Burque se pone a limpiar

Voz 3 00:17 sí sí que toca sin que tocas lo hemos hablado si te puedes encontrar perdona ya pero llega me ahora pero me lo da pero lo que manda que es todo lo decido yo con Javier en realidad no sólo porque lo despierto ahora una hora de Burke al cubo gritos de pavor en casa

Voz 4 00:40 hay gente que me o digamos

Voz 3 00:41 mucho diciendo no por favor no la radio te

Voz 4 00:43 todos ellos a los niños no he pensado un nuevo nombre

Voz 1312 00:46 para tu sección si Burque Lander

Voz 3 00:49 entonces es vamos a hablar de mis enfermedades mis fobias mi manía ansiosos que te parece pero de verdad esto tiene una hora para para los amantes de Burque ahí porque me tiene tienes es coger el tranquillo oí pero aquí no a esto lo sabes que eres más difícil ya yo soy más caro no está escuchando esto Broncano no está ahora de que has hecho qué has hecho con Broncano la sacarlo a colación sólo lo contaré ante un juez

Voz 1312 01:17 yo creo que podríamos empezar la sección hablando de de buenos propósitos uno de ellos es que

Voz 3 01:21 sí es lo que yo quiera no

Voz 1312 01:24 se iba a decir que uno de ellos es la vanidad está que tienes como muy mal gesto

Voz 3 01:27 nada ya con esta hacer picantes como que no fluye hay cosas que te están yendo bien en la vida yo me alegro no funcionan porque hay felicidad detrás tú tienes que encajar todo esto tienes que ordenar un poco tu vida claro ir recolocar un poco

Voz 5 01:40 luego

Voz 3 01:41 Banega es que lo estamos fatal lo que era enfermo como todo en mi ya

Voz 4 01:46 oye retomando si quiere hablar

Voz 3 01:49 gripe amigos no venga dale dale

Voz 4 01:52 que es uno de los propósitos que siempre

Voz 1312 01:55 hemos cuando empieza el año es arreglar toda que todas aquellas cosas que siempre tenemos pendientes no lo de pro Castro INAR común es difícil decir esta palabra con claras timar

Voz 3 02:05 yo no sé el más idóneo para pronunciar bien una bueno

Voz 1312 02:08 pues dejar para más adelante hacer cosas hay una cosa queda mucha Zach es ponerse a ordenar sabes que tienes hay unos cajones para para ordenar el armario

Voz 3 02:17 están ordenados o no pero

Voz 1312 02:20 por igual está ahí mal puesto el otro día leía que hay una técnica japonesa

Voz 3 02:26 milenaria milenaria con esa sabiduría milenaria es que además yo usar yo que con eso es Milena interés

Voz 1312 02:33 ya te interesa mucho la la las culturas orientales Sony

Voz 3 02:37 una marca milenaria

Voz 1312 02:40 el esta técnica que es enserio de verdad toma te lo en serio por una ventana

Voz 4 02:45 pero de verdad que va a tu vida qué pasa

Voz 6 02:48 con los promotores y son ji ji so estimar o uso Gil oye que no que es

Voz 1312 02:56 una técnica que se aplica antes de que acabe el año

Voz 3 02:58 Ama técnica

Voz 1312 03:00 milenaria se llama técnica oficialmente

Voz 3 03:05 qué duro va a ser esto

Voz 4 03:06 eso sí pero gracias es una técnica venga una

Voz 3 03:08 me como si hablásemos de un deporte de una

Voz 1312 03:12 a ver es es una propuesta que hace la cultura japonesa

Voz 3 03:15 vale a empezar el año nuevo

Voz 1312 03:17 son esas cosas que tiene pendientes de toda la vida ordenar ordenar las tirar lo superfluo deshacerse de aquello que no utilizas

Voz 4 03:27 a mí me me me ordena ir de alguna manera

Voz 6 03:31 qué te te clarifica Un poco objetivos Turín

Voz 3 03:33 ya pero esto con con cosas eso con personas también

Voz 6 03:37 venga a decir que sí están personas tengo clarísimo lo que quitarlo

Voz 1312 03:45 después de esta introducción surrealista déjame que que salude a quién va a explicarnos realmente lo que es esta técnica milenaria o no japonesa María Galeano es organizadora profesional y autora del poder del orden editado en la editorial Planeta buenos días María buenos días estábamos hablando de esta técnica japonesa que muy que es muy aconsejable por ejemplo al finalizar el año y empezar el año nuevo es muy aconsejable de los japoneses

Voz 7 04:10 en así como as en todo no como con mucho con mucha entrega con mucho

Voz 4 04:16 el harakiri pleito desperdicio entré muy bien pero nosotros la verdad es que hacemos todo lo contrario mientras ellos finalizando el año para empezar

Voz 7 04:27 renovados de limpios y con todo cumplido nosotros hacemos al revés vamos al trastero nos traemos el árbol un montón de adornos intercambiamos regalos más cosa

Voz 4 04:39 hola acumulamos claro

Voz 7 04:41 o a la inversa con lo cual a lo mejor inspirar no un poco en esto que hacen ellos nos vendría bien has dejar sitio nuevo dejar sitio a lo nuevo arreglar lo que está mal en limpiar a fondo lo que estás

Voz 3 04:58 sucio

Voz 7 04:58 es verdad que a ver con ese afán de entrega y de servicio que tienen los japoneses y así todo tan estructurado es verdad que llegan al límite estado viendo las las cuesta las cuentas de Instagram mientas

Voz 4 05:12 ponen pues no se las fotos de los detenidos

Voz 7 05:14 gente mueven la nevera la cocina la desarman completa

Voz 4 05:19 limpiar los azulejos por detrás sucias pero a lo mejor es un poco

Voz 8 05:22 oigo toda la vida las madres o en la limpieza de primavera no lo sé

Voz 3 05:27 es entonces ahora pero normalmente

Voz 8 05:30 ahora a ver gracias y lo hacemos cuando no

Voz 4 05:32 damos no porque se quitara entonces doméstico se ve que queda ahí la sombra de lo que no tendría que estar dando pero ellos pues eso es fin de año

Voz 7 05:40 lo quieren estrenar digo lo quieren celebrar para estrenar el nuevo año con todo pero vamos limpio al máximo y quitando las cosas que no utilizan ojalá que tienen muy poco espacio no

Voz 3 05:52 con eso no es un pelín obsesivo si yo os cuento no me he pasado los tres primeros días del año limpiando a fondo Mi casi moviendo todo tú me hubiesen llamado maniático no hubiese llamado mamá

Voz 1312 06:06 mira madre de repente dice es que llevaba dos meses sin tierras persiana todas

Voz 4 06:12 la vida se las las persianas no pasa nada no se limpia con la primera noticia para eso

Voz 1312 06:18 antes se hacían estos zafarrancho de limpieza en las casas de toda la vida

Voz 4 06:23 el mal de de la claro normalmente os quitar todas las cortinas lavar las volver a poner las cosas que el alcohol

Voz 3 06:29 pero no hay que más seguido los techos también

Voz 4 06:31 sí sí sí el las telarañas de las esquinas sí sí sí sí

Voz 3 06:35 están ahí para comérselos mosquitos claro claro

Voz 4 06:38 así dejas ecosistemas marinos a ver cada uno en su casa puede hacer lo que quiera como quiera mientras se lo pueda permitir mientras no sea delito claro no invada otro no tenga conflicto con otro puede tener las cosas como quiera es verdad que

Voz 5 06:50 en algunos somos más obsesivos que otros

Voz 4 06:53 la la fíjate tú eres obsesiva bueno si el orden la limpieza no es organizadora ya claro

Voz 1312 07:00 escucha una cosa María antes de que te pregunte por tu tu profesión que me parece muy interesante esto o si lloro haberlo cuestión dice que si un objeto no lo has utilizado algo no las utilizado durante un unos años es que realmente no necesitas entonces pero con la ropa que todo vuelve yo soy de guardar

Voz 3 07:19 así que te devuelve pero no

Voz 1312 07:22 todos buen tiempo salvo cinco años no te lo has puesto durante cinco años de repente un día dices pero que es verte tan bonita está está gabardina Braga

Voz 3 07:31 no es pues igual no te la vuelves a poner

Voz 1312 07:34 para un día que te queda ese tema

Voz 4 07:37 pero bueno no de pasión o para ir al campo no pero habría que quererse lo suficiente como para no utilizar esa darle salida esas bragas que lo mismo tienes otra

Voz 5 07:51 sí pues suerte tiene capacidades a lo mejor comprar

Voz 3 07:53 peor me imagino que Lourdes

Voz 4 07:56 a un cajón lleno de bragas

Voz 1312 07:58 de con Manuel Burque yo estaba hablando a Barcina hiel

Voz 3 08:01 ya acabado hablando de cajones pero si tú me has dado la razón por la que llevas bragas rojas ahora Lourdes no hablamos de tu casa menos sensible yo tengo eso sí no tenga un cajón en el que me todos los calcetines desordenados los calzoncillos que se me quedan estirados por si acaso los tengo ahí

Voz 4 08:21 sí es casi caso son son

Voz 3 08:24 bueno claro

Voz 5 08:26 cuando alguna vez está salvado

Voz 1312 08:29 no quiero preguntar por qué

Voz 4 08:31 a todo esto le quería preguntar por qué esas ponerme hay algo que Holgado María

Voz 3 08:38 como sino llevase nada como si llevase una falda M con calzoncillo entonces ahí colgando todo lo que hace

Voz 1312 08:43 qué qué haces como organizador haces todo ese trabajo que antes las madres nos obligaban a hacer aquello de pues sí sí

Voz 5 08:51 la verdad la verdad es que sí porque bueno han cambiado los roles no el resto de que todas las mujeres trabajamos la mayoría de trabas vamos fuera de casa Llanos no está esa figura normalmente femenina que se ocupaba de todo de tener al día las cosas y los espacios de todos pues ya no está alguien que se dedique veinticuatro horas a tener eso en marcha con lo cual la gestión de la casa muchas veces es imposible ya es demasiado complicado

Voz 4 09:17 no que se pongan ellos también ha organizado lo que pasa es que a veces no

Voz 7 09:20 esta Aguilar muy bien afeitado como para que cada miembro de

Voz 5 09:25 de la familia tenga responsabilidad sobre sus cosas

Voz 1312 09:28 no sólo los adultos también lo lo niños que es importante te dan tema niños

Voz 3 09:34 es muy importante según paréntesis Lourdes sabes que hay una

Voz 1312 09:37 presa o una que se dedica a vender bragas usadas

Voz 4 09:41 lo digo porque igual es bueno es dar salida a las bragas

Voz 1312 09:44 si viéndolas a gente que la fiar solo si también la salida de Francisco creo que las líneas no tienen tienen ofertantes pero tú seguro que tienen mucha demanda María la estas madres de adolescentes que se expresan su rebeldía en una habitación absolutamente caótica que es la cueva de de de la bestia estás hablando de Ci U era un genérico

Voz 3 10:09 yo no he utilizado el impersonal pero hay algo Ainhoa algo puede no puede

Voz 5 10:14 bueno hay algo ahí es que cuando había dos niños pues trae mucho los bebés muy pequeños que lo traen

Voz 4 10:20 muchas cosas y muy muy grandes

Voz 5 10:22 multiplicando cada Reyes cada cumpleaños fatal pues viene juguetes central de todo es la adolescencia es un periodo difícil

Voz 1312 10:31 todo en todos los sentidos

Voz 7 10:33 el tema es tratar de conseguir el equilibrio entre la relación con ese

Voz 4 10:38 no yo yo que ya no Yánez niño esa persona pero no lo japonés que arregle cosas bueno ya ya si no es verdad que tienen bastantes problemas no japoneses con los dos adolescentes a los estudiantes con lo cual ahí no no no vamos inspirar en ellos

Voz 7 10:51 pero hay que ver a ver hay que poner unas no

Voz 5 10:54 más que sean que sea posible cumplirlas vale no todo tan estricto como para que sea imposible ya himnos llegan pues mira no eso ni hablar una vez por semana se pasa la aspirador vale pues todo lo que está en el suelo vale el tema es también utilizar puertas y no puedes ver el lío que tiene pues cierra la puerta y una vez cada tanto se hace por qué porque si no eres la que siempre va gritando por el pasillo sabe desde la bruja que solo

Voz 9 11:22 se habla de de de recoger y ordenar ir el momento

Voz 5 11:25 es un niño tiene algo

Voz 9 11:27 es importante que tratar contigo pues no

Voz 5 11:30 no no estás accesible para hablar sólo eres la que grita

Voz 1312 11:34 te sudando sólo decirte a ver poner un ejemplo tú ahora mismo te llaman para que nos dé organizador en una casa en la que hay pongamos un adolescente y un niño pequeño día después de Reyes que se tienen que quitar los adornos navideños sea tú mismo te

Voz 3 11:49 este es el peor de los escenarios un comando el uno de enero con el uno de enero cuando ya está en la habitación durmiendo la borrachera El adolescente

Voz 4 11:59 pero bueno no no no

Voz 1312 12:01 qué mejor el día siete que tienes ya que quitar eso sí

Voz 3 12:05 el quite y hagan los adornos

Voz 1312 12:07 quién lo los juguetes de todos los regalos embalajes lo las cosas nuevas que tan entraba en casa más ya lo sistémico que es el adolescente y en niño

Voz 4 12:16 tratando de encontrar la mochila y todos los de los deberes para ir al cole mañana exacto bueno ya que empezar por si con

Voz 3 12:24 el miedo de poder encontrar cosas sospechoso es que no querrías ver

Voz 10 12:27 en mis bragas usadas no no eso no

Voz 4 12:31 hemos días biológicos en estado de descomposición otros ganas bocadillos porque se bocadillos

Voz 1312 12:37 a medio comer en juego el cosas

Voz 3 12:40 a es mi mi frase o drogas

Voz 4 12:42 otro que puede generar un conflicto familiar muy a ver eso no es mejor dejarlo claro es organizadora pero no vez Hernani usar esa ya estamos hablando de que organizan no sé no vale vale mi hermano mayor vale pero bueno tiene que ver un poco a ver todo hay que enfrentarlo es verdad que en todos los objetivos

Voz 7 13:01 es que todo hay que enfrentarlo es verdad que tienen que ir al cole mañana tiene que contar la ropa empezando por tratar de de ajustar un poco el horario para que mañana por la mañana no sea la el despertar maldito no encontraron la ropa el la mochila

Voz 5 13:18 tal y tratar de sacar pues eso los embalajes si hoy se puede sacar el árbol vale para te digo que yo me encuentro casas en junio donde está todavía Arbor puesto

Voz 4 13:26 llaman para que nos ayude si tienen en la en la rotonda puesto pues

Voz 3 13:30 esperándolos tras tenía pobre

Voz 4 13:33 estás viendo tras querida claro tienen otras prioridades

Voz 5 13:35 es dicen bueno ya que está sin me gusta lo lo miró todo el año ya para diciembre ya lo tengo preparado es que

Voz 1312 13:43 cada uno es como una organizadora necesitaría algún que otro otro profesional

Voz 4 13:48 sabes que la vida es muy complicada una cosa que no encontraría

Voz 3 13:52 es hoy en día si revistas la habitación de un adolescente sería por no porque ya es viejo nadie iba a tener revistas hoy en día con lo cual eso te ahorras hoy sí pero lo has visto

Voz 5 14:01 positivos también se revisan o padres tenían que revisar los hombres una responsabilidad

Voz 1312 14:06 oye el dicho ese de que la cara es el espejo del alma en la habitación o nuestro lugar habitual es también el espejo de la personalidad de quién ocupa ese espacio bueno a ver si no porque

Voz 5 14:18 verdad que bueno mucha gente creativa hay muchos genes mucho pues tienen talleres mesas desordenadas y no pasa nada y ahí pues ha producido obras cosas pues muy interesantes así que cada uno tiene que trabajar con lo que con lo que puede y con lo que quiere cada uno tiene su sistema de orden aunque parezca muy desordenado cada uno tiene su sistema

Voz 1312 14:43 pero como organizadora no puedes decir esto porque claro

Voz 4 14:46 ya es como barra libre esto ahora me estás quitando todos los argumentos que yo tenía para para decir lo veis aquí

Voz 3 14:51 ordenar las cosas hay que tener nuestros utilizando esta sección para luego hablar con tu hija no es este estás buscando un argumento de autoridad para luego decirle mira ponte este podcast de lo que hablamos el otro día no

Voz 4 15:03 a contar que el orden y la organización tiene mucho

Voz 5 15:06 beneficios IED verdad osea son patentes palpable Sí Se Puede se pueden comprobar

Voz 4 15:12 gastas menos tiempo okupas menos tiempo en encontrarle

Voz 5 15:14 las cosas en a si pones de otra vez las cosas en su sitio por ejemplo en tu casa cada cosa tiene su sitio todos los miembros de la Familia saben cual eres pues no tienen que está todo el tiempo

Voz 1312 15:25 a dónde está esto mamá tú en su lugar y cuál es su

Voz 5 15:27 jugar bueno pues esas cosas que era mamá ya sabemos no las mesas de trabajo también si tienes un archivo pues encuentras lo que tienes que encontrar para llegar a la reunión a tiempo para salir de casa sales a tiempo tiene las llaves tienes móvil tienes el cargador tienes lo que necesitas no gastas dinero no compras doble muchas despensas me encuentro comida caducada gente que va al súper comprador le pone delante y eso nunca sale inusuales además cuando come algo caducado que eso también las medicinas ya ni te digo entonces hay muchos aspectos entonces que el orden y la organización te hacen ganar tiempo dinero tranquilidad te dejan además energía para que tú hagas con tu tiempo con tú ganas lo que quieras en vez está recogiendo todo el tiempo

Voz 3 16:13 lo que hay de las emociones porque por ejemplo yo tengo muchas cosas

Voz 1312 16:18 sí que me generan recuerdos y no las quiero tirar

Voz 3 16:20 porque si las tirase Mi vida sería un una oscuridad mi pasado sería oscuro entonces tengo cosas que no sirven para nada las veo a mira aquí estuve en Berlín a mirar esto me lo puse cuando no sé que yo a mi me gustaría tener un castillo comprármelo y hacer un museo por plantas de décadas de mi vida con cosas acumuladas en cada planta mira quién fue en mil novecientos pues teníamos virtuales no no costaría tanto dinero te lo digo fotos dices yo quiero leerlo palpar lo voy a llorar encima de ellos

Voz 5 16:51 pero por ejemplo la camiseta de la Oktoberfest por ejemplo no es necesario que esté en la pila de las camisetas de estar enmarcada o en una caja de recuerdos que tú

Voz 4 17:01 aquí cada vez está licite es bueno hay gente

Voz 5 17:03 que marca sus camisetas de su colección de piezas

Voz 3 17:07 quiero demasiado demasiado Marcos

Voz 1312 17:10 décimas menos como como qué qué metodología hijas cuando tienes por ejemplo que organizar un espacio pongamos una una una habitación aún un despacho por ejemplo entonces como como esta gente que no sabe por dónde empezar si te contratan te llama María quiero quiero instar un orden porque quiero organizar mejor lo que sea mejorar mi vida lo que sea tú por dónde empieza es que cuál es tu metodología de tres

Voz 5 17:35 pues yo tengo un método que está inspirado en Un método japonés justas

Voz 4 17:40 gente que no se queden con el orden

Voz 5 17:43 bueno es que lleva mucho nos lleva mucha ventaja y y métodos que están comprobados como el de las cinco veces sí que es un método que se creó para las fábricas para las cadenas de montaje en los puestos en los que tenían que cambiar cada ocho horas y eso tenía que estar siempre perfecto vale ser eficiente para poder trabajar vale entonces esto está comprobado desde hace muchos años en mi método se inspira en el cinco es decir es el método que permite hacer orden y que luego ese orden se mantenga sólo vamos que las cosas no van a ir con sus patitas a su

Voz 4 18:19 no pero quiero decir si tenemos

Voz 5 18:21 sitio práctico cómodo y accesible para las cosas que tenemos en casa es muy fácil volver a poner las cosas en su sitio

Voz 3 18:29 cómo se llaman Madrid Madrid Madrid maricón es tu enemigo

Voz 5 18:32 ya no a mi me gustaría ser japonesa en otra Navidad como ella no es mi enemiga solamente que japonesa utiliza su método para ordenar las cajones por ejemplo utilizo por ejemplo el doblado vertical que ya que ya pero bueno para algunas cosas es verdad que mucho lo de saber muchas cosas de de su método las podemos utilizar pero podemos utilizar también otros métodos hay otros le tenemos que agradecer mucho y cuando toda la visibilidad que ha dado a la profesión pero es verdad que nosotros vivimos en España somos tales tenemos más metros más recuerdos más cocina otras tradiciones

Voz 3 19:09 tenemos corazón

Voz 1312 19:11 pero bueno estamos y luego ir somos más desordenadas los españoles tenemos más tendencia al caos

Voz 5 19:18 ahí tenemos otras cosas por esto mismo que digo cuando ellos una vez al año están limpiando y sacando todo lo que les sobra nosotros estamos metiendo un montón de cosas en casa pues eso sea así metemos más de lo que sale evidentemente no acumulamos acumulamos más nos cuesta hasta el momento a lo mejor de de tener que hacer la mudanza y forzosamente tienes que revisar pero la mayoría de la gente pues hace que no me tanto en cajas hice muda incluso con lo que no necesita

Voz 1312 19:45 sí sí sí sí sí de varias mudanzas

Voz 4 19:48 han arrastrado cajas y esas que no se dan ahí claro si hablas con gente que llamó varias veces arrastra cajas que no sea Cuenca los organizadores no encontrar

Voz 5 19:57 esas hay una negociación no tenemos

Voz 4 19:59 es una lógica chador es tenemos una esto que se llama cultura OP bueno oculto quien quiera quien quiera empezar a

Voz 1312 20:09 a hacer esas esos buenos propósitos ordenando su casa oí poniendo

Voz 4 20:14 voy deshaciéndose de las cosas que no necesita

Voz 5 20:16 cita sobre todo pues a ver mucha gente que lo puede hacer evidentemente no sólo exactamente buscando en Internet

Voz 7 20:24 algún método con un libro ahí canales de You Tube I D

Voz 5 20:28 todo a la persona que sí que tenga mucho o que estén unas circunstancias más complicadas como pueden ser la llegada de un bebé de un divorcio que haya fallecido un familiar hay que vaciar la casa bueno hay muchos momentos en las que la gente se bloquea

Voz 4 20:42 cita a un poco de de ayuda profesional

Voz 5 20:44 es escaso puede buscar un organizador tenemos una web que ahora mismo la están rediseñado

Voz 4 20:49 con lo cual pero vuelva a haber un agregador claro va a haber un buscador

Voz 5 20:53 que cada persona en España el que necesite puede buscar por zonas para ver cuál es el más cercano sino de servicios online la asociación se llama Ope el dominio es Organizadores Profesionales punto com y sino pues buscar ahí es que quiero sino al Mail les decimos cuál es su organizador más cercano

Voz 3 21:12 tú vas como un ejército a limpiar en plan El equipo A vamos

Voz 4 21:16 que yo organizo que no impidió pero bueno

Voz 3 21:18 a organizar organizar pues depende

Voz 5 21:21 así es una mudanza es es un proyecto muy grande pues sí o llevo ayudante llevó colaboradores también otros organizadores que se están formando con lo cual

Voz 4 21:29 ya su practica una idea genial bueno no hay universidad pero claro María que ya hay muchísimas gracias gracias a Dios

Voz 1312 21:37 por organizar la agenda venir a

Voz 4 21:39 programa gracias

Voz 11 21:46 sí

Voz 1312 21:58 ya está por aquí Ángela Quintas hola Ángela hola qué tal hacemos una pequeña parada me tengo que organizar el tiempo sabéis Ivo volvemos contigo enseguida porque estoy deseando ver cómo organizamos la despensa la nevera y sobre todo nuestra vida para volver a entrar en esa ropa que tiene la manía de den cogeré armario no pierde yo creo que tiene un poco de agua el tejido esa teoría ya sé lo que me dices vale pues llegar hablamos

Voz 12 22:33 que explotan el ahora

Voz 1312 22:51 cómo estás pensando Javier del Pino sale estará cayendo

Voz 3 22:54 sí sí sí

Voz 1312 22:56 cuando se nota que que se valga tú lo ratoncito baila

Voz 4 23:01 cuántas llevas cuantas canciones no no exista la tú no yo por lo de la colesterol y el coro así lo de las fiestas como estaba Ángela comentaba de infartos no ha pensado dentro de humor obvió el capítulo humor humor opio va a Pitu no era querrán explota explota que ha comido la cintura del pantano en que no era yo estoy con Ángela y mira dos llevo cinturón se me caen los pantanos enseñado faltan sillas del terror

Voz 3 23:38 estoy adelgazando mucho si tengo el intestino como una patena grandes Angela hizo lo que era la acidez

Voz 6 23:46 ah eso es Miguelturra está

Voz 1312 23:50 tampoco Ángela Quintas nuestra experta en nutrición clínica a la que vamos a apelar como si fuera la la reina del santoral es que yo creo que todos hemos tenido en mente a a a Santa que la quinta porque nos hemos pasa bueno vosotros ya sé que vais de Wise

Voz 4 24:07 yo reconoce bueno Ángela la Santa pero luego va tal como se sabe los trucos luego eh ya has comido

Voz 3 24:17 mucho turrón Ángela no Tour turrón no no

Voz 14 24:20 pero el roscones que me encanta comido mucho marisco bueno está bien no está mal no he sido bastante buena si he sido bastante buena pero el roscón no lo perdono te pira con nata o con crema como no no Congrés mano o sin nada o con nata brutal que marchaba sí claro

Voz 3 24:39 te encanta las frutas no ser del cinco por ciento de la gente que siempre busco el trozo que tiene la fruta

Voz 4 24:46 entonces yo creo que yo creía que todo el mundo la quita de lo más rico del

Voz 3 24:50 los con hay gente fanática de las frutas cartero

Voz 1312 24:53 pues mira tiene que haber de todo bueno llegamos a a este momento hemos hablado de orden de empezar la vida de esa haciéndonos de lo que no sobra ordenando de lo material dentro de eso también entra la la alimentación evidentemente

Voz 3 25:09 estás hablando de reorganizar kilos pero

Voz 1312 25:12 el de Año Nuevo en cuanto sí

Voz 3 25:14 que esa pero no pero las obra estaba expresando Michel claro su calor reorganizar Lord por Ángela Quintas nuevo libro te lo regalo

Voz 4 25:23 venga el año que viene próximo está ya no es hablar

Voz 1312 25:30 mil buenos propósitos de año nuevo Ángela para para hacerlo están

Voz 0187 25:34 en una lista ya que estamos tan organizado venga os he preparado diez puntos diez a ver si los cumple esto

Voz 3 25:39 muy organizada yo sí yo cuando me pongo diez pero todos a la vez

Voz 0187 25:42 no hombre vamos sí claro hay que ir uno por uno yo lo voy diciendo vosotros me decís los cumplís primero desastre de todos los dulces o hostiase comen no regala no se espera nada se regala os ha no puede ser que te quedes comedia tableta de turrón con eso

Voz 3 25:57 el mundo de pasarle el marrón a otros por ejemplo regala quieres estar más sano

Voz 4 26:03 arreglar te toma

Voz 3 26:04 es mejor para las clases regala

Voz 0187 26:08 segunda huye de las dietas milagro de los productos de es decir no vuelve a comer de manera correcta vuelve a comer de manera saludable y todo se arreglará no pretenda arreglar en tres días lo que llevas haciendo mal durante más de aquí

Voz 4 26:21 perdona La Biblia vale esto no se pretenda arreglar

Voz 1312 26:27 es muy injusto porque cuesta muy poco ganar peso sean tú sabes es consciente que estas mordiendo el polvorón y directa cartucho era guapa sabes lo notas notas cómo cómo se sentían que se entregaba en cambio luego precisó

Voz 0187 26:41 no yo te digo si tú vuelves a los hábitos que tenías vuelves a hacer lo que hacías antes tus cinco comidas tú por dentro

Voz 3 26:48 lo vas a perder puedo decir una frase que dices tú siempre maestro

Voz 0187 26:51 venga lo que se come rápido pierdes

Voz 3 26:53 rápido para

Voz 4 26:57 si vuelves a tu sabes

Voz 3 26:58 claro sabía nada es así

Voz 0187 27:01 planifica tus menús vale ahora no puede ser que llegue el lunes y que comemos y ahora qué hacemos y ahora no sé qué no no organizar la nevera organiza la despensa asumen Un saludable el lunes como tal porque si no llega el miércoles y el miércoles que cenamos no vale organiza todos menos de ir a hacer la compra no organiza tu compra que se hubiese exigir que tengas en casa productos saludables para poder llevar esa dieta correcta no porque si de repente el jueves ya no tienen nada ahí estás tirando de teléfono para que te traigan no sé que aún no sé cuánto pues no vale vale siguientes varía la manera de cocinar es decir volvemos a hacer cosas

Voz 15 27:36 a la plancha plancha valor no si

Voz 3 27:39 esa otra gente decía Sosas Mi padre considera que todo lo que no tiene salsa es de régimen regule un filete a la plancha hizo estos de régimen sea tiene que llevará a juego sofrito encima de los chinos de régimen entonces siempre dice está bueno para ser de régimen

Voz 0187 27:56 a otro más beber agua agua porque nuestra bebida de cabecera debe ser el agua y la mujer no

Voz 4 28:05 agua vale

Voz 0187 28:11 el último a sería vuelve a tener tus rutinas de sueño eso es muy importante dormir bien ayuda a mantener peso también sabes que la gente que duerme mal muchas veces los niveles de cortisol se dispara y eso hace que bueno pues que cojan peso cuando no debería como premisa

Voz 3 28:26 aquí dormir más de siete horas y media al día te alarga la vida de mejora la piel

Voz 1312 28:31 pues entonces eso como poco siete horas y media

Voz 3 28:34 el área que dijese uno último que sea beber cerveza realmente que le dijese en plan ya pero no decir beber alcohol

Voz 1312 28:41 a mí lo que más me me cuesta es quitarme de encima esa sensación de alegría de cuando vienen las comidas de fiesta como que lo que vais a comer suculento rico y como que

Voz 4 28:49 venga ole ole Feeri tío tú a tú puedes hacerlo puedes hacerlo

Voz 0187 28:53 esto sin que sea

Voz 1312 28:56 ya estamos venga puedes pues yo ahora puedo salir de aquí saber qué me espera un vermú con unas patitas es una

Voz 4 29:02 es verdad que eso engancha más más ya me lo he dicho un una deliciosa agua perdona pero una dedicado queso fresco que sólo dando no

Voz 3 29:18 queremos hacer el mero muy lo estoy un poco otro a mi me gusta mucho la comida sencilla

Voz 1312 29:24 ahí venga vamos a a la organización de Lengua de la compra por ejemplo para para para acometer estos

Voz 0187 29:32 lo que hago voy al supermercado o a voy

Voz 4 29:34 mercado bueno hay que hay producto deseando ver

Voz 0187 29:37 sí sí sí sabes que ellos me acabo de mercado

Voz 4 29:39 no pero también es verdad que hay cosas que se con

Voz 3 29:42 lo compra en el supermercado yo le dije por ejemplo la compra el supermercado lo siento mucho la cara me la traen de una vaca que tengo

Voz 4 29:49 Ávila no no

Voz 0187 29:51 bueno importantes íbamos a comprar cosas que estén envasadas que leamos muy bien las etiquetas

Voz 3 29:56 eh pero hay que trabajar muchísimo o no pero es así

Voz 0187 29:58 y al final te acabas aprendiendo tres marcas que son las que te gustan y Abbas directamente a ellas pero hay que leer las etiquetas porque las etiquetas esconde muchas cosas azucares ocultos Nando no no no

Voz 3 30:09 se llama si hace ya un treinta por ciento vale importante como agua como hago la compra primero com

Voz 0187 30:17 los los productos que se han no perecederos que lo necesiten conservarse en frío y luego cojo por último los refrigerados y los congelados para que para que no se rompa esa cadena de frío cuando llego a casa que es lo que hago todo lo contrario lo primero que colocó son los productos congelados para que no se congelen por último voy a colocando el Rey

Voz 3 30:37 es lo que qué haces compró pescado a punta pala en la pescadería de Tirso les estoy haciendo aquí me da bolsas de cinco kilos directamente en la nevera sin ordenarlo sea queda sacaba de quedar Blanca Ángela

Voz 0187 30:51 lo escuchan ICO y no lo organiza sensaciones

Voz 3 30:54 no entonces luego que hacerlas descongelar no nos lo meto en la nevera

Voz 0187 30:57 a en la nevera ir a encontrar una

Voz 3 31:00 cuenta atrás veces va a estropear la yo pero eso es mucho a uno dos

Voz 0187 31:04 días

Voz 3 31:04 bueno tres puede durar sabe raro es verdad y qué necesidad hay de que bacilo puede descargarse

Voz 4 31:13 o bien es rollo para pues llamó la

Voz 3 31:15 por qué vamos a hacerme la nevera

Voz 0187 31:18 más cosas que más cosas ocurre hemos dicho ya lo de la cadena de frío lo de colocarlos alimento colocarlos alimentos vale luego hay una cosa muy que tenemos que tener en cuenta que se llama me gustaba mucho que llama FIRS First Air Force es decir lo primero que entra lo primero que sale si yo voy a colocarla

Voz 3 31:36 nevera y todo lo que traigo nuevo lo voy colocando delante al final qué pasa que los yogures caducan porque estar detrás entonces no caduca no no vemos

Voz 1312 31:44 pero bueno a ver si llevan ya tres meses lo que no tienes que a lo mejor comer Terol y tirarlo el mismo día que caduca hay unos días quemar

Voz 0187 31:50 no pero creo que no lo tuvieron que decir que no caducado donde no bueno yo eso no lo tengo muy claro luego como con lo cual la nevera vale como con lo con los alimentos dentro de la nevera me gustaría ver una foto de la puesta a ver cómo es la de Lourdes sólo has visto la tiene muy ordenada yo se Lourdes la tiene muy es más

Voz 1312 32:06 cosas que me pone muy nerviosa que la gente no con lo que las cosas bien en la nevera porque soy una discípula de Ángel

Voz 3 32:13 oye no te molesta muchísimo que venga un desconocido a tu casa te abra la nevera sin permiso y hay gente que lo consigue

Voz 4 32:20 me parece una falta un perro claro graves

Voz 1312 32:23 eh es todo un arte lo de colocar las cosas en la nevera lo lo hemos dicho muchas veces no las cosas que son más

Voz 0187 32:38 delicadas que necesitan más frío claros a los que en la parte superior en el centro podemos poner la leche lo la nata los yogures que esos bueno depende de cada producto Duran Un tiempo abiertos luego en la parte baja que es la la parte más fría de la nevera ahí es dónde debería ir la carne y el pescado y es verdad que sí que tendríamos que tener cuidado ponerlo en en sitio en en en recipientes herméticos sobre todo lo que no tenemos que hacer es un producto que no está cocinado colocarlo arriba porque pueda puede caer no puede sabes que a veces a goteando sobre alimentos que ya están cocinados y eso puede producir casos de contaminación cruzada hay gente que se coge de repente emergencia es como yo estoy fatal de la tripa pues a lo mejor el problema estado en tu nevera porque ha habido un poco a poco contaminación cruzada

Voz 3 33:25 sí sí las apocalipsis zombi empiezan ahí sí

Voz 4 33:27 bueno si hubiera quedando en la nevera que ver con también la

Voz 0187 33:30 Puerta los huevos y la pero

Voz 1312 33:33 la va a los huevos hay mucha gente que cuando viene la Ábalos

Voz 0187 33:35 nuevos y luego los guarda en la nevera nunca ha yo sí yo sigo

Voz 3 33:38 mucha casta es malo eso claro porque quitan una capa

Voz 0187 33:41 que tiene protectora lo lo puedes lavar los a lo deberías de lavar antes de antes de utilizarlo por ejemplo antes de cocina si vas a hacer un huevo cocido y tal lo pues lavar pero lo que no puedes hacer es traer los huevos lavarnos y luego colocarlos en la no

Voz 3 33:53 mirando todo mal en muy bien luego

Voz 4 33:56 la de hoy es todo mal la fruta y la verdura

Voz 0187 33:58 en el cajón de abajo

Voz 1312 34:00 pues perfecto ya tenemos la nevera organizada vamos a hablar ya que estábamos con las técnicas de orden japonesa he pensado que podíamos hablar de comida japonesa porque es una opción que a mí siempre me parece muy saludable a la hora de

Voz 6 34:19 comer y me gusta

Voz 0187 34:22 esto pero Angela M M de Bermejo perdona yo nunca he dicho que no puedas comer coger mucho arroz ahí no bueno pero piensa que el grato pero siempre hacen o pero me da cuidado ellos hacen hidratos proteínas hacen arroz con pescado o no del una conversación cuántas veces por comer

Voz 10 34:39 arroz pasta a la semana dos dos

Voz 1312 34:42 yo antes confiar dos como una semana con estrés y otros en martes comió dos veces al día nos acompaña a Jesús fortuna encargado del restaurante sublime Tokio en Madrid Si nos ha traído varios platos qué tal Jesús hola

Voz 17 34:57 eh muchas gracias por la invitación este les trajes sí o con aquí así su si para que prueban

Voz 10 35:03 vale ahora repiten los platos

Voz 17 35:06 a Jackie que es una especie de tortillas japonesa Elsa Azimi que es el pescado crudo y al suicidio como yo he pedido a la sublime propio o con humilla aquí

Voz 3 35:16 me ha gustado mucho saber destapa lo que vamos por el aspecto es una tortilla japonesa es una tortilla

Voz 0187 35:23 con esta horquilla con huevo

Voz 10 35:25 luego también qué bonito es muy bonito tenemos una foto

Voz 1312 35:29 hace más un regresa como tiene buena pinta el a la comida la comida japonesa por ejemplo los platos

Voz 7 35:36 que que tenemos aquí se asimilen el pescado crudo nutricionalmente

Voz 1312 35:43 fenomenal fenomenal hay a tener ciertas precauciones que en España no

Voz 0187 35:46 pero aquí siguen si son obligatorias sobre todo por el tema del del anisakis que debe de estar el Pesca

Voz 10 35:51 dado congelado durante pues depende lo que diga la norma

Voz 0187 35:54 nativa a veces dicen que solamente con veinticuatro horas es un refrigerador muy potente vale pero se recomienda tenerlo en poco más de tiempo es perfecto el el Susi pues es arroz con pescado y luego lleva por encima alga la única pega que yo le veo al sushi por poner alguna es que el arroz de su si lleva azúcar

Voz 1312 36:12 para para que llegue al pegajoso para que tenga esta esta texturas sin si llevamos aquí

Voz 4 36:17 esto es verdad un poquito esos ves a hablar defienden defiende ahí un poquito más aún para que tienen poco para que quede así apelmazados y no se le puede para él a lo que digo a todo no se le puede echar miel no no no

Voz 3 36:32 tiene que ser el sabor sí tiene que ser Verne

Voz 0187 36:35 no pero bueno pero muy poco mira en la receta que yo he encontrado por doscientos gramos de arroz lleva quince gramos de azúcar o sea es una porción pequeña pero bueno sabes

Voz 3 36:43 lo que lleva vale vale comer a todas

Voz 1312 36:45 pues lleva llevan los los japoneses también controla mucho los orientales en la proteína vegetal no la soja el la sopa Miso que es el mismo le da Mamez pues le da Mamen si el y la sopa

Voz 0187 36:58 a mí eso es una pasta armar matizan té fermentado hecha con semillas de soja y con cereales de sal marina y tenemos misos rojo omiso blanco el misos rojo esta fermentado durante unos tres años tiene un fuerte sabor una mami

Voz 4 37:12 que a mí me encanta el el el quinto este que se debe al el

Voz 0187 37:15 Luca Amato sin embargo la otra la el mismo blanco está fermentado menos tiempo y tiene un sabor un poquito un poquito más dulce y es verdad que ellos lo utilizan lo utilizan muchísimo

Voz 10 37:25 no para hacer la sopa para para mí

Voz 17 37:27 muchísimas cosas tú esto lo sabía sí sí sí el santo con botas de la comida japonesa es combinar la la o las plantas medicinales con la comida porque sabes que es muy sonado

Voz 3 37:39 no vamos a decir una cosa que los oyentes no están viendo cuántos años tienes un hijo chollos y ocho tienes dieciocho antes siempre

Voz 17 37:48 DS con diecisiete hace un año Hidalgo comencé a trabajar en su lema

Voz 3 37:53 lo de cocinero no convence en sala

Voz 17 37:56 sí ahora como encargado si sentirse les

Voz 3 37:58 cargado más joven de España que tiene cara

Voz 1312 38:01 de niño pero tiene que tener un carácter como para que lo hayan hecho encargaron que figura bajo con la con los personas diez osea en vez de ser borde te te lo has ganado como buenas no de buen rollito

Voz 17 38:11 sí se oye cuéntanos cuéntanos cómo

Voz 1312 38:14 cómo se hace la la torcido como se llama la tortilla

Voz 17 38:17 se llama Bueno Miyagi esto es un estilo saca lo mejor con el que pedir sí pero lo mismo con dos estilos es lo saca que más típico como tal incluso los japoneses siempre tienen una pequeña plancha en su casa hay lo pueden hacer en casa

Voz 3 38:33 es lleva como un rayado de ketchup y mayonesa no no no no

Voz 4 38:39 más

Voz 17 38:40 Yakin que es harina de trigo lleva panceta de cerdo muchas verduras ahí mucho cariño también

Voz 3 38:46 Ángela me ha matado la mirada porque lo voy a probar que lleva verdura cariño

Voz 4 38:51 sí hemos ido facetas es decir ha dicho no podía ser pollo cerdo eso sí no se lo puede quitar la carne estoy los te lo puedo quitarlo entorno se puede hacer pero ante eso que es pues una porque claro dice Le pues que quita se antes de preparar sí porque si no ya leal sabor perdona Eva estas estas escamas caminos de bonito de secado que también hemos hecho algo habla no sé si os ahí

Voz 0187 39:14 tenemos la proteína y además lleva huevo este

Voz 4 39:17 bueno no Fantastic esto es como una tortilla la española pero venido arriba no sean en un poco más pero como voy fuera la paisana Bilbao es la tortilla era Paisaje

Voz 3 39:27 claro está hecha en Bilbao estos pinchos que ponen una vendría un pincho en Bilbao que era un pincho de un sándwich en un pincho tal pincho era el Changu se te estaba la mandíbula

Voz 4 39:39 verlo venga prueba lo a ver a ver voy a padres que te esa os con homilía que estoy jugando como si fuese un cuchillo entre no estoy compara

Voz 3 39:45 aquellos oyentes palillos voy a Cospedal acaba Cavaco la mana ya verás tú qué dices así ha con abriendo lo con los palillos no como si fuese una operación a corazón abierto no ha aguas si lo abro no tengo fuerza aún porque estoy acostumbrado a la historia este plato

Voz 17 40:01 como muy curiosa esto fue por un el bombardeo de Hiroshima de Japón el dinero

Voz 3 40:06 sangre detrás

Voz 4 40:08 ahí

Voz 17 40:10 los americanos que modo que le enviaban sólo más autonomía que ellos la vertieron sobre una plancha y ahí nació con humillaron acumulados

Voz 1312 40:16 o sea tiene tiene tiene su historia Ángela venga dale dale lo siento no pasa nada

Voz 6 40:26 es más sana que la española

Voz 3 40:30 bueno pues le muy buena no pero porque la clave es el atún rallado que las láminas de atún de encima también lleva jengibre también ha también claro

Voz 0187 40:38 el jengibre es muy bueno también Ángeles se utiliza mucho para cuando está resfriado lo único que hay que tener

Voz 1312 40:43 pero si tiene fiebre porque sube un poco la temperatura corporal

Voz 0187 40:47 entonces si tienes fiebre porque te produce sensación de calor si tienes fiebre no es recomendable tomarlo

Voz 17 40:52 para la gripe es muy buen Un te eso es libre con mimo

Voz 0187 40:56 también lo Service sublimes

Voz 3 40:58 no lo lo los si lo piel no podemos serbio bueno

Voz 4 41:02 para era aprobarlo está buenísima

Voz 7 41:06 el no no yo pero luego porque ahora no

Voz 3 41:09 el ataque demasiado que lo difícil es el nombre a ver si me acostumbro es con no humilla aquí una tortilla lleva más sublime tope me ponéis una tortilla de las vuestras yo

Voz 1312 41:20 me pregunta hacéis practicase os sugieren en vuestro restaurante está todo perfectamente ordenada

Voz 17 41:27 sí perfectamente organizado más que todos los domingos no el principio años siempre organizado todos los domingos todo bien durante la semana

Voz 3 41:34 toda la todo limpio acento japonés no tienes eh

Voz 1312 41:37 sí

Voz 3 41:39 de dónde eres tú de Venezuela Venezuela llevas ya ha con dieciocho mantiene un carrerón este Ferrán Adrià entonces aquí tenemos un encargado perfecto para su restaurante tiene dieciocho años esta jovencitos campera

Voz 1312 41:54 por encima el mérito lo tienen porque siendo agradable en un trepa imagino que no

Voz 3 41:59 pero bueno tenemos muy buena

Voz 1312 42:02 oye vuestra este restaurantes es una cadena en realidades restaurantes pero en España

Voz 17 42:07 y en Japón somos más de doscientos yo algo de restaurantes en todo Japón oí en Europa el primero está en Madrid pero pero que abriremos otro posiblemente

Voz 4 42:17 pues sí seguramente te manden Haití de dueños y señores si bien no ha encargado puede ser a una exclusiva es os imagináis dentro el tiempo que sea como el magnate de los ricos comen lo lo Begoña acordemos que lo entrevistamos Un siete de enero

Voz 17 42:36 veremos

Voz 3 42:36 porque si no estará también la la exclusiva no invitará siempre a tu restaurante a comer con mi X tú sabes cocinar Japón eso

Voz 1312 42:45 que no la verdad es que lo tiene

Voz 3 42:49 mucho tiene mucho que hacer de encargado entiendo mucho y están muy buena me gusta mucho eso sí

Voz 1312 42:54 la comida japonesa gusta mucho pero algo me favorito

Voz 3 42:56 pero qué te gusta más el sushi

Voz 6 42:59 o el ceviche

Voz 3 43:02 así me más nada no

Voz 1312 43:04 el te planteaba que que te tira

Voz 3 43:06 ceviche por ejemplo el sí sí sí el al que en Venezuela no es muy típico de Perú no hemos pero sí se demostraba una incultura que es increíble

Voz 4 43:18 no debe ser una zona no porque claro por ahí abajo idiota

Voz 1312 43:23 Ángela es un es una es un buen menú el menú japonés como transición apartarnos bien porque claro hoy de golpe ya volver a a al haber Dureta

Voz 0187 43:34 ya la cosa la plancha igual es muy pero que no solamente que comer verduras a la plancha con eso

Voz 1312 43:40 bueno es que tenemos que comprar tu libro fue para que no se puede comer sano

Voz 0187 43:46 sin tener que sea sea sin tener que ser un plato triste ahí de verduras a la plancha

Voz 1312 43:50 yo ahora mismo vengo de la alegría más más alegre que es las comidas familiares y del que cada día es fiesta ahora de repente a la pechuga de pavo

Voz 4 43:58 quería darle un cochinillo a la plancha claro eso me duele más triste

Voz 0187 44:05 no pero la cocina japonesa está muy bien hombres haber hay cosas que tenemos que evitar por ejemplo las verduras en tempura de cola verduras con los ricas que están muy ricas pero no es la mejor manera de hombre porque están remozada nos cuenta no es la mejor manera de comer valora rebozado hombre fíjate está rebozado con harina y encima está frito

Voz 1312 44:25 pero pero está muy bien

Voz 0187 44:28 esto está muy bien pero es verdad que exhibía lejos

Voz 4 44:31 verduras lo mejor sería que no fueran en tempura

Voz 3 44:33 a lo mejor hay cositas

Voz 4 44:36 pasamos muy claro pero por ejemplo que da Mamen fantástico Juanjo claro porque saco las has cuidado cuidado con la salsa de soja porque lo rica que es porque ahí bueno primero

Voz 0187 44:47 porque algunas tienen demasiada sal entonces la gente que es hipertenso cuidador

Voz 4 44:51 algunas también tienen azúcares entonces bueno pero hay una que se llama Tamarit

Voz 6 44:57 que no que no tiene todo mal

Voz 4 44:59 todo mal no todos no nos está diciendo que todavía diciendo que todo bien sólo estas dos pues yo lo veo como una buena transición de de la fiesta

Voz 1312 45:07 el orden que hay ahí acabamos Jesús fortuna te agradezco mucho que hayas venido muchas gracias que ahora vamos a hacer el la cata Henry

Voz 3 45:18 esto nos has millonario acuérdate de nosotros exacto Ángela Quintas

Voz 1312 45:22 que vaya bien la publicación del libro esta semana ahí tendremos recetas buenas verdad

Voz 3 45:28 pero esta semana

Voz 1312 45:29 es que no queremos nada Manuel Burque

Voz 3 45:34 pero ahora no es lo algo positivo como ella que sabes que me gusta estar contigo te nada bien bien contigo Lourdes

