José Bosé participó en el Dakar y tras un accidente estuvo dos años dando vueltas de campana

Voz 2

00:05

la caro van a ocurrir muchas verdad hay anécdotas yo creo que sí vamos a escuchar lo que nos trae porque es una carrera que yo creo yo que son pocas las anécdotas como la de José Bosé hola José quitamos la tú participas en el Dakar en dos mil doce verdad le pasó algo increíble si no lo aguanto venga adelante recuerda le circulado por un descampado típico de Perú mil tomamos una curva a toda leche y empezamos a dar vueltas de campana durante dos años dos años dando vueltas de campana sin parar era tal que llevaba coche tributo que no había manera para la vuelta de campana lo mejor es no hacer nada en esos casos lo que dicen los cánones que es que hay que esperar hasta que el coche separa Etoo solo yo sí estuvo dos años en dos años dando vueltas de Vigo y el copiloto Iker uno dentro de un coche dando vueltas de campana durante dos años a principios molesto si no no lo niego pero luego te vas acostumbrando mira yo me acabé dos asignaturas que me quedaban de empresariales por ejemplo de una carrera mientras hacía la vuelta de campanas y tu copiloto que mi copiloto pues no sé en qué momento salió despedido a por la ventanilla hay llano ya la volví a verlo no me di cuenta era un día de repente en octava pobre Miguel pobre Miguel pues tenemos a José Koala está con nosotros tu copiloto donde está en Madrid Miguel qué tal buenas noches buenas noches