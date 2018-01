Entrevista a Íñigo de la Serna en Hora 14 Fin de Semana

Voz 1398

01:02

no lo que ocurre es que cuando se producen nevadas de estas características en la zona de La Rioja es necesario como ha ocurrido también en la uno a la circulación prohibir la circulación para precisamente poder limpiar la carretera hipotecas reanudar el tráfico paradas pues a veces se prolongan durante horas y eso no es que gestiona las que originan profesoras es baja atenciones tan tan importantes donde si ha existido un problema como digo importante porque la gente ha quedado atrapada ha sido en la que en la AP seis en la penséis que está gestionada por Iberpistas como muy bien ha dicho la empresa concesionaria es la que a las cinco de la tarde desde el día de ayer decidió prohibir junto con la DGT el tráfico hasta las siete de la tarde precisamente para llevar a cabo esta tarde de limpieza posteriormente se reanudó el tráfico a través de una apertura pero en la primera constatación de bloqueos en la calzador se produce sobre las nueve menos cuarto esos bloqueos impiden la utilización en muchos de los medios mecánicos que estaban a disposición no sólo los de Iberpistas porque nosotros también desde Fomento íbamos medios aunque la responsabilidad para la gestión de esa autopista le corresponde a los artistas no hemos derivado hasta ocho máquinas quitanieves que se suman a las más de treinta que tenía Iberpistas para la gestión de la de la nevada problema fundamental ha sido primero la intensa nevada que hacía que en un momento que pasar de la máquina quitanieves no enseguida se produjera de nuevo un problema es decir curación y como consecuencia de esos bloqueos la capacidad que han tenido para poder acceder a las zonas en donde se podía llevar a cabo esa limpieza eso ha generado pues una retención en unos ocho kilómetros aproximadamente que ha ido reduciendo a unos seis kilómetros con pues más de tres mil vehículos atrapados durante toda la noche no