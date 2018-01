Silbando a un mito

Voz 1 00:00 no no no no yo no veo veo

Voz 2 00:28 casi todo el mundo reconoce

Voz 3 00:31 esta esta música es esta forma parte de la

Voz 1312 00:34 banda sonora de La muerte tenía un precio y muchos

Voz 2 00:37 a ver que su compositor es el mítico Ennio Morricone sin embargo casi nadie sería capaz de identificar al autor de los silbidos alguien

Voz 1312 00:46 eso de de ese arte del silbido precisamente es una forma de arte se llama se llamaba Alessandro les Androni murió en dos mil diecisiete a los noventa y un años Iggy esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que siempre nos trae Luis Alegre qué tal Luis hola qué tal Lourdes feliz año por cierto

Voz 4 01:05 ya saben los oyentes que en esta sección

Voz 1312 01:08 encanta contar la vida de de gente insólita cuya muerte no ha tenido la repercusión que merecía pero la muerte de Alessandro Alessandro Androni tal vez pasó demasiado demás advertido a Luis

Voz 5 01:19 sí que lo digas Lourdes pasó tan desapercibida que aunque falleció en marzo del pasado año hasta hace unos días nos enteramos de amores

Voz 2 01:27 él era muy conocido pero era muy hay perdón era muy poco conocido pero su silbidos tal vez sean los más conocidos

Voz 1312 01:34 de la Historia como estamos escuchando seguro que muchos oyentes van a pasar la mañana silbando estas bandas sonoras notan pegadizas claro porque

Voz 5 01:41 además de en La muerte tenía un precio su silbidos escuchan en alguna de las otras célebres bandas sonoras que compuso Ennio Morricone para los spaghetti western de Sergio Leone en realidad la primera en la que intervino fue la de Por un puñado de dólares que también fue la primera colaboración de Ennio Morricone con Sergio Leone

Voz 7 02:12 mira

Voz 8 02:17 el de sí sí sí

Voz 3 02:29 oye y cómo cómo llegó el ex Androni a a trabajar como Rincón

Voz 9 02:33 Morricone conocí Alessandro ni desde siempre habían trabajado juntos en la televisión italiana no sólo apreciaba mucho sus silbidos sino también su arte como tira

Voz 10 02:42 de coros al ex Androni dirigía un coro llamado cantor moderno el que se escucha por ejemplo en las

Voz 9 02:49 la banda sonora de hasta que llegó su hora

Voz 16 03:34 las películas de Sergio Leone

Voz 5 03:36 me lo pusieron en el mapa Ia Alessandro ni participó en homenajes al gran director italiano lo escuchamos en uno

Voz 17 03:42 de ellos lo honor Emilio el mío no me lo pero espeta soy un poco tímido y me emociono muy fácilmente venció por eso no esperen a que haga un pequeño el curso no me siento

Voz 18 03:54 la sólo ingratos difamar lo común que no Honorato

Voz 1312 03:58 todo forma para mí es un gran honor estar aquí en Barcelona Estoy más emocionado aquí que no América muy porque aquí yo estoy en casa

Voz 18 04:05 yo emocionado Cruise que no Nina me dirigiera a dirigir Cristóbal casas

Voz 4 04:10 además de silbado Ory director de coros al Androni también era compositor

Voz 5 04:15 sí sí compuso decenas de bandas sonoras para películas aunque ninguna de ellas ha pasado a la historia pero otra cosa por la que también merece ser recordado es por esto

Voz 19 04:25 buena buena Ballan

Voz 5 04:27 venga

Voz 20 04:30 buena parte Tippi gente que recogí Vicky aquí la mano balonmano de que Sylvie Raquel vistos aquí que Kiki

Voz 1312 04:52 tendrías que ver a los compañeros estamos todos sonriendo enviándonos como los los telecos porque esto el Manaman de los ecos los mapas

Voz 5 05:00 sí si este fragmento que estamos escuchando corresponde a la primera temporada de Barrio Sésamo la serie que popularizó los buques en mil novecientos sesenta y nueve y Moha o al ex Androni fue el compositor del Manaman no no el compositor fue otro músico italiano Piero homilía ni Ares Androni es el que canta el mana mana el que dirigió los coros de esta canción que por cierto se había compuesto originalmente antes para una película de mil novecientos ocho totalmente desconocida titulada es bestia infierno y paraíso Stephen

Voz 1312 05:33 cuando la de la gente que habrá compuesto bandas sonoras han pasado completamente en advertidas no han pasado a la historia hice los ha pasado como como el caso de es Androni no no sé si Alessandro ni además interpretaba algún otro instrumento además de decantar de dirigir coros como como nos has contado

Voz 5 05:50 bueno él tocaba muy bien la guitarra y en otra de las bandas sonoras de Morricone para Sergio Leone tienda de El bueno el feo y el malo se escucha sus riffs de guitarra es decir esa música que no puedes dejar de tararear

Voz 1312 06:24 qué buenas la estas bandas sonoras e esas películas de de Sergio Leone además fueron muy populares en España

Voz 5 06:32 sí ha arrasado en muchos lugares pero en España de un modo especial porque se rodaron en Almería tuviera una repercusión enorme la música de esas películas escuchaba en todas partes y hubo un español asombroso que alcanzó la fama precisamente silbando esas bandas sonoras

Voz 22 06:53 y ahí

Voz 1 06:57 eh

Voz 24 07:19 ojo que esto silbidos que estamos escuchando ya no son

Voz 1312 07:22 los de Alessandro Alexandria ni sino los de Curro o Kurt Savoy que esta mañana nos está acompañando los saludamos esta en París Buenos días Curro qué tal

Voz 25 07:32 buenos días cómo te llamas yo me llamo Lourdes Lourdes que qué bonito nombre

Voz 1312 07:38 es bueno que vamos a hacer el que me tocó cómo se te ocurrió a silbar ponerse a silbar estas estas bandas sonoras

Voz 25 07:44 fue una productora justamente de Madí el ocurrió que yo Silva la estos temas con había oído sirva en una universidad de Madí entonces John Silver todos los te Maite que fueron Un un gran éxito en todos los sitios bueno donde voy me piden mucha gente cree que yo soy el que lo haga

Voz 4 08:08 fuiste invitado en programas de radio televisión de los más populares en España en los sesenta y los setenta también que este colaborador de Andreu Buenafuente pero cómo recuerdas tu primera actuación un programa de radio en aquellos primeros años sesenta creo que y muy cerca de donde yo estoy ahora mismo ubicada

Voz 25 08:22 escuche la radio oí daban veinte duros y un bote de colocado en un programa que fumaba conozca su vestir a sus vecinos que era transmitido para toda España Cui en origen un chaval necesitas una partitura que te acompañe PA yo no sé nada musita pues no sabes tocar la guitarra no entonces bueno pues en el hija mi primo que trabajaba en chico tensión Pharma ningún Cristóbal enseña un acorde a dos por favor que tengo que ganar ese concurso dan veinte duros y un goteo de Kodak ahí mira un desayuno en una cafetería que había enfrente a gane el concurso mi chica me empezaron a llamar de todo sitio a mi madre que gasté andaluz escandalizó a todas la calles candidata los destinos de esperamos como si fuera yo hay un presidente de Estados Unidos

Voz 5 09:10 bueno antes que un Silva Ador muy popular tú fuiste uno de los pioneros del rock en España porque cuando eras niño quería sea algo así como el Joselito del rock'n'roll

Voz 1312 09:20 estamos a pesar

Voz 26 09:32 sí

Voz 27 09:46 Curro ese gastó hace muchos años

Voz 25 09:49 si no es el tiempo pasa

Voz 27 09:52 sí voy a hacer una gira

Voz 25 09:54 ya seguramente será mi última gira en España Ia además voy afirman mi último libro ya habían sido doce ahora el tercero ni también pues Goya presentarles una película de mi historia en la que participa entre otros Juan Manuel Serrat

Voz 1312 10:10 mayor menor a menudo agenda tenemos para dos mil dieciocho oye sigue siendo el el silbar las las bandas sonoras de Morricone sigue siendo el plato fuerte de tus actuaciones pero siguen pidiendo mira no puede faltar tienes alguna debilita tres musical

Voz 5 10:25 Morricone bueno a mí

Voz 25 10:27 que más me atrae que son todas preciosa pero la que más a la gente a la que a mi me gusta mucho también porque bastante hemos humilditas enlaza el bueno el feo y alma

Voz 1312 10:41 mira Luis en España tenemos otra

Voz 4 10:43 otras de las otra de las grandes figuras de este arte tan singular que les

Voz 5 10:46 eh el de silbar si si alguien que ha hecho que su silbidos escuchen en medio mundo es el pamplonés José Julio apueste guía escucha por ejemplo su versión silbado de Esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat

Voz 14 11:23 no

Voz 30 11:50 eh

Voz 16 12:04 o está de Sendín es

Voz 5 12:06 tema de la película Grease

Voz 33 12:34 sí sí

Voz 1 12:38 ah sí

Voz 2 12:50 José Julio este día nos acompaña desde Pamplona suciedad qué tal José Julio

Voz 19 12:55 hola buenos días Lourdes que buenos días no saludar

Voz 34 12:58 igualmente oye no sé si Curro y tubos con las vísperas

Voz 1312 13:01 solamente pues mira yo creo que es una cuestión de tiempo

Voz 19 13:04 hemos hablado varias veces por teléfono y si tenemos contacto pero no hemos coincidido todavía en persona

Voz 1312 13:09 bueno pues ya nos ha contado que va a venir a España a que la ocasiones este dos mil dieciocho eh

Voz 19 13:14 exactamente porque no y aquí como te como

Voz 1312 13:17 empezó esta esta afición pues mira sincero

Voz 19 13:20 de alguna manera si yo empecé a silbar con cuatro años prescribió buscando siempre quise que quería hacer esto

Voz 1312 13:25 sí ya tiene tan pequeñito ya si si si le gusta o no directamente oye sabemos que esas todo muchos países te has presentado concursos de salvadores en lugares como los Angeles por ejemplo no que cómo son estos concursos

Voz 19 13:40 bueno son concursos que toman rango de de campeonato del mundo aunque bueno siempre puede ser discutible no en muchos sentidos son concursos en los que bueno hay una organización en la que pues presenta unas bases se puede presentar todo el mundo en vías una serie de vídeos on audiciones idea o hacen una selección con lo que ellos creen los posibles mejores competidores ya para digamos lo que es el concurso presencial en la ciudad donde

Voz 1312 14:07 cuando se realiza no hay cuáles son tus principales éxitos cuáles son tus platos fuertes digamos como silbar

Voz 19 14:14 estás a una de las que más cariño tengo esa al zapateado de Pablo Sarasate pues una pieza de violín muy muy rápida con la que debuten televisión con con Jesús Hermida se va a cumplir dentro de poco treinta años de aquello

Voz 1312 14:25 como hace habérselas reconoce haber porque yo no la yo ahora mismo no tengo presente

Voz 19 14:28 hombre no es excesivamente conocida eh

Voz 35 14:47 Pellegrini

Voz 36 14:54 el remedio

Voz 19 14:57 bueno seguiría poquito sigue ligado muchas gracias

Voz 4 15:01 iba iba a preguntar iba a preguntar a los dos si si creéis que esto de silbar es un arte realmente como lo justifica pero claro después de escucharte con esa con ese virtuosismo merece que la pregunta es inconveniente

Voz 19 15:14 bueno yo no diría tanto como inconveniente en hay mucha gente que sólo pregunta yo creo que incurre estará de acuerdo eh nos parecerá desde luego a los dos que es indiscutible que que que es un arte es una manifestación musical la música de por sí ya lo es

Voz 25 15:28 solamente hay que darlo a conocer porque claro es una pena que que en algunas películas sobre salga el pues ya ves pues hay película como Kill Bill sabe todas estas películas muchas se han hecho con Chirac

Voz 1312 15:47 nos ha pasado alguna alguna anécdota divertida durante estas adaptaciones me imagino que si nos gustan buenas actuaciones no silban

Voz 5 15:57 Curro creo que llegaste a silbar en un circo dentro de la jaula de los leones

Voz 25 16:01 bueno fíjate estaba nervioso y total nerviosos pueden Ciudad Real fue por un amigo que conocí a Pepe Alcázar total de involucrar a uno los dos porque los el circo estaba no entraba mucha gente y los leones tenían un hambre que no veas total que yo me yo me di anunciado al día siguiente en un periódico de allí y media página él pero el rey del rock desafía al rey de la selva

Voz 37 16:28 pero no antes

Voz 25 16:30 todas dijo mira estamos muertos de miedo hiper pero bueno si me llevaron a ver cómo sinfonía una corrida con la Loles León me metieron la jaula del león no si hay unos señores con uno con unos rifles por si acaso para dormirnos pero eso entré yo entré allí y me temblaban las piernas salía estuve allí como tres minutos pero me parecieron todo un siglo

Voz 19 16:58 pues yo no hubiese entrado también te lo digo

Voz 25 17:04 lo hizo mi amigo Ortuño de Barcelona que algunas ideas

Voz 19 17:08 eh

Voz 1312 17:12 primero de los dos los dos tenis vocación existe esa vocación de Salvador

Voz 19 17:18 hombre yo creo que sí nada yo creo que te lo otro los responde ya directamente antes de años sí

Voz 1312 17:24 sí lo que dijese lo que padre Papa quiero ser salvador

Voz 19 17:26 no no es que lo digas así tú lo sabes pero luego se dice todo lo preguntan lo cuentas no corra

Voz 25 17:33 pues la mía surgió surgió de casualidad no fui a allí a la radio

Voz 38 17:39 sois a Radio Madrid hoy

Voz 25 17:42 pues a cantar Curro pero yo no sabía al sólo ni nada insinuó aprendí en una semana total que se me ocurrió silbar en medio de la canción bueno pues pues pues ahí empezó todo yo empecé a cero tres concursos de radio ideal edición e hice hacia la fama Indiana concursos son me dio alas porque no que más inclinados a la gente con pose Julio tengo ganas de hacer algo contigo sin sin haremos un nuevo

Voz 4 18:10 es una cosa yo me me quedo ya sé que a Luis León eh le encanta el cine su su gran pasión de lo que de lo que más sabe ya hay una cita IAM corregirá creo que es de Martín Hache que dice que echa de menos que no se sirve por la calle no la gente no sirve no vaya silbando por la calle y es verdad que ya no vamos por la calle

Voz 19 18:28 si es que tiene toda la razón si Messi me permitís yo esto lo que lo comentó mucho yo cuando era niño tú vas por la calle la gente silbaba la gente cantaba seguirá más partícipe de todo y ahora incluso a mí me choca cuando a veces cuando escucho a alguien silbar por la calle de hombre me encanta osea estoy encantado cuando lo escucho o ya cuando ves a alguien canta te suena como raro dices estudio trabajará sin ser comercial se ha convertido lo que era habitual y muy bonito se ha convertido casi en una una rareza y es una pena tremenda

Voz 4 18:54 pues por nosotros no quedará que hemos querido reivindicar el este arte de silbar y hemos querido reivindica

Voz 1312 19:00 a a a una a una figura que pasó quizá inadvertida para muchos pero que ha contribuido a esa memoria colectiva que compartimos todos y estoy segura que muchos oyentes escuchándonos esta mañana van a van a pasar silbando las bandas

Voz 4 19:15 son horas de Ennio Morricone estas de los spaghetti

Voz 1312 19:18 Stern o cantando el mana mana de los ecos que ha marcado más de una generación os agradezco muchísimo Curro Savoy José Julio Apestegui ha sido un placer charlar y escucharos muchísimas gracias Luis siempre es un placer compartir un rato de charla contigo y que además no se ilustra con con vidas como como estas

Voz 5 19:39 el Lourdes ya sabes como le decía en tener y no tener Lauren Bacall a Humphrey Bogart si me necesitas silba

Voz 19 19:46 ha sido todo placer un saludo para todos y un abrazo

Voz 1312 19:50 estamos encontrando amigos venga de aquí saldrá una gloriosa actuación en Pamplona a un dueto silbidos se silbidos fue un beso a todos chao

Voz 39 19:59 ah muy bien la