Especial Club de lectura: 'Cincuenta momentos literarios'

Voz 1 00:00 por favor digan Jamis una oveja empezó como dices que Migui Borges una oveja hace estuvo de dónde hemos llegado veces aquí espero que el equipo es una hija Nora escúchame de dónde has salido esté Veja de conoces otras para esto es de lo que sabe es decir no quiere decir mojar una oveja

Voz 2 00:42 tú

Voz 3 00:46 eh

Voz 4 00:50 sí

Voz 1312 01:01 ya saben que éste es el espacio en el que habitualmente emitimos nuestro club de lectura ya sé que ayer tuvimos una entrega de de esta sección pero como este

Voz 6 01:11 se puede pedir deseos de hacer buenos propósitos

Voz 1312 01:14 sí regalos pues hemos creado hacer hoy una Erice

Voz 7 01:16 son muy especial yo realidad los Reyes le despedí buenos libros y un tío bueno debía venir dos oye nunca te habías mucho pero bueno es que a ver te decía por buena persona ahora lo acabas de arreglar

Voz 1312 01:29 Óscar no no es casualidad que hayamos empezado escuchando esta escena de de la versión cinematográfica de El Principito rodada por Stanley Donen

Voz 1648 01:38 no no lo es porque nuestro invitado de hoy al menos en los últimos en los últimos tiempos antes es superior está muy presente en su carrera literaria muchos recordarán que en dos mil diecisiete consiguió el Premio Biblioteca Breve con una novela donde Antoine de su perdiera el gran protagonista a cielo abierto y ahora en el libro que hoy nos ocupa pues también es el protagonista de uno de esos cincuenta estupendos capítulos

Voz 1312 02:02 cincuenta momentos literarios Antonio Iturbe qué tal buenos días

Voz 8 02:06 hola buenos días oye que es lo que te da

Voz 1312 02:08 en Exupéry

Voz 9 02:10 bueno pues la verdad es que me

Voz 8 02:13 lo que me da lo que me ha hecho mucha compañía no lo largo de la vida yo leí el principito cuando tenía once años en el colegio cuando se presentó pues pues esa profesora con los rizos Si con el con ese bolso de flecos de ante no de aquellos primeros profesores de la Transición hippies que llegara al colegio sacó de un ejemplar el principito con once años lo leí seguro que lo entendí muchas cosas algo que me magnético en ese libro ya algo de los años ha seguido leyendo en diferentes épocas con diversos estados de ánimo eso yo que siempre me ha dicho algo que ahora con cincuenta años me me sigue diciendo no por tanto bueno pues ellos somos ya viejos amigos no una vida entera

Voz 1312 02:55 fíjate que está muy bien el libro ese libro que le magnético conoce años yo creo que este libro que que tengo entre las manos y que tú no recomiendas Oscar es es un libro que a muchos niños puede ser un objeto que que les haga un montón de de de puertas no seducción para hacia la lectura que quiénes ya somos más madurez que tenemos ya unos cuantos años unos cuantos libros a un también nos ha seducido de alguna manera yo decía que me lo he pasado genial que que me he enterado cosas curiosas que a lo mejor no no sabíamos

Voz 7 03:28 que él conocía o de alguna manera pero muy

Voz 1312 03:30 muy muy superficialmente claro porque este libro

Voz 1648 03:33 es un es un paseo cronológico por vamos a Edipo la historia de la literatura a través precisamente de cincuenta capítulos de cincuenta autores obras anécdotas que un poco nos trasladan desde a mes hasta a Bolaño pasando pues imagínate no por por Cervantes Shakespeare por Emily Dickinson por Kafka por Bruce por Bolaño en fin por un montón de escritores que ha seleccionado el el propio autor entonces encontramos cada uno de sus capítulos vestidos con una preciosa ilustración de ACB y luego hay justo al lado de la de la Ilustración hay como una pincelada biográfica más de tipo informativo y luego hay una pieza más grande que yo creo que son cuentos son cuentos de escritos por por Antonio Iturbe donde precisamente pues amplía a lo mejor esa anécdota o cuenta algún detalle biográfico o cuenta sencillamente una historia protagonizada por ese por ese autor escogido que nos permiten algo como tú bien decías conocer aspectos de la historia de la literatura para muchos de nosotros también desconocidos no todo eso narrado además de una manera muy amena desde luego los las ilustraciones lo que son preciosas porque además son ilustraciones de todo tipo que pueden enganchar a cualquiera y luego las historias y las anécdotas escogidas también todas son muy muy entrañables no ya más enganchan enseguida cualquier selección implica que uno puede haber otros es verdad desde luego yo tengo clarísimo que esto es cincuenta debían estar eso está claro que por qué podían haber de cincuenta más bueno pues que se venda mucho el libro en una segunda

Voz 7 04:58 la segunda parte hemos cincuenta momentos más

Voz 1648 05:01 entonces ahí ahora lo escuche este libro a nivel de creación no es un poco estresante me explico porque claro tú coges la biografía de cualquiera de estos autores esta gente ha vivido un montón de cosas claro tienes que seleccionar aquí pasa de sólo un capítulo sobre a lo mejor algún aspecto muy concreto sobre una obra sobre alguna anécdota

Voz 8 05:19 han hecho que ocurrió

Voz 10 05:20 escogerlo debe ser una estrella

Voz 8 05:24 como es bueno si a ver funcionar un poco al final por dices ya pues pues esto no hay hilo yo cuando se publicó el libro siempre piensas Jo esto porque no pues esta otra cosa no es lo que se cree un remordimiento inmanente no por ejemplo en el en el en el episodio de Kafka no cuando comento bueno como un momento hombre que tiene su trascendencia no para Alex toda la literatura no pues el hecho de que Max Brod no su mejor amigo a lo hacía decidiera no hacer caso a Kafka no quemar los manuscritos como él le pidió claro esto cambia muchas cosas no que podamos a ver ciertos siglos de Caffa su correspondencia pro pensé demonios como un opuse como momento realmente sensitiva cuando él se encuentra con miren a ese hombre que es Kafka que que dice que odia a sus parientes no porque les tenga manía sea más personas porque son personas no resiste el convivir con personas en su cercanía no ese hombre que le tiene fobia al al sexo no porque es lo carnal el contacto con nosotros como examen nadie se consigue no con su inteligencia sensibilidad bueno pues finalmente enseñarle lo que es el sexo no lo lo maravilloso pues el sexo a ese Kafka que que bueno vive cuatro días con ella quizá los mejores de su vida no lo pensé demonios porque no conté ese momento dedicarme esa cosa un poquito más notarial de en fin de no quemar los manuscritos pero bueno también es muy

Voz 1312 06:46 pero creo que que le vamos a una traición en el fondo a una magnífica atracción por suerte para todos o en el nacimiento de la novela moderna no

Voz 7 06:55 su gran debate a veces claro hay que hacer caso no hay que hacer caso

Voz 1648 06:59 del deseo del del finado oye por cierto que lo que comentabas a melena muy recomendable las cartas a Milena si lo digo porque todo el mundo de Kafka suele leer los libros habituales pero precisamente este libro tuyo también ayuda a descubrir cosas como comentaba Lourdes al principio entre otras por ejemplo que esas cartas a Milena merecen muchísimo

Voz 8 07:15 la pena si porque Kafka y que parece ese tipo pues gruñón no Ny pues en fin con tan tan poca empatía luego bueno les esas cartas realmente escribo unas cosas delicadas deliciosas apasionadas no Kaká tenía su corazoncito

Voz 1648 07:30 claro vas descubriendo cosas por ejemplo que que Julio Verne estuvo

Voz 8 07:33 Vigo yo de su encanto

Voz 1648 07:36 claro yo yo lo sabía por ejemplo hay recuerdo quién cuando me lo contaron hace unos años yo decía que yo pensaba que era una broma

Voz 8 07:42 es verdad que pensé me decía no que hay unas

Voz 1648 07:44 la en la ría y hasta que pintaba Julio en Vigo es realmente estuvo en Vigo tú Wolves ahí tú lo cuentas aquí por ejemplo no en en tu libro pedazo está

Voz 8 07:53 ahí en el puerto de Vigo con los tentáculos de un pulpo y tal la verdad pero sí que es que es que claro es que la realidad pues pues pues claro aún hay otra vez a la ficción no hay es cierto que que muchas veces la literatura se intenta explicar desde una posición pues pues un tanto

Voz 9 08:12 yo no sé en con la lógica numérica de datos de de información

Voz 8 08:19 y al final pues pues lo que haces es aburrir a las estatuas no oí Iggy de alguna manera pues de lo que esa literatura en el fondo no es ni más y menos que es el contagio de la fascinación no escritor escribe para compartir aquello que le que le apasionan y le fascina por tanto cuando se cuenta la literatura hombre pues no deberíamos ponernos pues pues

Voz 11 08:38 han tan exquisito Si no sé

Voz 8 08:40 cómo cómo cómo tan tan sombríos no

Voz 1312 08:43 vamos a repasar algunas de las historias que recoge en este libro ya hemos hecho referencia a

Voz 11 08:48 a la de El Principito eh

Voz 12 08:51 también explicas como nación algunas de las grandes obras de de la literatura universal por ejemplo algo que también me ha impresionado al también Los miserables de Victor Hugo

Voz 13 09:04 soy yo se confundió el hombre que arrestó vacío porque les da repitiendo la exigían sólo si tanto me costó llegar a Montes

Voz 14 09:18 eh

Voz 1312 09:22 estamos escuchando a del musical Los Miserables mucha gente quizá no conoce libro pero habrá visto el musical o alguna de las versiones

Voz 7 09:29 suele ocurrir

Voz 1312 09:32 pero los venía bien ya que estamos en la radio pionera de este vayan preguntándose quién es porque Antonio aunque no se llamaba así sí que existió un personaje real con una Historia similar a la que cuenta no quién sea

Voz 8 09:46 Baby Doc bidón está inspirado en en Vido que llegó a ser bueno Le llamaban ministro de la de la policía en aquella época tampoco llegó a ser un poco incluso jefe de la policía parisina ya Visedo efectivamente pues un delincuente multi reincidente que toreó mil y una veces a la policía tantas veces como ha encarcelaban tantas veces fugaz Ava bueno se gastaba el dinero en juerguista hasta que Bono se hartó de esa mala vida decidido sentar la cabeza se ofreció la propia policía para decir bueno

Voz 15 10:14 mira ya DTM de una vez

Voz 8 10:17 si en algo limpio de todos mis mis culpabilidades incluso si queréis trabajo para vosotros

Voz 1312 10:22 si alguien puede Pía los malos soy yo no pero los conozco

Voz 8 10:25 todo se todos los trucos bueno sí fue la cosa de hecho el el comisario jefe de de Policía primeramente no se fiaba debido Ile dijo bueno demuestre nos lo que usted realmente bueno tiene tiene motivos de enmienda fue una vez más y luego vuelva libremente entre sí entonces le Crédit y así lo hizo se fugó una vez más se entregó hoy dijo bueno estoy dispuesto a bueno a reinsertar menor

Voz 1648 10:51 esta esta historia que cuentas es la perfecta demostración de que los escritores son unos unos chafaras veros porque esto nace precisamente porque como tú bien dices que evite el lo va escuchando se queda con la historia y paseando paseando por París es cuando entonces les surge la idea de Los Miserables claro

Voz 8 11:09 sí sí al final en fin

Voz 16 11:12 a Defoe a Robinson Carles

Voz 7 11:14 no encuentro en un diario la en la prensa se encuentra hombre quería realmente los breves de la prensa se encuentra la historia es más más tremendas

Voz 8 11:23 no todo incendio surge siempre de una chispa no hizo el escritor hombre y escritores una imaginación son brutal probablemente La metamorfosis de Kafka no sugiera en ninguna otra parte que que de su propia mente no pero sí que muchas veces la literatura surge de sus chispazos efectivamente Robinson Crusoe surge una historia real que bueno leída en la prensa como no con como muchas otras historias de la literatura

Voz 1312 11:48 hay otro momento que yo lo recuerdo de la película de Gonzalo Suárez remando el viento y es un momento también el la crea como como Mary Shelley y bueno que todavía en este momento no era Mary Shelley en crea a Frankenstein en una en unos días aburridos en el ese año que no hubo verano

Voz 8 12:08 el año sin verano no esa bueno creo que fue por causa de un volcán no de las cenizas no que se cubrió toda la atmósfera Hay realmente bueno pues pues acción tiempo gélido bueno pues esta gente se encerró allí con Lord Byron I en la en el lago Leman ahí bueno como no tenía otra cosa que hacer encerrados con un mal tiempo terrible fuera pues decidieron bueno vamos a contar historias de terror no a ver qué encuentra mejor de todas no igual pues Mary Shelley que efectivamente todavía no sabía casado con con Shelly bueno pues escribió Goldwyn sea es soltera escribió esa historia maravillosa no de ese doctor que bueno pues a base de trozos de de muertos crea esa criatura que es la criatura de Frankenstein

Voz 7 12:50 una tarde de aburrimiento hoy en día a día Dati Frankestein Polidori también la la la tradición escrita de de las novelas de vampiros ampliamente también sí y no dio mucho de sí naturalmente dio mucho de sí sí a mí no me sale corrimiento no sale nada en este libro se recogen muchas historias evidentemente

Voz 1312 13:09 amor pero también hago alguna otra de desamor a ver quién no recuerda este comienzo

Voz 17 13:17 Rafael gramófono hasta cuánto y enfatizó tres rifles provisiones para el inicio nuestra amistad con nombre luego un poco antes de lo techo hizo otro regalo increíble la decisión del monto mano excelsos tienen

Voz 18 13:54 hola

Voz 1312 14:09 ella que tenía una granja en África os empeño en tener una granja en África y también un gran amor un amor que no estaba por la labor de de renunciar a su independencia por ella ni por nadie sí claro todo el mundo reconocidos en son las Memorias de África que escribió Karen Blix eh y que yo al fin de Pollack Maazel

Voz 8 14:29 y más da porque además los favoritos una es películas favoritas es uno de los casos en los que me me encanta el libro pero me encanta la película También la verdad es que la música me me he estado banda sonora Robert Redford es que me encanta todo bueno a mí me llama mucho la atención como esa mujer que pasó diecisiete años en África

Voz 15 14:48 empeñada en el bueno en en poner en

Voz 8 14:50 marcha una una granja de café a demasiada altura cree imposible el café no no salía ya empeñada Bono arrastrando desde Dinamarca pues su loza danesa su los de Kuko noto de ese mundo suyo como después de diecisiete años bueno

Voz 19 15:05 un abandona no abandona

Voz 8 15:08 la Nairobi nunca más regresa no pero nunca más regresa pero ni siquiera literariamente es decir a parte de bueno de lo que es Memorias de África no ha habido una coda que él hace unos años unos años más tarde ella luego hace los cuentos góticos hecho se cambia de nombre no ella ya fuera como Isaac Dine se queda en África nace Isaac con sus cuentos góticos maravillosos el festín de cosas estupendas pero que ya nada tienen que ver con África no ya

Voz 1312 15:34 bueno aunque nunca se le quitó de la cabeza no realmente

Voz 8 15:37 no pero luego una vez en una entrevista le preguntaron y ella dijo que nunca deberíamos volver a donde donde hemos sido felices ella nunca quiso regresar claro que mentalmente ella nunca no ya siempre dijo que siempre cada día de su vida avería las montañas de Gong allí entre allá donde estuviera no pero ella nunca quiso regresar no quizá porque fue feliz y bueno no quería estropear un poco con la realidad la realidad por ejemplo actual que que ahora lo que era el café tal de Neckar en Blix es un campo de golf por ejemplo muy triste

Voz 7 16:08 pero este capítulo dejado muy tristes por lo inesperado del campo de golf que no sabía entonces cutre pero sí

Voz 1312 16:16 luego y historias que que cuestan que cuesta hagamos la mentalidad de ahora entenderla de Emily Dickinson cómo cómo es personas en Sierra creíble en su casa además escribió los poemas tan maravillosos que escribe y no quiere compartirlos no quiere publicarlos

Voz 8 16:35 bueno hay parte de su personalidad no también hay un tema en tema que escuece es el tema de las mujeres escritoras como se han visto muchas de ellas mismas bueno relegadas es un poco auto escondidas no la firma por ejemplo no pues pues Dickinson que no quería que se que se publicarán los poemas a pesar de ser extraordinarios pero pero bueno Jane Austen que que que firma con con seudónimo como como hacían las hermanas Brontë realmente un poco las mujeres han sido unas unas grandes maltratadas no por por por la literatura no han tenido un poco que escribir a veces no fueron tanto oculta casi como pidiendo perdón no hay bueno pues quizá bueno ella también era una forma

Voz 10 17:24 el recluirse también de de estas mujeres

Voz 8 17:28 también es una fórmula de de escapar del destino habitual de una mujer en la época que es casarse ser esposa ama de casa tener hijos etcétera no yo creo que también es una reclusión que a la vez es una huida no para no perder al menos su libertad su espacio personal de creación

Voz 1648 17:46 la literatura se convierte para estas escritoras en un auténtico exorcismo el caso de Emily Dickinson es emblemático pero más es que es verdad es que sólo en vida se publican en cinco poemas cuatro de manera anónima y el quinto que ya no quería que también se publican y que tu cuentas Nell cuenta en el libro luego encuentran mil y pico poemas en

Voz 10 18:03 en en cajas en cajones Si que bueno que son los que conocemos hoy en día pero yo creo que eso encierro que es su su libertad vencerlos un libertario lógicamente sí

Voz 1312 18:12 en cincuenta momentos literarios allí historias que hablan de amor de desamor y otras que hablan de muerte también vamos a escuchar ayer ya Rom ex director de la Casa Museo de Edgar Allan Poe en Baltimore

Voz 20 18:25 esta ong

Voz 21 18:27 lo encontraron en condiciones de y ni siquiera llevaba su propia ropa la ropa de otro hombre que no le quedaba bien que estaba sucia no sabemos lo que le ocurrió a produce una teoría es que fue víctima de un secuestro político era el día de elecciones en Baltimore con frecuencia los políticos contrataban a matones para que secuestraron a la gente les daban bebidas con drogas y les hacían votar

Voz 7 18:52 dos veces

Voz 1312 19:06 al poco de estar en tocaba a los nada a los pocos días horas el autor de de Anabelit de este poema que presionaron los Radio Futura moría de una manera digna de casi de un de una de sus historias porque nos ha dejado ahí un enigma que todavía hoy podemos especular pero

Voz 8 19:24 no y si se iba a casar a los pocos días además una historia hermosa sí porque era con con la muchacha no de infancia que luego bueno pues en fin los padres de ella no no habilitaron el matrimonio bueno se casaron caballos respectivamente enviudar con año ese rencor Trans iban a casar y quince días de la boda el toma un tren para Nueva York bueno en principio se iba para Nueva York pero desaparece pierden la pista y aparece ya en Baltimore ya prácticamente agonizando con las ropas otra persona sin saber muy bien qué ha pasado muere nunca se desvela ese misterio realmente es un episodio tal es así que precisamente en en la Feria del Libro de Guadalajara recientemente que la inauguró Paul Auster explicaba una historia relacionada con el con la con la muerte de Garland hoy añadió un dato que yo no sabía y es que después de muerto y bueno pues un primo suyo reunió dinero para la lápida que bueno costó bastante bueno consiguieron el dinero cuando habían reunido el dinero para la lápida el lista que estaba teniendo la lápida tenía el taller muy cerca de la vía del tren un tren de paso por ahí descarriló se metió contra contra el colista destrozó todo reventó la lápida de poco lo cual se perdió y bueno pues su lápida durante mucho su tuvo durante mucho tiempo estuvo sin lápida porque nuevo

Voz 7 20:44 más dinero para otra mía pero bueno parece ya ha sido un cuento de que entra Hay revienta la la propia lápidas mortuorias parece a veces que exista Dios y qué harías hay retar citas no ha habido como tiene que eso es lo que sí

Voz 1648 21:04 es verdad es que yo mientras lo leía pensaba mientras leía el capítulo que ahora que está tan de moda la novela policíaca no existiría sin desde luego no como la como la hemos conocido es decir es fundamental la influencia de Poe tanto en el relato gótico como lo que es propiamente la novela criminal es fundamental es decir yo esa es una sentencia pero que nadie puede discutir hay otras historias en el en la historia de la literatura en mayúsculas que podemos discutir pero aquí la influencia de pues

Voz 8 21:32 es brutal brutal si los crímenes de la calle morgue donde ha perece Auguste Dupin que es bueno es el antecesor de Sherlock Holmes que se lo pregunten exacto a tocarse primer ente cree que empieza a seducir las cosas si no realmente es es clave no es una pieza clave en esto la literaturas

Voz 1312 21:50 estábamos Oscar antes una historia que que nos ha fascinado y que tú tampoco bueno que no tiene ningún mérito pero que no las hubiera es tú realmente tiene mérito

Voz 7 21:59 la de Tolstoi la relación de Tolstói de yo reconozco que no que no sabía sabía había cosas de Tolstoi de su vida hubiera sido una de las última etapa su última etapa quiso

Voz 1648 22:10 venga increíble que no la conozca donde merece la pena conocer pero no conocía esta relación con Mahatma Gandhi que entiendo leyendo el capítulo que era cuando Mahatma Gandhi estaba estaba en en Sudáfrica

Voz 1312 22:22 a un abogado no sí sí estaba todavía en Sudáfrica

Voz 1648 22:24 la Gandhi de violen algunos de estos textos

Voz 8 22:27 no de la última etapa de Tolstoi que eran pues bueno pues muy en contra de del establishment bueno bueno textos que realmente son textos revolucionarios no en en su época y estoy el bueno era un aristócrata era conde era un señor terrateniente esa finca extraordinaria vallas Napoli Ana y en la etapa final de su vida el bueno pues decidió pues una escuela para los trabajadores bueno de hecho intentó donarlo todo en vez de dejarlo a sus descendientes dejarlo

Voz 10 22:59 gente en fin sin sin sin techo

Voz 8 23:03 realmente bueno fue una especie como como de de abanderado de la no violencia en ese sentido bueno pues pues existe esa correspondencia con Gandhi unas cuantas cartas es un librito donde donde se publicaban sí sí sí con mucha reverencia se dirige a él le pide consejo in hitos tocarle en bueno Le explica cosas no le recuerdo una una que les dicen algo así como y a la ley del amor no sirve de nada si se defiende de forma violenta no realmente osea ideas que naturalmente Andilla tendrían la cabeza o colaboraría pero que que tiene una gran inspiración en ese en especie de de de de hippy pionero del hippies como que estoy con ochenta y dos años

Voz 1648 23:49 que murió en una estación de tren bueno en la casa de

Voz 8 23:52 jefe de la que final te también sí también tremendo no literario no el dije su final no no quiere morir como un terrateniente aristócrata Jensen su gran fincas sino que quiere como abandonarlo todo no dejarlo todo como una especie de de Jesucristo no que que se va hacia adelante ya en la pobreza máxima si muere como como un podio cero en una estación de tren y con una pulmonía te terrible pero bueno muere como como quiso morir

Voz 1312 24:20 en el libro se cuentan también muchas relaciones entre entre escritores que son pueden escribir como dioses pero no dejan de ser seres humanos verdad ira en ocasiones muy humanos por ejemplo relaciones de todo tipo no sólo no sólo estamos hablando de rivalidades literarias sino también relaciones muy tormentoso es como las que mantuvieron Rimbaud y Paul Verlaine

Voz 22 24:42 a verle me ha enseñado unos cuantos poemas porque así notarles si prometedores sin embargo me parece que toda la ingenuidad queda empañada por exactamente un Lancia juvenil de escandalizar pero sí algo parecido y eso les canaliza no claro que no entonces porque supone que eso es lo que busca esa no es la cuestión yo creo que tiene razón lo apruebe el planteamiento tenga humilló a prueba

Voz 23 25:07 su corneado en Fire inteligente

Voz 1312 25:11 bueno es una escena de la de la película Vidas al límite creo que es un buen título para para explicar esta relación que mantuvieron harto

Voz 16 25:18 de RIM voy Verlaine

Voz 7 25:21 Ventosa boa una auténtica locura de relación violenta explosiva incluso acabó con con un tiro en la cárcel desde la cárcel

Voz 8 25:35 bueno realmente todo todo muy tormentoso

Voz 9 25:38 a invocó es un personaje en fin fuera de de de todo es muy interesante yo biografías pero yo creo que aún se podría contar buena porque además bueno éste sí que fue un Bartleby que decidió no volver a escribir

Voz 7 25:54 a los veintiuno ya no publico nada dijo que ya están murió con treinta y pico estuvo trabajando en las empresas

Voz 10 26:03 allí era así hay o no

Voz 8 26:06 vamos osea que que abandonó la la poesía siendo en la la gran promesa del del sí

Voz 10 26:11 lo no bueno el el el el niño mimado no deben de

Voz 8 26:15 de la poesía Irán entre lo dejó todo abandonó la poesía nunca más volvió a publicar nada de hecho bueno a juró o no de de la literatura no es un caso muy singular

Voz 7 26:27 sí radical verle ni abandona su familia por lo deja todo lo cita como normal que su mujer así

Voz 8 26:34 en si va y bueno al final volvió al redil

Voz 7 26:37 pero pero si somos o más inteligente que el quizá que esto favorito es de los que narra es que no no de verdad no te puedo porque mira cojo

Voz 10 26:52 aquí el el listado

Voz 1648 26:55 encanta por ejemplo lo que tiene que ver con monten a mí lo de los ensayos de den por ejemplo que que soy muy fan me gusta mucho que te voy a decir de Dickens es decir la infancia de Dickens que luego la podemos revivir de alguna manera en libros suyos como Oliver Twist pues también que los cuenta él muchas de estas historias como salen como como cuentos tienes mucha curiosidad por saber y por descubrir cosas hay cosas que puedes saber pero que ves ampliadas desde luego yo envidio ya al lector que por primera vez conozca algunas de las anécdotas porque se va a quedar con la boca abierta sí sí sí parece que no

Voz 7 27:25 puede ser es que tú imagínate si cogieran

Voz 1648 27:27 Nos lo que ha hecho Toni allí de historias y novelas muy concretas tiras del hilo empiezas a tirar que éramos otras cincuenta y otras cincuenta tiraran ambos Cirilo hubiéramos donde está el inicio el germen la de cosas anécdotas personas escritores que encontraríamos en ese hilo no ahora que está tan famosos son tan famosos los los de los del Twitter nos imaginemos en la historia de la literatura lo tiene encontraría

Voz 7 27:50 hoy escribe el segundo que gusta mucho a quién hay que decírselo nada eso es es llegaré ponerse aguja ahí lo sacos se muy bien me he tenido que

Voz 1312 28:02 dotar este año para que los reyes me hayan traído este regalo escucharos a vosotros hablar de de historias de de la literatura cincuenta momentos literarios de Antonio Iturbe con unas maravillosas ilustraciones de Jordi la febrero muchísimas gracias hoy día siete de ni de la radio venir tan la radio Jarno sí enfrentarnos esas cincuenta lucecitas pues gracias gracias por estar aquí Óscar hasta cuando peso hasta más ver bueno oye que tengas feliz año que que a un toda

Voz 7 28:32 no nos lo habíamos dicho habíamos dicho

Voz 1312 28:34 Juan Taño venga Un besito

Voz 24 28:37 la subida