tanto dinero por por el jugador pero las condiciones de mercado que se daban después de lo que ocurrió en verano creo que aconsejaba al ficharlo ahora o no sé qué hubiera pasado en el próximo verano si se hubiera dimita dilatado la operación estamos viendo que el mercado han cambiado mucho las condiciones le pasa al Madrid y con Kepa el está pasando al Barça con Coutinho y hay que moverse lo más rápido posible entiendo que Coutinho es en este momento a mi modo modesto modo de ver un jugador más necesario e incluso queden velé creo que tiene una trayectoria que veremos cómo funciona y cómo le va pero creo que sobre Coutinho no hay dudas como futbolistas y en cambio pues si acabara encajando viene uno en el Barça

Voz 1424 03:46 bueno se trata de un fichaje absolutamente estratégico fichaje fundamental el Barça en verano recibió un mazazo no sólo por la marcha de Neymar sino que era una señal de debilidad es decir uno de los grandes jugadores que ahora mismo en el fútbol mundial abandonado el Barça allí era como de repente descubrir que tiene el Baça no no quiere estar todo el mundo y al Barça esa decisión de animarle pilló con el pie absolutamente cambiado y la prueba es que tuvo que fichar a velé decidió apostar por el ponen va P ahora ahora es el momento en que Valverde una estar pacificado al equipo ha pacificado al club ha dado tranquilidad y sensatez al entorno porque está líder la Liga porque tiene al equipo que aspira a la Champions porque tiene un equipo con opciones de meterse en los cuartos de final de la de la Copa del Rey después del empate en Balaídos lo que necesitaba el Barcelona como bien dice Ramón es un salto de calidad un jugador que preside rendimiento inmediato más un jugador que le proporciona el primer mensajes descanso Iniesta yo para mí es descanso Iniesta descanso a Messi ayuda

Voz 1 04:48 no haber Coutinho hay evidentemente llega un equipo nuevo una liga nueva él está más que adapta a Europa pero seguramente haya que pensar a priori que vaya a ser titular en Liga pero qué cambios no puede jugar claro pero pero que no sé si la concepción de Ramón de sustituto de Iniesta bueno igual Coutinho tiene nivel para ser titular ya de primeras digo yo

Voz 1785 05:11 bueno pero también puedo jugar no sólo en la banda de Iniesta sino también la derecha es un jugador que puede ocupar cuatro posiciones diría yo es lo que sea visto más Romeos puede jugar en las dos bandas de interior de delantero pueden jugar los dos juntos pueden haber más variables veremos no no lo sé no puede ser que en un momento determinado la gente empiece a hacer alineaciones le ocurre al Madrid con Asensio con Isco con Modric con Cross pero los grandes clubs necesitan tener estrellas coincido mucho con con Marcos en el que el valor de mercado y lo que necesita el Barça como rueda para un negocio y para atraer a la gente son fichajes como el de el de Coutinho el Barça tirado por la vía City por la vía a Madrid por la vía PSC por la vía más de de de de de gastar dinero que por la cantera eso es una obviedad ha pasado que estamos viendo que al Barça salvo el caso de Arnaiz le cuesta pues jugadores como Alemania todavía no ha asomado jugadores que en el centro del campo se suponía producía la cantera pero para posicionarse en el mercado para intentar que la gente vuelva al campo para intentar tener un valor eh yo suma luego la responsabilidad sea Valverde y creo que Valverde sabrá nunca se ha sabido rotar hasta ahora con veinticuatro jugadores supongo que ahora con Coutinho lo sabrá hacer igualmente y si lo que si el club se verá obligado supongo a negociar por traspasos de jugadores que a lo mejor estaban en entre el sí el no ICO con el fichaje de Coutinho pues pueden tener más opciones de irse hablo por ejemplo jugadores como André Gomes que tiene un precio de mercado que seguramente otros no tiene no tienen no lo sé pero quiero pensar que podemos ver más de una vez una alineación con Iniesta y con el tino

Voz 1 06:50 porque además

Voz 1424 06:52 además es sentido del primeros mensajes va a sustituir a Iniesta o le va a dar descanso esta pero se puede imaginar tranquilamente una delantera formada con niños en Belén Suárez y eso implica descanso para Messi y teniendo en cuenta que el año de Mundial teniendo en cuenta el calendario tan cargado el Barcelona puede hacer esta gestión tanto al IVA como la Copa evidentemente no la Champions pero eso permitirá también a Messi que ya asumido ese nuevo rol de saber administrar el esfuerzo físico como se demostró cuando cuando ha cuando Khatun sin problema alguno lo la suplencia en Turín y ese tipo de recursos para mí el fichaje es estratégico a nivel deportivo porque es fundamental es un jugador que aporta un salto sin in increíble yo diría muy increíble de de calidad para el medio campo y para atacar el Barcelona es un fichaje estratégico a nivel comercial y es un fichaje también de tranquilidad para los propios jugadores es decir para el propio Messi para el propio usuario equiparar propina

Voz 1 07:48 es un éxito de Bartomeu y de la dirección deportiva teniendo en cuenta que en verano no tuvieron el mejor verano posible y tan sólo entre comillas pudieron incorporar de gran crack Adele un gran movimiento porque quizás hace un mes no se lo esperaba el aficionado

Voz 1785 08:07 yo diría yo diría que sin a Bartomeu lo hemos criticado muchas cosas y cuestionó pero entiendo que la contratación de Coutinho y la renovación de Messi son dos cosas que refuerzan al presidente porque en ambas sobre todo la de Messi Se implicó especialmente Bartumeu en la otra pues es la de Coutinho era una digamos que era una decisión que competía más a los a los servicios técnicos y tanto Robert Fernández como Valverde apostaban por Coutinho pero es evidente que por más cuestionado que haya sido Bartumeu en las decisiones de estrategia que ha tomado últimamente pues ha salido con la suya la pruebas de que a pesar de las críticas eh no veo yo a nadie ningún movimiento opositor ninguna alternativa a nadie que pueda plantear un proyecto diferente no sé si es porque hoy día dirigir una entidad como el Barcelona tal como está la coyuntura no es fácil pero digamos que a Bartomeu puede hacer y deshacer sin que tengan ninguna presión como había tenido en otras épocas cuando se vio ha necesitado de convocar elecciones para serenar el club después del famoso

Voz 3 09:13 a problema que hubo en en Anoeta

Voz 1 09:16 sí para acabar una maldad con este fichaje la reaparición de desvele el lo digo porque en el mes de agosto parecía que el Madrid iba a cien el Barça iba cero entre comillas el Barça ya tiene mejor plantilla que el Madrid

Voz 1424 09:33 bueno no sé si mejor o lo peor plantilla lo que sí que tiene ahora es más calidad de la plantilla es evidente no sólo ficha Coutinho no sólo recupera a Pelé que es evidente que te paguen va a tener un proceso más largo y más lento de aprendizaje de lo que es el estilo y el juego del Barcelona pero ahora el Barça perdió Neymar en en agosto en cuatro meses cuatro meses y dos tres semanas para sustituir primero a Paulinho aunque aunque suene extraño el primero que llegó Paulinho después de ya dada a Coutinho es evidente también que Bartomeu pasará a la historia como el presidente que ha firmado a tres de los cuatro jugadores más caro de la historia del Barcelona él fichó a Suárez por ochenta y cuatro millones de euros el fichado en Belén por ciento cuarenta y cinco millones de euros en la acaba de fichar a cuchillo por ciento sesenta millones de euros ahora a Valverde que se ha demostrado manejar de maravilla en la escasez los problemas en en las circunstancias adversas va a tener que a partir de ahora gestionar la abundancia

Voz 3 10:36 sí digamos que el Barça como decíamos

Voz 1785 10:39 apuesta por los precios de mercado obligan de alguna manera a fichar estrellas ya tener jugadores que por sí solos son multinacionales pero al mismo tiempo se enriquece futbolísticamente porque habíamos convenido en que muchas veces le faltaba jugadores de calidad no sé si puede con se pueden comparar las dos plantillas pero sí que digamos que el impacto mediático del Barça aumenta y eso hará pues que va a la tracción de los medios

Voz 3 11:07 a la la la la implicación de

Voz 1785 11:09 a los patrocinadores la posibilidad de dinamizar el Espai Barça eso vaya adelante y que de alguna manera cuando se mire al banquillo del Barça la gente no no espere a ver si responde Denis Suárez sí responde Alcácer sí responde jugadores que hasta ahora se han mostrado Perfect Human una optimización de Moscú de recursos estimable por parte de Valverde lo que es evidente es de que la presión que tendrá Coutinho no sólo la tendrá Valverde atendrá Coutinho para demostrar que es Coutinho en cambio Malkhaz

Voz 4 11:39 SER anda André Gomes

Voz 1785 11:43 Denis Suárez han sido jugadores que han tenido que demostrar porque habían fichado por el Barça creo que esta es una diferencia sustancial para que cambie la mirada sobre el equipo será una mirada en que ahora el Barça la gente ya no hará aquel

Voz 1424 11:56 no

Voz 1785 11:57 aquí el desdén de decir bueno no tiene tan buen equipo para ganar la Liga no tiene tan buen equipo para optar a la Champions pues a partir de ahora al Barça lo tendrá y creo que también la gente será más exigente el Barça hasta ahora se le han perdonado digamos determinados partidos au el o el partidos en que lo ha lucido quizá como se esperaba de un grande como el Barça y a partir de ahora con Coutinho con velé con Luis Suárez con Messi lo valdrá en partidos de engorros sino que la gente que Ramaphosa amortizar el precio de la entrada la inversión sino mal asunto