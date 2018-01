El Larguero: la victoria del Betis en el derbi, la llegada de Coutinho y el futuro de Kepa (06/01/2018)

Voz 1 00:00 jo

Voz 1025 00:44 saludos buenas noches las doce las once en Canarias ya estamos a Domingo siete de enero del año dos mil dieciocho en el derbi sevillano le ha ganado el Betis tres a cinco al Sevilla Joaquín Sánchez hablando ahora mismo Fran rojillo hola hola buenas noches vamos a escuchar directamente al futbolista del puerto

Voz 3 00:59 bueno más que fantasma pues bueno te vas cola

Voz 4 01:02 la sensación de que aparte de la victoria que

Voz 5 01:07 a ver si recuperamos esa comunicación con Sevilla

Voz 6 01:10 ya la victoria del Betis por tres a cinco frente al conjunto dirigido por Ramón tela deja al Sevilla en una situación pues no demasiado deseada después de haber ganado en el partido de Copa del Rey frente al Cádiz a ver si recuperamos a esa comunicación fueron con Fran tranquillo para escuchar al futbolista del Puerto de Santamaría en una jornada tremenda de fútbol en pie mera división con esa victoria insistimos del Betis por tres a cinco frente al Sevilla en el que ha pasado absolutamente de todos los goles locales deben ceder Anglet y los visitantes se Fabian federal dormí sí hizo doblete de Sergio León y el Sevilla como decíamos Monte el afronta su primera semana dura nada más llegar en el Atlético de Madrid todo es alegría después de haber vencido por dos a cero al Getafe con tantos de Correa de Costa el hispano brasileño es una bendición para la Liga buen delantero marca goles tiene pimienta y además genera debate a ABC se pasa de R

Voz 1025 02:00 evoluciones de hecho hoy fue expulsado justamente por dos acciones sacar el codo ante un rival celebrar el gol con la afición insisto expulsión justa en un partido en el que no me gustó nada el colegiado Munuera Montero dicho sea de paso

Voz 6 02:12 en Valencia debutó Vietto y ganó el Valencia por dos

Voz 1025 02:15 a uno al Girona aporto adelantó a los catalanes empató Ramalho en propia puerta puso el dos a uno definitivo parejo en Las Palmas uno a dos ganó el Eibar lo importante lo de ser si Samper se lesionó y tiene mala pinta vaya mala suerte tiene ese futbolista con las lesiones en principio tiene rotos los ligamentos del tobillo el peroné así que toda la suerte del mundo y mientras tanto doce y dos once y dos en Canarias todo durante todo el día of al ser día de Reyes te contamos que Philippe Coutinho ya es nuevo jugador del Barcelona un ficha Haza veinticinco años crack mundial toda la carrera por delante y que viene a reforzar una zona en la que los culés andan cojos no jugará la Champions pero es lo de menos ya ha llegado a la ciudad condal y la operación se ha cerrado en ciento veinte millones de euros fijos más cuarenta en variables el traspaso más bestia más caro en invierno según lo más caro de la historia sí recibió palos la directiva del Barça en verano ahora seguramente debería recibir halagos llene el Madrid que pues ya sabéis que llevamos semanas diciendo aquí en la SER que va a llegar quepa en invierno al Bernabéu que lo tiene hecho con el Madrid pues bien hoy Zidane se ha quedado Augusto dice que no necesita ningún portero ahora tres apuntes más en en esta presentación Yeray Álvarez vuelve a una convocatoria en el Athletic para un partido de Liga Nos alegramos obviamente Conte contesta Mourinho diciéndole que es un falso llevamos unos días que uno contesta el otro reconoce está el otro rescate contesta madre mía bebida yo os voy a dejar la asistencia a los estadios de Primera en este sábado de fútbol de reyes en el Atlético de Madrid Getafe una del medio día hubo cuarenta y siete mil personas aforo de sesenta y ocho mil en el Valencia Girona cuatro y cuarto hora de comer veintiocho mil sobre un aforo de cincuenta y cinco mil a las seis y media se disputó en Las Palmas Eibar cinco y media en Canarias doce mil personas aforo de treinta y dos mil en el Sevilla Betis veinte cuarenta y cinco cuarenta mil sobre un aforo de cuarenta y dos mil cierto que es día de temporal pero las entradas por lo general son pobres en día de reyes Icon algunos partidos disputándose horas el desayuno de Reyes y la comida de Reyes pues seguramente no sea lo mejor doce cuatro once y cuatro en Canarias enseguida aunque ya hemos repasado prácticamente todo el pos del derbi sevillano en Carrusel deportivo ya sabéis sábados y domingos hasta las doce de la noche en antes un asunto importante y que si llevas conectado a la antena de la SER durante las últimas horas debe ser perfectamente consciente e estamos atravesando un fin de semana de temporal así que te pide que sino estás escuchando desde la carretera por favor que lo gas con cuidado que lo importante es llegar así que paciencia y mucho cuidado en la carretera también está afectando al fútbol tenemos nivel amarillo naranja y rojo en diversas zonas del país especialmente de la meseta norte meseta sur también en zonas insisto del norte del país e Pabla cuyo ex capitán del Cerceda mañana a las cuatro y media de la tarde se ve de disputar en la Comunidad de Madrid del partido de Segunda División B entre el Navalcarnero el Cerceda equipo gallego que salió a las dos de la tarde no ha llegado a Madrid parece que lo está teniendo bastante pitado Pablo Agulló ser capitán del Cerceda en las escuchas esta hora de la noche la Pablo

Voz 7 05:23 hola buenas noches qué tal dónde estás

Voz 8 05:26 estamos en Granada siguen Gus llevamos parados puso alrededor de tres no son menos tres horas avanzadas diez kilómetros como mucho yo impresoras y está toda la autopista para vais

Voz 1025 05:39 por la tarde y sigue Savic por donde Pablo perdón de va

Voz 9 05:43 pues estamos en Segovia lo que no sé exactamente donde probar los vicios

Voz 8 05:48 la verdad es que no no sé dónde

Voz 7 05:50 Navas de San Antonio me dicen por aquí Navas de San Antonio pues ahora buscamos si kilómetro pero bueno es las seis y que besa a través de los cristales del autobús

Voz 9 05:58 pues lo que se ve es todos los coches parados en la carretera no se ve porque está todo cubierto de nieve incluso el carril contrario está cortado no hay coches no circulan coches entonces no tiene mucha pinta de que vaya a lanzar esto la verdad

Voz 5 06:11 qué os han dicho claro mañana el partido a las cuatro y media de la tarde sobretodo dónde vais a pasar la noche porque no sé si hay riesgo real de que lo paséis en el autobús

Voz 10 06:18 sí

Voz 9 06:19 claro sin problemas seguramente lo haremos pero hay que pasar la noche en autobús porque

Voz 8 06:24 al hotel no vamos a llegar y no sabemos

Voz 9 06:27 qué va a pasar entonces seguramente pasaremos la noche aquí

Voz 8 06:32 perdón sigue nevando si si no para averiguar no para no para llevar elevando sus desde hace tres horas sin parar

Voz 5 06:41 ha dicho si se va a aplazar el partido ya sé que es lo de menos pero es que al doce de la noche

Voz 8 06:48 no sabemos nada no sabemos que él llegó ya dijimos que el segoviano se aplazó entonces prendió pero el partido no esto no sabemos nada no sabemos cómo está la Comunidad de Madrid entonces no queremos no sabemos y la verdad

Voz 5 06:59 hay gente de Protección Civil lo poseo ha ido a alguien ahí a ayudaron han pasado máquinas quitanieves

Voz 9 07:08 si estuvieron las máquinas quitanieves de hecho nosotros paramos un hostal porque sabíamos hasta ahora carretera cortada

Voz 7 07:16 hola Pablo me escucha ahora sí te escucha bien

Voz 5 07:20 las perdona

Voz 9 07:21 decía que las máquinas quitanieves vinieron a pitar a mí hace tres horas más o menos pero nada es que es que no para de nevar entonces y la verdad es que llevamos un rato que no no y no se muere

Voz 8 07:34 lo único que se veía al horizonte son coches parados la luces rojas de los coches alarmas entonces no da quisieron la policía pasa de vez en cuando carril pero nada más no podemos saber nada más la verdad

Voz 5 07:46 Navas de San Antonio que estaba más o menos a la altura de Villacastín antes de llegar al al Espinar todavía en la zona de la autopista de peaje

Voz 1025 07:54 Pablo si te aparece nosotros estamos hasta la una y media de la mal

Voz 5 07:56 Brugada estamos actualizando practicamente cada media hora o una hora aquí en la Cadena SER cómo van las como las carreteras así que antes de que finalice el programa te dan asunto que vale ojalá haya suerte y se desbloquee la situación vale

Voz 8 08:08 ojalá ojalá un abrazo

Voz 5 08:10 pero insisto está afectando a

Voz 1025 08:13 a grandes partes del país así que por favor sino estás escuchando te pedimos toda la precaución del mundo y los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER pasarán por aquí a las doce y media para actualizar todo con la Dirección General de Tráfico a ver volvíamos al estadio Ramón Sánchez Pizjuán nunca el Betis la había metido cinco al Sevilla en su estadio en el Pizjuán Santi Ortega hola qué tal muy buenas Álvaro lo primero de todo para que no se me escape hay que lamentar los incidentes que se han producido antes del partido entre aficionados ultras del Sevilla del Betis ya sabes a gente que queda

Voz 5 08:44 la pelearse qué lastima desde luego de ser humano ahí

Voz 1025 08:46 no hubo unos veinticuatro detenidos más o menos no

Voz 4 08:49 Lynndie y la previsión de que con investigaciones policiales igual podía haber alguno más pero eso es un poco el la previa del partido vino acompañado por Blesa quedada Llanos confirmaba el delegado del Gobierno en Andalucía que era una quedada por redes sociales chico Nos vemos por la zona de La Cartuja a currar se han incautado después hachas en tu instrumento agresivos evidentemente todos estarán plan preparado que afortunadamente después del encuentro encabece un incidente me comentaban a la entrada de un aficionado del Betis también a Sánchez Pizjuán digamos menor digamos en la comparativa con este esto era un poco lo que iba calentado un derbi que afortunadamente el campo ha sido divertido entretenido con algunos momentos de tensión como no puede ser de otra forma claro

Voz 1025 09:28 eso es de lo que no nos gusta hablar pero lo teníamos que obviamente ya te el derbi que te ha aparecido Santi pues me

Voz 4 09:33 parecido a la máxima eficacia del Betis elevada a la máxima potencia las estadísticas a unos ha podido ver cien por cien pero sí ha tirado seis siete veces a portería ha metido cinco goles un palo y algún fallo en algún disparo creo que convierten al Betis en en un equipo muy eficaz que ahonda en la crisis del Sevilla que este es otro partido más van cuatro el que el Sevilla no gana que sigue encajando goles con una facilidad e inapropiada por un equipo con aspiraciones en la Liga con intención hacer algo más que los octavos de final en Champions y que de esta forma el proyecto en sí mismo queda bastante señalado ya venía el equipo arrastrando cosas me refiero al a Sevilla muy negativas en el transcurso el campeonato los cinco goles en Rusia la goleada en Valencia la goleada al Bernabéu te también tres goles en San Sebastián que supuso la destitución de Berizzo yo dio el Betis eficaz con una contra letal ha sido capaz de desarbolar al al Sevilla sufriendo claro obviamente sufriendo porque jugaba también en el Sánchez Pizjuán se lleva por delante la racha de más de un año sin el Sevilla yo creo que para la afición del Betis es sensacional histórico y un triunfo muy esperado y muy deseado que hacía tiempo que no se producía

Voz 1025 10:39 semana de barriles pero de la abstención abraza Santi hasta mañana enseguida con Benjamín Zarandona porque en un día en el que el Betis asalta el Pizjuán tiene que estar aquí el gran Benja antes hemos escuchado en el tramo final de Carrusel no hace falta repetirlo otra vez la guasa de Joaquín en bienes poros cuando decía aquello de que efectivamente con algo así que hasta las cinco de la madrugada nada bueno pues a mí me llaman atención este sonido también de Sergio León muy emocionante bien Sports

Voz 11 11:09 eh para el cáncer que está aquí viendo muy hicieron a otro momento bueno a mi hijo que me están viendo hoy Ibarra que tengo quiero con locura porque disfrutas mucho ocho día de Reyes Magos que que se lo merecen todo y bueno e regalo que no me han podido

Voz 1025 11:25 sólo hoy el animo opcionado Sergio León haber breve análisis antes con el tema de Coutinho que sin ninguna duda es el tema del día y seguramente del año hasta el momento sólo llevamos seis días Benjamín Zarandona buenas noches buenas noches Álvaro

Voz 7 11:39 sí a día para los béticos eh día

Voz 9 11:41 extraordinario que ya teníamos ganas todo de romper la racha creo que el equipo hasta una altura extraordinaria en buena nada felicitar a todo el equipo y evidentemente a esa afición que

Voz 7 11:54 es importante que sólo merece no oye este Betis

Voz 5 11:57 es como Curro Romero de capaz de lo mejor y de lo peor este año con Quique Setién empezó muy bien después lógico pero fíjate ya ha ganado en el Bernabéu en el Pizjuán

Voz 9 12:05 sí ya lo dijo Serra Ferrer no que este año el Betis iba a competir en los derbi no llevamos ya cuatro años sin ganar al Sevilla y hacerles cinco goles allí su campo la verdad que es de alabar no es de alabar desde que salieron desde el hotel la afición los jugador en la Unión cabido sea yo creo que para mí el Betis Juan un extraordinarios a me quedo con hará con con Fabián que Fabian así uno de los mejores jugadores aparte de todos pero me quedo con Fabián ha corrido ha metido ha luchado as tanto la al final ha tenido que ir lesionado pero hasta los cambios la salió bien porque tenía una segunda parte extraordinario rápido opino han definió afinar muy bien ha habido unos diez minutos cuando metió el tres cuatro que ahí el Betis ha sido inteligente está perdiendo el tiempo y demás y creo que al final bueno pues la victoria ha sido merecida

Voz 5 12:53 a tres de Europa y a cinco del Sevilla al que debe aspirar en la segunda vuelta del Betis

Voz 9 12:57 yo creo que ahora mismo disfrutas yo veo no disfrutar de esta victoria esto quedará registrado y sumar tres puntos que también era muy

Voz 1424 13:05 es importante

Voz 9 13:07 ahora bueno pues seguirá pues bueno pues un poquito lo que es el cachondeo en la ciudad con los típicos chistes

Voz 12 13:13 tengo sobre todo y lo más importante es respeto

Voz 9 13:16 esto mucho respeto al rival que la afición del Betis y los jugadores disfruten de esta victoria merecida

Voz 7 13:21 pero sin faltar evidentemente nunca al respeto no disfrútalo abrazo Benja fuerte abrazo compañeros

Voz 5 13:27 ni en el Sevilla que Miguel Ángel chafa Arriola muy buenas noches Damon es complicada la semana que se avecina para el Sevilla eh por qué cambio de técnico

Voz 1025 13:37 entremedias al final acabó la Copa del Rey fue Victoria pero es la Copa del Rey

Voz 5 13:39 a pesar de perder en el derbi después de un tiempo ver cómo igual se te pueda alejar Bono el Real Madrid y el Valencia ganó el Atlético de Madrid también se pueden acercar por detrás el Betis está cinco puntos Jito eh

Voz 13 13:51 sí bueno ni perder además con estoy marcador no que evidentemente lo hace como más más horroroso para el sevillano claro claro lógicamente se la dirección de este resultado va a ser muy pesada en el Sevilla no porque es un proyecto ambicioso el Sevilla quiere estar en Champions por supuesto lo quiere ganar Ashotel

Voz 1424 14:06 tal yo y no ha podido o no ha podido practicar

Voz 13 14:09 veinte desde que ha salido del vestuario porque los veintitrés segundo lleva perdiendo no es verdad que el equipo en alguna fase apretado bien ha tenido corazón ha tenido ímpetu todo eso no le falta al Sevilla al menos en su casa no ver a mí la impresión Kamal partidos que al sevillano legado no no yo no me ha dado la impresión de que el Sevilla podía ganarlo no como mucho empatando y casi casi de milagro no

Voz 8 14:28 cuando Alves subió un poquito el agua al cuello

Voz 13 14:30 he encontrado esa pegada ese golpe valor que ha dejado al Sevilla contra contra las cuerdas no ir no está nuestra cohesionado el equipo no ya llevamos un tramo importante de temporada cuando te meten cinco goles en el Bernabéu te meten cinco goles Moscú te meten cuatro goles en Mestalla te mete tres goles de la Real Sociedad y ahora sin el Betis eso significa que ni Berizzo ningún tela que llevaba poco tiempo pues han logrado armar un equipo que hablen

Voz 5 14:54 seguramente algo que se escape a los entrenadores algo que va más allá y que igual tiene que ver con los futbolistas

Voz 13 15:02 sí sí bueno es parte de entrenador indiscutiblemente porque su trabajo y también al sevillano en el mercado de enero futbolista hacen falta atlético físico que lleguen al corte y que de alguna manera eleven ese ese nivel físico que ahora mismo

Voz 9 15:17 muy cortito porque estamos viendo que hay fue conectado

Voz 13 15:20 de los partidos el Efrén muy lógico no y luego fichaje que están aportando muy poquito no los cambios hoy ha salido Muriel y ha salido Correa ahí yo creo que ahí el Sevilla bajado no por tanto es hoy imperdonable y si te encuentras con bético y ha estado muy bien y caso sufrir y con una pegada bestial puede ser Aído el derbi de esta forma dolorosa

Voz 5 15:38 próximo partido domingo de la semana que viene digo de Liga cuatro y cuarto en Vitoria frente al Alavés semana larga para el sevillismo abrazan Miguel Ángel hasta mañana

Voz 13 15:46 igualmente un abrazo doce y cuarto once

Voz 1025 15:49 en Canarias enseguida en can Barça

Voz 14 15:53 buenas noches en el sorteo del Ledo ya

Voz 1025 15:55 a Guillier la combinación ha sido

Voz 14 15:58 no

Voz 1025 15:59 dos siete XXXVIII cuarenta y cuarenta y cinco soles siete diez

Voz 15 16:08 tu vendedor de la ONCE también en puntos de venta autorizados Cuén juegos once punto es recuerda todos los viernes hay botes millonarios en la once Nos mueve tu ilusión

Voz 1025 16:20 leo el artículo de Ramon Besa en el país Coutinho una necesidad no un capricho Can Barça Santi hola hola Álvaro qué tal buenas noches el acuerdo sea cerrado is se hizo oficial la hace aproximadamente cuatro horas

Voz 16 16:35 sí a las ocho y diez de la tarde se hacía oficial fichaje más caro de la historia del Barça ciento veinte millones de euros fijos con un variable que superaran los ciento cincuenta millones de euros va estar cerca muy cerca de los ciento sesenta millones va a tener cuatrocientos millones de su cláusula y firma por cinco años y medio por lo tanto hasta dos mil veintitrés ya está en Barcelona ha llegado esta tarde varias personas han ido a recibirlo ha aterrizado un poco antes de las nueve de la noche en la terminal de vuelos corporativos en la terminal de vuelos privados está acompañado por su familia

Voz 1025 17:07 los emisarios del club por gente de su confianza

Voz 16 17:10 eh no está pero que estén en el palco mañana Nos dicen desde el Barça que mañana se juegan tres puntos importantes Il atención debe estar centrada en el campo por lo tanto veremos si se cambia esa opinión pero en principio no nos dicen desde el Barça que no va a estar en el palco Philippe Coutinho y es un jugador que va a entrar de lujo en el Vestuario porque tiene un padrino muy importante que es Luis Suárez Suárez y Messi están contentos con este fichaje porque creen que les aporta calidad y competitividad Coutinho y Suárez son muy amigos ya han hablado más de una vez en todo este proceso que se arrastra desde verano entonces en verano el jugador lo hizo todo para fichar por el Barça el Liverpool no dio su brazo a torcer hoy el Liverpool ha dado su brazo a torcer ya se ha hecho oficial Philippe Coutinho es nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona

Voz 1025 17:49 llegó a las ocho y diez de la tarde se sabe donde va a pasar sus primeros días al menos la primera noche allí en la Ciudad Condal

Voz 16 17:56 sí están en el Hotel Princesa Sofía de hecho estaba cenando sobre las once y algo de la noche estaba cenando Philippe Coutinho con su familia en el Hotel Princesa Sofía que que está en la Diagonal de Barcelona y ahí está pasando sus primeras horas el nuevo jugador flamante jugador del Barça

Voz 1025 18:14 listado de diez fichajes más caros de la historia esto al al oyente siempre le gusta primero Neymar doscientos veintidós millones segundo Coutinho ciento sesenta tercero de melé ciento cuarenta y cinco cuarto poco a ciento veinte quinto Bale ciento uno sexto Cristiano noventa y cuatro millones de euros es evidente

Voz 5 18:30 de que hay una línea evidente entre la era anterior a Neymar Illa era

Voz 1025 18:36 pos Neymar eh esto obliga a convocar un sanedrín de urgencia para hablar de este nuevo fichaje del Barça el más caro de la historia en un mercado de invierno desde luego a pesar de la buena temporada que está haciendo el conjunto blaugrana la directiva ha creído oportuno acometer este fichaje ahora no después en verano está por ahí Marcos López hola Marcos

Voz 1424 18:57 hola qué tal cómo estamos y también Ramón Besa hola Ramón

Voz 5 18:59 hola buenas noches Ramón me llama la atención del artículo que has escrito en en la edición digital de el del país precisamente cuando hablas de que es un fichaje

Voz 1025 19:11 bastante necesario a pesar de la buena temporada que está haciendo el Barça hasta el momento y sobretodo la idea de también de alguna manera contentar a Lionel Messi

Voz 1785 19:19 bueno creo que el Barça da un salto de calidad aunque pueda parecer un contrasentido porque no puede jugar la Champions y digamos que el Barça ahora ya es favorito la Liga alguien puede pensar que no hacía falta pagar tanto dinero por por el jugador pero las condiciones de mercado que se daban después de lo que ocurrió en verano creo que aconsejaba al ficharlo ahora o no sé qué hubiera pasado en el próximo verano si se hubiera dimita dilatado la operación estamos viendo que el mercado han cambiado mucho las condiciones le pasa al Madrid con Kepa el está pasando al Barça con Coutinho y hay que moverse lo más rápido posible entiendo que Coutinho es en este momento a mi modo modesto modo de ver un jugador más necesario e incluso queden velé creo que den Belén tiene una trayectoria que veremos cómo

Voz 5 20:03 y cómo le va pero creo que sobre Coutinho

Voz 1785 20:06 no hay dudas como futbolistas y en cambio pues si acabará encajando viene o no en el Barça

Voz 5 20:12 Marcos Moreno se trata de un fichaje

Voz 1424 20:14 sí absolutamente estratégico fichaje fundamental el Barça en verano recibió un mazazo no sólo por la marcha de Neymar sino que era una una señal de debilidad es decir uno de los grandes jugadores que hay ahora mismo en el fútbol mundial abandonado el Barça hiera cómo de repente descubrir que tiene el Barça no no quiere estar todo el mundo ya al Barça esa decisión de limar Le pilló con el pie absolutamente cambiado y la prueba es que tuvo que fichar a velé decía Dios no apostar por el embate ahora ahora es el momento en que Valverde una está pacificado al equipo ha pacificado al club ha dado tranquilidad insensatez al entorno porque está líder en la Liga porque tiene al equipo clasificado la Champions porque tiene un equipo con opciones de meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey después del empate en bares los lo que necesitaba el Barcelona como bien dice Ramón es un salto de calidad un jugador que preside rendimiento inmediato más un jugador que le proporciona el primer mensajes descanso Iniesta yo para mí es descanso Iniesta descanso a Messi

Voz 5 21:14 pero la tu no haber Coutinho a evidentemente llega un equipo nuevo una liga nueva él está más que adaptado a Europa pero

Voz 10 21:22 yo seguramente

Voz 5 21:24 ya que pensar a priori que vaya a ser titular en Liga Champions no puede jugar claro pero pero que no sé si la concepción de Ramón de sustituto de Iniesta bueno igual Coutinho tiene nivel para ser titular ya de primeras digo yo

Voz 1785 21:38 bueno pero también puedo jugar no sólo en la banda de Iniesta sino también en la derecha es un jugador que puede ocupar cuatro posiciones diría yo es lo que sea visto más Romeos puede jugar en las dos bandas de interior le delantero pueden jugar los dos juntos pueden haber más variables veremos no no no se puede ser que en un momento determinado la gente empiece a hacer alineaciones le ocurre al Madrid con Asensio con Isco con Modric con Cross pero los grandes clubs necesitan tener estrellas coincido mucho con con Marcos en el que el valor de mercado y lo que necesita el Barça como rueda para el negocio y para traerá la gente son fichajes como el de el de Coutinho el esa tirado por la vía City por la vía a Madrid por la vía PSC por la vía más de de de de de gastar dinero que por la cantera eso es una obviedad ha pasado que estamos viendo que al Barça salvo el caso de Arnaiz le cuesta pues jugadores como Alemania todavía no ha asomado jugadores que en el centro del campo se suponía producía la cantera pero para posicionarse en el mercado para intentar que la gente vuelva al campo para intentar tener un valor eh yo suma luego la responsabilidad sea Valverde y creo que Valverde sabrá nunca se ha sabido rotar hasta ahora con veinticuatro jugadores supongo que ahora con Coutinho lo sabrá hacer igualmente y seis lo que si el club se verá obligado supongo a negociar por traspasos de jugadores que a lo mejor estaban entre el sí el no con el fichaje de Coutinho pues pueden tener más opciones de irse hablo por ejemplo a jugadores como André Gomes que tiene un precio de mercado que seguramente otros tiene no tienen no lo sé pero quiero pensar que podemos ver más de una vez una alineación con Iniesta Icon

Voz 5 23:15 pues porque además

Voz 1424 23:18 lo que además es sentido el primer mensajes va sustituir a Iniesta o le va a dar descanso estar pero se puede imaginar tranquilamente una delantera formada con niños en Belén Suárez y eso implica descanso para Messi y teniendo en cuenta que el año de Mundial teniendo en cuenta el calendario tan cargado el Barcelona puede hacer esta gestión tanto al IVA como la Copa evidentemente no la Champions pero eso permitirá también a Messi que ya asumido ese nuevo rol de saber administrar esfuerzo físico como se demostró cuando cuando a fondo dos sin problema alguno lo la suplencia en Turín y ese tipo de recursos para mí el fichajes estratégico a nivel deportivo porque es fundamental de sus cuadros que aporta un salto sin in increíble yo diría muy increíble de de calidad para el medio campo y para atacar el Barcelona es un fichaje estratégico a nivel comercial y es un fichaje también le tranquilidad para los propios jugadores es decir para el propio Messi para el propio Suárez equiparar protagonista

Voz 5 24:15 es un éxito de Bartomeu de la dirección deportiva teniendo en cuenta que en verano no tuvieron el mejor verano posible y tan sólo entre comillas pudieron incorporar de gran crack ADSL un gran movimiento porque quizás hace un mes no se lo esperaba el aficionado

Voz 1785 24:34 yo diría yo diría que sin una Bartomeu lo hemos criticado muchas cosas y cuestionó pero entiendo que la contratación de Coutinho y la renovación de Messi son dos cosas que refuerzan al presidente porque en ambas y sobre todo la de Messi se implicó especialmente Bartumeu en la otra pues la de Coutinho era una digamos que era una decisión que competía más a los a los servicios técnicos y tanto Robert Fernández como Valverde apostaban por Coutinho pero es evidente que por más cuestionado que haya sido Bartumeu en las decisiones de estrategia que ha toma últimamente pues ha salido con la suya la pruebas de que a pesar de las críticas eh no veo yo a nadie ningún movimiento opositor ninguna alternativa a nadie que pueda plantear un proyecto diferente no sé si es porque hoy día dirigir una entidad como el Barcelona tal como está la coyuntura no es fácil pero digamos que a Bartomeu puede hacer y deshacer sin que tenga ninguna presión como había tenido en otras épocas cuando se vio ha necesitado de convocar elecciones para serenar el club después del famoso a problema que hubo en en Anoeta con Messi

Voz 5 25:43 para acabar una maldad con este fichaje la reaparición de velé el lo lo digo porque en el mes de agosto parecía que el Madrid iba a cien el Barça iba cero entre comillas el Barça ya tiene mejor plantilla que el Madrid

Voz 1424 26:00 bueno no sé si mejor lo peor plantilla lo que sí que tiene ahora más calidad en la plantilla es evidente no sólo ficha Coutinho no sólo recupera Pelé que es evidente que va a tener un proceso más largo y más lento de aprendizaje de lo que es el estilo y el juego del Barcelona ahora el Barça perdió Neymar en en agosto en cuatro meses cuatro meses y dos tres semanas para sustituir primero a Paulinho aunque aunque suene extraño el primero que llegó fue el Paulinho después salen Belén ya dada a Coutinho es evidente también que Bartomeu pasará a la historia como el presidente que ha firmado a través de los cuatro jugadores más caro de la historia del Barcelona él fichó a Suárez por ochenta y cuatro millones de euros el fichado en Belén por ciento cuarenta y cinco millones de euros en la cara de fichar Portillo por ciento sesenta millones de euros ahora a Valverde que se ha demostrado manejar de maravilla en la escasez los problemas en en las circunstancias adversas va a tener que a partir de ahora gestionar la abundancia

Voz 1785 27:02 sí digamos que el Barça como decíamos apuesta por los precios de mercado obligan de alguna manera a fichar estrellas ya tener jugadores que por sí solos son multinacionales pero al mismo tiempo se enriquece futbolísticamente porque habíamos convenido en que muchas veces le faltaba jugadores de calidad no sé si puede con se pueden comparar las dos plantillas pero sí que digamos que el impacto mediático del Barça aumenta y eso hará pues que va a la tracción de los medios eh la la la la implicación de los patrocinadores la posibilidad de dinamizar el Espai Barça eso vaya adelante y que de alguna manera cuando se mire al banquillo del Barça la gente no no espere a ver si responde Denis Suárez sí responde Alcácer sí responde jugadores que hasta ahora se han mostrado Perfect Human nuevo optimización de Moscú de recursos estimable por parte de Valverde lo que es evidente es de que la presión que tendrá Coutinho no sólo la tendrá a Valverde la tendrá Coutinho para demostrar que es Coutinho en cambio Alcácer anda André Gomes Denis Suárez han sido jugadores que han tenido que demostrar porque habían fichado por el Barça creo que esta es una diferencia sustancial para que cambie la mirada sobre el equipo será una mirada en que ahora el Barça la gente ya no la que aquí el desdén de decir bueno no tiene tan buen equipo para ganar la Liga no tiene tan buen equipo para optar a la Champions pues a partir de ahora al Barça lo tendrá y creo que también la gente será más exigente el Barça hasta ahora el le han perdonado digamos determinados partidos au el o el partidos ente no ha lucido quizá como se esperaba de un grande como el Barça y a partir de ahora con Coutinho con den velé con Luis Suárez con Messi o en partidos de engorros sino que la gente que Ramaphosa amortizar el precio de la entrada inversión sino o mal asunto

Voz 5 28:54 golpe de efecto el Barcelona

Voz 1025 28:56 con este fichaje de Coutinho

Voz 5 28:59 hasta ahí los próximos días con la presentación

Voz 1025 29:01 bueno pues seguiremos analizando este importantísimo fichaje el Barcelona Coutinho llega para las próximas cinco temporadas y media para poder jugar ligue copa pero no así la Liga de Campeones Ramon Besa Marcos López gracias gracias no aquí para hablar de este hombre después de la información con Santé Ovalle el análisis con Ramón Besa y con Marcos López queríamos charlar ya que en el Liverpool en los últimos años ha habido muchos futbolistas españoles con uno de sus mejores amigos españoles es José Enrique ya retirado y que coincidió con él en el Liverpool entre los ella los dos mil doce y dos mil dieciséis no se escucha a esta hora de la noche hora José Enrique buenas noches

Voz 12 29:36 bueno sé qué tal y como decía la canción

Voz 1025 29:38 el como es Coutinho tú que has convertido cuatro años vestuario con él

Voz 12 29:41 bueno como jugador todo el mundo lo ve que no hace falta decir mucho más si como persona postular al campo su tío extraordinario saque la verdad yo creo que es un fichaje que si todo va bien en tema lesiones y eso porque claro no se puede decir que no te paso una lesión de gravedad pero si todo va bien va a ser un jugador ficha al Barcelona

Voz 5 30:02 crack mundial a la altura de los mejor eso no sé si es decir un escalón por debajo pero que claros

Voz 8 30:07 sí yo creo yo creo que ha dado

Voz 12 30:09 un salto sobre todo este último año yo creo que el porque él se un jugador muy el jugador diferente a los demás pero yo creo que él siempre ha sido muy bueno pero la falta un poco a veces un poco y yo creo que este interés el verano Barcelona por él ha hecho dar el salto a la jugadora habrá de suposiciones uno de los mejores jugadores del mundo

Voz 5 30:30 a un crack mundial

Voz 12 30:32 para mí si tú crees que si

Voz 5 30:35 adaptar bien al al al al estilo del Barça conociéndole también como como lo conoces no sé si es para todos aquellos que no hayan visto demasiado apremio no han visto demasiado a la selección brasileña con el Liverpool en estos últimos años es más un Iniesta un cómo crees que va a encajar ahí

Voz 12 30:49 es ya bien yo creo que es un cuál es que puede jugar en las yo creo que lo Barça piensa igual yo creo que la lo puede jugar tanto en el cuatro tres tres que juega el Barça ha jugado cuatro cuatro dos a veces pero bueno jugar tanto en banda como uno de los tres semanas dentro como uno de los tres de arriba a la izquierda porque lo hace mejor metiéndose para adentro con la derecha porque era pega muy bien a portería pues jugar en cualquier esas posiciones es un cuadro muy equivalen de cada baja le va a dar mucho

Voz 7 31:14 bueno yo ahora muchísimo como es en El Vestuario

Voz 12 31:17 para mí es un tío día yo tengo muy buena relación con él y tibio muy tranquilo y poca gente caer en fútbol con esa humildad ahí yo creo que es lo que te digo porque al final no sólo ficha jugadores dichas personas también y fuera del campo

Voz 7 31:34 teniendo relación con él si yo tengo mucha relación con noche vamos que todavía no sabía si desde hace mucho tiempo

Voz 5 31:44 ya te había comentado alguna vez su deseo de volver a Barcelona porque recordemos que estuvo en el Espanyol hace ya unos cuantos años te lo ya dicho alguna vez

Voz 12 31:52 a ver si hombre está anclada a ver todo el mundo es que al final todo lo jugadas del mundo igual en el club que estén esto quiere jugar en el Barcelona al Real Madrid esas la realidad ahí pues es un jugador que habla la hispano perfecto a Barcelona a jugar con visual ETA jugar con lo que vas a jugar mejor jugar la historia que Lionel Messi es que yo creo que nadie puede decir nadie puede decirnos

Voz 5 32:15 siendo brasileño y es más de quedarse viendo una serie en casa o de salir a tomar aire

Voz 12 32:22 sí es un tío muy tranquilos si te digo la verdad es un tío muy familiar bueno lleva con Aimé que su mujer muchos años tienen una chiquilla junto sí

Voz 9 32:31 ese chico muy tranquilo como te digo muy

Voz 12 32:33 que yo creo que va a pegar muchísimo con el rollo cae al Barcelona y ahora estoy convencido

Voz 5 32:38 vale los ciento sesenta millones o hablar de tanto dinero después de lo que pasó con en el verano ya le pone a uno sonrojado

Voz 12 32:45 yo creo que él no tiene que estar preocupado con su precio al final paga ciento tanto también el chico muchísimo más joven que todavía no ha hecho nada de fútbol han pagado ochenta al Liverpool por un central del show apto es que el mercado está muy inflado hoy es que los precios es que lo que lo decía Mourinho el otro día es que o lo pagas o no lo tienes sin play y eso es lo que vale Cutillas hoy el Barça pues cree que vale diré ese dinero yo lo creo que bueno habiendo gana el dinero que han ganado con Neymar pues yo creo que el Barcelona lo ha hecho muy bien

Voz 5 33:17 uno de los que mejor conoce a Coutinho en España no en vano compartido algunos años allí en el en el Liverpool bueno tú te retiras el año pasado después de todos los problemas que tuviste con con lesiones qué haces ahora

Voz 12 33:29 bueno yo no me estoy dedicando a la representación de jugadores de septiembre porque me quería tomar tocó el verano para mí después de tantos años de alta competición y bueno fue una decisión muy complicada al retirar pero bueno ya no no estaba como como estaban te sí fue muy complicado y al final pues bueno lo dejé para representa de futbolistas sobre todo un poco llegar todos los humoristas que se puedan pero sobre todo el jugadores que tienen el perfil aquí en España para intentar llevarlos a Inglaterra tanto a primera como a la Segunda División allí también está muy bien

Voz 5 34:01 pues te deseamos toda la suerte del mundo y te agradecemos a estos minutos aquí en El Larguero un abrazo

Voz 1025 34:05 el fuerte José Enrique que vaya a muchísimas gracias un abrazo cambiamos de tema enseguida Se va a pasar por aquí Luciano Vietto en nuevo futbolista del Valencia pero antes de SCO y a la vuelta a Séneca actualizar los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER cómo está la situación en las carreteras españolas

Voz 18 34:21 sí

Voz 1025 37:32 es una noche complicada en muchas partes de España doce y treinta y siete once treinta y siete en Canarias seguimos en el

Voz 6 37:37 Larguero pero es turno para conocer cómo está la situación las carreteras españolas servicios informativos Cadena Ser Javier Mohedano buenas noches qué tal buenas noches la situación es muy complicada como dices en parte de red de carreteras en nuestro país lo más complicado a esta hora está en la Nacional VI en Segovia pero hay muchos puntos intransitable vamos a actualizar ya la situación en esos momentos a la DGT sigue María Forner a él

Voz 26 37:57 ante hola muy buenas noches lo peor lo van a encontrar ahora

Voz 0259 38:01 mismo en Segovia en la Nacional VI entre El Espinar y Villacastín en este punto hay fuertes retenciones si vehículos retenidos en ambos sentidos sólo se puede circular con cadenas las además en esta provincia está cerrada la CL seiscientos uno en Valsaín la APS y si la AP sesenta y uno en San Rafael también está cerrada la AP seis en su vertiente madrileña en Guadarrama son necesarias las cadenas en este mismo tramo pero en la Nacional VI en la carretera de Burgos en la A uno en la Comunidad de Madrid continúan siendo necesarias las cadenas para circular en Buitrago pues ya hay Somosierra la misma situación que encontrarán en la M604 entre Lozoya Rascafría en la A6 permanece restringido

Voz 4 38:46 paso de camiones y vehículos articulados

Voz 0259 38:48 desde Collado Villalba es la misma situación que encontrarán en la N seiscientos uno en Los Molinos y en la nacional III a en Arganda en La Rioja continúan intransitables el puerto de Piqueras y el puerto de la Pradilla la AP sesenta y ocho en Haro y San Felices donde acaba de producirse un accidente en la AP doce entre Nájera y Logroño continúan estando cerradas también es obligatorio el uso de cadenas en cuatro puertos de montaña más de La Rioja el puerto de Montenegro Peña Hincada Puerto La Rasa y Sancho Leza en Asturias son obligatorias las cadenas en el puerto de Leitariegos Somiedo Cerredo Connio Puerto Ventana San Isidro en Cantabria está cerrado el puerto de Estacas de Trueba CA doscientos ochenta en el ojo son obligatorias las cadenas en tres puertos más el de la Matanela labra Guía Puerto del caracol también necesitarán cadenas para circular en Reinosa por la CA ciento ochenta y tres en la CA doscientos ochenta pero en Navarra continúan siendo obligatorias las cadenas en la quince desde Irurzun y en Castilla y León se complica la situación en Salamanca permanecen cerradas al tráfico la BSA ciento ochenta en la olla hilar SA ciento noventa y uno en Candelario en Soria está cerrada la CL ciento uno en Agreda ya hay cinco carrete las secundarias más donde son obligatorias las cadenas en Ávila acaba de cerrarse la A6 al paso por Adanero la AP cincuenta y uno entre Ávila y Aldea Vieja la AV quinientos en este mismo tramo y la CL quinientos cinco en torno a adictos de Ávila son necesarias las cadenas en otras ocho vías secundarias de la provincia abulense en Segovia aparte de las incidencias más destacadas también hay cuatro carreteras secundarias como la Nacional seiscientos tres al paso por el Espinar Illa A1 en las redes en las que son necesarias las cadenas en el País Vasco precaución está cerrada ahora mismo la A quince y la GI treinta noventa

Voz 1025 40:48 y uno en Doha en la quince

Voz 0259 40:50 aquí la Nacional uno en India Zabala también la GI veintiuno veinte en haya son obligatorias las cadenas en tres vías secundarias de Guipúzcoa y hay diecinueve CIR

Voz 1025 41:00 días más con dificultades en esta provincia

Voz 0259 41:03 en Álava hay cinco carreteras secundarias cerradas como la AP sesenta y ocho en Zambrana o la treinta cero dos en Holanda en Andalucía Se mantienen las complicaciones cerradas al tráfico varias vías en Granada la A tres nueve cinco en Sierra Nevada la A tres tres siete en la Calahorra Illa cuarenta treinta en Monachil utilizarán cadenas en la A cuarenta y uno XXXII al

Voz 1025 41:26 paso por Trévelez en Cádiz sigue cerró

Voz 0259 41:29 dada la CA noventa y uno cero cuatro en Grazalema por último ya ha llegado la nieve también a Aragón es obligatorio el uso de cadenas en Huesca en el puerto del Portalet y en Teruel en las siguientes días en La dos veintiséis en Corbalán la diecisiete cero uno el Linares demora la veintisiete cero cinco en Valdelinares así que por favor traten de evitar utilizar el coche a lo largo de esta noche si lo hacen circulen con mucha precaución y llevando siempre cadenas o neumáticos de invierno

Voz 6 41:58 gracias DGT volvemos en unos minutos para autorizar

Voz 27 42:00 toda la situación gracias Javier I

Voz 1025 42:04 Nos estás escuchando y te encuentras atrapado pues al menos esperemos que esta compañía sea vetusto hasta la una y media de la madrugada insisto he vienen para que los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER dentro de apenas unos instantes y mientras tanto seguimos con el discurrir del programa que ahora nos lleva a Valencia por ahí estaba Pedro Morata hola Pedro aquí estoy buenas noches Onieva no

Voz 1716 42:24 no por aquí ha estado lloviendo un poquito y un poco de viento fuerte no tanto como el tornado que he visto por elegido en la tarde de hoy pero nada

Voz 1025 42:32 ahora mismo calma se mantiene la lucha al Valencia y eso que el pulso ante

Voz 1716 42:37 sí la verdad es que había un poquito de zozobra en los primeros diez quince minutos porque efectivamente el Girona se puso cero uno con gol de Portu de cabeza que en su día fue jugador del Valencia y claro el Valencia venía de cuatro partidos últimos de Liga donde había perdido tres y entonces entró un poco el canguelo pero la verdad es que el Valencia poco a poco se fue reponiendo y excepto el primer cuarto de hora de la primera parte el Valencia ya empezó a adelantar posiciones hacerse con el mando del partido antes de llegar al descanso el Valencia ya estaba empatado a uno hubo incluso un posible penalti del portero Bono a Rodrigo que no señaló el colegiado y nada más empezar la segunda parte el Valencia transformada por mediación de Parejo en el minuto dos de la segunda mitad un penalti que había hecho más feo a Gayá se ponía por delante en el marcador Illa prácticamente controlaba el resto del partido exceptuando unos momentos en los que se echó atrás el Girona aprovechó para apretar no le dio lo suficiente para empatar entre otros motivos por la gran actuación de neto bueno se produjo también entre otras cosas aparte de los tres puntos y que le mantienen al Valencia a dos del Atlético de Madrid pues se produjo también la presencia de Luciano Vietto en el equipo salió en la segunda parte todo lo que hizo tuvo sentido lo único que le faltó fue pues lo mismo que le ha venido pasando en el Sevilla en el Atlético de Madrid tuvo una para marcar pero la error

Voz 1025 43:59 se lo vamos a preguntar ha debutado con el balón

Voz 5 44:01 sea Luciano Vietto uno de los fichajes más destacado de lo que llevamos de mercado de invierno hora Luciano buenas noches

Voz 28 44:07 qué tal buenas noches como te has sentido del primer partido

Voz 5 44:09 a casa en la verdad que muy bien

Voz 28 44:12 dentro de las llevan fue increíble y eso uno lo pone muy muy contento

Voz 5 44:17 te has movido bien has tenido una oportunidad clara que has fallado yo creo que como la mayoría de delanteros no he cuando entre la primera ahí en la portería entrará en el resto

Voz 28 44:27 ojalá que que sea así ha sido clara no puede meter pero pero estoy tranquilo y estoy contento por el equipo el equipo es lo principal si no entre a esta seguramente próxima ahí y ojalá como decimos que centró buena entran entre

Voz 5 44:47 estás dónde quieres estar no Luciano

Voz 28 44:49 sí la verdad que aquí estoy estoy contenta Estanis

Voz 5 44:51 que cuando te llamo Marcelino