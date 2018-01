La vista en Irán

Voz 1 00:00 sí a mí me

Voz 2 00:50 hoy es ese día en el que se juega con lo que te han traído los Reyes una nos toca trabajar no sé qué juguete habrá dejado en casa a Ramón Lobo para para compartir este rato de radio con con nosotros buenos días Ramón

Voz 3 01:01 muy buenos días y feliz día de Reyes día por día de reyes sí pero como que está radiactivas puede todo toca el fin de semana es verdad con lunes y al lo sabes que vides sino a a los de las mismas nos han venido bien este año sí sí porque hemos podido las adecuadamente tú han ido bien las fiestas sí pero con gripe como la el ochenta por ciento

Voz 1791 01:24 es eh bien pase el año

Voz 3 01:27 el año con fiebre el año pasado lo pasé devolviendo te acuerdas si es verdad por fin de año voy mejorando así los cambios de año no

Voz 2 01:35 pues precisamente lo que y los pones propósito

Voz 3 01:39 el año pasado llegan pronto las selecciones ah vale vale pensaba que iba a que corra el aire pero que elecciones eso estás diciendo una catalana empezamos con las el diecinueve no las municipales

Voz 2 01:52 sí sí sí bueno pues vamos a empezar porque de momento lo de las selecciones lo dejamos alguien están by porque ya no se sabe qué elecciones

Voz 1791 02:00 en mayo en mayo igual tenéis otra vez

Voz 2 02:02 pensarlo

Voz 2 02:38 me me tomando la libertad Ramón de escoger este tema ya sé que tú cuidas mucho la selección musical de de esta de esta parte del programa pero es que realmente la iniciativa que hicieron un grupo de artistas ya durante la campaña electoral de publicar cada cada día durante treinta días una una canción contra Donald Trump había algunas maravillosas versiones de Mister Tamburini de Dylan era el míster Angelina Jolie muy graciosa pero esta es Demme Man esta cantante ese titula Can't real eh literalmente te clava lo que está pasando no ahora mismo en la letra se mete en la piel de un aterrorizados Donald Trump e hice va preguntando no va a haber nadie que me pare no quiero este trabajo Dios mío no quiero este trabajo es que acaso no podéis ver que no estoy bien eh me ha parecido que la canción venía al pelo porque vamos a hablar de de lo que cuenta el libro porque esto es un poquito lo que cuenta el libro que se publicó que el viernes no ya está agotado el libro Fuego y furia lo escrito Michael Wolff le parece también un poco venganza Design van no sé si cómo lo ves

Voz 1791 03:47 sí es un libro muy interesante ya ha llegado por varios sitios superar al Regal dado el otro de bajar de la tableta pero libro es interesante por los las filtraciones que tuvimos en tanto el New York Times Co de The Guardian en el que no se pica un poco eso que que decías que la noche electoral estaba aterrorizado porque él no quería ser presidente sólo quería primero presentarse a las primarias y luego cuando las ganó la campaña electoral porque así mejoraba su marca pasó para es que su mujer también lloró ya con razón sabe sabe perfectamente lo que se nos venía encima

Voz 2 04:21 decía el creo que el Guillier el mismo yerno le decía que se quedó con cara aterrorizado como se ha visto un fantasma Donald Trump cuando vio los resultado

Voz 1791 04:29 si después cuenta Wolff que durante estos doce meses cogiendo gusto ha dado trabajo con la sensación de impunidad de la sensación de que puede hacer lo que les de la gana lo que es curioso es que que Wolff ha hecho doscientas entrevistas aproximadamente para describir un poco el funcionamiento de la Casa Blanca los doce doce meses y lo que es lo que ya veíamos calco sólo sus tuits eh

Voz 3 04:53 bueno verla la cantidad de gente que ha ido cayendo del equipo inicial toda la gente que ha ido cayendo sobre todo el más importante porque bueno no entró en su campaña electoral y es el mago que consiguió que ganara es un hombre que su supremacía blanca

Voz 1791 05:11 como inteligente que viene de los medios de comunicación un gran manipulador y es el que fue su jefe de estrategia que acabó peleándose con los hijos sobre todo con el yerno y eso hizo que en agosto saliera de Casablanca ahora Trump dice que todos esos éxitos no son de Bannon son suyos y que este hombre es un hombre que ha perdido la cabeza

Voz 2 05:31 si la por la publicación de este libro precisamente ahora que cese eso de que ha perdido la cabeza ha reabierto en en algunos medios en Washington Post eh han empezado a debatir el tema de si Trump es apto para el cargo o no incluso hay otro libro publicado de un grupo de expertos de de psiquiatras que que hablan de de de de posibles trastornos que pueda padecer Trump y si si es adecuado que este señor esté

Voz 3 05:56 arriba en la cumbre de la cadena de mando en un país con armamento nuclear no con botón nuclear muy grande más grande que el del coreano hay también ha habido doce de doce

Voz 1791 06:06 congresistas americanos que se han reunido con un psiquiatra de de Yale que este hombre hizo un informe sobre Donald Trump pero esto de que el hombre no no está preparado ya lleva desde el principio se le considera que es un tipo demasiado infantil que no tiene capacidad para comprender los asuntos complejos porque lo tiene capacidad de de de de centrarse a leer cosas su mundo es el mismo unas cosas que cuenta el libro que muy divertidos que su tipo ese va a la cama a las seis y media de la tarde se sólo cena una hamburguesa de McDonald's con queso porque no se fía de nadie más porque cree que a envenenar precisamente esas hamburguesas esto se solapa saludables se tira horas hablando con los amigos para comentar lo que se dice de él tutea este es un personaje que está tomando decisiones por otra parte es le vienen bien al los republicanos más más conservadores porque está aplicando la agenda conservadora que llevaban años queriendo por ejemplo ahora el último ha sido el liberalizar la posibilidad de extraer petróleo las costas americanas que es algo que siempre estarán en contra

Voz 1312 07:11 también el eh Donald Donald Trump parece ser que

Voz 2 07:16 que no no confía no confía en nadie no casi en nadie irle a la que la que quiere ser acabar sino presidenta es la ahí

Voz 1791 07:22 sí que en el libro Bannon comenta que es muda común ladrillo que es una forma de decir tonta e trampa ha reaccionado a Bannon ahí al libro sobre todo porque se mete su hijo al que le llama traidor le llama antipatriota igual que al Kouchner al al Gobierno y a la hija tonta es muy importante pero que hice Bannon porque Bannon entiende claramente que esa reunión que se ha hablado de la Torre Trump de con representantes del Kremlin durante la campaña que son las piezas claves en la investigación del fiscal especial Miller que puede ser uno los elementos acaba haciéndole perder la presidencia

Voz 2 08:00 tú crees que se puede que que pueden reunirse en quitarle la la presidencia a Donald Trump por no estar capacitado porque el a todo esto ha respondido que que que es un genio en realidad

Voz 1791 08:11 sin genio estable no

Voz 2 08:13 ante esta polémica el responde que que al primero ha sido un hombre de negocios con éxito luego ha sido eh a bueno un presentador de programas con éxito y luego ha sido presente de los pelos están por lo tanto su genio

Voz 1791 08:26 el puede perder la presencia si se dan dos circo sustancias que las investigaciones de mil que demuestren que habido o abuso de poder o que si efectivamente hubo una especie de Concha va viento con gente del Kremlin para perjudicar a Hillary Clinton que su sería muy grave pero eso todo yo creo que la clave va a estar a las elecciones de noviembre que este en noviembre se renueva el Congreso la totalidad de la Cámara de representantes y un tercio del Senado si ahí los los republicanos no salen bien es posible que empieza a moverse un poco la silla también tenemos que empezar a ver ya candidato demócrata o candidata que no hay nada parece que los demócratas están muertos si esto se repite este año podemos tener trampa otros cuatro años

Voz 2 09:07 ah no este este tiempo cuenta la historia de Neda a aquella joven iraní asesinaba durante las protestas en Irán en dos mil nueve ya cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo simbolizaron pues esa cruel represión no era un ama unas protestas que se produjeron en las principales ciudades iraníes con el verde como como color protagonista es el verde que representa el Islam ahora hablamos de de otras protestas en Irán muy pero muy diferentes Granada Ramón

Voz 1791 10:22 sí eh tenemos la tendencia a pensar que es producto del mismo no de las mismas razones son las clases medias que más educadas los estudiantes los que estaban en el dos mil nueve contra que que le acusaban de haber robado las selecciones ahora en obras completamente distintos unas unas protestas que han nacido en un pueblo muy partidario de AGE medalla que es precisamente de los pueblos más cosas Herradores pero algunos han ido un poco de las manos y ya no es contra civiles contra el mimo líder supremo Ali Khamenei que es tan conservador como la medalla de ahí todos los ultras de allí son protestas sobre todo económicas la gente está harta porque se hayan acabado teóricamente las sanciones que los pero real de las sanciones para que tras el acuerdo nuclear ellos no ven que eso el día a día mejore los precios suben habido bancarrotas sabido estafas e bancaria bueno de todas las están fuera de sobre todo es una protesta económica

Voz 2 11:20 están enfadados porque pensaban que ese acuerdo de la administración Obama de Estados Unidos para acabar con las sanciones iba a reportar inmediatamente mejoras que a la a la población no sólo no ha sido así sino que ven encima ahora que el nuevo contexto internacional no va a propiciar que lleguen realmente no porque la amenaza de Trump de acabar con eso no va a parar hasta que acabe con eso además como si no se enterase de nada Donald trampa apoyado explícitamente en uno de esos tuits que que hizo para comenzar el año en la que agitó Varios avispero es a la vez hoy precisamente daba al apoyo a a estas revueltas

Voz 1791 11:58 sí es la forma en no entender las cosas pero a nosotros nos guiamos por por eso sí todo lo demás pero hagamos la gente de la calle vale no pero que lo haga un presidente de Estados Unidos es peligroso aquí también he leído cosas que no tenían nada que ver con lo que está pasando hablar con gente que sabe con gente que está ahí o gente que va a estar ahí dentro unas horas para que nos puedan decir bueno que eso que está pasando

Voz 2 12:25 el además es que la la en las grandes ciudades en Teherán por ejemplo no no la protesta no es tal no hay los estudiantes por ejemplo que siempre suelen ser el motor o la parte más visible de las de las protestas no

Voz 1791 12:39 no la clase media está tranquila no se ha movido esta vez y ya veremos qué es lo que pasa aquí hay dos ahora mismo tenemos un presidente arroba ni Hasan Rohani que ha repetido mandato que derrotó el candidato conservador al principio parecía que estas protestas iban contra él pero ahora ya no va a encontrar sólo van por elevación contra el líder supremo que es el cargo éste no electo que se inventó Jomeini que es que el vigilante para que nada cambió

Voz 2 13:05 vamos a hablar con con una con una mujer que con

Voz 1312 13:08 si bien la realidad porque es iraní eh

Voz 2 13:12 Alemania no es no sé no sé es una persona muy grata ha estado bar tres veces en el en el programa allí íbamos a hablar con Mikel Ayestarán porque está a punto de de irse a a precisamente a Irán bueno está creando el visado realmente ahora se va a Israel donde ha donde habitualmente no informa y donde el lo podemos leer sus crónicas eh y cómo no nos puede atender están un sitio de mala cobertura hemos llamado a Nathaniel Nathaniel buenos días

Voz 4 13:38 buenos días estábamos hablando ni que las protestas en

Voz 2 13:40 Irán son diferentes a las de dos mil nueve eh no sólo por la gente que sale a la calle sino también por el contexto evidentemente

Voz 4 13:48 sí también de la escritura nunca nunca Picón usted en los años ochenta nunca es de tiro por todo el territorio del país de hecho una de las características es es ésta que el han entrado en la las protestas que has diez es que nunca he padecido o que se sabe eran nacional digamos sesenta y cinco por ciento de la todo del país soy y por lo tanto esto digamos ha preocupado muchísimo al al Gobierno al régimen y uno de los motivos justamente de que la dimensión de la represión no alcanza como en las ocasiones anteriores es justamente esto ha habido una un conflicto armado entre el Partido Democrático de Kurdistán antes ante la invisibilidad las Fuerzas Armadas hermano parece que han conteniendo porque saben que es la chispa de de de la cohesión nacional esto no hay nadie que pueda pararlo

Voz 1791 14:55 pero lo que empezó como movimiento parecía contra Rohani ahora es un movimiento contra el líder supremo no contra Khamenei

Voz 4 15:02 claro claro porque se han equivocado justamente ese creado el poder está totalmente aislado del pueblo por lo tanto han caído en su propia trampa en la mayoría de la gente apuntada Jameneí porque sabe que en él el máximo responsable del países que el presidente en la Constitución iraní no tiene ningún poder ninguno además hay ahí en mayo una agravante digamos que ameniza aliñado con los militares y de ahí han anunciado arrojan en mal pero sé que la gente tiene este este cuestión en cuenta que están protegiendo de alguna manera arroja a mí no me critican demasiado porque también también es verdad que roja ni tampoco ha mandado a los militares a la calle en no quiere romper todos los puentes que detrás porque él también se quedara aislado no existe un plan una tentación de hecho hubo se ayer hubo rumores de que ha dimitido enseguida lo que quiere luchar no no está dispuesta decirle sacrifiquen en un bajo el pretexto de las protestas

Voz 1312 16:19 esta esta protesta tiene un origen eminentemente económico y te disconformidad con con el esa corrupción de que ahí en

Voz 2 16:27 en en el país pero como ve cómo crees que va eh

Voz 1312 16:29 solucionar las la situación se confirma la ruptura del pacto y el acuerdo con Estados Unidos nacen

Voz 4 16:36 bueno muy graves se pacte lo se rompe esto significa mayor tensiones en Irán en la región y en el mundo esperamos que esto no ocurra

Voz 1312 16:47 a tal

Voz 4 16:50 pues a EEUU pero no la recesión están en estado grave nadie ni las estaciones unidas no otros organismos internacionales han hecho innata para poner fin a siguiente llevas abiertas que están han empezado a la guerra de Afganistán en el ochenta y aún continúa va a mandar cuatro mil soldados a Afganistán han matado a Bin Laden porque a militarizar aún más a ese país os os obvió porque frontera común con Irán principalmente porque ahora que la guerra es decir ya está casi terminando tras la has dicho que va a mandar dos mil militares así pero es que iban a ser en Siria os han dicho Henri Matisse ha dicho que a contener a Irán osea parece que yo de dos mil dieciocho y los donantes

Voz 1312 17:50 esperemos que que las cosas no no empeore Naza ni en Armani han muchísimas gracias escritor hay politóloga e es amiga de de este programa Un beso Nathaniel

Voz 4 17:59 sí se al sedes las días

Voz 2 18:09 uf pone la piel de gallina la voz de esta cantante Mel Martínez

Voz 3 18:14 sin cien palestinas si yo creo un poco homenaje a tatami que es la niña está dieciséis años que abofeteó a un soldado israelí llorar puede caer una condena jugos después de que los soldados israelís dispararan contra un primo los también

Voz 6 18:28 el texto es tu vista estuviese le conocí a la madre y a ella

Voz 1791 18:34 es un pueblo que todos los viernes se manifiesta contra la ocupación es un pueblo más suelto de la lucha de las mujeres

Voz 2 18:39 es un pueblo que se ha quedado sin sin sus manantiales de agua porque se los han quitado Isabel en cada viernes a después del rezo a manifestarse lo contabas tu en en esa crónica que de la visita que hiciste es una familia muy peculiar no las madres las mujeres son muy luchadoras el padres periodista es un periodista y activista palestino y creen en la no violencia y el esas imágenes que hemos visto no de la niña enfrentando a los soldados que han humillado

Voz 1791 19:04 incluso al al Ejército israelí sí porque además si decimos que a más utilizar las armas de la lucha vale de acuerdo pero tampoco la luz de puedes protestar si un soldado está invadiendo tu territorio tu casa no puedes protestar su sólo te golpea tuvo pues contestar que el ocupante que no puedes hacer nada a mi me parece que sanguíneas un símbolo pero en este mundo en el que los símbolos son particulares si nos gusta la la paquistaní pero no nos gusta los también entonces yo creo que tenemos que

Voz 2 19:41 sin los Horus la L han cuestionado porque dicen no no veis que se está manipulando es una chica rubia es una niña guapa eh

Voz 3 19:49 cuando se de los nueve años luchando contra contrarreloj Pocius imágenes de la madre también la familia

Voz 1791 19:57 el fantástica dice esta mujer fuera la presidenta de la Autoridad Palestina en vez de un inepto a los palestinos y chusco

Voz 2 20:06 bueno Ramón nos ha encantado empezar contigo este este día siete que estos buenos propósitos se cumplan los incluso los del gimnasio todos esos que siempre mantienes ahí sí

Voz 6 20:20 más bien seguro llaman aquella Ramón

