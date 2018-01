Errores para no repetir

Voz 1 00:00 pero no sé quién era final mucha gente habrá

Voz 1312 00:54 nosotros lo que les proponemos en los próximos minutos es casi un propósito de enmienda les proponemos revisar lo que hemos hecho bien pero también lo que hemos hecho mal para no seguir cometiendo los mismos errores en estos doce meses que tenemos por delante feminismo asilo y refugio convivencia política economía son algunos de los temas sobre los que queremos reflexionar en nuestros diálogos ni hemos pedido que nos acompañen hoy Ander Gurrutxaga ya saben que es catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco buenos días Ander

Voz 0154 01:25 hola buenos días a todos y feliz año igualmente

Voz 1312 01:29 ya yo Herrero ex directora de la Fundación Fislem ir director y miembro de Ecologistas en Acción nos acompaña aquí en Radio Madrid qué tal buenos días buenos días y también feliz año feliz año también Francisco Lorenzo sociólogo trabajador social y coordinador del equipo de estudios sociológicos de Cáritas España es autor del libro metáforas para entender la crisis no volverá repetirla qué tal buenos días hola muy buenas qué tal nos acompañas desde la Ser en Vitoria territorios ahí nevar

Voz 1171 01:55 no no imagino pues si hoy ahora parado pero anoche bueno estuvo animada

Voz 1312 02:00 Media España media España está con con ese con esa capa blanca de de la nieve Soledad Murillo profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca y allí qué tal en Salamanca como cómo amanece el día

Voz 2 02:11 pues amanece muy limpio el cielo pero como

Voz 3 02:14 xima frío

Voz 2 02:15 eso mala felicitaciones de buen año

Voz 3 02:17 todos gracias sí también nos acompaña

Voz 1312 02:20 Fernando Luengo es economista coordinador de economía de nuestra qué tal buenos días Fernando feliz año también

Voz 1171 02:26 muy buenos días a todos

Voz 1312 02:27 qué bien lo de lo de empezar felicitándole año es como que tenemos el lienzo en blanco eso proponíamos esta esta revisión no no de temas que nos parece que que siguen haciendo cuestiones pendientes y que incluso duelen vamos a empezar por el tema que en dos mil diecisiete ha marcado ha marcado más

Voz 4 02:44 la la actualidad o de una forma muy

Voz 1312 02:47 sí habla no el tema del feminismo la la visibilidad de las mujeres este movimiento político y social se ha consolidado como respuesta necesaria para luchar contra el machismo muy poco poco yo creo que se está librando también de estigmas resistencias prejuicios dos mil diecisiete ha sido también el año en que los los ciudadanos nos hemos hemos seguido asumiendo mayoritariamente los cuidados los hemos seguido asumiendo mujeres el año que hemos seguido cobrando salarios más bajos que los hombres Nos han seguido matando por el hecho mismo de ser mujeres hemos el hemos seguido saliendo a la calle preocupadas y mirando hacia atrás para por la vuelta a casa por sigue Nos pasaba algo que sí que se ha visualizado que han cambiado cosas pero que siguen habiendo esas esas asignaturas pendientes soledad ya yo queda todavía mucho camino por delante

Voz 6 03:34 Soledad pero yo creo que sí vamos a vamos a tener ahí en en perspectiva una serie de situaciones donde tenemos que tomar medidas y además considerando que la que la violencia es el resultado de la desigualdad porque estos concierne a todos no es un tema solamente de mujeres sino de toda la sociedad que debe estar alarmada porque un Estado de Derecho tienes la obligación de proteger a todos los ciudadanos y ciudadanas no

Voz 3 04:00 en este sentido me parece especialmente importante que que se aplique el pacto contra la violencia de género no que no hace falta que estén los presupuestos en activo en absoluto no hace falta que se apruebe en los una condición la Constitución ya arbitro mecanismo en ese sentido me parece clave que que el Gobierno agilice estas medidas porque una situación de emergencia no digo emergencia porque las asesinadas son entre nuestro país y esto no corresponde a lo que sería un país europeo que además tiene una ley ahora tiene un pacto para que la ley optimizado y se pueda aplicar

Voz 7 04:34 de ahí si yo vamos estoy de acuerdo con lo que plantea Soledad Si digamos que dos mil diecisiete yo creo que ha sido también el el año o al menos yo he tenido la sensación de que ha sido el año en el que de una forma mayoritaria sea percibido que el problema de la violencia machista que el problema de los feminicidios que el problema de la el desigual reparto de los cuidados no son el de la brecha salarial no son situaciones aisladas que recaigan sobre las mujeres sino que son el reflejo de un problema estructural es decir de una sociedad que está articulada está construida precisamente sobre la explotación de ese trabajo oculto de las mujeres que en los momentos en los que estas se revuelve no estas pues el el el el patriarcado reacciona con toda con toda su violencia no matando mujer eres que va de los veinte a los setenta y nueve que denuncian que no denuncian es decir que este este yo creo que este año ha servido para visibilizar lo visibilizar el movimiento feminista como movimiento amplio plural que es internacionalista que se organiza que está bien cohesionado y creo que dos mil dieciocho el año empezar a abordar todos estos problemas como problemas realmente estructurales como problemas civilizar sino como problemas aislarlos

Voz 1312 05:48 hay países que empiezan el como en cambio sí

Voz 3 05:50 eso elegante decía que hay perdón dime si eso el número sólo una anotación es que eludible el pacto no en términos por decir sino porque el pacto incluía que no era necesario una denuncia para que se pusieran en marcha todas las medidas de protección hemos tenido asesinadas que han denunciado no una sino dos esas veces allí en camión han sido asesinadas entonces me parece que lo del pacto es absolutamente importante y que este Gobierno DB igual que SATE con las pensiones y con las nóminas de los funcionarios utilizar estos presupuestos precisamente para para aquel pacto se aplique porque tiene que hacerse en comunidades autónomas a en ayuntamientos y se dijo que fuera en el primer cuatrimestre de este año y esto es muy grave muy grave

Voz 1312 06:32 hablábamos del impulso político y también legal no porque empezamos el año decía con unas normas unas leyes aprobadas en Islandia donde se ilegaliza la la la desigualdad salarial o esa norma en esa ley en Alemania por la que en una empresa de más de creo que doscientos trabajadores tú puedes preguntar el salario que cobra un compañero de su misma categoría Isabel resista cobrando más que tuvo denunciarlo le esto esto estos pasos son importantes también no importa

Voz 3 06:57 quisimos claro porque son obligatorios usar no depende de la sensibilidad del empresario ni dependen de algo tan arbitrario como esperar a que entiendan que cuando la persona dicen la igualdad viga con la educación pues yo todavía no sé donde las hola se da este tipo de temas porque la igualdad significa un compromiso que las mujeres tengan la misma oportunidad no olvidemos que en España somos un cincuenta coma noventa y nueve por ciento de mujeres es decir somos mayoría según datos del Instituto Nacional de Estadística por lo tanto es una cuestión de justicia retributiva y de profesionalidad que al fin y al cabo si yo creo que ahí hay mucho

Voz 7 07:31 las personas de forma efectivamente aislada que dentro de las aulas van trabajando todas las cuestiones que ha sido a raíz por ejemplo del veinticinco de noviembre ha sido impresionante ver la cantidad de vídeos trabajos que chicas y chicos en los institutos han hecho contra los micro machismo en los macro machismo las violencias machistas es decir que yo creo que algo se mueve también dentro de las aulas pero es verdad que incluso cuando estamos hablando ahora mismo pacto educativo se está discutiendo enormemente sobre cuáles van a ser los puestos de trabajo que en una sociedad ilusoria supuestamente robotizada van a quedar para para las personas que tengan suerte y no se está hablando de un problema estructural como es la violencia machista ni problemas de deterioro de nuestros ecosistemas que nos impide la vida no por tanto toda esta cuestión de la del pacto educativo de las leyes educativas de conformar un currículum no es que la escuela vaya a ser la única que resuelve porque luego sales a una sociedad desestructurada desigual pero sin duda es una condición absolutamente necesaria la incorporación dentro de la estructura curricular y de la Escuela de una una coeducación nena y una educación verdaderamente feminista no

Voz 1312 08:41 Ander como sociólogo que tienes con una visión una visión aérea por encima una fotografía ERE de la de la sociedad puedes hemos visto también este año con con lo del juicio a la a la manada por la presunta violación de esta chica en en los Sanfermines hemos visto junto a esta especie de exposición de principios feministas y de reivindicación hemos visto también como brotes de machismo como como como red brotaban comentarios del todo inconcebibles no ante una ante ante una situación como esta no cómo lo ves tú

Voz 0154 09:11 claro lo que pasa que todos los procesos de cambio de transformación del tenor de los que se estar hablando que efectivamente se está se están produciendo pues generan a multitud múltiple resistencias y generaban Bono personajes discurso es que parece que sigue en un poco en la costra en el en la piel de determinados sujetos que en circunstancias como estas donde donde hay un cierto enfrentamiento social donde se puede percibir ciertamente las en fin no ya solvente las sensibilidades sino la manera de la vida inevitablemente tipo de cosas aparece no no de aparecen además culpabilizar invirtiendo una serie de de cuestiones que no que no es que no tengan ya que ver con los datos empíricos objetivos que manejan sino tampoco con lo que parece apuntar el sino de la historia en el cual estamos viendo que con muchas resistencias con muchos postes a veces probablemente lel en uno de los grandes movimientos que atraviesa todo el siglo XX y lo que íbamos uno es el la la el el el el mismo insisto con resistencias a veces con situaciones que a uno no le dejan de de de seguir llamando la atención pero es verdad que esto parece parece imparable por fin parece imparable no Francisco tú como sociólogo también

Voz 1312 10:27 además trabajador social que que que el tocas además

Voz 0154 10:30 no toca ya decía que te aquí los sociólogos

Voz 1312 10:33 pocas además muy muy a pie de calle

Voz 8 10:35 hola el el la la la

Voz 1312 10:38 fotografía social cómo lo ves

Voz 9 10:40 bueno pues como como bien decía ahora Ander no yo creo que todos los procesos de cambio al final lo que lo que generan son dos estrategias claras para evitar los para aquellos que quieren evitar los no que que ocurre como con este tema con el tema de del feminismo el tema de de la violencia pero ocurre con otras problemáticas como puede ser la pobreza no uno es la invisibilidad acción hemos asistido durante mucho tiempo a que todas estas situaciones de injusticia de desigualdad que tenía en su máxima expresión en el pues en asesinatos en violencia cotidiana pero que tienen también su expresión cotidiana por ejemplo las diferencias de salariales que se produce no pues se invisibilizan se ocultaba no cuando se han empezado a visibilizar la reacción siguiente que es también habitual en otras problemáticas es la de culpabilizar a las propias víctimas no es la de desprestigiar por algún tipo de conducta por algún tipo de situación es decir al final es la propia víctima la causante de determinadas problemáticas no bueno yo creo que eso movimiento de de resistencia habitual cuando se están produciendo cambios cuando se están exigiendo determinados derechos que supone que la otra parte la que no garantiza estos derechos bueno pues tenga que mover

Voz 4 11:54 Fernando tú como

Voz 1312 11:56 como como hombre Catherine te cómo te sientes interpelada ante esta lucha de las mujeres que han dicho en muchos ámbitos han dicho basta algunas cosas que se tenían asumidas como habituales normalizadas estoy pensando ahora en los casos de de acoso en en ámbitos laborales profesionales la desigualdad la las brechas salariales como como hombre y te sientes del de alguna manera interpelado también a participar en en en esta en esta lucha

Voz 5 12:23 bueno yo me siento interpelado me siento comprometido y que yo creo

Voz 10 12:28 yo en un en un en un varón

Voz 5 12:30 que está comprometido con los con los derechos de las mujeres con la con la igualdad con la división del trabajo de trabajo doméstico que es tan importante para que funcionan metabolismo económico y social y creo que es una tarea muy importante por parte de los hombres pero quería comentar otra cosa es el tema de mujeres que estamos hablando no se puede decir una cosa y hacer la contraria el Gobierno cuando habla de las mujeres luego aplica una política económica que apunta justo en la dirección contraria porque cuando se están aplicando tijeretazo sobre el gasto social eso implica un retorno una regresión hacia los esquemas patriarcales formidables porque se reduce el gasto el mensaje que no se dice explícitamente es lo que hacíamos antes con recursos públicos que lo retomen las mujeres

Voz 7 13:26 claro con su propio esfuerzo en un trabajo invisible

Voz 5 13:29 izado no remunerado por lo tanto yo creo que también hay hay un debate desde el ángulo de la economía que es necesario poner sobre la mesa

Voz 1312 13:36 es como el mensaje envenenado de cuando dicen no esto pasado desde que se incorporó a la mujer al no

Voz 11 13:40 cada uno laboral dando de culpabilizar donó como de claro queréis trabajar fuera de casa de atendido a los niños a los ancianos y a los hogares no claro

Voz 7 13:49 es que el problema que tiene el modelo económico actual en el que está pues el que Fernando ha criticado ha escrito tanto no es que es un modelo que solamente visibilizar una parte de la economía es decir solamente visibilizar aquello que tiene reflejo en las cuentas monetarias hablamos de los salarios de la deuda hablamos de las inversiones pero para que funcione eso esa pequeña parte que es la que tiene reflejo en las cuentas monetarias hay una cantidad enorme de bienes y servicios y de trabajos que se realizan en esferas invisibles como son los hogares y hay un montón pues de materias primas y de procesos que se dan en la naturaleza y que no son controlables sin esa naturaleza sin ese trabajo de reproducción cotidiana de la vida no hay ni economía ni sociedad ni cultura y eso es lo que ha sido asignado de forma obligatoria no libre y violenta a las mujeres a otras especies a otros territorios sea otros pueblos

Voz 1312 14:43 ay perdona perdona Soledad no nos vemos pero hemos estado incrustado pero os animo a que a que a que participe ya iremos a ver

Voz 3 14:51 Landauro yo creo que es un momento también

Voz 12 14:53 sí de de buscar medidas no porque

Voz 3 14:56 es cierto que el trabajo doméstico sostiene sostiene mucha economía pero es que además las empresas no estamos viendo por talento sino por personas que tienen tiempo disponible y no lo haría yo yo una pregunta no se haya momento de desertar del trabajo doméstico repartirlo en ese llamamiento también de cambiar las leyes de estamento de una manera de que quién cuida se quede con el patrimonio porque a lo mejor eso incita como han hecho los islandeses diciendo aquí los en la los las empresas que no tengan igualdad de retribución hay de trabajo de igual valor van a estar penalizadas por qué no pensamos también en temas así porque llevamos planteando esto desde hace muchísimos años de principio la democracia ya lo hizo en movimiento de mujeres pero no sería el momento de de de de repartir cuidado ya que no parece que se reparta al cuidado de que no haya tanta gente yendo a expensas de lo que del tiempo que donan las mujeres a maridos competentes compañeros comprometidos con la ciudadanía

Voz 7 15:47 esas situaciones clave vamos clave

Voz 1312 15:49 eso tenemos que involucrarnos todos yo creo eh no sólo las mujeres eso tiene exacto tenemos que saber que es ventaja para todos

Voz 13 15:58 yo sí

Voz 0154 16:00 ah

Voz 1312 16:07 una de las cosas pendientes de del año pasado e incluso de años anteriores y que es bastante vergonzante a mí me produce produce vergüenza la la situación que estamos que estamos viviendo la la falta de mirada autocrítica ida inmovilización dentro de las fronteras europeas de lo que en lo que respecta a temas de asilo y refugio y acogida de de migrantes esta ola de frío ahora es ese momento en el que piensas cómo lo estarán pasando o en qué situación estarán todos estos refugiados que están en los campos no en todo el Mediterráneo central que has seguido siendo la ruta migratoria saque Nos avergüenza a todos no le Vergüenza toda Europa pero te pienso también en la valla de Melilla también el incumplimiento de compromisos en la acogida de refugiados déjame que incorpore a a María charló ex directora de acción humanitaria de Oxfam Intermón qué tal María buenos días

Voz 14 16:59 hola buenos días qué tal qué tal acabas de

Voz 1312 17:01 a pesar de memoria un campo de personas refugiadas en la en la isla de Lesbos en Grecia que tiene una capacidad para mil quinientas personas pero que ahora mismo

Voz 3 17:10 acoge a casi siete mil hombres y mujeres

Voz 1312 17:12 niños claro preguntarte cómo son las condiciones de vida y reunan redundante porque imaginamos que es horrible

Voz 15 17:20 pues sí mira la la situación en Lesbos es muy crítica realmente no se respetaba algo tan básico como los derechos humanos como decía hacerse allí la capacidad cuando cuando se instaló este campus era pues eso para unos mil quinientas personas que he ido pasando la gente ha ido llegando entonces hay un elemento muy muy importante no mencionar aquí desde que se firmó el famoso tratado entre la Unión Europea y Turquía vale se creó la famosa política de contención por la cual todas las personas que llegan a las Islas no podían continuar hacia lo que sería el continente en la parte continente Negre de Grecia entonces lo que está pasando es que como comentábamos a unas instalaciones por mil quinientas personas ahora mismo tenemos siete mil personas con el agravante de que desde este mes de agosto están llegando muchísimas más mujeres es olas con niños entonces bueno yo paseaba por el campo de verdad que me tenía que tragar las lágrimas de ver lo que estaba viendo si de verdad que estado en algunos campos de refugiados pero supongo que es tan indignante pensar que esto está pasando en nuestras mismas fronteras ya tienes gente ya te digo con un frío un frío horroroso no así bajo cero durmiendo en tiendas bueno los más afortunados en container el resto durmiendo en tiendas llueve todos se inunda bueno a nivel de saneamiento no tienen ningún tipo de si tiene unas unos baños pero que no se limpian y ahí está no os podéis imaginar basuras por todos lados no hay sistema de recogida entonces bueno muy indignante que esto esté pasando en Grecia no que dices ostras la en nuestra Europa no entonces muy muy muy decepcionante la verdad

Voz 1312 19:08 te voy a pedir María que nos ayudes a señalar lo que lo que hemos hecho bien en España y en Europa en materia de fácil refugió en dos mil diecisiete lo que hemos hecho mal yo creo que nos avergüenza Hay ya lo está señalando no

Voz 15 19:19 sí a ver yo creo que me es difícil decirlo que algo bien

Voz 1312 19:25 él no lo que es lo que se ha hecho bien no

Voz 15 19:28 yo creo que bueno pues por ejemplo se establecieron unas cuotas no de reubicación que significa que pues estas personas que llegaron entrada era Grecia lo que bueno se dio la oportunidad y esto está bien lo que bueno las cantidades ya eran bastante ridículas pero bueno se estableció y entonces cada país se comprometió a acoger un número determinado de personas hasta aquí pudiéramos decir bueno por lo menos bueno un detalle no ya te digo fuera de lo que están haciendo muchos otros países que son mucho más pobres que están acogiendo mucho más pero bueno a partir de aquí la segunda partes que por ejemplo si ahora nos fijamos en España España se comprometió a acoger diecisiete mil personas pasados los tres años perdón los dos años solo han llegado un once por ciento que es completamente ridículo no que estemos hablando de de de tan pocas personas cuando hubieran podido llegar y tenemos este compromiso de hecho el el el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha denunciado a España por las devoluciones en caliente por este tema de que no se han cumplido las cuotas de Xetra entonces a nivel europeo mira cualquier política migratoria tendría que respetar como mínimo las normas internacionales y europeas en materia de derechos humanos esto no sé si se sabe pero hay firmados tratados internacionales de protección internacional cuando una persona la llega a un país pidiendo asilo es obligatorio que este país en la tienda Le de cobijo que bueno se empiecen procedimiento legal para ver si esta persona tiene derecho o no a tener el el el estatuto de refugiado no entonces esto se está violando constantemente y sobre todo en nombre de este tratado que comentaba al principio que lo que hace es Amira externa liso me responsabilidad no yo llegan en mi fronteras pero no no lo quiero hacer lo que hago es bajo este tratado los rendido a un tercer país encima un país donde a nivel de de vulneración de derechos humanos la cosa cosas muy crítica como es Turquía así me sacó de encima mi responsabilidad de protección internacional esto es una violación flagrante de los tratados de la legislación y normativa internacional en temas de derechos humanos de protección internacional

Voz 1312 21:50 pues María do directora de Acción Humanitaria de OC de Oxfam Intermón muchísimas gracias por atendernos esta mañana muchas gracias a vosotros que no ha señalado perfectamente no es en cumplimiento yo recuerdo cuando empezaron a hacer en los italianos empezaron a hacer las devoluciones en caliente en alta mar

Voz 8 22:08 hay hace muchos años no

Voz 1312 22:11 Nos escandaliza pero ha ido a más y se ha adoptado casi como medida por todos los protocolos gobiernos y en concreto el nuestro no

Voz 7 22:19 sí yo quería señalar alguna cosa que sí que creo que se ha hecho bien en dos mil diecisiete que me parece importante señalar la no a mí por ejemplo todo el movimiento del voley manco Gere en en Cataluña me pareció espectacular os en las manifestaciones de Barcelona con las calles llenísimo de gente

Voz 1312 22:36 reclamando a acoger a las personas que lo estaba

Voz 7 22:38 pasando mal creo que fue una muestra de que muchas veces la ciudadanía cohesionada desde luego está muy por encima no nos merecemos la la gente que nos gobierna que curiosamente es la que elegimos nosotras mismas no pero ese movimiento fue impresionante o personas lo quiero son muchas las personas que están dedicando un esfuerzo ímprobo pero yo lo quiero personalizar es una persona que ha pasado en mal momento últimamente que ha sido Helena Maleno es decir una persona dedicada a denunciar a Salvamento Marítimo a las personas que vienen en las pateras y que corren riesgo de ahogarse que ha sido incluso acusada de tráfico de personas precisamente por estas llamadas a Salvamento Marítimo no persona abandonada por nuestro propio gobierno que novio como imputar y la dejó sola y al finalmente la deja en manos del Gobierno de Marruecos no quiero decir que esto a mí sí que me parece que son bueno pues vamos muestras importantes de como de como tenemos mucha mucha gente que es sensible a un problema humanitario básico y que quiere poner pues mucho de ella para poder resolverlo no tardando

Voz 5 23:39 sí yo quería comentar que cuando nosotros hablamos de Europa Europe los refugiados en mi opinión hay que decir con contundencia que Europa ha fracasado Europa como proyecto como construcción donde no sólo había dinero mercancías sino que había personas esa Europa simple y llanamente ya no existe es un escándalo que que por ejemplo ayer mismo se veía que Italia o el Gobierno italiano estaba muy contento porque llevaba menos refugiados cuando los refugiados están hacinados en Libia y en otros países no puede ser que hagamos este tipo de valoraciones y una cuestión que quería plantear que no se ha comentado claro el tema de los refugiados es que no tiene solución no se puede poner un candado porque hay problemas estructurales detrás del movimiento de personas está la guerra está el hambre está el cambio climático si eso sigue existiendo como vamos plantear el tema de los refugiados no se trata sólo de cuotas para repartir a la gente que venga Se trata de abordar de manera seria los problemas estructurales detrás de esos problemas está la política europea porque no hay política europea que encare este estos desafíos porque no es una política la la el estar en el terreno para hacerse con los recursos naturales petróleo con minerales estratégicos o vender armas a los actores en el conflicto esto lo que hace es Europa es culpable del movimiento de refugiados SATE

Voz 1312 25:08 estoy pone hace a la política de de tapón Francis y bueno

Voz 9 25:13 no yo creo que que en lo que está ocurriendo con todo el tema de refugiados bueno pues pone en evidencia muchas cosas no en el que se entienda un éxito que que la el acuerdo con Turquía bueno pues sirve para que no vengan y por lo tanto eso es un éxito para que no traspasa en determinadas fronteras las muestras en concreto no pero no se valora el fracaso que supone en términos de ética en términos de garantía de los derechos humanos no el que otro invierno más en Italia en Grecia pues vaya haber miles de personas con la situación que tienen bueno yo creo que que es algo durísimo pero pero yo ampliaría un poquito más la mirada es decir al final claro que es un tema de refugio hoy de asilo como una expresión clara y contundente de de estas violaciones de derechos humanos no pero es un tema de movilidad humana forzosa en general de de un montón de motivaciones y de causas como decía Fernando a las que no se le pueden poner vallas no yo creo que hay otros elementos bueno pues para nuestra vergüenza no lo que está pasando frontera azul lo que está pasando con el tema de los Cíes Archidona todas nuestras dificultades porque al final es un problema también de convivencia de prejuicios de derechos vulnerados una vez que que las personas están aquí que son vecinos piano no yo creo que al final es un problema que tiene que ver con nuestro modelo migratorio que se encarga de asignar a los migrantes una posición concreta en el tablero de juego sabemos que a lo más que pueden aspirar en muchos casos es acceder a empleos precarios no eso es en las situaciones digamos casi afortunadas no porque para muchos otros el lugar que les corresponde según nuestro modelo migratorio pues ya decía no es Archidona son los días

Voz 1312 26:47 eh bueno dime

Voz 3 26:49 yo añadir algo con el tema de las guerras uno de los temas pendientes es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas todo lo aprueba por unanimidad y eso es una enorme dificultad a la hora de contraponer derechos humanos precisamente a a las guerras como como está en Siria que tiene una serie de aliados para que esa guerra se perpetúe luego está la prensa esta maldita en los organismos internacionales que ocurre con los mercados de armas que nos proporciona cuáles son los intereses esos mercados caníbales que como decía Bauman son aquellos que que se aprovechan de las circunstancias totalmente terrible ser una situación geopolítica donde las guerras son a la vez un lugar de resultados económicos importantes Guedes lo refugiados yo creo que en este sentido son como Europa como bien decís lo está haciendo nada y eso que es Premio Nobel de de la paz no nos olvidemos el lo está planteando como si fueran una un un asunto inevitable como si fuera algo así como un mal que que que ésta fuera de su alcance después lo paradójico no sé si os acordáis en a en los Juegos Olímpicos los refugiados llevaban una bandera no con una bandera que que estaba allí programando que estaban visibles entonces es la doble vara de medir por una parte no hago nada por otra parte los dejó un lugar en el ámbito del espectáculo de los Juegos Olímpicos no

Voz 1312 28:10 Ander

Voz 0154 28:11 si no lo que ocurre es que me da la impresión que que bueno para empezar es un problema como como todos estamos diciendo de de un de una gran complejidad donde donde se enfrenta las grietas internas del proyecto europeo de manera muy claro Europa no sabe qué hacer

Voz 1312 28:29 no sabe cómo tratar de una manera digan

Voz 0154 28:31 hemos solvente con no con una cierta eficacia porque incluso cuando se ponen la pared de abandona la ideología humanitaria que tan importante ha sido a lo largo de sus de su proceso de de constitución y de desarrollo no segundo lugar arrastra todo un conjunto de de problemas estructurales que tiene debe efectivamente con con guerras que tienen que ver con con hambre que tiene que ver con cambio climático que tiene que ver incluso con expectativas razonables que ciertos grupos humanos reedita hilo no hay otra cuestión que a veces olvidamos es que prácticamente una parte sustancial de la población europea de la población internas de muchos de los estados que componen hoy en día la Unión Europea al final esta compuesta de gente que hemos emigrado es decir gente que sido Latinoamérica gente que se ha ido recordemos que Estados Unidos Australia no en Nueva Zelanda Canadá etcétera o ciudades básicamente formando no todo todo eso da la sensación que se puede Rigol olvidar más allá de una cuarto elemento que a me preocupa cada vez más que es la utilización política del temor del miedo otro no del temor al nido al emigrante que de alguna manera de OTA está engordando todas las propuestas políticas de la extrema derecha en crecimiento la mayoría de los países diríamos del centro o del centro de Europa

Voz 3 29:54 bueno

Voz 7 29:55 sí yo uniendo con esto último y lo que planteaba antes Fernando

Voz 1171 29:59 sí

Voz 7 30:00 claro tenemos un problema que este ya no es un error de dos mil diecisiete sino que viene siendo un error en las últimas décadas no en los años ochenta Se superó los límites físicos de nuestro planeta tierra desde los años ochenta estamos viviendo digamos Acosta digamos de la capacidad regenerativa de la Tierra esto qué quiere decir pues que desde los años ochenta la economía ha venido creciendo teniendo importantes problemas estructurales de de materias primas importantes problemas estructurales de de posibilidad de mantener esa ese ese nivel material no claro Si ahora mismo miramos cualquiera de los países que llamamos ricos son países que si echamos las cuentas viven con mucha más energía muchos más materiales y muchos más alimentos de los que son capaces de producir en sus propias tierras lo que sucede es que se está viviendo a costa precisamente de los territorios que expulsan a todas estas personas cuando las personas salen de Siria salen con un problema bélico que tiene mucho que ver con el acaparamiento de petróleo de recursos minerales pero también tiene que ver en muchos otros países con la exportación de alimentos y las vallas que no dejan entrar personas sirias sí que se abren y se cierran todos los días para que entre los materiales la energía los minerales que sostienen nuestras economías no el problema que hay estructural de fondo es que esas personas aunque los discursos de la Unión Europea sean unos discursos políticamente correctos en algunos casos que en otros no son disculpas son son discursos que de alguna de alguna manera están ocultando que para que exista este modelo de vida tiene que haber otras personas a las que a veces se califica hay incluso por algunos sectores peligrosos efectivamente ultraderechistas como población sobrante es decir que la realidad material que hay detrás del capitalismo en este momento si no se aborda la crisis ecológica climática inmaterial es puro fascismo

Voz 16 31:59 eh

Voz 1312 32:03 estamos compartiendo a tiempo de radio con Ander Gurrutxaga ya yo Herrero Francisco Lorenzo Soledad Murillo y Fernando Luengo estamos hablando de los errores que no deberíamos volver a cometer esas piedras contra las que no deberíamos volver a topar este dos mil dieciocho o que desearíamos no volverá a tropezar nos decíamos que no podemos dejar a una parte de la sociedad en los márgenes y me parece que los márgenes son cada vez más amplios Francisco explica en buena medida que la palabra que eligió la Fundéu como palabra del año fuera fuese aportó fobia es ese miedo y rechazo a los pobres

Voz 1171 32:39 supone claro en primer lugar ya tenemos como decía antes tenemos que admitir la existencia determinadas problemáticas el el que hay personas vecinos hermanos verdad que que están viviendo determinadas situaciones bueno pues entonces se trata de culpabilizar los porque sino como encontramos esa tranquilidad moral para poder convivir con estas problemáticas no iré ahí surge

Voz 9 33:01 enseguida el responsabilizar culpaba

Voz 1171 33:03 a las propias víctimas no el buscar conductas particulares para tratar de explicar problemas que son de carácter estructural incluso en la soluciones también individualizar las no cuando hablamos perdón cuando hablamos de problemas estructurales como es el paro durante mucho tiempo hemos escuchado que la gran solución era el emprendimiento cuando escuchamos que tenemos un problema con nuestro sistema de pensiones por cuestiones demográficas etcétera etcétera la gran solución es la garantía individual a través de un plan personalizado pensiones es es decir como cada uno de las personas tienen que resolver de forma individual determinadas problemas que son estructurales por lo tanto como aquellos que están en una situación

Voz 5 33:44 de mayor vulnerabilidad de mayor vulnerabilidad o de mayor debilidad

Voz 1171 33:48 bueno pues evidentemente se encuentran con dificultades con obstáculos Insa insalvables no para poder para poder garantizar derechos que son básicos no

Voz 1312 33:58 decías te referidas a a las pensiones Fernando y hay un artículo que estábamos hablando que se llama salarios de hambre pensiones en el aire lo escribe nuestro compañero Emilio de la Peña en contexto decía compara lo Nos dicen que hay que hay cada vez más más pensionistas Nos dicen que lo que bueno pues esa foto demográficas lo que justifica que no no no no haya futuro para no las pensiones pero con los mismos hay los mismos cotizantes ahora mismo que en dos mil diez con empezaron los recortes son diecisiete millones seiscientos sesenta mil yo creo

Voz 1171 34:26 más o menos gay los mismos ahora se recauda mucho menos y que los

Voz 1312 34:32 salarios mucho más bajos esa es la realidad no no es por por por esto que nos cuentan lo apuntamos a Francisco también

Voz 5 34:37 sí bueno pero lo primero que habrá que aclarar es que el problema de las pensiones no tiene nada que ver con la demografía la demografía asiste es normal que nos alegramos de que vivamos más gente pero no echemos la culpa al al lo que ocurre con con la demografía de la pensiones lo que sucede es que las pensiones son sostenibles incluso ahora serían sostenibles y más adelante si se financiarán de otra manera hubiera una política de rentas que garantizara ese sostenimiento pero lo que tú planteas es importante porque es verdad que el asunto fundamental reside en los salarios lo que está sucediendo en el mercado de trabajo tiene que ver también con lo que planteaba Kiko de la pobreza es que cada vez hay más salarios que está en en el umbral de la pobreza a trabajadores por muchos trabajadores pobres pero ese dato es muy importante ha crecido mucho el número trabajadores pobres IS y esa situación no se alivia con el crecimiento porque el crecimiento del que tanto se enorgullece el Gobierno español y los gobiernos europeos es compatible refuerza mantiene y enquista la pobreza sí sí nosotros ponemos hay el foco vemos que hay muchos trabajadores con salarios muy bajos que además a los trabajadores que tienen la suerte de trabajar se les está alargando la jornada de trabajo y se están intensificando los ritmos Isasi añadimos a eso que que lo que decía antes que los que los salarios son son son tan bajos entonces claro y que se están haciendo un montón de horas extraordinarias muchas horas extraordinarias no remuneradas dices claro hay un problema las pensiones pero ataja la causa claro el último que que plantear el tema de las pensiones es que en la quiebra del sistema público de pensiones hay un negocio detrás que es es que se llama pensiones privadas pero claro cuando se habla esto no hay que lo sostenga detrás están los lobbies financieros que quieren hacer un negocio con las pensiones privadas

Voz 1312 36:41 déjame que incorpore al economista Eduardo Garzón que nos ayude a hacer esta este retrato de de las cosas pendientes en economía cómo estás Eduardo buenos días

Voz 14 36:49 hola muy buenos días y feliz año estaba estaba haciendo

Voz 1312 36:53 un repaso Fernando de de lo que no deberíamos o de o de lo que nos venden como recuperación y en realidad no no no lo es tanto no tren hemos tenido una tasa de paro propia de estados fallidos o países que que acaban de salir de una guerra

Voz 14 37:07 eso es de hecho hay que ver también que no ha afectado de forma igual a hombres y mujeres hecho la tasa de paro general está en torno al dieciséis por ciento pero los hombres de afecta a un quince por ciento de las mujeres en un dieciocho por ciento no además nosotros nos fijamos también en el colectivo de jóvenes pues y además eso mujeres pues agrava la el problema vemos que la tasa de paro supera el treinta y seis por ciento en aquellas personas que tienen menos de veinticinco años no esto explica también que desde el año dos mil diez hayan salido haya emigrado de nuestro país más de medio millón de jóvenes no porque no encuentran con

Voz 0154 37:42 a mí desde luego

Voz 14 37:45 todo está comprobando que la gente joven está viviendo mucho peor que su padre que su madre y que no pueden desarrollar un nivel de viva como lo hicieron ellos no pero también hay que fijarse por ejemplo en los parados que tienen más de cincuenta años yo creo que este colectivo es también muy vulnerable porque al fin al cabo hay más de medio millón de personas que tienen más de cincuenta años que lleva más de dos años en el desempleo y que tienen muy poca oportunidad de integrarse en un mercado laboral que se demasiado requisito en actualmente dividido una elevada competitividad y también por supuesto a una tasa de paro gigantesca no

Voz 1312 38:21 Eduardo Garzón muchísimas gracias por habernos atendido siento que haya sido tan breve y la intervención

Voz 14 38:27 nada no gracias a vosotros

Voz 1312 38:29 un economista de de de Attac Ander como como como contestamos a esa recuperación que nos venden desde el poder

Voz 0154 38:37 yo lo que pasa es que me tengo la impresión que que aquí aceptamos a veces y quizá en en ocasiones de de una manera muy acrítica los la venta hace de los productos estadístico es que genera la economía oficial no nos damos cuenta que que la gran cuestión no solamente lo que sube y lo que Baha asiente de cuantitativo sino en la calidad de lo que de lo que hay por detrás de del dato no

Voz 17 39:07 es es evidente que que

Voz 0154 39:09 hay un problema clave con la calidad del empleo no solamente porque los salarios medios han bajado sino porque la temporalidad del empleo ha crecido de una manera exponencial y esto plantea un problema fundamental no solamente porque empobrece y porque genera mayores tasas de desigualdad sino porque está dificultando di punto de vista uno los temas claves y fundamentales a los cuál es quizá no les prestamos suficiente atención que es el Porma del relevo generacional no sabemos muy bien estas tasas que dijimos de treinta y tantos por ciento de de gente joven que desea Trajan menores de veinticinco años que bueno que va a ocurrir con estos con estos hombres con estas mujeres dentro de diez quince veinte años como les van a insertar cómo van a poder construir su propia vida que tenemos otro problema asociado a todo esto que tampoco podemos olvidar que es el asunto de la del crecimiento de la desigualdad paradójicamente las sociedades pueden ser más ricas pueden crecer más Isère progresivamente más desiguales no es un poco en el modelo en el que estamos no ya esto habría que añadir un cuarto grupo de pero

Voz 1171 40:13 a unos que son sujetos

Voz 0154 40:16 con con con más de cuarenta y cinco cincuenta años donde su reinserción laboral

Voz 1312 40:21 es cada vez más veinticinco problemática pues os agradezco muchísimo que que hayáis hecho este repaso porque yo creo que sirve de de enmienda para mejorarlo en este dos mil dieciocho por lo menos estar vigilantes con ella muchísimas gracias Ander Gurrutxaga ya yo Herrero Kiko Lorenzo Soledad Murillo Fernando Alonso y Fernando Luengo gracias por por acercarse a la radio esta mañana

Voz 1171 40:40 gracias a vosotros Tapia